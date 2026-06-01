Die besten Pokémon-Sets, die man 2025 fangen sollte

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Mach dich bereit, sie alle zu fangen – mit den Besten Pokémon Sets im Sammelkartenspiel! Egal, ob du ein Anfänger bist, der seine ersten Karten tauscht, oder ein erfahrener Profi, der auf der Jagd nach seltenen Holo-Karten ist, Dieser Leitfaden stellt die ultimativen Sets vor, die für spannende Duelle sorgen und Ihre Sammlung bereichern.

Von legendären Klassikern bis hin zu modernen Meisterwerken habe ich die Pokémon Das TCG-Universum bietet euch Sets voller atemberaubender Illustrationen, bahnbrechender Karten und Sammler-Schätze.

Freuen Sie sich auf etwas Großartiges Pokémon wie Charizard, Pikachu und Mewtwo sowie Spielmechaniken, die das Deckbau-Erlebnis auf den Kopf stellen. Egal, ob du in einer lokalen Liga antrittst oder auf der Jagd nach dem Shiny-Charizard bist – diese Sets bieten Nervenkitzel und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tauch ein und finde heraus, welche Sets ganz oben auf der Liste stehen, warum sie ein absolutes Muss sind und wie du sie für deine Sammlung ergattern kannst. Schnapp dir deine Pokébälle und lass uns das Beste aus der PokémonWelt!

Unsere Top-Empfehlungen für Pokémon-Sets

Mach dich bereit, deine Sammlung mit den Top-Modellen zu erweitern Pokémon Sets, von denen jeder Trainer träumt! Diese Sets sind the die perfekte Mischung aus mitreißendem Gameplay und hohem Sammlerwert, ideal für Duelle oder zum Vorführen. Vollgepackt mit innovativen Spielmechaniken wie spielverändernden Kartentypen und Fähigkeiten sorgen sie dafür, dass die Duelle spannend bleiben und die Strategien immer wieder neu sind.

Für Sammler bieten diese Sets legendäre Pokémon, atemberaubende Illustrationen und seltene Karten, deren Tausch- oder Wiederverkaufswert in die Höhe schießt. Sie umfassen die Pokémon Von den legendären Anfängen von TCG bis hin zu seiner kühnen modernen Ära bieten diese Karten Spaß, einen Wettbewerbsvorteil und anhaltende Faszination.

Crown Zenith (2023): Ein strahlender Abschluss der „Schwert & Schild“-Ära, vollgepackt mit atemberaubenden Strahlenden Pokémon und Vollbildkarten. Scharlachrot und Violett (2023 – heute): Läutet mit farbenfrohen Ex-Karten und den neuen Pokémon aus Paldea eine neue Ära ein. Grundausstattung (1999): Das legendäre erste Set mit dem klassischen Charizard und den grundlegenden Pokémon TCG-Gameplay. Neo Genesis (2000): Stellt Johto-Pokémon vor, darunter Baby-Pokémon und mächtige Holo-Karten wie Lugia. Verborgene Schicksale (2019): Ein Traum für jeden Sammler, randvoll mit Glitzer-Pokémon und dem begehrten Charizard GX.

Ich kann gar nicht genug von diesen Spitzenprodukten bekommen Pokémon Sets? Das Abenteuer geht noch weiter – stöbere in der vollständigen Liste nach spannenden Details, Spielstrategien und Tipps, wie du diese Schätze für deine Sammlung ergattern kannst! Finde heraus, welche Karten die Kämpfe dominieren, welche Holo-Karten es wert sind, gesammelt zu werden, und wie du dein Deck unschlagbar machst.

Egal, ob du ein unschlagbares Deck für lokale Turniere zusammenstellst oder ein Sammelalbum für die Vitrine kurierst – in dieser umfassenden Übersicht findest du alles, was du brauchst, um dein Spiel auf das nächste Level zu heben. Von legendären Klassikern bis hin zu brandneuen Veröffentlichungen: Diese Sets sind dein Ticket zu PokémonRuhm.

Die 10 besten Pokémon-Decks und bemerkenswerte Karten

The Pokémon Das Universum ist voll von unvergesslichen Erweiterungen – aber welche sind es wirklich wert, gesammelt zu werden? Hier sind die besten Pokémon Sets, die durch Wertigkeit, Nostalgie und Wettbewerbsvorteile bestechen.

1. Crown Zenith [2023]

Technische Daten Details Set-Name Crown Zenith Erscheinungsdatum/Jahr 20. Januar 2023 Karten insgesamt (Hauptset) 230 (160 Hauptkarten + 1 geheime seltene Karte + 70 Karten aus der Galar-Galerie) Epoche/Generation Schwert & Schild (Generation VIII, Schwerpunkt Galar) Absetzbarkeit/Nachfrage Hoch (atemberaubende Illustrationen, seltene Karten, große Begeisterung unter Sammlern)

Erschienen im Januar 20, 2023, Crown Zenith ist ein besonderes „Schwert & Schild“-Finale mit 230Karten (160Hand,1 Geheimnis Pikachu, 70 (Galaria-Galerie). Diese ist ausschließlich in Produkten wie den „Elite-Trainer-Boxen“ erhältlich und würdigt die Region Galaria mit Pokémon V, darunter Zacian und Zamazenta.

Die Vollbildkarten der Galar-Galerie bestechen durch Reverse-Glitter-Holofolien und strukturierte Holofolien, die V-, VSTAR-, VMAX- und Strahlende Pokémon wie Charizard (eine pro Deck) besonders hervorheben. Ihre atemberaubenden Illustrationen, wie beispielsweise Keldeos Nordlicht, machen die Karten zu begehrten Sammlerstücken, auch wenn keine neuen Spielmechaniken enthalten sind.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Strahlendes Charizard Kartennummer Nr. 020/159 Seltenheit Strahlend selten Beschreibung Eine feurige Ikone mit einem vernichtenden Angriff, der immer günstiger wird, je mehr Gewinnkarten dein Gegner nimmt; ihr glänzendes Design und die Beschränkung auf eine Karte pro Deck machen sie zu einem Sammlerobjekt.

Kartendetails Informationen Name Kyogre V Kartennummer Nr. 037/159 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Diese legendäre Wasser-Karte besticht durch mächtige Angriffe und ein majestätisches Design und wird wegen ihrer Wettbewerbsstärke und ihrer beeindruckenden Vollbild-Illustration geschätzt.

Kartendetails Informationen Name Rayquaza V Kartennummer Nr. 100/159 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Ein dynamischer Drachen-Typ mit kraftvollen Angriffen – dank seiner lebendigen Gestaltung und der hohen Nachfrage ist er sowohl bei Sammlern als auch bei Kämpfern ein echter Blickfang.

Fazit:Crown Zenith ist der glanzvolle Abschluss der „Schwert & Schild“-Ära, vollgepackt mit kunstvollen Karten und wertvollen Sammlerstücken. Es ist perfekt für Sammler und Spieler und ein Set, das man wegen seiner Schönheit und seines Vermächtnisses in Ehren halten wird.

2. Scarlet und Violet [2023 – heute]

Technische Daten Details Set-Name Scarlet & Violet Erscheinungsdatum/Jahr 31. März 2023 (laufende Serie) Karten insgesamt (Hauptset) 258 (198 normale + 60 seltene Geheimnisse) Epoche/Generation Scarlet & Violet (Generation IX, Schwerpunkt auf Paldea) Absetzbarkeit/Nachfrage Hoch (neue Spielmechaniken, lebendige Grafik, großes Marktinteresse)

Veröffentlicht im März 31, 2023, Scarlet & Violet läutet die Ära der 9. Generation ein mit 258 Karten und ein auffälliges neues Design, darunter silberne Ränder und überarbeitete Verpackungsdesigns. Inspiriert von Japans Scarlet Ex and Violet, Ex-Freundin, es bietet neue Pokémon wie Tinkaton und Miraidon.

Das Set führt modernisierte EX-Karten und Tera-Pokémon-EX ein, die typenspezifische Verstärkungen erhalten. Neue Illustration Rares und Sonderillustration – Seltens bieten atemberaubende Vollbild-Illustrationen, während Kristall-Tera-Holo-Effekte und Spielmechaniken im Paldea-Stil das Set zu einem Highlight für Sammler und Turnierspieler gleichermaßen machen.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Gardevoir ex Kartennummer Nr. 245/198 Seltenheit Sonderillustration – Selten Beschreibung Eine atemberaubende Karte vom Typ Psycho mit umwerfendem Vollbild-Illustration und einem vernichtenden Angriff, die sowohl im Wettkampf als auch bei Sammlern sehr begehrt ist.

Kartendetails Informationen Name Gyarados (Ex) Kartennummer Nr. 225/198 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Ein Kraftpaket des Wasser-Typs mit kraftvollen Angriffen – dank seines auffälligen Designs ist es ein begehrtes Objekt für Kämpfer und Sammler gleichermaßen.

Kartendetails Informationen Name Pikachu ex Kartennummer Nr. 058/165 (Untergruppe „Surging Sparks“) Seltenheit Doppelt selten Beschreibung Ein Symbol des Elektro-Typs mit elektrisierenden Moves – sein Status als Fanliebling und sein lebhaftes Design sorgen für eine hohe Nachfrage.

Endgültiges Urteil: Scarlet & Violet ist ein mutiges neues Kapitel für Pokémon TCG, vollgepackt mit Paldeas farbenfrohen Illustrationen und Tera-Ex-Karten. Ein spannendes Set für Sammler und Spieler, die auf der Suche nach neuen Duellen und Andenken sind.

3. Basis-Set [1999]

Technische Daten Details Set-Name Grundausstattung Erscheinungsdatum/Jahr 9. Januar 1999 (USA) Karten insgesamt (Hauptset) 102 Epoche/Generation Basisset (Generation I, Kanto) Absetzbarkeit/Nachfrage Legendär (nostalgische, kultige Karten, extrem hoher Marktwert)

The Grundausstattung, eingeführt im1999, dort hat für die Pokémon Sammelkartenspiel außerhalb Japans. Mit seinen einfachen Spielmechaniken und den sofort wiedererkennbaren Figuren aus „Pokémon Rot & Blau“ wurde das Set zu einem kulturellen Meilenstein. Es enthält 102 Karten, von denen viele unter Fans und Sammlern mittlerweile fast schon Kultstatus erlangt haben.

The GrundausstattungDas übersichtliche Layout, die originalen gelben Ränder und die nostalgischen Illustrationen begeistern nach wie vor sowohl langjährige Spieler als auch Sammler. Dieses Set machte die Welt mit dem legendären Holo-Charizard bekannt, zusammen mit anderen unvergesslichen Karten wie Venusaur, Blastoise und Professor Oak. Auch wenn es mechanisch nicht so komplex ist wie moderne Erweiterungen, ist sein Vermächtnis unübertroffen.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Professor Eich Kartennummer Nr. 88/102 Seltenheit Trainer (selten) Beschreibung Eine bahnbrechende Karte, mit der Spieler ihre Hand auffrischen konnten, indem sie eine Karte ablegten – Professor Eich prägte viele frühe Deck-Strategien.

Kartendetails Informationen Name Charizard Kartennummer Nr. 4/102 Seltenheit Rare-Saal Beschreibung Das Kronjuwel des Basis-Sets. Mit ihrem feurigen Design und ihrem vernichtenden Schadenspotenzial ist diese Karte nach wie vor das kultigste und begehrteste Stück in der Geschichte der Pokémon-Spiele.

Kartendetails Informationen Name Venusaur Kartennummer Nr. 15/102 Seltenheit Rare-Saal Beschreibung Als Kraftpaket des Gras-Typs und eine der ursprünglichen Endentwicklungen wurde Venusaur dank seiner Fähigkeiten zur Manipulation von Energie sowohl zu einem Liebling der Spieler als auch zu einem Sammlerstück.

Fazit:Grundausstattungist der Ort, an dem diePokémon Die Legende von TCG nahm ihren Anfang. Mit ihren Kultkarten, zeitlosen Illustrationen und unvergleichlicher Nostalgie ist sie nach wie vor ein Muss für Sammler und ein faszinierendes Relikt für Spieler, die sich für die Anfänge des Spiels interessieren.

4. Neo Genesis [2000]

Technische Daten Details Set-Name Neo Genesis Erscheinungsdatum/Jahr 16. Dezember 2000 (Veröffentlichung in den USA) Karten insgesamt (Hauptset) 111 Epoche/Generation Neo-Serie (Generation II, Johto-Region) Absetzbarkeit/Nachfrage Hoch (erstes Set aus der Johto-Region, starker Nostalgiefaktor, Chase-Karten der 1. Auflage)

Neo Genesis markiert den Beginn von Pokémon„Generation II“ des Sammelkartenspiels, in der die Johto-Starter sowie bei den Fans beliebte Pokémon wie Lugia, Pichu und die Baby-Pokémon eingeführt wurden. Es war das erste Set, das Dunkelheits- und Metall-Energie enthielt, wodurch die Spielmechanik erheblich erweitert wurde.

Mit insgesamt 111 Karten sowie die Einführung neuer Entwicklungen und Pokémon aus der Gold & Silber Im Bereich der Videospiele ist „Neo Genesis“ sowohl ein Meilenstein im Wettkampfbereich als auch im Sammlerbereich. Exemplare der Erstauflage sind besonders wertvoll, und selbst Nicht-Holo-Karten wie Chikorita und Bayleef üben auf langjährige Fans eine starke nostalgische Anziehungskraft aus.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Für das Bayleef Kartennummer Nr. 29/111 Seltenheit Ungewöhnlich Beschreibung Eine fröhliche Weiterentwicklung von Chikorita mit soliden Werten für seine Seltenheit. Bayleefs Wurzeln in Johto und sein klares Design machen es zu einem Liebling der Sammler.

Kartendetails Informationen Name Chikorita Kartennummer Nr. 54/111 Seltenheit Allgemein Beschreibung Die entzückende Vorspeise von Gold & Silber, Chikoritas schlichtes, farbenfrohes Design spricht sowohl Spieler als auch nostalgische Sammler an.

Kartendetails Informationen Name Glühwürmchen Kartennummer Nr. 56/111 Seltenheit Allgemein Beschreibung Ein feuriger Starter mit anhaltender Beliebtheit bei den Fans. Mit seinem Auftritt in „Neo Genesis“ feierte Cyndaquil sein Debüt im Sammelkartenspiel, was selbst seinen gewöhnlichen Karten einen Mehrwert verlieh.

Fazit:Neo Genesis ist mehr als nur ein neues Set – es ist ein Neuanfang für die Pokémon TCG. Mit der Einführung der Johto-Pokémon und neuer Spielmechaniken brachte es spannende Tiefe ins Gameplay und neue Gesichter in die Sammlung.

5. Verborgene Schicksale [2019]

Technische Daten Details Set-Name Verborgene Schicksale Erscheinungsdatum/Jahr 23. August 2019 Karten insgesamt (Hauptset) 68 + 94 Karten in der Untergruppe „Shiny Vault“ Epoche/Generation Sonnen- und Mond-Serie (Generation VII) Absetzbarkeit/Nachfrage Sehr hoch (Glänzend Pokémon, Tag-Team-GX-Karten (exklusiv für Sammler)

Verborgene Schicksaleübernahm diePokémon TCG eroberte die Welt im Sturm mit seinem riesigen „Shiny Vault“-Teilset und den mächtigen GX-Karten und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten modernen Sets. Mit einer Mischung aus Nostalgie, wettbewerbsfähigen Karten und begehrten Shiny-Karten ist es eine wahre Fundgrube für Sammler und Spieler gleichermaßen.

Das Set wurde ausschließlich in Sonderprodukten – wie Dosen, Elite-Trainer-Boxen und Ansteckern-Sammlungen – veröffentlicht und enthält bei den Fans beliebte Pokémon mit alternativen Shiny-Motiven. Von spannenden Tag-Team-Karten bis hin zu begehrten Shiny-GX-Karten, Verborgene Schicksale bleibt ein Set der Spitzenklasse für alle, die auf der Suche nach seltenen Karten und auffälligen Designs sind.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Raichu-GX Kartennummer #SM213 (Sonderangebot) Seltenheit GX-Aktion Beschreibung Ein bei den Fans beliebter Typ Elektro mit soliden Angriffswerten. Er ist in der „Hidden Fates“-Raichu-GX-Dose enthalten und eignet sich hervorragend als Einstieg in deine Sammlung.

Kartendetails Informationen Name Moltres & Zapdos & Articuno Tag-Team GX Kartennummer Nr. 69/68 Seltenheit Secret Rare Beschreibung Ein starkes Trio mit unglaublicher Synergie und atemberaubender Regenbogen-Folienkunst. Eine begehrte Sammlerkarte für Sammler und Team-Kämpfer.

Kartendetails Informationen Name Reshiram GX Kartennummer SV51/SV94 Seltenheit Glänzende Kapsel – Ultra-Selten Beschreibung Eine atemberaubende Shiny-Version des legendären Drachen-/Feuer-Typs. Sein elegantes Design und seine Seltenheit machen ihn zu einem Herzstück jeder Shiny-Vault-Sammlung.

Fazit:Verborgene Schicksale ist ein moderner Klassiker. Mit schillernden Shiny-Pokémon, legendären Tag-Team-GX-Karten und begrenzter Produktverfügbarkeit sorgt dieses Set in jedem Pack für Nervenkitzel.

6. Evolving Skies [2021]

Technische Daten Details Set-Name Sich wandelnde Himmel Erscheinungsdatum/Jahr 27. August 2021 Karten insgesamt (Hauptset) 203 + 34 Secret Rares Epoche/Generation „Schwert & Schild“-Reihe (8. Generation) Absetzbarkeit/Nachfrage Extrem hoch (Eevee-Entwicklungen, Drachen, Karten mit alternativen Illustrationen, Wettbewerbsfähigkeit)

Sich wandelnde Himmel ist eines der beliebtesten Sets der „Schwert & Schild“-Ära, das bei den Fans beliebte Pokémon mit starken Spielmechaniken und atemberaubenden Alternativmotiven verbindet. Es ist bekannt für seinen umfangreichen Kartenpool und vereint die Sets „Eevee-Helden“, „Himmelsstrom“ und „Towering Perfection“ Die besten japanischen Pokémon-Sets, in dem beliebte Eevee-Entwicklungen und mächtige Drachen-Pokémon wie Rayquaza und Duraludon aufeinandertreffen.

Mit hoher Sammelwertigkeit und atemberaubenden VMAX- sowie Alt-Art-Karten ist dies ein Traumset für Sammler und Turnierspieler. Ganz gleich, ob du Rayquazas Luftherrschaft anstrebst oder ein Team aus klassischen Eeveelutions zusammenstellst, Sich wandelnde Himmel bietet Spannung in jeder Packung.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Rayquaza VMAX Kartennummer Nr. 111/203 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Ein dynamischer Drachen-Typ mit großem Wettbewerbspotenzial. Sein „Max Burst“-Angriff und sein atemberaubendes VMAX-Design machen ihn zu einer begehrten Sammlerkarte der Spitzenklasse.

Kartendetails Informationen Name Feuerblitz VMAX Kartennummer Nr. 018/203 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Als feuriger Publikumsliebling aus der Eeveelution-Reihe besticht Flareon VMAX durch ein markantes Design und weckt bei langjährigen Sammlern nostalgische Gefühle.

Kartendetails Informationen Name Vaporeon VMAX Kartennummer Nr. 030/203 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Mit seiner anmutigen Gestaltung und seinem Status als Fan-Favorit sorgt Vaporeon VMAX sowohl in Sammlungen als auch beim Gelegenheitsspiel für einen auffälligen Auftritt.

Fazit:Sich wandelnde Himmel ist ein kraftvolles Set voller Stil, Substanz und Karten, die es wert sind, gesammelt zu werden. Von atemberaubenden Drachen-Typen bis hin zu legendären Eeveelutions bietet es Sammlern einen hohen Wert und Spielern tiefgehende Strategien.

7. Lost Origin [2022]

Technische Daten Details Set-Name Verlorener Ursprung Erscheinungsdatum/Jahr 9. September 2022 Karten insgesamt (Hauptset) 196 + 30 Trainer-Karten + 21 geheime Raritäten Epoche/Generation „Schwert & Schild“-Reihe (8. Generation) Absetzbarkeit/Nachfrage Hervorragend (Rückkehr der Verlorenen Zone, beeindruckende Grafik, beliebte Pokémon, Trainergalerie)

Verlorener Ursprung belebt die „Lost Zone“-Mechanik aus früheren Sets wieder und erweitert das Spielgeschehen um eine neue strategische Ebene. Vollgepackt mit unheimlichen, geheimnisvollen Themen und einem herausragenden visuellen Design bietet es sowohl im Hauptset als auch in der Trainergalerie legendäre Pokémon wie Giratina, Gengar und Pikachu.

Das Set enthält außerdem atemberaubende „Alternate Arts“-Karten, mächtige VSTAR-Pokémon sowie Karten, die sowohl Sammler als auch Turnierspieler ansprechen. Von gruseliger Atmosphäre bis hin zu turnierspezifischer Tiefe, Verlorener Ursprung ist ein vielseitiger und spannender Titel aus der „Schwert & Schild“-Ära.

Um die Feinheiten des Kampfes zu meistern, muss man beobachten, wie Top-Spieler ihre Ressourcen einsetzen, um den Sieg zu erringen. Durch das Studium dieser Strategien kannst du wertvolle Erkenntnisse für den Deckbau gewinnen. Erstklassige Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket-Decks und diese Konzepte auf dein Spiel anzuwenden.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Giratina VSTAR Kartennummer Nr. 131/196 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Ein mächtiger Drachen-/Geist-Typ mit Synergieeffekten zur „Verlorenen Zone“ und einem eindringlich kühnen Design. Eine der begehrtesten VSTAR-Karten des Sets.

Kartendetails Informationen Name Pikachu Kartennummer Wolframgrün 05 Seltenheit Trainer-Galerie Beschreibung Ein bei den Fans beliebter Elektro-Typ mit bezauberndem Design, das die Verbundenheit zwischen Pikachu und seinem Trainer einfängt. Ein echtes Sammlerstück in der Trainer-Galerie.

Kartendetails Informationen Name Gangmitglieder Kartennummer Schrotflinte, Kaliber 12 Seltenheit Trainer-Galerie Beschreibung Diese gruselige Karte vom Typ Geist besticht durch ihre farbenfrohe Gestaltung und bringt Gengars verspielte und zugleich unheimliche Persönlichkeit zum Ausdruck. Ein Favorit bei Sammlern und Fans.

Fazit:Verlorener Ursprung ist eine spannende Mischung aus Strategie, Stil und Nostalgie. Mit der Rückkehr der „Lost Zone“ und einer atemberaubenden Trainergalerie spricht es Spieler und Sammler gleichermaßen an. Ganz gleich, ob du ein starkes Deck zusammenstellst oder nach gruseligen Kunstkarten suchst – dieses Set bietet unvergessliche Ziehungen und abwechslungsreiches Spielvergnügen.

8. Shining Fates [2021]

Technische Daten Details Set-Name Strahlende Schicksale Erscheinungsdatum/Jahr 19. Februar 2021 Karten insgesamt (Hauptset) 72 + 122 Karten in der Unterreihe „Shiny Vault“ Epoche/Generation „Schwert & Schild“-Reihe (8. Generation) Absetzbarkeit/Nachfrage Sehr hoch (glänzende „Vault“-Chase-Karten, exklusive Dosen und Schachteln, hohe optische Attraktivität)

Strahlende Schicksale ist ein bei Fans sehr beliebtes Spezialset, das für seine atemberaubende „Shiny Vault“-Kollektion bekannt ist, die über 100 Glitzernde Pokémon, darunter mächtige V- und VMAX-Karten. Es ist der geistige Nachfolger von Verborgene Schicksale, ausschließlich in Elite-Trainer-Boxen, Dosen und Premium-Kollektionen verpackt – nicht in herkömmlichen Booster-Boxen.

Von Hyper-Raritäten wie Alcremie VMAX bis hin zu Shiny-Legenden wie Eternatus VMAX verbindet diese Serie Sammlerwert mit Spielspaß für Gelegenheitsspieler. Dank ihrer lebendigen Illustrationen, kultigen Karten und hohen Ziehquote ist sie eine hervorragende Wahl für Shiny-Jäger und PokémonFans.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Alcremie VMAX Kartennummer Nr. 073/072 Seltenheit Secret Rare (Hyper Rare) Beschreibung Ein lebhaftes Dynamax-Pokémon zum Thema Dessert mit schillernder Regenbogen-Illustration und süßer Synergie. Eine beliebte Sammlerkarte.

Kartendetails Informationen Name Eldegoss V (Tin Promo) Kartennummer Sonderangebot Seltenheit Sonderangebot (exklusiv in der Dose) Beschreibung Ein praktisches Unterstützer-Pokémon, das Energiekarten zurückgibt – zusammen mit Booster-Packs in einer bunten „Shining Fates“-Dose.

Kartendetails Informationen Name Eternatus VMAX Kartennummer SV122/SV122 Seltenheit Glänzende Kapsel – Ultra-Selten Beschreibung Eine bedrohliche schwarz-goldene Shiny-VMAX-Karte, die bei Sammlern sehr begehrt ist und auf dem Schlachtfeld eine beeindruckende Präsenz zeigt.

Fazit:Strahlende Schicksale bietet sowohl Sammlern als auch Gelegenheitsspielern ein visuell spektakuläres und lohnendes Erlebnis. Mit über 100 Glänzende Karten, einzigartige Promos und hohe Ziehquoten – eine glanzvolle Bereicherung für jede Sammlung – und ein absolutes Muss für Fans seltener, strahlender Pokémon.

9. Der Weg des Champions [2020]

Technische Daten Details Set-Name Der Weg des Champions Erscheinungsdatum/Jahr 25. September 2020 Karten insgesamt (Hauptset) 73 + 1 Secret Rare Epoche/Generation „Schwert & Schild“-Reihe (8. Generation) Absetzbarkeit/Nachfrage Hoch (Charizard-Jagdkarten, exklusive Produkte, Arenaleiter-Thema)

Der Weg des Champions ist eine Sondererweiterung, die sich um die Reise von Pokémon-Trainern dreht, die Arenaleiter herausfordern, und sich dabei von der Wettkampfszene der Galar-Region inspirieren lässt. Sie wurde ausschließlich in Elite-Trainer-Boxen, Pin-Sammlungen und V-Boxen veröffentlicht – nicht in Booster-Boxen –, was sie zu einem Set für Sammler macht.

Zwar handelt es sich bei den meisten Karten um Nachdrucke oder Unterstützungskarten, doch die Hauptattraktion sind die Chase-Karten „Charizard V“ und „Charizard VMAX“ sowie starke V/VMAX-Karten wie „Alcremie“, „Incineroar“ und „Hatterene“. Mit ihren auffälligen Illustrationen und dem auf Arenen basierenden Veröffentlichungskonzept ist diese Serie ein Muss für Sammler, die auf der Suche nach seltenen Karten und dem Flair von Galar sind.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Incineroar V Kartennummer Nr. 008/073 Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Incineroar V – ein feuriger Kämpfer mit auffälligem Design und soliden Werten – verleiht deiner Sammlung explosive Kraft.

Kartendetails Informationen Name Hatterene V (Jumbo-Karte) Kartennummer Werbeartikel (SWSH055) Seltenheit Jumbo-Aktion Beschreibung Diese übergroße Karte besticht durch ihr elegantes Design und ist im Set „Der Weg des Champions Hatterene V Box“ enthalten. Ein witziges Ausstellungsstück mit einem Hauch von Esoterik.

Kartendetails Informationen Name Alcremie V & VMAX Kartennummer Nr. 023/073 (V), Nr. 022/073 (VMAX) Seltenheit Ultra-Selten Beschreibung Süß, aber wild! Dieses Duo im Dessert-Look überzeugt mit farbenfrohen Designs und einer tollen Synergie in Decks im Feen-Stil.

Fazit:Der Weg des Champions bietet ein fokussiertes, vom Sammelkartenspiel inspiriertes Erlebnis mit exklusiven Karten und einer sammerfreundlichen Verpackung. Obwohl es kleiner ist als andere Sets, machen es die Charizard-Chase-Karten, die stilvollen Promokarten und die farbenfrohen VMAX-Karten wie Alcremie zu einer begehrten Ergänzung für moderne Sammlungen PokémonSammlungen.

10. Feierlichkeiten [25-jähriges Jubiläum, 2021]

Technische Daten Details Set-Name Feierlichkeiten Erscheinungsdatum/Jahr 8. Oktober 2021 Karten insgesamt (Hauptset) 25 + 25 Nachdrucke aus der Klassische Kollektion Epoche/Generation „Schwert & Schild“-Reihe (Sonderedition zum 25-jährigen Jubiläum) Absetzbarkeit/Nachfrage Extrem hoch (Nostalgie, Nachdrucke legendärer Karten, exklusive Jubiläums-Promos)

Feierlichkeiten ist ein spezielles Mini-Set zu Ehren von Pokémon’s 25. Jubiläumsausgabe, die nostalgische Nachdrucke mit modernem Flair verbindet. Die 25– Das Hauptset der -Kartenreihe enthält beliebte legendäre und mythische Pokémon mit Hologramm-Finish, während die Klassische Kollektion Kultkarten wie das Charizard aus dem Basis-Set, Zapdos von Team Rocket und das Geburtstagspikachu wieder auflegt.

Erhältlich ausschließlich in Sonderprodukten wie Elite-Trainer-Boxen, Sammler-Truhen und V-Kollektionen, Feierlichkeiten steckt voller historischer Fan-Favoriten und Gedenkfolien. Es ist eine Liebeserklärung an 25JahrePokémon… und damit ein absolutes Muss für Sammler und langjährige Fans gleichermaßen.

Bemerkenswerte Karten

Kartendetails Informationen Name Venusaur (25-jähriges Jubiläum) Kartennummer Klassische Kollektion Seltenheit Holo-Rare (Nachdruck) Beschreibung Ein originalgetreuer Nachdruck des ursprünglichen Venusaur aus dem Basis-Set mit „25th Anniversary“-Logo – ein nostalgisches Sammlerstück.

Kartendetails Informationen Name Dunkles Sylveon V Kartennummer SWSH134 (Sonderangebot) Seltenheit Sonderangebot Beschreibung Eine neue Interpretation des Team-Rocket-Motivs, die Sylveons Charme mit einer dunklen Note verbindet. Enthalten in den „Celebrations V“-Boxen.

Kartendetails Informationen Name Rockets Zapdos Kartennummer Nr. 15/132 (Klassiker-Kollektion) Seltenheit Holo-Rare (Nachdruck) Beschreibung Eine nostalgische Rückkehr in die Ära der „Gym Challenge“, mit Holo-Folie und dem 25-Jahre-Logo für den besonderen Jubiläumsglanz.

Fazit:Feierlichkeiten ist ein wahrer Genuss für Sammler und schlägt mit atemberaubenden Neuauflagen, umwerfenden Holo-Karten und exklusiven Promokarten eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ganz gleich, ob man alte Erinnerungen aufleben lässt oder eine neue Sammlung beginnt – dieses Set trifft den Kern von Pokémon’s 25-jährige Tradition in einem brillanten, kompakten Paket.

Wie fängt man mit dem Sammeln von Pokémon-Karten an?

Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder nach Jahren wieder in dieses Hobby einsteigen – das Sammeln von Karten und Sets kann unglaublich bereichernd sein. Beim Öffnen neuer Päckchen werden Sie auf einzigartige visuelle Stile und Folienmuster stoßen, die die Seltenheit der einzelnen Karten verdeutlichen. Den Unterschied zwischen Holo vs. Reverse Holo Sammelbilder sind eine hervorragende Möglichkeit, den Wert Ihrer Fundstücke einzuschätzen und Ihren Ordner effizient zu organisieren. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammelleidenschaft sinnvoll und mit Freude beginnen können.

1. Entscheide, was du sammeln möchtest

Beginnen Sie damit, Ihren Fokus einzugrenzen:

Sammeln Sie aus Nostalgie, wegen des Spielspaßes oder als Kapitalanlage?

Möchtest du komplette Sets, nur die besten Karten oder bewertete Raritäten?

Magst du moderne Sets (wie Strahlende Schicksale) oder Vintage (Grundausstattung)?

Dies hilft Ihnen dabei, Ihr Budget, Ihre Ziele und Ihre Kaufstrategie festzulegen.

2. Informieren Sie sich über Ihre Kaufmöglichkeiten

Je nach Verfügbarkeit und Vorlieben gibt es verschiedene Möglichkeiten, Karten zu sammeln. Hier eine kurze Anleitung:

Kaufoption Was es ist Am besten geeignet für Versiegelte Produkte Booster-Packs, Dosen, Kartons oder Sammelsets Das Vervollständigen des Sets, die Spannung beim Ziehen der Karten Einzel Einzelne Karten, die lose verkauft werden, oft in Hüllen oder Toploadern Schwerpunkt auf Schlüsselkarten oder Vermeidung von Duplikaten Bewertete Karten Von PSA, BGS oder CGC professionell beglaubigte Karten Investitionen, Wiederverkaufswert und Fundstücke in neuwertigem Zustand

Tip: Wenn eine Reihe vergriffen ist (wie Der Weg des Champions), sind versiegelte Produkte möglicherweise schwerer zu finden oder teuer – Einzelkarten oder sortierte Karten könnten daher praktischer sein.

3. Finden Sie heraus, wo Sie Karten kaufen können

Achten Sie auf seriöse Quellen, um sicherzustellen, dass Sie die besten Karten in gutem Zustand erhalten:

Quelle Was Sie erwartet Online-Marktplätze eBay, TCGPlayer, Cardmarket – riesige Auswahl, aber prüfe die Verkäufer und Bewertungen Einzelhandelsgeschäfte Walmart, Target – verkaufen oft versiegelte moderne Produkte Lokale Spieleläden (LGS) Ideal zum Stöbern vor Ort, zum Aufbau einer Gemeinschaft und zum Tauschen Marktplätze für Bewertungsdienste PSA, CGC oder BGS bieten zertifizierte neue Karten bei vertrauenswürdigen Händlern an

4. Überprüfen Sie den Zustand und die Echtheit der Karte

Wenn Sie einzelne Karten kaufen – insbesondere Vintage- oder seltene Exemplare –, sollten Sie stets Folgendes prüfen:

Zustandsbewertungen : Neuwertig, fast neuwertig, wenig benutzt usw.

: Neuwertig, fast neuwertig, wenig benutzt usw. Zentrieren : Sind Grenzen gleichmäßig?

: Sind Grenzen gleichmäßig? Kanten/Ecken : Achten Sie auf Verfärbungen, Verbiegungen oder Beulen.

: Achten Sie auf Verfärbungen, Verbiegungen oder Beulen. Authentizität: Achte auf Fälschungen – vergleiche Schriftarten, Hologrammmuster und Kartonqualität.

Bei teuren Anschaffungen sollten Sie bewertete Karten oder von Verkäufern, die scharfe, hochauflösende Fotos sowie Rückgabebedingungen.

5. Schützen und bewahren Sie Ihre Sammlung auf

Sobald du mit dem Sammeln begonnen hast:

Use Penny-Hüllen , Toploader oder Einlegeblätter zur Aufbewahrung.

, oder zur Aufbewahrung. Betrachten wir ein feuerfeste Aufbewahrungsbox für hochwertige oder besondere Karten.

für hochwertige oder besondere Karten. Bewahren Sie die Karten vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das neueste Pokémon-Kartenset?

Das NeuestePokémonDas Kartenset istTarkir: Drachensturm, erschienen im April 11. 2025. Es führt die dreifarbigen Clans von Tarkir mit neuen Spielmechaniken und Drachen wieder ein, die sowohl in Standard-Packs als auch in Commander-Decks erhältlich sind.

Wie viele Pokémon-Kartensets gibt es?

Es gibt über100offiziellPokémon Sets, darunter Basissets, Erweiterungen, Sondersets und Miniserien, die über mehrere Generationen hinweg erschienen sind. Diese Zahl wächst durch regelmäßige jährliche Veröffentlichungen und Sondereditionen wie Feierlichkeiten and Verborgene Schicksale.

Wie erkennt man, aus welchem Set eine Pokémon-Karte stammt?

Achte auf das Set-Symbol – ein kleines Symbol, das sich normalerweise in der unteren linken oder rechten Ecke der Karte befindet. Du kannst auch den Set-Code und die Kartennummer verwenden (z. B. 023/073) und diese online oder in Inkassodatenbanken überprüfen.

Welches Pokémon-Kartenset hat die besten Ziehchancen?

Strahlende Schicksale and Feierlichkeiten sind für ihre hohe Trefferquote bekannt und enthalten häufig seltene Karten oder Holo-Karten. Diese Sets richten sich an Sammler und erleichtern es, Shiny-Karten zu ziehen Pokémon, klassische Neuauflagen und Vollbildkarten.

Welche Pokémon-Kartensets sind Geld wert?

Zu den wertvollen Sets gehören Grundausstattung (1999), Neo Genesis, Verborgene SchicksaleundFeierlichkeiten, insbesondere bei Kultkarten wie Charizard, Umbreon Gold Star und Pikachu-Nachdrucken. Karten in neuwertigem oder bewerteten Zustand erzielen höhere Preise.

Was ist das nächste Pokémon-Kartenset?

In naher Zukunft wird die Pokémon TCG expandiert mit einem Final Fantasy Crossover. Markteinführung im Juni 13. 2025Das Set „Universes Beyond“ wird themenbezogene Commander- und Standard-Decks enthalten.