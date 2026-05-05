Die 20 besten Manasteine in MTG 2026 – Die wichtigsten Ramp-Karten im Überblick

Die besten Manasteine in MTG kann aus einem langsamen, holprigen Start einen flüssigen, fast schon unfair anmutenden Start machen. Wenn du jemals in der zweiten Runde Sonnenring und plötzlich das Gefühl hattest, drei Runden übersprungen zu haben – dann kennst du die Stimmung schon.

Was ist eigentlich ein Manastein? Es ist ein Artefakt, das man antippen kann, um Mana zu erzeugen, Es wirkt wie ein zusätzliches Land, das du frühzeitig ausspielen kannst, um deine Strategie voranzutreiben. Mehr Mana bedeutet stärkere Zaubersprüche in früheren Spielphasen, flüssigere Spielzüge und weniger verlorene Partien aufgrund schlechter Ziehungen.

In diesem Leitfaden stelle ich euch die Klassiker und die ausgefallenen Tipps vor, auf die ich immer wieder zurückgreife, wenn ich ein neues Deck zusammenstelle. Wenn ihr es liebt, eure großen Zaubersprüche vorzeitig zu wirken und zu beobachten, wie am Tisch ein wenig Panik ausbricht, seid ihr hier genau richtig.

Die besten Mana-Steine

Wenn sich dein Deck langsam oder schwerfällig anfühlt, solltest du in der Regel zuerst bei deinen Manasteinen nachsehen – besonders bei Commander, wo es sehr darauf ankommt, früh die Oberhand zu gewinnen. Hier sind die besten Manasteine MTG zu bieten hat, von bewährten Standardprodukten bis hin zu leistungsstarken Optionen, die echte Probleme bei der Befestigung und Verankerung lösen.

1. Sol Ring

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {1} Mana erzeugt {C}{C} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge {C}{C} hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Erzeugt ausschließlich farbloses Mana Preis ca. 3–20 $ (gängige Modern-/Commander-Karten)

Sonnenringist im Grunde die Karte, die jede Commander-Starthand verdächtig glücklich erscheinen lässt. Du spielst ein Land, legst Sonnenring… und plötzlich bist du allen anderen zwei Runden voraus, obwohl du fast nichts dafür getan hast. Es ist so einfach, dass es fast schon unfair wirkt. Keine Vorbereitungen, keine Bedingungen, einfach nur freie Beschleunigung direkt von Anfang an.

Was ich daran liebe, Sonnenringist, wie allgegenwärtig es ist. Farben, Strategie oder Deckstil spielen keine Rolle. Control, Combo, Stompy, ein schräges Fertigdeck, das du um 2 Uhr morgens zusammengestellt hast – alles funktioniert. Zwei zusätzliche Mana pro Zug sorgen einfach für einen reibungslosen Ablauf, weshalb jede Liste der besten Mana-Rocks in MTG beginnt im Grunde genommen mit Sonnenring von Haus aus. Dein Kommandant kommt schneller ins Spiel, deine mächtigen Zaubersprüche wirken früher, und dein gesamtes Deck scheint mit Vollgas zu laufen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine unglaublich effiziente und fast kostenlose Manabeschleunigung, die sie zum Goldstandard für explosive frühe Züge in jedem Commander-Deck macht.

Mittlerweile ist es weniger ein „Mana-Stein“ als vielmehr eine Art Maskottchen des Formats. Wenn es erlaubt ist, nimmt man es ins Deck auf – nicht, weil es clever ist, sondern weil es unglaublich effizient ist.

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2. Coldsteel Heart

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt Ein Mana der gewählten Farbe Wird abgegriffen Yes Aktivierung {T}: Füge ein Mana der gewählten Farbe hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Wenn Coldsteel Heart erscheint, wähle eine Farbe aus Preis ca. 1–3 $ (gängige Nachdrucke)

Coldsteel Heart ist ein einfacher, zuverlässiger Manastein, bei dem Beständigkeit Vorrang vor Schnelligkeit hat. Er kommt getappt ins Spiel, was ihn langsamer macht als die meisten Zwei-Mana-Steine, Aber da du bei seinem Einsetzen jede beliebige Farbe wählen kannst, kannst du sicher sein, dass er genau dort eingesetzt wird, wo dein Deck ihn am dringendsten braucht.

Genau diese Flexibilität ist der Grund, warum Coldsteel Heart taucht immer wieder auf Listen der besten auf MTG Mana ist bei Commander einfach großartig – vor allem in mehrfarbigen Decks oder Decks mit hohen Manakosten, bei denen es wichtiger ist, rechtzeitig die richtigen Farben zu spielen, als einen einzigen Zug an Tempo zu sparen. Im Gegensatz zu Optionen, die von den Gegnern oder bestimmten Spielsituationen abhängen, Coldsteel Heart funktioniert in jedem Spiel immer auf dieselbe Weise.

Warum wir uns dafür entschieden haben Farbfixierung und zuverlässiger Manaaufbau in einem kompakten Paket – man startet zwar mit einem Nachteil, wird dafür aber mit perfekter Manakonsistenz belohnt.

Es ist weder auffällig noch spektakulär, aber es gleicht ungünstige Kartenverteilungen unauffällig aus und verhindert Farbkonflikte – und diese Zuverlässigkeit ist an Tischen mit lockerer Spielweise und mittlerer Einsatzhöhe oft mehr wert als reine Geschwindigkeit.

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3. Arkanes Siegel

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe, das zur Farbidentität deines Kommandanten gehört Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Lege ein Mana einer beliebigen Farbe aus der Farbidentität deines Kommandanten auf den Stapel. Besondere Regeln / Bedingungen Farbbeschränkung nur für den Commander Preis ca. 2–5 $

Arkanes Siegelist der Goldstandard für zuverlässige Farbfixierung in Commander, wo sie zwei Mana in uneingeschränkten Zugang zu den Farben deines Decks verwandelt. Dank ihrer Effizienz und Beständigkeit gehört sie fest zu den die besten Manasteine in MTG, insbesondere bei mehrfarbigen Decks, die eine reibungslose frühe Entwicklung ohne Tempoverlust benötigen.

Diese Zuverlässigkeit erklärt, warum sie in den meisten Fällen Die besten Commander-Fertigdecks, wo eine stabile Manaversorgung sowohl für neuere als auch für optimierte Builds unerlässlich ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine kostengünstige, unkomplizierte Farbkarte, die genau das liefert, was man braucht – deshalb ist sie in den meisten mehrfarbigen Decks ein fester Bestandteil.

Auch wenn es kein zusätzliches Mana erzeugt, ist es perfekte Befestigung sorgt dafür, dass die Zaubersprüche während des gesamten Spiels im richtigen Tempo wirken.

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4. Mana Vault

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {1} Mana erzeugt {C}{C}{C} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge {C}{C}{C} hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Wird nicht normal enttappt; im Unterhalt {4} bezahlen, um zu enttappen; verursacht 1 Schadenspunkt, wenn getappt Preis ca. 50–120 $+ (ältere Auflagen sind wertvoller)

Mana-TresorDas fühlt sich an, als würde man ein Streichholz unter seinem Deck anzünden: ein gewaltiger Mana-Schub zu Beginn, dessen Folgen sich erst später zeigen. Das macht die Karte perfekt für Decks, die früh im Spiel etwas Explosives anstellen wollen – einen Kommandanten ins Spiel bringen, das Spielfeld sperren oder eine Combo zusammenstellen, bevor die Gegner bereit sind.

Ich habe immer gedacht, dass Mana-Tresorals Engagement-Karte. Du entscheidest dich für Schnelligkeit statt Komfort, und das bringt gewisse Nachteile mit sich: Der Schaden summiert sich, die Enttappungskosten sind nervig, und wenn das Spiel lange dauert, kann es sich etwas schwerfällig anfühlen. Wenn dein Deck jedoch darauf ausgelegt ist, die ersten Züge optimal zu nutzen, Tresorkann das Tempo komplett verändern, weshalb es oft auf Listen der besten Manasteine in MTG für Strategien, die schnell einen Vorsprung herausholen wollen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein schneller Manaschub, der langfristige Sicherheit gegen kurzfristiges Chaos eintauscht – ideal, um spielentscheidende Züge vorzeitig auszuführen.

Mana-Tresorist keine Karte, mit der man sich wohlfühlt. In langsameren oder zähen Decks wirkt sie oft schlechter, als es auf dem Papier den Anschein hat. Aber in schnellen Metas oder im Wettkampf ist sie reine Beschleunigung – und manchmal ist das alles, was man braucht.

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5. Chrome Mox

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Mana erzeugt Ein Mana der Farbe der geprägten Karte Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge ein Mana einer beliebigen Farbe der ins Exil geschickten Karte hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Imprint – Lege eine Nicht-Artefakt- und Nicht-Land-Karte ins Exil, sobald sie ins Spiel kommt Preis ca. 70–300 $ und mehr, je nach Set/Druck

Chrome Moxist die Art vonSchnelles Mana, das die Starthände unfair erscheinen lässt: Sie kostet 0, kommt sofort ins Spiel und verschafft dir einen ganzen Zug Vorsprung. Der Preis dafür ist, dass du eine Nicht-Artefakt- und Nicht-Land-Karte aus deiner Hand ins Exil schickst, aber in schnellen Decks lohnt sich dieser Tausch oft wegen des Tempo-Vorteils.

Es ist besonders stark in Decks mit hohem Blauanteil, wo man einen zusätzlichen Cantrip oder Gegenzauber einbauen kann und trotzdem reibungslos funktioniert. Wenn dein Deck bereits eine Reihe der besten blauen Karten enthält, MTG… dann hast du in der Regel etwas, das du dir leisten kannst, und der Vorteil besteht darin, wichtige Karten früher ins Spiel zu bringen und gleichzeitig die Interaktion aufrechtzuerhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Beschleunigung ohne Manakosten, die eine zusätzliche Karte in sofortigen Tempo-Vorteil umwandelt – ideal für Decks, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als reiner Kartenvorteil.

Man sollte sie nur nicht als universelles Standardelement betrachten. Langsamere, grindlastige Decks spüren den Verlust dieser Karte möglicherweise stärker, und bei artefaktlastigen Händen kann sie unglücklich ins Abseits geraten. Im richtigen Deck jedoch, Chrome Mox ist ein klarer, brutaler Beschleuniger.

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6. Bald Diamond

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Lege ein Mana beliebiger Farbe auf den Stapel. Besondere Regeln / Bedingungen Wenn sie ins Spiel kommt, wirf ein Land ab, sonst kommt sie nicht ins Spiel Preis ca. 600 – 1.300 $+

Bald Diamondist eine jener schnellen Manakarten, die dein Deck schon ab dem ersten Zug unauffällig flüssiger machen. Sie kostet null, verlangt, dass du ein Land abwirfst, und liefert dir sofort Mana in jeder beliebigen Farbe. Dieser Tausch klingt zunächst beängstigend, aber in der Praxis ist es meist kein Problem, ein zusätzliches Land abzulegen, und der Vorsprung von einem ganzen Zug beim Mana macht das mehr als wett.

Was das Produkt wirklich auszeichnet, ist seine Flexibilität. Im Gegensatz zu Optionen, die dich auf eine bestimmte Farbe festlegen, passt diese alles spontan an – was bei Zwei-, Drei- oder sogar Fünf-Farben-Kombinationen ein riesiger Vorteil ist. So kannst du deine am bestenMTG Karten früher und zuverlässiger, egal ob es sich um eine Vorbereitung in der ersten Runde, frühe Interaktion oder einen Kommandanten handelt, der der Kurve voraus ist. Es ist weniger auffällig als manche andere schnelle Manakarte, aber unglaublich beständig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Klassiker ist zwar teuer, aber blitzschnell: Er verwandelt ein freies Feld in dauerhafte Beschleunigung und sorgt dafür, dass du weiterhin mit voller Geschwindigkeit vorankommst.

Das einzige Mal, dass es sich etwas seltsam anfühlt, ist in Decks mit wenigen Ländern oder extrem aggressiven Decks, bei denen jeder gespielte Landzug zählt. Ansonsten ist es einfach eine saubere, effiziente Beschleunigung, fast ohne Komplikationen.

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7. Die Sphäre des Kommandanten

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {3} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe, das zur Farbidentität deines Kommandanten gehört Wird abgegriffen No Aktivierung {T}, späteres Opfer Besondere Regeln / Bedingungen Kann geopfert werden, um eine Karte zu ziehen Preis ca. 1–4 $

Kommandantensphäre is die beständige, verlässliche Art von Manastein. Für drei Mana erhältst du ein Artefakt, das für jede Farbe in der Identität deines Kommandanten getappt werden kann – das bedeutet, dass es deine Farben ganz unauffällig und ohne großen Aufwand ausgleicht.

Wo es sich wirklich seinen Platz verdient, ist in mehrfarbigen oder vorwiegend weißen Decks, die nicht ohne Weiteres auf Beschleunigung zurückgreifen können. Wenn du einen Stapel der besten weißen Karten in MTG – Spielfeld-Löscher, Entfernen, Schutzzauber – man will wirklich nicht in die Situation geraten, dass einem das richtige Symbol fehlt. Kommandantensphäre gleicht diese ungünstigen Ziehungen aus und ermöglicht es dir, zuverlässig das zu spielen, was du brauchst, wann immer du es brauchst – was sich in längeren, zähen Partien überraschend gut anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine solide, schnörkellose Rampe, die sich später in eine Karte umwandelt und dir sowohl in der frühen als auch in der späten Spielphase einen Vorteil verschafft.

Das ist auch eine schöne Erinnerung daran, dass nicht alle der besten MTG Bei Mana-Steinen geht es um explosive Starts – bei manchen um Beständigkeit und Vernunft. Und dann gibt es noch den kleinen Bonus: Du kannst es später gegen eine Karte einlösen. Dieser kleine Vorteil sorgt dafür, dass es sich im späten Spielverlauf nie tot anfühlt.

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8. Fellwar-Stein

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt Ein Mana einer Farbe, die das Land eines Gegners erzeugen könnte Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge ein Mana einer Farbe hinzu, die ein Land eines Gegners erzeugen könnte. Besondere Regeln / Bedingungen Hängt von den Ländern der Gegner ab Preis ca. 0,50 $ – 2 $

Für nur zwei Mana, Fellwar-Stein Man spielt sie früh im Spiel aus und wählt damit meist genau die Farbe, die man gerade braucht – ganz ohne Vorbereitungen oder Verpflichtungen. Man spielt sie, gibt den Zug ab, und plötzlich läuft das Manaspiel wie geschmiert. Keine Farbwahl, kein gekipptes Starten, keine Bedingungen.

Was es so besonders macht, ist, wie gut es sich an den Tisch anpasst. Da sie prüft, welche Farben die Länder deiner Gegner erzeugen können, wird sie oft umso stärker, je besser die Manabasis der anderen Spieler ist. In Commander, wo die Spieler viele „Shocks“, „Triomes“ und vor allem Dual-Länder im Deck haben, Fellwar-Stein verwandelt sich oft in einen Zwei-Mana-Regenbogenstein. In den meisten Decks liefert er mühelos drei oder mehr Farben, was angesichts der Kosten fast schon lächerlich wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine kostengünstige, flexible Lösung, die im Mehrspielermodus fast immer die richtigen Farben liefert und dadurch bei zwei Mana überraschend zuverlässig ist.

Es ist zwar nicht so auffällig oder explosiv wie schnelle Manakarten, aber dafür unglaublich effizient und zuverlässig. Das macht es perfekt für mehrfarbige Decks, bei denen Beständigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit.

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9. Grim Monolith

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt {C}{C}{C} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge {C}{C}{C} hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Wird nicht normal enttappt; {4}: Enttappe den „Grim Monolith“ Preis ca. 200–400 $ und mehr

Hässlicher MonolithEs hat etwas sehr Bedächtiges, fast Mechanisches an sich. Man spielt es in dem Wissen, dass es sich nicht wie eine normale Manaquelle verhalten wird. Es kommt ins Spiel, erfüllt seine Aufgabe mit Bravour und bleibt dann einfach liegen, bis man beschließt, dass es wieder Beachtung verdient.

Wirklich zur Geltung kommt sie in Decks, bei denen es auf hohe, substanzielle Kosten ankommt: Eldrazi, Artefakte oder Combo-Grundgerüste, die einfach nur schnell Rohstoffe benötigen. Da sie ausschließlich farblose Mana produziert, fügt sie sich perfekt in Strategien ein, die mit den besten farblosen Karten gespickt sind, sodass du schon vor dem Rest des Tisches mächtige Schläge landen oder Spielmechanismen aufbauen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine explosive Rampe, die dich mehrere Züge vorwärtskatapultiert – besonders tödlich in Combo- oder Big-Mana-Strategien.

Hässlicher Monolithhat sich seinen Platz unter den besten Manasteinen in MTG für Decks, die genau wissen, was sie mit einem plötzlichen Schub an farblosem Mana anfangen wollen. Wenn man diese Karte überlegt einsetzt, wirkt das präzise und zielgerichtet statt unüberlegt.

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10. Löwenaugen-Diamant

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Mana erzeugt Drei Mana einer beliebigen Farbe Wird abgegriffen No Aktivierung Wirf deine Hand ab, opfere: Füge drei Mana einer beliebigen Farbe hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Nur als Sofortaktion aktivieren Preis ca. 300–700 $+ (je nach Druckart)

Löwenauge-Diamant ist eines der seltsamsten MTG Mana ist der Hammer, und das meine ich im positivsten Sinne. Seine gesamte Hand abzulegen klingt furchtbar, bis man merkt, wie einfach es ist, diesen Nachteil zu umgehen. Richtig eingesetzt, fühlt es sich weniger wie ein Kostenfaktor an, sondern eher wie ein Ritual mit Charakter.

Ich liebeLED in Combo-Decks, bei denen die Hand keine Rolle mehr spielt. Es zu wirken, es zu zerschlagen und plötzlich drei Mana einer Farbe zu haben, kann zu einigen wirklich verrückten Spielzügen führen. Es ist explosiv, dramatisch und ganz und gar nicht fair. MagieKarte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein riskanter, aber unglaublich mächtiger Manaschub, der Friedhofs- und Kombinationsstrategien wie nichts anderes beflügelt.

Abgesehen von Kombinations-Decks ist sie jedoch im Grunde unspielbar. Es handelt sich weder um eine wertvolle Karte noch um eine Karte, auf die man sich verlassen kann. Löwenauge-Diamant ist eine Alles-oder-Nichts-Sache, und wenn du nicht bereit bist, dich voll und ganz darauf einzulassen, wird es dich gnadenlos bestrafen.

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11. Gedankengefäß

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt {C} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: {C} hinzufügen. Besondere Regeln / Bedingungen Es gibt keine Begrenzung für die maximale Handgröße Preis ca. 1–6 $

Gedankengefäßist die Art von Manakarte, die ich fast automatisch in Decks aufnehme, dann vergesse und schließlich in jedem einzelnen Spiel still für mich schätze. Zwei Mana für farbloses Rampen ist schon gut, aber der Text „keine maximale Handgröße“ ist das, was mich wirklich überzeugt.

Es kommt besonders gut zur Geltung in Decks, die viele Karten ziehen oder dazu neigen, Ressourcen zu horten. Blaue Kontroll-Decks, Zauberer-Builds, alles, was mit starken Nachfüll-Effekten arbeitet. Es ist einfach unglaublich befriedigend, einen mächtigen Ziehzauber zu wirken, ohne dann die Hälfte der Hand als eine Art Strafe abwerfen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein stetiger Anstieg mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Begrenzung der Handkartenanzahl entfällt – perfekt für Decks, die gerne Karten horten.

Schiff schaltet sanft hoch, schützt deine Hand und verliert nie an Gefühl – genau deshalb hat es sich seinen Ruf als eines dieser zuverlässigen Kommandanten-Heftklammern auf den man sich immer freut

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12. Gedankenstein

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt {C} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: {C} hinzufügen. Besondere Regeln / Bedingungen {1}, {T}, Opfern: Ziehe eine Karte Preis ca. 1–5 $

GedankensteinDas ist wohl der Inbegriff von solider Wertigkeit. Zwei Mana, man kann sie für Mana tappen und später gegen eine Karte eintauschen. Einfach, klar, keine seltsamen Bedingungen.

Zu Beginn des Spiels ist es einfach nur eine Manaquelle, die dir hilft, deine Manakurve einzuhalten. Aber im späten Spielverlauf, wenn du es als oberste Karte ziehst und bereits reichlich Mana hast, ist das gar nicht so schlimm, denn du kannst es einfach opfern und etwas Besseres ziehen. Dieses kleine bisschen Flexibilität macht im Laufe einer langen Commander-Partie einen riesigen Unterschied.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine frühe Beschleunigung, die dank des integrierten Kartenziehens nie an Schwung verliert, sobald man das Mana nicht mehr benötigt.

Ich liebe Karten, die sich weigern, nutzlos zu sein, und Gedankenstein passt perfekt zu dieser Philosophie. Es steht nie im Rampenlicht, leistet aber stets seinen Beitrag.

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13. Chromatische Laterne

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {3} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Lege ein Mana beliebiger Farbe auf den Stapel. Besondere Regeln / Bedingungen Lande, die du kontrollierst, werden für eine beliebige Farbe getappt Preis ca. 3–12 $

Chromatische Laterne ist in mehrfarbigen Decks ein echter Lebensretter, weil Dadurch kann jedes Land für jede beliebige Farbe getappt werden. Das bedeutet weniger ungeschickte Züge, weniger Probleme mit der Farbkoordination und deutlich weniger Zeitaufwand beim Ausspielen von Ländern, als würde man eine Bombe entschärfen.

Außerdem ist es eine solide 3-Mana-Karte, die selbst jede beliebige Farbe beisteuert – man erhält also Beschleunigung und erstklassige Farbunterstützung in einem Zug. In Casual- und Mid-Power-Commander-Partien, in denen sich die Züge in die Länge ziehen und Beständigkeit zählt, gehört sie zweifellos zu den besten Karten. MTG Mana ist super, um deinen Plan online zu halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Optimiert deine gesamte Manabasis auf einen Schlag, verwandelt jedes Land in Regenbogen-Treibstoff und sorgt selbst bei den gierigsten Decks für einen reibungslosen Spielablauf.

Wenn dein Deck nur Vollgas und keine Bremsen kennt, solltest du es vielleicht zugunsten eines schnelleren Decks links liegen lassen. Aber wenn es auf perfekte Ziehungen ankommt und du möchtest, dass dein Deck das, was es zieht, auch ohne kleine Krisen in jedem Zug ausspielen kann, Chromatische Laterne liefert.

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14. Springleaf Drum

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {1} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe Wird abgegriffen No Aktivierung {T}, Tippe eine ungetappte Kreatur an, die du kontrollierst: Füge ein Mana beliebiger Farbe hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Erfordert eine Kreatur Preis ca. 2–8 $

Springleaf Drum strahlt nicht gerade „Kraft“ aus wie Sonnenring or Mana-Tresor, aber es verwandelt jede beliebige Kreatur auf dem Spielfeld in eine Rampe. Plötzlich ist dein früher Manakreatur, dein Spielstein oder deine übrig gebliebene Kreatur im Grunde genommen ein winziger „Birds of Paradise“, und deine Spielzüge laufen viel flüssiger ab.

Es kommt am besten in Decks zur Geltung, die viele Kreaturen enthalten und auf Grün basieren. Wenn du bereits Mana-Elfen, Token-Erzeuger oder eine ganze Reihe der besten grünen Karten im Deck hast, hast du fast immer etwas übrig, das du tappen kannst. Anstatt dich zwischen Angreifen und Mana-Beschleunigung entscheiden zu müssen, StraßeDamit kann dein Board mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, was sich seltsam effizient anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine täuschend starke Karte für einen Mana-Kostenpunkt, die überzählige Kreaturen oder Spielsteine in zusätzliches Mana verwandelt, ohne deine Manakurve zu verlangsamen.

Natürlich ist sie nicht für jedes Deck geeignet – Kontroll-Decks oder Decks mit vielen Zaubersprüchen werden nicht viel davon haben. Aber im richtigen Deck, Springleaf Drum ist günstig, schnell und auf leise Weise explosiv.

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15. Talisman der Herrschaft

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt {C}, {U} oder {B} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge {C}, {U} oder {B} hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Fügt dir 1 Schaden zu für farbiges Mana Preis ca. 1,50 $ – 8 $

Talisman der Herrschaft macht einfach seinen Job, ohne viel Aufhebens zu machen. Zwei Mana, kommt ungetappt ins Spiel und hilft dir sofort, voranzukommen – schon allein dadurch ist sie vielen langsameren Optionen überlegen. Der winzige Lebenspunktverlust beim Tappen für Farbe fällt kaum ins Gewicht, vor allem in Formaten, in denen Lebenspunkte nur eine weitere Ressource sind.

Wo dieser Talisman wirklich glänzt, ist blau-schwarze Decks, die sowohl auf Geschwindigkeit als auch auf Flexibilität setzen. Der sofortige Zugriff auf blaues oder schwarzes Mana sorgt für einen reibungsloseren Spielbeginn, ganz gleich, ob du Interaktionskarten zurückhältst oder versuchst, eine wichtige Spielkomponente ins Spiel zu bringen. Wenn dein Deck vollgepackt ist mit den besten schwarzen Karten in MTG – Beseitigung, Entsorgung, Tutor-Karten oder Kombinationshilfen – eine zuverlässige schwarze Manaversorgung im zweiten Zug ist genau das, was du brauchst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Effiziente Zwei-Mana-Beschleunigung mit sofortigem Zugang zu farbigem Mana, wobei der geringe Lebenspunktverlust kaum ins Gewicht fällt.

Talisman der Herrschaft ist zuverlässig, effizient und wirkt selten wie ein schlechter Zug. Vor allem in Dimir-Decks ist es die Art von Karte, die man einmal einbaut und dann nie wieder in Frage stellt.

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16. Lotusblüte

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe Wird abgegriffen No Aktivierung {T}, Opfern: Füge ein Mana beliebiger Farbe hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Einmaliges Mana Preis ca. 10–40 $ (ältere/seltene Drucke können teurer sein)

Ein kostenloser Artefakt, der für ein Mana beliebiger Farbe geopfert werden kann, klingt zunächst nicht nach viel – bis dieses eine Mana es dir ermöglicht, deinen Kommandanten einen Zug früher zu wirken, eine Combo durch Interaktion abzusichern oder zwei Zaubersprüche in einen Zug zu quetschen, was normalerweise nicht möglich wäre. Es geht weniger um langfristigen Mana-Aufbau als vielmehr um perfektes Timing.

Das Beste daran ist Lotusblüte ist, wie anpassungsfähig es ist. Sie bindet jede beliebige Farbe, ist kostenlos im Einsatz und steht bereit, bis man diesen einen entscheidenden Schub braucht. In schnelleren oder auf Kombos ausgerichteten Decks ist diese Art von Effizienz enorm wichtig, weshalb sie oft zu den beliebtesten Manasteinen in Commander-Decks zählt, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als Durchhaltevermögen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein einmaliger Manaschub, der sich perfekt für explosive Starts und Kombinationszüge eignet, bei denen jedes einzelne Mana zählt.

Allerdings ist das nicht für jeden Tisch geeignet. In langsameren, zäheren Spielen, Blütenblattkann im Vergleich zu Karten, die im Spiel bleiben und kontinuierlich Mana erzeugen, etwas enttäuschend wirken. Wenn dein Deck jedoch Wert auf Tempo und explosive Spielzüge legt,Lotusblüte übertrifft die Erwartungen auf unauffällige Weise.

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17. Bald Opal

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Mana erzeugt Ein Mana beliebiger Farbe (mit Metallkunst) Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Lege ein Mana beliebiger Farbe auf den Stapel. Besondere Regeln / Bedingungen Metallkunst – erfordert 3 Artefakte Preis ca. 80–250 $

Mox Opal ist eine Karte, die zunächst nicht besonders beeindruckend wirkt, bis man sie in einem Deck spielt, das sie tatsächlich unterstützt – und dann wirkt sie fast schon unfair. Deshalb wird sie als eine der besten „Mana Rocks“ in MTG. Kein Mana für irgendeine Farbe ist schon verrückt, aber Metalcraft ist der eigentliche Türhüter. Wenn du drei Artefakte auf dem Spielfeld behalten kannst, verwandelt sich dieses Ding in ein kostenloses Regenbogenland, das nicht einmal einen Landplatz belegt.

In Decks mit vielen Artefakten ist das schon fast lächerlich. Siegel, Schätze, allerlei Krimskrams – plötzlich ist Metalcraft immer im Kommen und Opal Das ist einfach pure Beschleunigung. Man verschafft sich einen Manavorrat, ohne Mana auszugeben – das ist der Traum. Es fühlt sich besonders fies an, wenn man mehrere günstige Artefakte hintereinander spielt und der eigene Zug einfach immer weitergeht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kostenlose Beschleunigung durch Metallkunst, die in Builds mit vielen Artefakten glänzt und oft wie ein echtes Nullkosten-Land wirkt.

Außerhalb dieser Konstellationen kann es allerdings schwierig werden. Nichts ist schlimmer, als auf eine glänzende Mox zu starren, die sich einfach nicht tappen lässt. Es handelt sich also eindeutig um eine Karte, um die herum man ein Deck aufbaut. Aber wenn dein Deck sie unterstützt, Mox Opal Es fühlt sich an, als käme man ungestraft davon.

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18. Basaltmonolith

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {3} Mana erzeugt {C}{C}{C} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge {C}{C}{C} hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Wird nicht normal enttappt; {3}: Enttappe den Basaltmonolithen Preis ca. 10–40 $

Basaltmonolith wirkt wie ein seltsames Relikt aus alten Zeiten Magiedas auch heute noch für Probleme sorgt. Drei Mana, um sie zu wirken, sofort drei Mana tappen – und dann weigert sie sich hartnäckig, sich zu enttappen, wenn man nicht dafür bezahlt. Auf den ersten Blick wirkt sie klobig, fast schon umständlich, als wäre sie nur mittelmäßig.

Dann spielst du es tatsächlich und dir wird klar, wie wichtig drei zusätzliche Mana auf einmal sind. Damit kannst du Kurven überspringen, wie es die meisten Steine nicht können. Mächtige Zaubersprüche kommen früher ins Spiel, Kombos lassen sich leichter zusammenstellen, und wenn du Synergien beim Enttappen hast, wird es schnell völlig verrückt. Diese Karte strahlt diese klassische „Das könnte gefährlich werden“-Energie aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein kräftiger Drei-Mana-Ramp-Zauber, der sich besonders gut mit Unendlich-Mana-Kombinationen und Strategien mit mächtigen Zaubern kombinieren lässt.

Basaltmonolith Es fühlt sich auf eine altmodische, leicht beunruhigende Art und Weise mächtig an. Jedes Mal, wenn ich darauf tippe, habe ich das Gefühl, dass ich entweder gleich das Spiel gewinnen oder versehentlich etwas Unvorhersehbares anstellen werde – und ehrlich gesagt macht das ziemlich viel Spaß.

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19. Talisman der Kreativität

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {2} Mana erzeugt {C}, {U} oder {R} Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge {C}, {U} oder {R} hinzu. Besondere Regeln / Bedingungen Fügt dir 1 Schaden zu für farbiges Mana Preis ca. 2–10 $

Nicht jeder Manastein muss explosiv sein, um gut zu sein, und Talisman der Kreativität ist ein perfektes Beispiel dafür. Sie kommt für zwei Mana auf den Tisch, wird ungetappt ins Spiel gebracht und verschafft dir sofort Zugang zu blauen und roten Farben. Allein dadurch wirkt sie flüssig und zuverlässig, besonders im Vergleich zu langsameren „Rocks“, bei denen man erst einen Zug warten muss, bevor man etwas Sinnvolles tun kann.

In Izzet-Decks ist diese Flexibilität Gold wert. Die Möglichkeit, einen Brandzauber zu wirken, Interaktionen hinauszuzögern oder Cantrips zu verketten, ohne sich Gedanken über Farbmangel machen zu müssen, sorgt dafür, dass deine Züge flüssig verlaufen. Wenn dein Deck mit den besten roten Karten aus MTG neben den blauen Heftklammern, die Talisman unterstützt all das still im Hintergrund und sorgt dafür, dass du immer zur richtigen Zeit das richtige Mana hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine schnelle, flexible Befestigung, die Ihr Tempo hoch hält und gleichzeitig beide Ihrer Hauptfarben zuverlässig abdeckt.

Der Verlust von Menschenleben spielt so gut wie keine Rolle – Ein Leben hier und da ist ein geringer Preis für eine saubere Reparatur und eine schnelle Beschleunigung. Es steht vielleicht nicht im Rampenlicht, aber Talisman der Kreativität ist genau die Art von Rock, die man sich wünscht, wenn Beständigkeit mehr zählt als Spektakel.

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20. Bald Amber

Kartentyp Artefakt Mana-Kosten {0} Mana erzeugt Mana einer Farbe unter den legendären bleibenden Karten, die du kontrollierst Wird abgegriffen No Aktivierung {T}: Füge ein Mana einer Farbe hinzu, die in den legendären Kreaturen und Planeswalkern enthalten ist, die du kontrollierst. Besondere Regeln / Bedingungen Erfordert legendäre bleibende Karten, um zu funktionieren Preis ca. 30–80 $+

Bis bald, Amber ist der Höflichste der Mox-Familie. Er explodiert nicht wie Chrome Mox oder Opfer verlangen wie Diamant. Stattdessen fragt sie ganz beiläufig, ob du vielleicht eine legendäre Kreatur oder einen Planeswalker zur Hand hast. Wenn ja, super. Kostenloses Mana. Wenn nicht, sitzt sie einfach nur da und wirkt etwas unbeholfen.

Im richtigen Deck ist das allerdings ziemlich beeindruckend. Commander-Decks drehen sich fast immer um eine legendäre Kreatur, und sobald dein Commander ins Spiel kommt, Bernsteinwird im Grunde zu einem Mana-Stein ohne Kosten.

Da viele Kommandeure zufällig auch zu den beste mythische Seltenheit MTGKarten In deiner Sammlung belohnt dich dieses Artefakt dafür, deine mächtigsten legendären bleibenden Karten so früh wie möglich auszuspielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Beschleunigung ohne Manakosten, die Decks mit vielen legendären Karten mit kostenlosem Mana und müheloser Synergie belohnt.

Am Anfang gibt es definitiv einige Momente, in denen die Karten nicht richtig zum Tragen kommen, Aber wenn es losgeht, fühlt es sich eher geschmeidig und effizient an als explosiv oder riskant. Mir gefällt es, weil es belohnt, wenn man sein Deck um den Kommandanten herum aufbaut, anstatt einfach nur auf Geschwindigkeit zu setzen. Es ist subtil, aber überraschend stark, wenn alles zusammenpasst.

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So wählst du die besten Mana-Steine in MTG für dein Deck aus

Wenn Sie die besten MTG Bei Manasteinen ist es verlockend, einfach alle glänzenden Standardkarten zu nehmen und es dabei zu belassen. Aber in Wahrheit hängen die besten Manasteine stark von der Geschwindigkeit, den Farben und der Spielstrategie deines Decks ab.

Beginne mit der Geschwindigkeit und Stärke deines Decks

„Am besten“ hängt immer davon ab, wie schnell du dein Board entwickeln möchtest.

Wenn man nur zum Spaß spielt, möchte man in der Regel beständige, zuverlässige MTG Mana, das für einen reibungslosen Spielablauf sorgt, anstatt gleich zu Beginn zu explodieren. Denk an zuverlässige 2–3-Mana-Optionen, die dir helfen, rechtzeitig Länder auszuspielen und deinen Kommandanten pünktlich zu wirken.

Hier ist eine kurze Faustregel:

Schnellere Decks → weitere Karten mit Kosten von 0–1

→ weitere Karten mit Kosten von 0–1 Die meisten Kartensätze → Kernstück der 2-Mana-Karten

→ Kernstück der 2-Mana-Karten Langsamere Decks → kann sich 3-Mana-Karten leisten

Richtlinien nach Leistungsstufe:

Lässig: meistens zuverlässige Optionen mit 2–3 Mana

meistens zuverlässige Optionen mit 2–3 Mana Mittlere Leistung: starke 2-Mana-Kombination, begrenztes schnelles Mana

starke 2-Mana-Kombination, begrenztes schnelles Mana Hochleistungs-: weitere 0–1-Mana-Beschleunigung

Beispiel: Ein „Battlecruiser Dragon“-Deck ist zufrieden mit Die Sphäre des Kommandanten and Chromatische Laterne. Eine optimierte Kombinationsliste benötigt Chrome Mox and Lotusblütefrüh auszufallen. Gleicher Platz, ganz andere Aufgabe.

Wähle Steine, die deine Farben unterstreichen und deine Kurven betonen

Zuerst die Farbauswahl, dann die Extras. Schicke Schrift spielt keine Rolle, wenn man seine Zaubersprüche nicht wirken kann.

Nutzen Sie diese kurze Checkliste:

Hilft es, meinen Kommandanten auf der Kurve auszuspielen?

Sind das die Farben, die ich am meisten vermisse?

Kommt sie ungetappt ins Spiel, wenn das Tempo eine Rolle spielt?

Mehrfarbige Decks benötigen in der Regel Commander-Mana-Steine, die stärker auf die Farbanpassung ausgerichtet sind, da schon ein fehlender Punkt den gesamten Zug zum Stillstand bringen kann. Einfarbige oder farblose Decks können sich stärker auf reine Effizienz und kostengünstigere Komponenten stützen.

In der Praxis gehören viele der besten Manasteine in MTG wirken auf dem Papier langweilig, sind aber im Spiel fantastisch, weil sie im Hintergrund für einen reibungsloseren Ablauf sorgen.

Nutzen Sie Synergy, Meta und Budget, um Ihr Ramp-Paket zusammenzustellen

Hier kommt die Charakteristik des Decks ins Spiel. Dein Thema sollte deine endgültige Auswahl bestimmen.

Ein paar Beispiele:

Artefakt-Decks lieben günstige Steine, die „Metallkunst“ verstärken oder als Teile zählen

Legendäre Rüstungen wie Synergie-Teile

Bei Token- oder Kreaturen-Decks können „Tap-Kreatur“-Karten zum Einsatz kommen

Kombodecks legen mehr Wert auf einen schnellen Manaschub als auf langfristigen Nutzen

Denk auch an die lokale Meta. Wenn Artefakt-Wipes häufig vorkommen, solltest du nicht zu viel auf fragile Ramp setzen. Achte darauf, dass dein Plan auch nach Störungen noch funktioniert.

Was das Budget angeht, solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen, weil du unbedingt jedes Premium-Baselayering haben willst. Clevere Kombinationen und solide Manasteine für Commander schneiden oft genauso gut ab, kosten aber nur einen Bruchteil.

Konkretes Ziel: Die meisten Commander-Decks enthalten insgesamt etwa 8 bis 12 Ramp-Karten, wobei die Anzahl je nach Kurve und Spielgeschwindigkeit angepasst wird. Schnellere Partien = mehr Ramp-Karten. Langsamere Partien = weniger Ramp-Karten, dafür mehr auf Wert ausgerichtete Karten.

Fazit: Dein Mana ist super, dein Spielplan

Die besten Manasteine in MTG Es sind nicht die auffälligsten oder die teuersten Karten, und auch nicht die, von denen dein Freund schwört, dass sie ein Muss sind. Es sind die Grundpfeiler, die deinem Deck eine klare Struktur verleihen: Deine ersten Züge laufen flüssig, deine Hand passt sich deinen Farben an, und du kannst endlich das tun, wofür du das Deck überhaupt gebaut hast.

Wenn ich meine endgültige Kartenzusammenstellung festlege, komme ich immer wieder auf einen einfachen Punkt zurück: Hilft mir die Manafähigkeit dieser Karte dabei, meine wichtigsten Zaubersprüche rechtzeitig zu wirken, oder nimmt sie nur Platz weg, während ich darauf hoffe, dass das Spiel lange dauert? Wenn es die Farben korrigiert, die Kurve trifft und das Tempo nicht durcheinanderbringt, erfüllt es seinen Zweck. Alles andere ist ein Bonus.

Egal, ob du an deinem Tisch zu Hause Kartenspiele misst oder versuchst, Spiele „Commander“ in MTG Arena… gilt dieselbe Logik: Je gleichmäßiger die Manazufuhr, desto mehr Karten kannst du spielen Magieund weniger Zeit damit zu verbringen, auf Zaubersprüche zu starren, die du nicht wirken kannst. Wähle Karten, die zu deinem Spielstil passen, und das Deck wird sich anfühlen, als würde es mit dir zusammenarbeiten, anstatt dir Steine in den Weg zu legen.

Häufig gestellte Fragen