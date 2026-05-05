Pokémon-Karten spielen im Jahr 2026: Ein kurzer, aber umfassender Leitfaden für Anfänger

Es ist schon eine Weile her, seit dem Pokémon-Sammelkartenspiel wurde veröffentlicht, und wenn du mitmachen möchtest, musst du zunächst richtig Lerne, wie man Pokémon-Karten spielt. Keine Sorge, dieses Sammelkartenspiel ist unkompliziert, schnell und leicht zu erlernen; es ist sogar so einfach, dass selbst Kinder die Spielregeln in wenigen Minuten verstehen.

In diesem Einsteigerleitfaden erklären wir dir Schritt für Schritt alles, was du wissen musst, um das Pokémon-Kartenspiel zu verstehen – ganz gleich, ob du dich für alte Karten aus der Sammlung entscheidest oder einfach nur online mit Freunden spielen möchtest.

Was ist das Pokémon-Sammelkartenspiel?

The Pokémon-Sammelkartenspiel is eine Brettspieladaption der Pokémon-Videospielreihe. In diesemtolles Sammelkartenspiel, trittst du gegen deinen Gegner an, um als Erster 6 Preiskarten zu sammeln, alle seine Pokémon zu besiegen oder sein Deck zu leeren.

Die Kämpfe in diesem Spiel sind rasant, hektisch und machen Spaß… und der Sieg wird nicht nur dadurch errungen, dass man Pokémon herbeiruft, die für einen kämpfen, sondern auch durch den taktischen Einsatz mächtiger Trainerkarten und die optimale Verwaltung der Energie.

Wenn das kompliziert klingt, Ich versichere Ihnen, das ist es nicht. Zwar hat man das Spiel in wenigen Minuten im Griff, doch dank der schieren Menge an Karten und Kombinationsmöglichkeiten wird dieses Sammelkartenspiel auch in puncto strategische Tiefe keine Wünsche offen lassen.

Inhalt eines Pokémon-Decks

Es macht keinen Sinn, die Regeln für Pokémon-Karten für Anfänger zu lernen, wenn man kein Deck hat, um das Spiel zu spielen. Ein sorgfältig zusammengestelltes Deck wird sorgt dafür, dass du die besten Chancen hast, immer die Karten zu bekommen, die du brauchst und dabei die Offensive aufrechterhalten oder am eigenen Spielplan festhalten zu können.

Es gibt einige Regeln, wenn es um ein Pokémon-Sammelkartenspiel deck:

Ein Kartenspiel besteht aus genau 60 Karten.

Ein Deck besteht aus Pokémon-, Energie- und Trainerkarten. Dein Deck muss mindestens ein Basis-Pokémon enthalten.

Ein Deck darf bis zu vier Exemplare einer Karte enthalten, mit Ausnahme von Basis-Energiekarten.

Kurz gesagt,Die Karten in deinem Deck haben drei Funktionen: Pokémon kämpfen für dich, Trainer ermöglichen dir viele verschiedene Aktionen, und Energie wird für Angriffe benötigt. Wir werden hier nicht auf die Einzelheiten eingehen; wenn du möchtest, kannst du dich in einem eigenen Artikel über die Feinheiten informieren PokémonKartenübersicht.

Spielfeld

Werfen wir nun einen Blick auf das Spielfeld. Das Spielfeld des Pokémon-Sammelkartenspiel ist in mehrere Zonen unterteilt:

The Aktiver Pokémon-Standort zeigt an, welches deiner Pokémon gerade im Kampf ist. Du kannst immer nur ein Pokémon gleichzeitig im Kampf einsetzen.

zeigt an, welches deiner Pokémon gerade im Kampf ist. Du kannst immer nur ein Pokémon gleichzeitig im Kampf einsetzen. The Bank befindet sich hinter deinem aktiven Platz und bietet Platz für bis zu 5 Pokémon in der Reserve.

befindet sich hinter deinem aktiven Platz und bietet Platz für bis zu 5 Pokémon in der Reserve. The Deck In diesem Bereich legst du dein Deck ab.

In diesem Bereich legst du dein Deck ab. The Ablage Dorthin kommen ausgediente Trainer, abgelegte Karten und K.O.-gegangene Pokémon.

Dorthin kommen ausgediente Trainer, abgelegte Karten und K.O.-gegangene Pokémon. DeinGewinnkartenbefinden sich auf der linken Seite des Spielbretts, und dort liegen deine noch nicht abgeholten Preise.

Diese Anordnung ist bei allen Spielen Standard, damit beide Spieler stets einen guten Überblick über das Geschehen haben.

So richtest du das Pokémon-Kartenspiel ein

Sobald du und dein Gegner eure Kartensätze bereit habt, ist es Zeit, das Spiel vorzubereiten. Und so geht’s.

Mische dein Kartenspiel

Ein wesentlicher Bestandteil nicht nur der Pokémon-Sammelkartenspiel Regeln, aber bei jedem Kartenspiel geht es darum, Mische das Kartenspiel jedes Spielers, bevor das Spiel beginnt. Richtiges Mischen bedeutet, dass die Karten nicht nur ausreichend durcheinandergebracht werden, sondern dass auch kein Betrug im Spiel ist.

Beachten Sie, dass Dein Gegner kann sich entscheiden, dein Deck zu mischen, nachdem du es gemischt hast, und du kannst das auch tun.

Entscheide, wer anfängt

Es ist wichtig, zu entscheiden, wer anfängt. Das muss gar nicht so kompliziert sein: Man kann entscheiden, wer anfängt durch einen einfachen Münzwurf.

7 Karten ziehen

Sobald du und dein Gegner die Spielreihenfolge festgelegt habt, zieht ihr beide 7 Karten vom obersten Teil deines Stapels, die deine Starthand bilden. Die Karten in deiner Hand sind geheim, achte also darauf, dass dein Gegner sie nicht sehen kann.

Lege eine Pokémon-Basis-Karte auf die aktive Position

Als Nächstes müssen beide Spieler eine Basis-Pokémon an ihrer aktiven Position. Denk daran, dass du nur ein Basis-Pokémon spielen darfst, also keine Weiterentwicklungen, VMAX-, VSTAR-Karten und so weiter. Denk daran, dass auf einer Pokémon-Karte immer die Entwicklungsstufe angegeben ist.

Es gibt viele verschiedene Arten von Pokémon-Karten abgesehen von den Grundlagen; wenn du also noch ganz am Anfang stehst, wäre es vielleicht eine gute Idee, dich darüber zu informieren.

Bank Sonstige Pokémon-Basiskarten

Sobald du ein verdecktes Basis-Pokémon hast An deiner aktuellen Position kannst du auch spielen bis zu 5 weitere Basis-Pokémon indem du sie verdeckt auf deine Spielbank legst.

Mulligans

Manchmal,Ein Spieler hat kein Basis-Pokémon in seiner Starthand. In diesem Fall müssen sie einen Mulligan nehmen.

Zunächst muss dieser Spieler seine Hand seinem Gegner zeigen, der überprüft, ob sich keine Basis-Pokémon darin befinden. Anschließend mischt er seine Hand wieder in den Stapel und 7 neue Karten ziehen. Hoffentlich gibt es diesmal ein paar Basis-Pokémon.

Für jeden Mulligan, den dein Gegner nimmt, Du darfst eine Karte ziehen.

6 Gewinnkarten beiseite legen

Zuletzt legen beide Spieler ihre Gewinnkarten ab. Dazu nehmen sie 6 verdeckte Karten vom obersten Teil deines Stapels nehmen und sie in die Gewinnkartenzone legen. Und nein, ihr sollt nicht wissen, welche Gewinnkarten ihr habt, also nicht schummeln.

Wenn du das Pokémon eines Gegners besiegst, kannst du dir eine Belohnungskarte aussuchen und sie auf deine Hand nehmen. Darauf gehen wir später noch näher ein.

Lege den Rest deines Kartendecks beiseite

Als Nächstes legst du den Rest deines Stapels beiseite, weit rechts von deinem aktiven Punkt.

Die Karten mit der Bildseite nach oben auslegen und loslegen

Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, dreht ihr alle eure verdeckten Pokémon um, bevor der Startspieler an die Reihe kommt. Damit geht das Spiel los.

So spielt man Pokémon-Karten

Kommen wir nun zum Wesentlichen: Wie spielt man? Pokémon-Sammelkartenspiel. Mach dir keine Gedanken über die Komplexität; Wir gehen alle Schritte Schritt für Schritt durch. Mach einfach weiter wie bisher, und schon bald wirst du dich auf Seiten wie TCGPlayer, wo du nach den besten Karten und den neuesten Strategien stöbern kannst.

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Eine Karte ziehen

Die erste Aktion, die ein Spieler in seinem Zug ausführen muss, ist eine Karte vom Stapel ziehen und sie auf die Hand nehmen. Dies ist ein obligatorischer Schritt, und du wirst später sehen, warum.

Sobald du eine Karte gezogen hast, ist dein Zug nicht mehr zeitlich begrenzt, und Sie können eine der folgenden Maßnahmen ergreifen (oder auch keine).

Spiele Basis-Pokémon auf deiner Bank

Falls du deine Bank nicht schon mit deinen Favoriten oder einigen der die besten Pokémon-Karten Wenn Sie noch Platz haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es sei denn, Ihre Bank ist bereits voll besetzt, Du kannst beliebig viele Basis-Pokémon aus deiner Hand auf die Bank legen wie du möchtest, wenn du am Zug bist.

Entwickle deine Pokémon weiter

Sie können sich auch dafür entscheiden, Entwickle dein Pokémon in deinem Zug weiter. Dazu legst du eine Entwicklungs-Karte aus deiner Hand auf das vorherige Pokémon (alle daran befestigten Karten und Schadensmarken bleiben erhalten), und auf Entwicklungs-Karten ist immer angegeben, aus welchem Pokémon sie hervorgehen.

Du kannst dich zwar während deines Zuges so oft entwickeln, wie du möchtest, aber denk daran, dass Du kannst ein Pokémon nicht in demselben Zug weiterentwickeln, in dem es ins Spiel gekommen ist. Das bedeutet, dass der erste Spieler sich erst in seinem nächsten Zug weiterentwickeln kann und dass man auch nicht in einem Zug von der Basisstufe zur Stufe 2 wechseln kann.

Zu guter Letzt,Namen sind wichtig. Es spielt keine Rolle, aus welchem Pokémon-Sammelkartenspiel-Set eine Karte stammt, solange die Namen beibehalten werden: a Grundausstattung Bulbasaur kann sich zu einem 151 Ivysaur, da bei Ivysaur steht: „Entwickelt sich aus Bulbasaur“.

Energie zuführen

In deinem Zug kannst du eine Energiekarte aus deiner Hand auf eines deiner Pokémon, egal, ob sie gerade im Einsatz sind oder auf der Bank sitzen. Pokémon brauchen Energie, um zu kämpfen, also überlege dir gut, in welche deiner Pokémon du investierst.

Zieh dein aktives Pokémon zurück

Du kannst dein aktives Pokémon auch zurückholen und es gegen ein anderes Pokémon auf deiner Bank austauschen. Dazu musst du zunächst prüfen, ob es unter irgendwelchen Statusbedingungen leidet (mehr dazu später), und die an dieses Pokémon angeheftete Energie im Wert seiner Rückzugskosten abwerfen.

Spiel-Trainer-Karten

Sie können auch wählen, ob Sie Spiele so viele Trainerkarten aus deiner Hand, wie du möchtest. Jede dieser Karten bietet eine Vielzahl von Effekten, von der Heilung deiner Pokémon bis hin zum Suchen bestimmter Karten. Um eine Trainerkarte auszuspielen, legst du sie einfach aus deiner Hand ins Spiel und befolgst die Anweisungen – auch wenn diese den Regeln widersprechen, wie zum Beispiel die Erlaubnis, ein schlafendes Pokémon zurückziehen zu lassen.

Noch zwei Dinge, die man beachten sollte. Erstens: Du kannst in deinem Zug zwar beliebig viele Trainer-Karten ausspielen, doch manche Trainer-Karten sind gleichzeitig Unterstützer-Karten, und du darfst pro Zug nur eine Unterstützer-Karte ausspielen. Zweitens: Der Spieler, der beginnt, darf erst in seinem nächsten Zug eine Unterstützer-Karte ausspielen.

Fähigkeiten einsetzen

Manche Pokémon verfügen über Fähigkeiten, die du vor deinem Angriff frei einsetzen kannst. Fähigkeiten sind immer ausdrücklich als solche gekennzeichnet, und du kannst sie sogar von der Bank aus und bereits im ersten Zug einsetzen.

Greife deinen Gegner an und beende deinen Zug

Die letzte Aktion, die du in deinem Zug ausführen kannst, ist, deinen Gegner mit deinem aktiven Pokémon anzugreifen. Dies sollte die letzte Aktion sein, die du ausführst, da Wenn du deinen Gegner angreifst, endet dein Zug sofort nach der Angriffsphase. Wenn du keine Lust zum Kämpfen hast, kannst du auch passen, ohne anzugreifen.

Der Spieler, der als Erster an der Reihe ist, darf in diesem Zug nicht angreifen.

Deinen Gegner im Pokémon-Sammelkartenspiel angreifen

Auch wenn die Kampfmechanik nicht besonders komplex ist, ist sie doch tiefgründig genug, um einen eigenen Abschnitt zu rechtfertigen. Hier erfährst du, wie man im Pokémon-Sammelkartenspiel.

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Energiebedarf

Bevor du einen Angriff ankündigst, muss dein aktives Pokémon in der Lage sein, die Kosten für den Angriff zu tragen. Links neben jedem Angriffsnamen stehen die Energiekosten, die durch Symbole dargestellt werden. Du benötigst Energie, um diese Symbole zu vervollständigen; beispielsweise muss bei einem Angriff mit einem Feuersymbol mindestens eine Feuer-Energie an deinem aktiven Pokémon liegen.

Manche Angriffe nutzen farblose Energie, die mit einem weißen Stern gekennzeichnet. Du kannst diesen Angriff mit jeder Art von Energie bezahlen. Ein Charmander, der eine Feuer- und eine farblose Energie benötigt, kann diesen Angriff mit zwei Feuer-Energien, einer Feuer- und einer Feen-Energie usw. ausführen.

Ein Pokémon behält seine Energie, wenn es angreift, es sei denn, in der Angriffsbeschreibung ist ausdrücklich angegeben, dass du Energie abwerfen musst, um sie einzusetzen.

Schaden und Schadensmarker

Die meisten Angriffe verursachen Schaden, und die Höhe des Schadens wird rechts neben dem Namen des Angriffs angezeigt. Wenn ein Pokémon Schaden erleidet, Lege Schadensmarker darauf, um anzuzeigen, wie viel Schaden es erlitten hat, wobei die Wertmarken in den Stückelungen 10, 50 und 100 erhältlich sind.

Schadensmarken verschwinden nicht, wenn sich ein Pokémon entwickelt.

Schwäche und Widerstand

Genau wie beim Videospiel ist das Pokémon-Sammelkartenspielhat eineSchwäche- und Widerstandssystem im Spiel, was im unteren Bereich jeder Pokémon-Karte zu sehen ist.

Wenn das Pokémon deines Gegners von einem Angriff deines Pokémon getroffen wird, dessen Typ der Schwäche in den Daten deines Gegners entspricht, verursacht der Angriff doppelten Schaden. Umgekehrt erleidet das Pokémon deines Gegners 30 Schaden weniger, wenn du es mit einem Typ triffst, gegen den es resistent ist. Dieser zusätzliche Schaden und diese zusätzliche Resistenz können über Sieg oder Niederlage entscheidenNutzen Sie dieses System also, wann immer Sie können.

Denken Sie daran:Für die Berechnung von Schwächen und Resistenzen ist der Typ des angreifenden Pokémon maßgeblich, nicht die Art der Energie, die der Angriff nutzt.

K.o.

Wenn ein Pokémon Schadensmarken hat, deren Anzahl seinen KP entspricht oder diese übersteigt, wird es K.O. geschlagen. Ein K.O.-gegangenes Pokémon wird zusammen mit allen daran angehefteten Karten (Energie, bestimmte Trainerkarten) sowie allen früheren Weiterentwicklungen auf den Ablagestapel gelegt. Der Spieler, dessen Pokémon K.O. gegangen ist, bringt daraufhin ein neues Pokémon von seiner Bank ins Spiel.

Immer wenn ein Spieler eines der Pokémon seines Gegners besiegt, Sie nehmen eine ihrer Gewinnkarten.

So gewinnst du das Pokémon-Kartenspiel

Kein Spiel ist vollständig ohne eine Möglichkeit zu gewinnen, und jede Aktion, die du in einem Spiel Pokémon-Sammelkartenspielsollte dich letztendlich dazu bewegen, eine der drei Siegbedingungen des Spiels. Es spielt keine Rolle, wie das Spielfeld am Ende aussieht – behalte also immer das Ziel im Auge.

Es gibt drei Möglichkeiten, ein Spiel zu gewinnen:

Der erste Weg, ein Spiel zu gewinnen, ist, Nimm alle 6 deiner Gewinnkarten. Genau wie bei den Pokémon-Videospielen bedeutet der Verlust von 6 Pokémon (also deinem gesamten Team), dass du verlierst.

Genau wie bei den Pokémon-Videospielen bedeutet der Verlust von 6 Pokémon (also deinem gesamten Team), dass du verlierst. Die zweite Möglichkeit, zu gewinnen, besteht darin, dass dein Der Gegner hat nach einem K.o. kein Basis-Pokémon mehr, das er einwechseln könnte. Da sie keine Pokémon mehr haben, verlieren sie kampflos.

Da sie keine Pokémon mehr haben, verlieren sie kampflos. Die letzte Möglichkeit, zu gewinnen, ist durch „Deck out“. Wenn ein Spieler kann zu Beginn des Zuges keine Karte vom Stapel ziehen, da er keine Karten hat, verlieren sie durch Deck-Out.

Spiele in derPokémon-Sammelkartenspielkann ziemlich schnell vergehen, also bAchte unbedingt genau auf die Preiskarten deines Gegners oder für alle Angriffe, die deine Ersatzbank auslöschen können.

Besondere Bedingungen

Ein Teil des Verständnisses der Pokémon-Sammelkartenspiel Der Schlüssel zum Verständnis der Regeln liegt darin, zu wissen, was die einzelnen Sonderbedingungen bewirken. Diese können das Blatt zu deinen Gunsten wenden indem du deinem Gegner ungünstige Bedingungen aufzwingst.

Die besonderen Bedingungen im Spiel lauten wie folgt:

Schläft. Schlafende Pokémon werden auf die Seite gedreht. Ein schlafendes Pokémon kann weder angreifen noch sich zurückziehen. Während der Pokémon-Checkup-Phase (der Phase zwischen den Zügen) wirfst du eine Münze: Bei Kopf wacht dein Pokémon auf, bei Zahl schläft es weiter.

Schlafende Pokémon werden auf die Seite gedreht. Ein schlafendes Pokémon kann weder angreifen noch sich zurückziehen. Während der Pokémon-Checkup-Phase (der Phase zwischen den Zügen) wirfst du eine Münze: Bei Kopf wacht dein Pokémon auf, bei Zahl schläft es weiter. Verbrannt. Während des Pokémon-Checkups erleidet ein Pokémon mit Verbrennung 20 Schadenspunkte. Sein Besitzer wirft dann eine Münze; bei Kopf verschwindet die Verbrennung, bei Zahl bleibt sie bestehen.

Während des Pokémon-Checkups erleidet ein Pokémon mit Verbrennung 20 Schadenspunkte. Sein Besitzer wirft dann eine Münze; bei Kopf verschwindet die Verbrennung, bei Zahl bleibt sie bestehen. Verwirrt. Verwirrte Pokémon werden auf den Kopf gestellt. Wenn du mit einem verwirrten Pokémon angreifst, wirfst du eine Münze: Bei „Kopf“ wird der Angriff wie gewohnt ausgeführt (einschließlich aller Voraussetzungen wie das Ablegen von Energie), bei „Zahl“ schlägt der Angriff fehl, dein Pokémon fügt sich selbst 30 Schadenspunkte zu und dein Zug endet.

Verwirrte Pokémon werden auf den Kopf gestellt. Wenn du mit einem verwirrten Pokémon angreifst, wirfst du eine Münze: Bei „Kopf“ wird der Angriff wie gewohnt ausgeführt (einschließlich aller Voraussetzungen wie das Ablegen von Energie), bei „Zahl“ schlägt der Angriff fehl, dein Pokémon fügt sich selbst 30 Schadenspunkte zu und dein Zug endet. Gelähmt. Gelähmte Pokémon werden auf die Seite gedreht. Gelähmte Pokémon können weder angreifen noch sich aus eigener Kraft zurückziehen. Die Lähmung wird bei der Pokémon-Untersuchung immer aufgehoben.

Gelähmte Pokémon werden auf die Seite gedreht. Gelähmte Pokémon können weder angreifen noch sich aus eigener Kraft zurückziehen. Die Lähmung wird bei der Pokémon-Untersuchung immer aufgehoben. Vergiftet. Während des Pokémon-Checkups erleiden vergiftete Pokémon 10 Schadenspunkte. Anders als bei „Verbrannt“ findet bei „Vergiftet“ keine Überprüfung statt, ob der Status entfernt wurde.

Beachten Sie bitte, dass Manche Bedingungen addieren sich. Ein Pokémon kann gleichzeitig vergiftet und verbrannt sein, aber Zustände, die die Karte umdrehen (schlafen, verwirrt, gelähmt), addieren sich nicht.

Zu guter Letzt,Das Zurückziehen oder Weiterentwickeln eines Pokémon hebt alle Spezialzustände auf.

Weitere Spielmechaniken

Wir sind mit den Regeln des Pokémon-Kartenspiels so gut wie fertig, aber es gibt noch ein paar Spielmechaniken, auf die ich kurz eingehen möchte.

Heilung

Einige Pokémon-Fähigkeiten, Angriffe oder Trainerkarten heilen. Die Heilung von Schaden erfolgt durch Schadensmarker vom Heilungsziel entfernen, was bedeutet, dass man nicht zu viel heilen kann. Bei „Heilung von besonderen Zuständen“ hingegen muss man die Karte einfach wieder aufrecht hinlegen und/oder den „Vergiftet“- oder „Verbrannt“-Marker entfernen.

Pokémon-ex und -EX

Manche Pokémon haben „ex“ oder „EX“ in ihrem Namen. Das bedeutet, dass sie haben ihre Werte verbessertund sind im Falle der meisten EX-Karten zudem Basis-Pokémon.

Diese Pokémon sind viel stärker als deine normalen Karten, aber es gibt einen Haken: Wenn du sie verlierst, erhält dein Gegner 2 Preiskarten anstelle der üblichen 1, also planen Sie dies unbedingt ein.

Und schließlich, wie bei vielen Pokémon mit Suffixen, Ex- und EX-Pokémon sind in der Regel sehr selten, aber lassen wir Argumente wie Holo vs. Reverse-Holo für Sammler.

Pokémon-GX

Pokémon-GX sind den -ex-Karten sehr ähnlich: Sie haben deutlich höhere Werte, und ihre Angriffe treffen viel härter, geben aber bei einem K.o. auch 2 Preiskarten ab.

Der Hauptunterschied bei Pokémon-GX liegt in ihrem einzigartigen GX-Angriff. Diese Angriffe stellen einen absoluten Wendepunkt dar, aber das Besondere an ihnen ist, dass Du kannst in einem Spiel nur einen GX-Angriff einsetzen, daher ist es extrem wichtig, deinen einzigen Versuch taktisch klug einzusetzen.

Mega-Entwicklung

Falls du dachtest, Ex- und GX-Pokémon wären Die stärksten Pokémon-Karten, warte, bis du die Mega-Entwicklungen siehst. Diese Karten entwickeln sich aus normalen Pokémon (genau wie gewöhnliche Entwicklungskarten), aber Das lohnt sich wirklich, mit ihren enorm gesteigerten Werten und ihren spielentscheidenden Angriffen.

Mega-Entwicklungen funktionieren nach einem ganz eigenen Mechanismus. Früher endete der eigene Zug nach einer Mega-Entwicklung, doch heutzutage muss man lediglich Lesen Sie die Regelangaben auf der Karte selbst, ähnlich wie bei den EX-, EX- und GX-Karten.

BREAK Evolution

Während es bei der Entwicklung von Pokémon traditionell immer um den Aufstieg ging, verläuft die BREAK-Entwicklung seitwärts. BREAK-Pokémon können als Weiterentwicklungen voll entwickelter Pokémon betrachtet werden und sind hat sich im Vergleich zu ihrer früheren Entwicklung seitwärts bewegt.

BREAK-Karten zeichnen sich dadurch aus, dass Sie ergänzen ihre vorherige Phase, anstatt sie zu ersetzen. Dies geschieht, indem man ihnen einen neuen Angriff oder eine neue Fähigkeit verleiht.

VSTAR-Leistungen

GX-Angriffe sind zwar mächtig, aber manchmal ist es eher die Vielseitigkeit, die man braucht. Hier kommen die VSTAR-Pokémon ins Spiel, das sind spezielle Karten, die muss sich aus Pokémon-V entwickeln.

Wie ihre Artgenossen mit Suffix zeichnen sich auch VSTARs durch überdurchschnittliche Werte, stärkere Angriffe und mehr Belohnungen bei „Knock Out“ aus. Allerdings bringen sie auch einen eine einmal pro Spiel einsetzbare Fähigkeit, die als „VSTAR-Power“ bezeichnet wird. Diese Fähigkeiten bewirken oft etwas Verrücktes, und das Beste daran ist: Im Gegensatz zu GX-Attacken sind sie völlig kostenlos.

VMAX-Pokémon

Die V-Line der Pokémon-Karten enthält ebenfalls die in „Schwert & Schild“ vorgestellten Giganten-Mechaniken, diesmal in Form von VMAX. Diesmal gibt es keinen Schnickschnack: VMAX-Pokémon sind Titanen, die Mit ihren enormen Lebenspunkten und vernichtenden Angriffen sind sie schwer zu besiegen.

Aber es gibt immer einen Haken, und VMAX-Pokémon Bei einer Niederlage erhält man 3 Preiskarten. Das ist die Hälfte der Preise, die du gewinnen musst, also sei sehr vorsichtig, wenn du diese Karten einsetzt.

V-Union-Karten

Den Abschluss der V-Serie bilden die V-Union-Karten, bei denen vier Karten zusammen ein riesiges Pokémon bilden. Im Gegensatz zu normalen Karten werden V-Unions einmal pro Spiel gespielt, indem man zunächst ihre Bestandteile ablegt und sie dann auf der eigenen Bank zusammensetzt. Und da sie aus 4 Karten bestehen, haben V-Unions viel mehr Spielzüge zur Verfügung.

Seien Sie jedoch vorsichtig. V-Unions sind zwar zweifellos leistungsstark, haben aber auch ihre Nachteile 3 Gewinnkarten bei Knock Out.

Weitere Tipps für Anfänger

Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch ein paar Tipps für Anfänger geben:

Da du pro Zug nur eine Energiekarte anlegen kannst, solltest du dir überlegen, wie du deinen Energieertrag steigern kannst. Je schneller deine Pokémon einsatzbereit sind, desto besser sind deine Gewinnchancen.

Selbst in derDie besten Deckbau-SpieleEs gibt keine festen Regeln für die Verhältnisse. Allerdings ist die Pokémon-Sammelkartenspielis bekannt für seine unglaublich starken Trainerkarten . Nutze diese Möglichkeiten, wann immer du kannst.

. Nutze diese Möglichkeiten, wann immer du kannst. Es ist nicht immer die beste Strategie, einfache Pokémon auf die Bank zu legen. Manchmal kann dies deine geplante Gewinnstrategie verraten. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, ein Pokémon mit einer bestimmten Fähigkeit auf der Hand zu behalten, bis du es einsetzen willst; so kann dein Gegner deinen nächsten Zug nicht vorhersehen.

Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, ein Pokémon mit einer bestimmten Fähigkeit auf der Hand zu behalten, bis du es einsetzen willst; so kann dein Gegner deinen nächsten Zug nicht vorhersehen. Je mehr Gewinnkarten du nimmst, desto näher bist du dem Gewinn, Sei vorsichtig bei Karten, die eine Aufholmechanik haben wo der Unterschied bei den Preiskarten zu verheerendem Schaden führen kann.

Nach all dem sind Sie nun bereit, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen Pokémon-Sammelkartenspiel Reise. Viel Glück und vergiss nicht, Spaß zu haben.

Häufig gestellte Fragen