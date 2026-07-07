Godot startet offiziellen Asset Store im Vorfeld des großen Engine-Updates 4.7

Godot hat seinen lang erwarteten Asset Store für Plugins, Tools und von Entwicklern erstellte Inhalte offiziell gestartet

Die neue Plattform bietet Bewertungen, Rezensionen, Analysen, Versionsverwaltung und künftig auch Unterstützung für kostenpflichtige Assets.

Die Veröffentlichung erfolgt noch vor Godot 4.7, während die Open-Source-Engine in der Indie-Spieleentwicklung weiter an Bedeutung gewinnt.

Godot hat seinen neuen Asset Store offiziell gestartet und damit einen speziellen Marktplatz für Entwickler eingeführt, auf dem sie Plugins, Tools, Vorlagen und andere von der Community erstellte Inhalte entdecken, teilen und verwalten können. Die Plattform soll nach und nach die ältere Godot-Asset-Bibliothek ersetzen und wird ab Godot 4.7 enger in die Engine integriert sein.

Nach Angaben der Godot Foundation soll der neue Store das Ökosystem der Engine modernisieren und es Entwicklern erleichtern, von der Community erstellte Assets zu entdecken, zu pflegen und zu vertreiben. Der Asset Store umfasst Funktionen wie Rezensionen, Bewertungen, Änderungsprotokolle, Tagging-Systeme, Versionsverwaltung und Publisher-Analysen – Funktionen, die üblicherweise auf größeren kommerziellen Marktplätzen für Spiel-Engines zu finden sind.

Zwar konzentriert sich die aktuelle Einführung hauptsächlich auf kostenlose Community-Assets, doch Godot hat bestätigt, dass die Unterstützung für kostenpflichtige Inhalte in zukünftigen Updates geplant ist. „Der Godot Asset Store ist stabil und einsatzbereit“, Die Stiftung erklärte in ihrer Mitteilung, und fügte hinzu, dass die ältere Asset-Bibliothek im Zuge der Umstellung auf die neue Plattform schrittweise zu einem schreibgeschützten Archiv werden wird.

Was der Godot Asset Store Entwicklern bietet

Der neue Asset Store bietet Entwicklern, die mit Godot arbeiten, zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich der Arbeitsabläufe und der Benutzerfreundlichkeit. Asset-Ersteller können nun mehrere Versionen ihrer Projekte hochladen, Kompatibilitätsinformationen für verschiedene Engine-Versionen bereitstellen und Updates über spezielle Storefront-Seiten verwalten.

Bis der Asset Store in Godot selbst integriert ist, kannst du ihn über die Godot-Website aufrufen.

Die Plattform bietet den Nutzern zudem eine zentralere Anlaufstelle, um Tools und Ressourcen zu entdecken. Bislang waren viele Godot-Plugins und -Assets über GitHub Repositorien, Foren und Websites von Drittanbietern, was dazu führen könnte, dass das Auffinden und die Pflege von Tools fragmentierter sind als in konkurrierenden Ökosystemen.

Dieser Schritt bringt Godot näher an Plattformen wie den Asset Store von Unity und den Fab-Marktplatz von Epic Games heran, die beide zu wichtigen Bestandteilen ihrer jeweiligen Entwickler-Communities geworden sind. Für Godot ist die Einführung eines besser strukturierten Marktplatzes ein weiterer Schritt dahin, die Engine vollständiger und zugänglicher zu gestalten, insbesondere für neue Entwickler und aufstrebende Studios.

Die Reaktionen der Community auf den Start waren überwiegend positiv, auch wenn einige Entwickler Fragen zur Moderation, zur Auffindbarkeit und dazu gestellt haben, wie die Plattform im Laufe der Zeit mit Assets minderer Qualität oder KI-generierten Assets umgehen wird. Dennoch wird der Asset Store weithin als eine der bedeutendsten Erweiterungen des Ökosystems angesehen, die die Engine bisher erfahren hat.

Godot 4.7 ist da – die Engine wird weiter ausgebaut

Der Start des Asset Stores erfolgt kurz vor der geplanten Veröffentlichung von Godot 4.7, das voraussichtlich weitere Verbesserungen hinsichtlich der Stabilität der Arbeitsabläufe, der Rendering-Systeme, der Benutzerfreundlichkeit des Editors sowie der Unterstützung für umfangreichere Projekte mit sich bringen wird. Auch wenn die vollständigen Details zum Patch noch nicht vorliegen, zeichnet sich das Update bereits jetzt als eine weitere bedeutende Version der Engine ab.

Godot hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen, insbesondere unter Indie-Entwicklern, die nach einer Open-Source-Alternative zu größeren kommerziellen Engines suchen. Dank seines großzügigen Lizenzmodells und der aktiven Unterstützung durch die Community hat es sich zu einer immer bekannteren Option in der unabhängigen Spieleentwicklung entwickelt; es wurde sogar in AAA-Titel integriert wie „Battlefield 6“.

Das Studio hinter „Slay the Spire“, Mega Crit, unterstützt Godot ebenfalls mit einem Sponsoring in Höhe von rund 41.900 US-Dollar pro Jahr.

Auch mehrere kommerziell erfolgreiche Spiele haben dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad der Engine zu steigern, darunter „Cassette Beasts“, „Brotato“ und das in Kürze erscheinende „Slay the Spire 2“. Diese Projekte werden in der Entwickler-Community häufig als Beispiele dafür angeführt, wie weit sich die Engine seit ihren Anfängen als Hobbyprojekt weiterentwickelt hat.