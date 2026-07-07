Godot lanza su tienda oficial de recursos antes de la importante actualización 4.7 del motor

Godot ha lanzado oficialmente su tan esperada Asset Store, dedicada a plugins, herramientas y contenidos creados por los propios usuarios.

La nueva plataforma incorpora reseñas, valoraciones, análisis, gestión de versiones y, en el futuro, compatibilidad con recursos de pago.

El lanzamiento se produce antes de la llegada de Godot 4.7, mientras el motor de código abierto sigue creciendo en el ámbito del desarrollo de videojuegos independientes.

Godot ha lanzado oficialmente su nueva Asset Store, un mercado específico para que los desarrolladores puedan descubrir, compartir y gestionar complementos, herramientas, plantillas y otros contenidos creados por la comunidad. Se espera que la plataforma sustituya progresivamente a la antigua Godot Asset Library y que se integre más estrechamente con el motor a partir de la versión 4.7 de Godot.

Según la Fundación Godot, la nueva tienda está diseñada para modernizar el ecosistema del motor y facilitar a los desarrolladores el descubrimiento, el mantenimiento y la distribución de los recursos creados por la comunidad. La Asset Store incluye características como reseñas, valoraciones, registros de cambios, sistemas de etiquetado, gestión de versiones y análisis de editores; funcionalidades que suelen encontrarse en las tiendas de motores comerciales de mayor envergadura.

Aunque el lanzamiento actual se centra principalmente en recursos comunitarios gratuitos, Godot ha confirmado que está previsto incluir compatibilidad con contenidos de pago en futuras actualizaciones. «La Godot Asset Store es estable y está lista para su uso», la Fundación afirmó en su comunicado, y añadió que la antigua biblioteca de recursos acabará convirtiéndose en un archivo de solo lectura a medida que el desarrollo se vaya orientando hacia la nueva plataforma.

Qué aporta la Godot Asset Store a los desarrolladores

La nueva Asset Store incorpora varias mejoras en los flujos de trabajo y la usabilidad para los desarrolladores que utilizan Godot. Los creadores de recursos ya pueden subir varias versiones de sus proyectos, proporcionar información sobre la compatibilidad con diferentes versiones del motor y gestionar las actualizaciones a través de páginas específicas de la tienda.

Puedes echar un vistazo a la Asset Store a través de la página web de Godot hasta que se incorpore al propio Godot.

La plataforma también ofrece a los usuarios un lugar más centralizado para descubrir herramientas y recursos. Hasta ahora, muchos complementos y recursos de Godot estaban dispersos por GitHub repositorios, foros y sitios web de terceros, lo que podría hacer que la búsqueda y el mantenimiento de herramientas resultaran más fragmentados que en los ecosistemas de la competencia.

Esta iniciativa acerca a Godot a plataformas como la Asset Store de Unity y el mercado Fab de Epic Games, que se han convertido en elementos importantes de sus respectivas comunidades de desarrolladores. Para Godot, la introducción de un mercado más estructurado supone un paso más para que el motor resulte más completo y accesible, especialmente para los desarrolladores noveles y los estudios en expansión.

La reacción de la comunidad ante el lanzamiento ha sido en gran medida positiva, aunque algunos desarrolladores han planteado dudas sobre la moderación, la visibilidad y la forma en que la plataforma gestionará, con el tiempo, los recursos de baja calidad o generados por IA. Aun así, la Tienda de Recursos se considera ampliamente como una de las mejoras más significativas que ha recibido el motor hasta la fecha.

Llega Godot 4.7 mientras el motor sigue creciendo

El lanzamiento de Asset Store se produce poco antes del lanzamiento previsto de Godot 4.7, que se espera que introduzca mejoras adicionales en la estabilidad del flujo de trabajo, los sistemas de renderizado, la facilidad de uso del editor y la compatibilidad con proyectos a mayor escala. Aunque aún se están dando a conocer los detalles completos de la actualización, esta ya se perfila como otra versión importante para el motor.

Godot ha ido ganando impulso de forma constante en los últimos años, sobre todo entre los desarrolladores independientes que buscan una alternativa de código abierto a los grandes motores comerciales. Su modelo de licencia flexible y el apoyo activo de su comunidad han contribuido a que se convierta en una opción cada vez más presente en el ámbito del desarrollo de videojuegos independientes; incluso ha llegado a ser se han incorporado a títulos de la categoría AAA como Battlefield 6.

El estudio de «Slay the Spire», Mega Crit, también apoya a Godot con una aportación de unos 41 900 dólares al año.

Varios juegos que han tenido éxito comercial también han contribuido a dar a conocer el motor, entre ellos «Cassette Beasts», «Brotato» y el próximo «Slay the Spire 2». En la comunidad de desarrolladores se suele hacer referencia a estos proyectos como ejemplos de hasta qué punto ha evolucionado el motor desde sus orígenes como proyecto de aficionados.