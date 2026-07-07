„Scarlet Hollow“ erweitert Episode 5 mit neuen Story-Inhalten im Vorfeld von Episode 6

Black Tabby Games hat das Drehbuch für eine umfangreiche Erweiterung der fünften Folge von „Scarlet Hollow“ fertiggestellt.

hat das Drehbuch für eine umfangreiche Erweiterung der fünften Folge von „Scarlet Hollow“ fertiggestellt. Das Update umfasst rund 70.000 Wörter neue und überarbeitete Inhalte sowie Verbesserungen in den früheren Kapiteln des Spiels.

neue und überarbeitete Inhalte sowie Verbesserungen in den früheren Kapiteln des Spiels. Die Entwicklung ist nun in die Kunstproduktion übergegangen während die Arbeiten an Episode 6 weitergehen.

Black Tabby Games hat Einzelheiten zu einem umfangreichen Update für „Scarlet Hollow“ nach der Veröffentlichung bekannt gegeben, das die fünfte Episode des Spiels um neue Handlungsinhalte, Verbesserungen am Gameplay und Überarbeitungen in früheren Kapiteln erweitert. Das Update folgt auf die Veröffentlichung von Episode 5 Anfang dieses Jahres und setzt die Entwicklung des preisgekrönten Gothic-Horror-Visual-Novels fort, während dieser auf sein geplantes Ende zusteuert.

Mit dieser Erweiterung umfassen die ersten fünf Episoden nun mehr als eine Million Wörter an verzweigter Handlung. Spieler, die Scarlet Hollow noch nicht besucht haben, können weiterhin mit der kostenlosen Steam-Demo beginnen; die Spielstände werden dabei in das Vollspiel übernommen, und die getroffenen Entscheidungen beeinflussen auch weiterhin die zukünftigen Episoden.

Episode 5 erhält neue Handlungsstränge und Verbesserungen im Gameplay

Im Mittelpunkt des Updates stehen rund 70.000 Wörter an neuen und überarbeiteten Inhalten, die darauf abzielen, mehrere der bestehenden Handlungsstränge von Episode 5 weiter auszuarbeiten. Im gesamten Kapitel wurden neue Dialoge, Interaktionen zwischen den Charakteren und Erkundungsmöglichkeiten hinzugefügt, darunter zusätzliche Szenen mit Avery, Doktor Kelly, Franklin, Reese, Wayne, Irma und Julius.

The Visual Novel wird zudem um mehrere Handlungsstränge erweitert, die je nach den Entscheidungen der Spieler, Liebesbeziehungen und Charaktereigenschaften exklusive Inhalte bieten. Spieler, die Reeses Romanze mit dem Charakterzug „Heiß“ verfolgen, können mehr Zeit damit verbringen, die Stadt zu erkunden, während diejenigen, die mit Stella reisen, neue Umgebungen und zusätzliche, für den jeweiligen Handlungsstrang spezifische Szenen erleben. Das Update führt außerdem weitere optionale Story-Inhalte rund um Julius ein, um eine bessere Verbindung für Spieler herzustellen, die frühere Begegnungen möglicherweise verpasst haben.

Nein.

Black Tabby Games hat zudem mehrere Spielmechaniken angepasst. Die Konfrontation in Tabithas Büro wurde neu ausbalanciert, sodass die besten Ergebnisse nun schwerer zu erzielen sind, während schwächere Strategien verbessert wurden. Außerdem warnt die Eigenschaft „Keen Eye“ die Spieler nun vor wichtigen Beziehungsprüfungen, die wahrscheinlich scheitern werden, und hilft Neulingen so, sich besser in der stark von Entscheidungen geprägten Geschichte von „Scarlet Hollow“ zurechtzufinden.

Zu den weiteren Überarbeitungen zählen fließendere Übergänge zwischen den wichtigsten Handlungssträngen, erweiterte Dialoge in Schlüsselszenen sowie Verfeinerungen an einem der Enden von Episode 5, um der ursprünglichen Vision der Entwickler besser gerecht zu werden.

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Das Update greift zudem mehrere frühere Episoden mit neuen Dialogen, erweiterten Erkundungsmöglichkeiten und Verbesserungen der Spielkomfort auf. Episode 2 bietet nun klarere Anleitungen für die Route „The Roads Untraveled“ und ermöglicht es den Spielern gleichzeitig, nach dem Besuch der Stadt zum Anwesen zurückzukehren, wodurch zusätzliche Orte und Interaktionen mit Charakteren erschlossen werden, ohne sich auf einen einzigen Handlungsstrang festlegen zu müssen.

Zu den weiteren Änderungen zählen ein umfassenderer Einblick in Averys Handlungsstrang, Anpassungen bei der Entwicklung der Beziehungen, zusätzliche Rollenspieloptionen während wichtiger Gespräche sowie ein neues alternatives Ende in der Klinikszene von Episode 4. Die Entwickler wiesen zudem darauf hin, dass einige kleinere Neuerungen bewusst nicht verraten wurden, damit die Spieler sie auf natürliche Weise entdecken können.

Nachdem die Drehbucharbeiten nun abgeschlossen sind, ist die Erweiterung „Episode 5“ vor den Testphasen in die grafische Umsetzung übergegangen. Gleichzeitig bestätigte Black Tabby Games, dass die Arbeiten an „Episode 6“ weitergehen, während „Scarlet Hollow“ der Vollendung seiner geplanten sieben Episoden umfassenden Geschichte immer näher rückt. Diese fortlaufende Unterstützung folgt auf eine Wachstumsphase des Studios, in der „Slay the Princess“ die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschritten hat und „Scarlet Hollow“ selbst eine treue Spielergemeinde von mehr als 100.000 Spielern aufgebaut hat.

Black Tabby Games hat kürzlich zudem die Gründung eines eigenen Verlagslabels angekündigt, das sich darauf konzentriert, etablierte unabhängige Entwickler mit entwicklerfreundlichen Verlagsverträgen zu unterstützen. Das Studio erklärte, es plane, finanzielle, marketingbezogene und redaktionelle Unterstützung bereitzustellen und den Entwicklern gleichzeitig langfristig mehr Kontrolle über ihre Spiele zu gewähren. Zu den ersten unter Vertrag genommenen Projekten gehören „Prove You’re Human von den Entwicklern von 1000xResist, „sunset visitor“ (斜陽過客), sowie einen noch nicht angekündigten Titel des Animationsduos SmallBu von Later Alligator.