«Scarlet Hollow» amplía el episodio 5 con nuevo contenido argumental antes del episodio 6

Black Tabby Games Ha terminado de escribir una importante ampliación del quinto episodio de «Scarlet Hollow».

Ha terminado de escribir una importante ampliación del quinto episodio de «Scarlet Hollow». La actualización añade unas 70 000 palabras con contenido nuevo y revisado, además de mejoras en los primeros capítulos del juego.

con contenido nuevo y revisado, además de mejoras en los primeros capítulos del juego. El desarrollo ha pasado ahora a la fase de producción artística mientras continúan los trabajos en el episodio 6.

Black Tabby Games ha dado a conocer los detalles de una importante actualización posterior al lanzamiento de «Scarlet Hollow», que amplía el quinto episodio del juego con nuevo contenido argumental, mejoras en la jugabilidad y revisiones en los capítulos anteriores. La actualización llega tras el lanzamiento del episodio 5 a principios de este año y continúa el desarrollo de esta galardonada novela visual de terror gótico a medida que avanza hacia su conclusión prevista.

Con esta expansión, los cinco primeros episodios suman más de un millón de palabras de narrativa ramificada. Los jugadores que aún no hayan visitado Scarlet Hollow pueden empezar con la demo gratuita de Steam; los datos guardados se transferirán al juego completo, ya que las decisiones que tomen seguirán determinando los episodios futuros.

El episodio 5 incorpora nuevas rutas argumentales y mejoras en la jugabilidad

El elemento central de la actualización son unas 70 000 palabras de contenido nuevo y remasterizado, diseñado para ampliar varias de las rutas existentes del Episodio 5. Se han añadido nuevos diálogos, interacciones entre personajes y oportunidades de exploración a lo largo de todo el capítulo, con escenas adicionales en las que participan Avery, la doctora Kelly, Franklin, Reese, Wayne, Irma y Julius.

The novela visual También se amplía con varias rutas que contienen contenido exclusivo en función de las decisiones de los jugadores, los romances y los rasgos de los personajes. Los jugadores que sigan la historia romántica de Reese con el rasgo «Atractivo» podrán dedicar más tiempo a explorar la ciudad, mientras que aquellos que viajen con Stella se encontrarán con nuevos entornos y escenas adicionales específicas de esa ruta. La actualización también introduce más contenido narrativo opcional en torno a Julius para que los jugadores que se hayan perdido encuentros anteriores puedan conectar mejor con la historia.

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Black Tabby Games también ha ajustado varios sistemas de juego. Se ha reequilibrado el enfrentamiento en la oficina de Tabitha, lo que hace que los resultados más favorables sean más difíciles de conseguir, al tiempo que se mejoran las estrategias menos eficaces. Por otra parte, el rasgo «Ojo agudo» ahora avisa a los jugadores antes de las pruebas de relación importantes que tienen probabilidades de fracasar, lo que ayuda a los principiantes a desenvolverse mejor en la narrativa de Scarlet Hollow, que gira en gran medida en torno a las decisiones.

Entre las revisiones adicionales se incluyen transiciones más fluidas entre las principales secuencias de la historia, diálogos más extensos en escenas clave y ajustes en uno de los finales del episodio 5 para que se ajuste mejor a la visión original de los desarrolladores.

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La actualización también retoma varios episodios anteriores con nuevos diálogos, una exploración más amplia y mejoras en la experiencia de juego. El episodio 2 ofrece ahora indicaciones más claras sobre la ruta «The Roads Untraveled», al tiempo que permite a los jugadores volver a la finca tras visitar el pueblo, lo que desbloquea nuevas ubicaciones e interacciones con los personajes sin obligar a seguir una única línea argumental.

Otras modificaciones incluyen un mayor acceso a la trama de Avery, ajustes en la evolución de las relaciones, opciones adicionales de interpretación de roles durante conversaciones clave y un nuevo desenlace alternativo en la secuencia de la clínica del episodio 4. Los desarrolladores también han señalado que se han omitido intencionadamente varias novedades menores para que los jugadores las descubran por sí mismos.

Una vez finalizado el guion, la expansión del episodio 5 ha entrado en la fase de producción artística antes de pasar a la fase de pruebas. Al mismo tiempo, Black Tabby Games ha confirmado que se sigue trabajando en el episodio 6, a medida que «Scarlet Hollow» se acerca a completar su historia prevista de siete episodios. Este apoyo continuo llega tras un periodo de crecimiento para el estudio, en el que Slay the Princess ha superado el millón de ventas y la propia Scarlet Hollow se ha ganado un público fiel de más de 100 000 jugadores.

Black Tabby Games también ha anunciado recientemente el lanzamiento de su propio sello editorial, centrado en apoyar a desarrolladores independientes consolidados mediante acuerdos de publicación favorables para los creadores. El estudio ha afirmado que tiene previsto proporcionar financiación, marketing y apoyo editorial, al tiempo que permite a los desarrolladores mantener un mayor control a largo plazo sobre sus juegos; entre los primeros proyectos firmados se incluyen «Prove You’re Human, de los desarrolladores de 1000xResist, sunset visitor 斜陽過客, y un título aún sin anunciar del dúo de animación de Later Alligator, SmallBu.