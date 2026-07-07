„Old School RuneScape“ schließt die 20-jährige Myreque-Questreihe mit „The Blood Moon Rises“ ab

Der Blutmond geht auf ist ab sofort für Mitglieder von Old School RuneScape verfügbar.

ist ab sofort für Mitglieder von Old School RuneScape verfügbar. Die Suche nach dem Großmeister schließt die langjährige Myreque-Handlungslinie mit dem ersten Besuch im Vampyrium ab.

schließt die langjährige Myreque-Handlungslinie mit dem ersten Besuch im Vampyrium ab. Spieler können eine neue Region freischalten, Bosskämpfe, Aktivitäten zum Erlernen von Fertigkeiten und exklusive Ausrüstung.

Jagex hat „Der Blutmond geht auf“ veröffentlicht und damit eine der am längsten laufenden Handlungsstränge von Old School RuneScape zu Ende gebracht. Die neue Grandmaster-Quest ist ab sofort für Mitglieder verfügbar und beendet die Myreque-Questreihe, die vor mehr als 20 Jahren begann und zu einer der beliebtesten Geschichten des MMORPGs geworden ist.

Das Update führt die Spieler in die bisher unzugängliche Region Vampyrium ein, wo sie sich dem Vampirherrscher Lord Lowerniel Drakan stellen müssen. Als Quest mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad in Old School RuneScape richtet sich „Der Blutmond geht auf“ an erfahrene Spieler, die bereits mehrere vorausgesetzte Quests abgeschlossen und hohe Fertigkeitsanforderungen erfüllt haben.

Spieler, die nach Gielinor zurückkehren, um die neue Quest zu absolvieren, können ihre Mitgliedschaft auch über „Bonds“ aufrechterhalten und so mit ihrem Spielguthaben oder durch den direkten Kauf einer Mitgliedschaft Zugang zu den neuesten Inhalten erhalten.

„Der Blutmond geht auf“ bringt die Geschichte der Myreque zu ihrem Abschluss

Mit „Der Blutmond geht auf“ können Spieler zum ersten Mal Vampyrium erkunden, eine gefährliche Region, die in der Myreque-Handlungslinie schon seit langem erwähnt wird. Die Quest knüpft direkt an „Sins of the Father“ an, das vor sechs Jahren veröffentlicht wurde, und schließt eine Geschichte ab, die erstmals in RuneScape vor mehr als zwei Jahrzehnten.

Wenn sich die Spieler in die Heimat der Vampire wagen, werden sie auf neue Gegner treffen, neue Aufgaben zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten absolvieren und die letzten Kapitel des Konflikts mit Lord Lowerniel Drakan aufdecken. Laut Jagex wurde diese Quest als eines der anspruchsvollsten Story-Erlebnisse konzipiert, die jemals in Old School RuneScape hinzugefügt wurden.

Eines der wichtigsten Ereignisse des Updates ist ein neuer Solo-Bosskampf gegen den Madenkönig, bei dem die Spieler im Falle eines Sieges mit einzigartiger Ausrüstung belohnt werden. Wer sowohl die Quest als auch den König der Ur-Maden besiegt, kann die „Crimson Kisten“ erhalten, eine neue Waffe, die im Rahmen des Updates eingeführt wurde.

Die Quest steht ausschließlich Mitgliedern zur Verfügung und setzt voraus, dass die Spieler die Quests „Sins of the Father“ und „A Night at the Theatre“ abgeschlossen haben und mehrere hohe Fertigkeitsanforderungen erfüllen, darunter 78 in Kochen, 74 in Slayer, 72 in Bergbau, 72 in Schmieden, 70 in Pfeilbau, 64 in Handwerk und 57 in Magie.

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New School RuneScape

„Der Blutmond geht auf“ bildet zwar den Abschluss der Myreque-Handlung, erweitert aber gleichzeitig „Old School RuneScape“ dauerhaft, indem es „Vampyrium“ als neue, erkundbare Region erschließt, die voller Gegner, Aktivitäten und Belohnungen ist, die auch nach Abschluss der Quest weiterhin verfügbar bleiben.

Mit diesem Release setzt Jagex seinen regelmäßigen Rhythmus an großen Inhaltsupdates im Laufe des Jahres 2026 fort, während das Studio das 25-jährige Jubiläum der „RuneScape“-Reihe feiert. Neben neuen Quests und Spielinhalten hat der Entwickler sowohl „Old School RuneScape“ als auch das gesamte „RuneScape“-Universum auf PC- und Mobilplattformen weiter ausgebaut.

Neben den laufenden Updates für „RuneScape“ und „Old School RuneScape“ unterstützt Jagex außerdem RuneScape: Dragonwilds, sein Open-World-Survival-Crafting-Spiel, das im RuneScape-Universum angesiedelt ist. Dragonwilds ist derzeit im Steam Early Access erhältlich und hat kürzlich sein letztes großes Inhaltsupdate erhalten – noch vor dem vollständigen plattformübergreifenden Start im Laufe dieses Jahres. Damit erhalten die Spieler eine weitere Möglichkeit, Gielinor jenseits der älteren RuneScape-MMORPGs zu erkunden.