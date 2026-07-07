Old School RuneScape pone fin a la serie de misiones de los Myreque, que ha durado 20 años, con «The Blood Moon Rises»

Sale la luna de sangre Ya está disponible para los miembros de Old School RuneScape.

Ya está disponible para los miembros de Old School RuneScape. La búsqueda del gran maestro concluye la larga trama de Myreque con la primera visita a Vampyrium.

concluye la larga trama de Myreque con la primera visita a Vampyrium. Los jugadores pueden desbloquear una nueva región, combates contra jefes, actividades para mejorar habilidades y equipamiento exclusivo.

Jagex ha lanzado «Sale la luna de sangre», con lo que llega a su fin una de las tramas más longevas de Old School RuneScape. Ya disponible para los miembros, la nueva misión de Gran Maestro pone fin a la serie de misiones de los Myreque, que comenzó hace más de 20 años y se ha convertido en una de las tramas más populares del MMORPG.

La actualización presenta a los jugadores la región de Vampyrium, hasta ahora inaccesible, donde deberán enfrentarse al gobernante vampírico Lord Lowerniel Drakan. Al tratarse del nivel de dificultad más alto de las misiones de Old School RuneScape, «Sale la luna de sangre» está dirigida a jugadores experimentados que hayan completado varias misiones previas y alcancen los elevados requisitos de habilidad.

Los jugadores que regresen a Gielinor para afrontar la nueva misión también podrán mantener su suscripción a través de los «Bonds», lo que les permitirá acceder al contenido más reciente utilizando la riqueza del juego o adquiriendo la suscripción directamente.

«El amanecer de la Luna de Sangre» pone punto final a la historia de los Myreque

«Sale la luna de sangre» supone la primera ocasión en la que los jugadores pueden explorar Vampyrium, una peligrosa región a la que se ha hecho referencia a lo largo de toda la historia de los Myreque. La misión es la continuación directa de «Sins of the Father», que se lanzó hace seis años, y pone fin a una narrativa que se presentó por primera vez en RuneScape hace más de dos décadas.

A medida que los jugadores se adentren en la tierra natal de los vampiros, se enfrentarán a nuevos enemigos, completarán nuevas actividades para mejorar sus habilidades y descubrirán los capítulos finales del conflicto contra Lord Lowerniel Drakan. Jagex ha afirmado que esta misión se ha diseñado para ser una de las experiencias narrativas más exigentes que se hayan añadido jamás a Old School RuneScape.

Uno de los enfrentamientos más importantes de la actualización es una nueva batalla en solitario contra el Rey de los Gusanos, que recompensa a los jugadores con equipamiento único si consiguen la victoria. Quienes superen tanto la misión como al Rey de los Gusanos Primigenios podrán conseguir el Kisten Carmesí, una nueva arma que se introduce como parte de la actualización.

La misión está disponible exclusivamente para los miembros y requiere que los jugadores hayan completado «Sins of the Father» y «A Night at the Theatre», además de cumplir varios requisitos de habilidades de alto nivel, entre los que se incluyen: 78 en Cocina, 74 en Cazador de monstruos, 72 en Minería, 72 en Herrería, 70 en Fabricación de flechas, 64 en Artesanía y 57 en Magia.

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New School RuneScape

Aunque «Sale la luna de sangre» pone fin a la trama de los Myreque, también amplía de forma permanente Old School RuneScape al abrir Vampyrium como una nueva región explorable repleta de enemigos, actividades y recompensas que siguen estando disponibles una vez completada la misión.

Este lanzamiento continúa con el ritmo constante de actualizaciones de contenido importantes de Jagex a lo largo de 2026, en un año en el que el estudio celebra los 25 años de la franquicia RuneScape. Además de nuevas misiones y novedades en la jugabilidad, el desarrollador ha seguido ampliando tanto Old School RuneScape como el universo de RuneScape en general, tanto en PC como en plataformas móviles.

Además de las actualizaciones continuas tanto de RuneScape como de Old School RuneScape, Jagex también está prestando apoyo a RuneScape: Dragonwilds, su juego de supervivencia y creación en mundo abierto ambientado en el universo de RuneScape. Actualmente disponible en Steam Early Access, Dragonwilds ha recibido recientemente su última gran actualización de contenido antes de su lanzamiento completo en múltiples plataformas a finales de este año, lo que ofrece a los jugadores otra forma de explorar Gielinor más allá de los antiguos MMORPG de RuneScape.