PlayStation State of Play Juni 2026: Alle Ankündigungen, Trailer, Veröffentlichungstermine und Überraschungsenthüllungen

Sonys „State of Play“ vom Juni 2026 bot in seiner Laufzeit von über einer Stunde eine Fülle von Exklusivtiteln und lang erwarteten Ankündigungen, darunter bedeutende Partnerschaften mit Drittanbietern, Horrorspiele, Action-RPGs, Kampfspiele, Neuauflagen klassischer Spielereihen und Updates zu Live-Service-Titeln (von denen es allerdings nicht allzu viele gab). Ach ja, und Hardware-Ankündigungen für alle Gaming-Fans da draußen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu „Marvel’s Wolverine“, doch das war bei weitem nicht die einzige Attraktion. Sony stellte außerdem den nächsten Teil der „God of War“-Reihe vor, enthüllte ein neues „Tomb Raider“-Abenteuer, bestätigte die Rückkehr von „Ace Combat“ und „Stuntman“, präsentierte mehrere ambitionierte Horrorprojekte und kündigte Neuerungen bei PlayStation Plus an.

Vor allem aber vermittelte das „State of Play“-Event ein klareres Bild von der Zukunft der PlayStation. Mit der Rückkehr zu großen Exklusivtiteln und mehreren hochkarätigen Projekten scheint Sony den eingeschlafenen Konsolenkrieg wieder anzufachen – oder zumindest einen Warnschuss in Richtung Xbox abzufeuern. Hier findet ihr alles, was Sony bekannt gegeben hat.

Marvels „Wolverine“ präsentiert seine bislang umfangreichste Gameplay-Enthüllung

Insomniac Games gewährte den bisher umfassendsten Einblick in seinen kommenden Action-Adventure-Titel und präsentierte Logans brutalen Kampfstil, Gegner, deren Körper offenbar mehr Blut enthalten, als ein Mensch haben sollte, Fortbewegungsfähigkeiten mithilfe seiner Krallen sowie verschiedene Story-Elemente. Im Gegensatz zu Marvels Spider-Man setzt Wolverine stark auf blutige Nahkämpfe, wobei der Schwerpunkt des Gameplays darauf liegt, Bösewichte aufzuspießen und zu zerfetzen. Snikt snikt!

Das Filmmaterial untermauerte den düstereren Ton, den Insomniac seit Jahren andeutet. Die Kämpfe sind deutlich brutaler als in den bisherigen Marvel-Spielen des Studios, während die Geschichte verspricht, eine reifere Seite des legendären Mutantenhelden zu beleuchten. „Marvel’s Wolverine“ erscheint am 15. September exklusiv für die PlayStation 5.

„God of War“ schlägt mit Faye ein neues Kapitel auf

Die wohl größte Überraschung der Präsentation kam vom Santa Monica Studio. Anstatt Kratos’ Reise fortzusetzen, versetzt das neu angekündigte „God of War: Laufey“ die Spieler in die Rolle von Faye, der Kriegerin, die in der nordischen Sagenwelt als Laufey die Gerechte bekannt ist. Erste Bildmaterialien deuten auf ein schnelleres, akrobatischeres Kampfsystem hin, das stark auf Magie und Beweglichkeit setzt, anstatt auf Kratos’ kräftige Fäuste.

Auch wenn sie nicht gerade „auf Eis gelegt“ wurde, blieb Faye in den jüngsten „God of War“-Spielen eine wichtige, aber weitgehend unsichtbare Figur, sodass ihr Wechsel zur spielbaren Protagonistin eine bedeutende Wende für die Reihe darstellt. Ein Veröffentlichungstermin steht jedoch noch nicht fest.

„Tomb Raider“ kehrt mit „Legacy of Atlantis“ zurück

WährendLara Croft ist auf dem Weg auf die Fernsehbildschirme, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ vorgestellt, ein neues Spiel, das Lara Croft wieder an die auf Erkundung ausgerichteten Wurzeln der Reihe anknüpfen soll.

Der Ankündigungstrailer zeigt bekannte Schauplätze, darunter ein neu interpretiertes „Lost Valley“ in Peru, und gibt einen Vorgeschmack auf antike Ruinen, groß angelegte Umgebungsrätsel und mehrere wiederkehrende Charaktere aus früheren „Tomb Raider“-Spielen. Ab dem 12. Februar 2027 können die Spieler antike Schätze ergattern.

Silent Hill: Townfall

Das Horror-Genre dominierte die gesamte „State of Play“-Veranstaltung, wobei mehrere Großprojekte ausführlich vorgestellt wurden. Am spannendsten dürfte „Silent Hill: Townfall“ sein. Konami und No Code lieferten endlich umfangreiche Neuigkeiten zur neuesten Version des legendären Survival-Horrors, der diesmal einen kranken Amerikaner auf eine nebelverhangene schottische Insel schickt.

Der neue Trailer stellte Zoe vor, eine Bewohnerin von St. Amelia, die über einen mysteriösen CRT-Fernseher eine Verbindung zum Protagonisten Simon aufbaut. Außerdem erhielten die Spieler den bislang besten Einblick in eine furchterregende Kreatur, die in der Spielwelt der „Otherworld“ ihr Unwesen treibt. Nun ja, „furchterregend“ vielleicht nur für diejenigen, die noch nie Haggis gegessen haben. Sony bestätigte den Veröffentlichungstermin am 24. September und gab bekannt, dass das Spiel ab sofort vorbestellt werden kann.

ILL

Es gibt Spiele, die ihrem Namen alle Ehre machen – und dann gibt es „ILL“. Entwickelt vom Studio hinter „Atomic Heart“, wirkt „ILL“ so, als hätte jemand „The Thing“, „Still Wakes the Deep“ und „Dead Space“ in einen Mixer geworfen. Der First-Person-Horror-Titel besticht durch groteske Gegnerdesigns, realistische Physiksysteme und eine Mechanik zur grafischen Verstümmelung, die die Spannung bei Begegnungen steigern soll.

Anstatt sich ausschließlich auf Schreckmomente zu verlassen, scheint sich ILL darauf zu konzentrieren, durch das Erzählen von Geschichten über die Umgebung und das unvorhersehbare Verhalten der Gegner eine Atmosphäre ständiger Angst zu schaffen. Details zur Handlung sind noch spärlich, ebenso wie Informationen zum Veröffentlichungstermin, da sich ILL noch in der Entwicklung befindet.

Until Dawn 2

Eine weitere große Horror-Überraschung war „Until Dawn 2“. Die Fortsetzung greift das interaktive Horror-Konzept wieder auf, das das Originalspiel zu einem Kultklassiker gemacht hat, allerdings wird sie diesmal von Firesprite („Horizon: Call of the Mountain“) und nicht von den Urhebern Supermassive Games entwickelt.

Die Handlung entfernt sich zudem vom verschneiten Bergort des ersten Teils und versetzt ein Team professioneller Geisterjäger (die den Inhalt ihrer TV-Show vortäuschen) auf eine tropische Insel. Es ist daher eine Überraschung, dass auf dieser Insel tatsächlich eine übernatürliche Bedrohung lauert. Peter Stormare schlüpft erneut in die Rolle des rätselhaften Sonderlings Dr. Hill.

Die verlorene Wildnis

Einer der stimmungsvollsten Trailer der Präsentation stammte von „The Lost Wild“, dem bald erscheinenden Dinosaurier-Survival-Horror-Spiel von Great Ape Games. Anstatt Dinosaurier als Filmmonster darzustellen, behandelt das Spiel sie als intelligente, vom Instinkt getriebene Tiere. Der Trailer zeigt, wie sich die Spieler durch dichte Dschungelgebiete, verlassene Forschungseinrichtungen und überwucherte Pfade bewegen, während sie versuchen, Begegnungen mit Raubtieren zu vermeiden, die zu jagen und zu patrouillieren scheinen und dynamisch auf ihre Umgebung reagieren.

Die Entwickler haben das Projekt zuvor als „Survival-Horror-Spiel mit Dinosauriern“ beschrieben, und das neueste Videomaterial untermauerte diese Vision durch spannende Begegnungen, beengende Umgebungen und ein ständiges Gefühl der Verletzlichkeit.

Der Trailer hob zudem die beeindruckenden Umgebungsdetails des Spiels hervor: Dichtes Blattwerk, dynamische Beleuchtung und realistische Animationen der Kreaturen tragen dazu bei, eine Atmosphäre anhaltender Spannung zu schaffen. Jede Begegnung wirkte unvorhersehbar, was darauf hindeutet, dass die Spieler das Verhalten der Dinosaurier genau studieren müssen, um zu überleben.

Auf dem Papier klingt das alles sehr nach Deathground. „The Lost Wild“ dürfte sich jedoch aus mehreren Gründen von anderen Titeln abheben, nicht zuletzt, weil einige der beteiligten Entwickler zuvor an „Alien: Isolation“ mitgearbeitet haben – einem Spiel, das weithin als eines der besten Survival-Horror-Erlebnisse des letzten Jahrzehnts gilt. Dieser Einfluss ist im gesamten Trailer deutlich zu erkennen, der den Schwerpunkt eher auf Spannung, Ungewissheit und die Angst, gejagt zu werden, legt als auf überwältigende Action.

„The Lost Wild“, dessen Veröffentlichung derzeit für das Jahr 2027 angestrebt wird, entpuppte sich als einer der herausragenden Horrortitel der Präsentation und untermauerte damit das wohl stärkste Horror-Line-up, das Sony jemals in einer „State of Play“-Präsentation zusammengestellt hat.

Phantom Blade Zero

Action-RPGs dominieren weiterhin das PS5-Angebot, wobei „Phantom Blade Zero“ zu den am meisten erwarteten Titeln zählt. Anstatt ein Veröffentlichungsdatum bekannt zu geben, hat der Entwickler S-Game verraten, dass der Titel noch in diesem Sommer eine eigene „State of Play“-Präsentation erhalten wird. Bis dahin gibt es hier einen neuen Trailer.

Keine Ruhe für die Bösen

Moon Studios, der Entwickler von „Keine Ruhe für die Bösen“, geriet im vergangenen Jahr in die Kritik, nachdem das Unternehmen behauptet hatte, die Early-Access-PC-Version des Spiels sei Opfer eines „Review-Bombings“ geworden, und dass das Unternehmen nicht mehr existieren würde, sollte dies nicht aufhören. Gründer Thomas Mahler schrieb im Mai letzten Jahres auf Discord: „Wenn ihr hier schreibt und Spaß an ‚Wicked‘ habt und euch auf zukünftige Updates freut, aber noch keine positive Bewertung abgegeben habt, ist es durchaus möglich, dass wir in ein paar Monaten nicht mehr da sein werden, um irgendetwas zu tun, einfach weil wir mit negativen Bewertungen bombardiert wurden, was dazu führt, dass die Leute das Spiel nicht kaufen.“

Es stellte sich jedoch heraus, dass das Spiel keineswegs Opfer eines „Review-Bombings“ war, sondern vielmehr eine Reihe normaler negativer Bewertungen erhielt – als Reaktion auf (damals) kürzlich erfolgte Spiel-Updates, die sich als äußerst unbeliebt erwiesen hatten. Mahler behauptete zudem, die Spielepresse habe es generell auf ihn abgesehen, was natürlich eine subjektive Meinung ist.

Wie dem auch sei: Nun wurde angekündigt, dass die Version 1.0 von „Keine Ruhe für die Bösen“ im Oktober dieses Jahres für die PlayStation 5 erscheinen wird. Die Spieler werden bald sehen, ob es dem Action-RPG gelingt, „Soulslike“-Kämpfe mit kooperativem Gameplay und einer handgefertigten Fantasy-Welt sinnvoll zu verbinden, oder ob es nur der neueste in einer langen Reihe von Möchtegern-„Diablo“-Konkurrenten ist.

Dune: Das Erwachen

Das ambitionierte Survival-MMO von Funcom erhielt im Rahmen der Präsentation ein umfangreiches Update. Nachdem „Dune: Das Erwachen“ vor einem Jahr um diese Zeit erstmals für den PC erschienen war, erscheint es am 22. September nun auch für die PlayStation 5. Es bietet einen neuen Einzelspielermodus, ein zusätzliches Kapitel der Geschichte sowie zahlreiche Verbesserungen, die speziell auf Konsolenspieler zugeschnitten sind.

Kemuri

Unseen, das von der ehemaligen Kreativdirektorin von Tango Gameworks, Ikumi Nakamura, gegründete Studio, hat einen weiteren Einblick in „Kemuri“ gewährt. Das Spiel spielt in einer übernatürlichen städtischen Umgebung, in der die Lebenden und die Toten nebeneinander existieren, und verbindet Action-Adventure-Gameplay mit kooperativen Multiplayer-Elementen.

Remedy erweitert das „Control“-Universum

Remedy Entertainment hat einen neuen Story-Trailer zu „Control Resonant“ veröffentlicht und den 24. September als Veröffentlichungstermin bestätigt. Das Spiel begleitet Dylan durch ein Manhattan, das von paranormalen Kräften verändert wurde, wo die Realität instabil erscheint und unmögliche Architektur die Skyline dominiert. Die Spieler werden eine formwandelnde Waffe namens „Aberrant“ einsetzen, während sie in der ganzen Stadt gegen übernatürliche Gegner kämpfen.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco hat „Ace Combat 8“ offiziell vorgestellt und damit jahrelange Spekulationen über die Zukunft der langjährigen Luftkampf-Reihe beendet. Der Ankündigungstrailer zeigt dramatische Luftkämpfe, eine filmreife Erzählweise und eine verbesserte Grafik, die speziell für die Hardware der aktuellen Generation entwickelt wurde.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Koei Tecmo hat eine überarbeitete Version von „Dynasty Warriors 3“ und „Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends“ angekündigt. Die Sammlung erscheint am 1. Oktober für die PlayStation 5 und lässt einen der beliebtesten Titel der Reihe wieder aufleben.

Stuntman: Hollywood

Selten bieten Spielvorstellungen so viele Überraschungen, aber diese hier kann man getrost unter „Das hat niemand kommen sehen“ verbuchen: „Stuntman: Hollywood“ ist ein Revival, bei dem die Spieler hinter das Steuer von Fahrzeugen steigen, mit denen legendäre Actionfilm-Szenen nachgestellt werden. Jede Produktion bietet einzigartige Ziele, Fahrzeuge und Stunt-Möglichkeiten, die präzises Fahren und spektakuläre Unfälle belohnen. Und KITT aus „Knight Rider“ hat einen Gastauftritt – als ob die 40-Jährigen noch mehr Nostalgie-Köder bräuchten.

Rayman Legends – Die neue Geschichte

Ubisoft hat „Rayman Legends – Die neue Geschichte“ angekündigt, eine 3D-Neuinterpretation eines der beliebtesten Plattformspiele des Unternehmens. Das Projekt erscheint am 1. Oktober und bietet erweiterte Musikstücke, zusätzliche Story-Inhalte, eine neue Welt zum Erkunden sowie vier völlig neue musikalische Level, wobei der lokale Koop-Modus beibehalten wird.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Arc System Works hat einen weiteren Einblick in „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ gewährt. Das vom Anime inspirierte Kampfspiel präsentierte weitere spielbare Charaktere und neue Spielmechaniken und stellte dabei erneut das für das Studio charakteristische rasante Kampfdesign in den Vordergrund. Das Spiel zählt nach wie vor zu den am sehnlichsten erwarteten Kampfspiel-Veröffentlichungen der nächsten Zeit.

Marathon

Bungie nutzte die Präsentation, um die Veröffentlichung von Marathon, Staffel 2. Das Studio hat außerdem die „Open Play Week“ ins Leben gerufen, bei der Spieler den Extraction-Shooter bis zum 9. Juni auch ohne PlayStation-Plus-Abonnement spielen können.

RuneScape: Dragonwilds

Jagex hat bestätigt, dass „RuneScape: Dragonwilds“ für die PlayStation 5 erscheint und bereits am ersten Tag als Ergänzung zum PlayStation-Plus-Spielekatalog verfügbar sein wird. In diesem auf das Überleben ausgerichteten Abenteuer können Spieler allein oder gemeinsam mit anderen die Fantasiewelt erkunden, dabei Ausrüstung herstellen, gegen Monster kämpfen und Geheimnisse aufdecken. Es ist zudem das erste Mal, dass die Spielreihe auf Konsolen erscheint!

Bancho, der Koch

Eine der ungewöhnlicheren Enthüllungen der Präsentation war „Bancho, der Koch“, ein eigenständiges Prequel, das im Universum von „Dave the Diver“ angesiedelt ist. Das Spiel verbindet Restaurantmanagement, Rollenspielelemente, Erkundung und Kochmechaniken, während die Spieler auf der Suche nach kulinarischer Meisterschaft um die Welt reisen. Sony hob außerdem die umfassende DualSense-Integration hervor, die dafür sorgen soll, dass sich die Zubereitung von Speisen taktiler anfühlt.

Onimusha kehrt ins Rampenlicht zurück

Capcom hat umfangreiche neue Informationen zu „Onimusha: Way of the Sword“ veröffentlicht und dabei den 25. September als Veröffentlichungstermin bestätigt. Der Publisher hat zudem unmittelbar nach der Präsentation eine spielbare Demo veröffentlicht, die den Spielern einen frühen Einblick in Spielmechaniken wie Parieren, Abwehren, Issen-Angriffe und Oni-Armament-Fähigkeiten gewährt. Der neueste Trailer unterstreicht die für die Reihe typische Kombination aus übernatürlichen Gegnern, präzisem Schwertkampf und historischen Schauplätzen.

PlayStation-Hardware und Zubehör

Zwar stand die Software im Mittelpunkt der Präsentation, doch widmete Sony auch dem gesamten PlayStation-Ökosystem viel Aufmerksamkeit. Als Erstes wurde der „FlexStrike Wireless Fight Stick“ vorgestellt, der speziell für Fans von Kampfspielen und Wettkampfspieler entwickelt wurde. Mit der drahtlosen PlayStation-Link-Technologie und auf Turniere ausgerichteten Designelementen stellt dieses Zubehör Sonys bislang bedeutendsten Vorstoß in den Bereich der speziellen E-Sport-Hardware dar.

Sony stellte außerdem einen neuen Gaming-Monitor der Marke PlayStation vor, der sich sowohl an PS5- als auch an PC-Nutzer richtet. Der Bildschirm unterstützt hohe Bildwiederholraten und verfügt über Funktionen, die speziell auf die PlayStation-Hardware abgestimmt sind.

PlayStation Plus erhält wichtige Neuerungen

Obwohl sich „State of Play“ in erster Linie auf kommende Veröffentlichungen konzentrierte, stellte Sony auch einige Neuerungen für PlayStation Plus vor.

Das „Essential“-Angebot im Juni umfasst „NBA 2K26“, „Alone in the Dark“ und „Bomb Rush Cyberfunk“. Auch der gesamte Spielekatalog wird um Titel wie „Another Crab’s Treasure“, „Skull and Bones“, „Destiny 2: Legacy Collection“ und „Grand Theft Auto III: The Definitive Edition“ erweitert.

Premium-Abonnenten erhalten zusätzlich Zugang zu Klassikern wie „Myst“, „Riven“, „Gitaroo Man“, „Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy“ und „Onimusha: Dawn of Dreams“.