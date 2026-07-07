AMD verlängert den Support für AM5 bis 2029, da steigende Hardwarekosten langfristige Upgrades in den Fokus rücken

AMD hat den Support erweitert für seine AM5-Plattform bis mindestens 2029.

für seine AM5-Plattform bis mindestens 2029. Das Unternehmen feiert sein 10-jähriges Jubiläum des AM4 mit einem speziellen Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition.

des AM4 mit einem speziellen Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition. Neue Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten gehörten zu den Ankündigungen auf der Computex 2026.

AMD nutzte seinen Auftritt auf der Computex 2026, um eine Botschaft zu vermitteln, die bei PC-Gamern, die unter den steigenden Hardwarekosten leiden, auf Resonanz stoßen dürfte: Sie müssen nicht ihr gesamtes System austauschen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Neben neuen Prozessoren und Grafikkarten kündigte das Unternehmen an, dass seine AM5-Plattform mindestens bis 2029 unterstützt wird. Das bedeutet, dass Gamer, die heute in ein AM5-Motherboard investieren, ihre CPU möglicherweise über Jahre hinweg aufrüsten können, ohne ihren PC komplett neu zusammenbauen zu müssen. AMD feierte zudem das zehnjährige Jubiläum der äußerst erfolgreichen AM4-Plattform mit einer Jubiläumsausgabe des Ryzen 7 5800X3D.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Spielern leistungsstarke Technologien zu bieten, die ihnen die Flexibilität geben, ihre Systeme im Laufe der Zeit aufzurüsten“, sagte David McAfee von AMD bei der Ankündigung. „Letztendlich ist es unser Ziel, Spielern auf der ganzen Welt ein unvergleichliches Nutzererlebnis zu bieten.“

Die langfristige Supportstrategie von AMD ist wichtiger denn je

Für viele PC-Gamer war das Wichtigste an der Computex-Präsentation von AMD nicht ein neuer Prozessor oder eine neue Grafikkarte. Vielmehr war es das anhaltende Bekenntnis des Unternehmens zur Langlebigkeit seiner Plattformen. Der 2016 eingeführte AM4-Sockel von AMD ist nach wie vor eine der am längsten unterstützten CPU-Plattformen für Endverbraucher in der modernen PC-Geschichte. Über mehrere Ryzen-Generationen hinweg konnten Gamer ihre Prozessoren aufrüsten und dabei oft dasselbe Mainboard weiterverwenden, wodurch die zusätzlichen Kosten vermieden wurden, die normalerweise mit einem größeren Plattformwechsel einhergehen.

„Cyberpunk 2077“ ist ein Spiel, das von der Verwendung eines AM5-Prozessors in einem PC-System profitieren kann.

Das Unternehmen versucht nun, diesen Erfolg mit AM5 zu wiederholen. Ursprünglich war eine Unterstützung bis 2027 zugesagt worden, doch AMD hat diese Zusage nun bis 2029 verlängert, was möglicherweise Raum für mehrere weitere CPU-Generationen auf derselben Plattform schafft. Für Gamer könnte dies geringere Aufrüstungskosten und eine längere Lebensdauer bestehender Systeme bedeuten.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Der Bau oder die Aufrüstung eines Gaming-PCs ist immer teurer geworden, wobei CPUs, Grafikkarten, DDR5-Arbeitsspeicher und Speichermedien allesamt zu Premiumpreisen angeboten werden. Generell müssen Verbraucher mit einem Anstieg der Technologiekosten in allen Bereichen rechnen. LG hat kürzlich die Preise für seine gesamte Gram-2026-Laptop-Reihe in einigen Regionen um bis zu 400 US-Dollar angehoben und dies mit höheren Kosten für Arbeitsspeicher und Speichermedien begründet. Valve sah sich einem ähnlichen Druck ausgesetzt und hat kürzlich Steam Deck Die Preise für OLED-Geräte stiegen um 240 bis 300 Dollar, wodurch sich der Preis für das 1-TB-Modell von 649 auf 949 Dollar erhöhte. Das Unternehmen führte den Anstieg auf steigende Kosten für Speicher und Speichermedien sowie auf allgemeine logistische Probleme und Schwierigkeiten bei der Komponentenbeschaffung zurück, von denen die Technologiebranche insgesamt betroffen ist.

Valve hat zudem den Preis für die Basisversion mit 512 GB auf 789 Dollar angehoben.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Entscheidung von AMD, AM5 bis 2029 zu unterstützen, besser nachvollziehen, und es wird einfacher, für eine längere Plattformunterstützung zu argumentieren. Da moderne PC-Spiele die Hardwareanforderungen immer weiter in die Höhe treiben, kann dies sowohl an CPUs als auch an GPUs erhebliche Anforderungen stellen, wodurch die Aussicht, eine einzelne Komponente aufzurüsten, anstatt das gesamte System zu ersetzen, für kostenbewusste Spieler zunehmend attraktiver wird.

AMD unterstrich diese Botschaft zudem, indem es den Ryzen 7 5800X3D, einen der beliebtesten Gaming-Prozessoren der AM4-Ära, als spezielle „10th Anniversary Edition“ wieder auf den Markt brachte. Auch wenn eine Jubiläumsausgabe für die meisten Spieler vielleicht nicht als unverzichtbares Upgrade angesehen wird, dient sie doch als symbolische Erinnerung daran, wie lange die Plattform bereits relevant ist und wie außergewöhnlich ein solches Maß an Unterstützung in der PC-Branche nach wie vor ist.

Bei der Computex 2026 ging es um mehr als nur Plattformunterstützung

AMD’sComputex-Präsentation konzentrierte sich nicht ausschließlich auf langfristige Aufrüstungsmöglichkeiten. Das Unternehmen kündigte außerdem den Ryzen 7 7700X3D an, einen neuen Achtkern-Prozessor, der die 3D-V-Cache-Gaming-Technologie einem breiteren Spektrum von AM5-Nutzern zugänglich machen soll. Der Chip soll am 16. Juli auf den Markt kommen und eine unverbindliche Preisempfehlung von 329 US-Dollar haben.

Im Grafikbereich kündigte AMD die weltweite Markteinführung der Radeon RX 9070 GRE an. Die Karte, die bislang auf ausgewählte Märkte beschränkt war, wird nun weltweit erhältlich sein und positioniert sich als erschwinglicherer Einstieg in die RDNA-4-Grafikkartenreihe des Unternehmens.

Diese Woche findet in Taipeh die Computex statt.

Laut AMD ist die GPU für Gaming mit hoher Bildwiederholfrequenz bei 1440p ausgelegt – einer Auflösung, die bei PC-Spielern immer beliebter wird. Dies ist besonders relevant für grafisch anspruchsvolle Neuerscheinungen wie „Kingdom Come: Deliverance 2“, „Clair Obscur: Expedition 33“, „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ und „F1 25“, die alle von zusätzlicher Grafikleistung bei höheren Einstellungen profitieren können. Außerdem wird Unterstützung für die neuesten Raytracing-Technologien des Unternehmens sowie für FSR-Upscaling-Funktionen geboten.

Das Unternehmen stellte außerdem Neuerungen bei seiner EXPO-Speichertechnologie vor, darunter neue, als „Ultra Low Latency“ zertifizierte Speicherkits, die darauf ausgelegt sind, zusätzliche Gaming-Leistung aus Ryzen-Systemen herauszuholen. Auch wenn Ankündigungen zu Speicherprodukten selten die gleiche Begeisterung auslösen wie eine neue CPU oder Grafikkarte, sind sie doch Teil der übergeordneten Strategie von AMD, die Gaming-Leistung auf der gesamten Plattform zu verbessern.