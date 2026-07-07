AMD amplía el soporte para AM5 hasta 2029, en un momento en que el aumento de los costes de hardware pone el foco en las actualizaciones a largo plazo

AMD ha ampliado el soporte técnico para su plataforma AM5, al menos hasta 2029.

para su plataforma AM5, al menos hasta 2029. La empresa celebra su décimo aniversario de AM4 con un Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition especial.

de AM4 con un Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition especial. Nuevos procesadores Ryzen y tarjetas gráficas Radeon fueron algunas de las novedades presentadas en la feria Computex 2026.

AMD aprovechó su presentación en la Computex 2026 para transmitir un mensaje que puede calar hondo entre los jugadores de PC que están notando el impacto del encarecimiento del hardware: no tienen por qué cambiar todo su sistema para mantenerse al día.

Además de los nuevos procesadores y tarjetas gráficas, la empresa ha anunciado que seguirá ofreciendo soporte para su plataforma AM5 al menos hasta 2029. Esto significa que los jugadores que inviertan hoy en una placa base AM5 podrían actualizar su CPU durante años sin necesidad de montar su PC desde cero. AMD también celebró el décimo aniversario de la exitosa plataforma AM4 con una edición conmemorativa del Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition.

«Nos comprometemos a ofrecer a los jugadores tecnologías de alto rendimiento con la flexibilidad necesaria para actualizar sus sistemas con el paso del tiempo», afirmó David McAfee, de AMD, durante el anuncio. «En definitiva, nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de uso inigualable a los jugadores de todo el mundo».

La estrategia de soporte a largo plazo de AMD es más importante que nunca

Para muchos jugadores de PC, lo más destacado de la presentación de AMD en Computex no fue un nuevo procesador ni una nueva tarjeta gráfica. En cambio, fue el compromiso constante de la empresa con la longevidad de la plataforma. El zócalo AM4 de AMD se lanzó en 2016 y sigue siendo una de las plataformas de CPU para consumidores con mayor tiempo de soporte en la historia moderna de los ordenadores. A lo largo de varias generaciones de Ryzen, los jugadores han podido actualizar sus procesadores conservando, en muchos casos, la misma placa base, lo que les ha permitido evitar el gasto adicional que suele conllevar una transición importante de plataforma.

Cyberpunk 2077 es un juego que puede sacar partido al uso de AM5 en un equipo de PC.

Ahora, la empresa está intentando repetir ese éxito con AM5. Aunque en un principio se había prometido soporte hasta 2027, AMD ha ampliado ese compromiso hasta 2029, lo que podría dar cabida a varias generaciones más de CPU en la misma plataforma. Para los jugadores, eso podría suponer unos costes de actualización más bajos y una vida útil más larga para los sistemas actuales.

El momento es significativo. Montar o actualizar un ordenador para videojuegos se ha vuelto cada vez más caro, ya que las CPU, las tarjetas gráficas, la memoria DDR5 y los dispositivos de almacenamiento alcanzan precios muy elevados. En términos más generales, los consumidores están viendo cómo aumentan los costes de la tecnología en todos los ámbitos. LG ha subido recientemente los precios de toda su gama de portátiles Gram 2026 hasta en 400 dólares en algunas regiones, alegando el aumento de los costes de la memoria y el almacenamiento. Valve se ha enfrentado a presiones similares y recientemente ha aumentado Steam Deck Los precios de los OLED han subido entre 240 y 300 dólares, lo que ha hecho que el modelo de 1 TB pase de 649 a 949 dólares. La empresa ha atribuido este aumento al incremento de los costes de la memoria y el almacenamiento, además de a los problemas logísticos y de suministro de componentes que afectan al sector tecnológico.

Valve también ha subido los precios hasta los 789 dólares para la versión básica de 512 GB.

En este contexto, resulta más fácil comprender la decisión de AMD de mantener el soporte para AM5 hasta 2029, y también resulta más sencillo defender la necesidad de un soporte más prolongado para la plataforma. Dado que los videojuegos actuales para PC siguen elevando los requisitos de hardware, esto puede suponer una carga significativa tanto para las CPU como para las GPU, lo que hace que la perspectiva de actualizar un solo componente, en lugar de sustituir todo el sistema, resulte cada vez más atractiva para los jugadores que se preocupan por el coste.

AMD también reforzó ese mensaje al relanzar el Ryzen 7 5800X3D, uno de los procesadores para videojuegos más aclamados de la era AM4, en una edición especial del 10.º aniversario. Aunque es posible que un lanzamiento conmemorativo no se considere una actualización imprescindible para la mayoría de los jugadores, sirve como recordatorio simbólico de cuánto tiempo ha seguido siendo relevante esta plataforma y de lo inusual que sigue siendo ese nivel de apoyo dentro del sector de los ordenadores personales.

La feria Computex 2026 fue mucho más que una cuestión de compatibilidad con plataformas

De AMDExposición de Computex no se centró exclusivamente en las trayectorias de actualización a largo plazo. La empresa también ha anunciado el Ryzen 7 7700X3D, un nuevo procesador de ocho núcleos diseñado para llevar su tecnología de gaming 3D V-Cache a un mayor número de usuarios de AM5. El lanzamiento del chip está previsto para el 16 de julio, con un precio de venta al público recomendado de 329 dólares.

En cuanto a las tarjetas gráficas, AMD ha anunciado el lanzamiento mundial de la Radeon RX 9070 GRE. Anteriormente limitada a determinados mercados, la tarjeta estará ahora disponible en todo el mundo y se posiciona como una opción de entrada más asequible a la gama de tarjetas gráficas RDNA 4 de la empresa.

Esta semana se celebra la feria Computex en Taipéi.

AMD afirma que la GPU está diseñada para juegos a 1440p con alta frecuencia de actualización, una resolución que se ha vuelto cada vez más popular entre los jugadores de PC. Esto resulta especialmente relevante para los títulos recientes con grandes exigencias gráficas, como «Kingdom Come: Deliverance 2», «Clair Obscur: Expedition 33», «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered» y «F1 25», todos los cuales pueden beneficiarse de una mayor potencia gráfica con ajustes más altos. También se incluye compatibilidad con las últimas tecnologías de trazado de rayos de la empresa y con las funciones de escalado FSR.

La empresa también presentó novedades en su tecnología de memoria EXPO, entre las que se incluyen nuevos kits con certificación «Ultra Low Latency» diseñados para sacar el máximo partido al rendimiento en juegos de los sistemas Ryzen. Aunque los anuncios relacionados con la memoria rara vez generan el mismo entusiasmo que el lanzamiento de una nueva CPU o tarjeta gráfica, forman parte de la estrategia más amplia de AMD para mejorar el rendimiento en juegos en toda la plataforma.