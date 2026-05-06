Wie bekommt man „Metal Slug Tactics“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 24,99 $ (Steam). Niedrigster beobachteter Preis: ca. 30 % Rabatt, ca. 17,49 $ Metacritic-Bewertung 77 Kritiker / 6,8 Nutzer. Steam: Sehr positiv (83 % von über 3.500 Bewertungen) Genre Taktisches Rollenspiel, rundenbasierte Strategie, Roguelite, Pixelgrafik, Retro Entwickler Brettspiele Verlage Bis dahin Zeit zum Verdienen: Hauptgeschichte ca. 15 Stunden Spielzeit: Haupt- + Zusatzinhalte ca. 25 Stunden Erforderliche Spielzeit: 100 % Perfektionist ca. 45 Stunden

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So bekommst du „Metal Slug Tactics“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Metal Slug Tactics ist einer dieser seltenen Ableger einer Spielereihe, der sich seinen Platz redlich verdient hat. Brettspiele hat SNKs legendäre Run-and-Gun-Reihe als taktischen Roguelite neu interpretiert, und das Ergebnis bietet 77 auf Metacriticmit einemSehr positiv (83 % von über 3.500 Bewertungen)Bewertung aufDampf. Diese Zahlen spiegeln einen Titel wider, der sich schätzungsweise Über 500.000 Exemplare auf allen Plattformen innerhalb der ersten drei Monate – eine beeindruckende Zahl für ein Indie-Taktik-RPG, das in einem stark umkämpften Genre erscheint.

Metal Slug Tacticsgestartet am5. November 2024, herausgegeben vonBis dahin und vom französischen Studio entwickelt Brettspiele, ein kleines Team, das viel Zeit darauf verwendet hat, sicherzustellen, dass die Pixelgrafik dem ursprünglichen SNK-Werk treu bleibt. Das Spiel lässt sich von drei klaren Vorbildern inspirieren: der „Run-and-Gun“-Arcade-DNA des Metal Slug Serie, der taktische Roguelite-Rasterkampf von In die Brescheund die leicht zugängliche rundenbasierte Struktur von Advance Wars. Wenn dir irgendetwas davon zusagt, ist dieser Titel genau das Richtige für dich.

Die inhaltliche Tiefe ist für einen €24.99 Preisklasse. Die Hauptstory lässt sich im Durchschnitt in etwa 15 Stunden… Spieler, die Nebenmissionen erkunden, drängen auf 25 Stunden, und Durchläufe, bei denen man alles zu 100 % abschließt, erstrecken sich auf etwa 45 Stunden. Die Hauptfiguren werden angeführt von Marco Rossi, der Anführer der Wanderfalken-Einheit und Metal Slug ein Serienveteran, der nun taktische Trupps auf einem isometrischen Raster befehligt, anstatt durch Side-Scrolling-Levels zu rennen. An seiner Seite stehen Tarma Roving, Eri KasamotoundFio Germi, von denen jeder über einzigartige Waffenausrüstungen und Spezialfähigkeiten verfügt, die direkt aus ihren Arcade-Vorlagen stammen. Die Handlung versetzt die Metal Slug das Universum in prozedural generierte Pixel-Art-Kampagnenkarten, mit General Morden„s Rebellion bildet den gewohnten Hintergrund aus militärischem Chaos, Begegnungen mit Außerirdischen und Rebelleninfanterie.

Ich habe die Veröffentlichungen von Indie-Taktikspielen in den Jahren 2025 und 2026 aufmerksam verfolgt, und Metal Slug Tactics zeichnet sich durch die Qualität seiner Klarheit im Kampf von Moment zu Moment und die Stärke seiner visuellen Umsetzung – zwei Bereiche, in denen kleinere Studios oft Abstriche machen, aber Brettspiele Das war eindeutig nicht der Fall.

Wie viel kostet „Metal Slug Tactics“?

Metal Slug Tacticskostet€24.99 on Dampf, wo es diesen Preis seit seiner November 2024 Start. Der historische Tiefststand liegt bei etwa €17.49, erreicht während einer etwa 30 % Rabatt Sonderangebot. Bis dahin bietet seine Katalogtitel bei größeren Anlässen meist zu reduzierten Preisen an Dampf saisonale Veranstaltungen, sodass ein weiterer Verkaufszeitraum im Sommer oder Winter durchaus zu erwarten ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, €24.99 ist der Preis an der Kasse.

Für alle, die nicht auf einen Ausverkauf warten möchten, ist das Snakzy Diese Methode umgeht den aktuellen Preis komplett. Man sammelt über Angebote für Handyspiele genügend Coins, um die Kosten zu decken. 50-Dollar-Steam-Gutschein, wasMetal Slug Tactics‘s€24.99 Preis und Blätter €25.01 in deiner Brieftasche für einen zukünftigen Indie-Kauf.

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Verfügbarkeit von „Metal Slug Tactics“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 77 Kritiker / 6,8 Nutzer PS5 76 Kritiker / 7,0 Nutzer Xbox 75 (Kritiker) / 6,5 (Nutzer) Umschalten 78 Kritiker / 7,2 Nutzer

Metal Slug Tactics ist erhältlich unter PC (Dampf), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|SundNintendo Switch. Das Spiel wurde gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht in November 2024, mit demNintendo Switch Die Version, die auf der Metacritic-Plattform an der Spitze steht, erreicht eine Bewertung von knapp 78. DieSnakzy Die Methode gilt für die Dampf PC-Version, da Münzen gegen Dampf Geschenkkarten, die zur Erstellung eines Standards verwendet werden DampfKauf.

Systemanforderungen für Metal Slug Tactics

Metal Slug Tactics läuft auf einer eigens entwickelten, proprietären Engine, die von Brettspieleund diePixel-Art-Ästhetik bedeutet, dass die Hardware-Leiste bei den meisten Konfigurationen gut erreichbar ist.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX Version 11 Version 11 Lagerung Fünf Gigabyte Fünf Gigabyte

Die meisten Gaming-PCs der letzten acht bis zehn Jahre sind dafür geeignet Metal Slug Tactics ohne Probleme. Die GPU-Untergrenze liegt bei GTX 660, was deutlich unter dem Niveau aktueller Mittelklasse-Hardware liegt. Wenn Sie 1080p bei 60 FPS, die empfohlenen Spezifikationen sehen vor, dass GTX 1060 oder ein gleichwertiges Modell; für kürzere Ladezeiten wird zudem eine SSD empfohlen.

Spielmechanik von Metal Slug Tactics

Die Hauptschleife von Metal Slug Tacticsbasiert auf einemDreiergruppe ausgewählt aus den Metal Slug Kader. Du bewegst dich in einer Roguelite-Kampagne durch prozedural generierte taktische Karten, bestreitest rundenbasierte Kämpfe auf isometrischen Rastern mit den legendären Waffen und Fahrzeugen der Serie und schaltest regelmäßige Aktualisierungen zwischen den Durchläufen, die dein Team bei aufeinanderfolgenden Versuchen vorwärtsbringen.

Marco Rossi, Tarma Roving, Eri KasamotoundFio Germijeweilsunterschiedliche Waffenausrüstungen sowie die Spezialfähigkeiten ihrer Arcade-Vorbilder. Die Rolle jedes Charakters auf dem Spielfeld ist klar definiert: Einige konzentrieren sich auf Fernkampf, andere üben im Nahkampf Druck aus, und unterstützende Optionen ermöglichen unterschiedliche Truppzusammensetzungen. Das Kampfsystem belohnt aktiv aggressive Positionierung. Wer in der Offensive bleibt, lädt die Adrenalinmesser, wodurch Synchronisationsangriffe zwischen den Teammitgliedern, um Zeitfenster für Schnellfeuer-Schaden zu schaffen, die passive Spielstile nicht nutzen können.

Dank der Roguelite-Kampagnenstruktur verläuft kein Durchgang wie der andere. Verzweigte Kartenwege lassen dir die Wahl zwischen Kampfknotenpunkten, Läden und Umwegen mit Risiko und Belohnung. Die dauerhafte Meta-Fortschrittsanzeige zwischen den Durchgängen sorgt dafür, dass dich auch frühe Misserfolge weiterbringen: Freigeschaltete Charaktere und Upgrades bleiben auch dann erhalten, wenn eine Kampagne schlecht endet, und erweitern so stetig dein Repertoire für den nächsten Versuch.

The Metal Slug Dies wirkt sich unmittelbar auf die Vielfalt der Missionen aus. General Morden„s Rebellion bringt die aus der Serie bekannte Mischung aus militärischer Ausrüstung, Begegnungen mit Außerirdischen und Rebelleninfanterie auf die Pixel-Art-Karten. Jede Gegnertyp verhält sich auf dem isometrischen Raster anders, und das Spiel nutzt bekannte Metal Slug die Einheiten auf eine Weise in den rundenbasierten Kontext einbinden, die sowohl nostalgisch anmutet als auch spielerisch einzigartig ist. Der Schwierigkeitsgrad steigt im Laufe der Durchläufe deutlich an, wobei spätere Karten eher eine enge Truppenkoordination und den präzisen Einsatz von Synchronisationsfenstern erfordern als bloße Aggressivität.

Die wichtigsten Features von Metal Slug Tactics

✅ „Metal Slug“ trifft auf taktisches Rollenspiel: Die beliebte Run-and-Gun-Reihe wurde als Roguelite auf einem isometrischen Raster neu interpretiert, wobei die visuelle Identität und die Charakterauswahl der Reihe In die Bresche-artiger Positionskampf.

✅ Klassische Charakterauswahl mit einzigartigen Ausrüstungskonfigurationen: Rahmen, Zweigstelle, Eri, Fio… und die zusätzlichen freischaltbaren Charaktere bringen jeweils ganz eigene Waffenausstattungen und Spezialfähigkeiten mit, die direkt aus den Arcade-Originalen stammen.

✅ Struktur der Roguelite-Kampagne: Prozedural generierte Missionskarten mit verzweigten Pfaden, Zwischenstopps in Läden und dauerhaften Meta-Upgrades sorgen auch nach vielen Spielstunden für einen hohen Wiederspielwert.

✅ Preisgekrönte Pixel-Art-Animation: Brettspiele Jedes Sprite wurde von Hand animiert, um der ursprünglichen Pixelqualität von SNK gerecht zu werden, was zu einigen der am meisten gelobten 2D-Animationen der jüngsten Indie-Spieleszene geführt hat.

✅ Synchronisationsangriffe und Adrenalinsystem: Durch aggressives Aufstellen füllt sich eine Adrenalinanzeige, die koordinierte Angriffe zwischen den Teammitgliedern freischaltet und damit offensive Spielweise gegenüber passivem Spiel belohnt.

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So bekommst du „Metal Slug Tactics“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iOS, bei der Nutzer Angebote abschließen, Apps herunterladen, Umfragen ausfüllen und Partnerspiele spielen können, um Münzen zu verdienen. Zu keinem Zeitpunkt ist eine Kreditkarte erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Man tauscht die Zeit, die man für das Erledigen von Angeboten aufwendet, gegen Münzen ein, die in echtes Dampf Wert der Geschenkkarte.

So geht’s Metal Slug Tactics Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen: Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €24.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, können Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von €24.99oder mehr „Metal Slug Tactics“ auf Steam kaufen: Verwenden Sie die Geschenkkarte zum Einkaufen Metal Slug Tactics on Dampf

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Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt, daher musst du diesen Betrag erst erreichen, bevor du deine erste Auszahlung vornehmen kannst. A 50-Dollar-Steam-GutscheinUmschlägeMetal Slug Tactics‘s€24.99 Preis und Blätter €25.01 für Ihren nächsten Einkauf. Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Mein Fazit dazu, wie man „Metal Slug Tactics“ kostenlos bekommt

Metal Slug Tactics ist eines der stärkeren taktischen Roguelite-Spiele des Jahres 2024, unterstützt durch ein 77 auf Metacritic, a Sehr positivDampfBewertungund schätzungsweise über 500.000 Exemplare in den ersten drei Monaten verkauft. Bei €24.99… es ist ein fairer Preis für das, was man bekommt, aber wenn das Budget knapp ist, dann ist das Snakzy Diese Methode macht die Kosten komplett überflüssig. Preisbewusste Gamer, Spieler mit einer langen Wunschliste und alle, die nicht auf das nächste Dampf Verkauf sind die naheliegenden Kandidaten.

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Häufig gestellte Fragen