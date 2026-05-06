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Este artículo se centra exclusivamente en métodos legales. Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents son ilegaly pon tuSteam cuenta en riesgo de ser bloqueada de forma permanente, por no hablar de la exposición a malware. La guía incluye una descripción general completa del juego, un desglose de precios, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 24,99 $ (Steam). Precio más bajo registrado: ~30 % de descuento, aprox. 17,49 $ Puntuación en Metacritic 77 de la crítica / 6,8 de los usuarios. Steam: Muy positiva (83 % de más de 3500 reseñas) Género RPG táctico, estrategia por turnos, roguelite, pixel art, estilo retro Desarrolladores Juegos de estudio Editoriales Hasta ahora Es hora de ganar: Historia principal unas 15 horas Tiempo de juego: Contenido principal + adicional unas 25 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de completista unas 45 horas

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Cómo conseguir Metal Slug Tactics gratis: descripción completa del juego

Metal Slug Tactics es una de esas pocas secuelas de una franquicia que se gana su lugar por méritos propios. Juegos de estudio ha reinventado la emblemática serie de «run-and-gun» de SNK como un roguelite táctico, y el resultado es un 77 en Metacriticcon unMuy positiva (83 % de más de 3500 opiniones)valoración sobreSteam. Esas cifras reflejan un título que vendió aproximadamente Más de 500 000 copias en todas las plataformas en sus primeros tres meses, una cifra notable para un RPG táctico independiente que se estrena en un género tan saturado.

Metal Slug Tacticslanzado el5 de noviembre de 2024, publicado porHasta ahora y desarrollado por el estudio francés Juegos de estudio, un pequeño equipo que dedicó mucho tiempo a garantizar que el pixel art se mantuviera fiel al trabajo original de SNK. El juego se inspira claramente en tres elementos: el ADN arcade de los juegos de «correr y disparar» del Metal Slug serie, el combate táctico roguelite en cuadrícula de Al frente, y la estructura por turnos, fácil de seguir, de Advance Wars. Si alguno de ellos te resulta familiar, este título está hecho a tu medida.

El contenido es bastante completo para un €24.99 rango de precios. La duración media de la historia principal ronda los 15 horas, los jugadores que exploran los objetivos secundarios avanzan hacia 25 horas, y las partidas completas al 100 % se prolongan hasta aproximadamente 45 horas. El elenco de protagonistas está encabezado por Marco Rossi, el jefe de la Escuadrilla Halcón Peregrino y Metal Slug un veterano de la serie, que ahora dirige escuadrones tácticos en un mapa isométrico en lugar de recorrer niveles de desplazamiento lateral. Junto a él están Tarma Roving, Eri Kasamoto, yFio Germi, cada uno con un equipamiento de armas único y habilidades especiales tomadas directamente de sus versiones originales de arcade. El escenario traslada el Metal Slug el universo en mapas de campaña de pixel art generados proceduralmente, con General Morden«La rebelión» ofrece el conocido telón de fondo de caos militar, encuentros con alienígenas e infantería rebelde.

He seguido de cerca los lanzamientos de juegos tácticos independientes en 2025 y 2026, y Metal Slug Tactics destaca por la calidad de su claridad en el combate en cada instante y la solidez de su diseño visual, dos aspectos en los que los estudios más pequeños suelen escatimar en gastos, pero Juegos de estudio Evidentemente, no fue así.

¿Cuánto cuesta Metal Slug Tactics?

Metal Slug Tacticscuesta€24.99 on Steam, donde se ha mantenido a ese precio desde su Noviembre de 2024 lanzamiento. El mínimo histórico registrado se sitúa en aproximadamente €17.49, alcanzado durante un periodo de aproximadamente 30 % de descuento oferta promocional. Hasta ahora suele aplicar descuentos a los títulos de su catálogo durante las principales Steam eventos de temporada, por lo que es de esperar que haya otra campaña de rebajas en verano o en invierno. En el momento de redactar este artículo, €24.99 es el precio final.

Para quienes no quieran esperar a que haya rebajas, el Snakzy Este método pasa por alto por completo el precio actual. Se acumulan suficientes monedas a través de las ofertas de juegos para móviles como para cubrir un Tarjeta regalo de Steam de 50 $, lo que aclaraMetal Slug Tactics‘s€24.99 precio y hojas €25.01 en tu cartera para una futura compra de un juego independiente.

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Disponibilidad de «Metal Slug Tactics» en las distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 77 de la crítica / 6,8 de los usuarios PS5 76 (críticos) / 7,0 (usuarios) Xbox 75 (críticos) / 6,5 (usuarios) Interruptor 78 (críticos) / 7,2 (usuarios)

Metal Slug Tactics está disponible en PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, yNintendo Switch. El juego se lanzó simultáneamente en todas las plataformas en Noviembre de 2024, junto con elNintendo Switch La versión que encabeza la plataforma Metacritic obtiene una puntuación ligeramente superior a 78. ElSnakzy El método se aplica a la Steam Versión para PC, ya que las monedas se canjean por Steam tarjetas regalo utilizadas para realizar un pago estándar Steamcompra.

Requisitos del sistema para Metal Slug Tactics

Metal Slug Tactics funciona con un motor propio y personalizado desarrollado por Juegos de estudio, y elestética pixel art lo que significa que la barra de hardware está al alcance de la mano en la mayoría de las configuraciones.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento Cinco gigabytes Cinco gigabytes

La mayoría de los ordenadores para juegos fabricados en los últimos ocho o diez años son capaces de Metal Slug Tactics sin problemas. El límite mínimo de la GPU es un GTX 660, muy por debajo del hardware de gama media actual. Si tu objetivo es 1080p a 60 FPS, las especificaciones recomendadas indican que se necesita un GTX 1060 o equivalente; también se recomienda un SSD para que los tiempos de carga sean más fluidos.

Mecánicas de Metal Slug Tactics

El bucle principal de Metal Slug Tacticsse basa en unequipo de tres personas seleccionado de entre los Metal Slug plantilla. Te desplazarás por mapas tácticos generados proceduralmente a lo largo de una campaña roguelite, librarás combates por turnos en cuadrículas isométricas utilizando las emblemáticas armas y vehículos de la serie, y desbloquearás actualizaciones continuas entre las rondas que permiten a tu equipo avanzar a lo largo de los intentos sucesivos.

Marco Rossi, Tarma Roving, Eri Kasamoto, yFio Germicada uno aportadiferentes configuraciones de armas y las habilidades especiales de sus versiones originales de arcade. La función de cada personaje en el campo de batalla está bien definida: algunos se centran en la supresión a distancia, otros ejercen presión en el combate cuerpo a cuerpo, y las opciones de apoyo permiten crear diferentes composiciones de escuadrón. El sistema de combate premia activamente el posicionamiento agresivo. Mantener la ofensiva recarga la medidor de adrenalina, lo que desbloquea ataques de sincronización entre los miembros del equipo para aprovechar las oportunidades de infligir daño en ráfagas a las que los estilos de juego pasivos no pueden acceder.

La estructura de la campaña roguelite hace que no haya dos partidas iguales. Las ramificaciones del mapa te permiten elegir entre puntos de combate, tiendas y desvíos con riesgo y recompensa. La metaprogresión permanente entre partidas garantiza que los fracasos iniciales te sigan haciendo avanzar: los personajes desbloqueados y las mejoras se mantienen incluso cuando una campaña termina mal, ampliando así progresivamente tu arsenal para el siguiente intento.

The Metal Slug La configuración influye directamente en la variedad de las misiones. General MordenLa rebelión de […] trae consigo la mezcla habitual de la serie: equipamiento militar, encuentros con alienígenas e infantería rebelde, todo ello en los mapas de pixel art. Cada tipo de enemigo se comporta de forma diferente en la cuadrícula isométrica, y el juego presenta elementos reconocibles Metal Slug las unidades al contexto por turnos de una forma que resulta a la vez nostálgica y mecánicamente distinta. La dificultad aumenta claramente a medida que avanzan las partidas, y los mapas posteriores exigen una coordinación rigurosa del escuadrón y un uso preciso de las ventanas de sincronización, en lugar de la simple agresividad.

Principales características de Metal Slug Tactics

✅ Metal Slug se une al género de los RPG tácticos: La querida serie de acción y disparos reimaginada como un roguelite en un mapa isométrico, que conserva la identidad visual y el elenco de personajes de la franquicia en Al frentecombate posicional al estilo de…

✅ Una plantilla de personajes clásicos con equipamientos únicos: Marco, Sucursal, Eri, Fio, y cada uno de los personajes desbloqueables adicionales cuenta con un arsenal de armas y habilidades especiales propios, tomados directamente de los juegos originales de arcade.

✅ Estructura de la campaña roguelite: Los mapas de misiones generados proceduralmente, con rutas ramificadas, paradas en tiendas y mejoras meta persistentes entre partidas, garantizan una gran rejugabilidad durante muchas horas de juego.

✅ Animación de pixel art galardonada: Juegos de estudio animó a mano cada sprite para que se ajustara a la calidad de píxeles original de SNK, creando así una de las animaciones 2D más elogiadas de los últimos años en el ámbito de los videojuegos independientes.

✅ Ataques sincronizados y sistema de adrenalina: Las maniobras agresivas llenan un medidor de adrenalina que desbloquea ataques coordinados entre los miembros del escuadrón, premiando el juego ofensivo frente al pasivo.

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Cómo conseguir «Metal Slug Tactics» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas para Android e iOS en la que los usuarios completan ofertas, descargan aplicaciones, rellenan encuestas y juegan a juegos de socios para ganar monedas. No se requiere tarjeta de crédito en ningún momento. Se trata de un modelo basado en la inversión de tiempo: a cambio del tiempo que dedicas a completar ofertas, obtienes monedas que se convierten en dinero real Steam valor de la tarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Metal Slug Tactics Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles: las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €24.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam: en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €24.99o más Compra Metal Slug Tactics en Steam: utiliza la tarjeta regalo para comprar Metal Slug Tactics on Steam

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 días. ElUmbral mínimo de pago de 35 dólares se aplica, por lo que debes superar ese límite antes de tu primer retiro. A Tarjeta regalo de Steam de 50 $portadasMetal Slug Tactics‘s€24.99 precio y hojas €25.01 para tu próxima compra. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

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¿Es legal conseguir «Metal Slug Tactics» gratis con Snakzy?

Sí, utilizandoSnakzypara conseguirMetal Slug Tacticsgratis es100 % legal. El proceso es transparente: Snakzy te paga con monedas por completar ofertas de juegos para móvil; los anunciantes financian esos pagos y, una vez que alcanzas el umbral de cobro, canjeas esas monedas por dinero real Steam tarjeta regalo. Esa tarjeta regalo se utiliza para realizar una compra normal Steamcomprar enMetal Slug Tactics«está lleno»€24.99precio.Hasta ahora reciba el pago íntegro. La licencia es permanente y vinculado a tu Steam cuenta, igual que en cualquier compra directa.

Qué hay que evitar: sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», programas pirateados, archivos torrent y fuentes de claves del mercado gris sin documentación oficial. Estas vías son ilegales. Las copias pirateadas conllevan un riesgo real de malware que pueden dañar tu sistema. Las claves no oficiales procedentes de fuentes no verificadas pueden provocar daños permanentes Steam suspender tu cuenta y dejarte sin una licencia válida. Juegos de estudio and Hasta ahora se ven perjudicados directamente por la piratería cada vez que se realiza una copia que elude una venta legítima.

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Mi opinión general sobre cómo conseguir Metal Slug Tactics gratis

Metal Slug Tactics es uno de los mejores lanzamientos de roguelite táctico de 2024, respaldado por un 77 en Metacritic, a Muy positivoSteamvaloración, y se calcula que Más de 500 000 ejemplares vendido en sus primeros tres meses. En €24.99, es un precio justo por lo que ofrece, pero si el presupuesto es un problema, el Snakzy Este método elimina el coste por completo. Los jugadores que cuidan su presupuesto, aquellos con una larga lista de deseos y cualquiera que no quiera esperar a la próxima Steam Los artículos en oferta son los que mejor encajan.

El camino a seguir es sencillo: descárgalo Snakzy, elige una oferta de gran valor, y ve avanzando hacia el Límite mínimo de retirada de 35 $, y cobrar Tarjeta regalo de Steam de 50 $eso aclaraMetal Slug Tactics«… con holgura. Si prefieres pagar ahora, Tejoteclas paraMetal Slug Tactics empezar por más o menos €10. Ambas opciones te permiten obtener una copia válida en tu biblioteca. Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, ¿cómo puedes Metal Slug Tactics El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

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Preguntas frecuentes