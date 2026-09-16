Trailblazer Harmony HSR: Charakterübersicht und Set 2026

Dieser Überblick über den Trailblazer „Harmony HSR“ behandelt seine einzigartigen Ausrüstungsmechaniken, Trace-Prioritäten, Eidolon-Meilensteine und seine allgemeine Meta-Position in allen anspruchsvollen Endgame-Modi, um dir dabei zu helfen, diese grundlegende Unterstützungseinheit zu meistern.

Dieser Fünf-Sterne-Unterstützer, den man im Verlauf der Hauptmissionen von „Trailblaze“ völlig kostenlos erhält, ist eine unverzichtbare Säule für leicht zugängliche Endgame-Teamzusammensetzungen.Indem er den „Pfad der Harmonie“ beschreitet und im Höhepunkt der Penacony-Handlung das Element „Imaginary“ einsetzt, legt der Trailblazer seine früheren Kampfrollen ab, um als universeller Motor des Super-Break-Archetyps zu fungieren.

Anstatt herkömmliche kritische Treffer oder Angriffsprozentsätze zu verstärken, führt diese Form ein völlig neues Schadensberechnungssystem ein, das jedem Truppmitglied ermöglicht, verheerenden „Super Break“-Schaden zu verursachen, sobald es Gegner mit gebrochener Schwäche trifft.

„Trailblazer Harmony“ auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Imaginär Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.2 (Trailblaze-Mission: Und am achten Tag) Synchronsprecher Weiblich: Chloe Eves | Männlich: Shaun Mendum (EN)



Weiblich: Yui Ishikawa | Männlich: Junya Enoki (JP)



Weiblich: Tingting Chen | Männlich: Qiege Qin (CH)



Weiblich: Ha-ru Kim | Männlich: Myung-jun Kim (KR) Gesamtbewertung S Bewertungen für das Endspiel „Erinnerung an das Chaos“: S



„Pure Fiction“: Ein



„Apokalyptischer Schatten“: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Trailblazer Harmony in „Honkai Star Rail“?

Der Aufstieg des Wegbereiters auf den Pfad der Harmonie markiert den emotionalen Höhepunkt der Penacony-Expedition. In der Traumlandschaft deckt die Besatzung des Astral Express die verborgene Geschichte des Uhrmachers Mikhail Char sowie das wahre Vermächtnis der Namenlosen auf, die das goldene Paradies erbaut haben.

Mit dem Erhalt des geliebten Hutes des Uhrmachers erbt die Vorreiterin Michails unerschütterlichen Geist und gewinnt den Blick von Xipe, dem Äon der Harmonie, wodurch sie die strahlende Kraft des Astral Express in Gesang und Feier freisetzt.

Gekleidet in stilvolle Theaterkostüme und mit dem ikonischen Hut des Uhrmachers bewaffnet, beherrscht der Trailblazer „Harmony“ das Schlachtfeld wie ein überschwänglicher Theaterregisseur. Seine Fähigkeiten verweben jazzige Rhythmen, Stepptanz-Fußarbeit und festliche Blechblasinstrumente in jede seiner Aktionen.

Anstatt nach eigenem Ruhm zu streben, schöpft diese Manifestation des Trailblazers Kraft aus der kollektiven Harmonie, ermutigt Verbündete, sich dem feierlichen Tanz anzuschließen und die gegnerischen Verteidigungslinien unter synchronisiertem Druck zu zerschlagen.

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Erklärung der Fähigkeiten von „Trailblazer Harmony“

„Trailblazer Harmony“ ist ein hervorragender Wegbereiter für die Kampfmechanik „Super Break“ und revolutioniert die Art und Weise, wie Teams mit Gegnern umgehen, deren Schwäche gebrochen wurde, vollständig.

Sein Standard-Basisangriff „Swing-Tanz-Etikette“ verursacht imaginären Schaden an einem einzelnen Ziel in Höhe von bis zu 100 % des Angriffswerts, erzeugt dabei 20 Energie und stellt einen Fertigkeitspunkt wieder her.

Ihre Fertigkeit „Halbzeit – jetzt geht’s richtig ab““ fungiert als erstklassiges Mittel zum Abbau der Widerstandskraft. Bei Aktivierung fügt sie einem ausgewählten Gegner imaginären Schaden in Höhe von bis zu 50 % des Angriffswerts zu, gefolgt von vier zusätzlichen zufälligen Abpralltreffern, die jeweils bis zu 50 % des Angriffswerts verursachen.

In Einzelkämpfen oder gegen isolierte Elite-Bosse konzentrieren sich alle fünf Treffer auf ein Ziel und verursachen eine Reduzierung der Grundzähigkeit um bis zu 90. Wenn dieser Angriff durch ihre A4-Spur verstärkt wird, verursacht der erste Treffer doppelten Zähigkeitsschaden, was ihnen ein enormes Potenzial zum Durchbrechen von Schilden verleiht .

Das herausragende Juwel des Fähigkeiten-Sets ist ihre Ultimative Fähigkeit „Große Rampenlicht-Parade““. Diese Fähigkeit benötigt 120 Energie und gewährt allen Verbündeten für drei Runden den Status „Backup Dancer“, wobei sich die Dauer zu Beginn der Runde von „Trailblazer Harmony“ um eine Runde verringert.

Solange „Tanzaushilfe“ aktiv ist, erhalten alle Teamkameraden sofort einen Boost des Break-Effekts von bis zu 30 %. Noch wichtiger ist jedoch: Immer wenn ein Verbündeter einen Gegner angreift, dessen Schwachstelle bereits gebrochen wurde, wandelt dieser Angriff den Wert der Widerstandsverringerung des Moves in einen „Super-Break“-Schaden um, der direkt vom Break-Effekt und der Charakterstufe des angreifenden Charakters abhängt.

Ihr Talent „Aerial Dance in voller Aktion““ löst das Problem des Energiemanagements, indem es sofort bis zu 10 Energie zurückgibt, sobald ein Teammitglied die Schwäche eines Gegners durchbricht.

Übersicht über die Traces und Eidolons von „Trailblazer Harmony“

Hier erfährst du, was die einzelnen „Traces“ von Trailblazer Harmony tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Spuren von „Trailblazer Harmony“

Die Technik der Vorreiterin Harmony Jetzt! Ich bin die Band! Gewährt allen Verbündeten sofort beim Eintritt in den nächsten Kampf für 2 Runden eine Erhöhung des Break-Effekts um 30 %.

Die Bonusfähigkeiten von „Trailblazer Harmony“ Tanz mit dem Einen (A2) Wenn sich 5 oder mehr/4/3/2/1 gegnerische Ziele auf dem Spielfeld befinden, erhöht sich der durch den „Tanzaushilfe“-Effekt ausgelöste Super-Break-Schaden um 20 %/30 %/40 %/50 %/60 %. Shuffle Along (A4) Bei Einsatz der Fertigkeit wird die Widerstandsfähigkeitsreduktion des ersten DMG-Treffers zusätzlich um 100 % erhöht. Hut des Theaters (A6) Verzögert die Aktion des gegnerischen Ziels zusätzlich um 30 %, wenn Verbündete gegnerische Schwächen ausnutzen.

Stat-Boni von „Trailblazer Harmony“ (insgesamt) +37,3 % „Durchbrechen“-Effekt +14,4 % Imaginärer Schaden +10,0 % Effekt-Resistenz

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Eidolons von Trailblazer Harmony

Da Trailblazer Harmony ein kostenloser Story-Charakter ist, erhält man ihre Eidolons durch Erkundung im Spiel, als Belohnungen für „Clockies Opfergabe“ in Penacony und in den Hauptmissionen von „Trailblaze“ – nicht über das Gacha-Warp-System.

Sein E1, „Der beste Platz im Haus““, stellt sofort einen Fertigkeitspunkt wieder her, nachdem die Fertigkeit zum ersten Mal im Kampf eingesetzt wurde, was die anfänglichen Zugabläufe für SP-hungrige Schadensverursacher vereinfacht.

Ihre E2-Fähigkeit „Jailbreaking Rainbowwalk“ gewährt zu Beginn des Kampfes drei Runden lang eine Erhöhung der Energieregenerationsrate um 25 %, wodurch „Trailblazer Harmony“ bereits ab dem ersten Zug ihren kritischen „Backup Dancer“-Zustand nutzen kann.

Ihre E3-Fähigkeit „Sanatorium für Erholungsnotizen““ erhöht die Fertigkeitsstufe um zwei und die Talente-Stufe um zwei, was zuverlässige Multiplikatorerhöhungen sowohl für den „Toughness“-Schaden als auch für die Energierückerstattungswerte bietet.

Ihre E4-Fähigkeit, „Dove in Tophat“, stellt ihren wichtigsten Meilenstein für die gesamte Teamstärke dar. Solange „Trailblazer Harmony“ auf dem Feld ist, erhöht sich der Break-Effekt aller anderen Teammitglieder um einen Wert, der 15 % des persönlichen Break-Effekts von „Trailblazer Harmony“ entspricht, wodurch der Schaden der Gruppe dynamisch gesteigert wird.

Ihre E5-Fähigkeit „Das Gedicht greift alte Rhythmen auf““ erhöht die Ultimativ-Stufe um zwei und die Basis-Angriffsstufe um eins, wodurch der von „Tanzaushilfe“ gewährte Basis-Break-Effekt-Buff verstärkt wird.

Ihre E6, „Morgen: Rest im Rampenlicht““, fügt ihrer Fertigkeit zwei zusätzliche Abpralltreffer hinzu, sodass insgesamt sieben Treffer erzielt werden, was massive persönliche Energie erzeugt und kolossale 150 Widerstandsschaden entfesselt, um die gegnerische Verteidigung zu zerschmettern.

Trailblazer Harmony – Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Trailblazer Harmony gut?

Obwohl Trailblazer Harmony in ihrer Rolle als Stütze des Super-Break-Teams von neueren, besser auf den Archetyp abgestimmten Limited-Charakteren übertroffen wurde, ist sie in Honkai Star Rail nach wie vor eine großartige (und zudem leicht zugängliche) Unterstützungseinheit.

Tier-Bewertungen für Trailblazer Harmony Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: S



„Pure Fiction“: Ein



„Apokalyptischer Schatten“: S

In „Erinnerung an das Chaos““ liefert „Trailblazer Harmony“ eine konstant erstklassige Leistung, indem es „Break“-Schadensverursachern ermöglicht, die HP-Leisten schwerer Bosse in Rekordzykluszeiten zu vernichten, sobald deren „Toughness“-Leiste aufgebraucht ist.

In „Apokalyptischer Schatten“, wo „Weakness Break“-Mechaniken die Level-Buffs und die Verwundbarkeitszustände der Bosse bestimmen, ist Trailblazer Harmony ein unverzichtbarer Eckpfeiler des Metas für leichter zugängliche, auf „Break“ ausgerichtete Teamzusammensetzungen und erzielt häufig maximale Clear-Scores.

Die Leistung von „Pure Fiction“ bleibt durchweg effektiv und zuverlässig. Obwohl das Beseitigen von Gegnerwellen traditionell Erudition-Einheiten mit großem Wirkungsbereich begünstigt, kann die Kombination von „Trailblazer Harmony“ mit Multi-Target-Break-Spezialisten wie Rappa, Firefly oder Lingsha dennoch zu schnellen, verheerenden Board-Wipes führen.

So erhältst du „Trailblazer Harmony“ in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Im Gegensatz zu limitierten Fünf-Sterne-Charakteren, die abwechselnd in limitierten Charakter-Event-Warp-Aktionen erscheinen, ist „Trailblazer Harmony“ völlig kostenlos und für jeden Spieler zugänglich, ohne dass auch nur ein einziges „Stellar Jade“ ausgegeben werden muss.

Du schaltest „Trailblazer Harmony“ automatisch frei, indem du die Trailblaze-Mission „Penacony“ sowie die Mission „Und am achten Tag“ in Version 2.2 abschließt. Für neue oder zurückkehrende Spieler, die Penacony noch nicht erreicht haben, hat HoYoverse außerdem über das Event-Menü „Wenn die Harmonie erklingt“ eine Funktion zum vorzeitigen Freischalten eingeführt, die sofortigen Zugriff auf den „Harmony“-Pfad gewährt, sobald die Belobog-Handlungslinie abgeschlossen ist.

Auch die sechs Eidolons werden durch aktives Spielen erworben. Die Materialien zur Aktivierung der Eidolons, bekannt als „Der Schatten der Harmonie““, erhältst du, indem du die Clockie-Statue in Penacony mithilfe von Clock-Credits auflevelst und die Handlung der „Penacony Trailblaze“-Mission vorantreibst.

Da für den Erwerb oder die Maximierung von „Trailblazer Harmony“ keine Warp-Währung erforderlich ist, können Spieler all ihre „Stellar Jades“ und „Oneiric Shards“ für limitierte Fünf-Sterne-Teammitglieder wie Firefly, Ruan Mei oder Lingsha aufbewahren.

Fazit: Solltest du in „Trailblazer Harmony“ ziehen2026?

Da „Trailblazer Harmony“ eine kostenlose Story-Einheit ist, lautet die Frage nicht, ob man seine „Stellar Jades“ für ein Banner ausgeben sollte, sondern vielmehr, ob dieser Charakter eine sofortige Investition von „Trailblaze Power“, Credits und Trace-Materialien rechtfertigt2026.

Die Antwort lautet eindeutig „Ja“. „Trailblazer Harmony“ ist eine der einflussreichsten kostenlosen Einheiten in „Honkai Star Rail“ und erschließt einen ganzen Spielstil, der mit Premium-Hypercarry-Teams konkurriert und diese oft sogar übertrifft. Wenn du Firefly, Boothill, Rappa oder Xueyi in deinem Kader hast, ist das Freischalten und Aufbauen von „Trailblazer Harmony“ praktisch ein sicherer Sieg.

Vorteile Nachteile ✅ Völlig kostenlose 5-Sterne-Einheit, bei der alle sechs Eidolons im Spielverlauf



freigeschaltet werden können ✅ Ermöglicht den mächtigen „Super Break“-Schadens-Archetyp für alle Teamkameraden



✅ E4 gewährt dem gesamten Team



massive „Break-Effekt“-Verstärkungen ✅ Enormer „Toughness“-Schaden durch die Fähigkeit, insbesondere auf Stufe E6



✅ Hervorragende Synergie mit Top-Meta-Einheiten wie Firefly und Ruan Mei ❌ Der verursachte Schaden sinkt erheblich, solange die „Toughness“-Balken



der Gegner ungebrochen sind ❌ Ist stark auf spezielle „Break“-Schadensverursacher angewiesen, um den Teamschaden



zu maximieren ❌ Die Aufrechterhaltung des ultimativen Buffs erfordert eine strenge Abstimmung



von Energie und Geschwindigkeit ❌ Es fehlt an defensiven Fähigkeiten, sodass ein spezieller Teamkollege zur Lebenserhaltung erforderlich ist

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Häufig gestellte Fragen