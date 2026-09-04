Beste Ashveil-Lichtkegel HSR 2026

Um den besten Ashveil-Lichtkegel aus denen auszuwählen, die du bereits hast oder noch ziehen möchtest, musst du wissen, welche Lichtkegel in seinen Follow-Up-ATK-Zyklus einfließen, damit seine Krit-Rate und sein Angriff im Laufe eines Kampfes weiter steigen.

Bevor du den besten Ashveil-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Ashveil beschreitet den Jagdpfad. Zwar kann er einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Jagd-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Ranking der besten Ashveil-Lichtkegel (TL;DR)

Hier ist ein kurzer Überblick über die besten „Ashveil“-Lichtkegel, sortiert von seiner charakteristischen Option bis hin zur besten F2P-Wahl, bevor es weiter unten zur vollständigen Aufschlüsselung geht.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Das Finale einer Lüge Sein charakteristischer Kegel kombiniert eine kritische Trefferquote mit einem sich selbst erhaltenden Angriffs-Buff und einer Schwächung des gegnerischen Schadens, die auf seiner Folgeangriffs-Schleife basiert. 2 Taufe des reinen Gedankens Eine starke Option für Krit-Schaden, die geschwächte Ziele bestraft und seine durch die Ultimative Fähigkeit ausgelösten Folgeangriffe verstärkt. 3 Beunruhigend, Glückseligkeit Erhöht die Krit-Rate und den Folgeangriffsschaden und ermöglicht es dem gesamten Team, durch den „Tame“-Effekt zusätzlichen Krit-Schaden zu verursachen. 4 Kreuzfahrt im Sternenmeer Der beste F2P-Lichtkegel für Ashveil, der ihm Krit-Rate und einen Angriffs-Buff nach einem Kill direkt aus Herta’s Laden verleiht.

Das Finale einer Lüge – Best-in-Slot

„Das Ende einer Lüge“ ist Ashveils charakteristischer Lichtkegel, und es lohnt sich wirklich, ihn zu sammeln, wenn du ihn bereits im Team hast. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er einen Boost der Krit-Rate um 18 %, ein Wert, der bei Überlagerungsstufe 5 auf bis zu 30 % steigt.

Der eigentliche Vorteil ist jedoch der „Umbra Devourer“-Effekt. Ashveil erhält ihn zu Beginn des Kampfes oder jedes Mal, wenn er 4 Folgeangriffe landet, und er gewährt eine Angriffssteigerung von 40 % (bis zu 80 % bei höheren „Superimposition“-Stufen) sowie einen Debuff von 20 % auf den erlittenen Schaden für jeden Gegner für 3 Runden. Da sein Spielstil ohnehin auf häufige Folgeangriffe ausgelegt ist, kann er diesen Buff fast während des gesamten Kampfes aufrechterhalten.

Diese Kombination aus Krit-Rate, selbstverstärkendem Angriff und einer teamweiten Schadensanfälligkeit macht „Das Ende einer Lüge“ zur klaren „Best-in-Slot“-Wahl für einen Ashveil-Lichtkegel – weit vor allen anderen Optionen auf dieser Liste.

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Beste Alternativen zu „Das Ende einer Lüge“

„Die Taufe des reinen Gedankens“ ist eine starke Wahl für kritischen Schaden, wenn du Ashveils charakteristischen Lichtkegel nicht besitzt. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt es einen Bonus von 20 % auf kritischen Schaden und stapelt zusätzlich 8 % kritischen Schaden gegen ein mit einem Debuff behaftetes Ziel, bis zu 3 Mal. Der Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit auf das Ziel gewährt zudem den „Disputation“-Effekt, der eine Schadenssteigerung von 36 % bewirkt und dafür sorgt, dass seine Folgeangriffe 2 Runden lang 24 % der Verteidigung des Ziels ignorieren.

Dieser Lichtkegel belohnt Teams, die vor Ashveils Zug Debuffs stapeln, da jeder Debuff auf dem Ziel zusätzlich zu einer ohnehin schon hohen Grundwerte weitere KRIT-SCHADEN verursacht.

„Beunruhigend, glückselig“ verfolgt einen anderen Ansatz und gewährt bei Überlagerung 1 eine kritische Trefferquote von 18 % sowie einen Schadensbonus von 30 % auf Folgeangriffe. Jeder von ihm gelandete Folgeangriff versetzt das Ziel in den Zustand „Zähmen“, der sich bis zu zweimal stapeln lässt, und jeder Stapel gewährt dem gesamten Team einen Bonus von 12 % auf den kritischen Schaden, wenn es dieses Ziel trifft.

Dies macht „Beunruhigend, glückselig“ zu einer wirklich teamfreundlichen Option für Ashveils Lichtkegel, da der Krit-Schaden-Buff seinem gesamten Team zugutekommt, sobald es ein Ziel trifft, auf dem „Tame“-Stapel vorhanden sind.

Bester F2P-Lichtkegel für Ashveil

„Eine Reise durch das Sternenmeer“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Ashveil und kann mit Herta-Anleihen in Herta’s Store im Simulierten Universum erworben werden. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er 8 % Krit-Rate sowie weitere 8 % Krit-Rate gegen Gegner mit 50 % HP oder weniger, sodass er in der zweiten Hälfte eines Kampfes am besten zur Geltung kommt.

Das Besiegen eines Gegners gewährt Ashveil außerdem 20 % Angriffsverstärkung für 2 Runden, was sich bei Inhalten mit mehreren Wellen gut verketten lässt. Es ist zwar nicht so stark wie „Das Ende einer Lüge“, aber es ist ein völlig kostenloser Lichtkegel für Ashveil, mit dem er schon vom ersten Tag an hart zuschlagen kann.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Ashveil geben?

„Das Ende einer Lüge“ ist der beste Lichtkegel für Ashveil, da nichts anderes auf dieser Liste seine Kombination aus Krit-Rate, selbstverstärkendem Angriff und Schadensanfälligkeit übertrifft. Falls du das Banner verpasst hast oder einfach nicht über die Ressourcen verfügst, um ihn zu ziehen, sind „Die Taufe des reinen Gedankens“ und „Beunruhigend, glückselig“ beide starke Alternativen, und „Eine Reise durch das Sternenmeer“ bekommst du völlig kostenlos aus Herta’s Store.

Egal, wie du ihn ausrüstest: Wenn du der Krit-Rate Vorrang gibst, bleibt Ashveils Follow-Up-Angriffs-Loop konsistent, bevor du dich daran machst, auf Relikten nach reiner Angriffskraft zu jagen.

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Häufig gestellte Fragen