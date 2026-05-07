Die 11 besten Gaming-Lautsprecher für die perfekte Ergänzung Ihres Setups im Jahr 2025

Die Suche nach den besten Gaming-Lautsprechern für dein Setup kann eine schwierige Aufgabe sein. Schließlich ist „es klingt gut“ kaum ein objektiver Maßstab für die Qualität, und für jemanden, der sich auf diesem Markt noch nicht auskennt, ist es schwer zu wissen, worauf man genau achten muss.

Und genau hier komme ich ins Spiel. Ich habe viel Zeit und Recherche investiert, um dir dabei zu helfen, dein ideales Soundsystem zu finden. Diese Liste mit 11 Empfehlungen für die besten Gaming-Lautsprecher wird dir hoffentlich dabei helfen, deinen idealen Lautsprecher zu finden – oder dich zumindest auf den Weg dorthin bringen!

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Lautsprecher

Nun gibt es zwar viele hervorragende Redner auf dieser Liste, doch einige von ihnen verdienen besondere Erwähnung:

SteelSeries Arena 9 – Dieses 5.1-Gaming-Lautsprechersystem sorgt mit spektakulärem Surround-Sound und reaktiver RGB-Beleuchtung für ein intensives Spielerlebnis und rundet jedes Gaming-Erlebnis perfekt ab. Redragon GS520 Anvil – Ist Ihr Budget knapp? Redragon bietet Abhilfe mit einem sehr preiswerten und soliden Lautsprecher. Samsung Q990D – Dieses Lautsprechersystem der Spitzenklasse ist in puncto Leistung, Klangqualität und Klangtreue unübertroffen.

Auch wenn dies die Crème de la Crème sind, gibt es bei den übrigen Gaming-Lautsprechern auf dieser Liste noch viel mehr zu entdecken.

Die 11 besten Gaming-Lautsprecher im Überblick

Nach umfangreichen Recherchen und gründlicher Überprüfung ist es mir gelungen, diese Liste auf die 11 besten Modelle einzugrenzen. Alle hier vorgestellten Lautsprecher haben etwas Großartiges zu bieten, sei es Mobilität, Klangqualität oder Leistung, Surround-Sound oder eine ordentliche Leistung zu einem wirklich günstigen Preis!

Kommen wir also ohne Umschweife zur Liste.

1. SteelSeries Arena 9 [Die besten Gaming-Lautsprecher insgesamt]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Zwanzigtausend Hertz Konnektivität USB, optisch, Aux, Bluetooth Ausgabemodus 5.1 (Surround mit Subwoofer) Spitzenausgangsleistung 300 Watt Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

An erster Stelle dieser Liste steht das SteelSeries Arena 9 mit Beleuchtung, ein 5.1-Surround-Sound-System. Surround-Sound-Systeme für Spiele sind nicht sehr verbreitet, und normalerweise verbindet man das 5.1-System mit Heimkinos und ähnlichen Anlagen, die ein immersives Erlebnis bieten. Alle Bedenken werden jedoch schnell verfliegen, sobald man sieht, was das Arena 9zu leisten vermag.

Als 5.1-System ist das Arena 9 Das System umfasst 6 Lautsprecher: links/rechts vorne, Center, links/rechts hinten (Surround) sowie einen Subwoofer. Sie müssen sich hier keine Gedanken über Kabelsalat machen, da die hinteren Lautsprecher sowohl kabellos als auch an der Wand montierbar sind. Diese Lautsprecher sind zudem mit Seidenkalotten-Hochtönern und Tieftönern aus Biofaser ausgestattet, die beide zu einem satten und kraftvollen Klangerlebnis beitragen. Der eigentliche Star ist jedoch der Subwoofer – ein 6,5-Zoll-Kraftpaket, das einen tiefen, dröhnenden Bass verspricht und liefert, den Sie spüren werden. Beachten Sie bitte, dass der Arena 9 muss nicht ständig auf voller Lautstärke und Leistung laufen – dank eines praktischen Aux-Anschlusses können Nutzer eine Vielzahl von tolle Gaming-Headsets.

Aber was das Produkt wirklich auszeichnet, ist Arena 9 Das Besondere an diesem Surround-Sound-Gaming-Lautsprechersystem ist seine reaktive RGB-Beleuchtung, die Farben aus einer Palette von 16,8 Millionen Optionen sorgfältig auswählt und auf die Lautsprecher anwendet. Sicher, das mag nach Schnickschnack klingen, aber wenn spannungsgeladenes Rot, beruhigendes Gelb und entspannendes Grün das Arena 9Dank des präzisen 3D-Sounds bietet es ein Spielerlebnis wie kein anderes.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der 5.1-Konfiguration eine gute Allround-Wahl ✅ Drahtlose, an der Wand montierbare Rear-Lautsprecher ✅ In großem Umfang leistungsstarker Subwoofer mit tiefen Bässen ✅ Die reaktive RGB-Beleuchtung trägt erheblich zum Spielerlebnis bei ✅ Einfache Anpassung über den Control Pod ❌ Etwas teuer, aber man bekommt eben das, wofür man bezahlt!

Fazit:The SteelSeries Arena 9 Es überzeugt durch hervorragende technische Daten und Leistung, doch sein größter Reiz liegt in der 3D-Klangwelt in Verbindung mit reaktiver RGB-Beleuchtung, die ein unvergleichliches, immersives Spielerlebnis schaffen!

2. Redragon GS520 Anvil [Die besten preisgünstigen Gaming-Lautsprecher]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Zwanzigtausend Hertz Konnektivität USB, Aux Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung 3w Verfügt es über einen WLAN-Modus? No

Erschwinglichkeit war schon immer das Markenzeichen von Redragon, und die GS520 Ambosssetzt diesen Trend fort. Trotz seines niedrigen Preises ist das GS520 Ambossbietet eine gute Leistung, was dieses Modell zu einem der die besten preisgünstigen Computerlautsprecherdie du bekommen kannst.

Was wir hier haben, ist ein einfaches 2.0-Stereo-Gaming-Lautsprecherset; wenn Sie auf der Suche nach Computerlautsprechern im „alten Stil“ sind, ist dies genau das Richtige für Sie. Das GS520 AmbossIm Lieferumfang enthalten sind ein linker und ein rechter Lautsprecher, ein Verbindungskabel zwischen den beiden, Lautstärke- und Ein-/Aus-Tasten an den Lautsprechern selbst sowie eine 3,5-mm-Buchse für Mikrofone oder Kopfhörer. Beachten Sie, dass das GS520 AmbossDa sie über USB mit Strom versorgt werden, können diese Lautsprecher nicht gleichzeitig als mobile Audiolösung dienen. Ich sollte auch erwähnen, dass das Kabel etwas kurz ist (schätzungsweise 76 cm), sodass es schwierig sein kann, es um große Monitore zu wickeln.

Während dieGuten Morgenist ein weitgehend schnörkelloser Stereo-Gaming-Lautsprecher, verfügt jedoch über einige grundlegende RGB-Optionen. Es gibt 6 Modi, zwischen denen man per Knopfdruck (oben am rechten Lautsprecher) wechseln kann, und man kann sie ausschalten, wenn man sie nicht möchte. Aber auch ohne die RGB-Beleuchtung ist der Guten Morgenzeichnet sich durch ein futuristisches Design aus, das zu vielen Gaming-Setups passt.

Was die Leistung angeht, leisten diese Gaming-Lautsprecher gute Dienste, vor allem in Anbetracht ihres Preises. An ihrer Bauweise gibt es nichts besonders Bemerkenswertes oder Herausragendes – keine Hochtöner, Tieftöner oder Subwoofer, kein Surround-Sound und nur 3 W Spitzenleistung (also etwa 1,5 W RMS) … aber sie bieten eine ordentliche Klangqualität, die dein Gaming-Erlebnis zu einem sehr günstigen Preis abrundet!

Vorteile Nachteile ✅ Sehr erschwinglich ✅ Gute Klangqualität, obwohl es sich um ein preisgünstiges Modell handelt ✅ Die Lautsprecher sind mit Tasten für eine präzisere Lautstärkeregelung ausgestattet ✅ Minimalistisches Design ✅ Verfügt über RGB-Beleuchtung ❌ Höhere Volumina könnten zu Verzerrungen führen

Fazit:Mit minimalistischem Design und einem Fokus auf Leistung ist das Redragon GS520 Anvil ist ein Gaming-Lautsprecher eine Überlegung wert, vor allem, wenn du ein begrenztes Budget hast.

3. SAMSUNG Q990D [Die besten Soundbar-Lautsprecher für Spiele]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Nicht angegeben, aber wahrscheinlich 20.000 Hz Konnektivität HDMI, optisch, Bluetooth Ausgabemodus 11.1.4 (Surround-System mit Subwoofer und nach oben gerichteten Kanälen) Spitzenausgangsleistung Nicht angegeben Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

Eine Frage, die bei der Diskussion über Gaming-Lautsprecher oft auftaucht, lautet: Soundbar oder Lautsprecher? Die Antwort: Das hängt davon ab, wonach Sie suchen. Und wenn Sie auf der Suche nach erstklassiger Qualität sind? Dann sind Sie hier genau richtig.

Als System der Version 11.1.4 ist das Q990D verfügt über eine Vielzahl von Lautsprechern – 11 nach vorne gerichtete Lautsprecher, einen Subwoofer, 4 nach oben abstrahlende Kanäle und einen hinteren Lautsprecher –, die alle Dolby Atmos unterstützen (bei Samsung-Fernsehern als „Wireless Dolby Atmos“), um Ihnen ein erstklassiges 3D-Klangerlebnis zu bieten, das klar, kraftvoll und unglaublich immersiv ist. Das mitgelieferte Kit mit nach oben und zur Seite gerichteten Lautsprechern nutzt Wände und Decken, um die Klangqualität zu verbessern. Wenn Sie es jedoch vorziehen, dies der Soundbar zu überlassen, passt die auf der Soundbar selbst laufende SpaceFit-Software die Einstellungen so an, dass sie optimal zum Raum passen. Schließlich ist die Q990D verfügt über die Q-Symphony-Technologie, die Lautsprecher und Soundbar mithilfe von KI synchronisiert. All dies bedeutet, dass die Q990D ist in Sachen Audio das Nonplusultra. Wenn Sie das nötige Kleingeld haben, wird dieses Soundsystem Ihre Ansprüche nicht nur erfüllen – es wird Ihre Erwartungen sogar übertreffen.

The Q990DDas ist aber noch nicht alles. Es bietet zahlreiche Optionen für drahtlose Verbindungen: optisch, WLAN und Bluetooth – alle mit überraschend geringer Latenz. Wenn Sie lieber kabelgebunden arbeiten, wird es Sie freuen zu erfahren, dass das Samsung Q990D ist mit HDMI 2.1 ausgestattet, was eine direkte, nahezu verlustfreie Übertragung von Video- und Audiosignalen über Kabel ermöglicht – ideal, wenn du vorhast, deine Konsole an einen Fernseher anzuschließen!

Vorteile Nachteile ✅ Unübertroffene Klangqualität mit Dolby Atmos ✅ Extrem geringe Latenz ✅ Zahlreiche Optionen für die drahtlose Verbindung ✅ Die SpaceFit-Technologie berücksichtigt die Raumgröße bzw. die Raummaße ✅ Die Q-Symphony-Technologie nutzt die Lautsprecher, um einen satten, synchronisierten Klang zu erzeugen ❌ Premium-Qualität hat ihren Preis

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einer größeren Anschaffung für Ihr Heimkinosystem und Ihre Gaming-Lautsprecher sind, dann ist das Samsung Q990D ist eines derBeste Gaming-Soundbar Systeme, die Sie derzeit erwerben können.

4. Edifier S1000MKII [Die besten Regallautsprecher für Gaming]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Vierzigtausend Hertz Konnektivität Analog (Line-In 1 & 2), koaxial, optisch, Bluetooth Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung einhundertzwanzig Watt Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

Wenn Sie auf der Suche nach einem eleganten, stilvollen Gaming-Lautsprechersystem sind, um Ihr Setup zu vervollständigen, bietet Edifier S1000MKII könnte den Zweck erfüllen.

Diese aktiven Regallautsprecher sind eine Klasse für sich. Sicher, sie sind zwar recht teuer, aber was man dafür bekommt, ist S1000MKII Das ist eine Leistung, die in dieser Preisklasse kaum zu übertreffen ist. Die beiden Lautsprecher sind in sich geschlossen: Sie sind mit Titan-Hochtönern, Tieftönern und einem Class-D-Audioverstärker ausgestattet (daher auch die Bezeichnung „aktiv“), was zu einer gleichbleibenden Klangqualität ohne Verzerrungen führt – ganz gleich, ob du tiefe Bässe oder laute, dynamische Musik genießt.

Trotz der Leistung, die es bietet, ist das Tuning des Edifier S1000MKII für Ihren persönlichen Gebrauch ist ganz einfach und unkompliziert. Auf der Rückseite des linken Lautsprechers befinden sich Anschlüsse für verschiedene Eingänge sowie für optische und koaxiale Kabel. Wenn du diese Gaming-Lautsprecher lieber kabellos nutzen möchtest, wirst du dich freuen zu hören, dass sie über Bluetooth verfügen – obwohl ich ohnehin immer eine kabelgebundene Verbindung empfehlen würde, um die Latenz zu minimieren. Mehrere Regler für Lautstärke, Höhen und Bässe ermöglichen eine schnelle Klangeinstellung für dein Gaming-Erlebnis, aber dieses Lautsprechersystem wird auch mit einer einfachen Fernbedienung geliefert, um Änderungen noch schneller vornehmen zu können.

Zu guter Letzt: Während die meisten Computerlautsprecher mit einer Hartplastikoberfläche versehen sind, ist die Edifier S1000MKII wird mit einem eleganten Holzrahmen geliefert. Diese Konstruktion minimiert Klangverzerrungen und sieht zudem noch toll aus!

Vorteile Nachteile ✅ Die Lautsprecher verfügen über zahlreiche integrierte Funktionen und Verstärker ✅ Gleichbleibende Audioqualität ohne Verzerrungen, selbst bei hoher Lautstärke ✅ Einfach per Fernbedienung einzustellen ✅ Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten ✅ Sehr schöner Holzrahmen, der zudem die Klangqualität verbessert ❌ Bietet ein Stereo-Klangerlebnis, was für Nutzer, die Mehrkanal-Surround-Sound suchen, möglicherweise nicht ideal ist

Fazit:The Edifier S1000MKII ist ein stilvoller, eleganter Stereolautsprecher, der sein ansprechendes Design mit kraftvollem HiFi-Klang untermauert.

5. SteelSeries Arena 7 mit Beleuchtung [Die besten 2.1-Gaming-Lautsprecher]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Zwanzigtausend Hertz Konnektivität USB, optisch, Aux, Bluetooth Ausgabemodus 2.1 (Stereo mit Subwoofer) Spitzenausgangsleistung Einhundert Watt Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

Wenn du keinen Arena 9 Oder wenn es für Ihre Einrichtung zu groß ist, wie wäre es stattdessen mit seinem kleinen Bruder? Hier kommt der SteelSeries Arena 9

The SteelSeries Arena 7 ist das 2.1-Lautsprechersystem-Pendant zum Arena 95.1 Einrichtung und als Vorgänger des Arena 9, derArena 7 verfügt über viele ähnliche technische Merkmale wie das Nachfolgemodell, darunter die gleichen Seidenkalotten-Hochtöner, Tieftöner aus Biofasern, den Subwoofer mit 6,5 Zoll Durchmesser, der einen ebenso kraftvollen Bass liefert, sowie die Reactive PrismSync-Technologie, die Farben sorgfältig auswählt und an das RGB-System weiterleitet, um das aktuelle Geschehen in Ihrem Spiel oder Film optisch zu untermalen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass das Arena 7 hat eine geringere maximale Ausgangsleistung (100 W im Vergleich zu den Arena 9(300 W) – daher ist die Klangqualität nicht ganz so gut. Trotzdem ein tolles Paar Gaming-Lautsprecher!

Der große Unterschied zwischen dem Arenas 7 and 9 ist die Anzahl der Lautsprecher sowie der Preis. Zugegebenermaßen ist der Sprung von einem 2.0-/2.1-System zu einem 5.1-System ein großer Schritt; wenn Sie also noch nicht bereit sind (oder wenn Sie der Meinung sind, dass Arena 9 für Ihre Zwecke überdimensioniert ist), die Arena 7 bietet das gleiche Erlebnis zu einem günstigeren Preis!

Vorteile Nachteile ✅ Eine gute Wahl, vor allem wenn die Arena 9 ist zu groß für Ihre Anlage ✅ Die technischen Daten sind so gut wie identisch mit denen des Arena 9 ✅ Im Lieferumfang enthalten ist außerdem das Arena 9der leistungsstarke Subwoofer für tiefe Bässe ✅ Reaktives RGB sorgt für ein fantastisches, fesselndes Spielerlebnis ✅ Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten ❌ Manche finden das hintere Kabel vielleicht zu kurz

Fazit:Gamer mit kleinem Budget, freut euch: das Arena 7 ist im Grunde genommen das 9 mit weniger Lautsprechern und einem günstigeren Preis, bietet aber dennoch das gleiche intensive und fesselnde Spielerlebnis!

6. Audioengine A2+ [Die besten High-End-Gaming-Lautsprecher in Audiophile-Qualität]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich 65 Hertz Konnektivität Bluetooth, Aux, Analog, USB Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung 60w Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

Wie Audioengine selbst sagt: Lassen Sie sich nicht von der Größe des Audioengine A2+ dich täuschen. Während die Audioengine A2+ Das Lautsprechersystem ist zwar aufgrund seiner winzigen Größe eingeschränkt (was bedeutet, dass es schwierig ist, größere, bessere Komponenten unterzubringen), doch was wir hier haben, ist ein Paar bemerkenswert kompakter und zuverlässiger Aktivlautsprecher.

Diese kleinen Lautsprecher sind wahre Kraftpakete im Miniaturformat, die mit zahlreichen Raffinessen ausgestattet sind, um die Einschränkungen ihrer Größe zu umgehen. Die Audioengine A2+ ist mit 2,75-Zoll-Aramidfaser-Tieftönern, 0,75-Zoll-Seidenkalotten-Hochtönern, integrierten Class-AB-Verstärkern und Unterstützung für 24-Bit-Audio ausgestattet, was zu einer deutlich höheren Klangqualität führt, als man vielleicht erwarten würde – allerdings sollte ich darauf hinweisen, dass größere Lautsprecher eine bessere Leistung erbringen können. Auch die Anschlussmöglichkeiten sind kein Problem: Neben den üblichen Ein- und Ausgängen ist insbesondere die Bluetooth-Funktion erwähnenswert.

The Audioengine A2+ Das Lautsprechersystem ist mit Qualcomms aptX-HD ausgestattet, wodurch es hochwertige 24-Bit-Audiodaten nahezu ohne Qualitätsverlust drahtlos übertragen kann – besonders toll für Audiophile, da Sie Ihre Musik von überall in Ihrem Zuhause in nahezu perfekter Klangqualität genießen können. Normalerweise würde ich Ihnen raten, immer dann kabelgebundene Audioverbindungen zu nutzen, wenn diese Option verfügbar ist, da die drahtlose Übertragung oft unzuverlässig und anfällig für Aussetzer ist. Nicht so bei dem Audioengine A2+!

Die Hauptattraktion der Audioengine A2+ ist seine Größe. Ja, wir haben uns die technischen Daten angesehen und er ist absolut leistungsstark – aber er ist auch klein. Wenn du gute, leistungsstarke Lautsprecher suchst, um dein Gaming-Erlebnis abzurunden, und dir Gedanken darüber machst, wo du sie unterbringen sollst, dann ist der A2+ ist eine gute Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Klein und kompakt, bietet aber solide Leistung ✅ Preisgünstig ✅ Eingebauter Verstärker ✅ Unglaublich stabiler WLAN-Modus, der praktisch verlustfrei ist ✅ Unterstützt 24-Bit-Audio ❌ Die Basswiedergabe könnte Nutzer nicht zufriedenstellen, die einen ausgeprägteren Frequenzgang im Tieftonbereich bevorzugen

Fazit:The Audioengine A2+ ist vielleicht nicht der leistungsstärkste Lautsprecher auf dem Markt, bietet aber eine überraschend solide Klangqualität in einem hübschen und kompakten kleinen Paket.

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich 22.000 Hertz Konnektivität Aux Ausgabemodus 2.1 (Stereo mit Subwoofer) Spitzenausgangsleistung 260 Watt Verfügt es über einen WLAN-Modus? No

Bringen wir es gleich hinter uns – ja, das Klipsch Promedia 2.1 Die Lautsprecher sind THX-zertifiziert, doch eine Zertifizierung macht ein Produkt nicht automatisch zu einem Spitzenprodukt. Zum Glück ist es nicht nur der THX-Aufkleber, der dieses Lautsprechersystem auszeichnet.

Zunächst zu den technischen Daten. Bei diesen Gaming-Lautsprechern lässt es an nichts fehlen – dank der von Klipsch entwickelten Tractrix-Hörner bieten sie einen knackigen Klang mit hoher Klarheit. Der Klang ist zudem natürlich und verzerrt überraschenderweise auch bei hoher Lautstärke nicht. Wie bei den Arena 7 and Arena 9Diese Gaming-Lautsprecher sind mit einem 6,5-Zoll-Subwoofer ausgestattet, der für tiefe, kraftvolle Bässe sorgt.

Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten, wie zum Beispiel den Eingang (nur eine 3,5-mm-Aux-Buchse), den rein kabelgebundenen Modus (und Sie müssen bei der Einrichtung die Kabel von den Satellitenlautsprechern zum Subwoofer berücksichtigen) sowie das Fehlen von Bluetooth – wobei sich Letzteres durch den Kauf der kabellosen Version des Klipsch Promedia 2.1Auch die Klangqualität könnte noch etwas verfeinert werden; zwar ist der Klang angesichts des Preises hervorragend, doch eingefleischte Audiophile und Gamer sollten vielleicht lieber auf Gaming-Lautsprecher mit besserer Klangqualität sparen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine tolle preisgünstige Wahl, wenn du etwas Leistungsstärkeres suchst als das GS520 Amboss ✅ Ordentliche Klangqualität, vor allem angesichts des niedrigen Preises Guter Subwoofer ✅ Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Wird mit einer Steuerkonsole geliefert ❌ Bietet in erster Linie kabelgebundene Verbindungsmöglichkeiten; für diejenigen, die diese Flexibilität wünschen, ist eine kabellose Version separat erhältlich

Fazit:The Klipsch Promedia 2.1 Seine Blütezeit ist zwar vorbei, aber es ist nach wie vor ein solider Anwärter auf den Titel des besten preisgünstigen 2.1-Soundsystems.

8. Razer Leviathan V2 X [Beste kompakte Gaming-Soundbar]

Technische Daten Nachteile Maximaler Frequenzbereich Zwanzigtausend Hertz Konnektivität Bluetooth, USB Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung 5w Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

The Leviathan V2 X ist eine gute Wahl für den kleinen Geldbeutel mit durchschnittlichen technischen Daten. Diese Stereo-Soundbar verfügt über zwei Vollbereichslautsprecher und zwei Passivradiatoren, die gemeinsam für ein beeindruckendes Klangerlebnis sorgen, obwohl es sich nicht um ein Surround-Sound-System handelt. Die Klangqualität ist zwar gut – ja sogar großartig, vor allem in dieser Preisklasse –, doch ist zu beachten, dass dieses Lautsprechersystem not mit einem Subwoofer geliefert werden; wenn Sie einen benötigen, suchen Sie vielleicht nach dem Leviathan V2!

Die Hauptattraktion der Leviathan V2 X ist, wie klein sie ist. Mit nur 400 mm ist diese Soundbar geradezu winzig, sodass sie in viele enge oder beengte Räume passt (genau wie die Audioengine A2+). Es besticht zudem durch das für Razer typische elegante schwarze Design und ist mit Chroma RGB ausgestattet, falls Sie zusätzliche Beleuchtung an Ihren Peripheriegeräten schätzen. Die optische ansprechende Gestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil jedes eine erstklassige Soundbar für Gaming soll als Basis für eine Desktop-Konfiguration dienen.

Bitte beachten Sie, dass die Leviathan V2 X verfügt lediglich über USB- und Bluetooth-Anschlussmöglichkeiten. Es gibt keinen AUX-Anschluss, und der USB-Anschluss wird zur Stromversorgung benötigt. Nichts, was man nicht tolle kabellose Ohrhörerkann ich nicht lösen!

Vorteile Nachteile ✅ Superkompakt; passt fast überall hin ✅ Sehr preiswert ✅ Kraftvoller Klang ✅ Verfügt über die Chroma-RGB-Beleuchtung von Razer ✅ Die Razer Audio-App ermöglicht eine einfache Gerätekopplung ❌ Es fehlt ein eigener Subwoofer, was dazu führen könnte, dass die tiefen Bassfrequenzen weniger stark zur Geltung kommen

Fazit:Gute Klangqualität, ein kompaktes Soundbar-Design und RGB-Beleuchtung machen die Leviathan V2 X eine Überlegung wert, wenn man mit kleinem Budget einkaufen möchte.

9. Edifier R1280DBs [Die besten kabellosen Gaming-Regallautsprecher]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Zwanzigtausend Hertz Konnektivität Bluetooth, optisch, koaxial, zwei Cinch-Anschlüsse Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung Keine Angabe, verfügt jedoch über 42 W RMS Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

Lassen Sie uns zunächst sicherstellen, dass wir uns einig sind: Dies ist die Edifier R1280DBs, nicht die vorherige Version (Dualband-Funkgerät(beachte das fehlende „S“), das nicht mit Bluetooth 5.0 ausgestattet war.

In vielerlei Hinsicht ist das Edifier R1280DBs ähnelt demS1000MKII. Äußerlich weisen beide die gleiche Holzkonstruktion auf, obwohl die R1280DBs ist zudem in Schwarz oder Weiß erhältlich, sodass er sich problemlos in viele Regalkonfigurationen einfügt. Beide Modelle verfügen außerdem über Regler zur Feinabstimmung und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten; beachten Sie, dass der R1280DBs verfügt außerdem über einen Subwoofer-Ausgang.

Damit enden die Gemeinsamkeiten jedoch auch schon. Die R1280DBs zeichnet sich durch seine 4 Treiber (zwei Mittel-/Tieftöner, zwei Hochtöner mit Seidenmembran) aus, die sowohl satte als auch klare Töne erzeugen – und dank ihrer sorgfältigen Konstruktion ist dieses 2.0-System in der Lage, einen überraschend vollmundigen Klang zu erzeugen, der den Raum erfüllt. Mit einer RMS-Leistung von 42 W ist das R1280DBs Auch in Sachen reine Klangqualität lässt es nichts zu wünschen übrig.

Wenn dieR1280DBs Wirklich glänzt das Gerät jedoch bei der drahtlosen Konnektivität. Während frühere Versionen dieses Lautsprechers ärgerlicherweise anfällig für Verbindungsabbrüche und Verzögerungen waren, hat das Upgrade auf Bluetooth 5.0 (und laut Edifier sogar 5.1) viele dieser Probleme gelöst. Diese Bluetooth-Verbindung bietet ein stabiles und nahezu verlustfreies Hörerlebnis, was diese Regallautsprecher zu einem absoluten Muss macht, wenn Sie auf der Suche nach einer guten drahtlosen Lösung sind!

Vorteile Nachteile ✅ Voller, raumfüllender Klang, obwohl es sich nicht um ein Surround-Sound-System handelt ✅ Verfügt über einen Subwoofer-Ausgang ✅ Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten; leistungsstarkes Bluetooth ✅ Mit Stromversorgung – inklusive Verstärker ✅ Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Holzbraun ❌ Leicht mit der älteren Version zu verwechseln; die richtige Version ist etwas teurer (ca. 10 $) und verfügt über Bluetooth 5.0

Fazit:Der R1280DB ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie nach preiswerten kabellosen Regallautsprechern suchen.

10. Creative Pebble Pro [Die besten tragbaren Gaming-Lautsprecher]

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Zwanzigtausend Hertz Konnektivität AUX, Bluetooth, USB Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung 60w Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

Ich gebe zu, dass ich Creative gegenüber etwas voreingenommen bin, da ich seit vielleicht über 15 Jahren dasselbe Paar 2.0-Lautsprecher benutze. Diese Voreingenommenheit ist jedoch nicht unbegründet – Creative stellt tatsächlich gute Lautsprecher her, und die Creative Pebble Pro ist eine sehr gute Wahl für tragbare Gaming-Lautsprecher.

Klein, leicht und unglaublich einfach aufzubauen, das Creative Pebble Pro ist der ideale Partner für mobiles Audio. Doch so klein es auch ist, in Sachen Leistung steht es den anderen in nichts nach. Das Pebble Pro Sie verfügen über ein überarbeitetes Treiberdesign, digitale Verstärker und die BassFlex-Technologie, die es ermöglicht, einige Bassklänge wiederzugeben (wenn auch nicht so stark wie bei einem Subwoofer). Dank der Clear-Dialog-Verarbeitung und der um 45 Grad geneigten Lautsprecher ist der Klang zudem sehr klar und präzise. All dies zusammen ergibt Miniaturlautsprecher, die weitaus druckvoller klingen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Ach ja, und sie verfügen auch über eine einfache RGB-Beleuchtung, falls du dein Gaming-Erlebnis aufwerten möchtest!

Die beiden Hauptattraktionen der Pebble Pro sind ihre Tragbarkeit und ihr Preis. Für nur etwa 60 Dollar bieten diese Gaming-Lautsprecher eine ordentliche Klangqualität in einem leichten, tragbaren und vor allem einfach einzurichtenden Paket. Sicher, es gibt leistungsstärkere Lautsprecher – aber nur wenige sind so praktisch wie die Pebble Pro.

Vorteile Nachteile ✅ Dank ihres minimalistischen Designs sind diese Lautsprecher klein und handlich ✅ Plug-and-Play ✅ Bietet trotz seiner Größe und der 2.0-Konfiguration eine ordentliche Bassleistung ✅ Verfügt über integrierte Verstärker ✅ Überraschenderweise mit RGB-Beleuchtung ❌ Durch ihre leichte und kompakte Bauweise könnten sie leicht versehentlich umkippen

Fazit:Sie sind vielleicht nicht so leistungsstark wie eine herkömmliche 2.1- oder gar 2.0-Heim-Anlage, aber wenn man unterwegs Musik hören möchte, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu übertreffen. Creative Pebble Pro Angebote.

Technische Daten Details Maximaler Frequenzbereich Nicht angegeben, aber wahrscheinlich 20.000 Hz Konnektivität Aux, Bluetooth Ausgabemodus 2.0 (Stereo) Spitzenausgangsleistung 10w Verfügt es über einen WLAN-Modus? Yes

The Logitech Z207 ist für einen Lautsprecher trotz seines geringen Energieverbrauchs überraschend laut und klar. Diese Lautsprecher sind mit aktiven Treibern für den gesamten Frequenzbereich und einem Passivradiator zur Bassunterstützung ausgestattet. Beachten Sie jedoch, dass zwar die Z207Der Kühler hilft zwar, aber es handelt sich nicht um ein echtes 2.1-System, und wenn Sie auf der Suche nach kraftvollem Bass sind, sind Sie mit einem anderen Lautsprechersystem besser bedient. Abgesehen davon ist die Z207 Es ist sonst nichts dabei – aber diese technischen Daten reichen für einen ordentlichen Klang aus.

Was dasLogitech Z207 Das Besondere daran ist die einfache und unkomplizierte Kopplung von bis zu zwei Geräten über Bluetooth. Idealerweise nutzt man hierfür die Easy-Switch-Tasten von Logitech, aber auch an den Lautsprechern selbst befindet sich eine Kopplungstaste. Selbst ohne Easy Switch ist das Verbinden und Einrichten der Z207Bluetooth ist schnell und unkompliziert.

Eine letzte Sache, die ich noch zum Thema Logitech Z207 ist ihre Größe. All diese Leistung muss irgendwoher kommen, und die inneren Bauteile (und vielleicht auch der Bassreflektor) müssen größer sein. Daher sind diese Lautsprecher etwas größer als andere 2.0-Lautsprecher. Bedenken Sie dies, wenn der Platzbedarf für Sie eine wichtige Rolle spielt.

Vorteile Nachteile ✅ Überraschend solide Klangqualität trotz geringem Stromverbrauch ✅ Einfach einzurichten ✅ Kann mit zwei Bluetooth-Geräten gekoppelt werden ✅ Der passive Radiator gleicht das Fehlen eines Subwoofers aus ✅ Der Aktivtreiber fungiert als integrierter Verstärker ❌ Etwas größer als die anderen 2.0-Lautsprecher, aber vielleicht gefällt dir das ja gerade

Fazit:LogitechsZ207 Dank ihrer hervorragenden Verarbeitung und der mühelosen, problemlosen Bluetooth-Verbindung mit zwei Geräten ist der Klang der Lautsprecher laut und klar.

Wie wählt man die besten Gaming-Lautsprecher aus?

Die besten Gaming-Lautsprecher für dein Setup zu finden, kann eine knifflige Angelegenheit sein. Jeder hat einen anderen Computerraum, daher gibt es keine Einheitslösung. Es gibt jedoch eine Reihe von Funktionen, auf die du beim Kauf von Gaming-Lautsprechern achten solltest – diese helfen dir dabei, deine Suche einzugrenzen und die idealen Lautsprecher leichter zu finden!

1. Finden Sie heraus, welche Anforderungen Sie an den Gaming-Sound haben

Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass es keine objektiv „besten“ Gaming-Lautsprecher gibt. Die für Sie besten Gaming-Lautsprecher sind immer diejenigen, die zu Ihrer individuellen Konfiguration, Ihrem Budget und Ihren Prioritäten passen. Die meisten Gamer sind zum Beispiel mit einem einfachen 2.0-System vollkommen zufrieden preisgünstige Gaming-Lautsprecher mit einem AUX-Anschluss, um ihr Spielerlebnis abzurunden, während diejenigen, die über einen eigenen Gaming-Raum verfügen, 5.1-Surround-Sound-Systeme möglicherweise mehr zu schätzen wissen. Spieler, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Einfachheit suchen, sollten die Soundbar in Betracht ziehen. A top-tier Samsung soundbar bietet eine kinoreife Klangqualität, die für jedes Genre geeignet ist, und sorgt gleichzeitig für eine übersichtliche und aufgeräumte Gaming-Umgebung.

2. Wählen Sie zwischen verschiedenen Arten von Gaming-Lautsprechern

Lassen Sie uns zunächst über die Zahlen sprechen, die bei Lautsprechern angegeben werden. Diese Zahlen (2.0, 2.1, 5.1, 7.1 usw.) geben lediglich die Anzahl der Lautsprecher an, über die ein System verfügt:

2.0-Lautsprecher sind einfache Stereolautsprecher. Sie bestehen aus einem linken und einem rechten Lautsprecher. Für die meisten Menschen reichen diese sowie ein Kopfhörer für ihr Spielerlebnis aus.

2.1-Lautsprecher sind Stereolautsprecher, die mit einem Subwoofer geliefert werden; die Zahl „.1“ weist auf das Vorhandensein eines Subwoofers hin. Subwoofer sind Lautsprecher, die für die Wiedergabe tiefer Bässe zuständig sind.

Gaming-Soundbars liegen dazwischen. Dabei handelt es sich (in der Regel) um lange Leisten, die mehrere Lautsprecher enthalten. Da Soundbars ein Lautsprechersystem sind, das in einem einzigen Gerät untergebracht ist, lassen sie sich meist leichter aufstellen. Beachten Sie, dass diese nicht automatisch mit einem Subwoofer geliefert werden – dafür benötigen Sie das .1-System. In der Regel wählt man eine top-tier soundbar wenn Sie eine kraftvolle, kinoreife Klangqualität wünschen, die dennoch kompakt genug ist, um problemlos unter Ihrem Monitor Platz zu finden.

5.1 bezeichnet ein Surround-Sound-System, das den Zuhörern ein intensives Klangerlebnis aus verschiedenen Richtungen bietet. Wie der Name schon sagt, umfasst dieses System fünf Lautsprecher – links/rechts vorne, Mitte sowie links/rechts hinten – sowie einen Subwoofer.

7.1-Systeme (und darüber hinaus) sind Weiterentwicklungen des 5.1-Setups, verfügen jedoch über noch mehr Lautsprecher. Diese sind in der Regel sehr teuer und werden meist nicht nur zum Zocken, sondern für spezielle Heimkinosysteme genutzt.

3. Achten Sie auf die wichtigsten Funktionen

Beim Kauf von Gaming-Lautsprechern sollte man auf einige allgemeine Merkmale achten: Klangqualität (Frequenzgang und Leistung), Anschlussmöglichkeiten und räumlicher Klang. Die Priorisierung dieser Kernkomponenten ist der effektivste Weg, um die die besten Computerlautsprecher auf Ihre individuellen Hörgewohnheiten zugeschnitten.

Die Klangqualität ist das erste und wichtigste Kriterium, auf das man beim Kauf guter Lautsprecher achten sollte. Nun lässt sich diese jedoch nicht so einfach messen; Aussagen wie „es klingt toll“ oder „die Materialien sind so lala“ sagen nur wenig aus. Auch wenn diese beschreibend sind und Ihnen helfen, die Auswahl einzugrenzen, ist der beste Weg, die Klangqualität eines Lautsprechersystems zu testen, es sich anzuhören: entweder im Internet über Videos oder, noch besser, persönlich im Geschäft.

Es gibt zwei Kennzahlen, anhand derer Sie sich einen groben Eindruck von der Klangqualität eines Lautsprechers verschaffen können. Die erste ist der Frequenzgang. Der Frequenzgang bezeichnet den Bereich der Töne, die ein Lautsprecher wiedergeben kann, und wird in Hertz (Hz) gemessen. Sie sollten sich für Lautsprecher mit einem maximalen Frequenzgang von 20.000 Hz entscheiden – bei 20 kHz können Sie jeden Ton hören, der aus Ihren Lautsprechern kommt.

Eine zweite Möglichkeit, die Klangqualität grob einzuschätzen, ist die Ausgangsleistung. Sie werden feststellen, dass bei den Lautsprechern auf dieser Liste – und auf den meisten Hersteller-Webseiten – eine Spitzen- oder maximale Ausgangsleistung angegeben ist. Diese Zahl gibt an, wie viel Leistung ein Lautsprecher sicher verarbeiten kann, wobei ein höherer Wert in der Regel auf eine bessere Klangqualität hindeutet. Der eigentlich relevante Wert ist hier jedoch der RMS-Wert (Root Mean Square), der im Allgemeinen als die Hälfte der Spitzenleistung. Dies ist die durchschnittliche Leistungsaufnahme eines Lautsprechers; eine Nennleistung von 300 W bedeutet, dass der Lautsprecher die meiste Zeit mit 150 W betrieben wird.

Die maximale Ausgangsleistung gibt auch die höchste Leistung an, die ein Gerät verträgt. Dies ist nur dann von Bedeutung, wenn Sie Verstärker verwenden – achten Sie darauf, die Leistung Ihrer Verstärker und Lautsprecher aufeinander abzustimmen. Zu hohe Leistung kann zu Klangverzerrungen oder, schlimmer noch, zu Schäden an den Lautsprechern führen!

Als Nächstes geht es um die Anschlussmöglichkeiten, also darum, wie ein Lautsprechersystem an verschiedene Ausgänge angeschlossen werden kann. Die Anschlussmöglichkeiten reichen von Kabeln (Aux/3,5 mm/analog, optisch, koaxial) bis hin zu drahtlosen Verbindungen (meistens Bluetooth). Die meisten Lautsprecher werden mit Anschlusskabeln geliefert – du musst nur sicherstellen, dass das Gerät, an das du deine neuen Lautsprecher anschließen möchtest, diese Art von Verbindung unterstützt. Beachten Sie, dass die meisten – nicht alle – Lautsprecher über eine Aux-/3,5-mm-Buchse verfügen, an die Sie Ihre Kopfhörer anschließen. Im Zweifelsfall überprüfen Sie die technischen Daten.

Zuletzt wäre da noch das Positionsaudio. Diese Funktion ist für Gamer sehr wichtig, da sie eine 3D-Klangkulisse erzeugt, mit der man genau bestimmen kann, woher ein Geräusch kommt, sei es ein Schritt oder eine fallende Patronenhülse. Die meisten Lautsprecher verfügen über diese Funktion, doch kommt sie besonders gut zur Geltung, wenn man ein Surround-Sound-System verwendet, vor allem mit Dolby Atmos, das Höhenkanäle nutzt, um die 3D-Klangkulisse zu vervollständigen. Beachten Sie, dass auch viele Kopfhörer diese Funktion bereits integriert haben!

Um dieses Maß an Immersion im Wohnzimmer zu erreichen, benötigt man Hardware, die den Klang effektiv über einen größeren Bereich hinweg wiedergeben kann. Konsolenspieler entscheiden sich oft für die Die beste Soundbar für LG-Fernseher um eine beeindruckende Klangqualität zu gewährleisten, die die hochauflösende Bildqualität perfekt ergänzt.

4. Ziehen Sie zusätzliche Sonderausstattungen in Betracht

Zwar sind diese Merkmale die wichtigsten Faktoren, die man beim Kauf guter Lautsprecher berücksichtigen sollte, doch bieten einige Modelle noch ein paar zusätzliche Extras.

Zunächst einmal geht es um RGB-Beleuchtung. Ich persönlich bin kein Fan davon, jedes meiner Peripheriegeräte mit RGB-Beleuchtung auszustatten, aber wenn du darauf stehst, wird es dich freuen zu erfahren, dass einige Gaming-Lautsprecher über diese Funktion verfügen. Das Spektrum reicht von einfachen, ein- und ausschaltbaren RGB-Leuchten bis hin zu einer immersiveren und reaktiven Beleuchtung, wie beispielsweise bei den SteelSeries Arena 7 and Arena 9.

Als Nächstes geht es um die individuelle Anpassung und Feinabstimmung. Viele Gaming-Lautsprecher sind mit Tasten, Drehreglern oder Fernbedienungen ausgestattet, mit denen Sie die Einstellungen feinabstimmen können; einige Modelle gehen noch einen Schritt weiter und bieten Software-Pakete, mit denen Sie wirklich ins Detail gehen und Ihr Klangerlebnis ganz individuell gestalten können. Diese sind zwar nicht unbedingt notwendig, um Ihre neuen Lautsprecher zu genießen, aber Audiophile werden die Möglichkeit, ihre Hardware individuell anzupassen, sicherlich zu schätzen wissen.

Schließlich verfügen einige Lautsprecher auch über spezielle Gaming-Modi. Bei diesen Lautsprechern lässt sich in der Regel umschalten, ob man im Musik- oder im Gaming-Modus bleiben möchte. Die Entscheidung, ob man umschaltet, liegt natürlich ganz bei dir, vor allem, wenn du mit der Klangqualität im aktuellen Modus bereits zufrieden bist!

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Gaming-Lautsprecher?

Wie wir bereits festgestellt haben, gibt es keinen objektiv „besten“ Gaming-Lautsprecher – es kommt ganz auf Ihre Bedürfnisse an. Dennoch bin ich ein großer Fan von einfachen 2.0/2.1-Systemen, wie zum Beispiel dem SteelSeries Arena 7 oder dieLogitech Z313 2.1. Das kann individuell unterschiedlich sein!

Haben Monitore Lautsprecher?

Ja, einige Monitore verfügen über integrierte Lautsprecher. Das ist zwar nicht sehr verbreitet, aber es gibt sie. Allerdings gelten diese Monitore mit Lautsprechern als minderwertiger als spezielle Lautsprecher.

Brauche ich wirklich spezielle Gaming-Lautsprecher?

Streng genommen brauchst du keine speziellen Gaming-Lautsprecher. In den meisten Fällen kommen Gamer mit einem guten Kopfhörer gut zurecht. Wenn du jedoch ein noch intensiveres Spielerlebnis über den Ton erzielen möchtest, solltest du dich für spezielle Gaming-Lautsprecher entscheiden.

Was ist der Unterschied zwischen 2.0-, 2.1- und 5.1-Gaming-Lautsprechern?

Der Unterschied zwischen 2.0-, 2.1- und 5.1-Gaming-Lautsprechern ist einfach: Die Zahl gibt an, wie viele Lautsprecher das System umfasst, wobei die .1 für Subwoofer steht. Ein 2.0-System verfügt über einen linken und einen rechten Lautsprecher, ein 2.1-System über einen linken und einen rechten Lautsprecher sowie einen Subwoofer und ein 5.1-System über 5 Lautsprecher (links/rechts vorne, Mitte, links/rechts hinten) sowie einen Subwoofer. Je mehr Lautsprecher ein System hat, desto intensiver ist das Klangerlebnis, da der Ton aus mehreren Richtungen kommt.

Was ist eine Soundbar für Spiele?

Soundbars für Spiele sind eine Alternative zu Gaming-Lautsprechern. Anstelle einer Konfiguration mit zwei (oder mehreren) Lautsprechern sparen Soundbars Platz, da sie nur ein einziges Gerät mit vielen Lautsprechern verwenden.

Kann ich Regallautsprecher zum Zocken verwenden?

Ja, du kannst Regallautsprecher zum Zocken verwenden, solange sie eine Verbindung zu deinem PC oder deiner Konsole unterstützen.