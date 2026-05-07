Die 7 besten preisgünstigen Computerlautsprecher mit klarem Klang im Jahr 2025

Wenn Sie Ihr hart verdientes Geld in eines der preisgünstigen Computerlautsprecher aus dieser Liste investieren, werden Sie Ihr Erlebnis beim Zocken, Serienschauen und Musikhören deutlich verbessern – und das, ohne ein Loch in Ihren Geldbeutel zu reißen.

Nun bin ich zwar kein eingefleischter Audiophiler, aber ich weiß doch ein oder zwei Dinge darüber, wie man hervorragende Computerlautsprecher findet, die auch für ein kleineres Budget geeignet sind – schließlich war ich selbst schon in dieser Situation. Zum Glück für euch gibt es heutzutage eine Vielzahl an Optionen, wenn es um preiswerte PC-Lautsprecher geht, die dennoch hochwertigen Klang und ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten. Die besten davon habe ich unten aufgelistet.

Die Lautsprecher auf meiner Liste zeichnen sich alle durch erstklassige Klangtreue, einen ausgewogenen Klang und hervorragende Kompatibilität mit allen Arten von einfachen oder komplexen Konfigurationen aus. Damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst, habe ich im Folgenden einige Faktoren aufgelistet, die du bei der Auswahl deiner PC-Lautsprecher berücksichtigen solltest – also lies weiter!

Unsere Top-Empfehlungen für preisgünstige Computerlautsprecher

Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams für die besten Computerlautsprecher, die günstig sind und dennoch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten:

Redragon GS520 – die beste Wahl, wenn Sie ausschließlich nach preiswerten Lautsprechern suchen, die zudem einen fantastischen, kristallklaren Klang und ein auffälliges, mit RGB-Beleuchtung versehenes Design bieten. Cyber Acoustics CA-3908 2.1 – verfügt über ein robustes Mehrkanalsystem, das laut und weitaus intensiver klingt als jeder andere preisgünstige Lautsprecher, den man auf dem Markt findet. Razer Leviathan V2 X – die erste Wahl für Nutzer, die einen eleganten, tragbaren Soundbar-Lautsprecher suchen, der eine unkomplizierte, kabellose Verbindung über Bluetooth unterstützt.

Möchtest du noch mehr preisgünstige Lautsprecher für deinen PC entdecken? Scrolle einfach weiter, und du findest vier weitere Modelle, die dir dank ihrer besonderen Vorzüge und unterschiedlichen Preisklassen vielleicht besser gefallen.

Die 7 besten preisgünstigen Computerlautsprecher für Gamer und Audiophile

Im Folgenden findest du die sieben besten Computerlautsprecher für den kleinen Geldbeutel. Außerdem erfährst du, warum ich jedes dieser Modelle für eine lohnende Investition halte, welche Eigenschaften sie zu hervorragenden preisgünstigen Optionen machen und für welche Einsatzszenarien sie sich besonders eignen.

1. Redragon GS520 [Die besten preisgünstigen Computerlautsprecher insgesamt]

Technische Daten Details Spitzenleistung 3W RMS-Nennleistung Dreimal zwei Frequenzgang 160 Hz bis 20 kHz Farben Schwarz / Rosa / Weiß Lautsprecherkonfiguration 2.0 Gewicht 1,98 Pfund Ihnen 8,2 x 9,6 x 18 cm Konnektivität USB / 3,5 mm Rot, Grün, Blau? Yes Wasserfest? No

Zahlreiche Audioexperten und zufriedene Kunden haben das Redragon GS520 Sie werden wegen ihres günstigen Preises und ihrer erstaunlich guten Leistung hoch gelobt, weshalb ich diese Lautsprecher ohne zu zögern weiterempfehlen kann. Da ich eine kompaktere Aufstellung bevorzuge, passt die geringe Stellfläche dieser Lautsprecher perfekt auf meinen Schreibtisch, ohne ihn zu überladen. Was preisgünstige Stereolautsprecher angeht, ist dies mit Abstand eines der besten Produkte, das man bekommen kann, wenn man das absolut beste Preis-Leistungs-Verhältnis sucht.

Diese USB-betriebenen Lautsprecher bieten nicht nur eine für ihren Preis hervorragende Klang- und Bassqualität, sondern zeichnen sich auch durch ein wunderschönes, RGB-beleuchtetes Gehäuse aus, das sich hervorragend in nahezu jedes lichtintensive Gaming-Setup einfügt. Es stehen sechs RGB-Modi zur Auswahl, was ich großartig finde, da ich persönlich Lautsprecher liebe, die mit den verschiedenen Beleuchtungsprofilen meines PC-Gehäuses mithalten können. Bei Tests auf einem PC mit einem Mainboard der Mittelklasse und integrierter RGB-Synchronisation passten die Beleuchtungsmodi perfekt zu meinen anderen Peripheriegeräten, was eine angenehme Überraschung war.

Außerdem,Redragon gilt als einer der besten Produzenten für einige der Die besten Gaming-Headsets, Tastaturen und Mäuse in der unteren Preisklasse, sodass Sie sicher sein können, dass die Qualität dieser Lautsprecher mehr als zufriedenstellend ist. Ein kleiner Wermutstropfen: Bei maximaler Lautstärke verzerrt der Klang leicht. Ich kann mir vorstellen, dass dies für ein ungeübtes Ohr kaum wahrnehmbar ist, aber mir ist es aufgefallen.

Vorteile Nachteile ✅ Angemessener Preis ✅ Hervorragender, beeindruckender Klang und für diesen Preis ordentliche Bässe ✅ Sechs einzigartige, stilvolle RGB-Profile, zwischen denen Sie ganz einfach per Touch-Steuerung wechseln können ✅ Plug-and-Play – einfache Einrichtung ✅ Kleiner und handlicher als die meisten Soundbars oder Tischlautsprecher ❌ Die Lautstärke könnte etwas höher sein, reicht aber für die meisten Anwendungen völlig aus

Fazit:Wenn Ihr Budget für Lautsprecher extrem knapp bemessen ist (unter 40 Dollar) und Sie sich zudem auffällige Modelle mit RGB-Beleuchtung wünschen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens, sich die Redragon GS520. Außerdem verfügt es über einen 2.0-Surround-Sound mit vollem Frequenzbereich, was das Fehlen eines Subwoofers bis zu einem gewissen Grad ausgleicht.

Technische Daten Details Spitzenleistung 92W RMS-Nennleistung 46W Frequenzgang 150 Hz bis 18 kHz (Satellitenlautsprecher) 50 Hz bis 180 Hz (Subwoofer) Farbe Schwarz Lautsprecherkonfiguration 2.1 Gewicht 14 Pfund Ihnen 10 x 3 x 2,25 Zoll (Satellitenlautsprecher) 9 x 9 x 9 Zoll (Subwoofer) Konnektivität 3,5 mm, Kopfhörerbuchse Rot, Grün, Blau? No Wasserfest? No

Für Nutzer, die ein kostengünstiges Heimkino oder eine hochwertige Gaming-Lounge einrichten möchten, ist das Cyber Acoustics CA-3908 2.1 ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Dieses Mehrkanal-Audiosystem verfügt über einen separaten Subwoofer, der für raumerschütternde Lautstärke und Bässe sorgt – einfach großartig, wenn man gerne ganz in ein Spiel oder einen Film eintauchen möchte, während man bequem auf der Couch oder im Bett liegt, weit weg vom Bildschirm.

Ich bevorzuge Aufstellungen, bei denen der Subwoofer unauffällig auf dem Boden stehen kann, und der CA-3908 passt perfekt unter meinen Schreibtisch und sorgt für raumfüllenden Klang, ohne meinen Platz einzunehmen.

Was diese Lautsprecher noch unverzichtbarer macht, ist die mitgelieferte zentrale Steuerkonsole, auf der sich alle Tasten, Regler und Anschlüsse befinden. Das sorgt für Ordnung bei der Verkabelung und erspart Ihnen die mühsame Suche nach den Reglern für Bass und Lautstärke an jedem einzelnen Lautsprecher und am Subwoofer.

Ich habe diese Lautsprecher in zwei Konfigurationen getestet: zunächst mit einem Mittelklasse-PC mit integrierter Soundkarte und anschließend mit einem High-End-System, das mit einer ASUS Xonar-Soundkarte für professionelle Wiedergabe ausgestattet war. In beiden Konfigurationen lieferte der Subwoofer einen sauberen, kraftvollen Bass, wobei die High-End-Konfiguration deutlich mehr Tiefe und Klarheit im Tieftonbereich bot.

Falls Sie das noch nicht überzeugt hat: Dieses Lautsprecherset verfügt zudem über eine Spitzenleistung von 92 W und eine Nennleistung von 46 W RMS, wodurch es einen hochwertigen, verzerrungsarmen Klang liefert bei unglaublichhohe Lautstärken ebenso gut wie dröhnende, tieffrequente Töne.

Eine unerwartete Überraschung beim Testen war, wie gut der Subwoofer sowohl Musik als auch Spielesound bewältigte, ohne bei maximaler Lautstärke Verzerrungen zu verursachen – etwas, das ich von einem preisgünstigen 2.1-System nicht erwartet hätte.

Vorteile Nachteile ✅ Die Bassintensität lässt sich regulieren ✅ Mit praktischem Bedienmodul, auf dem sich alle Tasten, Lautstärkeregler und Anschlüsse befinden ✅ Die abnehmbaren Stoffgitter lassen sich leicht reinigen und anpassen ✅ Der separate, seitlich abstrahlende Subwoofer liefert einen hervorragenden, tiefen Bass ✅ Ideal für ein kostengünstiges Heimkino oder eine Surround-Sound-Anlage für Gaming auf dem Breitbildschirm ✅ Die eigene Kopfhörerbuchse ist ein nettes Extra für alle, die lieber in Ruhe spielen, jammen oder Serien marathonschauen möchten ❌ Es ist bekannt, dass bei sehr wenigen Geräten Probleme mit statischer Aufladung auftreten können, doch dies ist äußerst selten und wird größtenteils durch die Garantie abgedeckt

Fazit:The Cyber Acoustics CA-3908 2.1 ist ein kraftvolles, bassstarkes Audiogerät, das deinem Setup einen enormen Schub verleiht – vor allem, wenn du nach erschwinglichen und dennoch leistungsstarken Lautsprechern für dein Heimkino oder deinen großzügigen Gaming-Raum suchst.

3. Razer Leviathan V2 X [Die besten RGB-Soundbar-Computerlautsprecher]

Technische Daten Details Spitzenleistung & Lautstärke 5 W, bis zu 90 dB Frequenzgang 85 Hz bis 20 kHz Farbe Schwarz Lautsprecherkonfiguration 2.0 Gewicht 1,98 Pfund Ihnen 15,8 x 2,8 x 3 Zoll Konnektivität Bluetooth / USB-C Rot, Grün, Blau? Yes Wasserfest? No

The Razer Leviathan V2 X ist das, was ich als „Vorzeige-Soundbar“ bezeichnen würde. Sie klingt nicht nur gut UND laut (die Spitzenlautstärke von 90 dB ist einfach fantastisch), sondern verfügt auch über diese Razer– das patentierte Chroma RGB, das allen anderen RGB-Systemen auf dem Markt noch eine Nasenlänge voraus ist. Es ist schlank, leistungsstark und verfügt über 14 verschiedene Beleuchtungszonen, die jeden RGB-begeisterten Gamer mit Selbstachtung begeistern werden.

Bei meinen Tests habe ich sowohl eine Smartphone- als auch eine Desktop-Verbindung genutzt, und die Audioverzögerung über Bluetooth war minimal. Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Soundbar auch bei höheren Lautstärken bemerkenswert gut mithalten konnte, ohne dass es zu Verzerrungen kam – eine angenehme Überraschung. Ich persönlich bevorzuge klare, druckvolle Mitten für Spieledialoge, und genau das hat mir dieses Gerät geboten.

Was mir an diesem Gerät außerdem besonders gut gefällt, ist, dass es – wie die meisten Soundbars – Bluetooth-kompatibel ist. Dadurch ist die Einrichtung wesentlich unkomplizierter als bei reinen Kabel-Lautsprechern, bei denen man sich um Dinge wie Anschlusskompatibilität und Kabelmanagement kümmern muss.

Es geht aber nicht nur um Flair, denn genau wie das Redragon GS520… sein Vollbereichs-Audiosystem liefert Ihnen einen klaren, beeindruckenden Klang über einen breiten Frequenzbereich – eine Eigenschaft, die man bei Audiogeräten ohne separaten Subwoofer immer wieder gerne sieht.

Eine unerwartete Eigenart, die mir aufgefallen ist: Der Bass wirkt weniger druckvoll, wenn die Soundbar auf einer weichen Oberfläche steht, wie zum Beispiel einem mit Teppich ausgelegten Schreibtisch, wie ich ihn in meinem Homeoffice hatte. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.

Vorteile Nachteile ✅ Razers Chroma RGB bietet ein beeindruckendes Lichterlebnis und zahlreiche lebendige Musterkombinationen ✅ Sehr leicht und einfach zu transportieren ✅ Dank Bluetooth-Kopplung und USB-Anschluss ist es mit fast jeder Konfiguration kompatibel ✅ Passt perfekt unter Ihren Desktop-Monitor ✅ Verfügt über Vollbereichslautsprecher, die einen klaren, präzisen Klang und ordentliche Bässe liefern ✅ Bietet eine Spitzenlautstärke von 90 dB – weit mehr, als man für die meisten Konfigurationen benötigt ❌ Die Basswiedergabe ist nicht so gut wie bei anderen Lautsprechern mit eigenem Subwoofer, doch angesichts des Preises ist dies nur ein kleines Manko

Fazit: The Razer Leviathan V2 X ist in puncto reiner Ästhetik kaum zu übertreffen, wie es bei fast jedem Razer Produkt auf dem Markt. Es zählt zu den besten Gaming-Lautsprechern, die man kaufen kann, wenn man nach einem RGB-Lautsprecher sucht, um sein auffälliges Setup zu vervollständigen.

Technische Daten Details Spitzenleistung & Lautstärke 180 W, bis zu 96 dB Frequenzgang 70 Hz bis 20 kHz Farbe Schwarz Lautsprecherkonfiguration 2.0 Gewicht 1,74 kg Ihnen 61,0 x 5,8 x 8,1 cm Konnektivität Bluetooth, USB, 3,5-mm-Klinkenstecker Rot, Grün, Blau? No Wasserfest? No

The VIZIO V-Serie 2.0 ist eine tolle Alternative zum Razer Leviathan V2 X für alle, die eine Lautsprecherleiste ohne RGB-Beleuchtung bevorzugen, die dennoch eine ähnlich hervorragende Klangqualität und drahtlose Konnektivität bietet. Nach meiner Erfahrung mit unauffälligen, minimalistischen Setups ist dieser Lautsprecher ein absolutes Muss, wenn ihr der Meinung seid, dass RGB-Beleuchtung für euren Gaming-PC überflüssig ist.

Auf meinem Teststand habe ich es mit einem Creative Sound BlasterX AE-5 Plus Soundkarte und ein Mittelklasse-Modell ASUS TUF Gaming die Einstellungen des Motherboards, um zu prüfen, wie es sowohl mit einfachen als auch mit hochwertigen Audioquellen zurechtkommt.

Diese Soundbar liefert auch bei höheren Lautstärken einen kraftvollen, kristallklaren Klang mit minimaler Anstrengung und Verzerrung. Die Spitzenlautstärke lag bei etwa 96 dB. Besonders gut gefällt mir, dass sie für die Wiedergabe von 4K-HDR-Inhalten ausgelegt ist, was sie zu einer guten Wahl für hochwertige Setups mit einigen der die besten Gaming-Monitore mit wahnsinnig hohen technischen Werten. Allerdings ist mir aufgefallen, dass basslastigen Titeln im Vergleich zu einem 2.1-System manchmal etwas der Schwung fehlte, was sich jedoch nur auf meiner High-End-Anlage bemerkbar machte.

Ich war beeindruckt, wie gut das LUST bewältigte komplexe, vielschichtige Audiosignale bei Explosionen und rasanten FPS-Schießereien. Normalerweise verlieren preisgünstige Soundbars hier an Klarheit, doch dieses Modell hielt die Kanäle auch bei hoher Lautstärke klar voneinander getrennt.

Alles in allem würde ich sagen, dass die VIZIO V-Serie 2.0 Das spricht für Soundbars in der alten Debatte „Soundbars vs. Lautsprecher“ und beweist, dass die Tatsache, dass erstere in der Regel leicht sind und keinen Subwoofer haben, nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie in puncto Klangqualität gegenüber letzteren so weit zurückliegen. Die Vizio V-Serie 2.0 spiegelt das schlanke Profil der Die beste Bose-Soundbar damit dein Setup übersichtlich bleibt und du dich ganz auf das Spiel konzentrieren kannst.

Vorteile Nachteile ✅ Dank Bluetooth, USB-Anschluss und 3,5-mm-AUX-Eingang ist dieser Lautsprecher in puncto Anschlussmöglichkeiten unglaublich vielseitig ✅ Sehr handlich und sorgt für weniger Kabelsalat ✅ Verfügt über ein 2.0-Stereo-System mit vollem Frequenzbereich, das auch bei hoher Lautstärke einen hervorragenden Klang liefert ✅ Mit DTS Virtual:X – Klangverbesserung für ein beeindruckendes, raumfüllendes Klangerlebnis ✅ Besticht durch ein elegantes, schlichtes Design, das sich perfekt in dunkle, minimalistische Umgebungen einfügt ❌ Verfügt zwar nicht über RGB, ist aber dennoch eine hervorragende Wahl für Gamer, die auf auffällige Setups verzichten und eine eher zurückhaltende Optik bevorzugen

Fazit:The VIZIO V-Serie 2.0 sollte Ihre erste Wahl sein, wenn Sie ein minimalistisches, RGB-freies Setup anstreben und Soundbars bevorzugen, die sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen bieten.

5. DS6701 im Angebot [Die besten Regallautsprecher]

Technische Daten Details Spitzenleistung 80W RMS-Nennleistung 2 × 50 W Frequenzgang 55 Hz bis 20 kHz Farbe aus Holz Lautsprecherkonfiguration 2.0 Gewicht 2,95 kg Ihnen 24,1 x 15,0 x 16,0 cm Konnektivität RCA / Bluetooth / Aux / Optisch / Koaxial Rot, Grün, Blau? No Wasserfest? No

The DS6701 im Angebot Regallautsprecher sind aufgrund ihres einzigartigen Holzgehäuses und ihrer rechteckigen Form eine hervorragende Wahl, wenn Sie sich für eine Computer-Regallösung entscheiden. Doch das ist noch längst nicht alles. Wäre das der Fall, hätten sich unzählige Fachkritiker und Nutzer nicht für dieses fantastische Produkt ausgesprochen vehement, und es wäre nicht auf dieser Liste.

Ich habe sie an meinem Focusrite Scarlett 4i4-Interface mit hochauflösenden FLAC-Dateien getestet und anschließend an einer Creative Sound Blaster Z PCIe-Soundkarte der Mittelklasse, um zu sehen, wie sie sich sowohl in professionellen als auch in Consumer-Setups schlagen. Die Stereotrennung war klar, und die RMS-Leistung von 50 W pro Kanal sorgte für eine solide Lautstärke ohne Verzerrungen, was besonders bei der Wiedergabe von Orchesterstücken oder cineastischem Spielesound auffiel.

Eine unerwartete Überraschung: Ich hätte nicht gedacht, dass der integrierte 4-Zoll-Subwoofer so gut mithalten würde. Normalerweise tun sich Regallautsprecher mit druckvollen Bässen schwer, doch hier war der Bass überraschend straff und kontrolliert und ergänzte die höheren Frequenzen hervorragend.

Meine Vorliebe für knackige Dialoge in storylastigen Spielen und ein beeindruckendes Klangbild bei Musik wurde voll und ganz erfüllt. Auch die Vielseitigkeit hat mir gefallen – die Kombination aus Bluetooth-, Cinch-, optischen und Aux-Eingängen funktionierte bei allen meinen Testgeräten einwandfrei.

Vorteile Nachteile ✅ Verfügt über ein einzigartiges Gehäuse im Retro-Holzlook, das sich nahtlos in jede PC-Aufstellung im Bücherregal einfügt ✅ Sehr vielseitig – mit Bluetooth-Verbindung, optischem Anschluss, AUX-Anschluss (3,5 mm) und Cinch-Anschlüssen ✅ Mit Fernbedienung für eine einfache Bedienung ✅ Kann mit zusätzlichen Subwoofern ausgestattet werden ✅ Der optische Anschluss ist eine fantastische Ergänzung für Audiophile, die ein erstklassiges Hörerlebnis mit minimalen bis gar keinen Störungen erwarten ❌ Das Design eignet sich nicht ideal für herkömmliche Gaming-Desktops, ist jedoch hervorragend für PC-Konfigurationen im Regal- oder Säulen-Stil geeignet

Fazit:Es ist schwer, sich nicht von dem DS6701 im Angebot, da sie in puncto allgemeine Kompatibilität mit Abstand zu den besten Lautsprechern gehören. Neben ihrem regalfreundlichen Design verfügen sie zudem über einen integrierten 4-Zoll-Subwoofer, wodurch die Unterstützung für einen externen Subwoofer zwar weitgehend optional, aber dennoch eine willkommene Funktion ist.

6. Logitech Z313 2.1 [Die besten kabelgebundenen Computerlautsprecher für den kleinen Geldbeutel]

Technische Daten Details Spitzenleistung 50W RMS-Nennleistung 25W Frequenzgang 48 Hz ~ 20 kHz Farben Schwarz Lautsprecherkonfiguration 2.1 Gewicht 5 Pfund Ihnen 7,6 x 8,9 x 14,6 cm (Satellitenlautsprecher) 21,8 x 15 x 22,9 cm (Subwoofer) Konnektivität 3,5-mm-Klinkenstecker Rot, Grün, Blau? No Wasserfest? No

Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass kabelgebundene Lautsprecher im Vergleich zu kabellosen Lautsprechern im Allgemeinen besser Bässe wiedergeben und eine höhere Klangqualität bieten. Logitech Z313 2.1 trägt aufgrund seiner unglaublich niedrigen unteren Frequenzgrenze von 48 Hz und der fesselnden 2.1-Surround-Sound-Konfiguration durchaus zu dieser Überzeugung bei.

Zugegeben, bei den Anschlussmöglichkeiten ist man auf eine 3,5-mm-Buchse beschränkt, aber heutzutage reicht eigentlich ein einziger Anschlusstyp völlig aus, da die 3,5-mm-Buchse von fast jedem modernen Gerät unterstützt wird. Beachte, dass du auch Adapter kaufen kannst, um das Gerät an die wenigen Geräte anzuschließen, die diese Buchse nicht unterstützen – das ist also eher ein kleines Problem.

Eine kleine Überraschung war, wie kompakt die Satellitenlautsprecher sind. Sie bieten mehr Klarheit, als ich zunächst erwartet hatte. In meiner Anlage klingen die Stimmen im mittleren Frequenzbereich in Spielen wie Cyberpunk 2077 and Elden Ring klang natürlich und war gut vom Bass getrennt. Das ist bei einem preisgünstigen 2.1-System immer schön zu sehen.

Das ist für mich wieder eine einfache Empfehlung, denn ich bin ein riesiger Logitech ein großer Fan von Gaming-Peripheriegeräten (eine Meinung, die von der PC-Gaming-Community weitgehend geteilt wird), was auf die herausragenden, speziell auf Gamer ausgerichteten Produkte zurückzuführen ist, die die Marke im Laufe der Jahre auf den Markt gebracht hat.

Vorteile Nachteile ✅ Verfügt über ein kleines Bedienfeld, auf dem sich alle Anschlüsse, Regler und Tasten befinden, was die Einrichtung und Bedienung vereinfacht ✅ Der kompakte Subwoofer liefert TIEFEN Bass, der dir die Brust vibrieren lässt ✅ Füllt große Räume mit sattem, beeindruckendem Klang dank seines unglaublichen Surround-Sounds und seiner kraftvollen Spitzenleistung von 50 W ✅ Bietet verzerrungsfreien, natürlichen Klang auch bei höheren Lautstärken ❌ Verfügt nur über eine 3,5-mm-Audiobuchse, ermöglicht damit aber den Anschluss an PC, PS4, Xbox, Fernseher, Smartphone, Tablet und Musikplayer

Fazit:Für alle Klangpuristen unter euch, die sich zuverlässigere Verbindungen und eine höhere Klangqualität wünschen, wie sie kabelgebundene Lautsprecher in der Regel bieten, ist der Logitech Z313 2.1 Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.

7. Creative Pebble Pro [Die besten preisgünstigen Bluetooth-Computerlautsprecher]

Technische Daten Details Spitzenleistung 20W RMS-Nennleistung 10W Frequenzgang 80 Hertz bis 20 Kilohertz Farben Weiß / Dunkelgrün Lautsprecherkonfiguration 2.0 Gewicht 0,84 Pfund (linker Satellit) 0,93 Pfund (rechter Satellit) Ihnen 12,2 x 12,2 x 11,7 cm Konnektivität USB / Bluetooth / 3,5 mm / Headset / Mikrofon Rot, Grün, Blau? Yes Wasserfest? No

Nun, da ich euch die Die besten Gaming-Lautsprecher die man schon mit kleinem Budget bekommen kann – wie wäre es mit den besten drahtlosEins? EingabeCreative Pebble Pro, das über USB-, Koaxial-, Mikrofon- und Bluetooth-Anschlüsse verfügt. Kurz gesagt: Es handelt sich um ein phänomenales Audiogerät, das nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf die Klangqualität bietet, sondern auch eine große Bandbreite an kompatiblen Geräten unterstützt.

Ich habe sie auf meinem Mittelklasse-PC mit einer Realtek ALC1220-Soundkarte und außerdem auf meinem Laptop über Bluetooth 5.0 getestet. Trotz ihrer geringen Größe lieferten sie einen überraschend klaren Klang mit ordentlichem Bass für Musik, Spiele und Filme. Ich freue mich immer, wenn kompakte Lautsprecher, die nicht die Hälfte meines Schreibtischs oder Regals einnehmen, eine solche Klangqualität bieten.

Was mich wirklich beeindruckt, ist, dass sie trotz ihrer relativ geringen Größe neben all den anderen Anschlüssen irgendwie noch Platz für einen Mikrofonanschluss bieten. Du suchst Lautsprecher, die nicht nur gut klingen, sondern mit denen du dich auch während des Spielens mit deinem Team unterhalten und mit deinen Freunden Karaoke singen kannst? Tja, hier sind sie! Ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch ein paar kurze Karaoke-Sessions damit gemacht und war von diesem winzigen Lautsprecherpaar weitaus mehr begeistert, als ich erwartet hatte.

Kreativist bekannt für seine hervorragenden Gaming-Mikrofone und -Lautsprecher im Einstiegssegment, sodass Verarbeitungsqualität und Preisgünstigkeit für Sie kein Grund zur Sorge sein sollten, wenn Sie sich für diese Lautsprecher entscheiden.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Verfügt über nahezu alle wichtigen kabelgebundenen und kabellosen Anschlussmöglichkeiten für Lautsprecher, darunter einen Anschluss für ein externes Mikrofon ✅ Benötigt nur sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch ✅ Verfügt über die integrierte Audioverarbeitung „Clear Dialog“, die Dialoge im Spiel, Liedtexte und Gespräche in Filmen klarer macht ✅ Mit RGB-Beleuchtung und drei Lichteffekten ❌ Eine Subwoofer-Unterstützung wäre toll gewesen, aber dank der BassFlex-Funktion können sie auch bei geringerer Lautstärke die tiefen Töne gut wiedergeben

Fazit: The Creative Pebble Pro ist eine sehr gute Wahl, wenn du auf kabellose Lautsprecher mit dezenter RGB-Beleuchtung stehst. Die Mikrofonhalterung ist ebenfalls ein toller Pluspunkt, ganz zu schweigen von der einzigartigen Form (die Lautsprecher sind in einem Winkel von 45° nach oben geneigt), die für ein noch intensiveres Klangerlebnis sorgt.

So treffen Sie die beste Wahl bei preisgünstigen Computerlautsprechern?

Bei der Auswahl der Lautsprecher für deinen Gaming-Desktop oder dein Wohnzimmer-Setup solltest du stets darauf achten, dass sie genau deinen Wünschen und Anforderungen entsprechen – selbst wenn dein Budget begrenzt ist. Schließlich gibt es heutzutage eine große Auswahl an hervorragenden Produkten, die ebenso brillant wie erschwinglich sind, sei es ein Soundbar oder PC-Lautsprecher.

„Geringes Budget“ muss nicht unbedingt mit einem „mangelhaften Klangerlebnis“ gleichgesetzt werden, oder zumindest sollte nicht. Nun hast du Glück, denn ich habe die Vorarbeit geleistet und herausgefunden, auf welche unverzichtbaren Funktionen du bei der Auswahl deiner eigenen preisgünstigen Computerlautsprecher achten solltest – und vor welchen du dich hüten musst.

Wenn du auf deine Kosten kommen willst, dann behalte diese Punkte im Hinterkopf!

1. Funktionen mit höchster Priorität [Unverzichtbares für den kleinen Geldbeutel]

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit der Suche nach preiswerten Lautsprechern haben und wissen möchten, wie wichtigste Merkmale die Sie sich vor dem Kauf ansehen sollten, dann sind Sie hier genau richtig. Zuallererst: gute preisgünstige Lautsprecher solltehaben:

Einwandfreie Klangqualität

Breiter Frequenzbereich

Alle erforderlichen Anschlussmöglichkeiten

Ausreichend Platz für Ihre Bedürfnisse

Ähnlich wiegaming soundbars… eine der Eigenschaften, die für Lautsprecher am schwersten zu messen ist, ist ihre Klangqualität, denn man kann nie wirklich sagen, ob es einem gefällt, bevor man das Gerät nicht tatsächlich in den Händen hält. Dennoch ist es wichtig, darauf zu achten, dass Ihre Lautsprecher einen guten Klang, eine ordentliche Stereowiedergabe und eine klare Tonwiedergabe bieten sehrwichtig.

Um die Klangqualität zu prüfen, würde ich Ihnen einfach empfehlen, sich Online-Bewertungen und Produktangaben anzusehen und dabei auf alles zu achten, was mit Klarheit, Detail, Verzerrung, LeistungsaufnahmeundEmpfindlichkeit.

Ein weiterer Punkt, den Sie im Hinblick auf die Klangqualität prüfen sollten, ist der Lautsprecher Effektiver Mittelquadratwert (RMS) Nennleistung, die die maximale Leistung berücksichtigt, die ein Lautsprecher über einen längeren Zeitraum hinweg konstant verarbeiten kann, ohne zu überlasten oder Verzerrungen im Klang zu verursachen.

Frequenzgang… ist hingegen viel leichter zu beurteilen, da er in fast jedem Datenblatt eines Lautsprechers aufgeführt ist. Der Goldstandard für den Frequenzgang wäre der Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz, wodurch sichergestellt wird, dass Sie Geräusche hören können genauso, wie es die Spieleentwickler, Soundregisseure oder Musiker beabsichtigt haben.

Natürlich geht es hier um preisgünstige Lautsprecher, also würde ich sagen, Lautsprecher im Preisbereich von Frequenzgang von mindestens 21 Hz bis 200 Hz wäre eine gute Wahl, damit du zumindest die Töne vom Subbass bis zum oberen Bassbereich genießen kannst.

Eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten ist auch für Lautsprecher sehr vorteilhaft, da sie dadurch mit zahlreichen Geräten kompatibel sind. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass alle Lautsprecher, die nur über einen oder zwei Anschlüsse verfügen, grundsätzlich schlecht sind, da man in den meisten Fällen eigentlich nur einen Anschlusstyp an einem Lautsprecher benötigt.

Wenn du einen Lautsprecher hauptsächlich zum Zocken oder zum Binge-Watching von Videos am Computer nutzen möchtest, reichen entweder eine 3,5-mm-Buchse, ein USB-Anschluss oder Bluetooth völlig aus. Als allgemeine Regel für PC-Gamer gilt jedoch, dass du Vergewissern Sie sich immer, welche Anschlussarten Ihr Motherboard unterstützt bevor Sie einen Lautsprecher kaufen. Wenn Sie Wert auf vielseitige Anschlussmöglichkeiten legen, finden Sie leichter den Die beste Soundbar für Gaming.

Zu guter Letzt sollte ein guter preisgünstiger Lautsprecher eine akzeptable maximale Lautstärke, je nach Ihrer Konfiguration. Ein Lautsprecher mit einer Spitzenlautstärke von 50 dB sollte beispielsweise für eine Gaming-Konfiguration in einem kleinen Raum ausreichen, ist jedoch möglicherweise nicht ideal für größere Räume wie Wohnzimmer oder ein Heimkino.

2. Sekundäre Funktionen [Wünschenswert, aber hier kann man Abstriche machen]

Als Nächstes kommen Funktionen, die zwar nett wären, bei preisgünstigen Lautsprechern aber letztlich auch wegfallen könnten. Betrachten Sie diese als gut (aber größtenteils optional) Zusatzfunktionen für preisgünstige Computerlautsprecher:

RGB-Beleuchtung

Bluetooth-Unterstützung

Vollbereichs-Surround-Sound für Lautsprecher ohne Subwoofer

Fernbedienung oder Steuerpad

Hohe Spitzenleistung

An alle Gamer da draußen: Denkt daran, dass RGB tutnot… sorgen tatsächlich für mehr FPS in deinen Spielen. Mal ganz abgesehen von den Memes: Die Möglichkeit, die Beleuchtung deines Lautsprechers auf die des restlichen Systems abzustimmen immer nochwäre toll, ist aber nicht unbedingt ein Muss. Mein Rat? Kauf dir einfach RGB-Streifen, wenn dir das wichtig ist.

Referenten mitBluetooth-Unterstützung wäre schön, wenn man bedenkt, dass heutzutage fast jedes Gerät über Bluetooth verfügt. Das Gleiche gilt für Stereolautsprecher, die zwar keinen Subwoofer haben, aber mit einem „2.0-Kanal-System mit Vollbereichslautsprechern“. Das bedeutet, dass sie für die Wiedergabe tieferer Frequenzen optimiert sind und auch ohne Subwoofer einen klareren und tieferen Bass mit minimaler Verzerrung bieten.

A Fernbedienung oder Gamepad wäre auch für einen preisgünstigen Lautsprecher eine recht gute Ergänzung, vor allem, wenn er über umfangreiche Einstellmöglichkeiten wie Bassintensität, Klangregelung und voreingestellte Klangprofile verfügt.

Spitzenleistung bezieht sich auf die maximale Leistung in Watt, die ein Lautsprecher in kurzen Spitzenbelastungen vertragen kann, ohne dass das Audiosystem Schaden nimmt. Dies ähnelt in gewisser Weise der RMS-Leistung eines Lautsprechers: Je höher der Wert, desto besser – allerdings ist die RMS-Leistung zweifellos wichtiger, wenn es darum geht, die tatsächliche Dauerleistung und die langfristige Lebensdauer eines Lautsprechers zu beurteilen.

3. Funktionen, bei denen man vorsichtig sein sollte [Mögliche Fallstricke bei einem begrenzten Budget]

Nachdem wir nun alle unverzichtbaren und optionalen Funktionen besprochen haben, auf die Sie beim Kauf von preisgünstigen Lautsprechern achten sollten, möchte ich Sie nun auf einige der Fallstricke, die Sie vermeiden sollten, nämlich:

Nutzlose oder unnötig komplizierte Marketing-Gimmicks

Unbekannte Marken mit unrealistischen Versprechungen

Sehen Sie Lautsprechern, die mit „Nichts sagenden“ oder mit Modewörtern gespickten Funktionen beworben werden, stets mit Skepsis entgegen – beispielsweise mit „hoher Spitzenleistung“ (wobei die RMS-Leistung jedoch gering ist, sodass diese Angabe eigentlich nutzlos ist) oder „Audioausrüstung in Militärqualität“ (ohne dass erklärt wird, was diese „Militärqualität“ ausmacht).

Der einfachste Weg, diese minderwertigen Billiglautsprecher zu erkennen, ist, einfach Lies die Bewertungen Achten Sie dabei auf bezahlte oder von Bots verfasste Bewertungen. Man kann fast immer erkennen, ob es sich um solche handelt, indem man sich den Bewertungsverlauf eines Nutzers ansieht und dessen andere Bewertungen – oder das Fehlen solcher – überprüft.

Abschließend möchte ich dir wärmstens empfehlen, Vermeiden Sie unbekannte Marken die oft sehr billig sind und übermäßig beworben werden. Sicher, sie sind kostengünstiger und vielleichtWas die Leistung angeht, ist er zwar mit einem Lautsprecher einer etablierten Marke vergleichbar, aber im Zweifelsfall sollte man sich immer an das Sprichwort erinnern: „Man bekommt, wofür man bezahlt.“

Sind Sie denn wirklich bereit, minderwertige Lautsprecher in Kauf zu nehmen, nur um auf diese geringe Chance zu setzen?

Häufig gestellte Fragen

Was sind die besten preisgünstigen Computerlautsprecher?

Die besten preisgünstigen Computerlautsprecher sind die Redragon GS520, das über einen verbesserten 2.0-Kanal-Stereokern mit vollem Frequenzbereich für klaren Klang und eine hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt. Diese Lautsprecher bieten zudem eine anpassbare RGB-Beleuchtung und ein elegantes, minimalistisches Design, wodurch sie sich nahtlos in jedes PC-Setup einfügen.

Wie schließt man Lautsprecher an einen Computer an?

Lautsprecher lassen sich über kabelgebundene oder kabellose Verbindungen an Computer anschließen. Zu den kabelgebundenen Verbindungen, bei denen physische Kabel zum Einsatz kommen und die den Anschluss an kompatible Buchsen erfordern, gehören 3,5-mm-Audiobuchsen, Cinch-Anschlüsse oder USB-Anschlüsse, während kabellose Verbindungen wie WLAN und Bluetooth nicht durch Kabel eingeschränkt sind.

Wie testet man Computerlautsprecher?

Sie können die grundlegende Audioqualität und Lautstärke Ihrer Computerlautsprecher überprüfen, indem Sie die Windows-Soundeinstellungen nutzen und zwischen Videos, Musik und Spielen wechseln, um deren Multimedia-Leistung zu beurteilen. Für eine gründlichere Prüfung sollten Sie die Verwendung eines Multimeters oder einer speziellen Audio-Diagnosesoftware wie PassMark SoundCheck in Betracht ziehen.

Sind Soundbars besser als PC-Lautsprecher?

Soundbars sind in Bezug auf Mobilität und Kompatibilität mit drahtlosen oder minimalistischen Setups in der Regel besser als PC-Lautsprecher. Andererseits bieten PC-Lautsprecher oft eine überlegene Klangqualität, tiefere Bässe und ein intensiveres Klangerlebnis als Soundbars, da die meisten von ihnen über Mehrkanal-Konfigurationen verfügen.

Lohnen sich Computerlautsprecher?

Ja, Computerlautsprecher lohnen sich. Das gilt insbesondere, wenn Sie gerne mit anderen zusammen spielen, Filme schauen und Musik hören oder wenn Sie das weniger immersive „In-Head“-Gefühl und die mit der Nutzung von Kopfhörern verbundenen gesundheitlichen Probleme vermeiden möchten.