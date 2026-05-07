Die 7 besten ASUS-Gaming-Laptops: Leistung der nächsten Generation im Jahr 2025

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach dem besten ASUS-Gaming-Laptop als Ihrem ersten Gaming-Laptop sind oder als treuer Markenfans Ihre Sammlung um herausragende Modelle erweitern möchten – bei uns sind Sie in guten Händen. Ich habe hier sieben der besten ASUS-Laptops zusammengestellt, die nicht nur eine Vielzahl von Spielen mühelos bewältigen, sondern auch alle produktivitätsbezogenen Aufgaben mit Bravour meistern und sich somit perfekt für den täglichen Gebrauch eignen.

ASUS gehört ganz einfach zu den besten Marken für Gaming-Technik, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, nachdem ich seit mehreren Jahren eine Vielzahl ihrer Produkte nutze. Sie können also sicher sein, dass jeder einzelne der unten vorgestellten Laptops ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und höchste Zuverlässigkeit bietet – unabhängig von seinen technischen Daten und dem Preis.

Unsere Top-Empfehlungen für ASUS-Gaming-Laptops

Bei der Auswahl des besten ASUS-Gaming-Laptops geht es nicht nur um die Grafikkarte oder auffällige RGB-Beleuchtung – es kommt vielmehr darauf an, die richtige Balance zwischen Leistung, Bildschirmqualität und langfristigem Wert zu finden. Wenn du deine Auswahl auf die absolut besten Gaming-Laptops aus dem ohnehin schon beeindruckenden ASUS-Sortiment eingrenzen möchtest, schau dir die drei Top-Empfehlungen unseres Teams an:

ASUS ROG Strix G16 (2025) – ein phänomenales Ein Premium-Gaming-Laptop mit einer High-End-Kombination aus Intel Core Ultra 9 275HX und NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti sowie blitzschnellen 32 GB DDR5-RAM. Insgesamt ist es der beste Gaming-Laptop von ASUS, der anspruchsvolle Spiele und die Erstellung von Inhalten mit außergewöhnlichen Bildraten bewältigt. ASUS TUF Gaming A15 – der beste ASUS-Gaming-Laptop für preisbewusste Gamer, der mit einer soliden Kombination aus AMD Ryzen 7 7435HS und GeForce RTX 3050 aufwartet. Dieses Modell bietet zudem zahlreiche Optionen für Arbeitsspeicher und Speicherplatz und ist damit für alle Arten von kleineren Budgets geeignet. ASUS TUF Gaming A16 – der ideale Gaming-Laptop für alle, die Spiele auf einem größeren, noch intensiveren Bildschirm genießen möchten 16-Zoll-Bildschirm mit brillantem FHD-Display (1920 × 1200 p) und flüssiger Bildwiederholfrequenz von 165 Hz.

Diese Gaming-Laptops sind derzeit das Beste, was ASUS in Sachen reiner Gaming-Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten hat. So können Sie sicher sein, dass Sie das Beste für Ihr Geld bekommen – ganz gleich, wie hoch Ihr Budget ist oder welche Funktionen Ihnen am wichtigsten sind.

Falls jedoch keines dieser Modelle Ihren Vorstellungen entspricht, machen Sie sich keine Sorgen – ich habe noch vier weitere Laptops im Angebot, die in verschiedenen Bereichen überzeugen. Scrollen Sie einfach weiter, um den besten ASUS-Laptop zu finden, der perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt!

Die 7 besten ASUS-Laptops für Gaming, Produktivität und Markentreue

Von High-End-Gaming-Laptops bis hin zu preisgünstigen Modellen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis – im Folgenden finden Sie eine Auswahl der besten ASUS-Gaming-Laptops, die ich unter Berücksichtigung von Rechenleistung, technischen Daten, Erschwinglichkeit, Mobilität und der allgemeinen Nutzerbewertung auf verschiedenen Plattformen zusammengestellt habe.

Außerdem erfährst du, welche besonderen Merkmale jedes Produkt auszeichnen, sowie meine Meinung zu allen Laptops und warum gerade DU – je nach deinen Vorlieben – den Kauf eines dieser Geräte in Betracht ziehen solltest.

Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 275HX GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti RAM 32 GB (DDR5) Lagerung 1 TB PCIe Gen 4 SSD Anzeige 16-Zoll-Nebula-IPS-Display (QHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Akku 90Whrs Gewicht 2,5 kg Konnektivität WLAN 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 5, 2,5-Gigabit-LAN, HDMI 2.1

Das ASUS ROG Strix G16 (2025) ist eine tragbare Abrissbirne für Spiele. Im Herzen steckt Intel Core Ultra 9 275HX, Verpackung24 Farben and 32 Fäden mit Taktraten, die weit über Fünf Gigahertz wenn man darauf drückt.

Kombinieren Sie das mitDie NVIDIA RTX 5070 Ti(einer derDie besten Grafikkarten für Gaming), und du hast es hier mit einer der derzeit besten CPU/GPU-Kombinationen in einem Gaming-Laptop zu tun. Er basiert auf der Ada-Lovelace-Architektur mit DLSS 3.5 Frame-Generierung und vollständiges Path Tracing, sodass du alle Raytracing-Einstellungen auf Cyberpunk 2077 or Alan Wake 2 und liegt bei QHD immer noch bei über 100 FPS.

Und das ist noch nicht alles – die 32 GB DDR5-5600-MHz-RAM ist ein wahres Multitasking-Kraftpaket. Spielen, streamen, bearbeiten und 20 Chrome-Tabs im Hintergrund laufen lassen – das bringt ihn nicht einmal ins Stocken. Der 1 TB PCIe Gen 4 SSD sorgt dafür, dass Ladezeiten praktisch auf null sinken, egal ob du in riesige offene Welten eintauchst oder zwischen Apps wechselst.

Das Display ist ein weiteres Highlight. Ein 16-Zoll-QHD-ROG-Nebula-Display mit einem rasanten Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, schnelle Reaktion und Adaptive Sync. ASUS legt sogar eine ACR-Beschichtung bei, die Spiegelungen reduziert und den Kontrast erhöht, wodurch dunkle Szenen schärfer wirken und Wettkampfspiele für die Augen angenehmer werden. Es ist ebenso sehr ein Display für die Erstellung von Inhalten wie ein Bildschirm für Wettkampfspiele.

Für die Kühlung sorgt das „Intelligent Cooling“-System von ROG: ein Vollständige Vapor-Chamber, drei Lüfter, Flüssigmetall auf der CPU und breite LüftungsschlitzeDas Ergebnis? Die Temperaturen bleiben auch unter Dauerbelastung im Griff, und deine Hände verbrennen nicht mitten im Spiel. Das ist aggressive Kühlung, ohne dass das Ganze zu einem dröhnenden Düsentriebwerk wird.

Was das Design angeht, hat ASUS keine Mühen gescheut. Per-Taste-RGB auf der Tastatur, eine umlaufende Lichtleiste, die sich mit Aura-Sync-Geräten synchronisiert, und anpassbare Muster, die deinen Schreibtisch wie auf einer LAN-Party erstrahlen lassen. Wenn du es lieber dezent magst, Tarnmodus schaltet alle Lichter aus und drosselt die Lüfter sofort.

Das Aufrüsten ist erfreulich unkompliziert. Man nimmt einfach die Rückseite ab (ganz ohne Werkzeug) und kann innerhalb weniger Minuten den Arbeitsspeicher austauschen, eine größere SSD einbauen oder die Lüfter reinigen. Das ist bei Laptops dieser Schlankheit und Leistungsstärke selten.

Im Vergleich zum Scar 18 oder Strix G18 ist das G16 der perfekte Mittelweg: leichter, günstiger und in realistischen Benchmarks nur um wenige FPS langsamer. Man verzichtet zwar auf ein paar Zentimeter Bildschirmfläche, behält aber fast die gesamte reine Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Eine unglaublich leistungsstarke Kombination aus GPU und CPU ✅ Atemberaubendes 240-Hz-QHD-Nebula-Display mit ACR-Technologie, die Reflexionen reduziert und den Kontrast verbessert ✅ Wunderschöne RGB-Beleuchtung mit individueller Tastenbeleuchtung und umlaufender Lichtleiste ✅ Ermöglicht werkzeugloses Aufrüsten von RAM-Riegeln, SSDs und Lüftern ✅ ROG Intelligent Cooling – bietet eine der besten Kühlungslösungen für Gaming-Laptops ✅ Thunderbolt 5-Unterstützung ❌ Es ist zwar recht teuer, aber im Vergleich zu anderen Flaggschiff-Modellen der ASUS-Gaming-Laptops relativ kostengünstiger.

Fazit:ASUS ROG Strix G16 (2025) ist zweifellos der beste ASUS-Gaming-Laptop, den man derzeit auf dem Markt finden kann. Dank seiner fantastischen mobilen Komponenten ist er ein absolutes Gaming-Kraftpaket, das seinen stolzen Preis absolut wert ist – und ein absolutes Muss für jeden Gamer, der sich die Anschaffungskosten leisten kann.

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2. ASUS TUF Gaming A15 [Der beste preisgünstige Gaming-Laptop von ASUS]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 7435HS GPU GeForce RTX 3050 RAM 16 GB / 32 GB / 64 GB (DDR5) Lagerung 512 GB / 1 TB / 2 TB Anzeige 15,6-Zoll-IPS-Display mit Antireflexbeschichtung (FHD) Bildwiederholfrequenz Einhundertvierundvierzig Hertz Akku 90WHrs Gewicht 2,3 kg Konnektivität Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2, 2,5-Gbit/s-Ethernet, HDMI 2.1

Das ASUS TUF Gaming A15 ist der Inbegriff von Gaming zum kleinen Preis – richtig gemacht. ASUS hat bereits zahlreiche Tolle Laptops unter 1.000 Dollar, doch diese Modellpflege für 2026 holt noch mehr Leistung aus jedem Euro heraus.

Im Inneren sehen Sie ein AMD Ryzen 7 7435HSin Kombination mitDie GeForce RTX 3050 von NVIDIA, und auch wenn diese GPU keine Benchmark-Rekorde bricht, ist sie doch erstaunlich leistungsfähig, wenn man die Software-Tools von NVIDIA mit einbezieht. DLSS 2.0 verbessert die Bildqualität bei minimalem Qualitätsverlust und Reflexion hilft dabei, die Eingabelatenz in Shootern zu verringern. So gerätst du nicht gleich in den Diashow-Modus, sobald es richtig zur Sache geht.

Das Display ist ein 15,6-Zoll-IPS-Display mit 1080p-Auflösung und 144 Hz, was so ziemlich der ideale Bereich für diese GPU ist. Du wirst keine dreistelligen Bildraten erreichen in Cyberpunk or Alan Wake II Bei maximalen Einstellungen, aber wenn man die Einstellungen etwas zurückschraubt, liefert der A15 durchweg flüssiges, wettbewerbsfähiges Gameplay. Leichtere E-Sport-Titel wie Bewertung, Apex LegendsoderRocket League kann diese Bildwiederholrate tatsächlich mühelos ausnutzen.

Die Akkulaufzeit ist ein weiterer positiver Überraschungserfolg. Die Der 90-Wh-Akku hält mehr als sechs Stunden bei geringerer Auslastung, was bei Gaming-Laptops dieser Preisklasse selten ist. Und wenn man im Akkubetrieb spielt, sinkt die Laufzeit nicht sofort auf „kaum eine Stunde“, wie es bei vielen Mitbewerbern der Fall ist. Die Anschlussmöglichkeiten sind ebenso gut: WLAN 6 und 2,5-Gigabit-Ethernet Multiplayer-Spiele mit geringer Latenz unterstützen, High-Definition Multimedia Interface 2.1 macht den Einsatz externer Monitore möglich, und man erhält eine gute Auswahl an USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse.

Die Verarbeitungsqualität entspricht dem hohen Standard der TUF-Marke. Man bekommt zwar nicht die auffällige RGB-Beleuchtung eines ROG Strix, aber die Das Fahrwerk fühlt sich solide an, mitDies wird durch Haltbarkeitstests nach Militärstandards belegt. Die Tastatur verfügt über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung und einen angenehmen Tastenhub, und die schlichte schwarze Abdeckung mit geprägtem TUF-Logo verleiht ihr ein klares, zurückhaltendes Design. Auch die Aufrüstbarkeit ist einfach – man muss nur die Abdeckung öffnen, um den Arbeitsspeicher auszutauschen oder eine größere SSD einzubauen, ohne sich dabei durch einen mühsamen Demontageprozess quälen zu müssen.

At etwas mehr als 2,3 kg… sie ist handlich genug, um in einen Rucksack zu passen, ohne sich wie ein Ziegelstein anzufühlen. Sicher, der RTX 3050 wird bei den anspruchsvollsten Spielen irgendwann an seine Grenzen stoßen, aber für unter 1.000 $… der A15 spielt in einer ganz anderen Liga. Er ist der Beweis dafür, dass man nicht sein ganzes Erspartes aufbrauchen muss, um einen zuverlässigen Gaming-Laptop zu bekommen, der wirklich Spaß macht.

Vorteile Nachteile ✅ Erschwinglich und kostengünstig ✅ Verarbeitungsqualität auf TUF-Niveau – zuverlässig, robust und mit Komponenten in Militärqualität ausgestattet ✅ Je nach Budget stehen zahlreiche Speicher- und RAM-Optionen zur Auswahl ✅ Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung ✅ Elegante, schwarze LCD-Rückseite mit geprägtem TUF-Logo ✅ Beeindruckende Akkulaufzeit (für einen Gaming-Laptop) ❌ Bei grafikintensiven Spielen mit höheren Einstellungen kommt es zu Einschränkungen, doch die Gaming-Leistung ist für diesen Preis insgesamt solide.

Fazit:ASUS TUF Gaming A15 ist ein leistungsstarkes Gerät, das weit über seiner Gewichtsklasse mitspielt. Es kann sich mit den besten preisgünstigen Modellen anderer Marken messen. Was beliebte Spiele angeht, würde ich sagen, dass es zu den Die besten Laptops für Fortnite die du dir schon jetzt leisten kannst, wenn dein Budget knapp ist.

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3. ASUS TUF Gaming A16 [Das ASUS-Gaming-Notebook mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für 1440p]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 9 7940HX GPU NVIDIA RTX 4070 RAM 24 GB / 32 GB / 64 GB (DDR5) Lagerung 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB Anzeige 16 Zoll IPS (QHD) Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Akku 90WHrs Gewicht 4,85 Pfund Konnektivität Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2, 2,5-Gbit/s-Ethernet, HDMI 2.1

Das ASUS TUF Gaming A16 ist der Inbegriff von ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Auflösung von 1440p. Es ist einEin toller Gaming-Laptop unter 2.000 Dollar in einer Welt, in der sich viele ähnliche ASUS-Systeme in die 2.200–2.500 Dollarstreng.

Sie sehen hier ein AMD Ryzen 9 7940HXin Kombination mitDie RTX 4070 von NVIDIA, und diese Kombination ist kein Kinderspiel. Die 7.940 HXPackungen16 Zen 4-Farben mit erhöhten Taktraten nördlich von 5 GHz, sodass sie auch rechenintensive Aufgaben wie Unreal-Engine-Kompilierungen oder Blender-Renderings mühelos bewältigt, wenn du gerade nicht spielst. In Kombination mit der Ada-Lovelace-Architektur der 4070, DLSS 3 Dank der hohen Bildwiederholrate und der soliden Raytracing-Leistung lässt sich dieser Laptop problemlos mit maximalen Einstellungen und einer Auflösung von 1440p für moderne AAA-Titel einsetzen.

Das Panel ist ein16-Zoll-QHD-IPS-Display mit 165 Hz, das eine gelungene Balance zwischen Bildschärfe und Geschwindigkeit findet. Bei nativer Auflösung bieten E-Sport-Titel wie CS2, BewertungoderSpitzenwert erreichen regelmäßig dreistellige Bildraten, während filmische Monster wie Cyberpunk 2077 Bei aktiviertem DLSS 3 läuft alles flüssig. Die Farben sind kräftig genug für Spiele und Medienbearbeitung, und dank der höheren Pixeldichte fühlen sich produktive Aufgaben wie Programmieren oder Videobearbeitung weniger beengt als 1080p-Bildschirme.

Bei der Kühlung zeigt ASUS, was die TUF-Technik zu leisten vermag. Dual-Arc-Flow-Lüfter, Staubschutz-Tunnelundvier Lüftungsöffnungen sorgen gemeinsam dafür, dass die Temperaturen unter Last stabil bleiben. Die Lüfter drehen zwar auf, erreichen aber keine Föhn-Geschwindigkeiten, und auch bei langen Gaming-Sessions kommt es zu keiner Drosselung von CPU oder GPU. Dazu kommt ein massives 90-Wh-Akku, und du bekommst über sechs Stunden gemischte Nutzungund in der Umgebungzwei Stunden Gaming ohne Stromanschluss.

Der Aufbau bleibt der TUF-DNA treu: Robustheit nach Militärstandard, verstärkter Deckel und eine Tastatur, die für 20 Millionen Tastenanschläge ausgelegt ist. Außerdem ist es relativ handlich bei 2,19 kg, wodurch es leichter ist als viele konkurrierende 16-Zoll-Modelle, die die 5-Pfund-Marke überschreiten. Auch die Anschlussmöglichkeiten sind hervorragend: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, High-Definition Multimedia Interface 2.1, 2,5-Gigabit-Ethernetund mehrereUSB 3.2 Gen 2 Die Anschlüsse bieten dir verschiedene Möglichkeiten, egal ob du am Schreibtisch arbeitest oder auf einer LAN-Party bist.

Klar, ein RAM-Modul ist fest verlötet, aber das Die Mindestkonfiguration beträgt 24 GB DDR5, was für die meisten Spiele bereits mehr als ausreichend ist und problemlos Streaming oder die Erstellung von Inhalten bewältigt. Hinzu kommen Speicheroptionen bis zu 8 TB… und du hast noch jede Menge Platz für eine riesige Spielesammlung.

hart wie Stahlmacht Gaming in 1440p wirklich erschwinglich ohne dabei auf die wesentlichen Vorteile zu verzichten. Für unter 2.000 Euro ist es eines der besten „Team Red + NVIDIA“-Notebooks, die man derzeit kaufen kann.

Vorteile Nachteile Eine fantastische Kombination aus CPU und GPU ✅ Schutzvorrichtungen und Komponenten in TUF-Qualität ✅ Hervorragendes Kühlkonzept mit Arc-Flow-Lüftern, Staubfiltern und vier Lüftungsöffnungen ✅ Relativ leichter als die meisten 16-Zoll-Gaming-Laptops von ASUS (2,2 kg gegenüber über 2,3 kg) ✅ 2K-Grafik und eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sind in dieser Preisklasse eine solide Kombination ✅ Verfügt über einen leistungsstarken 90-Wh-Akku, der speziell für intensive Gaming-Sessions ausgelegt ist ❌ Verfügt über fest verlöteten Arbeitsspeicher, doch die kleinste verfügbare Speicheroption (24 GB) reicht für die meisten Spiele und kreative Aufgaben völlig aus

Fazit:Du suchst einen QHD-Gaming-Laptop, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen? ASUS TUF Gaming A16 wird Sie mit seinem 1440p-Display sowie seiner beeindruckenden Kombination aus Laptop-Grafikkarte und Prozessor verwöhnen, die die meisten AAA-Spiele reibungslos ausführt.

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4. ASUS ROG Strix G16 [Bester ASUS-Gaming-Laptop der Mittelklasse]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB (DDR5-4800 MHz) Lagerung 512 GB / 1 TB Anzeige 16 Zoll IPS (FHD) Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Akku 90WHrs Gewicht 2,5 kg Konnektivität WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, 2,5-Gigabit-Ethernet, HDMI 2.1

Das ASUS ROG Strix G16 verfügt zwar nicht über die absolut besten Komponenten des aktualisierten Modells, gehört aber dennoch zu den Die besten Gaming-Laptops unter 1.500 Dollar.

Mit Technologie von Intel Core i7-13650HX (14 Kerne, 20 Threads, Boost-Takt bis zu 4,9 GHz) und kombiniert mit einem NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6, 140 W TGP mit Dynamic Boost) bewältigt diese Konfiguration moderne AAA-Spiele problemlos bei 1080p und 1440p bei hohen Einstellungen. Da es sich um eine GPU der 40er-Serie handelt, bekommst du außerdem DLSS 3 Frame-Generierung, die Ihnen bei unterstützten Titeln direkten Zugriff auf die KI-gestützte Bildratenoptimierung bietet.

The 16-Zoll-IPS-Displayläuft um1920×1200mit einemhundertfünfundsechzig Hertz Bildwiederholfrequenz, Adaptive Sync und schmale Einfassungen, wodurch es sich ideal für rasante Shooter und E-Sport eignet. Es verfügt über 16 GB DDR5-4800-RAM (auf 64 GB erweiterbar)und entweder512 Gigabyte or 1 TB PCIe Gen 4 SSD Speicherplatz für schnelle Ladezeiten.

Für die Kühlung sorgt das ROG Intelligent Cooling-System von ASUS: ein Dreiflügelrad-Konstruktion with Arc Flow-Lüfter, Conductonaut Extreme Flüssigmetall auf der CPUund einKühlkörper mit vollständiger Abdeckung mit vier Lüftungsöffnungen. Diese Konstruktion sorgt für eine gute Temperaturregelung und läuft dabei leiser als die meisten Gaming-Laptops der Mittelklasse.

Der Laptop wiegt 2,5 kgund beherbergt ein90-Wh-Akku mit einer für seine Klasse ordentlichen Akkulaufzeit. Die Konnektivität ist hervorragend: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, High-Definition Multimedia Interface 2.1und2,5-Gigabit-Ethernet. Sie haben also sowohl moderne WLAN- als auch schnelle kabelgebundene Optionen.

Dank seiner ausgewogenen Hardware, seiner Aufrüstbarkeit und der zuverlässigen Kühlung von ROG zählt das Strix G16 zweifellos zu den besten Gaming-Laptops der Mittelklasse. Es ist zwar nicht das Flaggschiffmodell dieses Jahres, bietet aber hervorragende Leistung und Zukunftssicherheit, ohne Ihr Budget zu strapazieren.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger als die aktuellen Premium-Modelle der Serien Strix G und Scar ✅ Thunderbolt 4-Unterstützung ✅ Markante und auffällige Optik mit RGB-Beleuchtung ✅ Dreifach-Lüfterkonfiguration mit Conductonaut Extreme Flüssigmetall und geräuschloser Umgebungskühlung ✅ Langlebiger 90-Wh-Akku ✅ Inklusive kostenlosem 90-Tage-Xbox-Game-Pass ❌ Die Standardausstattung mit 16 GB RAM reicht für manche Nutzer möglicherweise nicht aus, aber bitte beachten Sie, dass der Arbeitsspeicher auf 64 GB aufgerüstet werden kann

Fazit:The ASUS ROG Strix G16 ist eine absolute Top-Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem Gaming-Laptop der Spitzenklasse in der Preisklasse von 1.300 bis 1.500 Dollar sind. Es handelt sich um ein zukunftssicheres Modell der oberen Mittelklasse, das Sie nicht enttäuschen wird – was auch dadurch belegt wird, dass es zu den am besten bewerteten ASUS-Gaming-Laptops der letzten Jahre zählt.

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5. ASUS TUF Gaming F16 [Die besten ASUS-Gaming-Laptops mit 1080p]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB (DDR5) Lagerung 512 Gigabyte Anzeige 16 Zoll IPS (FHD) Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Akku 90WHrs Gewicht 2,3 kg Konnektivität WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, 2,5-Gigabit-Ethernet, HDMI 2.1

Der ASUS TUF Gaming F16 ist ein preisgünstiger Performance-Laptop, dessen Schwerpunkt auf Gaming in 1080p ohne Abstriche bei den Kernspezifikationen zu machen. Wie das ROG Strix G16 läuft es auf Intel Core i7-13650HX (14 Kerne, 20 Threads, bis zu 4,9 GHz Boost) in Kombination mit einem NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6, 140 W TGP mit Dynamic Boost). Dank dieser Kombination kann sie moderne AAA-Spiele flüssig ausführen bei Full HD bei hohen Einstellungen, während man dennoch von DLSS 3 Bildwiederholrate dank der GPU der 40er-Serie.

The 16-Zoll-IPS-Bildschirmliefert1920×1200Beschluss vomhundertfünfundsechzig Hertz mit Adaptive Sync, optimiert für reaktionsschnelles 1080p-Wiedergabe. Im Lieferumfang enthalten sind 16 GB DDR5Speicher (erweiterbar auf bis zu 64 GB) und ein512 GB PCIe-Gen4-SSD. Der Basis-Speicher ist zwar eher bescheiden, doch da der Steckplatz nicht verlötet und aufrüstbar ist, lässt sich ein größeres Laufwerk problemlos nachrüsten.

Für die Kühlung sorgt das TUF-System von ASUS, das zwar nicht so ausgefeilt ist wie das von ROG, aber dennoch Lüfter mit hohem Luftdurchsatz, mehrere Heatpipesund ein4-Lüftungs-Design um auch unter Last eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Obwohl es sich um das Einstiegsmodell handelt, verfügt der F16 über einen 90-Wh-Akku, eine Ausstattung, die eher bei den High-End-Modellen von ASUS zu finden ist. Damit bietet es eine längere Akkulaufzeit als die meisten Laptops seiner Klasse.

Das Fahrgestell wiegt knapp Fünf Pfund und trägt das für TUF typische Haltbarkeitslogo. Die Anschlussmöglichkeiten sind für ein preisgünstiges Gerät gut ausgestattet: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, High-Definition Multimedia Interface 2.1und2,5-Gigabit-Ethernet. Diese Kombination gewährleistet sowohl moderne WLAN-Leistung als auch kabelgebundene Optionen für Gaming mit geringer Latenz.

Während das Strix G16 in Sachen Premium-Design und Kühlungs-Extras die Nase vorn hat, ist das F16 das preisgünstigere 1080p-Modell. Es bietet die gleiche CPU-/GPU-Leistung, ein FHD-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz und eine solide Anschlussausstattung – allerdings in einem etwas schlankeren, günstigeren Paket.

Vorteile Nachteile ✅ Angemessener Preis ✅ Die TUF-Marke steht für Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit ✅ Thunderbolt 4-Unterstützung ✅ Cooles Gehäusedesign im TUF-Stil in Schwarz und Gelb sowie RGB-Beleuchtung ✅ Verfügt über einen 90-Wh-Akku, wie er sonst eher in teureren ASUS-Modellen zu finden ist ✅ Beeindruckende Kühlung, wie bei den meisten ASUS-Gaming-Laptops ❌ Auch hier mag es sein, dass manche Nutzer die Basisausstattung mit 16 GB RAM und einer internen SSD mit 512 GB als etwas mager empfinden, doch da beide Komponenten nicht fest verlötet sind, ist dies nur ein geringfügiges Problem

Fazit:The ASUS TUF Gaming F16 gehört zu den preiswertesten 1080p-Gaming-Laptops und übertrifft damit zweifellos alle anderen High-End-Produkte von ASUS (einschließlich des ASUS ROG Strix G16) als erstklassige FHD-Option, da der Preis weniger abschreckend ist.

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6. ASUS 14″ FHD [Das beste ASUS-Notebook für den Alltag]

Technische Daten Details CPU Intel Pentium N6000 GPU Intel UHD-Grafikkarte RAM 4 GB (DDR4) Lagerung zweihundertvierundzwanzig Gigabyte Anzeige 14 Zoll IPS (FHD) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 42WHrs Gewicht 1,3 kg Konnektivität Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, kostenloses Dockingstation-Set

Der letzte Punkt auf meiner Liste ist der ASUS 14″ FHD, das ich für den besten Laptop für den täglichen Gebrauch halte, egal ob man unterwegs ist oder am Schreibtisch entspannt ein paar Arbeitsaufgaben erledigt. Es ist extrem leicht und wird mit einem kostenlosen Docking-Set für zusätzliche Anschlussmöglichkeiten geliefert – ganz zu schweigen davon, dass es sich bei der Nutzung nicht wie ein startendes Düsentriebwerk anhört – ein großes Lob für sein geräuschloses, lüfterloses Design.

Es ist zudem äußerst preiswert, aber man sollte beachten, dass es – anders als alle anderen Modelle auf dieser Liste – nicht gerade für Hardcore-Gaming ausgelegt ist. Stattdessen handelt es sich um einen tragbaren, unkomplizierten Laptop, der sich für leichte Spiele eignet und sich besonders für Studenten oder Kreative eignet, die viel unterwegs sind.

Vorteile Nachteile ✅ Leicht, schlank und äußerst handlich ✅ Im Lieferumfang ist ein kostenloses Docking-Set enthalten ✅ Hervorragender Einstiegspreis ✅ Solider Prozessor mit integrierter Grafik für einfache Spiele und den professionellen Einsatz ✅ Geräusch- und störungsfreies, lüfterloses Design ❌ Bleibt in puncto Gesamtleistung weit hinter den teureren ASUS-Laptops zurück, aber das ist bei einem Einsteigermodell zu erwarten

Fazit:Wenn Sie bereits einen leistungsstarken Gaming-Desktop oder eine Konsole besitzen und lediglich nach einem zuverlässigen Laptop für den gelegentlichen Alltagsgebrauch suchen, dann ist der ASUS 14″ FHD wäre ein sehr kluger und zudem äußerst kosteneffizienter Schritt.

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7. ASUS TUF F17 [Bester ASUS-Gaming-Laptop mit großem Bildschirm]

Technische Daten Details CPU Intel i7-13620H GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB / 64 GB (DDR5) Lagerung 1 TB / 2 TB / 4 TB Anzeige 17,3 Zoll IPS (QHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Akku 90WHrs Gewicht 2,6 kg Konnektivität Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 4, 2,5-Gigabit-Ethernet, HDMI 2.1

ASUS TUF F17 Es vereint den patentierten, hochwertigen Formfaktor von TUF mit einem atemberaubenden 17,3-Zoll-QHD-Bildschirm mit 240 Hz und ist damit das perfekte Gesamtpaket für alle, die Wert auf eine ausgewogene Balance zwischen Form und Funktion legen. Ich bin schon seit Langem ein Fan der Produkte der Marke TUF, da sie sich durch eine makellose Verarbeitungsqualität und Robustheit auszeichnen – daher war es für mich keine Frage, dieses Modell hier aufzunehmen.

Natürlich wäre dieses Kraftpaket nicht auf meiner Liste, wenn seine Zuverlässigkeit und das größere Display seine einzigen Vorzüge wären. Jeder Gaming-Laptop mit einem Intel i7-13620H und einer RTX 4070 wäre für jeden ein bemerkenswertes Produkt, ganz zu schweigen von dem herausragenden Kühlsystem mit 84-flügeligen Arc-Flow-Lüftern, über das dieses fantastische Modell ebenfalls verfügt.

Vorteile Nachteile ✅ Sein 17,3-Zoll-QHD-Bildschirm sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis und noch fesselndere Serienmarathons ✅ Tolle Optik und hervorragende Verarbeitungsqualität der Marke TUF ✅ Leistungsstarke Kombination aus CPU und GPU ✅ Sehr zuverlässige Kühlungslösungen ✅ Gute Auswahl an Speicher- und RAM-Optionen ✅ Hochgeschwindigkeitsverbindung über Thunderbolt 4 ❌ Durch sein dickeres Gehäuse lässt es sich etwas schwerer transportieren, obwohl es im Vergleich zu anderen Gaming-Laptops von ASUS mit kleineren Bildschirmen nicht wirklich viel schwerer ist

Fazit:Ich kann es wärmstens empfehlen ASUS TUF F17 für meine Kollegenein fesselndes Einzelspieler-Spiel ob Sie nun ein begeisterter Gamer sind oder sich einfach gerne zurücklehnen und Inhalte auf einem größeren Bildschirm genießen. Sein breites Display mit QHD-Auflösung wird Sie nicht enttäuschen, egal ob Sie spielen, streamen oder an einer Aufgabe arbeiten, für die mehrere Fenster auf dem Bildschirm erforderlich sind.

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So wählen Sie einen ASUS-Gaming-Laptop aus

Nachdem wir nun alle meine Top-Gaming-Laptops von ASUS aus verschiedenen Kategorien vorgestellt haben: Was ist, wenn du selbst die besten Laptops mit 10 von 10 Punkten auswählen möchtest?

Genau dafür ist dieser Abschnitt gedacht: um dir die fünf wichtigsten Faktoren näherzubringen, die du berücksichtigen solltest, bevor du dich für einen ASUS-Laptop entscheidest, in den du investieren möchtest. Hör gut zu!

Kernkomponenten: CPU und GPU

Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich den Ausdruck „CPU- und GPU-Kombination“ häufig verwende. Das liegt daran, dass es bei Laptop-Komponenten genau wie bei Desktop-PC-Komponenten Prozessor und Grafikkarte sind die wichtigsten Faktoren für seine tatsächliche Spielleistung.

Für alle anderen Komponenten – Arbeitsspeicher, Speicherplatz, Bildschirm, was auch immer – stehen Ihnen die besten Optionen zur Verfügung. Ohne ein leistungsstarke Gaming-CPU und der GPU-Kombination, die dieses System ausmacht, wird Ihr Laptop in absehbarer Zeit keine grafikintensiven AAA-Spiele mit spielbaren Bildraten ausführen können.

Die Überprüfung der Grafikkarte eines Laptops ist der beste Weg, um dessen Gaming-Potenzial einzuschätzen. Die Grafikkarten der RTX-Serien 40 und 50 eignen sich ideal für einen erstklassigen Gaming-Laptop, während die RTX-Serie 30 Karten und darunter sind nach wie vor eine tolle Wahl für preisbewusste Käufer.

ASUS setzt bei seinen Gaming-Laptops zwar selten AMD-Grafikkarten ein, bietet aber dennoch eine recht gute Auswahl an solchen Modellen an, insbesondere für leichte Geräte, die auf integrierte Grafik setzen (z. B. die „Radeon Advantage“-Laptop-Serie).

Was CPUs angeht, reicht alles, was über einem Intel Core i7oder einAMD Ryzen 7 wird Ihnen gute Dienste leisten, obwohl auch alles darunter noch brauchbar wäre, solange es die GPU nicht ausbremst – was bei Gaming-Laptops ohnehin selten vorkommt.

Das Display

Es gibt drei wichtige Punkte, auf die Sie beim Display Ihres Laptops achten sollten: Auflösung, Bildwiederholfrequenz und Bildschirmgröße.

Bildschirmauflösungen für Laptops Pixel pro Breite × Höhe 4K UHD (Ultra High Definition) 3840 × 2160 Pixel WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) 2560 × 1600 Pixel QHD (Quad High Definition) 2560 x 1440 Pixel FHD (Full High Definition) 1920 × 1080 Pixel

Wie Sie der obigen Tabelle entnehmen können, gibt es vier unterschiedliche Beschlüsse für Laptops erhältlich. QHD ist der Goldstandard für moderne Gaming-Laptops der Oberklasse, während Laptops mit FHD-Displays häufiger anzutreffen und in der Regel günstiger sind, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Gamer mit begrenztem Budget macht.

Außerdem würde ich empfehlen, sich einen Laptop mit mindestens 144 Hz Anzeige, vor allem, wenn du auf rasante Ego-Shooter oder andere Echtzeit-Wettkampftitel.

In Bezug auf körperliche Bildschirmgröße… das hängt wirklich von den persönlichen Vorlieben ab. Die Bildschirmgröße der meisten Gaming-Laptops liegt in der Regel zwischen 15 bis 16 Zoll, wobei ich sagen würde, dass 16 Zoll der ideale Wert sind.

Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Auch wenn sie im Hinblick auf die reine Spieleleistung nicht so entscheidend sind wie die CPU und die GPU, sollte man den Arbeitsspeicher und den Speicherplatz eines Laptops dennoch unbedingt berücksichtigen.

Jeder Laptop mit mindestens 16 GB DDR5-RAM wird dir gute Dienste leisten, egal ob du spielst oder kreative Aufgaben erledigst. Einige preisgünstige Modelle verfügen über DDR4-RAM, was für anspruchsvolle Spiele immer noch ausreichend ist, solange du nicht unter die 16-GB-Marke gehst.

Lagerung Bei Laptops ist das weniger kompliziert, da man einfach erstklassige externe Gaming-SSDs um Ihren Speicherplatz zu erweitern – ganz zu schweigen davon, dass die meisten ASUS-Laptops zudem werkzeuglose interne SSD-Upgrades unterstützen. Ich würde dennoch empfehlen, sich einen Gaming-Laptop mit mindestens 512 GB interner Speicher, was, wie ich erfreut feststellen kann, unter den die besten Gaming-Laptopsauf dem Markt.

Zum Schluss noch eine DRINGENDE Erinnerung – Prüfen Sie immer, ob der Arbeitsspeicher oder der Speicherplatz eines Laptops fest verlötet ist, da dies bedeutet, dass sie kann nicht aktualisiert werden mit Aftermarket-Komponenten.

Kühlsystem

Trotz der Fortschritte in der Kühltechnik sind Gaming-Laptops im Allgemeinen nach wie vor dafür bekannt, dass sie sich extrem stark erhitzen. Wenn Sie das absolut die beste Gaming-Ausstattung Was Ihren Laptop angeht, würde ich Ihnen eigentlich empfehlen, dass Sie ein nachgerüstetes Kühlpad besorgen damit Ihr Gerät auch bei hoher Auslastung die optimale Betriebstemperatur beibehält und eine thermische Drosselung verhindert wird.

Das ändert natürlich nichts daran, dass die meisten modernen ASUS-Gaming-Laptops bereits über sehr beeindruckende integrierte Kühlsysteme verfügen. Laptops der ROG Strix- und Strix Scar-Serien verfügen in der Regel über die besten Kühlsysteme im Vergleich zu allen anderen ASUS-Laptop-Serien, wobei die Laptops der TUF-Serie nicht wirklich weit hinterherhinken.

Konnektivität

Wenn du ein paar der Die besten PC-Spiele reibungslos, nachdem Eine stabile WLAN-Verbindung oder eine schnelle Ethernet-Verbindung mit geringer Latenz ist sicherlich von Vorteil – beides gehört zu den Anschlussmöglichkeiten Ihres Laptops.

Natürlich sind die unterstützte WLAN-Version und der Ethernet-Anschluss eines Laptops nicht die einzigen Aspekte, auf die du als Gamer achten solltest. Hier sind einige der die besten Konnektivitätsfunktionen für Gaming-Laptops:

2,5 Gbit/s Ethernet

WiFi 6E

Bluetooth 5.3/5.4 (für verbesserte Verbindungen zu drahtlosen Peripheriegeräten)

Thunderbolt 4 (für vielseitige, schnelle Docking-Stationen und externe Geräte)

HDMI 2.1 (für externe Bildschirme mit hoher Auflösung und hoher Bildwiederholfrequenz)

Während modernste Verbindungstechnologien wie Thunderbolt 5 und WiFi 7 allmählich in einigen Gaming-Laptops der Oberklasse Einzug halten (ein großes Lob an die ASUS ROG Strix G16 2025), doch bis zu ihrer breiten Einführung wird es noch eine Weile dauern.

Aktuelle Technologien wie USB 3.2 Gen 2 und WLAN 6E… werden jedoch so schnell nicht veralten und sind daher eine zuverlässige Wahl für einen modernen Gaming-Laptop.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste ASUS-Gaming-Notebook?

Der insgesamt beste Gaming-Laptop von ASUS ist der ASUS ROG STRIX G16 (2025), das mit einer unglaublichen Kombination aus RTX 5070 Ti und Intel Core Ultra 9 275HX aufwartet. Es ist deutlich günstiger als das ASUS ROG Strix Scar 18, das über etwas bessere Komponenten verfügt und sich daher als erste Wahl für Gamer eignet, die ein hervorragendes High-End-Produkt suchen, ohne ihr Budget voll auszuschöpfen.

Sind ASUS-Laptops gut zum Zocken geeignet?

Ja, ASUS-Laptops eignen sich hervorragend zum Zocken. Insbesondere die Modelle der Strix- und TUF-Serien von ASUS wurden speziell für Gaming entwickelt, wobei die High-End-Modelle in der Lage sind, moderne, ressourcenintensive Spiele mit hohen Grafikeinstellungen und einer hohen Bildwiederholrate auszuführen.

Welche Spiele kann man auf dem ASUS ROG Ally spielen?

Du kannst sowohl Gelegenheitsspiele spielen (z. B. Stardew Valley, Hollow Knight, Minecraft) und grafikintensive AAA-Spiele (z. B. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Fallout 4) auf derASUS ROG Ally.

Eignet sich das ASUS Vivobook zum Zocken?

Nein, dieASUS Vivobooks sind in der Regel für Einsteiger und den täglichen Gebrauch konzipiert und nicht für anspruchsvolle Spiele optimiert, wie es bei Laptops der Strix- oder TUF-Serie der Fall ist. Einige Modelle eignen sich jedoch für leichte bis mittelschwere Spiele.