Die 11 besten Mini-PCs für 2026: Kompakte Leistung, großes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der beste Mini-PC, den ich je benutzt habe, hat meine Sichtweise auf Desktop-Computer völlig verändert. Ich hatte nicht erwartet, dass er meinen großen Tower ersetzen würde, aber er bewältigte alles – Arbeit, Medien und sogar leichte Spiele – ohne Lärm und ohne viel Platz einzunehmen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten System sind, das echte Leistung bietet, finden Sie in diesem Leitfaden 11 Mini-PCs, die derzeit besonders hervorstechen. Jedes dieser Modelle ist meiner Meinung nach die beste Wahl für einen Mini-PC im Jahr 2026 in seiner jeweiligen Kategorie.

Einige sind ideal für Studenten, andere eignen sich für Kreativprofis oder Privatanwender, die Platz sparen möchten, ohne auf Leistung verzichten zu müssen. Lies weiter, um die vollständige Liste zu entdecken. Wenn du den besten Mini-PC für Gaming, Arbeit oder kreative Aufgaben suchst, bist du bei diesem Leitfaden genau richtig.

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Unsere Top-Empfehlungen für Mini-PCs

Nach einem Vergleich von Leistung, Design und Gesamtwert stachen drei Modelle deutlich hervor. Diese stellen die besten Mini-PC-Optionen für verschiedene Preisklassen und Anwendungsfälle dar. Hier erfahren Sie, was sie so besonders macht.

Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 (2024) – Ein zuverlässiger Allrounder, der sich perfekt für das Büro oder das Homeoffice eignet. Er bietet hervorragende Stabilität, einen leisen Betrieb und eine durchdachte Anschlussausstattung. KAMRUI Essenx E2 (2025) – Eine der besten Einstiegsoptionen für Studenten und Gelegenheitsnutzer. Es bietet eine flüssige Leistung bei alltäglichen Aufgaben, ein elegantes Design und überraschend vielfältige Anschlussmöglichkeiten. ASUS ROG NUC (2024) – Ein leistungsstarker Rechner für Gamer und Power-User. Dieser Mini-PC vereint High-End-Komponenten und effiziente Wärmeableitung in einem Formfaktor, den man eher in einem Bücherregal erwarten würde.

Diese drei Modelle sind die besten Mini-PCs für unterschiedliche Anforderungen und Budgets. Jedes Modell bietet eine einzigartige Kombination aus Größe, Geschwindigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis, je nachdem, wonach Sie suchen. Scrollen Sie weiter, um die vollständige Übersicht über alle elf Modelle zu sehen.

Die 11 besten Mini-PC-Modelle für jeden Anwendungsbereich, die man 2026 kaufen sollte

Die besten Mini-PCs haben sich zu leistungsstarken, kompakten Systemen entwickelt, die sich für nahezu jede Anwendung eignen: zu Hause, im Büro, beim Gaming oder bei kreativen Arbeiten. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen elf herausragende Geräte vor, die Leistung bieten, ohne viel Platz einzunehmen. Finden wir gemeinsam den besten Mini-PC für Ihre Bedürfnisse.

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-13420H (8 Kerne, 12 Threads, bis zu 4,6 GHz) GPU / iGPU Integrierte Intel UHD-Grafikkarte Speicher 16 GB DDR4-RAM Lagerung 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD Anschlüsse & Konnektivität 1x USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB-A 3.2 Gen 2, 2x USB-A 2.0, 1x HDMI, 2x DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

The Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4ist dasBester Mini-PC für den vielseitigen Einsatz dank seiner ausgewogenen Kombination aus Leistung, Größe und Stabilität. Es läuft auf einem Intel Core i5 der 13. Generation, das Multitasking, Produktivitäts-Tools und leichte kreative Aufgaben mühelos bewältigt. Sein 1L-Chassis passt unauffällig auf einen Schreibtisch, ein Regal oder hinter einen Monitor und sorgt gleichzeitig für eine optimale Wärmeableitung.

Pro-Tipp Befestigen Sie es mit einer VESA-Halterung an der Rückseite Ihres Monitors, um einen aufgeräumten, effizienten Arbeitsplatz zu schaffen und Unordnung auf dem Schreibtisch zu vermeiden.

Mit Unterstützung für drei 4K-Bildschirme (1 HDMI, 2 DisplayPort) eignet sich dieses Modell für Nutzer, die auf Konfigurationen mit mehreren Bildschirmen angewiesen sind. Es umfasst Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveauund einTÜV-zertifizierte geräuscharme Bauweise. Die16 GB RAM and 512 GB SSD bieten sofort nach dem Auspacken eine schnelle und reaktionsschnelle Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarkes Multitasking mit einem Intel Core i5 der 13. Generation ✅ Dank der ultrakompakten Größe von 1 l passt er auch in beengte Platzverhältnisse ✅ Leiser Betrieb, als geräuscharm zertifiziert ✅ Unterstützt bis zu 3 Monitore für mehr Produktivität ✅ Schnelle Verbindungen über USB-C, Ethernet und Wi-Fi 6 ✅ Schnelle Start- und Ladezeiten von Apps dank NVMe-SSD ✅ Einfach aufzurüsten, um künftigen Anforderungen an Arbeitsspeicher oder Speicherplatz gerecht zu werden ❌ Nicht ideal für anspruchsvolle Spiele, aber gut geeignet für Büroarbeiten, Streaming und alltägliche kreative Anwendungen

Fazit:The Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 ist der beste Mini-Computer für Nutzer, die ein kompaktes, leises und äußerst zuverlässiges System für Arbeit, Studium oder einfache kreative Aufgaben suchen.

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2. KAMRUI Essenx E2 [Der preisgünstigste Mini-PC]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 4300U (4 Kerne, 4 Threads, bis zu 3,7 GHz) GPU / iGPU Integrierte AMD Radeon-Grafikkarte Speicher 16 GB DDR4-RAM Lagerung 512 GB M.2-SSD (erweiterbar über M.2-SATA- und 2,5-Zoll-Steckplatz) Anschlüsse & Konnektivität 1x USB-C Gen 2, 3x USB-A, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, Ethernet, WLAN, Bluetooth

The KAMRUI Essenx E2ist dasBester preisgünstiger Mini-PC für Käufer, die zuverlässige Alltagsleistung zu einem günstigen Preis suchen. Angetrieben von der AMD Ryzen 4300UDieses Gerät bewältigt das Surfen im Internet, Streaming, Office-Anwendungen und Schularbeiten ohne Verzögerungen oder Überhitzung. Trotz des Preises ist es mit einer vollständigen 16 GB Arbeitsspeicherund ein512 GB SSD.

Pro-Tipp Verwenden Sie den DisplayPort 1.4 für eine flüssigere Leistung bei der Nutzung mehrerer Monitore, wenn Sie Videos abspielen oder erweiterte Desktops verwenden.

Es unterstützt4K-Konfigurationen mit zwei Bildschirmen über HDMI und DisplayPort. Mit beiden USB-C Gen 2 Dank der Standard-USB-A-Anschlüsse lässt es sich problemlos mit Peripheriegeräten und externen Laufwerken verbinden. Das silberne Gehäuse bleibt dank eines passivkühlungsfreundlichen Designs kühl, wodurch die Lüftergeräusche selbst bei längerem Betrieb nahezu geräuschlos bleiben.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit 16 GB RAM und 512 GB SSD zu einem günstigen Preis ✅ Dual-Channel-Speicher und SSD-Erweiterungssteckplätze für zukünftige Flexibilität ✅ Das geräuscharme Wärmeprofil trägt dazu bei, Ablenkungen in kleinen oder gemeinsam genutzten Räumen zu verringern ✅ Unterstützt 4K-Ausgabe für Arbeits-, Medien- und grundlegende Design-Workflows ✅ USB-C Gen 2 und Gigabit-LAN für schnelle Datenübertragung und stabile Verbindungen ✅ Kompakt und handlich, ideal für Schüler, Reisende und den Heimgebrauch ✅ Die Radeon-iGPU liefert bei Browsergames und der Medienbeschleunigung eine gute Leistung ❌ Nicht für anspruchsvolle Kreativanwendungen geeignet, bewältigt jedoch einfache Bearbeitungsaufgaben und Multitasking problemlos

Fazit:The KAMRUI Essenx E2 ist der beste preisgünstige Mini-PC und bietet leistungsstarke technische Daten sowie eine überraschende Vielseitigkeit für Privatanwender, Studenten und Gelegenheitsspieler.

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3. ASUS ROG NUC [Bester Mini-PC für Gaming]

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 (Serie 2, 2,7 GHz Basistakt, 96 MB Cache) GPU / iGPU NVIDIA GeForce RTX 50-Serie (mobil) mit DLSS-Unterstützung Speicher Bis zu 96 GB RAM, werkzeuglos aufrüstbar Lagerung Vom Benutzer erweiterbar (kompatibel mit M.2-SSDs) Anschlüsse & Konnektivität USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, WLAN, Bluetooth, RGB-Bedienelemente an der Oberseite

The ASUS ROG NUC ist der beste Mini-Gaming-PC, da er in einem kompakten 3-Liter-Gehäuse die volle Leistung eines Desktop-PCs bietet. Er läuft auf dem Intel Core Ultra 9 Prozessor der Serie 2 und umfasst einen NVIDIA RTX 50-Serie GPU, was hohe Bildraten in anspruchsvollen AAA-Titeln und kompetitiven E-Sport-Spielen ermöglicht.

Pro-Tipp Nutzen Sie die DLSS-Einstellungen in unterstützten Spielen, um die Bildrate zu steigern und gleichzeitig die Belastung der GPU bei langen Spielsitzungen zu verringern.

Die dedizierte GPU nutzt DLSS-Technologie um die Leistung und die Bildqualität zu verbessern, wodurch das Gameplay flüssig und reaktionsschnell bleibt. Gleichzeitig sorgt die fortschrittliche QuietFlow-Kühlsystem nutzt drei Lüfter und eine Vapor-Chamber, um auch bei intensiven Gaming-Sessions oder lang andauernder Hochleistungsarbeit für stabile Temperaturen zu sorgen. Mit RGB-Aura-Sync-Beleuchtung Mit seinem schlanken, kompakten Design findet er problemlos auf jedem Schreibtisch Platz und setzt dennoch ein Statement. Dieses Kraftpaket setzt neue Maßstäbe dafür, was der beste Mini-PC im Gaming-Bereich leisten kann.

Vorteile Nachteile ✅ Grafikkarten der RTX 50-Serie sorgen für flüssiges Gameplay in 1440p und 4K ✅ DLSS-Unterstützung steigert die Bildrate ohne Einbußen bei der Bildqualität ✅ Dank fortschrittlicher Kühlung bleiben die Temperaturen auch bei langen Gaming-Sessions unter Kontrolle ✅ Werkzeugloser Zugang für die Aufrüstung von RAM und Speicher ✅ Kompaktes 3-Liter-Chassis mit voller Leistung ✅ RGB-Beleuchtung mit Aura Sync für einen individuellen Look ✅ Die Intel Ultra 9 CPU bietet leistungsstarkes Multitasking, das weit über das Gaming hinausgeht ❌ Hoher Preis, der jedoch durch die Leistung und das Upgrade-Potenzial gerechtfertigt ist

Fazit:The ASUS ROG NUC ist der beste kleine Desktop-Computer für passionierte Gamer, die Leistung, Kühlung und Grafik in einem kompakten Gehäuse suchen.

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4. Apple Mac Mini M4 [Bester Apple Mini-PC]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details CPU Apple M4-Chip GPU / iGPU Integrierte Apple-Grafikkarte Speicher 16 GB einheitlicher Arbeitsspeicher Lagerung Nicht angegeben (SSD über den Apple Store konfigurierbar) Anschlüsse & Konnektivität Thunderbolt, USB-C, HDMI, Ethernet, Kopfhöreranschluss, macOS-Ökosystem

The Apple Mac Mini M4ist dasBester Apple Mini-PC für Nutzer, die sich im macOS-Ökosystem zu Hause fühlen. Mit einer Breite von nur 12,7 cm passt er überall hin und bietet dabei eine Leistung, die es mit vollwertigen Desktop-Computern aufnehmen kann. Der neue M4-Chip steigert die Leistung bei kreativen Aufgaben, in der Entwicklung und bei alltäglichen Arbeitsabläufen erheblich.

Pro-Tipp Verwenden Sie die USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite für Zubehör, das einen schnellen Zugriff erfordert, wie beispielsweise externe Laufwerke oder Dockingstationen.

With branchenführende Leistung pro Watt, derM4 bietet alles von der Medienerstellung bis hin zum Multitasking und läuft reibungslos und effizient. Das Gerät arbeitet auch unter hoher Belastung nahezu geräuschlos, was es ideal für Profis macht, die im Audio-, Video- oder Programmierbereich tätig sind. Die Integration mit Tools wie iPhone Mirroring, iMessage, FaceTime und iCloud macht es zu einer nahtlosen Ergänzung für jedes Apple Arbeitsablauf des Benutzers.

Vorteile Nachteile ✅ Der Apple M4-Chip bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit, Stabilität und Wärmeableitung ✅ Dank seiner kompakten Größe von 5,5 Zoll passt es problemlos in jede Wohn- oder Büroeinrichtung ✅ Flüsterleiser Betrieb mit optimierter Wärmeableitung ✅ Die integrierte Unterstützung des Apple-Ökosystems steigert die Produktivität und verbessert die Gerätesynchronisierung ✅ Thunderbolt, HDMI und Ethernet für Hochgeschwindigkeitsverbindungen ✅ Optimierungen für macOS sorgen für eine höhere App-Geschwindigkeit, kürzere Startzeiten und eine bessere Energieeffizienz ✅ Eine hervorragende Wahl für Kreative und Entwickler, die native macOS-Tools nutzen ❌ Begrenzte Gaming-Unterstützung, obwohl die Leistung für Gelegenheitsspiele oder Cloud-basiertes Spielen gut ist

Fazit:The Apple Mac Mini M4 rbleibt die beste Wahl unter den Mini-PCs für Apple Nutzer des Ökosystems. Es vereint kompakte Abmessungen mit beachtlicher Leistung und eignet sich perfekt für produktives und kreatives Arbeiten.

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5. GMKtec EVO-T1 [Der leiseste Mini-PC mit Unterstützung für mehrere Monitore]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 285H, 16 Kerne, bis zu 5,4 GHz Turbo GPU / iGPU Intel Arc 140T-Grafikkarte (2,35 GHz) Speicher 96 GB DDR5-RAM (Dual-Channel) Lagerung 2 TB PCIe 4.0 SSD, erweiterbar auf maximal 12 TB Anschlüsse & Konnektivität Vierfach-4K/8K-Bildschirmausgang, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6, 2,5-GbE-LAN, Bluetooth 5.2

The GMKtec EVO-T1ist dasDer leiseste Mini-PC für Nutzer, die eine flüssige Leistung und Unterstützung für breite Monitore ohne Systemgeräusche benötigen. Es verfügt über die High-End- Intel Core Ultra 9 285H Chip mit KI-Beschleunigungsfunktionen und einer Turbo-Taktfrequenz von bis zu 5,4 GHz, zusammen mit dem Intel Arc 140T-Grafikkarte der kreative Anwendungen und moderne Spiele mühelos bewältigt.

Pro-Tipp Um eine optimale Bildqualität und Bildwiederholfrequenz zu erzielen, verwenden Sie HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4 mit Monitoren, die eine 4K-Ausgabe mit 60 Hz oder eine 8K-Ausgabe unterstützen.

Dieses Modell unterstützt Ausgabe auf vier Bildschirmen in 4K- oder 8K-Auflösung. Für Gaming und netzwerkintense Anwendungen verfügt das System über Wi-Fi 6, 2,5-GbE-LAN und USB Typ C sowie einen Spitzen-GPU für Gaming Unterstützung, schnelle Dateiübertragungen und Spitzenleistung.

Vorteile Nachteile ✅ Dank des extrem leisen Kühlsystems eignet es sich perfekt für geräuschsensible Umgebungen ✅ Unterstützt bis zu 4 Bildschirme mit gestochen scharfer 4K/8K-Ausgabe ✅ Die Intel Arc 140T-GPU überzeugt bei kreativen Anwendungen und Gelegenheitsspielen ✅ 2 TB PCIe 4.0 SSD mit ausreichend Platz für umfangreiche Dateibibliotheken und Erweiterungen ✅ 96 GB DDR5-RAM ermöglichen anspruchsvolles Multitasking und eine schnelle Speicherverarbeitung ✅ Der Oculink-Anschluss und das 2,5-GbE-LAN sorgen für schnelle Datenübertragungen und geringere Netzwerklate ✅ Das moderne Gehäusedesign fügt sich nahtlos in Büro- oder Studioeinrichtungen ein ❌ Größere Stellfläche als die meisten der besten Mini-PCs, im Vergleich zu vollwertigen Desktop-PCs jedoch immer noch kompakt

Fazit:The GMKtec EVO-T1 bietet das, was viele als das beste Mini-PC-Erlebnis für Profis mit mehreren Monitoren ansehen, die zudem einen leisen Betrieb und zuverlässige Leistung benötigen.

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6. Geekom G1 [Der beste Mini-PC mit fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details CPU Intel Core i9-13900HK, bis zu 5,4 GHz Turbo, 20 Threads GPU / iGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile (8 GB GDDR6) Speicher 32 GB DDR5-RAM (erweiterbar auf 64 GB) Lagerung 2 TB PCIe Gen 4 SSD (erweiterbar auf bis zu 4 TB) Anschlüsse & Konnektivität Oculink, USB-C, HDMI 2.0, 2,5-GbE-LAN, insgesamt 15 Anschlüsse, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

The Geekom G1ist dasDer beste Micro-PC mit fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung, dank seiner Kombination aus Leistung und thermischer Präzision. Sein Herzstück ist ein Intel Core i9-13900HK, kombiniert mit einem RTX 4060 Mobile-Grafikkarte, was ihn ideal für Gamer, Kreative und Power-User macht, die auch unter hoher Belastung konstante Leistung benötigen.

Pro-Tipp Um die Kühlung zu optimieren, platzieren Sie das G1 in einem gut belüfteten Raum aufstellen und die seitliche Abluftführung für eine bessere Luftzirkulation voll ausnutzen.

Infolgedessen behält die CPU Turbo-Drehzahlen länger als die meisten luftgekühlten Alternativen. Der Oculink-Anschluss bietet Unterstützung für externe Grafikkarten mit einer Bandbreite von 32 GB/s. Was die Anschlussmöglichkeiten angeht, verfügt dieses Modell über Insgesamt 15 Anschlüsse über USB-A, USB-C, HDMI und 2,5-GbE-LAN, wodurch Konfigurationen mit mehreren Geräten für Studios, Schnittplätze und hybride Arbeitsabläufe unterstützt werden.

Vorteile Nachteile ✅ Die Flüssigkeitskühlung sorgt für anhaltend hohe Leistung bei geringem Geräuschpegel ✅ Intel Core i9 und RTX 4060 ermöglichen schnelles Rendering und 4K-Gaming ✅ Eine 2-TB-SSD und erweiterbare Steckplätze bieten hervorragenden Speicherplatz für Medien ✅ Die Oculink-Konnektivität bietet zukunftssichere Möglichkeiten zur GPU-Erweiterung ✅ Kompakte Bauweise, passt auch in enge Räume und sorgt für minimale Wärmeentwicklung ✅ 2,5-GbE-LAN und Wi-Fi 6 verbessern die Latenz ✅ Werkzeuglose Upgrades ermöglichen eine einfache Anpassung an zukünftige Anforderungen ❌ Größer als übliche Mini-PCs, doch die Kühlung und die Leistung machen das wieder wett

Fazit:The Geekom G1zeigt, wie der beste Mini-PC dank fortschrittlicher Kühlung mit der Leistung eines Desktop-PCs mithalten kann. Er überzeugt bei Bearbeitungs-, Rendering- und Gaming-Aufgaben und hält dabei Wärmeentwicklung und Geräuschpegel unter Kontrolle.

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7. ACEMAGICIAN Kron Mini K1 [Der beste kompakte Mini-PC mit hoher Leistung]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 7730U, 8 Kerne / 16 Threads, bis zu 4,5 GHz GPU / iGPU AMD Radeon RX Vega-Grafikkarte Speicher 32 GB DDR4-RAM, Dual-Channel, erweiterbar auf 64 GB Lagerung 512 GB M.2-SSD, erweiterbar über einen zweiten M.2-Steckplatz Anschlüsse & Konnektivität HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45-LAN, Typ C, WLAN, Bluetooth

The ACEMAGICIAN Kron Mini K1 verdient sich seinen Titel als Der beste kompakte und leistungsstarke Mini-PC durch die Kombination von schneller Multitasking-Leistung und extrem kompakter Bauweise. Es läuft auf dem AMD Ryzen 7 7730U. DieRadeon RX Vega-Grafikkarte unterstützt eine flüssige 4K-Videowiedergabe und Gelegenheitsspiele ohne Bildausfälle.

Pro-Tipp Wenn Sie drei Monitore verwenden, nutzen Sie HDMI, DisplayPort und USB-C gleichzeitig, um Ihr Setup ohne Einbußen bei der Auflösung zu erweitern.

Die Netzwerkleistung bleibt auch unter hoher Auslastung stabil, dank Gigabit-LAN… und dank der modernen Anschlussausstattung lassen sich Bildschirme, externe Laufwerke und Peripheriegeräte ganz einfach und ohne Adapter anschließen. Das kompakte Gehäuse verfügt zudem über ein leistungsfähiges Kühlsystem, das den Geräuschpegel niedrig hält und auch bei langen Sitzungen für eine konstante Leistung sorgt.

Vorteile Nachteile ✅ Die Ryzen 7-CPU bewältigt Multitasking, Videowiedergabe und moderate Arbeitslasten effizient ✅ Die Radeon RX Vega iGPU sorgt für flüssige 4K-Darstellung und spielbare Bildraten ✅ 32 GB RAM ab Werk, mit Erweiterungsmöglichkeit auf 64 GB ✅ Zwei M.2-Steckplätze für mehr Flexibilität beim Speicher ✅ Dank der dreifachen 4K-Bildschirmausgabe eignet es sich ideal für Produktivitätsumgebungen ✅ Das kompakte Gehäuse passt problemlos in jeden Arbeitsbereich oder jede Medienstation ✅ Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit USB-C-, RJ45- und Full-Size-HDMI-/DP-Anschlüssen ❌ Nicht für anspruchsvolle Spiele optimiert, bietet jedoch eine gute Leistung bei Gelegenheitsspielen und grafischen Aufgaben

Fazit:The ACEMAGICIAN Kron Mini K1 beweist, dass der beste Mini-PC nicht immer viel Platz beanspruchen muss. Er ist ideal für Nutzer, die Geschwindigkeit, Multitasking und Möglichkeiten für zukünftige Aufrüstungen in einem übersichtlichen, kompakten Design suchen.

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8. AYANEO AM01 Retro [Der beste Mini-PC mit klappbarem Bildschirm]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 5825U, 8 Kerne / 16 Threads, bis zu 4,5 GHz GPU / iGPU Integrierte AMD Radeon-Grafikkarte Speicher 32 GB DDR4-RAM, Dual-Channel, erweiterbar auf 64 GB Lagerung 512 GB PCIe 3.0 SSD mit 2,5-Zoll-SATA-Steckplatz zur Erweiterung Anschlüsse & Konnektivität USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, RJ45-Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

The AYANEO AM01 Retroist dasDer beste Mini-PC mit klappbarem Bildschirm, das herausragendes Design mit flexibler Leistung verbindet. Hergestellt aus einem Chassis im Retro-Stil, es verfügt über einen kleinen integrierten touchscreen display für die schnelle Systemüberwachung, Mediensteuerung oder Produktivitäts-Widgets.

Pro-Tipp Über das Flip-Display kannst du Temperaturen, CPU-Auslastung und Taktraten in Echtzeit überwachen, ganz ohne externe Apps.

Im Inneren ist dasAMD Ryzen 7 5825U bietet eine starke Leistung für alltägliche Computeraufgaben, Multitasking und kreative Arbeiten. Sein kompaktes Design geht einher mit einem leises, hocheffizientes Kühlmodul. Nutzer profitieren zudem von schnellem Speicher, zwei RAM-Steckplätzen und zusätzlichem Platz für Erweiterungen über SATA.

Vorteile Nachteile ✅ Das Retro-Design mit hochklappbarem Bildschirm verleiht dem Gerät eine funktionale Note ✅ Der Ryzen 7 5825U eignet sich für Multitasking, kreative Anwendungen und die Wiedergabe von Medien ✅ Die Unterstützung für Speicher mit zwei Laufwerken bietet Platz für immer größer werdende Projektdateien ✅ Das geräuscharme Kühlsystem ermöglicht eine störungsfreie Nutzung ✅ 32 GB RAM sorgen für eine schnelle Leistung in allen Apps und Browser-Tabs ✅ Vollwertige HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse vereinfachen den Einsatz mehrerer Monitore ✅ Das vorinstallierte Windows 11 sorgt für eine reibungslose Einrichtung direkt nach dem Auspacken ❌ Nicht für anspruchsvolle 3D-Spiele geeignet, bietet jedoch eine gute Leistung bei Emulationen, Streaming und weniger anspruchsvollen Titeln

Fazit:The AYANEO AM01 Retro ist die erste Wahl für Nutzer, die Leistung, Mobilität und einen einzigartigen Stil suchen. Er gilt als der beste Mini-PC, der Charakter mit Leistung verbindet.

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Enebameter 8/10

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 5 225H, Serie 2, bis zu 1,7 GHz Basistakt GPU / iGPU Intel Arc 130T-Grafikkarte Speicher 96 GB (erweiterbar, werkzeugloses Gehäuse) Lagerung Keine Angabe (kompatibel mit M.2-SSDs und werkzeuglosen Steckplätzen) Anschlüsse & Konnektivität Zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 0,7-Liter-Gehäuse

The ASUS NUC 15 Pro+ist dasbester KI-fähiger Mini-PC für Anwender, die sich auf anspruchsvolle Automatisierungs- und Machine-Learning-Anwendungen vorbereiten. Es läuft auf der neuen Intel Core Ultra 5 225H Prozessor, unterstützt durch Intel Arc 130T-Grafikkarte.

Pro-Tipp Kombinieren Sie diesen Mini-PC mit einer externen Thunderbolt-4-Grafikkarte, um KI-Modelle zu rendern oder anspruchsvollere grafische Aufgaben zu bewältigen, ohne das gesamte System austauschen zu müssen.

Dieses kompakte System unterstützt bis zu 96 GB Speicher, was eine reibungslosere Durchführung von Tests, Programmierung und Datenverarbeitung für KI-Modelle ermöglicht. Das thermische Design spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das 0,7-Liter-Fahrgestell Es fügt sich unauffällig in jeden Arbeitsbereich ein, bietet aber unter der Haube jede Menge Leistung. Ob beim Gaming oder beim Fernzugriff – das System sorgt durch Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4sowie zwei HDMI-Ausgänge.

Vorteile Nachteile ✅ Die Intel Arc 130T-GPU unterstützt KI-, Grafik- und Medienaufgaben mit geringer Latenz ✅ Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 verbessern die Reaktionsgeschwindigkeit auf allen Geräten ✅ Dank zwei HDMI- und Thunderbolt-4-Anschlüssen lassen sich gestochen scharfe 4K-Konfigurationen mit mehreren Bildschirmen realisieren ✅ Dank seiner kompakten Bauweise von 0,7 l passt er problemlos in jeden Arbeitsbereich ✅ Das leise Lüftungssystem sorgt auch bei Multithread-Auslastung für einen leisen Lüfterbetrieb ✅ Dank der werkzeuglosen Konstruktion lassen sich Upgrades schnell und einfach durchführen ✅ KI-Hardwarebeschleunigung rüstet Fachleute für zukünftige Arbeitslasten ❌ Keine dedizierte Grafikkarte, doch dank KI-gestützter Grafik und Erweiterungsmöglichkeiten eignet es sich für die meisten Anforderungen

Fazit:The ASUS NUC 15 Pro+ ist der beste Mini-PC für Fachleute, die in den Bereichen Automatisierung, Programmierung und KI tätig sind.

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Gesamtbewertung 7,5/10

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Technische Daten Details CPU Intel Core i9-13900HK, 14 Kerne, 20 Threads, bis zu 5,4 GHz GPU / iGPU Intel Iris Xe-Grafikkarte, bis zu 1,5 GHz Speicher 32 GB DDR5, 5600 MHz, Dual-Channel, aufrüstbar Lagerung 1 TB PCIe 4.0 SSD, erweiterbar auf bis zu 12 TB über 3 M.2-Steckplätze Anschlüsse & Konnektivität 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2,5-GbE-LAN, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, COM-Anschluss

The GMKtec K10ist dasbeste Mini-PC-Workstation für Nutzer, die echte Rechenleistung bei geringem Platzbedarf benötigen. Es verfügt über den Intel Core i9-13900HK, ein Hochleistungsprozessor, der für anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung, 3D-Rendering und Virtualisierung entwickelt wurde. Mit 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher and 1 TB Gen4-SSD-Speicher… bewältigt der K10 anspruchsvolle Anwendungen mühelos und bietet dabei bis zu 12 TB Erweiterungskapazität für langfristige Skalierbarkeit.

Pro-Tipp Nutzen Sie bei umfangreichen Bearbeitungsprojekten oder bei der Virtualisierung die drei M.2-Steckplätze, um Betriebssystem, Cache und Projektspeicher voneinander zu trennen und so die Leistung zu steigern.

Dank seiner Eigenschaften ist es ideal für Kreative, Ingenieure und Entwickler Unterstützung für vier Bildschirme, das eine gleichzeitige 4K- oder 8K-Ausgabe über HDMI, DisplayPort und USB-C ermöglicht. Das COM-Anschluss bietet zudem Flexibilität für Integrationen in Industrie-, Automatisierungs- oder POS-Anwendungen – ein seltener Pluspunkt bei Mini-PCs. Dies ist auch für Nutzer relevant, die das Gerät mit einem führender Einplatinencomputer, da es bei ähnlicher Bauweise deutlich mehr Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Erweiterungsmöglichkeiten bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Die i9-13900HK-CPU bewältigt anspruchsvolle Aufgaben mühelos ✅ Die Speichererweiterung auf 12 TB unterstützt umfangreiche Dateibibliotheken oder virtuelle Maschinen ✅ Die Unterstützung von vier 4K-/8K-Bildschirmen verbessert Multitasking und Arbeitsabläufe ✅ Dank des COM-Anschlusses eignet sich das Gerät für industrielle und eingebettete Anwendungen ✅ DDR5-RAM mit 5600 MHz sorgt für schnelle Reaktionszeiten bei allen Arbeitslasten ✅ 2,5-GbE-LAN + Wi-Fi 6 verbessern die VPN-Geschwindigkeiten und den Fernzugriff ✅ Das kompakte Gehäuse passt auf jeden Schreibtisch und bietet dennoch die Leistung eines Workstations-PCs ❌ Keine separate Grafikkarte, doch die integrierte Iris Xe ist für kreative Arbeitsabläufe und Medienaufgaben nach wie vor leistungsfähig

Fazit:The GMKtec K10 ist der beste Mini-PC im Workstation-Bereich für Profis, die Leistung, Flexibilität und Multi-Display-Fähigkeit in einem kompakten Format benötigen.

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Gesamtbewertung 7,5/10

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 9 5900HX, 8 Kerne / 16 Threads, bis zu 4,6 GHz GPU / iGPU AMD Radeon Vega 8 Grafik, integriert Speicher 32 GB DDR4-RAM, Dual-Channel Lagerung 512 GB NVMe-SSD, vom Benutzer erweiterbar Anschlüsse & Konnektivität USB 3.2, HDMI, DisplayPort, Ethernet, WLAN, Bluetooth

The Beelink Mini-PC SER9 bietet ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung, Preis und Zuverlässigkeit. Angetrieben wird es von dem AMD Ryzen 9 5900HX, ein leistungsstarker Prozessor, der Multitasking, Kreativsoftware und Produktivitätswerkzeuge ohne Verzögerungen bewältigt. In Kombination mit 32 GB RAM Dank einer schnellen SSD läuft dieses System sowohl bei professionellen als auch bei alltäglichen Aufgaben reibungslos.

Pro-Tipp Schließen Sie sowohl DisplayPort als auch HDMI an zwei Monitore an, um eine übersichtliche Arbeits- oder Unterhaltungsumgebung zu schaffen, für die keine Adapter erforderlich sind.

Its Radeon Vega 8-Grafikkarte sorgt für flüssige Leistung bei einfachen Spielen, kreativen Vorschauen und Multitasking, während das kompakte Gehäuse auch bei langen Sitzungen kühl und leise bleibt. Damit eignet es sich ideal für Remote-Mitarbeiter, Studenten und Mediennutzer. Mehrere USB-Anschlüsse, High-Definition Multimedia InterfaceundDisplayPort ist mit einer Vielzahl von Breitbildmonitoren kompatibel und lässt sich problemlos mit jedem der die besten Gaming-Monitore um ein gestochen scharfes, verzögerungsarmes visuelles Erlebnis zu schaffen.

Vorteile Nachteile ✅ Die Ryzen 9-CPU bietet schnelles Multitasking und eine stabile Anwendungsleistung ✅ Das leise Kühlsystem sorgt dafür, dass die Lüftergeräusche auch bei langen Arbeitszeiten gering bleiben ✅ Die Radeon Vega 8-GPU eignet sich ideal für Streaming, weniger anspruchsvolle Spiele und die Wiedergabe von Medien ✅ 32 GB Dual-Channel-Arbeitsspeicher verbessert die Leistung bei browserintensiven oder kreativen Aufgaben ✅ Der erweiterbare Speicher bietet Platz für umfangreichere Projektbibliotheken oder Spielinstallationen ✅ Dank mehrerer Bildschirmausgänge lassen sich Mehrbildschirm-Konfigurationen für Arbeit oder Unterhaltung realisieren ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie der Premium-Mini-PCs ❌ Nicht für anspruchsvolle 3D-Spiele geeignet, liefert jedoch bei weniger anspruchsvollen Titeln und Produktivitätssoftware eine gute Leistung

Fazit:The Beelink Mini-PC SER9 ist ein Paradebeispiel dafür, was ein erstklassiger Mini-PC in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten hat. Er wurde für Vielnutzer entwickelt, die zuverlässige Leistung, einen leisen Betrieb und eine starke Alltagsleistung in einem kompakten Gerät suchen.

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Technische Daten im Vergleich: Die besten Mini-PCs des Jahres 2026

Dieser Vergleich hilft Ihnen dabei, die besten Mini-PC-Spezifikationen für Ihre Anforderungen zu finden. Nutzen Sie diese Daten, um die Rechenleistung, die Grafikleistung, die Speicherkonfigurationen und die Anschlussmöglichkeiten aller ausgewählten Top-Mini-PCs des Jahres 2026 miteinander zu vergleichen. Jedes Modell steht für unterschiedliche Stärken auf dem Mini-PC-Markt.

Diese Übersicht über die technischen Daten zeigt, wie sich die besten Mini-PC-Modelle des Jahres 2026 in wesentlichen Punkten unterscheiden. Modelle der Oberklasse wie der ASUS ROG NUC bieten dedizierte Grafikkarten für Spiele, während preisgünstige Mini-Computer wie der KAMRUI Konzentrieren Sie sich auf solide Alltagsleistung. Nutzen Sie diese technischen Daten, um herauszufinden, welcher kleine Desktop-Computer Ihren Leistungsanforderungen und Ihrem Budget entspricht. Für ausführliche Testberichte und Einblicke in die tatsächliche Leistung scrollen Sie nach oben, um die vollständige Übersicht über die besten Mini-PCs zu lesen.

So wählen Sie einen guten Mini-PC aus

Die Wahl des besten Mini-PCs beginnt damit, dass Sie sich darüber im Klaren sind, wofür Sie ihn nutzen möchten. Büroarbeiten und das Surfen im Internet erfordern weitaus weniger Leistung als Gaming, kreative Bearbeitung oder KI-bezogene Aufgaben. Ein klar definierter Anwendungsfall hilft dabei, unnötige Ausgaben zu vermeiden und zu verhindern, dass die Hardware schon nach kurzer Zeit zu langsam erscheint. Der beste Mini-PC für Ihre Bedürfnisse bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Größe und Budget.

CPU-Leistung und warum sie wichtig ist

Der Prozessor bestimmt, wie flüssig sich Ihr System im Alltag anfühlt. Für Büroaufgaben, das Surfen im Internet und leichtes Multitasking reicht ein Intel Core i5 oder Ryzen 5 in der Regel aus. Nutzer mit höheren Anforderungen sollten nach dem beste CPU die im Rahmen des Budgets erhältlich sind, wie beispielsweise ein Intel Core i7 oder ein AMD Ryzen 7. Die besten Mini-PC-Modelle des Jahres 2026 bieten Prozessoren der Desktop-Klasse in kompakter Bauweise.

GPU-Fähigkeiten für Grafik und Gaming

Integrierte Grafikkarten eignen sich gut für die Medienwiedergabe und den allgemeinen Gebrauch. Kreative Arbeiten, Gaming und KI-Anwendungen profitieren von einer dedizierten GPU. Kompakte Systeme mit der beste AMD-GPU Diese Optionen bieten eine hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Die bester Mini-Gaming-PC wird eine separate Grafikkarte für hohe Gaming-Leistung enthalten.

Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Aufrüstungsoptionen

Die meisten Nutzer sollten darauf abzielen, 16 GB Arbeitsspeicher damit das Multitasking reibungslos funktioniert. Kreative Nutzer benötigen möglicherweise mehr. Die Speicherkapazität sollte bei 512 GB SSD, wobei Optionen für zukünftige Erweiterungen verfügbar sind. Aufgrund des begrenzten Platzangebots im Inneren ist die Erweiterbarkeit ein wichtiger Aspekt.

Anschlüsse, Kühlung und täglicher Gebrauch

Anschlussauswahl beeinflusst die Benutzerfreundlichkeit stärker, als die Größe vermuten lässt. Eine gute Mischung aus USB-C-, HDMI-, DisplayPort- und Ethernet-Anschlüssen gewährleistet eine reibungslose Verbindung mit Monitoren, Eingabegeräten und Speichermedien. Wenn Sie große Dateien übertragen oder die beste externe Festplatte für Backups oder Medienbibliotheken nutzen möchten, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Mini-Desktop-Computer Hochgeschwindigkeitsanschlüsse wie USB 3.2 Gen 2 oder Thunderbolt unterstützt.

Leistung, Wahl des Betriebssystems und Budget

Energieeffiziente Systeme reduzieren Wärmeentwicklung und Energieverbrauch. Windows bietet die größte Kompatibilität, Linux eignet sich für Entwickler, und macOS ist weiterhin auf Apple-Hardware beschränkt. Legen Sie Ihr Budget anhand der tatsächlichen Anforderungen fest, nicht anhand von Spitzenwerten, um langfristig einen Mehrwert zu erzielen. Gamer sollten vor allem auf Taktrate und thermische Stabilität achten, da die Top-CPU für Gaming verbessert die Bildratenstabilität und Reaktionsgeschwindigkeit, insbesondere bei CPU-intensiven Spielen. Der beste Mini-PC bringt all diese Faktoren unter Berücksichtigung Ihres Budgets in Einklang.

Mein Fazit zum besten Mini-PC

Wenn Sie auf engstem Raum arbeiten und ein System benötigen, das keine Kompromisse bei der Leistung eingeht, ist ein Mini-PC eine gute Wahl. Welcher Mini-PC derzeit der beste ist, hängt davon ab, wer Sie sind und was Sie benötigen. Hier sind die besten Empfehlungen, abgestimmt auf spezifische Nutzeranforderungen:

Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 – Ideal für Produktivität, Remote-Arbeit und geräuscharme Büroeinrichtungen

KAMRUI Essenx E2 – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Studenten und Gelegenheitsnutzer zu Hause, die eine zuverlässige Leistung im Alltag benötigen

ASUS ROG NUC – Die beste Wahl für Gamer und Power-User, die Spitzenleistung in einem kompakten Gehäuse suchen

Apple Mac Mini M4 – Ideal für Kreative und Apple Anwender, die die Leistung der M-Serie in einem kompakten Gehäuse benötigen

Jedes dieser Modelle gehört meiner Meinung nach zu den besten Mini-PCs, die das Jahr 2026 zu bieten hat, doch welches Modell für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie Sie arbeiten, spielen und welche Zukunftspläne Sie haben.

Häufig gestellte Fragen