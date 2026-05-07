So nutzt du Steam Link: Streame deine PC-Spiele von überall

Als ich Steam Link zum ersten Mal entdeckte, kam mir die Vorstellung, meine gesamte PC-Bibliothek in jeden beliebigen Raum zu streamen, wie Zauberei vor. Wenn du neugierig bist, wie man Steam Link nutzt, zeigt dir dieser Leitfaden alles, was du wissen musst. Steam Link ist eine Technologie von Valve, die Video- und Audiosignale von deinem Gaming-PC an andere Geräte überträgt und dabei die Eingaben deines Controllers oder deiner Maus mit minimaler Verzögerung zurückmeldet. Es funktioniert über den Steam-Client mithilfe von Echtzeit-Videokodierung und einem speziellen Netzwerkprotokoll mit geringer Latenz, wodurch sich deine Spiele auf entfernten Bildschirmen reaktionsschnell anfühlen. Egal, ob du auf einem Fernseher, einem anderen PC, deinem Smartphone oder sogar einem VR-Headset spielen möchtest – das Kernprinzip bleibt dasselbe: Das Spiel läuft auf deinem Haupt-PC, während du es an einem anderen Ort genießt.

So nutzt du Steam Link: Was es ist und warum Gamer es lieben

Mit Steam Link kannst du deine PC-Spiele auf verschiedene Geräte übertragen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Bild- und Tonsignale werden auf deinem Gaming-PC codiert und über dein lokales Netzwerk an ein zweites Gerät gesendet, während die Eingaben fast augenblicklich zurückgesendet werden. Das Ergebnis ist ein Streaming in Echtzeit, bei dem du das Gefühl hast, immer noch an deinem Schreibtisch zu sitzen.

Ich habe die Funktion genutzt, um nach langen Arbeitstagen im Wohnzimmer noch ein paar Runden zu spielen, und die Bequemlichkeit ist einfach unschlagbar. Die Technologie unterstützt Smartphones, Tablets, Fernseher, Laptops und sogar Meta-Quest-Headsets. Mit „Remote Play Together“ können Freunde auch online an lokalen Koop-Spielen teilnehmen, indem sie denselben Stream nutzen. Wenn du daran interessiert bist, deine Spiele auch unterwegs zu genießen, schau dir unseren Testbericht zu den leistungsstarken tragbaren Geräten in unserem Ratgeber für tragbare Gaming-PCs, wo wir Geräte vorstellen, die sich gut mit Steam Link kombinieren lassen.

Steam Link nutzt auf beiden Geräten dasselbe Steam-Konto, sodass dir deine gesamte Bibliothek überall zur Verfügung steht, wo du eine Verbindung herstellst. Dein Zweitgerät muss nicht besonders leistungsstark sein; selbst ein einfacher Laptop oder ein Tablet kann High-End-PC-Spiele anzeigen, wenn diese an einem anderen Ort gerendert werden.

Und da der Dienst kostenlos ist, brauchst du lediglich ein kompatibles Gerät und eine gute Internetverbindung. Viele Spieler schätzen diese Funktion sehr, da sie dadurch nicht mehr an einen bestimmten Raum gebunden sind, was das Spielen flexibler und geselliger macht.

Systemanforderungen und Netzwerkeinrichtung für Steam Link

Bevor du mit dem Streamen beginnst, stelle sicher, dass dein System die Anforderungen erfüllt. Auf deinem Host-Computer muss Steam unter Windows 7 oder neuer, macOS 10.10 oder neuer, SteamOS oder Linux Ubuntu 12.04 oder neuer laufen. Außerdem benötigst du einen Bildschirm mit einer Auflösung von 720p oder 1080p sowie einen Controller, eine Maus oder eine Tastatur.

Auf dem Host-Rechner wird eine Quad-Core-CPU empfohlen, doch die Anforderungen an das Client-Gerät sind gering; es benötigt lediglich eine hardwarebeschleunigte H.264-Decodierung, die von den meisten modernen Smartphones, Tablets und Laptops unterstützt wird. Für ein optimales Erlebnis sollten sowohl der Host als auch das Empfangsgerät mit demselben Router verbunden sein.

Valve empfiehlt, mindestens eine der beiden Verbindungen über ein kabelgebundenes Ethernet-Netzwerk herzustellen, da Kabel eine höhere Bandbreite und geringere Latenz bieten als WLAN. Wenn du auf eine drahtlose Verbindung zurückgreifen musst, verwende ein 5-GHz-Netzwerk mit starkem Signal und stelle deinen Router in der Nähe beider Geräte auf.

Vermeiden Sie es während der Einrichtung, andere Downloads in Ihrem Netzwerk zu starten, da diese zu Verzögerungen führen können. Wenn Sie über WLAN verbunden sind, verringern Sie Störungen, indem Sie andere drahtlose Geräte ausschalten und Wände oder Hindernisse zwischen Ihrem Router und den Geräten auf ein Minimum reduzieren. In den Remote-Play-Einstellungen von Steam können Sie die Bandbreite begrenzen, die Auflösung anpassen und Geschwindigkeit vor Qualität priorisieren, falls Ihre Verbindung unbeständig ist.

Für Gamer, die gerne auf der Couch spielen, kann eine gute Dockingstation dabei helfen, die Kabel zu organisieren und Ethernet-Anschlüsse bereitzustellen. Unsere Leitfaden zu Steam Deck-Docks Dockingstationen mit zusätzlichen USB-C-, HDMI- und Ethernet-Anschlüssen, die sich auch gut für PC-Streaming-Konfigurationen eignen.

Einrichten von Steam Link auf Ihrem Fernseher, Monitor oder einem anderen PC

Wenn Sie die spezielle Steam Link-Hardware von Valve besitzen oder von einem PC auf einen anderen streamen möchten, ist das ganz einfach. Schalten Sie Ihren Gaming-PC ein, starten Sie den Steam-Client und melden Sie sich an. Schließen Sie die Steam Link-Hardware über HDMI an Ihren Fernseher oder Monitor an, schalten Sie sie ein und verbinden Sie sie über ein Ethernet-Kabel oder WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.

Schließe einen Controller, eine Maus oder eine Tastatur an einen der USB-Anschlüsse an und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Gerät sucht in deinem Netzwerk nach Computern, auf denen Steam läuft. Wähle deinen PC aus und gib den auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Code ein, falls du dazu aufgefordert wirst. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wird deine Bibliothek angezeigt und du kannst damit beginnen, Spiele auf den großen Bildschirm zu streamen. Ich nutze diese Konfiguration oft im Wohnzimmer mit einem kabellosen Controller, und das Spielerlebnis fühlt sich ganz natürlich an, ohne spürbare Eingabeverzögerung.

Für das PC-zu-PC-Streaming musst du dich auf beiden Systemen bei Steam anmelden. Starte auf dem Host-Rechner das Spiel, das du spielen möchtest. Öffne auf dem Client-Rechner deine Steam-Bibliothek und wähle das gewünschte Spiel aus. Anstelle einer „Spielen“-Schaltfläche siehst du eine „Streamen“-Schaltfläche. Klicken Sie darauf, und das Spiel wird auf dem Host-PC gestartet, während es auf Ihren Client gestreamt wird. Diese Funktion eignet sich perfekt, um Windows-exklusive Spiele auf Linux-Rechnern oder leistungsschwachen Laptops zu spielen. Da Steam Link den Bildschirm des Hosts spiegelt, bleibt Ihr Haupt-PC auf das Spielfenster fixiert; vermeiden Sie es daher, ihn während des Streamings für andere Aufgaben zu nutzen.

Wenn Sie auf der Suche nach neuen Abenteuern sind, die Sie bequem von der Couch aus erleben können, stöbern Sie doch einmal in unserer Liste von Die besten Steam-Deck-Spiele als Anregung; diese Titel lassen sich über Remote Play wunderbar spielen.

Verwendung der Steam Link-App auf Mobilgeräten und anderen Geräten

Mit der Steam Link-App kannst du PC-Spiele mit nur wenigen Fingertipps auf dein Smartphone, Tablet oder deinen Smart-TV übertragen. Schalte zunächst deinen PC ein, starte Steam und melde dich an. Stelle sicher, dass dein Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie dein Computer. Lade die Steam Link-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter und befolge die Anweisungen zur Kopplung auf dem Bildschirm. Die App sucht dann nach Computern, auf denen Steam läuft.

Wähle deinen PC aus und gib den angezeigten Code ein, wenn du dazu aufgefordert wirst. Nach dem Koppeln kannst du entweder die Touch-Steuerung auf dem Bildschirm nutzen oder einen Bluetooth-Controller anschließen. Zu den offiziell unterstützten Controllern gehören der Steam Controller, Microsoft Xbox-Controller, der Sony DualShock 4, der Razer Kishi und weitere. Wenn du auf einem Tablet oder einem Smartphone-Ständer spielst, kann die Verwendung eines Bluetooth-Controllers das Spielerlebnis erheblich verbessern.

Die Steam Link-App funktioniert auch mit einigen Smart-TVs, Raspberry Pi-Geräten und VR-Headsets. Nutzer von Meta Quest können die App über den Meta Quest Store installieren, um VR-Spiele von ihrem PC zu streamen. Zu den Mindestanforderungen gehören ein Windows 10-PC mit einer unterstützten Grafikkarte wie einer NVIDIA GTX 970 oder besser sowie ein WLAN-Router mit 5-GHz-Unterstützung.

Es wird weiterhin empfohlen, ein Ethernet-Kabel zwischen PC und Router zu verwenden, auch wenn das Headset drahtlos verbunden ist. Beim Streamen auf mobile Geräte außerhalb Ihres Heimnetzwerks versucht Steam Link, eine Verbindung über das Internet herzustellen. Dies funktioniert am besten, wenn der Host-PC über eine hohe Upload-Geschwindigkeit verfügt und der Client eine stabile Verbindung hat.

Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass das Spielen über das Internet zusätzliche Verzögerungen mit sich bringen kann, aber es ist beeindruckend, wie gut sich das Spiel bei weniger rasanten Titeln dennoch spielen lässt. Tipps zur Optimierung deiner mobilen Spielumgebung findest du in unserem Leitfaden für Steam Deck-Zubehör umfasst Controller und Halterungen, die auch mit Smartphones und Tablets kompatibel sind.

Erweiterte Funktionen: Remote Play Together, VR und mehr

Steam Link bietet tatsächlich mehr als nur Solo-Streaming. Mit „Remote Play Together“ kannst du lokale Multiplayer-Spiele über das Internet mit Freunden teilen. Um diese Funktion zu nutzen, starte ein Spiel, das lokalen Koop-Modus unterstützt, lass deinen Freund sich auf einem beliebigen unterstützten Gerät bei Steam anmelden und öffne das Steam-Overlay durch Drücken von Umschalt + Tab.

Klicke in deiner Freundesliste mit der rechten Maustaste auf den Namen des Spielers und wähle „Remote Play Together“. Der Spieler erhält eine Einladung; sobald diese angenommen wurde, wird das Spiel auf sein Gerät gestreamt. Jeder Spieler nutzt seinen eigenen Controller oder seine eigene Tastatur, während der Host-PC für die Darstellung zuständig ist. Das eignet sich perfekt für Koop-Spiele, die keinen integrierten Online-Multiplayer-Modus haben.

Steam Link unterstützt auch das Streaming vom PC auf VR-Geräte. Installiere auf einem Meta Quest-Headset die Steam Link-App, stelle sicher, dass dein PC die empfohlenen Systemanforderungen erfüllt, und verbinde das Headset über dasselbe Netzwerk mit deinem Computer.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, starte SteamVR auf deinem PC und setze dein Headset auf. Du siehst nun deine SteamVR-Startumgebung und kannst jedes beliebige VR-Spiel aus deiner Bibliothek starten. Bild und Ton werden an das Headset übertragen, während die Eingaben deiner Motion-Controller an den PC zurückgesendet werden.

Mit dieser Konfiguration können Sie VR in High-Fidelity-Qualität erleben, ohne an Ihren Computer gebunden zu sein. Wenn Sie in immersive Welten eintauchen, ist unser Übersicht über PC-VR-Spiele hebt Titel hervor, die beim Streamen über Steam Link besonders gut zur Geltung kommen.

Mit „Remote Play Anywhere“ kannst du Spiele über dein lokales Netzwerk hinaus streamen. Melde dich auf deinem Gaming-PC bei Steam an und anschließend auf einem anderen PC oder Gerät, auf dem die Steam Link-App installiert ist. Klicke in der Bibliothek des Remote-Geräts auf „Streamen“ – das Spiel wird gestartet und kann aus der Ferne gespielt werden.

Die Internetverbindung ist entscheidend für die Leistung. Wählen Sie daher für Ihren Host-PC eine kabelgebundene Verbindung und auf der Client-Seite eine stabile Verbindung mit hoher Bandbreite. Beachten Sie, dass das Hochladen von Videos von Ihrem PC eine ausreichende Upload-Bandbreite erfordert; langsamere Verbindungen können zu Bildstörungen oder Verzögerungen führen.

Tipps für ein optimales Streaming-Erlebnis mit Steam Link

Um Steam Link optimal nutzen zu können, sollten Sie zunächst für eine solide Netzwerkbasis sorgen. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung zwischen Ihrem Host-PC und dem Router. Wenn Ihr Zweitgerät, beispielsweise ein Laptop oder ein angedocktes Handheld-Gerät, Ethernet unterstützt, schließen Sie es ebenfalls direkt an. Falls Ihnen nur eine WLAN-Verbindung zur Verfügung steht, verbinden Sie sich mit einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk und stellen Sie Ihren Router an einem zentralen Ort auf.

Verwenden Sie Kanäle mit möglichst geringen Störungen und vermeiden Sie stark frequentierte Frequenzen. Auch die Hardware spielt eine Rolle: Aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber, um sicherzustellen, dass die Hardware-Codierung ordnungsgemäß funktioniert. Auf dem Host-PC sorgt eine Quad-Core-CPU für eine flüssige Videocodierung, und eine GPU, die H.264- oder HEVC-Codierung unterstützt, verringert die Latenz.

Die Anpassung der Einstellungen in Steam kann einen erheblichen Unterschied bewirken. In den Remote-Play-Einstellungen von Steam kannst du zwischen den Modi „Schnell“, „Ausgewogen“ und „Schön“ wählen. Der Schnellmodus reduziert Auflösung und Qualität, minimiert jedoch Verzögerungen, während der Modus „Schön“ die Bildqualität auf Kosten der Latenz in den Vordergrund stellt.

Sie können außerdem die Bandbreite begrenzen, eine maximale Streaming-Auflösung festlegen und entscheiden, ob Sie Hardware-Codierung verwenden möchten. Ich habe festgestellt, dass eine leichte Verringerung der Auflösung die Reaktionsgeschwindigkeit in langsameren Netzwerken deutlich verbessern kann. Halten Sie Ihren Host-PC frei von ressourcenintensiven Hintergrundaufgaben, schließen Sie andere Anwendungen und stellen Sie sicher, dass die Windows-Energieeinstellungen auf „Hohe Leistung“ eingestellt sind.

Bei der Verwendung von Controllern sind kabelgebundene Verbindungen am zuverlässigsten. Wenn du eine kabellose Verbindung bevorzugst, verbinde deinen Controller vor dem Start des Streams über Bluetooth mit dem Host-PC oder dem Client-Gerät. Einige Controller lassen sich direkt mit der Steam Link-Hardware verbinden, andere werden über das Bluetooth des Hosts gekoppelt.

Wenn du auf dem Handy streamst, aktiviere den „Nicht stören“-Modus, um Unterbrechungen durch Anrufe oder Benachrichtigungen zu vermeiden. Denk außerdem daran, dass bei manchen Spielen möglicherweise die Einstellungen im Spiel (wie Auflösung oder V-Sync) angepasst werden müssen, um die Belastung durch die Codierung zu verringern. Durch Ausprobieren findest du die richtige Balance zwischen Qualität und Leistung, die zu deiner Verbindung und deinen Vorlieben passt.

Verbessere dein Setup mit Steam Link

Mit Steam Link kannst du deine Steam-Bibliothek geräteübergreifend genießen, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Mach dich mit der Nutzung von Steam Link vertraut, richte dein Netzwerk richtig ein und entdecke erweiterte Funktionen wie „Remote Play Together“ und VR-Streaming, damit du das Erlebnis ganz nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Ob du für Couch-Koop auf einen Fernseher, aus Bequemlichkeitsgründen auf ein Smartphone oder für ein immersives VR-Erlebnis auf ein Headset streamst – die Technologie ist flexibel und leicht zugänglich. Wenn du bereit bist, deine Spielesammlung zu erweitern, ein Steam-Gutschein Ein Kauf in unserem Shop ist eine bequeme Möglichkeit, dein Guthaben aufzuladen und in weitere Titel einzutauchen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Steam Link auch außerhalb meines Heimnetzwerks nutzen?

Ja, du kannst Steam Link auch außerhalb deines Heimnetzwerks nutzen, allerdings hängt die Leistung von deiner Internetgeschwindigkeit und der Verbindungsstabilität ab. Mit „Remote Play Anywhere“ kannst du dich über das Internet auf einem zweiten Gerät bei Steam anmelden. Solange dein Host-PC über eine hohe Upload-Geschwindigkeit verfügt und dein Client eine zuverlässige Verbindung hat, kannst du Spiele streamen. Rechne mit einer höheren Latenz als beim Streaming zu Hause, daher eignen sich eher langsamere oder rundenbasierte Spiele am besten.

Ist Steam Link kostenlos nutzbar?

Ja, Steam Link ist kostenlos und über die Steam Link-App oder spezielle Hardware auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Du benötigst ein Steam-Konto und ein Gerät, auf dem die App läuft, aber für das Streamen deiner Spiele fallen keine zusätzlichen Kosten an. Kosten entstehen lediglich durch den Kauf kompatibler Controller oder Zubehör, falls du dein Setup aufwerten möchtest.

Benötigt man für Steam Link einen leistungsstarken PC?

Nein, für Steam Link ist auf der Empfängerseite kein leistungsstarker PC erforderlich, aber Ihr Host-Computer sollte bestimmte Anforderungen erfüllen. Ein Gaming-PC mit einem Quad-Core-Prozessor und einer GPU, die Hardware-Videokodierung unterstützt, gewährleistet ein flüssiges Streaming. Das Client-Gerät kann ein Laptop mit geringer Leistung, ein Tablet, ein Smartphone oder ein Smart-TV sein, da es hauptsächlich den Videostream dekodiert.

Wie verbinde ich einen Controller mit Steam Link?

Um einen Controller mit Steam Link zu verbinden, schließe einen kompatiblen Controller an den USB-Anschluss der Steam Link-Hardware an oder koppele ihn über Bluetooth mit deinem Client-Gerät, bevor du einen Stream startest. Zu den unterstützten Controllern gehören der Steam Controller, Xbox- und PlayStation-Gamepads sowie zahlreiche Modelle von Drittanbietern. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, starte Steam Link und wähle deinen PC aus; der Controller sollte dann automatisch in den Spielen funktionieren.

Welche Geräte unterstützen die Steam Link-App?

Zu den Geräten, die die Steam Link-App unterstützen, gehören Android-Smartphones und -Tablets, iOS-Geräte, Apple TV, Raspberry Pi, Windows-, Linux- und macOS-Computer, Meta Quest-Headsets sowie viele Smart-TVs. Lade die App einfach aus dem entsprechenden App Store herunter, stelle sicher, dass dein Gerät mit einem kompatiblen Netzwerk verbunden ist, und befolge die Anweisungen zum Koppeln, um mit dem Streaming zu beginnen.