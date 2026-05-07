So nimmst du Videos auf dem Mac auf: Zeichne dein Gameplay und Tutorials auf

Das Aufnehmen unter macOS war noch nie so einfach. Heutzutage brauchst du keine teure Software oder komplizierte Aufbauten mehr, um deine Gaming-Sessions oder Lehrvideos aufzunehmen. Alles, was du über das Aufnehmen von Videos auf dem Mac wissen musst, ist bereits im Betriebssystem integriert. In diesem Artikel führe ich dich durch schnelle Aufnahmemethoden, gebe dir praktische Tipps aus meinen eigenen Projekten und verweise dich auf unsere bewährten Ratgeber zur Auswahl des richtigen MacBook und der passenden Audioausrüstung.

So nehmen Sie Videos auf dem Mac auf: Kurzanleitung

Am einfachsten lässt sich unter macOS über die Screenshot-Symbolleiste aufzeichnen. Drücken Sie Umschalt + Befehl + 5 und wählen Sie aus, ob Sie den gesamten Bildschirm aufzeichnen möchten, oder ziehen Sie den Mauszeiger, um einen Ausschnitt aufzunehmen. Im Optionen Im Menü können Sie einen Speicherort auswählen und das Mikrofon ein- oder ausschalten. Klicken Sie auf Aufzeichnung Starten Sie die Wiedergabe und klicken Sie auf das Stopp-Symbol, wenn Sie fertig sind; das Video wird automatisch auf Ihrem Desktop gespeichert. Der QuickTime Player bietet einen ähnlichen Arbeitsablauf: Öffnen Sie ihn, wählen Sie Neue Bildschirmaufzeichnung, wählen Sie ein Mikrofon aus, wenn Sie eine Sprachkommentierung wünschen, und drücken Sie die rote Taste. QuickTime öffnet Ihren Clip sofort, sodass Sie eine Vorschau anzeigen oder ihn an einem anderen Ort speichern können.

Wenn Sie mit langen Aufnahmen oder aufwendigen Bearbeitungen rechnen, bietet unsere Übersicht über die die besten MacBook-Modelle kann Ihnen dabei helfen, ein Gerät zu finden, das auch unter Druck zuverlässig funktioniert. Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen, wie Sie auf dem Mac in Sekundenschnelle Videos aufnehmen können, ohne Apps von Drittanbietern zu benötigen.

Verwendung des QuickTime Players für Bildschirm, Kamera und Audio

Der QuickTime Player dient jedoch nicht nur zur Wiedergabe. Er kann auch Ihren Bildschirm, Ihre Kamera und Ihre Stimme aufzeichnen. Verwenden Sie Neue Bildschirmaufzeichnung um dein Display zu greifen, Neue Filmaufnahme sich selbst über die integrierte FaceTime-Kamera oder eine USB-Webcam aufzunehmen und Neue Audioaufnahme für reine Sprachclips. Wählen Sie vor dem Drücken der Aufnahmetaste Ihr Mikrofon oder Ihre Kamera aus dem Dropdown-Menü aus. QuickTime nimmt Systemton nicht von selbst auf, aber in Kombination mit einem guten Mikrofon bleibt Ihr Kommentar klar und deutlich. USB-Mikrofone sind Plug-and-Play-fähig und liefern einen klaren Klang; ourLeitfaden zuDie besten USB-Mikrofone im Jahr 2025 Hier stelle ich Optionen vor, die ich getestet habe und die Hintergrundgeräusche herausfiltern und Kommentare professionell klingen lassen.

So bereiten Sie Ihren Mac für reibungslose Aufnahmen vor

Bevor du auf „Aufnahme“ klickst, räum deinen Desktop auf. Schließe alle Programme, die du nicht benötigst, um Speicherplatz freizugeben und Pop-ups zu vermeiden; Aufnahmen bei gleichzeitig laufenden Spielen oder Browsern können zu Rucklern führen. Überprüfe deinen Speicherplatz, damit du genügend Platz für das Video hast. In Über diesen Mac, derLagerung Auf der Registerkarte „Speicherplatz“ wird angezeigt, wie viel Speicherplatz noch verfügbar ist. Wenn der Speicherplatz knapp wird, verschieben Sie Dateien auf ein externes Laufwerk oder ändern Sie den Speicherort in den Optionen der Screenshot-Symbolleiste.

Ton und Beleuchtung sind genauso wichtig wie die Systemleistung. Stellen Sie Ihr Mikrofon nahe an Ihren Mund, sprechen Sie deutlich und prüfen Sie die Lautstärken, um Übersteuerungen zu vermeiden. Verringern Sie den Hall, indem Sie in einem kleineren Raum aufnehmen und die Fenster schließen. Wenn Sie eine hochwertige Tonaufnahme benötigen, befolgen Sie So nimmst du Audio auf dem Mac auf für optimale Ergebnisse.

Eine gute Beleuchtung sorgt für klarere Kameraaufnahmen; schon ein kleines Ringlicht kann dein Gesicht aufhellen, wenn du vor der Kamera stehst.

Für alle, die auf ihr Budget achten müssen, ourArtikel überpreisgünstige Mikrofone stellt preiswerte Mikrofone vor, die über USB angeschlossen werden und die Sprachverständlichkeit ohne zusätzliche Software verbessern.

Aufnahmen bearbeiten und teilen

Nach der Aufnahme müssen Sie Ihren Clip möglicherweise zuschneiden oder nachbearbeiten. QuickTime’s Trim Mit diesem Tool können Sie den Anfang oder das Ende einer Datei in Sekundenschnelle entfernen. Für komplexere Aufgaben wie das Teilen von Clips, das Hinzufügen von Titeln oder das Zusammenfügen mehrerer Aufnahmen öffnen Sie iMovie, das im Lieferumfang von macOS enthalten ist. Die Zeitleistenansicht ist intuitiv, und man kann fertige Videos in verschiedenen Auflösungen exportieren.

Das Teilen deiner Arbeit ist ganz einfach: Zieh die Datei in „Nachrichten“, lade sie auf YouTube hoch oder sende sie per AirDrop an ein anderes Gerät. Um die Dateigröße zu verringern, wähle beim Export aus iMovie eine niedrigere Auflösung oder nutze QuickTime Als exportieren Funktion. Organisieren Sie Ihre Videos, indem Sie Ordner für Rohmaterial, Bearbeitungen und fertige Schnitte anlegen, und sichern Sie diese auf einer externen Festplatte oder in einem Cloud-Dienst, damit Ihre Arbeit niemals verloren geht.

Abschließende Gedanken und Empfehlungen

Wenn du lernst, wie man auf dem Mac Videos aufnimmt, kannst du Spielhighlights, Tutorials und alles andere auf deinem Bildschirm ganz unkompliziert festhalten. Die Screenshot-Symbolleiste und der QuickTime Player bieten dir alle notwendigen Werkzeuge, und mit ein wenig Vorbereitung – wie zum Beispiel Speicherplatz freigeben, den Speicher überprüfen sowie Mikrofon und Beleuchtung einrichten – kannst du gestochen scharfe, klare Videos produzieren. Wenn du dir mal etwas gönnen möchtest, solltest du darüber nachdenken, deine Bibliothek mit einem digitalen Code zu erweitern. A Steam-Gutschein bietet dir Guthaben zum Kauf neuer Spiele und ist ein passendes Geschenk für andere Spieler.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich meinen Bildschirm auf einem Mac ohne Software von Drittanbietern aufzeichnen?

Um Ihren Bildschirm auf einem Mac ohne Software von Drittanbietern aufzunehmen, verwenden Sie die integrierte Screenshot-Symbolleiste oder den QuickTime Player. Drücken Sie Umschalt + Befehl + 5 für die Symbolleiste und wählen Sie eine Option zur Bildschirmaufzeichnung aus, oder öffnen Sie QuickTime und wählen Sie Datei > Neue Bildschirmaufzeichnung. Mit beiden Methoden können Sie den gesamten Bildschirm oder einen ausgewählten Bereich aufnehmen und das Video automatisch speichern.

Kann ich auf meinem Mac Videos mit Ton aufnehmen?

Ja, du kannst auf deinem Mac Videos mit Ton aufnehmen, indem du vor dem Start ein Mikrofon auswählst. Klicke im QuickTime Player auf den Dropdown-Pfeil neben der Aufnahmetaste und wähle dein Mikrofon aus. Öffne in der Screenshot-Symbolleiste Optionenund wählen SieIntegriertes Mikrofon. Dabei werden sowohl Ihre Stimme als auch der Bildschirm aufgezeichnet.

Wie kann ich mich mit der Kamera eines Macs aufnehmen?

Um sich selbst mit der Kamera eines Macs aufzunehmen, öffnen Sie den QuickTime Player und wählen Sie Datei > Neue Filmaufnahme. Das Bild der FaceTime-Kamera wird angezeigt. Klicken Sie bei Bedarf auf den Pfeil neben der Aufnahmetaste, um ein Mikrofon auszuwählen, und drücken Sie dann die Aufnahmetaste. QuickTime speichert das Video, sobald Sie auf das Stopp-Symbol klicken.

Mit welcher Software kann ich auf einem Mac Systemtöne aufnehmen?

Zu den Programmen, mit denen Sie auf einem Mac Systemtöne aufnehmen können, gehören Anwendungen von Drittanbietern wie OBS Studio. QuickTime kann interne Töne nicht von sich aus aufzeichnen; daher sind Tools mit virtuellen Audiotreibern erforderlich, wenn Sie neben Ihrem Kommentar auch Spieltöne oder andere Systemtöne aufnehmen möchten.

Wie schneide ich eine Aufnahme auf einem Mac zu?

Um eine Aufnahme auf einem Mac zu kürzen, öffne die Datei im QuickTime Player und wähle Bearbeiten > Trim. Ziehe die Markierungen am Anfang und am Ende der Zeitleiste, um den Abschnitt auszuwählen, den du behalten möchtest, und klicke dann auf Trim. Dadurch wird das Video gekürzt und überflüssiges Material am Anfang oder Ende entfernt, ohne den Rest des Clips zu beeinträchtigen.