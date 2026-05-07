So deaktivierst du das Touchpad deines Laptops: Ein Leitfaden für Gamer

Wenn man auf einem Laptop spielt, kommt es manchmal vor, dass die Handflächen im ungünstigsten Moment das Trackpad berühren. Mir ist schon passiert, dass mein Charakter von einer Klippe gesprungen ist oder einen Kopfschuss verpasst hat, weil eine versehentliche Berührung den Cursor ins Schleudern gebracht hat. So deaktivieren Sie das Touchpad schnellist unverzichtbar für alle, die eine externe Maus verwenden, ganz gleich, ob Sie Ego-Shooter spielen oder an einem Bericht arbeiten.

In dieser Anleitung wird erläutert, warum Sie den integrierten Zeiger möglicherweise deaktivieren möchten, und es werden verschiedene Methoden vorgestellt, um Windows, macOSundLinux. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie das Touchpad über Tastaturbefehle, Hersteller-Tools und BIOS-Einstellungen steuern können, damit Sie die Kontrolle behalten.

So deaktivieren Sie das Touchpad: Warum Gamer ihre Trackpads ausschalten

Das Touchpad ermöglicht dir die volle Kontrolle über den Mauszeiger, ohne dass du ein zusätzliches Gerät mitnehmen musst, ist jedoch nicht immer die beste Wahl für Spiele. Ich finde, dass ein unbeabsichtigtes Berühren des Touchpads kann eine Combo unterbrechen oder die Kamera mitten im Kampf drehen. Durch das Deaktivieren des Trackpads werden ungewollte Klicks verhindert und Sie haben mehr Platz für die Handfläche beim Tippen.

Viele Wettkampfspieler bevorzugen eine spezielle Gaming-Maus, da diese eine bessere Genauigkeit, einstellbare DPIundergonomischer Komfort. Wenn Sie darüber nachdenken, Ihren Laptop aufzurüsten, bietet unser fachkundige Beratung zu die Wahl zwischen Dell and HP Laptops vergleicht verschiedene Modelle, einschließlich der Haptik von Tastatur und Trackpad, um dir bei der Entscheidung zu helfen, welcher Hersteller am besten zu deinem Spielstil passt.

Das Deaktivieren des Touchpads kann ebenfalls helfen, wenn Sie ein externes Display and drahtlose Mausfür eine desktopähnliche Konfiguration. So verschieben Sie den Mauszeiger beim Tippen nicht versehentlich und vermeiden es, versehentlich zweimal auf das Touchpad zu tippen, wenn Sie eigentlich die Leertaste drücken wollten.

Die meisten Betriebssysteme verfügen über einfache Schaltflächen, mit denen sich das Trackpad vorübergehend oder dauerhaft deaktivieren lässt, und Sie können es sogar so einstellen, dass es sich automatisch ausschaltet, sobald eine Maus erkannt wird. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie das am schnellsten geht.

Touchpad auf Windows-Laptops deaktivieren

Windows bleibt die erste Wahl für PC-Spiele, und Microsoft hat die Touchpad-Steuerung nach und nach verbessert. Ganz gleich, ob Sie Windows 10 or Windows 11Sie können das Touchpad über die App „Einstellungen“, den Geräte-Manager oder mithilfe der integrierten Tastenkombinationen deaktivieren oder aktivieren.

Sie können sich auch dafür entscheiden, Windows Das Touchpad wird automatisch deaktiviert, sobald eine Maus angeschlossen wird, sodass Sie es nicht manuell umschalten müssen.

Verwenden Sie den Touchpad-Schalter in den Einstellungen

Am einfachsten lässt sich das Trackpad über das Menü „Einstellungen“ deaktivieren:

ÖffnenEinstellungendurch DrückenWindows + I oder durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol im Startmenü. Gehen Sie in Windows 11 zu Bluetooth & Geräte > Touchpad. Wählen Sie unter Windows 10 Geräteund dannTouchpad. Oben auf der Seite siehst du ein Touchpad Kippschalter. Schieben Sie ihn auf Off um das Touchpad zu deaktivieren. Schieben Sie es zurück auf On wenn du es wieder brauchst. Unter Windows 11 klicken Sie auf den Pfeil neben dem Schalter, um weitere Optionen anzuzeigen. Hier können Sie das Häkchen entfernen Touchpad eingeschaltet lassen, wenn eine Maus angeschlossen ist, sodass Windows diese Funktion automatisch deaktivieren kann, sobald eine Maus erkannt wird.

Diese Methode ist schnell und erfordert keine Administratorrechte. Falls der Schalter ausgegraut ist oder fehlt, überprüfen Sie, ob Ihre Treiber korrekt installiert sind, oder probieren Sie die unten beschriebene Methode über den Geräte-Manager aus.

Touchpad über den Geräte-Manager deaktivieren

Falls die Einstellungsseite Ihres Laptops keinen Schalter enthält oder das Touchpad nicht ausgeschaltet bleibt, können Sie den Touchpad-Treiber direkt deaktivieren:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start Schaltfläche und wählen Sie Geräte-Manager. ErweiternMäuse und andere Zeigegeräte. Ihr Touchpad wird möglicherweise als HID-kompatible Maus, Synaptics-Touchpad, ELAN Touchpadoder so ähnlich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Touchpad-Eintrag und wählen Sie Gerät deaktivieren. Bestätigen Sie alle angezeigten Aufforderungen. Dadurch wird das Touchpad deaktiviert, bis Sie es wieder aktivieren. Um das Touchpad wieder zu aktivieren, wiederholen Sie diese Schritte und wählen Sie Gerät aktivieren.

Durch das Deaktivieren des Treibers wird das Touchpad vom System komplett deaktiviert. Stellen Sie daher sicher, dass eine externe Maus angeschlossen ist, bevor Sie diesen Schritt ausführen. Sollten Sie versehentlich das falsche Gerät deaktivieren und die Zeigersteuerung verlieren, schließen Sie eine USB-Maus an, um die Steuerung wiederherzustellen.

Das Touchpad automatisch deaktivieren, wenn eine Maus angeschlossen ist

Viele Laptops bieten eine Einstellung, mit der das Touchpad deaktiviert werden kann, sobald eine Maus angeschlossen wird. Windows bietet diese Option in den Touchpad-Einstellungen an. Nachdem Sie die Schritte in der Touchpad-Kippschalter Abschnitt, erweitern Sie den Touchpad Optionen und deaktivieren Touchpad eingeschaltet lassen, wenn eine Maus angeschlossen ist.

Wenn Sie eine USB- oder Bluetooth-Maus anschließen, schaltet sich das Trackpad automatisch aus; sobald Sie die Maus entfernen, schaltet es sich wieder ein. Diese freihändige Lösung ist ideal, wenn Sie häufig zwischen dem mobilen und dem Desktop-Modus wechseln.

Tastaturkürzel für gängige Marken

Viele Hersteller bieten Tastenkombinationen zum Ein- und Ausschalten des Touchpads an. Diese sind nützlich, wenn man das Touchpad schnell deaktivieren möchte, ohne Menüs öffnen zu müssen. Die genaue Tastenkombination variiert je nach Marke:

HP: Presse Strg + F6 or Strg + F9 , je nach Modell. Achten Sie auf eine Taste mit einem Touchpad-Symbol.

Presse or , je nach Modell. Achten Sie auf eine Taste mit einem Touchpad-Symbol. ASUS: Use Strg + F6 or Strg + F9 . Bei neueren Modellen wird unter Umständen sogar eine Benachrichtigung angezeigt, wenn das Touchpad deaktiviert ist.

Use or . Bei neueren Modellen wird unter Umständen sogar eine Benachrichtigung angezeigt, wenn das Touchpad deaktiviert ist. Acer: Presse F10 bei einigen Modellen allein. Andere verwenden Fn in Verbindung mit F2 , F6 oder F7 .

Presse bei einigen Modellen allein. Andere verwenden in Verbindung mit , oder . Lenovo: Verwenden Sie die Funktionstaste, die mit einem Rechteck und einer diagonalen Linie gekennzeichnet ist, in der Regel F6 or F8.

Wenn Sie die entsprechende Tastenkombination drücken, schaltet Ihr System das Touchpad ein oder aus. Sollte nichts passieren, schauen Sie im Handbuch Ihres Laptops nach oder nutzen Sie das Software-Dienstprogramm des Herstellers (z. B. Lenovo Vantage or Dell QuickSet) für die richtige Tastenkombination. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie eine externe Maus zur Hand haben, bevor Sie das Touchpad deaktivieren.

Das Touchpad unter macOS und Linux deaktivieren

Wenn du Spiele auf einem MacBookoder einLinux Auch auf einem Laptop können Sie die Einstellungen Ihres Trackpads anpassen. Beide Plattformen bieten integrierte Optionen, um das Touchpad zu deaktivieren, wenn Sie es nicht benötigen.

Das Trackpad unter macOS deaktivieren

macOS bietet keinen einfachen Ein-/Aus-Schalter wie Windows, aber es ermöglicht Ihnen, das integrierte Trackpad zu ignorieren, wenn ein anderes Zeigegerät angeschlossen ist. So finden Sie diese Einstellung:

Klicken Sie auf das Apple-Menü und wählen Sie Systemeinstellungen (in älteren Versionen wird es als Systemeinstellungen). AuswählenBarrierefreiheit in der Seitenleiste. KlickenZeigersteuerung, dann wählen SieMaus & Trackpad. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mit der Bezeichnung Integriertes Trackpad ignorieren, wenn eine Maus oder ein drahtloses Trackpad vorhanden ist.

Wenn diese Option aktiviert ist, deaktiviert macOS das Trackpad, sobald Sie eine USB- oder Bluetooth-Maus anschließen. Trennen Sie die Maus, und Ihr Trackpad funktioniert wieder. Wenn Sie das Trackpad dauerhaft deaktivieren möchten, können Sie ein Dienstprogramm eines Drittanbieters verwenden oder es in den Firmware-Einstellungen ausschalten, doch die meisten Gamer bevorzugen den automatischen Modus.

Verwendung der Einstellungen oder der Befehlszeile unter Linux

Linux-Distributionen unterscheiden sich zwar voneinander, doch die meisten bieten ein grafisches Bedienfeld für Eingabegeräte. Auf Gnome or Zimt, öffnenEinstellungenund schauen Sie unterMaus & Touchpad. Dort finden Sie einen Schalter, mit dem Sie das Trackpad deaktivieren oder die Funktion beim Tippen deaktivieren können. KDEBenutzer können öffnenSystemeinstellungen > Eingabegeräte > Touchpad und schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter um.

Für einen universelleren Ansatz bietet Linux Befehlszeilentools. Eine gängige Methode nutzt Eingabe:

InstallierenEingabe Verwenden Sie Ihren Paketmanager, falls es noch nicht vorhanden ist (sudo apt install xinput unter Ubuntu oder sudo yum install xinput unter Fedora). Liste deine Eingabegeräte mit dem Befehl „xinput –list“ auf und notiere dir die ID deines Touchpads. Deaktivieren Sie das Gerät mit dem Befehl „xinput –disable “. Um es wieder zu aktivieren, verwenden Sie den Befehl „xinput –enable “.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von „gsettings“ auf Systemen mit Wayland. Führe den Befehl „gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events disabled“ aus, um das Touchpad zu deaktivieren. Mit diesen Befehlen kannst du einen Hotkey programmieren oder ein Shell-Skript erstellen, um die Funktion schnell ein- und auszuschalten.

Erweiterte Steuerelemente: OEM-Dienstprogramme und BIOS-Einstellungen

Manche Laptops werden mit Hersteller-Dienstprogrammen ausgeliefert, die erweiterte Touchpad-Funktionen bieten. Zum Beispiel, Synaptics Systemsteuerung, Dell Touchpad, Lenovo VantageundASUS Waffenkiste kannst du die Empfindlichkeit, die Handflächenerkennung (die versehentliche Berührungen beim Tippen ignoriert) und Mehrfinger-Gesten anpassen. In diesen Apps kannst du oft ein Kontrollkästchen aktivieren, um Das interne Zeigegerät deaktivieren, wenn eine externe USB-Maus angeschlossen istoder lege einen Tastenbefehl fest, um das Touchpad ein- und auszuschalten.

Wenn Ihr Computer die folgenden Einstellungen nicht berücksichtigt Windows or macOS In den Einstellungen können Sie das Touchpad auf Firmware-Ebene deaktivieren:

Starten Sie Ihren Laptop neu und drücken Sie die Taste für das BIOS-/UEFI-Setup (oft F2, DeloderEsc). Schau unter demErweitert or Geräte Registerkarte für eine Einstellung namens Internes Zeigegerät, TouchpadoderTrackpad. Ändern Sie die Einstellung auf Deaktiviert, speichern Sie die Änderungen und beenden Sie den Vorgang. Das Touchpad bleibt deaktiviert, bis Sie diese Einstellung erneut ändern.

Wenn Sie das Touchpad im BIOS deaktivieren, erkennt das Betriebssystem es überhaupt nicht mehr. Sie sollten diese Option nur verwenden, wenn Sie stets eine Maus nutzen, da Sie dieses externe Gerät benötigen, um durch die Menüs zu navigieren, falls Sie das Touchpad später wieder aktivieren möchten.

Fehlerbehebung und Tipps zum Deaktivieren des Touchpads

Hier sind einige Tipps zur Fehlerbehebung, falls die Touchpad-Umschaltfunktion fehlt oder nicht reagiert:

Aktualisieren Sie Ihre Treiber. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System die neuesten Touchpad-Treiber von Windows Update, dem Hersteller Ihres Laptops oder Apple. Veraltete Treiber können dazu führen, dass die Umschaltfläche ausgegraut ist.

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System die neuesten Touchpad-Treiber von Windows Update, dem Hersteller Ihres Laptops oder Apple. Veraltete Treiber können dazu führen, dass die Umschaltfläche ausgegraut ist. Starten Sie Ihren Laptop neu. Ein kurzer Neustart kann viele Hardwareprobleme beheben. Wenn sich Ihr Touchpad nach dem Umlegen des Schalters nicht deaktivieren lässt, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut.

Ein kurzer Neustart kann viele Hardwareprobleme beheben. Wenn sich Ihr Touchpad nach dem Umlegen des Schalters nicht deaktivieren lässt, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie, ob Herstellersoftware vorhanden ist. Bei einigen Laptops wird die Windows or macOS mit einem eigenen Bedienfeld umschalten. Öffnen Lenovo Vantage, HP-Schnellstarttastenoder ähnliche Programme, um eine separate Touchpad-Einstellung zu finden.

Bei einigen Laptops wird die Windows or macOS mit einem eigenen Bedienfeld umschalten. Öffnen Lenovo Vantage, HP-Schnellstarttastenoder ähnliche Programme, um eine separate Touchpad-Einstellung zu finden. Verwenden Sie vor der Deaktivierung eine externe Maus. Stellen Sie sicher, dass immer eine kabelgebundene oder kabellose Maus angeschlossen ist, wenn Sie das Touchpad über den Geräte-Manager oder das BIOS deaktivieren. Andernfalls könnte es passieren, dass Sie keinen funktionierenden Mauszeiger mehr haben.

Stellen Sie sicher, dass immer eine kabelgebundene oder kabellose Maus angeschlossen ist, wenn Sie das Touchpad über den Geräte-Manager oder das BIOS deaktivieren. Andernfalls könnte es passieren, dass Sie keinen funktionierenden Mauszeiger mehr haben. Das Touchpad lässt sich ganz einfach wieder aktivieren. Falls Sie das Touchpad versehentlich deaktiviert haben, aber noch Zugriff auf die Tastatur haben, öffnen Sie die Einstellungen und aktivieren Sie es wieder, oder verwenden Sie die Tastenkombination für Ihr Gerät.

Empfindlichkeit und Gesten anpassen statt deaktivieren

Wenn Ihr Hauptproblem eher darin besteht, dass das Touchpad zu empfindlich ist, als dass es zu ungewollten Berührungen kommt, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Empfindlichkeit oder die Handflächenerkennung anzupassen, anstatt diese Funktionen komplett zu deaktivieren. In Windows, derTouchpad Auf der Einstellungsseite kannst du auswählen Am empfindlichsten, Hoch, MitteloderLow Empfindlichkeit und passen Sie die Mehrfinger-Gesten an.

Unter macOS können Sie die Abtastgeschwindigkeit anpassen und die Funktion „Tippen statt Klicken“ aktivieren oder deaktivieren. Manche Gamer ziehen es vor, das Touchpad auf einer niedrigeren Empfindlichkeit einzustellen, damit sie schnelle Anpassungen vornehmen können, ohne die Hände vom Tisch nehmen zu müssen.

Dein Gaming-Setup mit besserer Peripherie individuell gestalten

Das Deaktivieren des Touchpads ist nur ein Teil eines angenehmen Spielerlebnisses. Eine hochwertige Maus, Tastatur und Spielfläche können einen größeren Unterschied machen, als du vielleicht denkst. Ich habe mir eine leichte kabellose Maus zugelegt und festgestellt, dass sich meine Zielgenauigkeit verbessert hat, da ich schneller bewegen konnte und mir keine Sorgen mehr machen musste, dass sich das Kabel verheddert. Schau dir unsere Empfehlungen für kabellose Gaming-Mäuse um eine Maus zu finden, die zu Ihrem bevorzugten Griffstil und Ihrem bevorzugten DPI-Bereich passt.

Ein gutes Mauspad verbessert die Abtastgenauigkeit und bietet eine gleichmäßige Oberfläche für schnelle Bewegungen. Wenn Sie immer noch die Rückseite eines Notebooks verwenden, ist unser Empfehlungen für Gaming-Mauspads besonders hervorzuheben sind große Stoff- und Hartbelag-Pads, die für verschiedene Spielarten geeignet sind.

Kombinieren Sie Ihre neue Maus und Ihr neues Mauspad mit einer mechanischen Tastatur für reaktionsschnelle Tastenanschläge; unsere Ratgeber zu den die besten mechanischen Tastaturen Entdecken Sie verschiedene Schalter und Formfaktoren, die Ihnen bei der Auswahl helfen.

Übernimm die Kontrolle über deinen Cursor und deine Spiele

LernenSo deaktivieren Sie das Touchpad bietet dir mehr Kontrolle über deine Gaming-Sessions und täglichen Aufgaben. Windows Benutzer können in den Einstellungen oder im Geräte-Manager einen Schalter umlegen, macOS Spieler können ihr System so einstellen, dass das Trackpad ignoriert wird, wenn eine Maus angeschlossen ist, und Linux Benutzer können grafische Einstellungen oder Befehlszeilentools wie xinput verwenden.

Tastaturkürzel und Hersteller-Dienstprogramme bieten schnelle Möglichkeiten, das Touchpad ein- und auszuschalten, und die BIOS-Einstellungen bieten eine dauerhafte Lösung, falls Sie es nie benutzen. Auch durch die Anpassung der Empfindlichkeit und der Handballen-Erkennung lassen sich Probleme beheben, ohne das Touchpad komplett zu deaktivieren.

Sobald deine Eingabegeräte nach deinen Wünschen eingestellt sind, belohne dich mit neuen Spielen oder Extras im Spiel. A DampfGutschein im Portemonnaie über unseren Marktplatz werden Ihrem Konto Guthaben gutgeschrieben DampfKonto, damit Sie sich die neuesten Veröffentlichungen oder DLC-Pakete sichern können. Wenn das Touchpad nicht im Weg ist und Sie hochwertige Peripheriegeräte zur Hand haben, genießen Sie ein noch intensiveres und präziseres Spielerlebnis.

Häufig gestellte Fragen

Wie deaktiviere ich das Touchpad meines Laptops?

Um das Touchpad Ihres Laptops zu deaktivieren, öffnen Sie die Systemeinstellungen und suchen Sie nach „Touchpad“ oder „Maus & Touchpad“. Schalten Sie das Touchpad dann aus oder verwenden Sie eine Tastenkombination. Auf Windows… unter „Bluetooth & Geräte“ > „Touchpad“; unter macOS aktivieren Sie „Zeigersteuerung“.

Wie deaktiviere ich das Touchpad, wenn eine Maus angeschlossen ist?

Um das Touchpad zu deaktivieren, wenn eine Maus angeschlossen ist, öffnen Sie die Touchpad-Einstellungen Ihres Betriebssystems und deaktivieren Sie die Option „Touchpad bei angeschlossener Maus aktiv lassen“. Windows und einigeLinux Desktop-Computer schalten das Touchpad automatisch aus, sobald sie eine externe Maus erkennen.

Wie deaktiviere ich das Touchpad unter Windows 10 und Windows 11?

So deaktivieren Sie das Touchpad in Windows 10 and Windows 11Gehen Sie zu „Einstellungen“, wählen Sie „Geräte“ oder „Bluetooth & Geräte“ und dann „Touchpad“ aus und deaktivieren Sie es über den Schalter. Sie können den Treiber auch über den Geräte-Manager deaktivieren, falls der Schalter nicht verfügbar ist.

Wie deaktiviere ich das Touchpad bei einem MacBook?

So deaktivieren Sie das Touchpad auf einem MacBookÖffnen Sie die Systemeinstellungen und navigieren Sie zu „Bedienungshilfen“ > „Zeigersteuerung“ > „Maus & Trackpad“. Aktivieren Sie dort die Option „Integriertes Trackpad ignorieren, wenn eine Maus oder ein drahtloses Trackpad angeschlossen ist“. Schließen Sie eine Maus an, um diese Einstellung zu aktivieren.

Kann ich das Touchpad meines Laptops dauerhaft deaktivieren?

Ja, Sie können das Touchpad Ihres Laptops dauerhaft deaktivieren, indem Sie die BIOS- oder UEFI-Einstellungen aufrufen und das interne Zeigegerät deaktivieren oder indem Sie den Touchpad-Treiber im Geräte-Manager deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie eine externe Maus zur Hand haben, bevor Sie diese Änderung vornehmen.