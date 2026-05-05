Beste Bogenschützen-Konfiguration für HSR: „Unlimited Blade Works“ – DPS-Leitfaden

Der beste Archer-Build HSR bringt einen 5-Sterne-Quantum-Hunt-DPS ins Spiel, der pro Runde bis zu fünf Fähigkeiten hintereinander abfeuern kann und so einen maximalen Burst von 1800 % ATK-Quantum-Schaden verursacht. Archer (Emiya) ist ein Charakter aus der „Fate/stay night“-Kooperation, der in Version 3.4 veröffentlicht wurde und für kurze Zeit kostenlos erhältlich war, was ihn zu einer der am leichtesten zugänglichen Top-Einheiten macht, die jemals zu HSR.

Dieser Leitfaden behandelt den besten Archer-Build HSR: Lichtkegel, sortiert nach Signatur bis hin zu F2P (Free-to-Play), Relikte, Spurenpriorität, Werte-Benchmarks und die stärksten Teams für jedes Budget. Außerdem habe ich unten eine vollständige Aufschlüsselung der Rotation sowie ein abschließendes Fazit beigefügt.

Beste Bogenschützen-Konfiguration für HSR: Überblick über den Bogenschützen

Attribut Details Seltenheit 5 Sterne Element Wie viel Pfad Jagd Rolle Haupt-DPS Veröffentlichung 11. Juli 2025 (Version 3.4) Synchronsprecher EN: N/A | JP: Junichi Suwabe | CN: Wu Lei | KR: Lim Chae-heon

Quelle Gesamtbewertung MoC PF AS Spiel 8 S+ S+ B SS Wann kommst du wieder? T0 T0 Niche T0

Archer ist ein Haupt-DPS vom Typ „Quantum“ mit dem „Pfad der Jagd“, der vollständig auf hochschädigendes Einzelziel-Spiel ausgelegt ist. Seine Fertigkeit „Caladbolg II: Falsches Spiralschwert“ versetzt ihn in den Zustand „Circuit Connection“, in dem sein Zug nicht endet und er bis zu fünf aufeinanderfolgende Fertigkeiten mit jeweils 2 SP abfeuert. Jede Fertigkeit fügt einen stapelbaren Schadensbonus von 100 % hinzu, der ab dem zweiten Stapel auf 200 % begrenzt ist. Die Schüsse drei bis fünf profitieren alle vom vollen Bonus, wodurch die zweite Hälfte von „Circuit Connection“ zum schadensstärksten Zeitfenster in seinem Repertoire wird.

Seine A6-Fähigkeit „Guardian“ gewährt 120 % kritischen Schaden für 1 Runde, sobald ein Verbündeter einen SP erhält und das Team über 4 oder mehr SP verfügt. Diesen Vorrat vor Archers Zug über dem Schwellenwert zu halten, ist der wichtigste Aspekt seiner Rotation im optimalen Archer-Build. HSR. Seine A2-Fähigkeit „Magecraft-Vorführung“ erhöht die SP-Obergrenze des Teams um 2 und addiert sich zu Sparkles eigener SP-Erhöhung, sodass diese auf 9 oder mehr steigt.

Archer überzeugt in jeder Investitionsklasse:

Erinnerung an das Chaos (MoC): S+ Geschwindigkeit beim Besiegen einzelner Ziele

S+ Geschwindigkeit beim Besiegen einzelner Ziele Apokalyptischer Schatten (AS): SS-Stufe, sein stärkster Inhalt; sein hoher Burst-Schaden und sein Schaden durch „Toughness“ passen gut zu diesem Modus

SS-Stufe, sein stärkster Inhalt; sein hoher Burst-Schaden und sein Schaden durch „Toughness“ passen gut zu diesem Modus Reine Fiktion (PF): Nische; Kit für einzelne Ziele schränkt die Leistung in AoE-Szenarien ein

Wie man den Bogenschützen in HSR spielt

Der beste Archer-Build HSR Der Spielstil verläuft in jedem Zyklus in zwei Phasen. In den Vorbereitungsrunden sollen die Teamkameraden agieren und SP sammeln. Der Team-Pool sollte mindestens 4 betragen, bevor die Aktion des Bogenschützen ausgelöst wird, damit der CRIT-DMG-Buff des Wächters A6 in dem Moment aktiviert wird, in dem ein Verbündeter während oder um das Burst-Fenster herum einen SP generiert.

Wenn Archer am Zug ist, nutze seine Fähigkeit, um „Circuit Connection“ zu aktivieren. Setze mindestens drei bis fünf Fähigkeiten hintereinander ein. Die Schüsse drei bis fünf profitieren von dem maximalen Schadensbonus von 200 %, der sich addiert. Strebe immer vier bis fünf Einsätze pro „Circuit Connection“ an; drei Einsätze sind in Runden mit begrenzten SP akzeptabel, bedeuten jedoch einen Schadensverlust.

Setze seine ultimative Fähigkeit „Unlimited Blade Works“ ein, sobald sie verfügbar ist. Die ultimative Fähigkeit verursacht einen 1000 %-igen ATK-Quantum-Treffer und stellt 2 Talentladungen wieder her, wodurch sein Folgeangriffs-Zyklus (FUA) wieder aufgefüllt wird. Sein Talent „Mind’s Eye (True)“ löst jedes Mal, wenn ein Verbündeter angreift, eine FUA aus, verbraucht dabei 1 Ladung und stellt 1 SP wieder her. Diese SP-Regeneration gleicht die 6 bis 10 SP, die pro „Circuit Connection“ verbraucht werden, teilweise aus. Baue niemals SPD auf; Archers Schaden resultiert aus der Burst-Dichte, nicht aus häufigeren Aktionen.

Vor- und Nachteile von Archer

Der Bogenschütze ist eine der stärksten Optionen für Einzelziel-DPS auf seiner Startstufe, und da er nur begrenzt kostenlos erhältlich ist, ist dies der beste Build für den Bogenschützen HSR für jeden Spieler zugänglich, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dabei war.

Vorteile Nachteile ✅ Bis zu 1800 % Angriffskraft durch fünf Fertigkeiten pro Runde ✅ 1000 % ATK-Ultimate, einer der höchsten Einzeltreffer-Multiplikatoren in HSR ✅ 120 % kritischer Schaden als Selbst-Buff vom A6-Wächter bei korrekter SP-Verwaltung ✅ Der A2-Trace erhöht die SP-Obergrenze des Teams um 2, wovon die gesamte Mannschaft profitiert ❌ Verbraucht bis zu 10 SP pro Runde und erfordert spezielle SP-Unterstützung ❌ Ein reines Einzelziel-Set schränkt die Leistung bei Flächenangriffen ein ❌ Verfügbarkeit ungewiss ❌ 220 Energie für die ultimative Fähigkeit bedeuten langsamere Ult-Rotationen ohne Unterstützung durch Energieregeneration

Archer ist die richtige Wahl für jeden Spieler, der „Memory of Chaos“ und „Apocalyptic Shadow“ im Visier hat. Er rangiert in beiden Modi ganz oben auf der Rangliste.

Archer HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Die Basisangriffe des Bogenschützen, „Kanshou“ und „Bakuya“, fügen einem einzelnen Gegner Quantenschaden in Höhe von 100 % seines Angriffswerts zu und erzeugen 20 Energie. Sie werden selten eingesetzt, da seine Fertigkeit „Caladbolg II: Falsches Spiralschwert“ die Hauptschadensquelle darstellt. Jeder Einsatz der Fertigkeit verursacht auf der höchsten Stufe 360 % seines Angriffswerts als Quantenschaden, kostet 2 SP und erzeugt 30 Energie. „Circuit Connection“ gewährt ab dem zweiten Einsatz der Fertigkeit einen stapelbaren Schadensbonus: 100 % Bonus beim ersten Stapel, mit einer Obergrenze von 200 % Bonus ab dem zweiten Stapel. Eine Kette aus fünf Fertigkeiten erreicht über alle Treffer hinweg maximal 1800 % ATK-Quantum-Schaden.

Seine ultimative Fähigkeit (Unlimited Blade Works) verursacht 1000 % seines Angriffswerts als Quantenschaden und stellt 2 Talentladungen wieder her. Sein Talent (Mind’s Eye (True)) löst jedes Mal, wenn ein Verbündeter angreift, eine FUA aus, die 200 % seines Angriffswerts als Quantenschaden verursacht, dabei 1 Ladung verbraucht und 1 SP wiederherstellt. Die Anzahl der Ladungen ist auf 4 begrenzt. Seine Technik (Clairvoyance) fügt allen Gegnern beim Betreten des Feldes 200 % seines Angriffswerts als Quantenschaden zu und gewährt 1 Ladung. In Kombination mit der A4-Spur (Held der Gerechtigkeit) beginnt Archer jeden Kampf mit 2 Ladungen. Kleinere Spuren fügen seinem Status +22,4 % Quantenschaden, +18 % Angriffswert und +6,7 % Kritische Trefferchance hinzu.

Fähigkeit Typ Energie Pause Beschreibung Kanshou und Bakuya (Grundangriff) 20 10 Fügt einem Gegner Schaden in Höhe von 100 % des Angriffswerts des Bogenschützen zu. Caladbolg II: Falsches Spiralschwert (Fähigkeit) 30 20 Löst „Circuit Connection“ aus. Fügt einem Gegner Quantenschaden in Höhe von 360 % des Angriffswerts zu. Kostet 2 SP. Der Zug endet nicht; der Schaden der Fertigkeit erhöht sich pro Einsatz um 100 %, maximal 2 Stapel. Bis zu 5 aufeinanderfolgende Einsätze. Unlimited Blade Works (Ultimate) 5 (Kosten 220) 30 Fügt einem Gegner Schaden in Höhe von 1000 % des Angriffswerts zu. Erhält 2 Ladungen (max. 4). Das geistige Auge (wahr) (Talent) 5 für FUA 10 Wenn Verbündete angreifen, wird 1 Ladung verbraucht, um Quantenschaden in Höhe von 200 % des Angriffswerts zu verursachen. Stellt 1 SP wieder her.

Spur Name Wirkung A2 Magecraft-Vorführung Wenn Archer auf dem Spielfeld ist, erhöht sich die maximale Anzahl an Fertigkeitspunkten um 2. A4 Held der Gerechtigkeit Wenn Archer in den Kampf eintritt, erhält er 1 Ladung. A6 Wächter Nachdem Verbündete einen Fertigkeitspunkt erhalten haben, erhöht sich der Kritische Schaden des Bogenschützen für 1 Runde um 120 %, sofern noch 4 oder mehr Fertigkeitspunkte übrig sind.

Archer HSR: Spuren & Eidolons

Prioritäten für den besten Archer-Build HSR Die Reihenfolge ist ganz einfach: Verbessere zuerst die Fertigkeit, da sie den direkten Schaden von „Circuit Connection“ bestimmt, dann die ultimative Fähigkeit wegen des 1000-prozentigen Angriffsmultiplikators und der Ladungsregeneration, und schließlich das Talent wegen des FUA-Schadens und der SP-Regeneration. Die Basisangriffsstufe kann niedrig bleiben oder ganz übersprungen werden.

Spur Priorität Erläuterung Fähigkeit (Caladbolg II: Falsches Spiralschwert) ★★★★★

Höchste Primäre Schadensquelle. Jede Stufe verbessert direkt die Leistung von „Circuit Connection“. Maximiere diese Fähigkeit zuerst. Ultimate (Unlimited Blade Works) ★★★★★

Höchste Der 1000 %-Angriffsmultiplikator skaliert gut. Stellt die Ladungen für den FUA-Loop wieder her. Zweite Priorität. Talent (Binnenauge (Wahr)) ★★★★

Hoch FUA-Schaden und SP-Regeneration. Eine sinnvolle Verbesserung bei geringerer Investition als bei Fertigkeiten und Ultimaten. Grundlegende ATK (Kanshou und Bakuya) ★

Low Wird selten verwendet. Überspringen oder zuletzt investieren.

Spur Priorität Erläuterung A6: Wächter ★★★★★

Höchste +120 % Kritischer Schaden, wenn ein Verbündeter SP erhält und noch 4 oder mehr SP übrig hat. Das Fundament für den maximalen Schaden des Bogenschützen; so früh wie möglich freischalten. A2: Magecraft-Projektion ★★★★★

Höchste +2 SP-Obergrenze. Kombinierbar mit Sparkles Erhöhung der SP-Obergrenze, was eine Gesamt-Obergrenze von 9+ ergibt. A4: Held der Gerechtigkeit ★★★★

Hoch +1 Ladung zu Beginn des Kampfes. In Kombination mit der Technik beginnt der Bogenschütze jeden Kampf mit 2 Ladungen.

Ab E0 ist Archer in „Memory of Chaos“ und „Apocalyptic Shadow“ voll einsatzfähig und stark, ohne dass Eidolons benötigt werden. E1 sorgt für eine sinnvolle SP-Wirtschaft, die die Beständigkeit von „Circuit Connection“ spürbar verbessert. E4 ist der größte einzelne Schadenssprung für Spieler, die gerne SP ausgeben.

E# Name Volle Wirkung Anlageurteil E1 Der unerreichte Traum Nachdem die Fertigkeit innerhalb eines Zuges dreimal eingesetzt wurde, erhalten Verbündete 2 Fertigkeitspunkte zurück. Großartig: Senkt den SP-Druck erheblich und verbessert die Konsistenz der Rotation. Das beste erste Eidolon für Spieler, die gerne SP ausgeben. E2 Das unerfüllte Glück Bei Verwendung von „Ultimate“ wird die Quantenresistenz des gegnerischen Ziels um 20 % verringert und es wird für 2 Runden eine Quanten-Schwäche ausgelöst. Großartig: Ermöglicht mit dem „Das Genie der leuchtenden Sterne“-4er-Set eine vollständige Ignorierung von 20 % Verteidigung, auch ohne „Silver Wolf“. E3 Der ungezähmte Wille Fähigkeitsstufe +2 (max. 15), Grundangriffsstufe +1 (max. 10). Normale Unebenheit. E4 Das unbekannte Leben Erhöht den verursachten ultimativen Schaden um 150 %. Ganz okay. Angesichts des Aufwands, der nötig war, um das zu erreichen, ist es eher enttäuschend, aber an sich ist es nicht schlecht. E5 Die namenlose Uhr Endstufe +2 (max. 15), Talentsstufe +2 (max. 15). Normale Unebenheit. E6 Die endlose Pilgerreise Zu Beginn des Zuges erhältst du 1 SP für Verbündete zurück. Die maximale Anzahl der Stapel für den Fertigkeitsschadensbonus erhöht sich um 1 (von 2 auf 3, d. h. 300 % Bonus). Der Fertigkeitsschaden ignoriert 20 % der Verteidigung. Erstaunlich: Erhöht seine Obergrenze durch „DEF-Ignorieren“, einen zusätzlichen Fertigkeitsstapel und passive SP-Generierung in jedem Zug.

Die besten Lichtkegel für Bogenschützen (Rangliste)

Die besten Lichtkegel für Archer steigern seinen Schaden durch das Stapeln von Angriffs-Buffs, bringen die Krit-Rate im Kampf nahe an das 100-Prozent-Ziel heran oder verstärken den Krit-Schaden während seiner Burst-Runden. Die Liste ist nach Stärke geordnet, beginnend mit den stärksten Kegeln.

Lichtkegel Seltenheit Wert Die Hölle, in der Ideale verbrennen ★★★★★ Am besten Taufe des reinen Gedankens ★★★★★ Toll Beunruhigend, Glückselig ★★★★★ Toll Kreuzfahrt im Sternenmeer ★★★★★ Beste F2P Wir sehen uns am Ende ★★★★ Gut (Budget für Kooperationen) Schwertkampf ★★★★ Gut Rückkehr in die Dunkelheit ★★★★ Gut

#1. Bester Titel insgesamt – „Die Hölle, in der Ideale verbrennen“

Dies ist Archers charakteristischer LC, der besser zu seinem Spielstil passt als jede andere Alternative. Er gewährt jederzeit einen pauschalen Krit-Raten-Bonus. Wenn die SP-Obergrenze des Teams bei 6 oder höher liegt (was Archers eigene A2-Spur garantiert), aktiviert er zudem einen starken Angriffs-Buff. Darüber hinaus fügt jeder Einsatz einer Fertigkeit während „Circuit Connection“ einen stapelbaren Angriffsbonus hinzu, der bis zu 4 Stapel erreichen kann. Da Archer in der Regel vier bis fünf Fertigkeiten pro Runde einsetzt, erreichen diese Stapel ihr Maximum genau während seines Burst-Fensters, wenn der Schaden am wichtigsten ist.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 952 DEF 529

#2. Bester Premium-Alt – „Taufe des reinen Gedankens“

„Taufe des reinen Gedankens“ ist bei einer bestimmten Teamzusammensetzung die stärkste Option unter den Nicht-Signature-Fähigkeiten. Sie gewährt jederzeit einen Krit-Schaden-Bonus, der sich in Burst-Runden mit dem ohnehin schon hohen Krit-Schaden des Bogenschützen aus „A6 Guardian“ addiert. Nach dem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit wird der „Disputation“-Zustand für 2 Runden aktiviert, wodurch sein Schaden erhöht wird und FUA-Angriffe die Verteidigung des Gegners ignorieren können. Dies wirkt sich direkt auf seinen talentgesteuerten FUA-Loop aus. In Teams, in denen Silver Wolf oder Pela Debuffs anwenden, sorgt der bedingte Krit-Schaden-Bonus des LC durch Debuff-Stapel für zusätzlichen Schaden.

Dies ist die erste Wahl für Spieler, die ihn bereits aus einem früheren Banner besitzen und ein Team mit vielen Debuffs haben.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 952 DEF 529

#3. Beste Premium-Alternative – Beunruhigend, Glückselig

„Beunruhigend, Glückselig“ passt durch seinen Bonus auf die Krit-Rate und die Verstärkung des FUA-Schadens perfekt zum Spielstil des Bogenschützen. Nachdem der Träger seinen Folgeangriff ausgeführt hat, versetzt der LC das Ziel in den Zustand „Tame“, der bis zu zweimal gestapelt werden kann. Jeder „Tame“-Stapel erhöht den Krit-Schaden für das gesamte Team. In Kämpfen, in denen pro Zyklus mehrere FUAs ausgelöst werden, bleiben die „Zähmen“-Stapel aktiv. In puncto reiner Schadensausbeute liegt dieser Rüstungsteil zwar leicht hinter „Taufe reiner Gedanken“ zurück, ist aber eine starke Option, wenn man ihn besitzt.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

#4. Das beste F2P-Spiel – Auf Kreuzfahrt im Sternenmeer

„Kreuzfahrt im Sternenmeer“ kann man im „Herta’s Simulated Universe“-Shop ohne Gacha-Kosten erwerben, was es zum eindeutig besten F2P-Weg für den besten Bogenschützen-Build macht HSR. Sie gewährt einen zuverlässigen Krit-Raten-Bonus und eine Erhöhung der Angriffskraft nach dem Besiegen von Gegnern. Während sich Archer eher auf ein einzelnes Ziel konzentriert als auf das Beseitigen ganzer Wellen, deckt die Krit-Rate dieser LC bei maximaler Überlagerung einen bedeutenden Teil der Ziele im Kampf ab. Empfohlen für Spieler, die auf die Signatur verzichten und lieber Ziehversuche sparen möchten.

Seltenheit ★★★★★ ATK 529 HP 952 DEF 463

#5. Das beste Budget für eine Zusammenarbeit – Wir sehen uns am Ende

„Wir sehen uns am Ende“ ist eine 4-Sterne-LC, die über den Battle Pass erhältlich ist. Sie gewährt Boni auf Fertigkeitsschaden und FUA-Schaden – beides zentrale Schadensarten für Bogenschützen. Für Spieler, die Herta’s Shop noch nicht abgeklappert haben oder sich gerade zwischen zwei Farm-Zyklen befinden, ist diese LC eine starke Alternative.

„Swordplay“ und „Rückkehr in die Dunkelheit“ sind beide brauchbare 4-Sterne-Alternativen. „Swordplay“ verstärkt den Schaden gegen ein einzelnes Ziel und passt somit gut zum fokussierten Spielstil des Bogenschützen. „Rückkehr in die Dunkelheit“ gewährt Boni auf kritischen Schaden sowie auf Fertigkeits- und FUA-Schaden.

Seltenheit ★★★★ ATK 529 HP 952 DEF 396

Die besten Relikte und Planar-Sets für Bogenschützen

Für den besten Bogenschützen-Build HSR… Bei der Auswahl der Relikte stehen die Verstärkung des Quantenschadens und das Ignorieren der Verteidigung im Mittelpunkt, da der Schaden des Bogenschützen gegen ein einzelnes, gegen Quantenangriffe anfälliges Ziel direkt davon abhängt, wie viel Verteidigung ihm entzogen werden kann. „Heaven – Livestream“ ist die naheliegende Wahl unter den Ebenen; sein Bonus auf den kritischen Schaden wird jedes Mal aktiviert, wenn der Bogenschütze in einem Zug 3 oder mehr SP ausgibt.

Relikte

Name Wert Funktionen Das Genie der leuchtenden Sterne Am besten 2 Teile: +10 % Quantenschaden. 4 Teile: 10 % Verteidigung ignorieren; weitere 10 % Verteidigung ignorieren, wenn das Ziel eine Quantenschwäche aufweist (insgesamt 20 %). Pioniertaucher der toten Gewässer Toll 2-teilig: +12 % Schaden gegen Gegner mit Debuffs. 4-teilig: +4 % Kritische Trefferchance; +12 % Kritischer Schaden, wenn das Ziel 3 oder mehr Debuffs hat. Ein Gelehrter, der sich in seiner Gelehrsamkeit verirrt hat Gut 2-teiliges Set: +8 % Kritische Trefferchance. 4-teiliges Set: +20 % Schaden bei Fertigkeiten/Ultimaten; nach Einsatz der Ultimaten erhält die nächste Fertigkeit +25 % Schaden.

„Das Genie der leuchtenden Sterne“ ist Archers bestes Relikt-Set, da sein Quantenschaden bei einem quantenschwachen Gegner die Verteidigung zu 20 % ignoriert. Die Bedingung „Quantum-Schwäche“ wird automatisch erfüllt in Teams mit Silver Wolf (ihr Skill verursacht „Quantum-Schwäche“) oder bei E2 Archer (seine ultimative Fähigkeit verursacht „Quantum-Schwäche“ für 2 Runden). Ohne diese beiden Charaktere bietet das Set allein durch die 4-teilige Kombination immer noch 10 % Verteidigungsignorierung, wobei „Ein Gelehrter, der sich in seiner Gelehrsamkeit verirrt hat“ eine gute universelle Alternative darstellt.

„Pioniertaucher der toten Gewässer“ ist die zweitbeste Wahl in Teams mit vielen Debuffs, in denen „Silver Wolf“, „Pela“ oder ähnliche Debuffer zum Einsatz kommen und die Schwelle für kritischen Schaden bei 3 Debuffs zuverlässig erreicht wird.

Als flexible Startkonfiguration im frühen Spielverlauf ist die Kombination aus „Genie der leuchtenden Sterne“ (2-teilig) und „Musketier des wilden Weizens“ (2-teilig) (+12 % Angriff) eine solide Übergangslösung, während man das vollständige 4-teilige Set zusammenstellt.

Flächige Ornamente

Name Wert Funktionen Heaven – Livestream Am besten +16 % Krit-Schaden; wenn in einem Zug 3 oder mehr SP ausgegeben werden, +32 % Krit-Schaden. Rutilant Arena Toll +8 % Kritische Trefferquote; bei einer Kritischen Trefferquote von 70 % oder mehr: +20 % auf den Grundangriffsschaden und den Fertigkeitsschaden. Inert Salsotto Gut +8 % Kritische Trefferquote; bei einer Kritischen Trefferquote von 50 % oder mehr erhöht sich der Schaden von ultimativen Fähigkeiten und FUA um 15 %.

„Heaven – Livestream“ löst seinen Krit-Schaden-Bonus in jedem Zug von „Circuit Connection“ aus, da Archer immer mindestens 6 SP verbraucht. „Rutilant Arena“ ist die Ausweichoption, wenn die Krit-Rate auf 70 % erhöht werden muss. „Inert Salsotto“ ist besonders nützlich in Teams, in denen die ultimative Fähigkeit häufig eingesetzt wird oder der FUA-Loop besonders aktiv ist.

Prioritäten bei den Attributen für Bogenschützen

Die Prioritäten bei den Attributen für den besten Bogenschützen-Build HSR betrachtet die Krit-Rate als oberste Priorität. Jeder Treffer einer Fertigkeit im Rahmen von „Circuit Connection“ ist ein einzelner, konzentrierter Schlag. Ein verfehlter Krit-Treffer bei den Schüssen drei bis fünf bedeutet einen erheblichen Schadensverlust. Sobald eine Krit-Rate von 100 % im Kampf erreicht ist, verlagert sich der Fokus vollständig auf das Stapeln von Krit-Schaden und anschließend auf die Angriffsstärke.

Wichtigste Statistiken

Relikt-Slot Hauptstatistik Grund Hauptteil CRIT-Rate in % Erreiche im Kampf 100 %. Setze „Krit.Schaden %“ nur ein, wenn Sunday oder ein anderer Teamkamerad die „Krit.Rate“ vollständig abdeckt. Füße ATK% Wird gegenüber SPD bevorzugt. Der Wert von Archer liegt in der Burst-Dichte pro Runde, nicht darin, dass er öfter agiert. Ebenkugel Angriffsschaden (%) oder Quantenschaden (%) Das beste Slot-Objekt. Verstärkt den gesamten Quantenschaden, einschließlich aller Fertigkeitstreffer und FUA-Schadens. Verbindungsseil ATK% Standard.

Sekundäre Priorität

Krit-Rate % (auf 100 % im Kampf) > Krit-Schaden % > Angriff % > Pauschaler Angriff

Sub-Stat Priorität Anmerkungen CRIT-Rate in % Höchste Erreiche im Kampf 100 %, einschließlich Set-Boni, LC-Boni und Team-Buffs. CRIT DMG% Hoch A6 Guardian erhöht den kritischen Schaden vorübergehend um 120 %. Stapele den Basis-kritischen Schaden so hoch wie möglich. ATK% Mittel Skaliert gut mit seinen Fähigkeiten. Weniger effizient, sobald die Krit-Werte vollständig abgedeckt sind. Flache ATK Low Geeigneter Ersatz, wenn für ein Teil keine CRIT-Optionen verfügbar sind. SPD Vermeiden Dieser Spielstil bietet keinen nennenswerten Vorteil.

Zielwerte für Leistungsindikatoren

Staat Ziel Anmerkungen ATK über 2.600 Erreichbar durch Relikte mit Angriffs-Prozent-Boni, LC-Angriffsboni und Team-Buffs. CRIT-Rate 100 % im Kampf Berücksichtige „Genius 4-teilig“, Team-Krit-Raten-Boni und die LC-Krit-Rate im Kampf. CRIT DMG 120 %+ gegenüber dem Ausgangswert A6 Guardian gewährt in Burst-Runden zusätzlich zur Grundwertung weitere 120 %.

Vergleich der Basiswerte von Bogenschützen

Stufe ATK DEF HP SPD 1 84 66 158 105 40 317 248 594 105 80 621 485 1164 105

Sein Schaden basiert auf der Stapelung von Multiplikatoren: 360 % Angriff pro Fertigkeit, bis zu fünfmal, mit einem Bonus von 200 % auf den dritten bis fünften Schuss, und nicht auf einem hohen Basisangriff. Dadurch sind Sekundärwerte in Form von Angriffsprozentsätzen und LC-Angriffsboni pro Prozentpunkt wirkungsvoller, als sie es bei einem Charakter mit höherem Basisangriff wären.

Es macht keinen Sinn, SPD aufzubauen, es sei denn, dein Team hat absolut keine Möglichkeit, die Spielrunden voranzutreiben.

HSR Archer-Teamkollegen

Der beste Archer-Build HSR Für dieses Team steht die SP-Generierung an erster Stelle, alles andere ist zweitrangig. Der Bogenschütze kann pro Runde bis zu 10 SP verbrauchen, und jede Unterstützung, die SP abbaut statt aufbaut, unterbricht seine „Circuit Connection“-Ketten. Unterstützer, die die Runde vorziehen, sollten eine Geschwindigkeit von mindestens 160 haben, um den langsamen Bogenschützen (Grundgeschwindigkeit 105) in der Zugreihenfolge nach vorne zu bringen.

SP-Akku / Harmony-Support

Sparkle

Rolle: SP-Batterie, Kritischer-Schaden-Puffer, Zug-Vorschub

SP-Batterie, Kritischer-Schaden-Puffer, Zug-Vorschub Warum sie bei Archer arbeitet: Sparkles Fähigkeit stellt dem anvisierten Verbündeten 1 SP wieder her und beschleunigt dessen Aktion um 50 %. Ihre ultimative Fähigkeit erhöht die SP-Obergrenze des Teams, was sich mit Archers A2-Spur addiert und eine kombinierte Obergrenze von 9 oder mehr ergibt. Außerdem gewährt sie durch ihre Fähigkeit einen CRIT-DMG-Buff, der Archers Burst-Züge direkt verstärkt. Bei einer Geschwindigkeit von 160+ kann Sparkle Archer vorziehen und so das ideale Timing für „Circuit Connection“ schaffen.

Sparkles Fähigkeit stellt dem anvisierten Verbündeten 1 SP wieder her und beschleunigt dessen Aktion um 50 %. Ihre ultimative Fähigkeit erhöht die SP-Obergrenze des Teams, was sich mit Archers A2-Spur addiert und eine kombinierte Obergrenze von 9 oder mehr ergibt. Außerdem gewährt sie durch ihre Fähigkeit einen CRIT-DMG-Buff, der Archers Burst-Züge direkt verstärkt. Bei einer Geschwindigkeit von 160+ kann Sparkle Archer vorziehen und so das ideale Timing für „Circuit Connection“ schaffen. Anmerkung zur Rotation: Setze Sparkles Fähigkeit im Zug des Bogenschützen ein, um SP wiederherzustellen und die Aktionsvorstufe auszulösen.

Vorteile Nachteile ✅ SP-Zuwachs und Aktionsfortschritt durch einen einzigen Einsatz der Fertigkeit ✅ Die durch die Fertigkeit gewährte Verstärkung des kritischen Schadens stimmt mit den Burst-Runden der Schaltkreisverbindung überein ❌ 5-Sterne-Charakter (begrenzt); erfordert vorherige Ziehungen ❌ Erfordert eine SPD-Einstellung für einen optimalen Zündzeitpunkt

Sonntag

Rolle: Zugvoraus, Energiespeicher

Zugvoraus, Energiespeicher Warum er mit Archer zusammenarbeitet: Die Fähigkeit „Sunday“ lässt die Aktion eines einzelnen Verbündeten vorziehen und gewährt einen Energieboni. Er ist die stärkste Alternative zu Sparkle für Spieler, die ihn besitzen, und sorgt auch ohne SP-Zufuhr für eine konstante Runde-Vorschiebung. Sein Schadensbonus ist mit dem Selbstverstärkungs-Set von Archer stapelbar.

Die Fähigkeit „Sunday“ lässt die Aktion eines einzelnen Verbündeten vorziehen und gewährt einen Energieboni. Er ist die stärkste Alternative zu Sparkle für Spieler, die ihn besitzen, und sorgt auch ohne SP-Zufuhr für eine konstante Runde-Vorschiebung. Sein Schadensbonus ist mit dem Selbstverstärkungs-Set von Archer stapelbar. Anmerkung zur Rotation: Wende die Fähigkeit „Sonntag“ auf den Zyklus des Bogenschützen an, um seinen Zug vorzuverlegen.

Vorteile Nachteile ✅ Zuverlässiger Zuggewinn bei Einzelzielen und Energieunterstützung ✅ Der DMG-Buff steigert seinen Schaden ❌ Stellt die SP nicht direkt wieder her; der SP-Batteriewert ist niedriger als bei „Sparkle“ ❌ 5-Sterne-Limited

Debuffer / Enabler

Silberwolf

Rolle: Quanten-Schwäche-Implantat, DEF Shred

Quanten-Schwäche-Implantat, DEF Shred Warum sie bei Archer arbeitet: Die Fertigkeit von „Silberwolf“ fügt Nicht-Quantum-Gegnern eine Elementarschwäche auf und garantiert so bei jedem Eidolon-Level die volle 20-prozentige Verteidigungsignorierung des 4-teiligen „Das Genie der leuchtenden Sterne“-Sets, ohne dass der E2-Bogenschütze erforderlich ist. Ihre ultimative Fähigkeit verringert die Verteidigung des Ziels und lässt sich mit der Verteidigungsignorierung des Relikt-Sets kombinieren, um den Effekt zusätzlich zu verstärken.

Die Fertigkeit von „Silberwolf“ fügt Nicht-Quantum-Gegnern eine Elementarschwäche auf und garantiert so bei jedem Eidolon-Level die volle 20-prozentige Verteidigungsignorierung des 4-teiligen „Das Genie der leuchtenden Sterne“-Sets, ohne dass der E2-Bogenschütze erforderlich ist. Ihre ultimative Fähigkeit verringert die Verteidigung des Ziels und lässt sich mit der Verteidigungsignorierung des Relikt-Sets kombinieren, um den Effekt zusätzlich zu verstärken. Anmerkung zur Rotation: Setze Silver Wolfs Fähigkeit früh im Kampf ein, um „Quantum Weakness“ zu verursachen, bevor Archer seinen ersten Zug mit „Circuit Connection“ ausführt.

Vorteile Nachteile ✅ Garantiert bei E0 eine Ignorierung von 20 % DEF durch „Genius 4-teilig“ ✅ DEF-Schaden von „Ultimate“ ist kumulierbar mit der Relikt-Fähigkeit „DEF ignorieren“ ❌ 5-Sterne-Limited

Nachhaltigkeitsoptionen

Daueraufenthaltsberechtigter auf der Erde

Rolle: SP-Positive Sustain, ATK-Puffer

SP-Positive Sustain, ATK-Puffer Warum sie bei Archer arbeitet: „Daueraufenthaltsberechtigter auf der Erde“ sorgt für SP-positives Sustain mit Angriffsverstärkungen, schont den SP-Vorrat für „Archer’s Circuit Connection“ und trägt gleichzeitig aktiv zu dessen Schaden bei. Er ist Game8s empfohlener Sustain-Partner für das Premium-Team.

„Daueraufenthaltsberechtigter auf der Erde“ sorgt für SP-positives Sustain mit Angriffsverstärkungen, schont den SP-Vorrat für „Archer’s Circuit Connection“ und trägt gleichzeitig aktiv zu dessen Schaden bei. Er ist Game8s empfohlener Sustain-Partner für das Premium-Team. SP-Label:SP-positiv

Vorteile Nachteile ✅ Durch den SP-positiven Sustain bleibt der Pool für Archer verfügbar ✅ ATK-Buffs summieren sich mit den Selbst-Buffs des Bogenschützen während Burst-Zügen ❌ 5-Sterne-Limited

Gallagher

Rolle: SP-positiver Heiler

SP-positiver Heiler Warum er mit Archer zusammenarbeitet: Gallagher ist die am leichtesten erhältliche SP-positive Sustain-Option mit einer Seltenheit von 4 Sternen. Er sorgt für reaktive Heilung und verursacht durch seine ultimative Fähigkeit den Debuff „Besotted“, was in Teams, die dieses Relikt-Set einsetzen, zur Erreichung der Debuff-Schwelle für „Pioniertaucher der toten Gewässer“ beitragen kann.

Gallagher ist die am leichtesten erhältliche SP-positive Sustain-Option mit einer Seltenheit von 4 Sternen. Er sorgt für reaktive Heilung und verursacht durch seine ultimative Fähigkeit den Debuff „Besotted“, was in Teams, die dieses Relikt-Set einsetzen, zur Erreichung der Debuff-Schwelle für „Pioniertaucher der toten Gewässer“ beitragen kann. SP-Label:SP-positiv

Vorteile Nachteile ✅ SP-positives 4-Stern-Sustain ohne Premium-Pulls ✅ „Besotted“ von „Ultimate“ unterstützt die Anzeige der Debuffs bei „Pioneer 4pc“ ❌ Verhindert keinen Burst-Schaden ❌ Geringerer Verstärkungswert als bei Premium-Sustain-Optionen

Andere geeignete Teamkollegen

Yao Guang / Tribbie: SP-freundliche Harmonie-Puffer; Tribbie gleicht zudem die Schwäche bei Flächenangriffen in Kämpfen gegen mehrere Gegner aus

SP-freundliche Harmonie-Puffer; Tribbie gleicht zudem die Schwäche bei Flächenangriffen in Kämpfen gegen mehrere Gegner aus Ruan Mei / Tingyun: zusätzliche Buffs oder Energieunterstützung, wenn Sparkle oder Sunday nicht verfügbar sind

zusätzliche Buffs oder Energieunterstützung, wenn Sparkle oder Sunday nicht verfügbar sind Chiffre: bietet Verwundbarkeit und „True DMG“-Verstärkung als Debuff-Alternative zu „Silver Wolf“

bietet Verwundbarkeit und „True DMG“-Verstärkung als Debuff-Alternative zu „Silver Wolf“ Nur: 4-Sterne-SP-Generator mit Drehzahlverstellung; Kern des F2P-Teams

4-Sterne-SP-Generator mit Drehzahlverstellung; Kern des F2P-Teams Aventurin / Luocha / Luchs: alternative Lieferoptionen je nach Verfügbarkeit

Die besten Bogenschützen-Teams

Diese Teams eignen sich am besten für den Archer-Build HSR wurden anhand der Anzahl der Schaltkreisschaltungen zur SP-Erzeugung, der Abstimmung des Buffs auf sein Burst-Fenster und der allgemeinen Erreichbarkeit ausgewählt.

Beste Mannschaft insgesamt

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Bogenschütze „Circuit Connection Burst“, „Unlimited Blade Works“ SP-Batterie / Puffer Sparkle SP-Injektion, CRIT-DMG-Buff, Aktionsvoraus Puffer Yao Guang SP-freundlicher Verstärker; zusätzliche Buffs während des Bursts Erhalten Daueraufenthaltsberechtigter auf der Erde SP-positives Sustain mit ATK-Buffs

Mit Archers „A2 Trace“ und Sparkles „Ultimate“ erreicht die SP-Obergrenze des Teams 9+. Sparkles Fähigkeit zieht Archers Zug vor und füllt die SP wieder auf, was in jedem Zyklus lange „Circuit Connection“-Ketten ermöglicht.

Das beste Quantum-Synergy-Team

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Bogenschütze Wie viel DPS SP-Batterie / Puffer Sparkle SP-Injektion, CRIT-DMG-Buff Debuffer Silberwolf Quantum-Schwäche durch Fertigkeit; DEF-Abbau durch ultimative Fähigkeit Erhalten Abenteuer SP-positiv: Aufrechterhalten, Krit-Schaden-Buff

Die Fähigkeit „Silberwolf“ sorgt dafür, dass das 4-teilige Set „Genie der leuchtenden Sterne“ bereits ab dem ersten Zug mit „Circuit Connection“ die volle 20-prozentige Ignorierung der Verteidigung bietet. „Aventurin“ sorgt für Ausdauer, ohne SP zu verbrauchen.

Das beste F2P-Team

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Bogenschütze Kostenlose DPS-Kooperation zu „Fate/stay night“ Support Wegbereiter (Gedenken) Die Fähigkeit „Memosprite“ passt gut zum Spielstil des Bogenschützen mit FUA SP-Generator Nur Zündzeitpunkt und Zündvorverstellung Erhalten Wiesel SP-positive 4-Sterne-Heilung

Dies ist das von Game8 empfohlene Budget-Team. Hanya sorgt für eine konstante SP-Wirtschaft und zieht die Runde vor. Lynx übernimmt die Heilung, ohne SP zu verbrauchen, sodass der SP-Vorrat für die Ketten von „Archer’s Circuit Connection“ verfügbar bleibt.

Archer Trace und Ascension-Materialien

Aufstieg und Trace-Farming für den besten Bogenschützen-Build HSR verläuft über zwei Pfade, die dieselben gemeinsamen Feind-Drops teilen. Du solltest vorrangig darauf achten, die Spur „A6 Guardian“ so früh wie möglich freizuschalten; sie ist Archers wirkungsvollster Schadensmodifikator und wird durch „Dunkler Schleier im Mondlicht“ aus „Stagnant Shadow: Shape of Gelidmoon“ freigeschaltet.

Maximale Anzahl von Trace-Knoten

Spurenstoffe Insgesamt Im Abspann 3.000.000 Meteoritenkugel 18 Vorgesehener Ablauf 69 Zeitversetzte Einstellung 139 Erloschener Kern 41 Schimmernder Kern 56 Zappelnder Kern 58 Die Klage des Wächters 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Aufstiegsmaterialien Insgesamt Im Abspann 308,000 Erloschener Kern 15 Schimmernder Kern 15 Zappelnder Kern 15 Dunkler Schleier im Mondlicht 65

Farm „Stagnierender Schatten“: Schließe „Gestalt des Gelidmondes“ für „Dunkelvorhang-Mondlicht“ ab, um „Aufstieg“ und die A6-Spur freizuschalten. Für „Klagelied des Wächters“ solltest du zuerst die wöchentliche Instanz „Echo des Krieges: Cocolia, Mutter der Täuschung“ absolvieren, da sie die Spuren der Stufen 8 bis 10 für seine Fertigkeit, seine ultimative Fähigkeit und sein Talent freischaltet.

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So bekommst du Archer

Archer kann über das limitierte Event-Banner „I Am the Bone of My Sword“ erhalten werden, das im Rahmen des „Fate/stay night“-Kooperations-Events ab dem 11. Juli 2025 in Version 3.4 verfügbar ist.

Archer ist ein echter Charakter aus einer limitierten Zusammenarbeit. Sobald die „Fate/stay night“-Banner verschwunden sind, ist ungewiss, ob er in Zukunft wieder erhältlich sein wird. Es sind keine Wiederholungen geplant und es gibt keine reguläre Verfügbarkeit im Banner.

Wenn du den besten Archer-Build zusammenstellst HSR und sein charakteristisches LC („Die Hölle, in der Ideale verbrennen“) haben möchtest, musst du das limitierte Event-Banner „Red Radiance of Fuyuki“ nutzen, solange es noch verfügbar ist. Es ist einfacher, genügend Währung für diese seltenen Kollaborations-Banner zu sammeln, wenn du Die besten Websites, um Oneiric Shards online zu kaufen um dich auf deine Züge vorzubereiten.

Mein Gesamtfazit zum besten Archer-Build für HSR

Archer ist einer der herausragendsten Einzelziel-Schadensverursacher, die je in HSR, wobei „Memory of Chaos“ und „Apocalyptic Shadow“ seine Hauptinhalte sind. Seine ultimative Fähigkeit mit 1000 % Angriffskraft und die Mehrfach-Fähigkeit „Circuit Connection“ bieten eine Leistung auf S+- bzw. SS-Niveau. Er ist die richtige Investition für jeden Spieler, der einen erstklassigen Einzelziel-DPS ohne Anschaffungskosten sucht.

F2P-Spieler setzen ihn in E0S0 mit „Kreuzfahrt im Sternenmeer“ und einem kostengünstigen SP-Team effektiv ein. Der größte Leistungsunterschied ohne „Sparkle“ besteht darin, dass er pro Zug nur 4 bis 5 Fähigkeiten hintereinander einsetzen kann; Hanya und „Remembrance Trailblazer“ gleichen diesen Rückstand jedoch größtenteils aus. Da sein Design auf hohen Multiplikatoren statt auf der Basis-Angriffskraft basiert, wird er auch durch künftige Leistungssteigerungen bei den Basiswerten nicht überflüssig.

Anlage-Rating: Hoch.

Sichere dir E0S1, solange das Banner noch verfügbar ist – das bedeutet, mindestens ein Exemplar von „Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ zu ziehen. Diese Kombination bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das für diesen Charakter erhältlich ist.

Häufig gestellte Fragen