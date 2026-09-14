Best Aventurine Waveflair Lichtkegel HSR 2026

Um sein volles Schadenspotenzial in „Honkai Star Rail“ auszuschöpfen, ist es entscheidend, den besten „Aventurine Waveflair Light Cone“ zu erhalten. Deine Wahl sollte sicherstellen, dass seine kritischen Trefferquoten, Geschwindigkeitswerte und „Elation“-Multiplikatoren perfekt aufeinander abgestimmt sind, um schwierige Kämpfe zu meistern. Dieser Leitfaden behandelt die besten „Aventurine Waveflair“-Lichtkegel, vom besten „Best-in-Slot“-Modell bis hin zur stärksten F2P-Wahl.

Bevor du den besten „Aventurine Waveflair“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Aventurine Waveflair beschreitet den „Elation“-Pfad. Zwar kann er einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Elation“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Die besten „Aventurine Waveflair“-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Summer reitet auf den Wellen Erstklassige Fünf-Sterne-Option mit enormer CRIT-Rate, SPD-Bonus und speziellen Elation-Schadensmultiplikatoren. 2 Willkommen in der Kosmischen Stadt Erstklassige Fünf-Sterne-Alternative, die wertvolle SPD bietet und es Elation-Angriffen ermöglicht, die DEF des Gegners zu ignorieren. 3 Bis die Blumen wieder blühen Hervorragende Fünf-Sterne-Option, die kritischen Schaden und die Energieregenerationsrate erhöht und dafür sorgt, dass Gegner erhöhten Schaden erleiden. 4 Das heutige Glück Leistungsstarker Vier-Sterne-„Battle Pass“-Lichtkegel, der stapelbare „Begeisterung“-Boni und eine solide Krit-Rate bietet. 5 „Elation – Voller Segen“ Erstklassiger, kostenlos erhältlicher 5-Sterne-Light-Cone, der in Herta’s Store farmbar ist und hohe Basiswerte sowie offensive Skalierung bietet.

Summer reitet auf den Wellen – Best in Slot

„Summer reitet auf den Wellen“ ist in allen Kampfmodi von „Honkai Star Rail“ der unbestritten beste Lichtkegel für Aventurine Waveflair. Dieser fünfsterne charakteristische Lichtkegel gewährt von Beginn an eine beträchtliche Grund-Krit-Rate und senkt damit drastisch die Anforderungen an die Relikt-Sekundärwerte, die für eine optimale Krit-Konsistenz erforderlich sind.

Außerdem verleiht er Waveflair wertvolle Kampfgeschwindigkeit, wodurch er mühelos die für seine A2-Bonusfähigkeit erforderliche 140-Geschwindigkeitsschwelle überschreiten kann, um eine massive Schadensskalierung durch „Elation“ freizuschalten.

Als offizieller charakteristischer Lichtkegel steigert er direkt seine zentralen Angriffsabläufe. Die passive Fähigkeit sorgt für eine direkte Schadensverstärkung bei allen verursachten „Elation“-Schäden und multipliziert sowohl den ersten Schlag als auch die nachfolgenden Abpralltreffer von „Prost: Auf die Hitze des Sommers““.

Für alle, die ihren Aventurine-Waveflair auf absolute Spitzenleistung bringen wollen, ist dieser charakteristische Lichtkegel eine Klasse für sich und definitiv einen Zug wert.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Beste Alternativen zu „Summer reitet auf den Wellen“

„Willkommen in der Kosmischen Stadt“ ist eine der besten limitierten Fünf-Sterne-Alternativen für ihn. Diese Karte gewährt dem Träger einen erheblichen SPD-Schub und hilft Aventurine Waveflair dabei, seine passiven Schwellenwerte zu erreichen, ohne dabei Abstriche bei den offensiven Hauptwerten seiner Relikte machen zu müssen.

Zudem ermöglicht sie es seinen „Elation“-Angriffen, bei Überlagerungsstufe 1 20 % der gegnerischen DEF zu ignorieren, was in „Erinnerung an das Chaos“ zu einer außergewöhnlichen Schadensverstärkung gegen schwer gepanzerte Bosse führt.

„Bis die Blumen wieder blühen“ ist eine weitere beeindruckende 5-Sterne-Alternative. Sie gewährt einen massiven CRIT-DMG-Bonus sowie eine Erhöhung der Energieregenerationsrate, die sich nach dem maximalen Energievorrat des Trägers richtet.

Wann immer eine „Elation“-Fähigkeit ausgeführt wird, versetzt sie alle Gegner in einen Verwundbarkeitszustand, der den Schaden, den sie von allen Gruppenmitgliedern erleiden, für zwei Runden verstärkt, was sie zu einem hervorragenden Kraftmultiplikator für Dual-DPS-Teams macht .

„Das Glück des Tages“ ist einer der stärksten Vier-Sterne-„Aventurine Waveflair Light Cones“. Er ist über den kostenpflichtigen „Nameless Honor Battle Pass““ erhältlich und bietet eine bedingungslose Krit-Rate sowie stapelbare „Elation“-Boni, sobald eine „Elation“-Fähigkeit gewirkt wird.

Allerdings sollte man bedenken, dass dieser Light Cone – auch wenn er in den höheren Superimposition-Rängen durchaus mit Fünf-Sterne-Optionen der Einstiegsklasse mithalten kann – den Kauf der Premium-Stufe des Battle Passs erfordert und nicht durch kostenloses Spielen erworben werden kann.

Bester F2P-Lichtkegel für „Aventurine Waveflair“

„Jubel, der vor Segen nur so strotzt“ ist der definitive „Aventurine Waveflair“-Lichtkegel für preisbewusste Pioniere. Er ist direkt in Herta’s Store im Simulierten Universum mit farmbaren Herta-Bonds erhältlich, sodass jeder Spieler diesen Lichtkegel stetig erwerben und völlig kostenlos bis zur Superimposition 5 aufwerten kann.

Dieser Fünf-Sterne-Light-Cone bietet hervorragende Basiswerte für HP und ATK, die die Vier-Sterne-Gacha-Alternativen bei weitem übertreffen. Im Kampf gewährt er eine bedingungslose prozentuale ATK-Steigerung, wodurch alle Schadensberechnungen seiner Fähigkeiten erhöht werden.

Zudem löst das Anvisieren von Verbündeten mit unterstützenden Fähigkeiten oder der Einsatz seines Bursts eine bonusabhängige „Elation“-Skalierung aus, was ihm eine verlässliche Basis an Werten verschafft, mit der Spieler problemlos „Erinnerung an das Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ meistern können . Keine Gacha-Züge, kein Problem!

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Aventurine Waveflair geben?

„Summer reitet auf den Wellen“ ist die beste Wahl für „Aventurine Waveflair“, wenn Ihr „Stellar Jade“-Budget groß genug ist, um das „Light Cone“-Banner zu nutzen. Die Kombination aus konstanter kritischer Trefferquote, passiver Geschwindigkeitsskalierung und direkten „Elation“-Schadensboni sorgt für einen mühelosen Kampfablauf, den keine andere Karte vollständig erreichen kann.

Für diejenigen unter euch, die den besten „Aventurine Waveflair“-Lichtkegel suchen, ohne Premiumwährung auszugeben, bietet die Ausrüstung von „Jubel, der vor Segen nur so strotzt“ aus Herta’s Store einen zuverlässigen Lichtkegel mit hohen Werten, der alle Endgame-Inhalte reibungslos bewältigt.

Spieler, die regelmäßig „Nameless Honor“ kaufen, können zudem problemlos „Das Glück des Tages“ ausrüsten, um eine hervorragende Vier-Sterne-Leistung zu erzielen. Als lobenswerte Erwähnung sei noch „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ genannt, falls ihr einen guten F2P-Light-Cone sucht, der im „Light Cone Manifest Store““ erworben werden kann. Er ist besonders effektiv, wenn sich weitere „Elation“-Einheiten in Aventurine Waveflairs Team befinden, die diesen ebenfalls ausrüsten.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen