La mejor configuración para el Arquero en HSR: Guía de DPS de «Unlimited Blade Works»

La mejor configuración para el Arquero HSR pone en el campo de batalla a un DPS de Caza Cuántica de 5 estrellas capaz de lanzar hasta cinco habilidades consecutivas por turno, con un daño máximo de 1800 % de ATQ Cuántico. Archer (Emiya) es un personaje de la colaboración con Fate/stay night lanzado en la versión 3.4 y que estuvo disponible de forma gratuita durante un tiempo limitado, lo que lo convierte en una de las unidades de primer nivel más accesibles que se han añadido a HSR.

Esta guía recoge la mejor configuración para el arquero HSR: conos de luz clasificados desde «signature» hasta F2P (Free-to-Play), reliquias, prioridad de trazas, referencias de estadísticas y los equipos más potentes para cada presupuesto. También he incluido a continuación un análisis detallado de la rotación y un veredicto final.

La mejor configuración del arquero en HSR: Descripción general del arquero

Atributo Detalle Rareza 5 estrellas Elemento ¿Cuánto? Ruta Caza Función DPS principal Comunicado 11 de julio de 2025 (Versión 3.4) Actores de doblaje EN: N/A | JP: Junichi Suwabe | CN: Wu Lei | KR: Lim Chae-heon

Fuente Valoración general MoC PF AS Partido 8 S+ S+ B SS ¿Cuándo vas a volver? T0 T0 Nicho T0

Archer es un personaje de tipo Cuántico, especializado en el Camino de la Caza, diseñado exclusivamente para infligir un gran daño explosivo a un solo objetivo. Su habilidad, «Caladbolg II: Espada Espiral Falsa», le permite entrar en el estado «Conexión de circuitos», en el que su turno no termina y puede lanzar hasta cinco habilidades consecutivas con un coste de 2 SP cada una. Cada habilidad añade una bonificación acumulativa del 100 % al daño, con un límite máximo del 200 % a partir de la segunda acumulación. Los disparos del tercero al quinto se benefician de la bonificación completa, lo que convierte la segunda mitad de «Conexión de circuitos» en el intervalo de mayor daño de su kit.

Su habilidad de nivel A6, «Guardian», otorga un 120 % de daño crítico durante 1 turno cada vez que un aliado gana un punto de energía y el equipo tiene 4 o más puntos de energía. Mantener esa reserva por encima del umbral antes del turno del Arquero es el aspecto más importante de su rotación en la mejor configuración para el Arquero. HSR. Su habilidad de nivel A2, «Proyección de Magecraft», aumenta el límite de SP del equipo en 2, lo que se suma al aumento del límite de SP de Sparkle para alcanzar un valor de 9 o más.

Archer destaca en todos los niveles de inversión:

Memoria del Caos (MoC): S+: velocidad de eliminación de objetivos individuales

S+: velocidad de eliminación de objetivos individuales Sombra apocalíptica (AS): Nivel SS, su contenido más difícil; su gran potencia de ataque y el daño de «Toughness» se adaptan muy bien a este modo

Nivel SS, su contenido más difícil; su gran potencia de ataque y el daño de «Toughness» se adaptan muy bien a este modo Pura ficción (PF): Nicho; el kit de un solo objetivo limita el rendimiento en situaciones de área de efecto

Cómo jugar con Archer en HSR

La mejor configuración para el Arquero HSR El estilo de juego se desarrolla en dos fases en cada ciclo. Durante los turnos de preparación, deja que tus compañeros de equipo actúen y acumulen SP. La reserva del equipo debe alcanzar al menos 4 antes de que se active la acción de Archer, de modo que la mejora de daño crítico de Guardian A6 se active en el momento en que un aliado genere un SP durante o en torno al intervalo de ráfaga.

En el turno de Archer, usa su habilidad para activar «Circuit Connection». Lanza al menos entre tres y cinco habilidades consecutivas. Los disparos del tercero al quinto se benefician de la acumulación máxima de la bonificación de daño del 200 %. Da siempre prioridad a realizar entre cuatro y cinco usos por «Circuit Connection»; tres usos son aceptables en turnos con pocos SP, pero suponen una pérdida de daño.

Usa su habilidad definitiva, «Unlimited Blade Works», siempre que esté disponible. La habilidad definitiva inflige un golpe cuántico con un 1000 % de ATK y restaura 2 cargas de talento, lo que recarga su ciclo de «Follow-up Attack» (FUA). Su talento, «Mind’s Eye (True)», lanza un FUA cada vez que un aliado ataca, consumiendo 1 carga y recuperando 1 SP. Esta recuperación de SP compensa parcialmente los 6 a 10 SP que se gastan por cada «Circuit Connection». Nunca inviertas en SPD; el daño de Archer proviene de la densidad de ráfagas, no de actuar con mayor frecuencia.

Ventajas e inconvenientes de Archer

Archer es una de las mejores opciones de DPS contra un solo objetivo disponibles en su nivel de lanzamiento, y el hecho de que se pueda conseguir gratis lo convierte en la mejor configuración para Archer HSR accesible para todos los jugadores que estaban allí en el momento del lanzamiento.

Ventajas Contras ✅ Hasta un 1800 % de ATQ gracias a cinco habilidades por turno ✅ 1000 % de ATK Ultimate, uno de los multiplicadores por golpe más altos de HSR ✅ Aumento de daño crítico del 120 % del Guardián A6 cuando se gestiona correctamente el SP ✅ La habilidad A2 aumenta el límite de puntos de equipo en 2, lo que beneficia a toda la plantilla ❌ Consume hasta 10 SP por turno, por lo que requiere un apoyo específico en materia de SP ❌ Un kit orientado exclusivamente a un solo objetivo limita el rendimiento en áreas de efecto ❌ Disponibilidad incierta ❌ Un coste de 220 de energía para la habilidad definitiva implica rotaciones más lentas de la habilidad definitiva sin apoyo de regeneración de energía

Archer es la mejor inversión para cualquier jugador que tenga como objetivo «Memory of Chaos» y «Apocalyptic Shadow». Ocupa los primeros puestos de la lista de niveles en ambos modos.

Descripción general de Archer HSR: kit, habilidades y destrezas

El ataque básico de Archer, «Kanshou y Bakuya», inflige un daño cuántico equivalente al 100 % de su ataque a un solo enemigo y genera 20 de energía. Rara vez se utiliza, ya que su habilidad, «Caladbolg II: Espada Espiral Falsa», es la principal fuente de daño. Cada uso de la habilidad inflige un 360 % de su ATK como daño cuántico en el nivel máximo, cuesta 2 SP y genera 30 de energía. «Conexión de circuitos» aplica una bonificación de daño acumulable a partir del segundo uso de la habilidad: una bonificación del 100 % en la primera acumulación, con un límite del 200 % a partir de la segunda acumulación. Una cadena de cinco habilidades alcanza un máximo de 1800 % de daño cuántico de ATQ en todos los golpes.

Su habilidad definitiva (Unlimited Blade Works) inflige un 1000 % de su ATQ como daño cuántico y restaura 2 cargas de talento. Su talento (Ojo de la Mente (Verdadero)) lanza un FUA que inflige un 200 % de su ATQ como daño cuántico cada vez que un aliado ataca, consumiendo 1 carga y restaurando 1 SP. El número máximo de cargas es de 4. Su técnica (Clarividencia) inflige el 200 % de su ATQ como daño cuántico a todos los enemigos al entrar en combate y otorga 1 carga. En combinación con el rastro A4 (Héroe de la Justicia), Archer comienza cada combate con 2 cargas. Los rastros menores añaden +22,4 % de daño cuántico, +18 % de ATQ y +6,7 % de tasa de crítico a su hoja de estadísticas.

Habilidad Tipo Energía Pausa Descripción Kanshou y Bakuya (Ataque básico) 20 10 Inflige un daño cuántico equivalente al 100 % del ATK del arquero a un enemigo. Caladbolg II: Espada Espiral Falsa (Habilidad) 30 20 Activa «Conexión de circuitos». Inflige un daño cuántico equivalente al 360 % del ATQ a un enemigo. Cuesta 2 SP. El turno no termina; el daño de la habilidad aumenta un 100 % por uso, con un máximo de 2 acumulaciones. Se puede usar hasta 5 veces seguidas. Unlimited Blade Works (Definitivo) 5 (precio: 220) 30 Inflige un daño cuántico equivalente al 1000 % del ATQ a un enemigo. Obtiene 2 cargas (máx. 4). La vista interior (Verdadero) (Talento) 5 para la FUA 10 Cuando los aliados atacan, consume 1 carga para infligir un daño cuántico equivalente al 200 % del ATQ. Restaura 1 SP.

Rastro Nombre Efecto A2 Proyección de Magecraft Cuando Archer está en el campo, aumenta el límite máximo de puntos de habilidad en 2. A4 Héroe de la Justicia Cuando Archer entra en combate, gana 1 carga. A6 Guardian Cuando los aliados obtengan un punto de habilidad, si quedan 4 o más puntos de habilidad, aumenta el daño crítico del arquero en un 120 % durante 1 turno.

Archer HSR: Trazas y Eidolones

Prioridad de habilidades para la mejor configuración de Archer HSR Es muy sencillo: sube primero al máximo la Habilidad, ya que es la fuente directa de daño de «Conexión de circuitos»; después, la Habilidad definitiva, por el multiplicador de 1000 % de Ataque y la recuperación de Carga; y, por último, el Talento, por su daño FUA y la recuperación de SP. El nivel de Ataque básico se puede dejar bajo o saltárselo por completo.

Rastro Prioridad Explicación Habilidad (Caladbolg II: Espada Espiral Falsa) ★★★★★

El más alto Fuente de daño principal. Cada nivel mejora directamente la potencia de «Circuit Connection». Sube esto al máximo primero. Ultimate (Unlimited Blade Works) ★★★★★

El más alto El multiplicador de ATQ del 1000 % se adapta bien. Restaura cargas para el ciclo FUA. Segunda prioridad. Talento (Ojo de la mente (Verdadero)) ★★★★

Alto Daño de FUA y recuperación de SP. Una mejora significativa con un rendimiento menor que el de las habilidades y la habilidad definitiva. Ataque básico (Kanshou y Bakuya) ★

Low Se usa muy poco. Omítelo o invierte en él en último lugar.

Rastro Prioridad Explicación A6: Guardian ★★★★★

El más alto +120 % de daño crítico cuando un aliado gana SP y le quedan 4 o más SP. Es la clave para alcanzar el máximo de daño del Arquero; desbloquéala lo antes posible. A2: Proyección de Magecraft ★★★★★

El más alto +2 al límite de SP. Se acumula con el aumento del límite de SP de Sparkle, lo que da un límite combinado de 9+. A4: Héroe de la Justicia ★★★★

Alto +1 de carga al inicio del combate. Al combinarla con la técnica, el arquero comienza cada combate con 2 cargas.

En E0, Archer es totalmente funcional y potente en «Memory of Chaos» y «Apocalyptic Shadow» sin necesidad de eidolones. E1 ofrece una economía de SP significativa que mejora notablemente la consistencia de «Circuit Connection». E4 supone el mayor aumento de daño para los personajes que gastan recursos.

E# Nombre A pleno rendimiento Veredicto de inversión E1 El sueño inalcanzable Tras usar la habilidad tres veces en un mismo turno, recupera 2 puntos de habilidad para los aliados. Genial: reduce considerablemente la presión de los puntos de vida y mejora la consistencia de la rotación. El mejor eidolón inicial para los que gastan mucho. E2 La felicidad insatisfecha Al usar «Ultimate», reduce la resistencia cuántica del objetivo enemigo en un 20 % y le aplica la condición «Debilidad cuántica» durante 2 turnos. Genial: permite que el conjunto de 4 piezas «El genio de las estrellas brillantes» ignore el 20 % de la DEF sin necesidad de «Silver Wolf». E3 La voluntad indómita Nivel de habilidad +2 (máx. 15), Nivel de ataque básico +1 (máx. 10). Un bache normal. E4 La vida desconocida Aumenta el daño definitivo infligido en un 150 %. Está bien. Es un poco decepcionante teniendo en cuenta la inversión necesaria para conseguirlo, pero no es malo en sí mismo. E5 El reloj sin nombre Nivel de habilidad máxima +2 (máx. 15), Nivel de talento +2 (máx. 15). Un bache normal. E6 La peregrinación sin fin Al inicio del turno, recupera 1 SP para los aliados. El número máximo de acumulaciones del aumento de daño de la habilidad se incrementa en 1 (de 2 a 3, es decir, un 300 % de bonificación). El daño de la habilidad ignora el 20 % de la DEF. Impresionante: transforma su límite máximo con «Ignorar DEF», una acumulación adicional de habilidad y generación pasiva de SP cada turno.

Los mejores conos de luz para Archer (clasificación)

Los mejores conos de luz para Archer aumentan su daño acumulando potenciadores de ATQ, acercando la tasa de CRIT al objetivo del 100 % en combate o amplificando el daño CRIT durante sus turnos de ráfaga. La lista va de los más potentes a los más accesibles.

Cono de luz Rareza Valor El infierno donde arden los ideales ★★★★★ Lo mejor El bautismo del pensamiento puro ★★★★★ Genial Preocupante, dichoso ★★★★★ Genial Un crucero por el Mar Estelar ★★★★★ Los mejores juegos gratuitos Nos vemos al final ★★★★ Bien (presupuesto para colaboraciones) Esgrima ★★★★ Bien Regreso a la oscuridad ★★★★ Bien

N.º 1. Mejor en general – El infierno donde arden los ideales

Esta es la habilidad de conexión (LC) característica de Archer y se adapta a su estilo de juego mejor que cualquier otra alternativa. Proporciona una bonificación fija a la tasa de crítico en todo momento. Cuando el límite de SP del equipo es de 6 o más (lo que garantiza la propia traza A2 de Archer), también activa una importante mejora de ATQ. Además, cada uso de una habilidad durante «Circuit Connection» añade una bonificación de ATQ acumulable de hasta 4 cargas. Dado que Archer suele lanzar entre cuatro y cinco habilidades por turno, esas cargas alcanzan el máximo justo durante su ventana de ráfaga, cuando el daño es más importante.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 952 DEF 529

N.º 2. La mejor alternativa premium: «El bautismo del pensamiento puro»

«Bautismo del pensamiento puro» es la opción más potente que no es de firma con una composición de equipo específica. Proporciona una bonificación de daño crítico en todo momento, que se acumula con el ya elevado daño crítico del Arquero procedente de «Guardián A6» durante los turnos de ráfaga. Tras usar su habilidad definitiva, se activa el estado Disputa durante 2 turnos, lo que aumenta su producción de daño y permite que los ataques FUA ignoren la DEF del enemigo. Esto se sinergiza directamente con su bucle FUA impulsado por su talento. En equipos con Silver Wolf o Pela aplicando debuffs, la bonificación condicional de Daño Crítico del LC derivada de las acumulaciones de debuff añade daño adicional.

Esta es la mejor opción para los jugadores que ya la tienen de un banner anterior y cuentan con un equipo que se basa en gran medida en los efectos negativos.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 952 DEF 529

N.º 3. La mejor alternativa premium: inquietante y maravillosa

El traje «Preocupante, dichoso» se adapta al estilo de juego de Archer gracias a su bonificación a la tasa de crítico y a la amplificación del daño de FUA. Tras acertar con un ataque de seguimiento, el traje aplica el estado «Domesticado» al objetivo, acumulándose hasta dos veces. Cada acumulación de «Domesticado» aumenta el daño crítico de todo el equipo. En combates en los que se activan múltiples FUA por ciclo, las acumulaciones de «Domesticado» permanecen activas. Queda ligeramente por detrás de «Bautismo del pensamiento puro» en cuanto a potencia bruta, pero es una opción sólida si lo tienes.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

N.º 4. El mejor juego gratuito: Navegando por el Mar Estelar

La nave «Un crucero por el Mar Estelar» se puede conseguir en la tienda «Simulated Universe» de Herta sin tener que gastar gacha, lo que la convierte en la mejor opción gratuita para la mejor configuración de arquero. HSR. Ofrece una bonificación fiable a la probabilidad de crítico y un aumento del ATQ tras derrotar a los enemigos. Aunque Archer se centra en un único objetivo en lugar de acabar con oleadas de enemigos, la probabilidad de crítico que otorga esta LC al alcanzar la máxima superposición cubre una parte significativa del objetivo en combate. Recomendado para jugadores que se saltan la firma y prefieren ahorrar tiradas.

Rareza ★★★★★ ATK 529 HP 952 DEF 463

N.º 5. El mejor presupuesto para colaboraciones: «Nos vemos al final»

«Nos vemos al final» es una carta legendaria de 4 estrellas que se puede conseguir a través del pase de batalla. Otorga bonificaciones de daño de habilidad y de FUA, que son los dos tipos de daño principales del Arquero. Para los jugadores que aún no hayan completado la tienda de Herta o se encuentren entre ciclos de farm, esta carta legendaria es una excelente alternativa.

Tanto «Swordplay» como «Regreso a la oscuridad» son opciones viables de 4 estrellas. «Swordplay» acumula daño contra un solo objetivo, lo que encaja con el estilo de juego centrado del Arquero. «Regreso a la oscuridad» proporciona bonificaciones de daño crítico y de daño de habilidad/FUA.

Rareza ★★★★ ATK 529 HP 952 DEF 396

Las mejores reliquias y conjuntos planares para arqueros

Para la mejor configuración de Archer HSR, la elección de reliquias se centra en la amplificación del daño cuántico y en ignorar la DEF, ya que el daño que inflige el Arquero a un objetivo vulnerable al daño cuántico varía directamente en función de la DEF que se le pueda restar. «Retransmisión en directo de Heaven» es la elección más obvia; su bonificación al daño crítico se activa cada vez que el Arquero gasta 3 o más SP en un turno.

Reliquias

Nombre Valor Características El genio de las estrellas brillantes Lo mejor 2 piezas: +10 % de daño cuántico. 4 piezas: ignora un 10 % de la defensa; ignora un 10 % adicional de la defensa si el objetivo tiene debilidad cuántica (20 % en total). Pionero del buceo en aguas muertas Genial 2 piezas: +12 % de daño a enemigos con efectos negativos. 4 piezas: +4 % de probabilidad de crítico; +12 % de daño crítico si el objetivo tiene 3 o más efectos negativos. Un erudito perdido en su propio saber Bien 2 piezas: +8 % a la probabilidad de crítico. 4 piezas: +20 % al daño de las habilidades y la habilidad definitiva; tras usar la habilidad definitiva, la siguiente habilidad inflige un +25 % de daño.

«El genio de las estrellas brillantes» es el mejor conjunto de reliquias de Archer, ya que su daño cuántico ignora por completo el 20 % de la DEF de un enemigo con debilidad cuántica. La condición de Debilidad Cuántica se cumple automáticamente en equipos que incluyan a Silver Wolf (su habilidad aplica Debilidad Cuántica) o a Archer en E2 (su habilidad definitiva aplica Debilidad Cuántica durante 2 turnos). Sin ninguno de ellos, el conjunto sigue funcionando con un 10 % de ignorancia de DEF solo con las 4 piezas, siendo «Un erudito perdido en su propio saber» una alternativa universal clara.

«Pionero del buceo en aguas muertas» es la segunda mejor opción en equipos con gran cantidad de debuffs que utilicen a Silver Wolf, Pela o personajes similares que apliquen debuffs, en los que se alcanza de forma fiable el umbral de daño crítico con 3 debuffs.

Como configuración flexible para el inicio de la partida, el conjunto de 2 piezas de «Genio de las estrellas brillantes» combinado con el conjunto de 2 piezas de «Mosquetero del trigo silvestre» (+12 % de ATQ) es una opción sólida mientras se completan las 4 piezas del conjunto.

Adornos planos

Nombre Valor Características Retransmisión en directo de Heaven Lo mejor +16 % de daño crítico; al gastar 3 o más puntos de energía en un turno, el daño crítico aumenta un 32 %. Arena Rutilant Genial +8 % a la probabilidad de crítico; a partir del 70 % de probabilidad de crítico, +20 % al daño de ataque básico y de habilidad. Inert Salsotto Bien +8 % a la probabilidad de crítico; a partir del 50 % de probabilidad de crítico, el daño de la habilidad definitiva/FUA aumenta un 15 %.

La retransmisión en directo de Tengoku activa su bonificación de daño crítico en cada turno de «Circuit Connection», ya que Archer siempre gasta al menos 6 SP. «Rutilant Arena» es la alternativa cuando hay que reforzar la tasa de crítico para alcanzar el 70 %. «Inert Salsotto» aporta valor en equipos en los que se activa con frecuencia la habilidad definitiva o en los que el bucle FUA está especialmente activo.

Prioridades de estadísticas del arquero

Las estadísticas prioritarias para la mejor configuración de arquero HSR considera la tasa de CRIT como el primer objetivo. Cada golpe de habilidad dentro de «Circuit Connection» es un ataque único y concentrado. Fallar un CRIT en los disparos del tercero al quinto supone una pérdida significativa de daño. Una vez alcanzada una tasa de CRIT del 100 % en combate, la atención se centra por completo en acumular daño CRIT y, a continuación, % de ATQ.

Estadísticas principales

Ranura para reliquias Estadística principal Motivo Cuerpo Tasa de CRIT % Alcanza el 100 % en combate. Usa el % de daño crítico solo si Sunday u otro compañero de equipo cubre por completo la tasa de crítico. Pies ATK% Es preferible al SPD. El valor de Archer radica en la densidad de ataques por turno, no en actuar con mayor frecuencia. Esfera plana % de daño de ataque o % de daño cuántico Lo mejor en su categoría. Potencia todo el daño cuántico, incluidos los golpes de habilidades y el daño de FUA. Cuerda de enlace ATK% Por defecto.

Prioridad secundaria/subestatal

% de crítico (hasta el 100 % en combate) > % de daño crítico > % de ataque > Ataque fijo

Sub-Estado Prioridad Notas Tasa de CRIT % El más alto Alcanza el 100 % en combate, incluyendo las bonificaciones de conjunto, las bonificaciones de LC y las mejoras de equipo. CRIT % DE DAÑO Alto A6 Guardian añade temporalmente un 120 % de daño crítico. Acumula el mayor daño crítico base posible. ATK% Medio Se adapta bien a sus habilidades. Pierde eficacia una vez que las estadísticas de CRIT están al máximo. ATK plano Low Sustituto aceptable cuando no hay opciones CRIT disponibles para una pieza. SPD Evita No aporta ninguna ventaja significativa a este estilo de juego.

Valores de referencia de las estadísticas objetivo

Estado Objetivo Notas ATK Más de 2 600 Se puede conseguir con reliquias de % de ataque, bonificaciones de ataque de LC y potenciadores de equipo. Tasa CRIT 100 % en combate Incluye el conjunto Genius de 4 piezas, las mejoras de la tasa de crítico del equipo y la tasa de crítico de LC en combate. CRIT DMG Más del 120 % respecto al valor de referencia El A6 Guardian añade un 120 % adicional en los turnos de ráfaga, además del valor base.

Comparación de estadísticas básicas del arquero

Nivel ATK DEF HP SPD 1 84 66 158 105 40 317 248 594 105 80 621 485 1164 105

Su daño proviene de la acumulación de multiplicadores: un 360 % de ATQ por habilidad, hasta cinco veces, con una bonificación del 200 % en los disparos del tercero al quinto, en lugar de un ATQ base elevado. Esto hace que las estadísticas secundarias de ATQ % y las bonificaciones de ATQ de la cadena de link tengan un mayor impacto por punto porcentual que en un personaje con un ATQ base más alto.

No tiene sentido desarrollar SPD a menos que tu equipo no tenga absolutamente ninguna forma de avanzar turnos.

Compañeros de equipo de HSR Archer

La mejor configuración para el Arquero HSR Para este equipo, lo primero es generar PS y todo lo demás viene después. El arquero puede consumir hasta 10 PS por turno, y cualquier apoyo que le quite PS en lugar de generárselos interrumpirá sus cadenas de «Conexión de circuitos». Los apoyos que adelantan el turno deben tener una velocidad de 160 o más para que el lento arquero (con una velocidad base de 105) avance en el orden de turno.

Asistencia técnica de SP Battery / Harmony

Sparkle

Función: Batería SP, Amortiguador de daño crítico, Avance de turno

Batería SP, Amortiguador de daño crítico, Avance de turno Por qué trabaja con Archer: La habilidad de Sparkle restaura 1 SP al aliado seleccionado y adelanta su acción en un 50 %. Su habilidad definitiva aumenta el límite de SP del equipo, lo que se acumula con el rastro A2 de Archer para alcanzar un límite combinado de 9 o más. También proporciona una mejora de daño crítico a través de su habilidad, lo que amplifica directamente los turnos de ráfaga de Archer. Con una velocidad de 160 o más, Sparkle puede adelantar a Archer, creando el momento ideal para la Conexión de Circuito.

La habilidad de Sparkle restaura 1 SP al aliado seleccionado y adelanta su acción en un 50 %. Su habilidad definitiva aumenta el límite de SP del equipo, lo que se acumula con el rastro A2 de Archer para alcanzar un límite combinado de 9 o más. También proporciona una mejora de daño crítico a través de su habilidad, lo que amplifica directamente los turnos de ráfaga de Archer. Con una velocidad de 160 o más, Sparkle puede adelantar a Archer, creando el momento ideal para la Conexión de Circuito. Nota sobre la rotación: Usa la habilidad de Sparkle durante el turno del arquero para recuperar SP y activar el avance de acción.

Ventajas Contras ✅ Inyección de SP y avance de acción con un solo uso de la habilidad ✅ La mejora del daño crítico de la habilidad se sincroniza con los turnos de ráfaga de «Conexión de circuitos» ❌ 5 estrellas, edición limitada; requiere tiradas previas ❌ Requiere un ajuste SPD para obtener una sincronización óptima del avance

Domingo

Función: Turno anticipado, reserva de energía

Turno anticipado, reserva de energía Por qué trabaja con Archer: La habilidad del domingo adelanta el turno de un solo aliado y le otorga una bonificación de energía. Es la mejor alternativa a Sparkle para los jugadores que lo tienen en su equipo y ofrece un adelanto de turno constante incluso sin inyección de SP. Su mejora de daño se acumula con el kit de auto-mejoras de Archer.

La habilidad del domingo adelanta el turno de un solo aliado y le otorga una bonificación de energía. Es la mejor alternativa a Sparkle para los jugadores que lo tienen en su equipo y ofrece un adelanto de turno constante incluso sin inyección de SP. Su mejora de daño se acumula con el kit de auto-mejoras de Archer. Nota sobre la rotación: Aplica la habilidad del domingo al ciclo del arquero para adelantar su turno.

Ventajas Contras ✅ Avance por turnos fiable contra un solo objetivo y apoyo energético ✅ La mejora de DMG aumenta su producción de daño ❌ No restaura los PS directamente; el valor de la batería de PS es inferior al de Sparkle ❌ Edición limitada de 5 estrellas

Desactivador / Activador

Lobo plateado

Función: Implante de debilidad cuántica, DEF Shred

Implante de debilidad cuántica, DEF Shred Por qué trabaja con Archer: La habilidad de Silver Wolf impone una debilidad elemental a los enemigos no cuánticos, lo que garantiza que el conjunto de 4 piezas «El genio de las estrellas brillantes» ignore el 20 % de la DEF en cualquier nivel de eidolón sin necesidad de E2 Archer. Su habilidad definitiva reduce la DEF del objetivo, lo que se acumula con la ignorancia de DEF del conjunto de reliquias para obtener una amplificación adicional.

La habilidad de Silver Wolf impone una debilidad elemental a los enemigos no cuánticos, lo que garantiza que el conjunto de 4 piezas «El genio de las estrellas brillantes» ignore el 20 % de la DEF en cualquier nivel de eidolón sin necesidad de E2 Archer. Su habilidad definitiva reduce la DEF del objetivo, lo que se acumula con la ignorancia de DEF del conjunto de reliquias para obtener una amplificación adicional. Nota sobre la rotación: Usa la habilidad de Silver Wolf al principio del combate para aplicar «Debilidad cuántica» antes de que Archer realice su primer turno de «Conexión de circuitos».

Ventajas Contras ✅ Garantiza 4 puntos de Genio y un 20 % de ignorancia de DEF en E0 ✅ La reducción de DEF de «Ultimate» se acumula con la ignorancia de DEF de las reliquias ❌ Edición limitada de 5 estrellas

Opciones de sostenibilidad

Residente permanente en la Tierra

Función: Sostenido SP positivo, amortiguador ATK

Sostenido SP positivo, amortiguador ATK Por qué trabaja con Archer: Residente permanente en la Tierra proporciona una capacidad de recuperación de SP positiva junto con potenciadores de ATK, lo que permite conservar la reserva de SP para la habilidad «Archer’s Circuit Connection» al tiempo que contribuye activamente a su daño. Es el compañero de recuperación recomendado por Game8 para el equipo premium.

Residente permanente en la Tierra proporciona una capacidad de recuperación de SP positiva junto con potenciadores de ATK, lo que permite conservar la reserva de SP para la habilidad «Archer’s Circuit Connection» al tiempo que contribuye activamente a su daño. Es el compañero de recuperación recomendado por Game8 para el equipo premium. Etiqueta SP:positivos para el SP

Ventajas Contras ✅ El sustain SP-positivo mantiene la piscina disponible para Archer ✅ Las mejoras de ATK se acumulan con las mejoras propias del arquero durante los turnos de ataque intensivo ❌ Edición limitada de 5 estrellas

Gallagher

Función: Sanador SP-Positivo

Sanador SP-Positivo Por qué trabaja con Archer: Gallagher es la opción de sostenimiento con SP positivo más accesible con una rareza de 4 estrellas. Proporciona curación reactiva y aplica el debuff «Besotted» a través de su habilidad definitiva, lo que puede contribuir a alcanzar el umbral del debuff «Pionero del buceo en aguas muertas» en equipos que utilicen ese conjunto de reliquias.

Gallagher es la opción de sostenimiento con SP positivo más accesible con una rareza de 4 estrellas. Proporciona curación reactiva y aplica el debuff «Besotted» a través de su habilidad definitiva, lo que puede contribuir a alcanzar el umbral del debuff «Pionero del buceo en aguas muertas» en equipos que utilicen ese conjunto de reliquias. Etiqueta SP:positivos para el SP

Ventajas Contras ✅ Sonido sostenido de 4 estrellas con SP positivo, sin necesidad de tirones de primera calidad ✅ «Besotted» de Ultimate es compatible con el contador de debuffs de 4 piezas de Pioneer ❌ No evita el daño en ráfagas ❌ Menor valor de amplificación que las opciones de sustain de gama alta

Otros compañeros de equipo viables

Yao Guang / Tribbie: Los buffers de Harmony son ideales para los SP; además, Tribbie compensa la debilidad frente a los ataques de área de efecto en situaciones con múltiples enemigos

Los buffers de Harmony son ideales para los SP; además, Tribbie compensa la debilidad frente a los ataques de área de efecto en situaciones con múltiples enemigos Ruan Mei / Tingyun: potenciadores adicionales o apoyo energético cuando Sparkle o Sunday no estén disponibles

potenciadores adicionales o apoyo energético cuando Sparkle o Sunday no estén disponibles Cifrado: ofrece amplificación de vulnerabilidad y de daño real como alternativa a Silver Wolf en cuanto a efectos negativos

ofrece amplificación de vulnerabilidad y de daño real como alternativa a Silver Wolf en cuanto a efectos negativos Solo: Generador SP de 4 estrellas con avance de giro; pieza clave del equipo F2P

Generador SP de 4 estrellas con avance de giro; pieza clave del equipo F2P Aventurina / Luocha / Lynx: otras opciones de mantenimiento, según disponibilidad

Los mejores equipos de Archer

Estas son las mejores formaciones para la configuración de Archer HSR se seleccionaron en función de los giros de conexión del circuito de generación de SP, la sincronización del buff con su ventana de ráfaga y la accesibilidad general.

Mejor equipo en general

Función Personaje Sinergia DPS principal Arquero Explosión de la conexión del circuito, «Unlimited Blade Works» Batería SP / Búfer Sparkle Inyección de SP, mejora de daño crítico, avance de acción Búfer Yao Guang Amplificador compatible con SP; potenciadores adicionales durante la ráfaga Mantener Residente permanente en la Tierra Sostenido SP positivo con potenciadores de ATK

Con «A2 trace» de Archer y «Ultimate» de Sparkle, el límite de SP del equipo alcanza 9+. La habilidad de Sparkle adelanta el turno de Archer y repone el SP, lo que permite encadenar largas secuencias de «Circuit Connection» en cada ciclo.

El mejor equipo de Quantum Synergy

Función Personaje Sinergia DPS principal Arquero ¿Cuánto DPS? Batería SP / Búfer Sparkle SP de inyección, mejora de daño crítico Debuffer Lobo plateado Debilidad cuántica mediante habilidad; reducción de DEF mediante habilidad definitiva Mantener Aventura Sostenimiento SP positivo, mejora de daño crítico

La habilidad de Silver Wolf garantiza que el conjunto de 4 piezas de «El genio de las estrellas brillantes» aplique el 20 % de ignorancia de DEF desde el primer turno de «Circuit Connection». Aventurine proporciona sostenibilidad sin consumir SP.

Mejor equipo F2P

Función Personaje Sinergia DPS principal Arquero DPS gratuito de la colaboración con Fate/stay night Asistencia Pionero (En memoria de) La habilidad de Memosprite se complementa a la perfección con el estilo de juego FUA del Arquero Generador SP Solo Generación de la chispa y avance del encendido Mantener Comadreja Curación de 4 estrellas con SP positivo

Este es el equipo económico recomendado por Game8. Hanya aporta una generación constante de PS y permite adelantar turnos. Lynx se encarga de la curación sin gastar PS, lo que permite mantener la reserva disponible para las cadenas de «Circuit Connection» de Archer.

Archer Trace y Materiales de Ascensión

Cultivo de Ascensión y Rastro para la mejor configuración de arquero HSR se desarrolla en dos rutas que comparten los mismos objetos que suelta el enemigo común. Da prioridad a desbloquear el rastro «A6 Guardian» lo antes posible; es el modificador de daño más eficaz de Archer y su desbloqueo depende de «Luz de luna de Darkveil», de «Stagnant Shadow: Shape of Gelidmoon».

Número máximo de nodos de rastreo

Oleos de traza Total Agradecimientos 3 000 000 Bala meteórica 18 Fecha de caducidad prevista 69 Plano contratiempo 139 Núcleo extinguido 41 Núcleo resplandeciente 56 Núcleo retorcido 58 El lamento del guardián 12 Las huellas del destino 8

Max Ascension

Materiales de Ascensión Total Agradecimientos 308,000 Núcleo extinguido 15 Núcleo resplandeciente 15 Núcleo retorcido 15 Luz de luna de Darkveil 65

Sombra estancada de la granja: «Forma de Gelidmoon» para «Luz de luna de Darkveil» a fin de desbloquear «Ascensión» y la ruta A6. Para «Lamento del guardián», completa primero la misión semanal «Eco de la guerra: Cocolia, Madre del engaño», ya que esta desbloquea las rutas de los niveles 8 a 10 de su habilidad, su habilidad definitiva y su talento.

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Cómo conseguir a Archer

Archer se puede conseguir a través de su banner de evento limitado, «I Am the Bone of My Sword», disponible durante la versión 3.4 a partir del 11 de julio de 2025, como parte del evento de colaboración con Fate/stay night.

Archer es un personaje de colaboración verdaderamente limitado. Una vez que desaparezcan los banners de Fate/stay night, no se sabe si volverá a estar disponible en el futuro. No hay repeticiones previstas ni disponibilidad habitual en los banners.

Si estás creando la mejor configuración para el Arquero HSR y quieres su LC exclusiva (El infierno donde arden los ideales), debes participar en el evento limitado «El resplandor rojo de Fuyuki» mientras siga disponible. Conseguir la moneda necesaria para estos eventos de colaboración tan exclusivos es más fácil si utilizas las mejores páginas web para comprar fragmentos oníricos online para prepararte para tus tirones.

Mi valoración general sobre la mejor configuración de Archer para HSR

Archer es uno de los personajes más excepcionales para infligir daño a un solo objetivo que se han lanzado nunca en HSR, centrándose principalmente en «Memory of Chaos» y «Apocalyptic Shadow». Su habilidad definitiva, que aumenta el ataque en un 1000 %, y su habilidad múltiple «Circuit Connection» ofrecen un rendimiento de nivel S+ y SS, respectivamente. Es la inversión ideal para cualquier jugador que busque un DPS de alto nivel contra un solo objetivo sin coste de adquisición.

Los jugadores F2P lo utilizan con eficacia en E0S0 con «Un crucero por el Mar Estelar» y un equipo de SP económico. La principal diferencia de rendimiento sin «Sparkle» radica en la capacidad de lanzar de 4 a 5 habilidades consecutivas por turno; «Hanya» y «Remembrance Trailblazer» compensan en gran medida ese déficit. Su diseño, basado en multiplicadores elevados en lugar de en el ATK base, hace que el futuro aumento de poder de las estadísticas básicas no lo deje obsoleto.

Etiqueta de inversión: Alta.

Consigue a E0S1 mientras el banner siga disponible, lo que significa que debes conseguir al menos un «El infierno donde arden los ideales». Esa combinación ofrece la mejor relación inversión-rendimiento disponible para este personaje.

Preguntas frecuentes