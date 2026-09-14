Beste „Aventurine Waveflair“-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt den besten Build für Aventurin Waveflair, die besten Lichtkegel, Relikt-Sets, Teamzusammensetzungen, Wertungsrichtwerte und Eidolon-Werte, um dir dabei zu helfen, sein Spielspektrum in allen aktuellen Endgame-Herausforderungen zu meistern.

Aventurin Waveflair ist in „Honkai Star Rail“ als erstklassiger Fünf-Sterne-Quantum-Schadensverursacher auf dem „Pfad der Begeisterung“ eingetroffen. Im Gegensatz zur defensiven Rolle seiner ursprünglichen Version agiert diese alternative Sommer-Persönlichkeit als unerbittliches Offensivkraftpaket, das durch angesammelte „Fervor“-Stapel und hochfrequente Verbündete-Angriffe angetrieben wird.

Um ihn richtig aufzubauen, müssen strenge SPD-Schwellenwerte eingehalten werden, um seine A2-Bonusfähigkeit zu maximieren, die Krit-Raten auszugleichen und Teamkameraden zusammenzustellen, die ein aggressives Angriffstempo aufrechterhalten können.

TL;DR – Der beste Aventurin Waveflair-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Summer reitet auf der Welle Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ „Elation“ – Voller Segnungen Bestes Relikt-Set Das ewig ruhmreiche Magical Girl (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Punklorde Stage Zero“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate oder Krit-Schaden



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: Quanten-Schadensbonus



Verbindungsseil: Angriffsprozente oder Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate >= Krit-Schaden > Geschwindigkeit > Angriffsprozente Bestes Team (insgesamt) Aventurin Waveflair (DPS)



Mortenax Blade (Hybrid)



Ashveil (DPS)



Robin Summeretto (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Aventurin Waveflair (DPS)



Herta (Hybrid)



Asta (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Aventurin Waveflair: Rotation und Tipps

Um Aventurin Waveflair optimal einzusetzen, muss man vor allem seine „Fervor“-Generierung im Auge behalten und den Einsatz seiner verstärkten „Elation“-Fähigkeiten zeitlich gut abstimmen. Immer wenn Teamkameraden Angriffe ausführen, gewähren ihm sein Talent und seine A6-Bonusfähigkeit zusätzliche „Fervor“-Stapel und verleihen der gesamten Gruppe gleichzeitig einen massiven Bonus von 48 % auf den kritischen Schaden.

Seine Standard-Kampfrotation beginnt vor dem Kampf mit seiner Technik „In stillen Gewässern für Aufsehen sorgen“. Diese verursacht sofort Quantenschaden, gewährt 2 anfängliche „Fervor“-Stapel und sichert 20 Punkte „Certified Banger“, um seinen Ressourcenzyklus anzukurbeln. Sobald der Kampf aktiv ist, setzt er seine Fertigkeit „„Kill Shot“, „The Sands Boil““ ein, um Quanten-Flächenschaden zu verursachen und dabei 4 „Punchline“-Punkte sowie 4 „Fervor“-Stapel zu erhalten.

Sobald die Aktionen der Verbündeten 10 „Fervor“-Stapel angesammelt haben, löst sein Talent automatisch seine charakteristische „Elation“-Fähigkeit „Prost: Auf die Hitze des Sommers“ aus. Diese Fähigkeit versetzt allen Gegnern Quantenschaden, gefolgt von 10 abprallenden Schlägen. Nachfolgende Einsätze werden zu „All In: In die Glut des Sommers“ aufgewertet und liefern exponentiell höhere Burst-Werte.

Wenn seine 140-Energie-Ultimate „Grand Slam: Die Flutwelle bezwingen“ vollständig aufgeladen ist, setze sie sofort ein, um 6 Punchline-Punkte, 8 „Fervor“-Stapel und einen wertvollen Geschwindigkeitsschub von bis zu 30 % für 4 Runden zu erhalten, sodass er deutlich über dem entscheidenden Geschwindigkeits-Breakpoint von 140 bleibt.

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Die besten Lichtkegel für Aventurin Waveflair

„Summer reitet auf den Wellen“ ist sein charakteristischer Fünf-Sterne-Lichtkegel und die absolut beste Wahl für diesen Slot. Er sorgt für eine beträchtliche Krit-Rate, erhöht seine persönliche Geschwindigkeit, sodass er die Anforderungen seiner Passivfähigkeit mühelos erfüllt, und verstärkt direkt den gesamten durch „Elation“ verursachten Schaden. Indem er seine primären Schadensquellen verstärkt und einen reibungslosen Zugablauf gewährleistet, gilt er als Goldstandard für jeden High-End-Build von Aventurin Waveflair.

„Das Glück des Tages“ ist einer seiner besten Vier-Sterne-Lichtkegel, der über den „Nameless Honor Battle Pass“ erhältlich ist. Er gewährt wertvolle Krit-Rate und bietet stapelbare „Elation“-Multiplikatoren, sobald eine „Elation“-Fähigkeit ausgeführt wird.

„Willkommen in der Cosmic City“ ist eine außergewöhnliche 5-Sterne-Alternative. Er liefert wertvolle Geschwindigkeitsboni und ermöglicht es allen „Elation“-Angriffen, einen erheblichen Prozentsatz der gegnerischen Verteidigung zu ignorieren. Für Pioniere, die in „Memory of Chaos“ auf schwer gepanzerte Bosse treffen, bietet dieser „Light Cone“ hervorragende offensive Vorteile.

„Bis die Blumen wieder blühen“ ist eine weitere hervorragende Fünf-Sterne-Premium-Option. Sie gewährt erheblichen Krit-Schaden, beschleunigt die Energieregeneration und fügt Gegnern, die von seiner „Elation“-Fähigkeit getroffen werden, einen Verwundbarkeits-Debuff zu, wodurch der Schaden, den sie aus allen Quellen erleiden, erhöht wird.

„Jubel, reich an Segnungen“ ist die beste verfügbare Option für preisbewusste Pioniere und kann in Herta’s Store im Simulierten Universum erworben werden. Dank ihrer hohen 5-Sterne-Grundwerte und zuverlässigen Offensivverbesserungen, die völlig kostenlos sind, ist sie der ideale F2P-Lichtkegel für Aventurin Waveflair.

Auch „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ verdient hier eine Erwähnung, falls du einen guten kostenlosen Lichtkegel suchst, der stattdessen im „Light Cone Manifest“-Shop erworben werden kann. Er ist besonders effektiv, wenn sich andere „Elation“-Einheiten in seinem Team befinden, die diesen ebenfalls ausrüsten.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten „Light Cones“ für Aventurin Waveflair findest du in unserem Leitfaden zu den besten „Light Cones“ für Aventurin Waveflair.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Das immer ruhmreiche Magical Girl“ ist das beste vierteilige Höhlenrelikt-Set für Aventurin Waveflair. Der Zweiteil-Bonus erhöht den Krit-Schaden, während der Vierteil-Bonus dafür sorgt, dass der gesamte „Elation“-Schaden die gegnerische Verteidigung ignoriert. Diese Ignorierung der Verteidigung multipliziert den durch „Prost: Auf die Hitze des Sommers“ und „All In: In die Glut des Sommers“ verursachten Schaden direkt und verschafft ihm so maximale Schadeneffizienz gegen Elite-Ziele.

„Das Genie der strahlenden Sterne“ ist sein zweitbestes Vierer-Set. Es bietet einen Basisbonus auf Quantenschaden und ermöglicht es dem Träger, bis zu 20 % der gegnerischen Verteidigung zu ignorieren, wenn er gegen quantenschwache Gegner antritt. In Kämpfen mit hohem Quantenschaden-Anteil schneidet es fast genauso gut ab wie sein bestes Höhlenset.

„Punklorde Stage Zero“ ist sein unbestritten bestes Planar-Ornament-Set. Es steigert seinen „Elation“-Schaden erheblich und erhöht den Krit-Schaden, sobald seine SPD im Kampf bestimmte Schwellenwerte überschreitet. Da seine passive Fähigkeit A2 bereits eine SPD von 140 oder mehr erfordert, wird dieses Ornament-Set im Kampf ganz natürlich aktiviert.

„Duran, Dynastie der laufenden Wölfe“ ist ein starkes alternatives Ebenen-Set. Immer wenn Verbündete Angriffe ausführen, baut es Stapel auf, die den Schaden von Folgeangriffen und den kritischen Schaden erhöhen, was besonders gut funktioniert, wenn „Aventurin Waveflair“ als einziger „Elation“-Charakter eingesetzt wird.

Stat-Prioritäten für „Aventurin Waveflair“

Durch die Feinabstimmung der Sekundärwerte stellst du sicher, dass dein „Aventurin Waveflair“-Build maximale Kampfeffizienz erreicht. Verteile deine Artefakt-Werte gemäß dieser Prioritätenreihenfolge:

Priorität 1: Kritische Trefferquote

Kritische Trefferquote Priorität 2: Krit-Schaden

Krit-Schaden Priorität 3: SPD (Streben Sie mindestens 140+ an)

SPD (Streben Sie mindestens 140+ an) Priorität 4: Angriffsprozente

🎯 Ideale Wertziele: Strebe 2.800+ Angriff an, eine Basis-Krit-Rate zwischen 70 % und 85 %+ sowie 140 % bis 180 %+ Krit-Schaden außerhalb des Kampfes. Stelle sicher, dass seine Geschwindigkeit im Kampf 140 oder mehr erreicht, um den 30-prozentigen Basis-Schadensbonus durch „Elation“ aus seiner A2-Spur vollständig freizuschalten, und strebe mit Team-Buffs eine Geschwindigkeit von 160 oder 200 an, um eine noch größere Skalierung zu erzielen.

Trace-Prioritäten von Aventurin Waveflair

Spuren Prioritätsstufe Warum? Fähigkeit „Begeisterung“: Anfeuerungsruf: Für den Sommerglanz Höchste (Priorität 1) Kernstück der Offensive des Sets. Durch das Aufrüsten dieser Spur werden sowohl der Basis-Flächenwirkungsbereich als auch die Multiplikatoren für abprallende Treffer erhöht. Ultimate: Grand Slam, die Flutwelle bezwingen Hoch (Priorität 2) Verursacht massiven Quanten-Flächenschaden, gewährt 8 „Fervor“-Stapel und sorgt 4 Runden lang für einen unverzichtbaren Geschwindigkeitsschub von bis zu 30 %. Talent: „Setze mehr, der Abgrund antwortet“ Mittel (Priorität 3) Verlängert die Dauer von „Certified Banger“ und verstärkt alternative Zauber zu „All In: In die Hitze des Sommers““. Fähigkeit: „„Kill Shot“, „The Sands Boil““ Mittel (Priorität 4) Erzeugt 4 „Fervor“-Stapel und 4 „Punchline“-Punkte und verursacht dabei soliden, wellenräumenden Quantenschaden. Basisangriff: „Dead Center – Der Tornado schlägt zu“ Niedrigste (Priorität 5) Wird in erster Linie zur Notfall-Generierung von Fertigkeitspunkten verwendet und rechtfertigt keine hohen Materialinvestitionen. Bonusfähigkeit A2: Party im perfekten Paradies Höchste Gewährt bis zu 90 % Elation-Schaden, sofern der 140-SPD-Schwellenwert überschritten wird. Bonusfähigkeit A4: Sich in reißenden Wellen ergötzen Hoch Erhöht den persönlichen „Begeisterung“-Schaden um 80 % und lässt seine „Begeisterung“-Fähigkeit bei Solo-„Begeisterung“ als Folgeangriff zählen. Bonusfähigkeit A6: Durch vergoldete Träume forschen Höchste Verleiht 48 % persönlichen Krit-Schaden und gewährt 48 % teamweiten Krit-Schaden, sobald ein Verbündeter angreift.

Aufstiegsmaterialien für Aventurin Waveflair (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Eindrucksfragmente 15 Gedankenfetzen 15 Splitter von Sehnsüchten 15 Spöttischer Harlekin 65 Guthaben 308.000

Spurenelemente von Aventurin Waveflair (Max. Spuren)

Material Gesamt Die flauschigen, handgezeichneten Storyboards 15 Die „Fluffy“-Serienausgabe zum Gedenken 72 Die „Fluffy“-Sammlerausgabe 139 Gedankenfetzen 41 Eindrucksfragmente 56 Splitter der Sehnsüchte 58 Große Hoffnungen der falsch Erleuchteten 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Aventurine-Waveflair-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder für Aventurin Waveflair, um dir bei der Teambildung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Aventurine-Waveflair-Team insgesamt

Bestes „Aventurin Waveflair“-Team (Gesamt) Rolle Aventurin Waveflair DPS Mortenax-Klinge Hybrid Ashveil DPS Robin Summeretto Unterstützung

Diese erstklassige, ausschließlich aus 5-Sterne-Charakteren bestehende Aufstellung ist eine der besten Aventurine-Waveflair-Kombinationen für extrem wettbewerbsorientierte Leistung im Endspiel.

Mortenax Blade ist der dynamische Hybrid-Angreifer des Teams, der unerbittlichen Offensivdruck ausübt und mit seinen doppelten Durchbruchsmöglichkeiten den „Fervor“-Zähler von Aventurin Waveflair rasch auffüllt. Ashveil fungiert als aggressiver Co-DPS und führt häufige Mehrzielangriffe aus, die die Aktionsanzahl der Verbündeten maximieren.

Robin Summeretto hält die Truppe mit allgemeinen Angriffsverstärkungen, teamweiten Aktionsverbesserungen und kontinuierlichem Zusatschaden zusammen und sorgt so dafür, dass das Team Begegnungen mit atemberaubender Geschwindigkeit meistert.

Bestes F2P-Team für Aventurin Waveflair

Das beste Aventurine-Waveflair-Team (F2P) Rolle Aventurin Waveflair DPS Herta Hybrid Asta Unterstützung Lynx Unterstützung

Diese kostengünstige Zusammenstellung kombiniert Aventurin Waveflair mit leicht erhältlichen Teamkollegen, die direkt mit seinen Spielmechaniken harmonieren.

Herta sorgt für häufige AoE-Folgeangriffe, sobald die Gesundheit der Gegner unter die Hälfte sinkt, und beschleunigt so den Aufbau von „Fervor“-Stacks. Asta sorgt für wichtige teamweite SPD- und ATK-Verbesserungen und hilft Aventurin Waveflair dabei, die SPD-Anforderung von 140 für seine passive A2-Fähigkeit mühelos zu übertreffen.

Lynx übernimmt die defensiven Aufgaben und bietet zuverlässige Heilung, das Beseitigen von Debuffs sowie Überlebensfähigkeit in Notfällen, ohne übermäßig viele Skillpunkte zu verbrauchen.

Die besten Alternativen zu Aventurin Waveflair im Team

„Silver Wolf Lv 999“ ist ein erstklassiger Sub-DPS-Partner, der perfekt mit dem Skill-Point-Verbrauch von „Aventurin Waveflair“ harmoniert und SP-Ausgaben schnell in versteckte MMR umwandelt, um ihre eigenen explosiven „Godmode Player“-Ultimate-Bursts auszulösen.

Robin ist eine außergewöhnliche Support-Alternative, die massive teamweite Angriffsbonusse gewährt und mit ihrer ultimativen Fähigkeit alle Verbündeten sofort nach vorne befördert, wodurch Aventurin Waveflair „Elation“-Fähigkeitsausbrüche direkt nacheinander auslösen kann.

Sparkle ist ein hervorragender Offensivverstärker für Quantum-Hypercarry-Setups, der den maximalen Skill-Punkte-Pool des Teams erweitert und neben massiven CRIT-DMG-Verstärkungen auch gezielte Aktionsvorstöße ermöglicht.

Ruan Mei sorgt für eine enorme teamweite Schadensverstärkung, Verbesserungen der Break-Effizienz sowie eine RES-PEN für alle Typen, von der Kompositionen mit doppeltem Schaden gleichzeitig profitieren.

Sunday bietet präzise Unterstützung für einzelne Ziele und sorgt in entscheidenden Burst-Phasen für Energieregeneration, die Beseitigung von Debuffs sowie erhebliche Verbesserungen der kritischen Trefferchance.

Huohuo bietet erstklassige Ausdauer und stellt mit ihrer ultimativen Fähigkeit die Energie des gesamten Teams wieder her, wodurch der Energiebedarf von Aventurin Waveflair von 140 direkt gesenkt und kontinuierliche Angriffsverstärkungen bereitgestellt werden.

Aventurin Waveflair-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Ein Urlaub auf Messers Schneide Hoch Gewährt „Aventurin Waveflair“ 24 % RES-PEN gegen alle Arten. Sein Talent wird so verstärkt, dass er, sobald „Fervor“ 10, 20 oder 30 Stapel erreicht, sofort „Prost: Auf die Hitze des Sommers“ bei 10, 20 oder 30 „Fervor“-Stapeln auslöst, wodurch die Burst-Häufigkeit erheblich erhöht wird. E2: Gelassen wie die Wende der Gezeiten Höchste Wichtiger Haltepunkt für Spieler, die viel ausgeben. Erhöht die Obergrenze für „Inbrunst“ auf 50 Stapel, löst bei 40 und 50 „Inbrunst“ zusätzliche Zauber aus und erstattet sofort 4 „Inbrunst“, sobald die Fertigkeit „Begeisterung“ eingesetzt wird. E3: Ein gekühltes Rendezvous Mittel Erhöht die Fertigkeits- und Talentstufen um 2 sowie die „Elation“-Fertigkeit um 1 und sorgt so für stetige Verbesserungen der Basis-Multiplikatoren. E4: Sonnenlicht ist umsonst Hoch Gewährt allen Verbündeten für 3 Runden einen DEF-Abzug von 18 %, sobald er seine Fertigkeit einsetzt, was den kollektiven Teamschaden erheblich steigert. E5: Direkt ins Auge des Jackpots Mittel Erhöht die ultimative Stufe um 2, die Basis-Angriffsstufe um 1 und die Begeisterung-Fähigkeit um 1, was zu einer moderaten Schadenssteigerung führt. E6: Die Vergangenheit auf der Überholspur Höchste Gewährt 25 % Begeisterung-Schaden, verbessert seine Begeisterung-Fähigkeit dauerhaft zu „All In: In die Glut des Sommers“ und hebt den Verbrauch von „Inbrunst“ vollständig auf.

Bei Eidolon 2 aufzuhören bietet den besten Gegenwert für Spieler, die viel ausgeben (oder gezielt Ziehungen sparen), da die Kombination aus einer auf 50 Stapel erweiterten „Fervor“-Obergrenze und Rückerstattungen von 4 Stapeln eine massive Verbesserung Ihres gesamten Schadenszyklus darstellt.

Fazit: Lohnt es sich, „Aventurin Waveflair“ zu bauen2026?

Die Ranglisten von Aventurin Waveflair Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Aventurin Waveflair sticht als Elite-DPS-Einheit hervor, die sich in allen drei Endgame-Formaten definitiv unsere EX-Stufenbewertung verdient. Seine Fähigkeit, überwältigenden Quantenschaden zu verursachen, die kritischen Werte der Gruppe zu verstärken und fließend zwischen „Elation“ und nachfolgenden Synergien zu wechseln, macht ihn zu einem der besten Charaktere im aktuellen Meta und es lohnt sich auf jeden Fall, ihn sofort nach Erhalt aufzubauen.

Die Investition in einen speziellen Aventurine-Waveflair-Build wird das offensive Potenzial deines Accounts grundlegend verändern. Mit der richtigen Geschwindigkeitsoptimierung und aktiven Teamkollegen fegt er durch wellenbasierte Kämpfe und zerlegt beeindruckende Boss-Aufstellungen mit müheloser Gelassenheit.

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Häufig gestellte Fragen