Die besten Zinssätze für Sparkonten im Jahr 2026

Die Zinssätze für Sparkonten variieren stark von Bank zu Bank, und die Differenz zwischen den besten Zinssätzen für Sparkonten und dem Durchschnittssatz ist größer, als den meisten Sparern bewusst ist. Die Forbright Bank zahlt derzeit den höchsten Zinssatz in diesem Vergleich: einen bestätigten Jahreszins (APY) von 4,15 % für berechtigte Neukunden, bestehend aus einem Basiszinssatz von 3,85 % zuzüglich eines garantierten Aktionszuschlags von 0,30 % bis Ende 2026. Damit liegt sie vor der Climate First Bank (4,01 % APY), EverBank und Beliebte Direktverbindungen (beide 3,90 %) sowie BrioDirect (3,75 %).

Wir haben jeden dieser Zinssätze für hochverzinsliche Sparkonten am 24. August 2026 direkt auf der offiziellen Website der jeweiligen Bank überprüft – und nicht auf Vergleichsseiten, die widersprüchliche Angaben für dieselben Konten lieferten. Genau aus diesem Grund halten wir diese Liste der besten Zinssätze für Sparkonten stets auf dem neuesten Stand. Die Zinssätze für Sparkonten ändern sich schnell, daher überprüfen wir sie vierteljährlich neu, um die höchsten Zinssätze im Blick zu behalten, sobald sie sich verschieben; überprüfen Sie die aktuellen Zinssätze für Sparkonten immer auf der Website der jeweiligen Bank, bevor Sie einen Antrag stellen.

Was ist ein Sparkonto?

Ein Sparkonto ist ein Einlagenkonto, auf dem Sie Zinsen erhalten – ausgedrückt als APY (Annual Percentage Yield, jährliche Rendite) –, wenn Sie Ihr Geld dort anlegen, anstatt es auszugeben. Im Gegensatz zu einem Girokonto ist es nicht für alltägliche Ausgaben gedacht: Die meisten Sparkonten begrenzen monatliche Abhebungen und verfügen nicht über eine Debitkarte für regelmäßige Einkäufe.

Der APY berücksichtigt bereits den Zinseszins, sodass er ohne weitere Anpassung widerspiegelt, was Sie tatsächlich über ein Jahr hinweg verdienen. Die besten Zinssätze für hochverzinsliche Sparkonten, wie die hier aufgeführten, liegen deutlich über dem nationalen Durchschnitt, weshalb es sich bei jeder Empfehlung um ein Online-Konto handelt.

[BILD/VIDEO: Eingebettete Erklärung: So funktionieren APY und Zinseszins]

Die besten Zinssätze für Sparkonten: Die Top 5 im Vergleich

Hier sehen Sie auf einen Blick einen Vergleich der fünf besten Zinssätze für Sparkonten. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten hochverzinslichen Sparkonto sind, ist diese Tabelle Ihr schneller Weg zum Ziel: Jede Zeile zeigt den angegebenen APY und für wen das Konto am besten geeignet ist, sodass Sie als Zinsvergleicher schnell eine Vorauswahl treffen und direkt zur vollständigen Bewertung weiter unten springen können.

Platz Bank Am besten geeignet für APY Zinsart 1 Forbright Bank Höchster Zinssatz heute (Sonderangebot) 4,15 % Sonderangebot 2 Climate First Bank Aktuell höchster Zinssatz 4,01 % Standard 3 EverBank Mindestbetrag 0 $, preisgekrönt 3,90 % Standard 4 Beliebtes Direktkonto Neugeld, niedriges Mindestguthaben von 100 $ 3,90 % Standard 5 BrioDirect Unterstützung durch eine etablierte Regionalbank 3,75 % Standard

Keines dieser Konten bietet einen Barbonus bei der Kontoeröffnung. Die Forbright Bank ist der einzige Eintrag in der Spalte „Zinsart“ mit dem Vermerk „Promo“: Ihre zusätzliche Rendite ergibt sich aus einer garantierten Zinserhöhung von 0,30 % für berechtigte Neukunden zusätzlich zum variablen Standardzinssatz, nicht aus einem separaten Barbonus, und diese Erhöhung endet am 31. Dezember 2026. Die anderen vier Konten bieten einen Standardzinssatz ohne zeitliche Begrenzung.

Diese Liste der besten Sparzinsen, die zunächst nach dem effektiven Jahreszins (APY) sortiert ist, berücksichtigt neben der Schlagzeilenzahl auch Gebühren, Zugangsvoraussetzungen und unabhängige Bewertungen – und genau aus diesem Grund liegen zwei der unten aufgeführten Konten zwar bei den Zinsen gleichauf, werden aber in der Rangliste unterschiedlich eingestuft.

Die besten Zinssätze für Sparkonten im Test

Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung jeder Empfehlung mit dem verifizierten Zinssatz, den Gebühren, den Kleingedruckten und der Angabe, für wen das jeweilige Konto geeignet ist.

Die Reihenfolge geht vom höchsten Zinssatz abwärts, mit einer Ausnahme, die es vorweg zu erwähnen gilt: EverBank und Beliebte Direktverbindungen liegen mit 3,90 % APY gleichauf. Da unsere Methodik neben dem Zinswert auch Gebühren, Zugangsvoraussetzungen und unabhängige Bewertungen berücksichtigt (siehe „So bewerten wir Sparkonten“ weiter unten), liegt EverBank bei diesen sekundären Faktoren knapp vor Beliebte Direktverbindungen, obwohl ihre Spitzenzinsen für Sparkonten identisch sind.

Beginnen wir mit unserem Spitzenreiter, der Forbright Bank.

1. Forbright Bank: Der derzeit höchste Zinssatz

Die Forbright Bank bietet mit 4,15 % APY den höchsten Zinssatz für ein Sparkonto in diesem Vergleich – vorausgesetzt, Sie sind ein berechtigter Neukunde, der die kurze Einzahlungsfrist einhalten kann, um den Aktionsbonus zu erhalten.

Kontoinformationen Informationen APY insgesamt 4,15 % (3,85 % variabler Standardzinssatz + 0,30 % garantierter Aktionszinssatz, Stand: 24. August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Voraussetzung Guthaben von 1.000 $ bis zum 31. August 2026, um den Bonus zu erhalten Ende der Aktion Der garantierte Bonus von 0,30 % endet am 31. Dezember 2026 Versicherung FDIC Am besten geeignet für Die derzeit höchste Rendite

Der Jahreszins von 4,15 % setzt sich aus dem variablen Basiszinssatz von Forbright in Höhe von 3,85 % und einem garantierten Aktionsbonus von 0,30 % zusammen und gilt nur für berechtigte Neukunden – das heißt, Sie dürfen vor dem 15. Juni 2026 kein „Forbright Growth Savings“ – oder „Growth CD“-Konto als Haupt- oder Mitinhaber geführt haben. Außerdem müssen Sie bis zum 31. August 2026 ein Guthaben von 1.000 US-Dollar erreichen, um diesen Aufschlag zu erhalten, und der Aufschlag selbst endet am 31. Dezember 2026; danach gilt wieder der Standardzinssatz von Forbright.

Es fallen keine monatlichen Gebühren an, und Einlagen sind FDIC-versichert. Betrachten Sie die 4,15 % als den derzeit besten kombinierten Zinssatz unter den besten Sparzinsen auf dieser Liste, nicht als einen Wert, den Sie dauerhaft sichern können.

Trustpilot bewertet die Forbright Bank derzeit mit 3,1 von 5 Punkten bei 19 Bewertungen – eine Mischung aus Lob für den Zinssatz und die App sowie Berichten über abgelehnte Anträge. Prüfen Sie daher die aktuelle unabhängige Bewertung, bevor Sie sich entscheiden. Möglicherweise stößt man auf Vergleichsseiten auch auf einen Wert von 5,30 % für die Forbright Bank; dieser geht auf eine veraltete Einführungsaktion aus dem Jahr 2024 zurück, sodass heute 4,15 % für berechtigte Neukunden der maßgebliche Wert ist. Unter den höchsten Sparzinsen und Top-Sparzinsen, die wir verfolgen, ist dieser Gesamtwert der Maßstab, den jede andere Empfehlung auf dieser Liste übertreffen muss.

Höchster Zinssatz in diesem Vergleich Forbright Bank 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 4,15 % APY für berechtigte Neukunden, die bis zum 31. August 2026 ein Guthaben von 1.000 $ erreichen – ein garantierter Aufschlag von 0,30 % auf den Standardzinssatz von 3,85 %, ohne monatliche Gebühren. Jetzt bewerben

Vergleichen Sie die Forbright Bank mit der Climate First Bank im folgenden Direktvergleich, um zu sehen, wie zwei der besten Sparzinsen im Vergleich abschneiden.

2. Climate First Bank: Höchster fester Zinssatz

Die Climate First Bank ist die beste Wahl unter den Sparkonten mit den besten Zinsen, wenn Sie einen hohen Zinssatz suchen, um den Sie sich nicht ständig kümmern müssen. Sie bietet einen festen Jahreszins von 4,01 % bei einer niedrigen Mindesteinlage von 50 US-Dollar und ohne dass Sie eine Frist für Sonderaktionen im Auge behalten müssen.

Kontodetails Informationen APY 4,01 % (3,93 % Zinssatz) Monatliche Gebühr 0 $ bei elektronischen Kontoauszügen (5 $ für Papierauszüge) Mindestbetrag bei Kontoeröffnung 50 $ Guthaben für Zinsgutschrift Keine Versicherung FDIC Am besten geeignet für Hoher Standardzinssatz, kein Aktionszins

Das „Super-Duper-Sparkonto“ der Climate First Bank bietet 4,01 % APY (3,93 % Zinssatz) als regulären Zinssatz und nicht als vorübergehende Werbeaktion – damit ist es die richtige Wahl, wenn Sie nicht auf Fristen achten möchten. Die Eröffnung erfordert lediglich 50 US-Dollar, es gibt keinen Mindestguthabenbetrag, um Zinsen zu erhalten, und die einzige monatliche Gebühr beträgt 5 US-Dollar, die ausschließlich anfällt, wenn Sie sich für Kontoauszüge in Papierform entscheiden. Unter den hochverzinslichen Sparkonten, bei denen es überhaupt keine Aktionsfrist gibt, ist dieser feste Zinssatz von 4,01 % einer der am einfachsten planbaren auf dieser Liste der besten Zinssätze für Sparkonten. Climate First wirbt zudem mit unbegrenzten Abhebungen anstelle der früheren Obergrenze von sechs Abhebungen pro Monat, sodass Sie beim Zugriff auf Ihr Geld nicht eingeschränkt sind.

Zwei Punkte, auf die hingewiesen werden sollte: Auf der Seite der Bank selbst wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels der Zinssatz zum 25. Februar 2026 angegeben – ein Datum, das älter ist als bei unseren anderen Überprüfungen. Überprüfen Sie daher vor der Kontoeröffnung noch einmal den aktuellen Zinssatz. Außerdem gibt es nur sehr wenige unabhängige Bewertungen zur Climate First Bank – lediglich drei auf Trustpilot sowie eine Gesamtbewertung von 4,0 von 5 Punkten bei NerdWallet –, was Sie bei der Beurteilung dieser geringen Anzahl entsprechend berücksichtigen sollten; in einer der wenigen Trustpilot-Bewertungen wurde ein Sicherheitsbedenken geäußert, da die Identitätsprüfung auf dem Gerät einer anderen Person verlangt wurde – dies sollten Sie vor der Antragstellung wissen.

Fester Zinssatz, keine Frist Climate First Bank 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 4,01 % APY als fester Zinssatz bei einer Mindesteinlage von nur 50 $ zur Kontoeröffnung, ohne Mindestguthaben und mit unbegrenzten Abhebungen, wie für das Konto beworben. Jetzt bewerben

Sehen Sie im folgenden Vergleich im Abschnitt „Kopf-an-Kopf“ nach, wie die Climate First Bank und die Forbright Bank im Vergleich zu den besten Zinssätzen für Sparkonten abschneiden.

3. EverBank: Bestes Konto ohne Mindesteinlage und mit Auszeichnungen

Die EverBank ist unter den besten Sparzinsen die ideale Wahl für Sparer, die ein gebührenfreies Online-Konto ohne Mindestguthaben von 0 $ mit zahlreichen Auszeichnungen von unabhängigen Institutionen suchen und auf neuen Konten einen Jahreszins von 3,90 % erhalten.

Kontodetails Informationen APY 3,90 % (neue Konten) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag 0 Versicherung FDIC Auszeichnungen GoBankingRates Gold 2026, BauerFinancial 5 Sterne, Kiplinger’s 2025 Am besten geeignet für 0 $ Mindestguthaben, preisgekrönt

EverBank bietet einen Jahreszins von 3,90 % bei einem Mindesteinlagenbetrag von 0 US-Dollar und ohne monatliche Gebühren und kann auf anerkannte Auszeichnungen von unabhängigen Dritten verweisen: einen „GoBankingRates Gold 2026“-Award, eine 5-Sterne-Bewertung von BauerFinancial, eine Auszeichnung als eine der „Best Internet Banks 2025“ von Kiplinger sowie eine Bewertung von 4,5 von 5 Punkten bei Bankrate. Einlagen sind bei der FDIC bis zu 250.000 $ pro Einleger, pro FDIC-versicherter Bank und pro Eigentumsform versichert. Der Zinssatz gehört zwar nicht zu den höchsten auf dieser Liste, liegt aber nahe daran, und die Gebührenstruktur ist so einfach, wie es bei den besten Sparkonten nur möglich ist.

Das Kundenbild ist jedoch gemischter, als die Liste der Auszeichnungen vermuten lässt. Die Trustpilot-Bewertung der EverBank liegt bei 1,7 von 5 Punkten, basierend auf 84 Bewertungen, mit Beschwerden über Schwierigkeiten bei der Kontoeröffnung, Zinssenkungen nach der Eröffnung und Änderungen der Abhebungslimits.

Wägen Sie die Auszeichnungen und die aktuellen Sparzinsen gemeinsam gegen diese Bewertungen ab, anstatt sich nur auf die schmeichelhaften Aspekte zu konzentrieren – dies ist die Wahl auf unserer Liste der besten Sparzinsen, die Ihnen im Vorfeld am wenigsten abverlangt, wenn ein Mindestguthaben von 0 $ für Sie wichtiger ist als die Jagd nach dem einzelnen besten hochverzinslichen Sparkonto allein aufgrund des Zinssatzes.

Mindestbetrag 0 $, preisgekrönt EverBank 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,90 % APY ohne Mindestguthaben und ohne monatliche Gebühr, anerkannt von GoBankingRates, BauerFinancial und Kiplinger. Jetzt bewerben

4. Beliebte Direktverbindungen: Am besten für neue Einlagen mit niedrigem Mindestbetrag

Beliebte Direktverbindungen ist die beste Wahl unter den besten Sparzinsen für Sparer, die ein Konto mit wirklich neuem Geld und einem niedrigen Mindestbetrag aufladen. Das „Exklusive Rabatte““-Konto bietet 3,90 % APY bei einer Eröffnungszahlung von 100 $.

Kontoinformationen Informationen APY 3,90 % (gültig ab 13. Juli 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag bei Eröffnung 100 $ (nur für neue Einzahlungen) Gebühr bei vorzeitiger Kündigung 25 $ innerhalb von 180 Tagen nach Eröffnung Versicherung FDIC (Popular Bank) Am besten geeignet für Neugeld, niedrige Mindesteinlage

Das exklusive Sparkonto von Beliebte Direktverbindungen bietet einen Jahreszins von 3,90 %, erfordert eine Eröffnungssumme von 100 $ und setzt voraus, dass es sich um neue Einzahlungen bei Beliebte Direktverbindungen oder der Popular Bank handelt – nicht um bereits eingezahlte Beträge. Es ist eine klare Wahl unter den hochverzinslichen Sparkonten ohne monatliche Kontoführungsgebühr, und Einlagen sind über die Popular Bank bis zu 250.000 US-Dollar pro Einleger, pro FDIC-versicherter Bank und pro Eigentumsform durch die FDIC versichert.

Lesen Sie die Gebührenbedingungen, bevor Sie davon ausgehen, dass dieses Konto völlig kostenlos ist: Der offizielle Produktleitfaden der Popular Bank listet genau eine Gebühr zusätzlich zum Konto selbst auf, nämlich eine Gebühr von 25 $, wenn Sie das Konto innerhalb von 180 Tagen nach der Eröffnung schließen (ältere Angaben zu Gebühren bei geringem Guthaben oder Inaktivität gelten nicht mehr).

Bankrate bewertet „Beliebte Direktverbindungen“ derzeit insgesamt mit 4,4 von 5 Punkten, und sein APY liegt seit mindestens dem 1. Juli 2026 unverändert bei 3,90 % – ohne Änderung bis Ende August –, was es zu einem der stabileren Zinssätze für Giro- und Sparkonten auf dieser Liste der besten Sparkontenzinsen macht, selbst ohne werbebedingten Aufschlag.

Niedrige Mindestanlage, neue Einlagen Popular Direct 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,90 % APY auf das „Exclusive Savings“-Konto bei einer Eröffnungs Einzahlung von nur 100 US-Dollar, sofern es sich um neue Einzahlungen bei Popular Direct oder der Popular Bank handelt. Jetzt bewerben

5. BrioDirect: Am besten geeignet, wenn eine etablierte Bank dahintersteht

BrioDirect ist die beste Wahl unter den Sparkonten mit den besten Zinssätzen für Sparer, die auf die Sicherheit einer etablierten Bank setzen möchten und die höhere Mindestanlage bei der Kontoeröffnung erfüllen können. Bei einer Eröffnungszahlung von 5.000 US-Dollar werden 3,75 % APY gezahlt.

Kontodetails Informationen APY 3,75 % (Stand: 24. August 2026) Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag bei Eröffnung 5.000 $ (Guthaben von 25 $ erforderlich, um weiterhin Zinsen zu erhalten) Versicherung FDIC (ausgestellt von der Webster Bank, N.A.) Am besten geeignet für Unterstützung durch eine etablierte Bank

BrioDirect bietet einen Jahreszins von 3,75 % – den Einstiegszinssatz unter diesen hochverzinslichen Sparkonten –, steht jedoch hinter einer großen, etablierten Bank. Die Einlagenprodukte werden nun von der Santander Bank, N.A., einem FDIC-versicherten Institut, bereitgestellt: Die Webster Bank agiert als Geschäftsbereich von Santander, und BrioDirect ist lediglich der Handelsname, den Webster für dieses Online-Sparkonto verwendet. Die Eröffnung erfordert weiterhin ein Guthaben von 5.000 US-Dollar, danach reichen bereits 25 US-Dollar aus, um den Zinssatz weiterhin zu erhalten – ohne monatliche Gebühr.

Wenn Sie bereits andere Konten bei der Webster Bank besitzen, sollten Sie diese Guthaben bei der Überprüfung Ihrer gesamten FDIC-Deckung mit Ihrem BrioDirect-Sparkonto zusammenrechnen, da sie nun unter der Santander Bank, N.A. zusammengefasst sind .

Was die Bewertungen angeht, sollten Sie die Zahlen mit Vorsicht betrachten. Die redaktionelle Bewertung von LendEDU vergibt BrioDirect 4,2 von 5 Punkten – dabei handelt es sich um eine Redaktionsbewertung und nicht um einen Kunden-Durchschnitt –, und die Webster-Bank-App erhält im App Store 4,7 sowie bei Google Play 4,3 Punkte – dabei wird jedoch die Banking-App bewertet, nicht dieses spezifische Konto. BrioDirect unterhält kein eigenständiges Trustpilot- oder BBB-Profil, das von seiner Mutterbank getrennt ist. Gemessen am Zinssatz ist es nicht das beste hochverzinsliche Sparkonto auf dieser Liste, aber die Größe des dahinter stehenden Instituts ist der Kompromiss für das höhere Mindestguthaben von 5.000 US-Dollar.

Unterstützung durch eine etablierte Bank BrioDirect 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,75 % APY, abgesichert durch die Santander Bank, N.A. (Muttergesellschaft der Webster Bank), bei einer Eröffnungs-Einlage von 5.000 US-Dollar und nur 25 US-Dollar, um den Zinssatz weiterhin zu erhalten. Jetzt bewerben

Forbright Bank gegen Climate First Bank

Die Forbright Bank und die Climate First Bank bieten die beiden höchsten Zinssätze unter den besten Sparzinsen in dieser Übersicht, was sie zu einem naheliegenden Vergleichsobjekt für alle macht, die sich zwischen den beiden Spitzenreitern dieser Liste entscheiden müssen.

Die Forbright Bank hat mit 4,15 % den höheren nominalen Jahreszins (APY) im Vergleich zu den 4,01 % der Climate First Bank, doch dieser Vorsprung resultiert aus einem garantierten Aktionszuschlag von 0,30 % für berechtigte Neukunden, der auf einen variablen Basiszins aufgeschlagen wird – es handelt sich also nicht um einen dauerhaften Zinssatz.

Die Climate First Bank punktet mit Einfachheit: Ihr Zinssatz von 4,01 % ist ein fester Zinssatz mit einer Mindesteinlage von nur 50 $ bei der Kontoeröffnung, ohne laufende Mindestguthabenanforderung und mit unbegrenzten Abhebungen, sodass sie sich für Sparer eignet, die keine Aktionsfristen oder Teilnahmebedingungen im Auge behalten möchten. Überprüfen Sie den angegebenen Zinssatz der Climate First Bank vor der Kontoeröffnung noch einmal, da auf ihrer Seite zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ein veraltetes Datum angegeben war.

Besonderheit Forbright Bank Climate First Bank APY 4,15 % (3,85 % variabler Basiszinssatz + 0,30 % garantierter Aktionszins) 4,01 % (regulär) Zinsart Aktionszins, garantiert bis zum 31. Dezember 2026 für berechtigte Neukunden Standardzinssatz Teilnahmebedingungen Nur Neukunden (kein bestehendes „Growth Savings“- oder „Growth CD“-Konto vor dem 15. Juni 2026) Für alle zugänglich Mindestbetrag bei Eröffnung 0 $; 1.000 $ für den Bonus 50 Guthaben, um den Bonus zu erhalten 1.000 $ bis zum 31. August 2026 Keine Monatliche Gebühr 0 0 $ bei elektronischen Kontoauszügen Versicherung FDIC-versichert FDIC-versichert

Entscheiden Sie sich für die Climate First Bank, wenn Sie einen Zinssatz suchen, den Sie einmal festlegen und dann nicht mehr beachten müssen, und für die Forbright Bank, wenn Sie ein berechtigter Neukunde sind und bereit sind, Ihr Geld aktiv umzuschichten, bevor der Zinsbonus ausläuft. So oder so: Beide gehören zu den besten Zinssätzen für Sparkonten, die wir in diesem Zyklus geprüft haben.

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion: Forbright Bank. Ausgewählt wegen des höchsten bestätigten Zinssatzes unter den besten Sparzinsen, die wir in diesem Zyklus erfasst haben: 4,15 % APY, live bestätigt am Tag unserer Überprüfung, ohne monatliche Gebühren. Lassen Sie das Angebot links liegen, wenn Sie kein berechtigter Neukunde sind, wenn Sie das bis zum 31. August 2026 erforderliche Guthaben von 1.000 $ nicht erreichen können, um den Zinsbonus zu erhalten, oder wenn Sie einen festen Zinssatz ohne Ablaufdatum wünschen – in diesem Fall ist die Climate First Bank mit 4,01 % die bessere Wahl.

Wie viel können Sie mit einem Sparkonto verdienen?

So sieht der derzeit beste Zinssatz unter den Top-Angeboten für Sparkonten umgerechnet auf hypothetische Jahreszahlen aus – es handelt sich dabei nicht um eine Prognose Ihrer tatsächlichen Erträge.

5.000 $ auf dem Sparkonto der Forbright Bank würden bei einem aktuellen APY von 4,15 % über ein ganzes Jahr etwa 208 $ einbringen – dies ist jedoch eine annualisierte Darstellung zu einem Pauschalzinssatz und kein erwartetes Ergebnis, da der kombinierte Zinssatz von 4,15 % nicht über die gesamten 12 Monate hinweg verfügbar bleiben wird.

Der Zuschlag von 0,30 % läuft mit Ablauf der Aktion am 31. Dezember 2026 aus, und der zugrunde liegende Basiszinssatz von 3,85 % ist variabel und könnte sich sogar noch früher ändern. Bei einer Einlage von 25.000 $ ergibt sich nach derselben hypothetischen Berechnung ein Betrag von etwa 1.038 $; die folgende Tabelle zeigt die Berechnung für drei verschiedene Guthabenbeträge, damit Sie sehen können, wie sich die höchsten Sparkontozinsen auf dieser Liste bei unterschiedlichen Guthabenbeträgen in konkrete Dollarbeträge umsetzen lassen.

Guthaben Ungefähre Erträge in einem Jahr bei 4,15 % APY 1.000 $ ~42 $ 5.000 $ ~208 $ 25.000 $ ca. 1.038 $

Dies sind hypothetische, annualisierte Schätzungen bei einem pauschalen Jahreszins (APY) von 4,15 % ohne Abhebungen; es handelt sich nicht um garantierte Erträge. Der APY beinhaltet bereits die Zinseszinsen. Dies ist der aktuelle kombinierte Zinssatz der Forbright Bank für berechtigte Neukunden, überprüft am 25. August 2026; der Aufschlag von 0,30 % endet jedoch am 31. Dezember 2026, und der variable Standardzinssatz der Forbright Bank kann sich schon früher ändern.

Ihre Rendite hängt von den aktuellen Zinssätzen für Sparkonten ab, während Ihr Geld angelegt ist. Vergleichen Sie diese Zahlen daher mit anderen aktuellen Zinssätzen für Sparkonten, wenn Sie die besten Zinssätze für Sparkonten abwägen. Eine weitere Möglichkeit, Ihr Guthaben aufzubauen, finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Kreditkarten mit Cashback.

So beantragen Sie ein hochverzinsliches Sparkonto

Die Beantragung eines hochverzinslichen Online-Sparkontos wie dem der Forbright Bank dauert etwa 5 bis 10 Minuten und erfolgt ohne Bonitätsprüfung.

Füllen Sie den Online-Antrag mit Ihren grundlegenden Ausweisdaten und Ihrer Sozialversicherungsnummer (SSN) oder Ihrer individuellen Steueridentifikationsnummer (ITIN) aus. Bestätigen Sie Ihre Identität – dies geschieht oft sofort, kann aber auch 1 bis 2 Werktage dauern. Zahlen Sie Geld auf das Konto per Banküberweisung, mobiler Scheckeinzahlung oder Überweisung ein und beachten Sie dabei etwaige bankspezifische Mindestbeträge (bei BrioDirect sind 5.000 US-Dollar für die Kontoeröffnung erforderlich, und bei der Forbright Bank muss bis zum 31. August 2026 ein Guthaben von 1.000 US-Dollar vorhanden sein, um den Aktionsbonus zu erhalten). Sobald die Einzahlung verbucht ist, erhalten Sie Zinsen.

Bester Werbe-APY Forbright Bank 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie bis zu 4,15 % APY, einschließlich eines Aktionsbonus von 0,30 % bis zum 31. Dezember 2026. Jetzt bewerben

So wählen Sie das beste Sparkonto für sich aus

Der wichtigste Faktor ist der angegebene APY, abgewogen gegen etwaige Einzahlungsfristen oder Guthabenvorschriften, sowie die Frage, ob dieser Wert einen vorübergehenden Zinsschub beinhaltet oder einen dauerhaft geltenden Zinssatz widerspiegelt.

Wenn Sie heute den höchsten Zinssatz wünschen und die Frist für eine Einzahlung von 1.000 $ einhalten können: Forbright Bank mit 4,15 % APY (ein garantierter Aufschlag von 0,30 % bis zum 31. Dezember 2026 zusätzlich zum variablen Basiszinssatz).

Forbright Bank mit 4,15 % APY (ein garantierter Aufschlag von 0,30 % bis zum 31. Dezember 2026 zusätzlich zum variablen Basiszinssatz). Wenn Sie einen dauerhaft hohen Zinssatz ohne Frist wünschen: Climate First Bank mit 4,01 % APY bei einem Mindestguthaben von 50 $.

Climate First Bank mit 4,01 % APY bei einem Mindestguthaben von 50 $. Wenn Sie ein Konto ohne Mindesteinlage und ohne Gebühren mit hoher Anerkennung durch unabhängige Bewertungsportale suchen: EverBank.

EverBank. Wenn Sie mit wirklich neuem Geld und einem niedrigen Mindesteinlagebetrag einsteigen möchten: Beliebte Direktverbindungen.

Beliebte Direktverbindungen. Wenn Sie den Rückhalt einer etablierten Regionalbank wünschen und mit 5.000 $ eröffnen können: BrioDirect.

Mindestvoraussetzungen: Bei allen fünf Anbietern müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, über eine US-Postanschrift sowie eine gültige Sozialversicherungsnummer (SSN) oder eine ITIN verfügen; bei keinem wird eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Beginnen Sie mit dem Zinssatz und prüfen Sie dann die damit verbundenen Bedingungen, denn erst so lassen sich die höchsten Sparzinsen tatsächlich vergleichen, wenn das Kleingedruckte berücksichtigt wird.

Wenn der Großteil Ihres Guthabens eigentlich einem Unternehmen und nicht Ihnen persönlich gehört, ist ein Privatkonto nicht immer die richtige Wahl – es lohnt sich, die Optionen in unserem Leitfaden zu den besten Geschäftskonten für Kleinunternehmen zu vergleichen, bevor Sie entscheiden, wo das Geld angelegt werden soll.

So bewerten wir Sparkonten

So ermitteln wir die besten Zinssätze für Sparkonten und erstellen daraus diese Rangliste der besten Sparkonten-Zinssätze. Wir bewerten jedes Konto anhand von vier Kriterien, wobei der Zinswert das größte Gewicht hat. Die Rangliste ist nicht willkürlich: Wir entnehmen alle Zahlen der offiziellen Website der jeweiligen Bank und gewichten die Konten dann anhand der unten aufgeführten Kriterien.

Zinswert (40 %): Der effektive Jahreszins (APY), den Sie tatsächlich erhalten, nach Abzug etwaiger Aktionsbedingungen oder Guthabenvorschriften.

Der effektive Jahreszins (APY), den Sie tatsächlich erhalten, nach Abzug etwaiger Aktionsbedingungen oder Guthabenvorschriften. Gebühren und Transparenz (25 %): monatliche und bedingte Gebühren sowie deren klare Offenlegung.

monatliche und bedingte Gebühren sowie deren klare Offenlegung. Zugangsvoraussetzungen (20 %): Wie einfach lässt sich das Konto eröffnen und wer ist dazu berechtigt?

Wie einfach lässt sich das Konto eröffnen und wer ist dazu berechtigt? Kundensupport und Bewertungen (15 %): Support-Optionen und unabhängige Bewertungen wie auf Trustpilot.

Wir überprüfen diese Sparzinsen vierteljährlich erneut und weisen darauf hin, dass die Aktion der Forbright Bank am 31. Dezember 2026 ausläuft, was eine vorzeitige obligatorische Überprüfung erforderlich macht, da sich der Basiszinssatz bis dahin auch eigenständig ändern kann.

Fazit

Für Sparer, die sich ausschließlich auf die Rendite konzentrieren und als berechtigte Neukunden gelten, bietet die Forbright Bank derzeit mit 4,15 % APY den besten Zinssatz für ein Sparkonto, wobei dieser Wert einen garantierten Aktionszuschlag von 0,30 % bis zum 31. Dezember 2026 beinhaltet, der auf einen variablen Basiszins aufgeschlagen wird, und für dessen Erhalt bis zum 31. August 2026 ein Guthaben von 1.000 US-Dollar erforderlich ist.

Die Climate First Bank belegt den zweiten Platz und ist die klügere Wahl, wenn Sie einen dauerhaften Zinssatz von 4,01 % ohne Laufzeitbegrenzung und ohne zu prüfende Teilnahmebedingungen wünschen, während EverBank, Beliebte Direktverbindungen und BrioDirect diese Liste der besten Sparkontozinsen von 3,90 % bis 3,75 % vervollständigen – für Sparer, die Wert auf eine Mindesteinlage von 0 $, Konten für Neugeld oder die Absicherung durch eine etablierte Bank legen.

Die Zinssätze in dieser Gruppe ändern sich schnell, daher sollten Sie sich vor der Kontoeröffnung über die aktuellen Sparzinsen informieren. Sind Sie bereit, eines der Sparkonten mit den besten Zinssätzen aus dieser Liste zu eröffnen? Vergleichen Sie die fünf oben aufgeführten hochverzinslichen Sparkonten und beantragen Sie noch heute ein Konto.

Top-Empfehlung für maximale Rendite Forbright Bank 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Forbright Bank führt unseren Vergleich von fünf Konten mit einem kombinierten APY von 4,15 % für berechtigte Neukunden an. Jetzt bewerben

Häufig gestellte Fragen