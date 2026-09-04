Die besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen im Jahr 2026

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Die Chase Ink Business Unlimited führt derzeit die Rangliste der besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen an: 0 US-Dollar Jahresgebühr, unbegrenztes Cashback von 1,5 %, ein Bonus von 1.000 US-Dollar, keine Kategorien, die man im Auge behalten muss. Sie übertrifft American Express Blue Business Cash, die Chase Ink Business Cash, die Capital One Spark Cash Plus und American Express Blue Business Plus hinsichtlich des Verhältnisses von Aufwand zu Ertrag und ist damit die beste Kreditkarte für Kleinunternehmen, mit der Sie beginnen sollten, wenn Sie eine geschäftliche Kreditkarte ohne Jahresgebühr suchen.

Alle unten aufgeführten Zahlen stammen von den jeweiligen Webseiten der Emittenten, wobei die Teilnahmeberechtigung für Einzelunternehmer anhand der Richtlinien von Chase und Capital One bestätigt wurde. Diese Liste der besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen spiegelt die aktuellen Konditionen wider; bitte überprüfen Sie die Details daher vor der Beantragung.

Was ist eine Kreditkarte für kleine Unternehmen?

Eine Kreditkarte für kleine Unternehmen ist eine Karte, die auf den Namen Ihres Unternehmens ausgestellt wird und getrennt von Ihren privaten Ausgaben geführt wird. Sie ist so konzipiert, dass Sie bei alltäglichen Einkäufen Prämien sammeln und gleichzeitig eine Bonitätshistorie für das Unternehmen selbst aufbauen können. Bei den meisten Geschäftskarten ist nach wie vor eine persönliche Bürgschaft erforderlich, sodass Sie persönlich haften, falls das Unternehmen nicht zahlen kann – zusätzlich erfolgt bei der Beantragung eine harte Bonitätsabfrage.

Für die Beantragung benötigen Sie keine formelle GmbH (LLC) oder eine EIN. Einzelunternehmer und Freiberufler können in der Regel stattdessen ihre eigene Sozialversicherungsnummer verwenden. Deshalb kommen selbst die ambitioniertesten Nebenprojekte in Frage, und die besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen bleiben auch für Existenzgründer in Reichweite.

Eine Kreditkarte eignet sich für die täglichen Geschäftsausgaben, während eines der besten Geschäftskonten für kleine Unternehmen ein besserer Ort für Liquiditätsreserven sein kann, die Sie nicht sofort benötigen.

Die besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen: Die Top 5 im Vergleich

Hier sehen Sie auf einen Blick einen Vergleich der fünf besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen. In jeder Zeile sind die Jahresgebühr, der Willkommensbonus und die optimale Zielgruppe der jeweiligen Karte aufgeführt, sodass Sie schnell eine Vorauswahl treffen und direkt zum vollständigen Testbericht weiter unten springen können.

Unter den besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen bieten die beiden Chase Ink-Karten denselben Bonus von 1.000 US-Dollar nach einem Umsatz von 8.000 US-Dollar innerhalb von vier Monaten sowie identische APR-Bedingungen, weisen jedoch unterschiedliche Prämienstrukturen auf. Die Capital One Spark Cash Plus hat die höchste Umsatzanforderung und ist die einzige Karte in dieser Aufstellung mit einer Jahresgebühr, bietet aber auch das größte Gesamtbonuspotenzial.

Als Geschäftskreditkarte für Gründer von Start-ups sind die beiden oben genannten Karten ohne Jahresgebühr die flexiblere Wahl. Egal, für welche Sie sich entscheiden: Alle drei zählen zu den besten Kreditkartenoptionen für kleine Unternehmen, die wir derzeit empfehlen würden.

Die besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen im Test

Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht über jede Karte mit den verifizierten Gebühren, dem effektiven Jahreszins, den Prämien und den Zielgruppen. Die Auswahl gliedert sich in einfache Pauschalangebote, Bonuskategorien und eine Kreditkarte für hohe Ausgaben. Beginnen Sie mit unserer Top-Empfehlung, die Chase Ink Business Unlimited.

1. Chase Ink Business Unlimited®-Kreditkarte: Beste Gesamtbewertung

Die Chase Ink Business Unlimited-Kreditkarte ist insgesamt die beste Kreditkarte für kleine Unternehmen und vereint die Auszeichnung „Beste Kreditkarte für kleine Unternehmen 2026“ von NerdWallet mit unbegrenztem 1,5-prozentigem Cashback und keinerlei Kategorien, die man im Auge behalten muss. Unter den besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen sticht sie besonders für Inhaber hervor, die einfache, vorhersehbare Prämien wünschen, ohne wechselnde oder ausgabenbezogene Kategorien verwalten zu müssen.

Kartenfunktion Details Jahresgebühr 0 $ Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 12 Monate, danach variabel zwischen 16,74 % und 24,74 % Prämien Unbegrenzt 1,5 % Cashback auf alle Einkäufe Willkommensbonus 1.000 $ nach Ausgaben in Höhe von 8.000 $ innerhalb von 4 Monaten Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Einfach, pauschaler Satz ohne Obergrenze

Mit der Ink Business Unlimited bleibt alles ganz unkompliziert: ein pauschaler, unbegrenzter Cashback von 1,5 % auf jeden Einkauf, ohne Kategorien und ohne jährliche Obergrenze. Es gibt keine Jahresgebühr, einen Einführungs-APR von 0 % für 12 Monate, danach einen variablen Zinssatz von 16,74 % bis 24,74 % sowie einen Bonus von 1.000 $ nach Ausgaben in Höhe von 8.000 $ innerhalb von vier Monaten. Das ist das bisher beste öffentliche Angebot von Chase für diese Karte – eine Steigerung gegenüber den üblichen 750 $ –, daher sollten Sie vor der Beantragung überprüfen, ob es noch gültig ist. NerdWallet hat diese Karte in seinen „Best-of-Awards 2026“, die auf der eigenen Seite von Chase veröffentlicht wurden, zur besten Geschäftskreditkarte für Kleinunternehmen gekürt.

Was die Teilnahmebedingungen angeht, handelt es sich um eine Karte, die Einzelunternehmer gemäß den Richtlinien von Chase mit einer Sozialversicherungsnummer anstelle einer EIN beantragen können. Rechnen Sie bei der Beantragung mit einer persönlichen Bürgschaft und einer harten Bonitätsabfrage; laufende Transaktionen werden jedoch in der Regel nur an Wirtschaftsauskunfteien gemeldet, es sei denn, das Konto gerät ernsthaft in Zahlungsverzug.

Unter den besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen ist dies die einfachste Option ohne Jahresgebühr, die genehmigt wird – mit unbegrenzten Prämien und ohne Aktivierungsaufwand.

★ Best Business Credit Card for Small Business Overall Chase Ink Business Unlimited Bei Chase bewerben

Sehen Sie sich unseren direkten Vergleich zwischen der Chase Ink Business Unlimited und American Express Blue Business Cash an – zwei der besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen.

2. American Express Blue Business Cash™ Card: Beste Pauschalkarte unter 50.000 $/Jahr

Die American Express Blue Business Cash belegt den zweiten Platz in unserer Rangliste der besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen, was vor allem auf ihre attraktive pauschale Cashback-Struktur zurückzuführen ist. Sie ist hier die beste Kreditkarte für Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz von unter 50.000 US-Dollar: Pro Kalenderjahr erhalten Sie 2 % Cashback auf die ersten 50.000 US-Dollar an berechtigten Ausgaben, danach 1 %.

Kartenmerkmale Details Jahresgebühr 0 Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 12 Monate, danach variabel zwischen 16,74 % und 28,49 % Prämien 2 % auf die ersten 50.000 $ pro Jahr, danach 1 % Willkommensbonus 250 $ nach Ausgaben in Höhe von 3.000 $ innerhalb von 3 Monaten Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Pauschal 2 % bei jährlichen Ausgaben unter 50.000 $

Die Blue Business Cash gewährt automatisch 2 % Cashback auf die ersten 50.000 $ an berechtigten Einkäufen pro Kalenderjahr, danach 1 % – und übertrifft damit eine Karte mit pauschalen 1,5 %, solange die jährlichen Ausgaben unter dieser Obergrenze bleiben. Es gibt keine Jahresgebühr, einen Einführungs-APR von 0 % für 12 Monate, danach einen variablen Zinssatz von 16,74 % bis 28,49 % sowie eine Gutschrift in Höhe von 250 $, sobald innerhalb von drei Monaten Ausgaben in Höhe von 3.000 $ getätigt wurden. Mit „Expanded Buying Power“ können Sie bei entsprechender Qualifizierung über Ihr Kreditlimit hinaus Ausgaben tätigen – nützlich für eine Geschäftskreditkarte für Start-up-Inhaber mit unregelmäßigen monatlichen Rechnungen.

Amex bietet eine Vorabprüfung ohne Auswirkungen auf die Bonität an, doch der eigentliche Antrag löst eine harte Bonitätsabfrage und eine persönliche Bürgschaft aus. Es handelt sich um eine weitere Geschäftskreditkarte, die Einzelunternehmer und Ein-Personen-GmbHs in der Regel mit einer Sozialversicherungsnummer (SSN) erhalten können und die bei normaler Nutzung an Wirtschaftsauskunfteien gemeldet wird. Als geschäftliche Kreditkarte ohne Jahresgebühr mit dem hier höchsten Pauschalzinssatz ist sie eine solide Wahl unter den besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmer, deren Ausgaben im moderaten Bereich bleiben.

Wenn Cashback für Sie oberste Priorität hat und Sie keine spezielle Geschäftskarte benötigen, können Sie auch die besten Kreditkarten mit Cashback vergleichen.

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Um zwei der besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen, vergleichen Sie unten American Express Blue Business Cash mit der Chase Ink Business Unlimited.

3. Chase Ink Business Cash®-Kreditkarte: Beste Bonuskategorien

Die Chase Ink Business Cash belegt den dritten Platz auf unserer Liste der besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen und zeichnet sich als beste Geschäftskreditkarte für Kleinunternehmer aus, deren Ausgaben in die Bonus-Kategorien der Karte fallen. Wenn Sie regelmäßig Ausgaben für Büromaterial, Internet, Telefon, Benzin oder Restaurantbesuche tätigen, können die höheren Kategorie-Sätze einer einfacheren Pauschalkarte überlegen sein.

Kartenmerkmal Details Jahresgebühr 0 Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 12 Monate, danach variabel zwischen 16,74 % und 24,74 % Prämien 5 % und 2 % in bestimmten Kategorien (begrenzt), 1 % Grundprämie Willkommensbonus 1.000 $ nach Ausgaben in Höhe von 8.000 $ innerhalb von 4 Monaten Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Kategorienbezogene Prämien

Ink Business Cash ist das Schwesterprodukt von Ink Business Unlimited. Sie gewährt 5 % Cashback auf die ersten 25.000 US-Dollar, die pro Kontojahr in Bürobedarfsgeschäften sowie für Internet-, Kabel- und Telefondienste ausgegeben werden, 2 % auf die ersten 25.000 US-Dollar, die pro Kontojahr an Tankstellen und in Restaurants ausgegeben werden, und 1 % auf alle anderen Ausgaben ohne Obergrenze.

Die Gebühr, der effektive Jahreszins und der Willkommensbonus von 1.000 US-Dollar sind identisch mit denen von „Ink Business Unlimited“, da beide Karten die gleichen Konditionen haben. Damit ist sie eine der seltenen geschäftlichen Kreditkarten ohne Jahresgebühr, die bei der richtigen Ausgabenstruktur eine Karte mit pauschalen 2 % übertreffen kann.

Die Teilnahmebedingungen entsprechen genau denen der „Ink Business Unlimited““: Es handelt sich um eine Geschäftskreditkarte, die Einzelunternehmer mit einer Sozialversicherungsnummer (SSN) anstelle einer Unternehmensidentifikationsnummer (EIN) nutzen können; bei der Beantragung sind eine persönliche Bürgschaft und eine harte Bonitätsabfrage erforderlich, und es erfolgt eine laufende Meldung an Wirtschaftsauskunfteien, sofern das Konto nicht erheblich in Zahlungsverzug gerät. Wenn Ihre monatlichen Rechnungen stark in diesen Bonuskategorien liegen, ist dies eine der besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmer, die auf kategoriebasierte Prämien bei Geschäftskreditkarten aus sind.

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4. Capital One Spark Cash Plus: Am besten für hohe Ausgaben und den größten Bonus

Die Capital One Spark Cash Plus ist die beste Kreditkarte für kleine Unternehmen mit hohen Ausgaben, die ihre Rechnungen vollständig begleichen können und den höchsten Bonus der fünf Karten wünschen – und das bei einer Karte ohne festgelegtes Ausgabenlimit.

Kartenfunktion Details Jahresgebühr 150 $ (wird bei einem Jahresumsatz von 150.000 $ erstattet) Kartentyp Charge-Karte, kein festgelegtes Limit, vollständige Begleichung des Rechnungsbetrags Prämien Unbegrenzt 2 % Cashback, 5 % bei Capital One Travel Willkommensbonus 2.000 $ nach Ausgaben in Höhe von 30.000 $ innerhalb von 3 Monaten (wiederholbar), plus ein Reiseguthaben von 500 $ Erforderliche Bonität Ausgezeichnet (wie auf der Seite angegeben) Am besten geeignet für Unternehmen mit hohen Ausgaben

Spark Cash Plus ist hier der Ausreißer und für das richtige Unternehmen am lohnenswertesten. Es handelt sich um eine Charge-Karte ohne festgelegtes Ausgabenlimit, die für die vollständige Begleichung des Rechnungsbetrags konzipiert ist und einen unbegrenzten pauschalen Cashback von 2 % auf alle Ausgaben sowie 5 % auf Hotels, Ferienwohnungen und Mietwagen gewährt, die über Capital One Business Travel gebucht werden.

Der Bonus ist der höchste in dieser Auswahl: 2.000 US-Dollar nach Ausgaben in Höhe von 30.000 US-Dollar innerhalb von drei Monaten, wiederholbar mit jeweils 2.000 US-Dollar für jede weiteren 500.000 US-Dollar, die im ersten Jahr ausgegeben werden, sowie ein Reiseguthaben von 500 US-Dollar bei Erreichen derselben Schwelle. Es ist die einzige Karte in dieser Auswahl mit einer Jahresgebühr von 150 US-Dollar, die Capital One jedoch jedes Jahr erstattet, wenn Sie 150.000 US-Dollar oder mehr ausgeben.

Es ist zudem die einzige Karte, bei der die Bonitätsstufe „Excellent“ auf der Seite angegeben ist, was sie für ein neu gegründetes Unternehmen zur am schwersten zugänglichen der fünf Karten macht. Die eigenen Hinweise von Capital One bestätigen, dass es sich um eine Geschäftskreditkarte handelt, die Einzelunternehmer mit einer Sozialversicherungsnummer (SSN) beantragen können. Die Karte ist für die vollständige Begleichung des Saldos ausgelegt, bietet jedoch gemäß den aktuellen Bedingungen von Capital One eine „Pay Over Time“-Option für einen Teil Ihres Saldos mit einem variablen Jahreszins von etwa 25,74 %.

Wenn Sie ausdrücklich eine Geschäftskreditkarte ohne persönliche Bürgschaft suchen, ist dies nicht die richtige Wahl, da hier ebenso wie bei allen anderen Karten in dieser Liste eine Bürgschaft erforderlich ist. Für Unternehmen mit hohem Umsatz bietet sie jedoch die attraktivsten Prämien aller fünf Geschäftskreditkarten.

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5. American Express Blue Business Plus®-Kreditkarte: Am besten geeignet für flexible Punkte

Die American Express Blue Business Plus ist die beste Kreditkarte für Kleinunternehmen für Inhaber, die lieber flexible Membership Rewards-Punkte sammeln möchten als eine direkte Gutschrift auf der Abrechnung.

Kartenmerkmale Details Jahresgebühr 0 $ (einschließlich Mitarbeiterkarten) Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 12 Monate, danach 16,74 % bis 28,49 % (variabel) Prämien 2-fache Punkte auf die ersten 50.000 $ pro Jahr, danach 1-fache Punkte Willkommensbonus 15.000 Punkte nach Ausgaben in Höhe von 3.000 $ innerhalb von 3 Monaten Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Flexible „Membership Rewards“-Punkte

Die Blue Business Plus ist das Punkte-Sammel-Pendant zur Blue Business Cash. Sie sammelt jedes Jahr doppelte Membership Rewards-Punkte auf die ersten 50.000 $ an berechtigten Einkäufen, danach einfache Punkte, und bietet einen Willkommensbonus von 15.000 Punkten nach Ausgaben in Höhe von 3.000 $ innerhalb von drei Monaten.

Die Gebühren und der Jahreszins entsprechen denen von Blue Business Cash: keine Jahresgebühr, auch nicht für Mitarbeiterkarten, ein Einführungszinssatz von 0 % für 12 Monate, danach ein variabler Zinssatz von 16,74 % bis 28,49 %, da beide Karten denselben Amex-Geschäftsvertrag haben. Diese Kombination aus einer geschäftlichen Kreditkarte ohne Jahresgebühr und übertragbaren Punkten ist in dieser Preisklasse ungewöhnlich.

Der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, was Sie erhalten. Membership Rewards-Punkte können gegen Reisen oder Geschenkgutscheine eingelöst oder an die Flug- und Hotelpartner von Amex übertragen werden, wo ihr Wert einen pauschalen Barwert übersteigen kann. Daher ist dies die richtige Wahl, wenn Ihnen Flexibilität wichtiger ist als Einfachheit. Die Teilnahmebedingungen und die Abrechnung entsprechen denen der Blue Business Cash: Es handelt sich um eine Geschäftskreditkarte, die Einzelunternehmer mit einer Sozialversicherungsnummer (SSN) beantragen können; bei der Beantragung sind eine persönliche Bürgschaft und eine Bonitätsprüfung erforderlich. Für Start-up-Unternehmer, die häufig auf Geschäftsreisen sind, können die Punkte den Barwert deutlich übertreffen, weshalb diese Karte einen Platz unter den besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen verdient.

★ Best for Flexible Membership Rewards Points American Express Blue Business Plus Beantragen Sie eine American Express-Karte

Chase Ink Business Unlimited im Vergleich zu American Express Blue Business Cash

Dies sind die beiden besten Pauschalkarten hier, daher ist ein direkter Vergleich besonders aussagekräftig.

Was die laufenden Prämien angeht, hat American Express Blue Business Cash für die meisten Kleinunternehmen tatsächlich die Nase vorn, da ihr Prämiensatz von 2 % den von 1,5 % der Chase Ink Business Unlimited übertrifft, bis die jährlichen Ausgaben 100.000 $ überschreiten. Das ist der eigentliche Wendepunkt, nicht 50.000 US-Dollar: Die „„Blue Business Cash““ bietet 2 % auf die ersten 50.000 US-Dollar und 1 % danach, während „Ink Business Unlimited“ 1,5 % ohne Obergrenze bietet. Bei 100.000 US-Dollar pro Jahr bringen beide Karten 1.500 US-Dollar ein; darunter verdient die „„Blue Business Cash““ mehr, und erst darüber zieht die „Ink Business Unlimited“ davon.

Warum steht „Ink Business Unlimited“ also immer noch an der Spitze der Liste der besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen? Weil die Prämien von Geschäftskreditkarten nicht der einzige Faktor sind. Sie wurde von NerdWallet als „Beste Kreditkarte für Kleinunternehmen 2026“ ausgezeichnet und bietet einen weitaus höheren Willkommensbonus von 1.000 US-Dollar im Vergleich zu 250 US-Dollar bei der Blue Business Cash, was den Wert im ersten Jahr für jeden, der die Ausgabengrenze von 8.000 US-Dollar erreicht, deutlich zugunsten von Chase verschiebt. Für ein Unternehmen mit geringeren Ausgaben, das diese Schwelle niemals erreichen würde, ist die „„Blue Business Cash““ die bessere Kreditkarte für kleine Unternehmen.

Funktion Chase Ink Business Unlimited Amex Blue Business Cash Prämien Unbegrenzt 1,5 % 2 % bis zu 50.000 $/Jahr, danach 1 % Jährliche Obergrenze Keine 50.000 $ für den 2-%-Satz Willkommensbonus 1.000 $ (8.000 $ Umsatz) 250 $ (bei Ausgaben von 3.000 $) Prämie 2026 NerdWallet-Auszeichnung als beste Kreditkarte für kleine Unternehmen Keine Angaben auf der Seite Einführungs-APR 0 % für 12 Monate 0 % für 12 Monate

Unter den besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen ist die Blue Business Cash eine gute Wahl, wenn Sie weniger als 100.000 US-Dollar pro Jahr ausgeben, während die Ink Business Unlimited die beste Geschäftskreditkarte für kleine Unternehmen mit höheren Ausgaben und einem größeren Bonus sein könnte.

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion: Chase Ink Business Unlimited®-Kreditkarte. Ausgezeichnet mit dem NerdWallet-Preis „Beste Kreditkarte für kleine Unternehmen 2026“, ohne Jahresgebühr und mit unbegrenztem 1,5-prozentigem Cashback ohne Aktivierungskategorien. Kein Verwaltungsaufwand, keine Kategorien, die Sie im Auge behalten müssen – einfach unkomplizierte Prämien für alle Ihre Ausgaben. Genau diese Einfachheit ist der Grund, warum sie zu den besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen zählt.

Lassen Sie diese Karte nur dann links liegen, wenn Ihre jährlichen Ausgaben unter 100.000 $ liegen und Sie lieber eine höhere tägliche Rückvergütung erhalten möchten – in diesem Fall ist American Express Blue Business Cash mit 2 % die bessere Kreditkarte für kleine Unternehmen.

Wie viel kann Ihr Unternehmen bei Ausgaben von 3.000 US-Dollar pro Monat verdienen?

So sehen die Prämien dieser Geschäftskreditkarten bei monatlichen Geschäftsausgaben von 3.000 Dollar bzw. 36.000 Dollar pro Jahr aus. Die pauschalen 2 % der American Express Blue Business Cash bringen langfristig am meisten ein, nämlich etwa 720 $ pro Jahr, da der gesamte Betrag unter die Obergrenze von 50.000 $ fällt und keine Kategorien nachverfolgt werden müssen. Die „Chase „Ink Business Cash“ bringt bei einer typischen Ausgabenverteilung etwa 636 Dollar pro Jahr ein, ausgehend von 500 Dollar monatlich für Bürobedarf sowie Internet, Kabelfernsehen und Telefon mit 5 % und 300 Dollar monatlich für Benzin und Restaurantbesuche mit 2 %. Die pauschale 1,5-Prozent-Prämie der „Chase Ink Business“ Unlimited“ bringt etwa 540 Dollar pro Jahr ein.

Das Bild kehrt sich um, sobald man den Willkommensbonus hinzurechnet. Da beide Chase-Ink-Karten nun einen Bonus von 1.000 $ bieten, liegt das „„Ink Business Cash“““ mit etwa 1.636 $ tatsächlich an der Spitze beim Wert im ersten Jahr, vor der „Ink Business Unlimited“ mit etwa 1.540 $, während die „„Blue Business Cash““ mit ihrem geringeren Bonus von 250 $ bei etwa 970 $ landet. Die beste Kreditkarte für kleine Unternehmen, gemessen an der reinen laufenden Prämienrate bei diesem Ausgabenniveau, ist also die „„Blue Business Cash““, doch den höchsten Wert im ersten Jahr bietet die „„Ink Business Cash“““.

Karte Laufende Gebühr bei 36.000 $/Jahr Jahr 1 mit Bonus Chase Ink Business Unlimited ~540 $ (1,5 %) ca. 1.540 $ Amex Blue Business Cash ca. 720 $ (2 %) ca. 970 $ Chase Ink Business Cash ~636 $ (Kategorienmix) ca. 1.636

Diese Zahlen gehen davon aus, dass Ihre tatsächlichen Ausgaben mit den verwendeten Kategorien übereinstimmen und innerhalb der jeweiligen Obergrenzen bleiben, was bei den tatsächlichen Ausgaben selten genau der Fall ist. Betrachten Sie sie daher als Beispiel für den besten Fall. Überprüfen Sie vor der Beantragung den aktuellen Bonus und den Zinssatz jeder Karte, da sich Werbeangebote für die besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen ohne Vorankündigung ändern können.

So beantragen Sie eine Geschäftskreditkarte

Sobald Sie die besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen verglichen und die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Karte ausgewählt haben, ist der Antragsprozess in der Regel unkompliziert. Karten wie die „Chase Ink Business Unlimited“ und die „American Express“ „Blue Business Cash“ lassen sich in der Regel in etwa 10 bis 15 Minuten online beantragen, und Einzelunternehmer können in der Regel ihre Sozialversicherungsnummer anstelle einer EIN angeben.

Halten Sie Ihren Firmennamen, Ihre Branche, eine Schätzung des Jahresumsatzes sowie entweder eine EIN oder Ihre Sozialversicherungsnummer bereit, falls Sie Einzelunternehmer sind. Füllen Sie den Online-Antrag aus, der oft sofort genehmigt wird, wobei einige Anträge eine manuelle Prüfung erfordern, die einige Werktage in Anspruch nehmen kann. Wenn der Antrag genehmigt wurde, aktivieren Sie die Karte nach Erhalt und richten Sie alle benötigten Mitarbeiterkarten ein. Richten Sie den automatischen Zahlungsvorgang ein, um Zinsen zu vermeiden und bei der Überprüfung der Kreditlinie durch den Emittenten einen guten Ruf zu bewahren.

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Die beste Geschäftskreditkarte für Ihr Unternehmen auswählen

Der wichtigste Faktor ist Ihr jährliches Ausgabenvolumen und die Frage, ob Sie die Einfachheit einer Pauschalprämie oder kategoriebasierte Prämien bevorzugen. Hier sehen Sie, wie sich die besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen je nach Situation unterscheiden:

Wenn Sie Einzelunternehmer oder Freiberufler sind und keine LLC oder EIN haben: Chase Ink Business Unlimited oder American Express Blue Business Cash – bei beiden wird bestätigt, dass eine Sozialversicherungsnummer (SSN) anstelle einer Steuer-ID ausreicht.

Chase Ink Business Unlimited oder American Express Blue Business Cash – bei beiden wird bestätigt, dass eine Sozialversicherungsnummer (SSN) anstelle einer Steuer-ID ausreicht. Wenn Sie ein junges Unternehmen mit geringen Ausgaben sind und Wert auf Einfachheit legen: die unbegrenzte 1,5 %-Prämie der Chase Ink Business Unlimited oder die 2 % der Blue Business Cash, sofern Ihre Ausgaben unter 50.000 US-Dollar pro Jahr bleiben.

die unbegrenzte 1,5 %-Prämie der Chase Ink Business Unlimited oder die 2 % der Blue Business Cash, sofern Ihre Ausgaben unter 50.000 US-Dollar pro Jahr bleiben. Wenn Sie ein etabliertes Unternehmen mit regelmäßigen Ausgaben für Büro, Internet, Telefon oder Gastronomie sind: Die 5-%- und 2-%-Kategorien der Chase Ink Business Cash können beide Pauschalkarten übertreffen.

Die 5-%- und 2-%-Kategorien der Chase Ink Business Cash können beide Pauschalkarten übertreffen. Wenn Sie ein Unternehmen mit hohen Ausgaben sind, das den Rechnungsbetrag vollständig begleichen kann und den höchsten Bonus wünscht: Capital One Spark Cash Plus – allerdings ist diese Karte aufgrund ihrer Gebühr von 150 US-Dollar und der Anforderung einer „Excellent“-Bonität hier die am wenigsten zugängliche Option.

Capital One Spark Cash Plus – allerdings ist diese Karte aufgrund ihrer Gebühr von 150 US-Dollar und der Anforderung einer „Excellent“-Bonität hier die am wenigsten zugängliche Option. Wenn Sie lieber flexible Punkte als Bargeld sammeln möchten: American Express Blue Business Plus.

Um sich zu qualifizieren, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, über eine Postanschrift in den USA sowie eine gültige SSN oder ITIN verfügen; Einzelunternehmer können ihre SSN anstelle einer EIN verwenden. Capital One Spark Cash Plus ist die einzige Karte, für die eine Bonitätsstufe („Excellent“) angegeben wird; die anderen liegen im Bereich „Good“ bis „Excellent“.

Keine dieser Karten bietet eine Geschäftskreditkarte ohne persönliche Bürgschaft an; wenn dies für Sie ein Ausschlusskriterium ist, benötigen Sie stattdessen eine Firmenkreditkarte. Für alle anderen gilt: Beginnen Sie mit den besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen, die zu Ihren Ausgaben passen, und nutzen Sie den Bonus, um bei knappen Entscheidungen die Wahl zu treffen.

Der Bedarf an Kreditkarten hängt auch von der Art Ihres Unternehmens ab. Schauen Sie sich daher unseren Leitfaden mit Geschäftsideen für Kleinunternehmen an, wenn Sie noch überlegen, was Sie auf die Beine stellen möchten.

Wie wir Geschäftskreditkarten bewerten

Wir bewerten jede dieser besten Geschäftskreditkarten für Kleinunternehmen anhand von vier Kriterien, wobei das Verhältnis von Gebühren zu Prämien das größte Gewicht hat. Das Ranking ist nicht willkürlich: Wir entnehmen jede Gebühr, jeden Jahreszins und jede Prämienrate direkt der Website des jeweiligen Emittenten und gewichten die Karten anschließend anhand der unten aufgeführten Kriterien.

Verhältnis von Gebühren zu Prämien (40 %): Was eine niedrige oder gar keine Jahresgebühr an realen, nutzbaren Prämien einbringt.

Was eine niedrige oder gar keine Jahresgebühr an realen, nutzbaren Prämien einbringt. Gebühren und Transparenz (25 %): APR-Spanne, etwaige Jahresgebühren und die Klarheit der Offenlegung der Bedingungen.

APR-Spanne, etwaige Jahresgebühren und die Klarheit der Offenlegung der Bedingungen. Zugangsvoraussetzungen (20 %): Wie leicht ist die Karte erhältlich, einschließlich der Frage, ob Einzelunternehmer mit einer SSN einen Antrag stellen können.

Wie leicht ist die Karte erhältlich, einschließlich der Frage, ob Einzelunternehmer mit einer SSN einen Antrag stellen können. Kundensupport und Bewertungen (15 %): Support durch den Emittenten und unabhängige Bewertungen.

Wir überprüfen vierteljährlich alle Gebühren, effektiven Jahreszinssätze und Boni erneut – was besonders für den erhöhten Willkommensbonus von Chase in Höhe von 1.000 US-Dollar wichtig ist, da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, das ohne große Vorankündigung enden kann.

Abschließendes Urteil

Die Chase Ink Business Unlimited-Kreditkarte belegt dank ihrer gebührenfreien Nutzung, dem unbegrenzten Cashback von 1,5 %, dem Bonus von 1.000 US-Dollar und der Auszeichnung von NerdWallet für 2026 den ersten Platz unter den besten Geschäftskreditkarten für kleine Unternehmen.

Dennoch bietet die „American Express“ „Blue Business Cash“ höhere Prämien, wenn Sie weniger als 100.000 US-Dollar pro Jahr ausgeben, die „Chase „Ink Business Cash“ belohnt Ausgaben in bestimmten Kategorien am besten, die „Capital One“ Spark Cash Plus“ eignet sich für Kunden mit den höchsten Ausgaben und die „American Express“ „Blue Business Plus“ ist die erste Wahl für flexible Punkte.

Jede der hier vorgestellten Karten erfordert eine persönliche Bürgschaft, selbst für Einzelunternehmer, die eine Sozialversicherungsnummer (SSN) verwenden. Prüfen Sie daher die aktuellen Bedingungen und treffen Sie Ihre Wahl anhand Ihrer eigenen Prioritäten bei den Prämien für Geschäftskreditkarten.

★ Best Business Credit Card for Small Business Overall Chase Ink Business Unlimited Bei Chase bewerben

Häufig gestellte Fragen