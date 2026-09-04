Die beste Bank für Sparkonten für Kleinunternehmen im Jahr 2026

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Dieser Leitfaden dient lediglich der allgemeinen Information und stellt keine Finanzberatung dar. Alle APYs, Gebühren und Teilnahmebedingungen wurden am 29. Juli 2026 auf den offiziellen Seiten der jeweiligen Banken überprüft und sind variabel, sodass sie sich jederzeit ändern können. Die Sonder-APYs der U.S. Bank gelten nur für berechtigte neue Konten und bestimmte Guthabenstufen: 3,98 % bei einem Guthaben von 50.000 bis 999.999,99 US-Dollar und 4,24 % bei einem Guthaben von 1 Million bis 2,99 Millionen US-Dollar. Außerhalb der qualifizierenden Stufen gelten die Standard-APYs. Die FDIC-Versicherung deckt in der Regel bis zu 250.000 US-Dollar pro Einleger, pro versicherter Bank und für jede Eigentumsart ab. Optionale IntraFi-Dienste können über teilnehmende Netzwerkbanken zusätzlichen Versicherungsschutz bieten, vorbehaltlich deren Bedingungen und Anmeldevoraussetzungen.

Der „U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto“ ist unter den fünf untersuchten Optionen unsere Wahl als beste Bank für Sparkonten für kleine Unternehmen. Sie zahlt 3,98 % APY auf qualifizierte Neugeldguthaben von 50.000 bis 999.999,99 US-Dollar und bis zu 4,24 % auf höhere Guthaben und bietet zudem Zugang zu einem großen Filialnetz. Axos ist mit 3,60 % APY die einfachere Online-Alternative, während Live Oak 2,85 % zahlt.

Um die beste Bank für Kleinunternehmen zu ermitteln, haben wir unsere Top-Empfehlung mit vier Alternativen verglichen und die aktuellen Zinssätze direkt auf den Websites der jeweiligen Banken überprüft. Alle fünf Bankkontooptionen für Kleinunternehmen werden von FDIC-versicherten Banken angeboten. Der höchste APY der U.S. Bank ist an Bedingungen für Neugeld und Guthabenstufen geknüpft, die wir im Folgenden aufschlüsseln. Da sich die Zinssätze ändern können, sollten Sie die aktuellen Konditionen vor der Antragstellung noch einmal genau prüfen.

Was ist ein Geschäftskonto bei einer Bank?

Ein Geschäftskonto ist ein Einlagenkonto, das von einer Bank im Namen Ihres Unternehmens eröffnet wird und auf dem Sie Zinsen für Geld erhalten, das Sie nicht für die laufenden Betriebsausgaben verwenden. Es ist nicht nur für etablierte Unternehmen gedacht – ein separates Konto kann auch dabei helfen, Einnahmen aus wachsenden Nebentätigkeiten zu organisieren.

Die Entscheidung für eine Bank anstelle einer Fintech-App bedeutet in der Regel eine direkte FDIC-Versicherung durch ein einzelnes zugelassenes Institut, in den meisten Fällen den persönlichen Zugang zu einer Filiale sowie eine bestehende Kundenbeziehung, die Sie mit Girokonten, Kreditangeboten und Händlerdienstleistungen bündeln können. Das sind echte Vor- und Nachteile, die Sie gegen die reine Jagd nach dem besten Zinssatz abwägen sollten.

Ein Geldmarktkonto für Unternehmen, wie unsere erste Wahl, funktioniert weitgehend genauso, bietet jedoch möglicherweise in begrenztem Umfang die Möglichkeit, Schecks auszustellen, während ein hochverzinsliches Geschäftskonto für Unternehmen einfach auf einen Jahreszins (APY) abzielt, der deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegt.

Beste Bank für Geschäftskonten für kleine Unternehmen: Unsere Wahl und die Alternativen

Wir haben einen Gesamtsieger und vier solide Alternativen zum Vergleich ausgewählt. Sie sehen die angegebenen Zinssätze für Geschäftskonten bei jeder Option, sollten jedoch bedenken, dass zwei Konten aufgrund ihres Filialnetzes aufgeführt sind und nicht, weil sie als wettbewerbsfähige, hochverzinsliche Geschäftskonten gelten.

Rang Bank Am besten geeignet für APY Monatliche Gebühr Konto eröffnen 1 U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto Aktions-APY plus Zugang zur Filiale 3,98 % auf 50.000–999.999,99 $; 4,24 % auf 1 Mio.–2,99 Mio. $ 15 $; entfällt bei einem täglichen Mindestguthaben von 10.000 $ Jetzt beantragen 2 Axos Bank Business Premium-Sparkonto Einheitlicher Online-Jahreszins über alle veröffentlichten Stufen hinweg 3,60 % unter 5 Millionen $ 0 Jetzt beantragen 3 Live Oak Bank Geschäftskonto Einfaches Sparen zum Pauschalzinssatz 2,85 % auf Guthaben ab 0,01 $ 0 Jetzt beantragen 4 Bank of America Business Advantage – Sparkonto Bestehende Kundenbeziehung zur Bank of America 0,01 % Standard; bis zu 0,04 % mit Preferred Rewards 10 $; verschiedene Möglichkeiten zum Erlass der Gebühr Jetzt beantragen 5 Chase Business Premier-Sparkonto Bestehende Kundenbeziehung bei Chase 0,01 % Standardzinssatz; 0,02 % Kundenbonitätszinssatz laut dem vorliegenden Zinsblatt 20 $; verschiedene Möglichkeiten zum Erlass der Gebühr Jetzt beantragen

Unter den fünf ausgewählten Banken für die besten Sparkonten für Kleinunternehmen ist Axos die einzige, die derzeit einen Bargeldbonus anbietet: Berechtigte Neukunden erhalten bis zu 600 $, wenn sie das Giro- und Sparkonto-Paket mit dem Code SBB600 eröffnen. Der Zinssatz der U.S. Bank gilt nur für Neugeld, während die Bank of America und Chase vor allem wegen ihrer Filialpräsenz und Kundenbeziehungen berücksichtigt wurden, da ihre Sparzinsen nahe Null liegen.

Die beste Bank für Sparkonten für kleine Unternehmen – im Test

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf unsere Wahl der besten Bank für Sparkonten für kleine Unternehmen, gefolgt von vier Alternativen mit unterschiedlichen Zinssätzen, Gebühren und Anforderungen. Die U.S. Bank führt diesen Vergleich von fünf Banken an, während die Bank of America und Chase eher für Unternehmen geeignet sind, die eine bestehende Filialbeziehung suchen als einen wettbewerbsfähigen Jahreszins. Schauen wir uns an, welche Bank für die Bedürfnisse kleiner Unternehmen am besten geeignet sein könnte.

1. U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto: Bester Gesamteindruck

Unter den fünf getesteten Konten ist das „U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto“ unsere Wahl als beste Bank für Sparkonten für kleine Unternehmen. Es kombiniert wettbewerbsfähige Aktions-APYs mit Zugang zu mehr als 2.000 Filialen in 26 Bundesstaaten und eignet sich somit hervorragend für Unternehmen mit mindestens 50.000 US-Dollar an Barreserven.

Kontodetails Informationen APY 3,98 % auf 50.000–999.999,99 $; 4,24 % auf 1 Million–2,99 Millionen $ Zinsart Variabler Sonderzinssatz mit Staffelung nach Kontostand Monatliche Gebühr 15 $, entfällt bei einem täglichen Mindestguthaben von 10.000 $ Mindestbetrag bei Kontoeröffnung 25 $ Versicherung FDIC-versichert über die U.S. Bank, N.A. Zugriff Filialen, online und mobil Voraussetzungen für den Sonderzinssatz Eröffnen Sie ein berechtigtes Konto, zahlen Sie innerhalb von 30 Tagen mindestens 50.000 US-Dollar an qualifizierendem Neugeld ein und halten Sie den erforderlichen Tagesguthabenstand aufrecht

Dieses Geldmarktkonto für Unternehmen bietet einen Jahreszins (APY) von 3,98 % auf berechtigte Guthaben zwischen 50.000 und 999.999,99 US-Dollar sowie 4,24 % auf Guthaben zwischen 1 Million und 2,99 Millionen US-Dollar. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, müssen Sie ein berechtigtes Konto eröffnen, innerhalb von 30 Tagen mindestens 50.000 US-Dollar an Neugeld einzahlen und einen Kontostand von mindestens 50.000 US-Dollar aufrechterhalten. Bereits bei der U.S. Bank gehaltene Guthaben sind nicht anrechenbar, und außerhalb der Aktionsbereiche gelten die üblichen gestaffelten Zinssätze.

Die Kontoeröffnung kostet 25 $, und es fällt eine monatliche Gebühr von 15 $ an, die bei einem täglichen Mindestguthaben von 10.000 $ entfällt. Die ersten 25 Einzahlungsvorgänge pro Abrechnungszeitraum sind gebührenfrei, danach wird eine Gebühr von 0,25 $ pro Vorgang erhoben. Insgesamt handelt es sich um ein praktisches Bankkonto für kleine Unternehmen mit mindestens 50.000 $ an Barreserven, die Wert auf den Zugang zu Filialen legen, obwohl bei geringeren Guthaben anderswo möglicherweise höhere Zinsen erzielt werden können.

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See full details: Zahlen Sie innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung mindestens 50.000 US-Dollar an qualifizierendem Neugeld ein.

Halten Sie mindestens 50.000 US-Dollar auf dem Konto, um im Bereich des Aktionszinssatzes zu bleiben.

Guthaben, das bereits bei der U.S. Bank liegt – oder innerhalb der letzten 30 Tage abgehoben wurde –, gilt nicht als Neugeld.

Die ersten 25 Einzahlungsvorgänge pro Abrechnungszeitraum sind gebührenfrei; weitere Transaktionen kosten jeweils 0,25 $. Details anzeigen

2. Axos Bank Business Premium-Sparkonto: Bester bedingungsloser Zinssatz

Das „Business Premium Savings“-Konto der Axos Bank ist eine ausgezeichnete Wahl unter den besten Sparkonten für kleine Unternehmen, wenn Sie einen wettbewerbsfähigen Zinssatz ohne hohe Eröffnungszahlung oder monatliche Kontoführungsgebühren wünschen. Es bietet den beworbenen Jahreszins von 3,60 % für alle veröffentlichten Guthabenstufen unter 5 Millionen US-Dollar.

Kontodetails Informationen APY 3,60 % über alle veröffentlichten Guthabenstufen unter 5 Millionen US-Dollar Zinsart Variabler, pauschaler APY über die veröffentlichten Stufen hinweg Monatliche Gebühr 0 $ Mindestbetrag bei Kontoeröffnung 0 Versicherung FDIC-versichert über die Axos Bank; optionale IntraFi-Versicherung verfügbar Zugriff Nur online und mobil

Axos hält die Dinge ziemlich einfach. Zwar können sich die Zinssätze für Geschäftskonten jederzeit ändern, doch der derzeitige Jahreszins von 3,60 % gilt für alle veröffentlichten Stufen von 0 bis 4.999.999,99 $. Es gibt keine Mindestanzahlung bei der Kontoeröffnung und keine Anforderungen an den durchschnittlichen Tageskontostand, wodurch das Angebot zugänglicher ist als das Aktionsangebot der U.S. Bank. Der größte Nachteil ist, dass Axos eine digitale Bank ist und Sie daher keinen persönlichen Zugang zu einer Filiale haben.

Neukunden können außerdem bis zu 600 $ verdienen, wenn sie das „Business Premium Savings“-Konto und das „Basic Business Checking“-Konto gemeinsam mit dem Aktionscode SBB600 eröffnen. Um den vollen Betrag zu erhalten, sind jedoch sechs Monate lang qualifizierende Einzahlungen, Debitkarten-Einkäufe und Mindestguthaben auf beiden Konten erforderlich. Insgesamt eignet sich dieses Bankkonto für kleine Unternehmen am besten für Firmen, die ihre Bankgeschäfte online abwickeln und einen soliden Jahreszins (APY) wünschen, ohne ein bestimmtes Guthaben aufrechterhalten zu müssen, nur um eine monatliche Gebühr zu vermeiden.

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See full details: Die ersten 20 Transaktionen pro Monat sind kostenlos; jede weitere Transaktion kostet 0,30 $.

Inländische und internationale eingehende Überweisungen sind kostenlos.

Das Konto unterstützt die Integration mit QuickBooks.

Für Guthaben von 5 Millionen $ oder mehr ist ein individuelles Angebot erforderlich. Details anzeigen

3. Live Oak Bank – Geschäftskonto: Bester Pauschalzins

Das „Live Oak Bank – Geschäftskonto“-Konto ist eine einfache Online-Option für Unternehmen, die einen Pauschalzins von 2,85 % APY ohne Abstufungen nach Kontostand wünschen. Rein vom Zinssatz her ist es vielleicht nicht die beste Bank für Sparkonten kleiner Unternehmen, aber dank der unkomplizierten Konditionen lässt es sich leicht verwalten.

Kontodetails Informationen APY 2,85 % Zinsart Variabler Pauschalzinssatz Monatliche Gebühr 0 Mindestbetrag bei Eröffnung 0 Versicherung FDIC-versichert über die Live Oak Bank; optionale IntraFi-Versicherung verfügbar Zugriff Nur online und mobil Mindestbetrag für den Erhalt des APY 0,01 $

Live Oak hält es einfach: Für jedes verzinsliche Guthaben gilt derselbe Jahreszins von 2,85 %, ohne dass man verschiedene Stufen im Auge behalten muss. Wie bei anderen Zinssätzen für Geschäftskonten ist dieser variabel und kann sich jederzeit ändern. Dieses hochverzinsliche Geschäftskonto wird online verwaltet und akzeptiert Einzahlungen per ACH, Scheck, mobiler Einzahlung oder Überweisung, jedoch kein Bargeld.

Für die Beantragung geben Sie die persönlichen Daten der zeichnungsberechtigten Personen, Unternehmensinformationen sowie ein externes Bankkonto für die Einzahlung an. Live Oak überprüft die Angaben elektronisch; je nach Unternehmensstruktur können zusätzliche Unterlagen angefordert werden. Die Einlagen werden direkt bei der Live Oak Bank verwahrt, wobei über das IntraFi-Netzwerk optional eine erweiterte FDIC-Deckung in Anspruch genommen werden kann.

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See full details: Die Zinsen werden täglich verzinst und am letzten Werktag jedes Monats gutgeschrieben.

Die Bearbeitung von ACH-Überweisungen dauert in der Regel ein bis zwei Werktage.

Neue Einzahlungen, die über Live Oak veranlasst werden, können fünf Werktage lang zurückgehalten werden.

Bargeld, Schecks ausländischer Banken und Schecks von Dritten werden nicht akzeptiert. Details anzeigen

4. Bank of America Business Advantage Savings: Am besten geeignet für Kunden mit einer Filialbeziehung

Das „Business Advantage Savings“- Konto der Bank of America ist möglicherweise die beste Wahl für Sparkonten kleiner Unternehmen, wenn Sie diese Bank bereits nutzen und alles aus einer Hand haben möchten. In puncto Rendite ist es zwar keine besonders gute Wahl, doch dank seiner Finanzzentren, Geldautomaten, digitalen Tools und umfassenden Dienstleistungen für Unternehmen ist es ein praktisches Konto für eine langfristige Geschäftsbeziehung.

Kontodetails Informationen APY 0,01 % Standard; bis zu 0,04 % mit „Preferred Rewards for Business“ Zinsart Variable, auf der Geschäftsbeziehung basierende Stufen Monatliche Gebühr 10 $, mit mehreren Möglichkeiten zur Befreiung Mindestbetrag bei Kontoeröffnung 100 $ Versicherung FDIC-versichert über die Bank of America, N.A. Zugang Filialen, online und mobil Voraussetzungen für den „Top-Rate“-Status Platinum Honors-Mitgliedschaft und ein kombiniertes qualifiziertes Geschäftskontoguthaben von mindestens 100.000 US-Dollar

Der Standard-APY beträgt nur 0,01 % und steigt auf 0,02 % in der Gold-Stufe, auf 0,03 % in der Platinum-Stufe und auf 0,04 % in der „Platinum Honors“-Stufe. Diese höheren Zinssätze für Geschäftskonten setzen eine „Preferred Rewards for Business“-Mitgliedschaft, ein aktives, berechtigtes Geschäftskonto sowie qualifizierende Gesamtguthaben von mindestens 20.000 $, 50.000 $ oder 100.000 $ voraus. Dieses Konto ist also eher aus Gründen der Bequemlichkeit als wegen der Zinserträge sinnvoll.

Die monatliche Gebühr von 10 US-Dollar lässt sich relativ leicht vermeiden, und das Konto ist mit den Giro-, Kredit-, Händler- und Cash-Management-Dienstleistungen der Bank of America verknüpft. Außerdem erhalten Sie Zugang zu Finanzzentren, Geldautomaten, mobilen Scheckeinzahlungen und Online-Tools zur Cashflow-Verwaltung. Es ist nicht die beste Bank für Kleinunternehmer, die auf der Suche nach dem höchsten APY sind, aber sie kann gut funktionieren, wenn Sie Ihre Geschäftsfinanzen bereits bei der Bank of America verwalten.

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See full details: Für die Qualifizierung für „Preferred Rewards“ werden die berechtigten Geschäftskontoguthaben bei der Bank of America und die berechtigten Geschäftskontoguthaben bei Merrill zusammen berücksichtigt, nicht nur dieses Sparkonto.

Für die Teilnahme am „Preferred Rewards for Business“-Programm ist ein aktives, berechtigtes Geschäftskonto bei der Bank of America erforderlich.

Die Zinssätze sind variabel und können sich nach der Kontoeröffnung ändern.

Je nach Unternehmensstruktur sind für den Antrag möglicherweise zusätzliche Unterlagen erforderlich.

Zu den digitalen Funktionen gehören die mobile Scheckeinzahlung, der „Cash Flow Monitor“ und der optionale Überziehungsschutz „Balance Connect“. Details anzeigen

5. Chase Business Premier Savings: Am besten geeignet für bestehende Chase-Kunden

Das „Chase Business Premier Savings“-Konto“-Konto ist gemessen an der Rendite nicht unsere erste Wahl unter den Sparkonten für kleine Unternehmen. Dennoch kann es eine praktische Option sein, wenn Sie bereits Kunde bei Chase sind und Ihre geschäftlichen Spareinlagen, Girokonten, Zahlungen und Kredite an einem Ort bündeln möchten.

Kontoinformationen Informationen APY Variabel; Standard- und Kundenbonitätszinsen hängen vom Standort ab Zinsart Variabler, auf der Kundenbeziehung basierender Zinssatz Monatliche Gebühr 20 $, mit Optionen zur Befreiung bei bestimmter Guthabenhöhe und bei Verknüpfung mit einem anderen Konto Mindestbetrag bei Kontoeröffnung Bitte beachten Sie die aktuellen, postleitzahlspezifischen Angaben Versicherung FDIC-versichert über die JPMorgan Chase Bank, N.A. Zugang Filialen, online und mobil Voraussetzungen für den Vorzugszins Verknüpfung mit einem aktiven, berechtigten Chase-Geschäftskonto

Chase bietet Standard- und Vorzugszinsen an, Sie müssen jedoch Ihre Postleitzahl eingeben, um den aktuellen APY in Ihrer Region anzuzeigen. Für den Kundenvorteil-Zinssatz ist ein verknüpftes „Chase Performance Business Checking“-Konto, „Chase Platinum Business Checking“-Konto oder „Chase Analysis Business Checking“-Konto erforderlich. Das verknüpfte Konto muss zudem aktiv sein, d. h., es müssen pro Abrechnungszeitraum mindestens fünf vom Kunden initiierte Transaktionen vorliegen. Da es sich hierbei nicht um ein hochverzinsliches Geschäftskonto handelt, sollten Unternehmen, die Wert auf hohe Renditen legen, sich anderweitig umsehen.

Für das Konto fällt eine monatliche Gebühr von 20 US-Dollar an, die bei einem durchschnittlichen Kontostand von 25.000 US-Dollar oder einem berechtigten verknüpften Girokonto entfällt. Chase ist möglicherweise nach wie vor die beste Bank für Kleinunternehmer, die bereits die umfassenden Bankdienstleistungen des Unternehmens nutzen und Wert auf bequemen Zugang über Filialen, online und mobil legen. Einlagen werden direkt bei der JPMorgan Chase Bank, N.A., Mitglied der FDIC, verwahrt.

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See full details: Die ersten 30 eingezahlten Posten pro Monat sind inbegriffen; für jeden weiteren Posten fallen 0,50 $ an.

Für Bareinzahlungen an Chase-Geldautomaten fallen keine Gebühren von Chase an.

Bis zu 10.000 $ an sonstigen Bareinzahlungen pro Abrechnungszeitraum sind inbegriffen, bevor auf den darüber hinausgehenden Betrag eine Gebühr von 0,30 % erhoben wird.

Bei neuen und umgewandelten Konten entfallen die ersten beiden monatlichen Kontoführungsgebühren oder werden erstattet. Details anzeigen

U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto im Vergleich zu Axos Bank Business Premium-Sparkonto

Die U.S. Bank und Axos bieten die beiden höchsten APYs in diesem Vergleich von fünf Banken, eignen sich jedoch für unterschiedliche Unternehmen. Das Business-Geldmarktkonto der U.S. Bank bietet einen APY von 3,98 % auf qualifizierte Guthaben von 50.000 bis 999.999,99 US-Dollar und 4,24 % auf Guthaben von 1 Million bis 2,99 Millionen US-Dollar. Axos zahlt 3,60 % APY über alle veröffentlichten Stufen unter 5 Millionen US-Dollar hinweg, ohne Mindesteinlage bei der Kontoeröffnung, ohne monatliche Gebühr und ohne Einzahlungsauflage. Damit ist die U.S. Bank die besser verzinsliche Option für berechtigte Guthaben, während Axos die einfachere Wahl darstellt.

Kontoübersicht U.S. Bank Platinum Business MMA Axos Business Premium-Sparkonto APY 3,98 % auf 50.000–999.999,99 $; 4,24 % auf 1 Mio.–2,99 Mio. $ 3,60 % über alle veröffentlichten Stufen unter 5 Millionen Dollar Zinsart Variabler Sonderzinssatz mit Mindestguthaben- und Einzahlungsanforderungen Variabler Pauschal-APY über alle veröffentlichten Stufen hinweg Monatliche Gebühr 15 $ (entfällt ab einem Guthaben von 10.000 $) 0 Mindestbetrag bei Kontoeröffnung 25 $ 0 Filialen Ja, landesweit Nein, nur online Versicherung FDIC Direct FDIC direkt plus optional IntraFi

Die U.S. Bank ist möglicherweise die beste Bank für Sparkonten für Kleinunternehmen, wenn Sie die Aktionsbedingungen erfüllen können und Unterstützung in der Filiale wünschen. Axos ist möglicherweise die beste Bank für Kleinunternehmer, die weniger Mindestguthabenvorschriften und keine monatliche Gebühr bevorzugen.

In der Praxis sollten Sie sich für die U.S. Bank wegen des höheren qualifizierenden APY und für Axos wegen der einfacheren Online-Sparmöglichkeiten entscheiden.

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion: U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto. Für Unternehmen, die nach der besten Bank für Sparkonten für Kleinunternehmen suchen, ist die U.S. Bank unsere erste Wahl unter den fünf getesteten Banken. Sie zahlt 3,98 % APY auf qualifizierte Neugeldguthaben von 50.000 bis 999.999,99 US-Dollar und 4,24 % von 1 Million bis 2,99 Millionen US-Dollar und verfügt zudem über ein großes Filialnetz. Axos ist möglicherweise das bessere Bankkonto für Kleinunternehmen, wenn Sie keine monatlichen Gebühren oder Mindestguthabenanforderungen wünschen.

Wie viel kann Ihr Unternehmen mit einem Sparkonto verdienen?

So sieht der Zinssatz der U.S. Bank in konkreten Zahlen aus. Ein Guthaben von 50.000 US-Dollar mit einem APY von 3,98 % würde über ein Jahr etwa 1.990 US-Dollar einbringen, während 100.000 US-Dollar rund 3.980 US-Dollar einbringen würden, vorausgesetzt, der Zinssatz und das Guthaben bleiben gleich.

Das verdeutlicht, warum die U.S. Bank in diesem Vergleich für Leser, die nach der besten Bank für Sparkonten für Kleinunternehmen suchen, an der Spitze steht, auch wenn ein hochverzinsliches Geschäftskonto mit weniger Bedingungen für geringere Guthaben besser geeignet sein könnte.

Guthaben Ungefähre Erträge in einem Jahr bei 3,98 % APY 50.000 $ ~1.990 $ 100.000 ~3.980 $ 250.000 $ ca. 9.950 $

Der APY berücksichtigt bereits den Zinseszinseffekt, sodass diese Schätzungen die ungefähre jährliche Rendite ohne Abhebungen oder Gebühren widerspiegeln. Der Zinssatz von 3,98 % gilt nur für berechtigte Neugeldguthaben zwischen 50.000 $ und 999.999,99 $ und kann sich jederzeit ändern. Bevor Sie sich für die beste Bank für Kleinstunternehmensspareinlagen entscheiden, prüfen Sie den aktuellen APY und vergewissern Sie sich, dass Sie die Aktionsbedingungen des Kontos erfüllen können.

So beantragen Sie ein Geschäftskonto

Die Online-Beantragung eines Geschäftskontos wie dem der U.S. Bank dauert etwa 10 bis 15 Minuten; es kann länger dauern, wenn Ihr Unternehmen zusätzliche Gründungsunterlagen benötigt oder Sie den Einzahlungsbetrag per Überweisung vornehmen.

Halten Sie Ihre EIN (oder SSN bei Einzelunternehmern), Ihre Gründungsurkunde oder Satzung sowie einen amtlichen Lichtbildausweis bereit. Füllen Sie den Online-Antrag aus und führen Sie die Identitätsprüfung durch, die sofort erfolgen oder einige Werktage dauern kann. Führen Sie Geld auf das Konto ein und zahlen Sie innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung mindestens 50.000 US-Dollar an neuen Einlagen ein, wenn Sie den Sonderzinssatz in Anspruch nehmen möchten. Sobald die Überweisung verbucht ist, erhalten Sie Zinsen, die monatlich gutgeschrieben werden.

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Die beste Bank für Ihr Unternehmen auswählen

Wenn Sie die besten Banken für Sparkonten für kleine Unternehmen vergleichen, sollten Sie zunächst die Zinssätze für Geschäftskonten betrachten, sich aber nicht darauf beschränken. Prüfen Sie die Mindestguthabenregelungen, die monatlichen Gebühren und Transaktionskosten, den Kontozugang sowie, ob die Bank zu Ihrer bestehenden Unternehmensstruktur passt.

Unterschiedliche Geschäftsideen für Kleinunternehmen bringen unterschiedliche Bankbedürfnisse mit sich. Ein lokal tätiges Unternehmen mit hohem Bargeldumsatz legt möglicherweise Wert auf Filialen und Einzahlungsmöglichkeiten, während ein Online-Unternehmen eher auf den Jahreszins (APY), niedrige Gebühren und digitalen Zugang achtet.

Hier erfahren Sie, welches Konto für die jeweilige Unternehmensart am besten geeignet ist:

Für den höchsten qualifizierten Jahreszins (APY) plus Zugang zu Filialen: U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto, sofern Sie die Anforderungen hinsichtlich Neugeld und Kontostand erfüllen.

U.S. Bank Platinum Business Geldmarktkonto, sofern Sie die Anforderungen hinsichtlich Neugeld und Kontostand erfüllen. Für einen attraktiven Online-Zinssatz ohne monatliche Gebühr: Axos Bank Business Premium-Sparkonto.

Axos Bank Business Premium-Sparkonto. Für ein einfaches Pauschalkonto: Live Oak Bank – Geschäftskonto.

Live Oak Bank – Geschäftskonto. Bei einer bestehenden Filialbeziehung: Die Bank of America oder Chase mögen zwar praktisch sein, ihre Zinssätze sind jedoch deutlich niedriger.

Die Anforderungen variieren je nach Bank und Unternehmensstruktur. Wenn Sie sich beispielsweise darüber informieren, wie man ein Dropshipping-Unternehmen gründet, kann sich ein Einzelunternehmer möglicherweise mit einer Sozialversicherungsnummer (SSN) bewerben, während eine LLC oder eine Kapitalgesellschaft in der Regel eine EIN, Gründungsunterlagen und Angaben zu den Eigentümern benötigt.

Prüfen Sie außerdem die Zinsbedingungen sorgfältig: Die U.S. Bank verlangt qualifiziertes Neugeld, während für den Vorzugszinssatz bei Chase ein berechtigtes, verknüpftes Girokonto erforderlich ist. Die beste Wahl ist diejenige, die zu Ihrem erwarteten Kontostand, Ihren Transaktionsanforderungen und Ihrer bevorzugten Art der Bankabwicklung passt.

Wie wir Banken hinsichtlich Geschäftskonten bewerten

Wir bewerten jede Bank anhand von vier Kriterien, wobei der Zinswert das größte Gewicht hat. Die Rangliste ist nicht willkürlich: Wir entnehmen alle Zahlen der offiziellen Website der Bank und gewichten die Konten anschließend anhand der unten aufgeführten Kriterien.

Zinssatz (40 %): Der effektive Jahreszins (APY), den Sie tatsächlich erhalten, nach Berücksichtigung etwaiger Einzahlungs- oder Guthabenbedingungen.

Der (APY), den Sie tatsächlich erhalten, nach Berücksichtigung etwaiger Einzahlungs- oder Guthabenbedingungen. Gebühren und Transparenz (25 %): Monats- und Transaktionsgebühren sowie die Klarheit ihrer Offenlegung.

Monats- und Transaktionsgebühren sowie die Klarheit ihrer Offenlegung. Zugangsvoraussetzungen (20 %): Wie einfach lässt sich das Konto eröffnen und wer ist dazu berechtigt?

Wie einfach lässt sich das Konto eröffnen und wer ist dazu berechtigt? Kundenservice und Bewertungen (15 %): Zugang zu Filialen und Kundenservice sowie unabhängige Bewertungen wie auf Trustpilot.

Wir überprüfen diese Zinssätze für Geschäftskonten vierteljährlich erneut sowie unverzüglich, sobald die Bedingungen für Sonder- oder Aktionszinsen nicht mehr bestätigt werden können.

Fazit

Für Unternehmen, die nach der besten Bank für Geschäftskonten suchen, ist das „Platinum Business Money Market“-Konto der U.S. Bank unsere erste Wahl unter den fünf getesteten Angeboten – sofern Sie die Anforderungen hinsichtlich Neugeld und Kontostand erfüllen können. Die Sonder-APYs liegen bei 3,98 % für Guthaben von 50.000 bis 999.999,99 US-Dollar und bei 4,24 % für Guthaben von 1 Million bis 2,99 Millionen US-Dollar.

Axos bietet ein unkompliziertes Bankkonto für kleine Unternehmen mit einem Jahreszins von 3,60 %, ohne monatliche Gebühren und ohne Mindesteinlage bei der Kontoeröffnung. Live Oak eignet sich gut für unkompliziertes Online-Sparen, während die Bank of America und Chase vor allem für Bestandskunden geeignet sind. Da sich die Zinssätze für Geschäftskonten ändern können, sollten Sie vor der Beantragung die aktuellen Konditionen prüfen. Sind Sie bereit, die richtige Bank für Ihr Unternehmen auszuwählen? Beantragen Sie noch heute ein Konto.

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Häufig gestellte Fragen