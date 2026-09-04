Die besten Kreditkarten für Studenten im Jahr 2026

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Die „Discover it Student Cashback““-Kreditkarte führt derzeit unsere Rangliste der besten Kreditkarten für Studenten an – dank einer Jahresgebühr von 0 US-Dollar, 5 % Cashback in vierteljährlich wechselnden Kategorien, keiner erforderlichen Bonitätsprüfung bei der Beantragung und einem unbegrenzten Cashback-Match im ersten Jahr. Sie eignet sich für Studierende, die ihre Bonität von Grund auf aufbauen und dennoch echte Prämien erhalten möchten, und hat in dieser Suche hinsichtlich des Gleichgewichts zwischen Prämien und Zugänglichkeit die „Capital One Savor Student Cash Rewards“, die „Discover it Student Chrome“, die „Bank of America“ „Maßgeschneiderte Geldprämien für Studierende“ sowie die „Bank of America“ Travel Rewards für Studenten“ übertroffen.

Alle hier genannten Gebühren, effektiven Jahreszinsen, Prämienraten und Boni wurden am 29. Juli 2026 direkt auf der offiziellen Kartenseite des jeweiligen Emittenten überprüft und stammen nicht aus Aggregator-Listen, die für eine Karte der Bank of America einen falschen Bonuswert angaben, der auf der Seite des Emittenten selbst korrigiert wurde. Wir überprüfen die Angaben vierteljährlich erneut. Da sich Zinssätze und Angebote häufig ändern, sollten Sie die aktuellen Details auf der Website des Emittenten bestätigen, bevor Sie einen Antrag stellen.

Was ist eine Studentenkreditkarte?

Eine Studentenkreditkarte ist eine ungesicherte Karte, die für Personen gedacht ist, die derzeit an einer Hochschule eingeschrieben sind oder kurz vor dem Studienbeginn stehen. Da viele Studierende nur über eine geringe oder gar keine Bonitätshistorie verfügen, ist es oft einfacher, die Voraussetzungen für diese Karten zu erfüllen als für Standardkreditkarten, und im Gegensatz zu gesicherten Karten ist keine rückzahlbare Kaution erforderlich.

Das macht sie zu einem praktischen Ausgangspunkt für den Aufbau einer Bonität. Viele der besten Kreditkarten für Studierende bieten zudem Prämien und einsteigerfreundliche Bedingungen. Die Wahl einer Studentenkreditkarte ohne Jahresgebühr kann helfen, die Kosten niedrig zu halten, während Sie lernen, wie das Kreditwesen funktioniert.

Wenn du dich fragst, wie du eine Studentenkreditkarte bekommst, informiere dich zunächst über die Anforderungen des Anbieters hinsichtlich Immatrikulation, Einkommen und Identitätsnachweis. Die Einkommensvoraussetzung lässt sich mit einem flexiblen Nebenjob leichter erfüllen. Unser Leitfaden zu den besten Nebenjobs für Studierende fasst Optionen zusammen, die sich gut mit dem Studienalltag vereinbaren lassen.

Die besten Kreditkarten für Studenten: Die Top 5 im Vergleich

Hier sehen Sie auf einen Blick einen Vergleich der besten Kreditkarten für Studenten. Jede Zeile enthält Angaben zur Jahresgebühr, zum Willkommensangebot und dazu, für wen die Karte am besten geeignet ist, sodass Sie die für Sie beste Studentenkreditkarte leichter finden können.

Rang Karte Am besten geeignet für Jahresgebühr Willkommensangebot Beantragen 1 Discover it Student Cashback Höchste Prämienobergrenze 0 Cashback-Ergänzung im ersten Jahr Jetzt beantragen 2 Capital One Savor Student Alltagsausgaben, keine Aktivierung erforderlich 0 100 $ (bei Ausgaben von 300 $) Jetzt beantragen 3 Discover it Student Chrome Automatische Rückerstattung für Tankstellen und Restaurants 0 Cashback-Anpassung im ersten Jahr Jetzt beantragen 4 BofA Customized Cash für Studenten Wählen Sie Ihre eigene Kategorie 0 200 $ (bei Ausgaben von 1.000 $) Jetzt beantragen 5 BofA Travel Rewards für Studenten Auslandsstudium, keine Wechselkursgebühren 0 25.000 Punkte (bei Ausgaben von 1.000 $) Jetzt beantragen

Alle fünf Empfehlungen zählen zu den besten Kreditkarten für Studenten und sind jeweils Studentenkreditkarten ohne Jahresgebühr. Capital One und Bank of America bieten sofortige Bargeld- oder Punkteboni, während die beiden Karten von Discover im ersten Jahr einen unbegrenzten Cashback-Match bieten, der besonders wertvoll sein kann, wenn Sie regelmäßig Geld ausgeben.

Die besten Kreditkarten für Studenten im Test

Im Folgenden stellen wir die besten Kreditkarten für Studierende vor, einschließlich Gebühren, effektiver Jahreszinsen, Prämien und der jeweiligen Zielgruppe. Bei allen ausgewählten Karten handelt es sich um Studentenkreditkarten ohne Jahresgebühr, wobei die Optionen von wechselnden Cashback-Angeboten bis hin zu einfachen Prämien in festen Kategorien reichen. Wenn Sie auf der Suche nach der insgesamt besten Kreditkarte für Studenten sind, beginnen Sie mit unserer Top-Empfehlung: der „Discover it Student Cashback““.

1. Discover it® Student Cash Back-Kreditkarte: Bester Gesamtwert

Die „Discover it Student Cashback““-Kreditkarte ist insgesamt die beste Kreditkarte für Studierende. Sie bietet echtes, wechselndes Cashback in verschiedenen Kategorien, für die Beantragung ist keine Bonitätsprüfung erforderlich, und im ersten Jahr wird der Cashback durch einen unbegrenzten „Cashback Match“ verdoppelt.

Kartenmerkmale Details Jahresgebühr 0 Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 6 Monate, danach variabel zwischen 16,49 % und 25,49 % Prämien 5 % in wechselnden Kategorien (aktivieren; bis zu 1.500 $ pro Quartal), 1 % auf den Restbetrag Willkommensangebot Cashback-Verdopplung im ersten Jahr (ohne Obergrenze) Erforderliche Bonität Für die Beantragung ist keine Bonitätsprüfung erforderlich Gebühr für Auslandstransaktionen Keine

Sie benötigen keine etablierte Bonität, um den Antrag zu stellen. Es gibt keine Jahresgebühr, einen Einführungs-APR von 0 % für sechs Monate auf Einkäufe, danach einen variablen Zinssatz von 16,49 % bis 25,49 % und – was entscheidend ist – für die Beantragung ist keine Bonität erforderlich, was diese Karte zu einer realistischen Option für eine echte Erstkarte macht. Nach der Aktivierung erhalten Sie 5 % Cashback in vierteljährlich wechselnden Kategorien auf Einkäufe bis zu 1.500 US-Dollar pro Quartal sowie 1 % auf alle anderen Einkäufe.

Discover zeigt derzeit keine Gesamtbewertung der Kunden für die „Student Cash Back“-Karte an. Discover Financial Services hat auf Trustpilot eine Bewertung von 1,5 von 5 Punkten, doch diese Bewertung bezieht sich auf das Unternehmen insgesamt und nicht auf diese spezielle Karte. Dennoch ist sie ein nützlicher Anhaltspunkt beim Vergleich der besten Kreditkarten für Studenten, insbesondere wenn Ihnen der Kundenservice wichtig ist.

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Vergleichen Sie im folgenden Abschnitt zwei der besten Kreditkarten für Studenten – „Discover it Student Cashback““ und „Capital One Savor Student““.

2. Capital One Savor Student Cash Rewards: Beste Kategorien für den Alltag

Die „Capital One Savor Student““ könnte dank unbegrenztem 3-prozentigem Cashback auf Lebensmittel, Restaurantbesuche, Unterhaltung und beliebte Streaming-Dienste die beste Kreditkarte für Studierende sein, die viel Geld in den Kategorien des täglichen Bedarfs ausgeben.

Kartenmerkmale Details Jahresgebühr 0 Effektiver Jahreszins 18,49 % bis 28,49 %, variabel Prämien 3 % auf Lebensmittel, Gastronomie, Unterhaltung und Streaming; 1 % Grundprämie Willkommensbonus 100 $ nach Ausgaben in Höhe von 300 $ innerhalb von 3 Monaten Anmeldung Nachweis der Anmeldung erforderlich Bewertung auf der Website 4,5/5 (715 Bewertungen)

Die „Savor Student“-Karte deckt die Kategorien ab, in denen Studenten tatsächlich Geld ausgeben: unbegrenzt 3 % Cashback auf Gastronomie, Unterhaltung, beliebte Streaming-Dienste und Lebensmittelgeschäfte – allerdings nicht auf Supermärkte wie Walmart und Target – sowie 1 % auf alles andere. Es fallen keine Jahresgebühr und keine Gebühren für Auslandstransaktionen an, und es gibt einen zeitlich begrenzten Cash-Bonus von 100 US-Dollar bereits nach Ausgaben von nur 300 US-Dollar innerhalb von drei Monaten – die einfachste Bonusschwelle auf dem Markt. Die 3-Prozent-Kategorien gelten automatisch, eine vierteljährliche Aktivierung ist nicht erforderlich.

Die Capital One Savor Student-Karte ist eine solide Kreditkarte für Studierende, die derzeit an einer akkreditierten Hochschule oder Universität eingeschrieben oder zugelassen sind und planen, sich innerhalb von drei Monaten einzuschreiben. Die Karte hat derzeit eine Bewertung von 4,5 von 5 auf der Website von Capital One, wobei sich die Anzahl der Bewertungen im Laufe der Zeit ändern kann. Zum besseren Verständnis: Capital One hat eine deutlich niedrigere unternehmensweite Trustpilot-Bewertung, doch diese Bewertung bezieht sich auf das Unternehmen als Ganzes und nicht auf diese spezielle Karte.

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Möchten Sie sehen, wie zwei der besten Kreditkarten für Studenten im Vergleich abschneiden? Sehen Sie sich den Vergleich zwischen der „Discover it Student Cashback““ und der „Capital One Savor Student““ unten an.

3. Discover it® Student Chrome-Kreditkarte: Beste automatische Cashback-Prämien für Tankstellen und Restaurants

Für Studierende, die unkomplizierte Prämien bevorzugen, ist die „Discover it Student Chrome“ eine hervorragende Wahl unter den besten Kreditkarten für Studierende – mit automatischem Cashback für Tankstellen und Restaurants und ohne Kategorien, die man im Auge behalten muss.

Kartenfunktion Details Jahresgebühr 0 $ Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 6 Monate, danach variabel zwischen 16,49 % und 25,49 % Prämien 2 % auf Tankstellen und Restaurants (bis zu 1.000 $ pro Quartal), 1 % Basisprämie Willkommensangebot Cashback-Verdopplung im ersten Jahr (ohne Obergrenze) Erforderliche Bonität Für die Beantragung ist keine Bonitätsprüfung erforderlich Bewertung auf der Website 4,8/5 (1.112 Bewertungen)

Chrome tauscht die höhere Obergrenze von Cash Back gegen keine laufenden Kosten ein. Es gewährt automatisch 2 % Cashback an Tankstellen und in Restaurants zusammen auf Einkäufe von bis zu 1.000 $ pro Quartal, ohne dass Kategorien aktiviert werden müssen, sowie 1 % auf alle anderen Einkäufe. Die Gebühren und der effektive Jahreszins entsprechen genau denen der Cash-Back-Karte: keine Jahresgebühr, ein 0 %-Einführungszinssatz für sechs Monate, danach ein variabler Zinssatz von 16,49 % bis 25,49 %, und für die Beantragung ist keine Bonitätsprüfung erforderlich. Auch hier verdoppelt der „Cashback Match“ im ersten Jahr die Prämien.

Was die Chrome-Karte auszeichnet, ist ihr Vertrauenssignal: Sie ist die einzige Karte in dieser Auswahl mit einer deutlich gekennzeichneten Gesamtbewertung auf ihrer eigenen Seite – 4,8 von 5 bei 1.112 Bewertungen, die höchste verifizierte Bewertung hier. Wie immer steht dies im Gegensatz zu Discover-Unternehmensweit 1,5 von 5 auf Trustpilot.

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4. Bank of America® Customized Cash Rewards für Studenten: Beste „Wähle-deine-Kategorie-selbst“-Karte

Wenn Flexibilität eine Rolle spielt, ist die „Bank of America“ Customized Cash Rewards für Studenten“ ein solider Anwärter auf den Titel der besten Studentenkreditkarte und bietet im ersten Jahr 6 % Cashback in einer Kategorie Ihrer Wahl.

Kartenfunktion Details Jahresgebühr 0 $ Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 15 Abrechnungszyklen, danach variabel zwischen 17,49 % und 27,49 % Prämien 6 % in der gewählten Kategorie im ersten Jahr, 2 % auf Lebensmittel/Club-Mitgliedschaften, 1 % Basisprämie Willkommensbonus 200 $ nach Ausgaben in Höhe von 1.000 $ innerhalb von 90 Tagen Anmeldung Auf der Seite des Emittenten nicht angegeben (bitte bestätigen) Gebühr für Auslandstransaktionen Nicht aufgeführt (bitte bestätigen)

Mit dieser Karte können Sie die Prämien selbst bestimmen. Sie erhalten im ersten Jahr 6 % Cashback – bestehend aus 3 % Grundprämie plus 3 % Bonus im ersten Jahr – in einer Kategorie Ihrer Wahl aus den Bereichen Tankstellen und E-Auto-Ladestationen, Online-Shopping, Gastronomie, Reisen, Drogerien oder Heimwerkerbedarf, sowie 2 % in Lebensmittelgeschäften und Großhandelsclubs. Beide sind auf die ersten 2.500 $ der kombinierten vierteljährlichen Ausgaben begrenzt, für alles andere gibt es 1 %. Nach dem ersten Jahr sinkt der Prozentsatz in der gewählten Kategorie auf 3 %. Es gibt keine Jahresgebühr, einen Einführungs-APR von 0 % für 15 Abrechnungszyklen, danach einen variablen Zinssatz von 17,49 % bis 27,49 % sowie einen Bonus von 200 $ nach Ausgaben in Höhe von 1.000 $ innerhalb von 90 Tagen.

Ein Grund, warum dies die beste Kreditkarte für Studenten sein kann, die mehr Kontrolle über ihre Prämien wünschen, ist die Flexibilität, die gewählte Kategorie einmal pro Kalendermonat anzupassen, je nachdem, wie sich Ihre Ausgaben verändern. Bargeldprämien verfallen zudem nicht, solange das Konto besteht. Beachten Sie jedoch, dass die Bank of America auf Trustpilot eine Gesamtbewertung von 1,3/5 hat, wobei diese Bewertung die Bank als Ganzes widerspiegelt und nicht speziell diese Studentenkarte.

Manche Studenten verdienen sich zudem etwas dazu, indem sie freiberuflich tätig sind oder nebenbei ein kleines Unternehmen betreiben. Wenn das auf dich zutrifft, kann es die Abwicklung vereinfachen, geschäftliche Ersparnisse separat zu führen – unser Leitfaden zu den besten Banken für Sparkonten für Kleinunternehmen vergleicht die wichtigsten Optionen.

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5. Bank of America® Travel Rewards for Students: Am besten für ein Auslandsstudium geeignet

Die „Bank of America““ „Reiseprämien für Studenten“ ist eine der besten Kreditkarten für Studenten, die häufig reisen. Sie bietet keine Auslandsgebühren, unbegrenzt 1,5-fache Punkte auf alltägliche Einkäufe und 3-fache Punkte auf berechtigte Reisen, die über das Bank of America Travel Center gebucht werden.

Kartenmerkmale Details Jahresgebühr 0 Effektiver Jahreszins 0 % Einführungszinssatz für 15 Abrechnungszyklen, danach variabel zwischen 17,49 % und 27,49 % Prämien 1,5 Punkte pro 1 $ bei allen Einkäufen; 3 Punkte pro 1 $ bei berechtigten Buchungen über das BofA Travel Center Willkommensbonus 25.000 Punkte (~250 $) nach Ausgaben von 1.000 $ innerhalb von 90 Tagen Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Anmeldung Auf der Seite des Emittenten nicht angegeben (bitte bestätigen)

Für Studierende, die ins Ausland gehen, ist das herausragende Merkmal der Verzicht auf Auslandsgebühren, sodass bei Einkäufen im Ausland nicht der Aufschlag von etwa 3 % anfällt, den die meisten gängigen Karten erheben. Bei jedem Einkauf sammeln Sie unbegrenzt 1,5 Punkte pro Dollar, ohne dass Sie bestimmte Kategorien im Auge behalten müssen, und die Punkte verfallen nicht, solange das Konto besteht. Außerdem fällt keine Jahresgebühr an. Der Willkommensbonus beträgt 25.000 Punkte im Wert von etwa 250 US-Dollar für Reisen und Restaurantbesuche, sofern innerhalb von 90 Tagen 1.000 US-Dollar ausgegeben werden. Der effektive Jahreszins beträgt 0 % für die ersten 15 Abrechnungszyklen, danach variiert er zwischen 17,49 % und 27,49 %.

Die Karte ist zudem recht unkompliziert im Umgang, was für Studenten, die ihre erste Prämienkarte erhalten, von Bedeutung sein kann. Es gibt keine vierteljährlichen Kategorien, die man sich merken muss, was sie zu einer einfachen Option unter den besten Kreditkarten für Studenten macht. Auf der Seite der Bank of America sind die Unterlagen zum Nachweis des Studentenstatus jedoch nicht ganz klar dargelegt; überprüfen Sie daher vor der Beantragung die aktuellen Teilnahmebedingungen.

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Discover it Student Cashback im Vergleich zu Capital One Savor Student

Beide Karten zählen zu den besten Kreditkarten für Studierende, doch welche die bessere Wahl ist, hängt davon ab, wie viel Aufwand Sie in das Sammeln von Prämien investieren möchten. Die „Discover it Student Cashback““ bietet nach der Aktivierung 5 % Cashback in vierteljährlich wechselnden Kategorien sowie 1 % auf alle anderen Einkäufe und einen unbegrenzten Cashback-Match im ersten Jahr. Auch der Zinssatz liegt zu Beginn niedriger als bei der „Savor Student““. Das macht sie zu einer starken Option unter den Kreditkarten für Studierende ohne Bonitätshistorie, die noch keine Bonitätsbewertung haben.

Die „Savor Student“ lässt sich im Alltag einfacher handhaben: Sie bietet automatisch 3 % Cashback auf Lebensmittel, Restaurantbesuche, Unterhaltung und beliebte Streaming-Dienste sowie 1 % auf alle anderen Einkäufe. Wenn du eine Kreditkarte für Studierende mit soliden Alltagsprämien suchst, bei der nichts aktiviert werden muss, ist die „Savor“ die einfachere Wahl.

Merkmal Discover it Student Cashback Capital One Savor Student Prämien 5 % wechselnde Prämien plus 1 % Grundprämie 3 % in alltäglichen Kategorien + 1 % Grundprämie Aktivierung Vierteljährlich Keine Mindest-APR 16,49 % 18,49 % Willkommensangebot Cashback-Bonus im ersten Jahr 100 $ (bei einem Umsatz von 300 $) Anmeldebeleg Erforderlich Erforderlich Bewertung auf der Website Nicht veröffentlicht 4,5/5 (715 Bewertungen)

Savor Student ist eine einfache Karte ohne Aktivierungsaufwand, die 3 % Cashback auf verschiedene Kategorien des täglichen Bedarfs bietet. Discover it Student Cashback ist möglicherweise die beste Kreditkarte für Studenten, wenn Sie durch wechselnde 5-%-Kategorien und Cashback Match ein höheres Prämienpotenzial anstreben. Beide zählen zu den besten Kreditkarten für Studenten. Wenn du dein Budget über Kreditkartenprämien hinaus aufbessern möchtest, schau dir unseren Leitfaden zu den besten Apps zum Geldverdienen an, um flexible Möglichkeiten zu entdecken, wie du dir etwas dazuverdienen kannst.

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion: Discover it® Student Cash Back-Kreditkarte. Unter den besten Kreditkarten für Studenten in dieser Auswahl bietet Discover eines der attraktivsten Prämienpotenziale im ersten Jahr: 5 % Cashback in wechselnden Kategorien nach der Aktivierung und ein unbegrenztes Cashback-Match am Ende des ersten Jahres. Außerdem benötigen Sie für die Beantragung keine etablierte Bonität, was die Karte als erste Kreditkarte attraktiv macht. Der Nachteil ist, dass Sie die Bonuskategorien jedes Quartal aktivieren und im Auge behalten müssen. Wenn Sie eine Kreditkarte für Studierende mit automatischen Prämien in Alltags-Kategorien bevorzugen, ist die Capital One Savor Student die einfachere Wahl.

Wie viel Cashback kann ein Student tatsächlich verdienen?

Um zu sehen, was die besten Kreditkarten für Studenten in der Praxis einbringen können, nehmen wir monatliche berechtigte Ausgaben in Höhe von 300 $ als Beispiel. Mit die Capital One Savor Student-Karte ergeben 3 % Cashback auf Lebensmittel, Essen gehen, Unterhaltung oder berechtigte Streaming-Dienste etwa 9 $ pro Monat oder 108 $ pro Jahr – noch vor dem 100 $-Willkommensbonus. Mit die „Discover it Student Cashback““““ bringen 300 $, die in einer aktivierten 5-%-Kategorie ausgegeben werden, etwa 15 $ ein, und Discover verdoppelt den im ersten Jahr verdienten Cashback. Bei beiden handelt es sich um Studenten-Kreditkarten ohne Jahresgebühr, sodass diese Prämien nicht durch eine Jahresgebühr schmälert werden.

Monatliche Ausgaben in der Top-Kategorie Savor Student (3 %) Discover Cash Back (5-%-Kategorie) 150 $ ~4,50 $/Monat ca. 7,50 $/Monat 300 ca. 9 $/Monat ca. 15 $/Monat 500 ~15 $/Monat ca. 25 $/Monat

Beachten Sie, dass diese Zahlen davon ausgehen, dass alle Ihre Ausgaben in die höchste Prämienkategorie der jeweiligen Karte fallen und unterhalb der geltenden Obergrenze bleiben; daher können die tatsächlichen Prämieneinnahmen in der Regel davon abweichen. Die „Discover it Student Cashback““ gewährt 5 % auf bis zu 1.500 $ an aktivierten Einkäufen in wechselnden Kategorien pro Quartal, danach 1 %. Deshalb reicht es beim Vergleich der besten Kreditkarten für Studenten nicht aus, nur auf den höchsten beworbenen Prozentsatz zu achten.

Die beste Studentenkreditkarte für Sie sollte zu Ihren tatsächlichen Ausgaben passen. Prüfen Sie daher vor der Beantragung die aktuellen Kategoriegrenzen, Prämien und den effektiven Jahreszins. Wenn Sie vor der Beantragung etwas zusätzliches Taschengeld ansammeln möchten, sind Umfrageportale, die echtes Geld auszahlen, eine Option mit geringem Aufwand, die Sie in Betracht ziehen sollten.

So beantragst du eine Studentenkreditkarte

Du fragst dich, wie du eine Studentenkreditkarte bekommst? In den meisten Fällen dauert die gesamte Online-Beantragung nur 5 bis 10 Minuten. Viele der besten Kreditkarten für Studenten, darunter die „Discover it Student Cashback“““, sind speziell für Personen konzipiert, die noch keine lange Kreditgeschichte haben – daher ist eine lange Kreditgeschichte nicht immer erforderlich. Sie müssen im Wesentlichen Ihre persönlichen Daten, Angaben zum Einkommen und Informationen zu Ihrem Studium bereithalten.

Füllen Sie den Antrag mit Ihren Ausweisdaten, Angaben zum Einkommen und einer Sozialversicherungsnummer (SSN) oder einer anderen vom Aussteller akzeptierten Steuer-ID aus. Wenn Ihr derzeitiges Einkommen begrenzt ist, bieten einige der besten Nebenjobs Studenten eine flexible Möglichkeit, neben dem Studium zusätzliches Geld zu verdienen. Legen Sie einen Nachweis über Ihre aktuelle oder bevorstehende Immatrikulation vor, falls der Emittent dies verlangt. Die „Savor Student“-Karte von Capital One verlangt dies ausdrücklich, und Discover verlangt für seine Studentenkarten einen Nachweis über die Immatrikulation oder Ausbildung. Erhalten Sie eine Entscheidung – oft sofort, manchmal dauert es bei einer manuellen Prüfung einige Werktage. Aktivieren Sie die Karte – und bei der „Cash Back“-Karte von Discover mit wechselnden Kategorien sollten Sie die Bonuskategorien des Quartals vor Ablauf der Frist aktivieren, um den höheren Cashback-Satz zu erhalten.

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Die beste Kreditkarte für dich auswählen

Die besten Kreditkarten für Studierende sind nicht unbedingt diejenigen, die auf dem Papier die höchsten Prämien versprechen. Prüfen Sie zunächst, ob die Karte für jemanden mit Ihrem Kreditprofil geeignet ist, insbesondere wenn Sie nach einer Studentenkreditkarte suchen, für deren Beantragung keine Bonitätshistorie erforderlich ist. Entscheiden Sie dann, ob wechselnde Kategorien den zusätzlichen Aufwand wert sind oder ob einfachere automatische Prämien besser zu Ihnen passen.

Nutzen Sie diese kurze Übersicht, um die besten Kreditkarten für Studenten zu finden, die Ihren Bedürfnissen entsprechen:

Wenn Sie keine Bonitätshistorie haben und die höchste Prämienobergrenze wünschen: Discover it Student Cashback – für die Beantragung ist keine Bonitätsauskunft erforderlich und es gibt 5 % wechselnden Cashback.

Discover it Student Cashback – für die Beantragung ist keine Bonitätsauskunft erforderlich und es gibt 5 % wechselnden Cashback. Wenn Sie lieber keine Kategorien nachverfolgen möchten und die umfassendste Abdeckung im Alltag wünschen: Capital One Savor Student – mit automatischen 3 % auf Lebensmittel, Restaurantbesuche, Unterhaltung und beliebte Streaming-Dienste.

Capital One Savor Student – mit automatischen 3 % auf Lebensmittel, Restaurantbesuche, Unterhaltung und beliebte Streaming-Dienste. Wenn Sie im Ausland studieren oder oft reisen: Bank of America Travel Rewards für Studenten – ohne Auslandsgebühren und mit unbegrenzten 1,5 Punkten pro Dollar.

Bank of America Travel Rewards für Studenten – ohne Auslandsgebühren und mit unbegrenzten 1,5 Punkten pro Dollar. Wenn Sie Ihre eigene Bonuskategorie auswählen möchten: Bank of America – Maßgeschneiderte Bargeldprämien für Studenten, mit einem Satz von 6 % im ersten Jahr in einer Kategorie Ihrer Wahl.

Bank of America – Maßgeschneiderte Bargeldprämien für Studenten, mit einem Satz von 6 % im ersten Jahr in einer Kategorie Ihrer Wahl. Wenn Sie die einfachsten automatischen Prämien ohne Aktivierung wünschen: Discover it Student Chrome – 2 % auf Benzin und Restaurantbesuche sowie die höchste verifizierte Bewertung von 4,8 von 5 hier auf der Website.

Die Zugangsvoraussetzungen sind nicht bei allen fünf Karten identisch. Im Allgemeinen musst du mindestens 18 Jahre alt sein, eine Postanschrift in den USA haben und die Anforderungen des Emittenten hinsichtlich Einkommen, Studentenstatus und Identifikation erfüllen. Discover verlangt eine SSN, während Capital One eine ITIN akzeptiert, falls du keine SSN hast. Wenn du unter 21 Jahre alt bist, musst du in der Regel nachweisen, dass du die Zahlungen selbst leisten kannst. Die „Capital One Savor Student““ sowie beide Discover-Studentenkarten erfordern zudem einen Nachweis des Studentenstatus – dies solltest du bei der Auswahl einer Kreditkarte für Studierende berücksichtigen.

Wenn du dir während des Studiums ein regelmäßigeres Einkommen aufbauen möchtest, findest du in unserem Leitfaden zu den besten Online-Nebenjobs flexible Möglichkeiten, die sich gut mit deinem Vorlesungsplan vereinbaren lassen.

Wie wir Kreditkarten bewerten

Um die besten Kreditkarten für Studierende zu bewerten, berücksichtigen wir vier Hauptfaktoren, wobei Prämien für typische Ausgaben von Studierenden das größte Gewicht haben. Wir überprüfen Gebühren, Jahreszinssätze und Prämienraten direkt bei jedem Emittenten und vergleichen anschließend Wert, Zugänglichkeit und allgemeine Benutzerfreundlichkeit. So finden wir die beste Studentenkreditkarte für unterschiedliche Ausgabengewohnheiten – und nicht nur die Karte mit dem auffälligsten Werbeangebot.

Prämienwert für studentische Ausgaben (40 %): Wie viel eine gebührenfreie Karte bei Restaurantbesuchen, Lebensmitteln, Benzin und Streaming-Diensten zurückerstattet.

Wie viel eine gebührenfreie Karte bei Restaurantbesuchen, Lebensmitteln, Benzin und Streaming-Diensten zurückerstattet. Gebühren und Transparenz (25 %): APR-Spanne, Gebühren für Auslandstransaktionen und die Klarheit der Offenlegung der Geschäftsbedingungen.

APR-Spanne, Gebühren für Auslandstransaktionen und die Klarheit der Offenlegung der Geschäftsbedingungen. Zugangsvoraussetzungen (20 %): Wie zugänglich die Karte für Studierende ohne oder mit geringer Bonität ist.

Wie zugänglich die Karte für Studierende ohne oder mit geringer Bonität ist. Kundenservice und Bewertungen (15 %): Support durch den Emittenten und unabhängige Bewertungen wie auf Trustpilot.

Da sich die Konditionen von Kreditkarten recht schnell ändern können, überprüfen wir vierteljährlich alle Karten in unserem Ranking der besten Kreditkarten für Studenten erneut, einschließlich Gebühren, effektiver Jahreszinssätze, Prämien und Boni.

Fazit

Für die meisten Studierenden ist die „Discover it Student Cashback““-Kreditkarte derzeit die beste Kreditkarte für Studierende. Für die Beantragung ist keine Bonitätsprüfung erforderlich, es fällt keine Jahresgebühr an, und dank der wechselnden 5-Prozent-Kategorien sowie eines unbegrenzten Cashback-Match im ersten Jahr bietet sie hier die höchste Prämienobergrenze.

Die „Capital One Savor Student““ ist unser Zweitplatzierter unter den besten Kreditkarten für Studierende, mit automatischen 3 % Prämien in beliebten Alltags-Kategorien und einem Willkommensbonus von 100 $. Die „Discover it Student Chrome“ ist eine weitere einfach zu verwaltende Studentenkreditkarte ohne Jahresgebühr mit automatischen Prämien für Tankstellen und Restaurants, während die „Bank of America“ Customized Cash Rewards für Studenten“ dir mehr Kontrolle über deine Bonuskategorie bietet. Für Reisen oder ein Auslandsstudium ist die „Bank of America“ Travel Rewards für Studenten“ die bessere Wahl.

Informieren Sie sich vor der Beantragung über die aktuellen Bedingungen und Teilnahmebedingungen und erwägen Sie, vom ersten Tag an einen Dauerauftrag einzurichten, um den Aufbau Ihrer Bonität zu erleichtern.

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Häufig gestellte Fragen