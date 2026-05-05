Os 16 melhores jogos roguelite: títulos imperdíveis para 2026

Os melhores jogos roguelite combinam duas coisas: jogabilidade de alto risco e progresso a longo prazo. Fazem com que os jogadores continuem a voltar, oferecendo partidas aleatórias, melhorias permanentes e desafios que mudam sempre que jogas.

Para esta lista, escolhi 16 jogos roguelike que abrangem vários estilos; alguns são jogos de ação em ritmo acelerado, enquanto outros apostam mais na estratégia ou na exploração. Cada jogo foi escolhido com base na sua capacidade de ser jogado várias vezes, no sistema de progressão e na forma como te prende nesse ciclo viciante de melhoria.

As nossas melhores escolhas de jogos roguelite

Depois de testar dezenas de jogos roguelite, estes três títulos destacam-se por diferentes razões. Cada um deles capta na perfeição o que torna o género viciante: elevado valor de rejogabilidade, progressão gratificante e mecânicas que te mantêm envolvido, jogada após jogada.

1 Hades 2020 Um jogo de ação roguelite inspirado na mitologia, com combates frenéticos e enredos em constante evolução. Joga e descobre porque é que é o MELHOR jogo roguelite. Buy now 2 Slay the Spire 2019 Um jogo roguelite de construção de baralhos que transforma cada jogada num quebra-cabeças estratégico. Vais experimentar centenas de combinações de cartas, aprendendo a criar baralhos poderosos enquanto descobres novas sinergias e estilos de jogo a cada subida. Buy now 3 Dead Cells: Return to Castlevania Bundle 2023 Ação roguelite moderna combinada com a nostalgia de Castlevania. Esta versão do Dead Cells inclui personagens, armas e músicas clássicas da lendária série, mantendo o combate ágil e fluido. Buy now

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Os 16 melhores jogos roguelite que tens de experimentar

Aqui estão 16 dos melhores jogos roguelite. Quantos destes já jogaste e qual vai ser o teu próximo?

1. Hades [O melhor jogo roguelite para uma narrativa e ação inspiradas na mitologia]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 17 de setembro de 2020 Desenvolvedor Supergiant Games Editora Supergiant Games Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, macOS, iOS

O Hades combina combates precisos e baseados na habilidade com uma história que evolui a cada jogada. Na pele de Zagreus, corres, dás sprints, fazes investidas e atacas em salas criadas à mão, ligadas aos deuses gregos. Transformas vantagens peculiares em definições letais. O mais interessante é como a evolução das personagens se desbloqueia ao longo de dezenas de tentativas, transformando o fracasso num impulso para a frente.

O jogo parece um desenho animado feito à mão, com animações fluidas (um verdadeiro deleite num bom portátil para jogos) e uma banda sonora que muda com a ação. Se curtes roguelites, o Hades é uma boa escolha porque mistura ação com história, sendo considerado o melhor jogo do género Metroidvania.

A Supergiant desenvolveu o Hades a partir do Acesso Antecipado e aperfeiçoou cada ciclo até à perfeição. O elenco olímpico reage à forma como jogas, por isso as tuas relações mudam tanto quanto os teus percursos de construção. O trabalho de voz e a banda sonora de Darren Korb transmitem às cenas a mesma energia que sentes nas lutas.

A jogabilidade momento a momento resume-se a posicionamento, corridas durante as janelas de invulnerabilidade e sinergia entre bónus. As cadeias de ataque transformam-se quando incorporas uma melhoria do Daedalus ou combinas bónus Duo.

Porque é que o escolhemos? As jogadas repetíveis do Zagreus combinam combate dinâmico com diálogos e arcos narrativos em evolução, pelo que o progresso parece ao mesmo tempo mecânico e narrativo.

O Hades ganhou o prémio BAFTA de Melhor Jogo (2021), um dos cinco prémios que o Hades recebeu. Tive dificuldade em encontrar qualquer tipo de ponto negativo, mas as primeiras horas podem parecer muito dependentes de bónus; no entanto, os aspetos das armas espelhadas e as opções de Heat permitem-te ajustar as jogadas às tuas forças.

Porque é que cativa:

Nenhum outro roguelite combina uma narrativa centrada nas personagens com lutas rápidas a este nível.

As bênçãos dos deuses do Olimpo combinam-se em sinergias loucas, mas fáceis de perceber.

O sistema «Heat» aumenta a tensão com ajustes de dificuldade muito precisos.

O centro do jogo e os arcos narrativos dos personagens fazem com que cada morte pareça produtiva.

O meu veredicto: Se queres um roguelite que recompense a habilidade e a curiosidade na mesma medida, o Hades é a referência de excelência no seu género.

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2. Slay The Spire [O melhor jogo roguelite para quem adora estratégia com cartas]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 23 de janeiro de 2019 Desenvolvedor Mega Crit Editora Mega Crit Plataformas Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Windows, macOS, Linux

O Slay the Spire transforma a construção de baralhos numa escalada cheia de tensão, onde nenhuma jogada é igual à outra. Escolhes cartas de conjuntos limitados e abres caminho por entre pontos de interrogação ou inimigos de elite. O combate é previsível, implacável e maravilhosamente matemático. Cada turno é um pequeno quebra-cabeças com grandes consequências.

A MegaCrit combinou conceitos de jogos de cartas colecionáveis com uma estrutura roguelite e aperfeiçoou o jogo ao longo de anos. As quatro classes exigem abordagens totalmente diferentes, desde o acúmulo silencioso de veneno até à rotação de orbes. As subidas diárias e as jogadas personalizadas mantêm o meta dinâmico, mesmo muito tempo depois de uma série de vitórias.

Ajustas as cartas iniciais, identificas os pontos de ruptura dos danos, geres a densidade das cartas que tiras e aproveitas os motores de relíquias que redefinem toda a construção. As lutas mostram-te exatamente o que os inimigos vão fazer, o que faz com que os teus erros pareçam lições a aprender. Essa equidade cativa profundamente quem gosta de estratégia. Não há animações chamativas a distrair-te das decisões que estás a tomar, que é exatamente como um jogo para um jogador de topo como este deve ser concebido.

Por que é que o escolhemos A referência do género: escolhas precisas de cartas e encontros fáceis de perceber que transformam cada piso num quebra-cabeças novo e que dá para jogar várias vezes.

O Slay the Spire tem uma classificação «Esmagadoramente Positiva» no Steam, com mais de 160 mil avaliações de utilizadores no total, em várias línguas. O estilo artístico pode dividir opiniões, mas a clareza no combate é excelente.

Porque é que cativa:

Quatro classes com economias e escalabilidade radicalmente diferentes.

Centenas de cartas equilibradas em torno de uma matemática de combate rigorosa e elegante.

Uma enorme base de conhecimento da comunidade, suporte a mods e missões diárias.

O meu veredicto: O Slay the Spire é a referência dos jogos de construção de baralhos para quem procura uma densidade de decisões PURA e um domínio a longo prazo.

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3. Dead Cells: Pacote «Regresso a Castlevania» [O melhor jogo roguelite para quem sente saudades de Castlevania e gosta de um ritmo acelerado]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 6 de março de 2023 (lançamento do DLC) Desenvolvedor Motion Twin, Evil Empire Editora Motion Twin Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Linux, Windows, Xbox Series X e S, Xbox One, Mac Sistemas operativos

O Dead Cells já funcionava com um ciclo superintenso de combate instantâneo, biomas ramificados e melhorias significativas. O pacote «Regresso a Castlevania» adiciona armas clássicas e níveis repletos de estilo gótico que combinam a memória muscular das corridas rápidas com referências que os fãs adoram, tudo isto sem abrandar o ritmo do jogo.

Há também aqui um fator de nostalgia que não é forçado, mas que se aprecia melhor num monitor de jogos espetacular. No comando, é tudo uma questão de timing, janelas de defesa e controlo aéreo. Os projetos alimentam a progressão meta, enquanto as saídas alternativas incentivam percursos variados. O equipamento do Castlevania, desde o Vampire Killer até à Água Benta, encaixa-se em definições que, no fundo, continuam a parecer Dead Cells. As novidades exclusivas incluem um percurso de DLC em dois níveis que se ramifica para áreas secretas, uma lista robusta de faixas reorquestradas e novas lutas contra chefes que exigem uma execução de alto nível.

Por que é que o escolhemos Um ciclo de ação rápido e responsivo, realçado pelas armas e música fiéis a Castlevania.

O Dead Cells ultrapassou os 10 milhões de cópias vendidas em 2023. O entusiasmo é bem merecido. A repetição inicial dos biomas pode tornar-se monótona, mas a variedade dos DLCs e as células dos chefes trazem novidade rapidamente.

Porque é que dá certo:

Armas e inimigos famosos reinterpretados para um combate em ritmo acelerado.

A variedade de percursos mantém-se forte graças às saídas e segredos em várias camadas.

Anos de atualizações significam um vasto leque de mutações e itens.

O meu veredicto: Para os fãs incondicionais de Castlevania e os fãs de ação que gostam de velocidade acima de tudo, o pacote «Dead Cells: Return to Castlevania» é a escolha perfeita.

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4. Enter the Gungeon [O melhor jogo roguelite para tiroteios loucos e esquivas]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 5 de abril de 2016 Desenvolvedor Dodge Roll Editora Devolver Digital Plataformas PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

O Enter the Gungeon está na lista como o melhor jogo do género «bullet-hell» que não se leva demasiado a sério, e é exatamente por isso que funciona. As salas explodem em projéteis, deslizas pelo perigo com esquivas invencíveis e, depois, encadeias sinergias que transformam armas de brincar em armas capazes de derreter o ecrã. O humor funciona e os baús tentam-te a apostar recursos de que te podes vir a arrepender mais tarde.

Este jogo de exploração de masmorras da Dodge Roll tem imensos trocadilhos com armas, segredos, missões de NPCs, pisos escondidos e as muitas surpresas do Holster recompensam a curiosidade. O ritmo é fácil de apanhar, por isso as cortinas de balas tornam-se mais fáceis de antecipar com o tempo. As armas e as habilidades passivas combinam-se em definições que variam entre o modesto e o monstruoso.

Os patrões exigem jogadas calmas e movimentos precisos. O modo cooperativo traz uma diversão caótica sem transformar as salas numa confusão. O que o torna único é a variedade. Centenas de armas e itens combinam-se em combos que mantêm as jogadas sempre novas, mesmo muito depois de teres derrotado o Dragun pela primeira vez.

Porque é que o escolhemos? Padrões de «bullet hell» combinados com o domínio das esquivas e um arsenal criativo mantêm as salas táticas e as jogadas variadas ao longo de sessões longas.

O Enter the Gungeon tem uma classificação «Esmagadoramente Positiva» no Steam, com mais de 260 mil avaliações no total. O RNG pode limitar os picos de poder, mas conhecer os conjuntos de salas e as prioridades na loja ajuda a equilibrar as séries.

Porque é que funciona:

O timing das esquivas com rolamento é ágil e gratificante.

Os segredos e os percursos alternativos mantêm o desenvolvimento das habilidades constante.

O modo cooperativo intensifica a comédia sem tirar o desafio.

O meu veredicto: Se queres um jogo de tiroteio viciante, ao estilo arcade, que ainda recompense a mestria, o Entra no Gungeon é um jogo roguelite imprescindível.

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5. The Binding of Isaac: Rebirth [Melhor jogo roguelite pela sua profundidade distorcida e capacidade de rejogabilidade]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 4 de novembro de 2014 Desenvolvedor Nicalis, Inc., Edmund McMillen Editora Nicalis, Inc. Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita, iOS, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, New Nintendo 3DS, Wii U

The Binding of Isaac: Rebirth transforma os jogos de tiro com perspetiva de cima para baixo num labirinto de sinergias entre itens e pânico moral. As suas salas parecem simples, mas depois acumulam maldições, andares alternativos e desbloqueios que mudam completamente cada decisão sobre o que apanhar. É sombrio, descabido, engraçado e podes jogar vezes sem conta, graças aos conjuntos de itens que podem destruir ou transformar uma jogada.

O remake de Edmund McMillen expandiu o sucesso de culto de 2011 com um novo motor e, depois, acrescentou as expansões «Afterbirth» e «Repentance». O resultado é um roguelite com anos de segredos acumulados e uma rede de percursos que parece uma toca de coelho.

O grande atrativo é a interação com os itens. As lágrimas mudam de trajetória, os elementos empilham-se, os familiares orbitam ou fundem-se, e os acessórios influenciam ligeiramente o RNG. As características que o definem são o seu tom e a amplitude das mecânicas. É grotesco e muito centrado nos números, por isso o domínio vem tanto da rapidez das mãos como de um conhecimento enciclopédico dos itens.

Por que é que o escolhemos Um vasto leque de itens e sinergias loucas criam variedade de uma jogada para a outra.

O «The Binding of Isaac: Rebirth» ultrapassou os 5 milhões de cópias vendidas em todas as versões logo no início do seu ciclo de vida. Os gráficos podem afastar alguns jogadores, mas os projéteis fáceis de acompanhar e os sinais claros ajudam a desenvolver as tuas habilidades.

Porque é que dá certo:

Centenas de itens e acessórios com interações loucas.

Muitas rotas alternativas e chefes escondidos ampliam os objetivos.

Uma enorme comunidade de mods para novos desafios.

O meu veredicto: The Binding of Isaac: Rebirth é um jogo para toda a vida, se adoras a «roleta de builds» e gostas de aprofundar o teu conhecimento do sistema.

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6. Vampire Survivors [O melhor jogo roguelite para diversão pura e sem complicações]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 20 de outubro de 2022 Desenvolvedor Poncle Editora Poncle Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, iOS, Android, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now

O Vampire Survivors reduz o género a um caos com poucos comandos. Tu controlas, o disparo automático começa e, de seguida, o ecrã enche-se de gemas, áreas de efeito e uma chuva de evoluções. As jogadas começam frágeis, mas depois transformam-se em fantasias de poder que esmagam dezenas de milhares de inimigos em minutos.

O jogo também suporta modo cooperativo local, permitindo que até quatro jogadores partilhem a loucura neste jogo de sobrevivência de elite. É um verdadeiro banquete para experimentares diferentes combinações, quer queiras ecrãs cheios de alho ou evoluções com chicotes. A dinâmica principal gira em torno do controlo do percurso e do ritmo de ganho de XP. Manobras entre as multidões e decides quando evoluir ou quando acumular dano base.

É fácil de jogar e rápido, o que o torna um jogo perfeito para entrelaçar entre títulos mais pesados. O seu ponto forte é a facilidade de jogo. Em segundos já estás a jogar e, em quinze minutos, já tens uma história para contar sobre uma sinergia ridícula.

Por que é que o escolhemos Mínimo de interação, máximo de recompensa: o posicionamento e o crescimento da tua equipa impulsionam um ciclo de hordas cada vez mais intenso, perfeito para sessões curtas ou longas.

O Vampire Survivors ganhou o prémio BAFTA de Melhor Jogo (2023). Os gráficos são simples, mas a clareza adapta-se na perfeição a ecrãs cheios de ação.

Porque é que cativa:

Dezenas de armas e combinações passivas.

Imensos modos, relíquias e segredos.

Ótimo jogo para jogar com os amigos, seja qual for o teu nível.

O meu veredicto: Para uma dose instantânea de dopamina com decisões significativas, o Vampire Survivors é um jogo roguelite de topo, sem igual.

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7. Cult of the Lamb [O melhor jogo roguelite para construir e lutar na pele de um líder de culto fofo]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 11 de agosto de 2022 Desenvolvedor Monstro Gigante Editora Devolver Digital Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, GeForce Now

Metade jogo de construção de cidades, metade jogo de exploração de masmorras, o Cult of the Lamb faz-te pregar de dia e purgar à noite. Os sermões definem bónus passivos, os rituais ajustam os recursos e, depois, lanças-te a correr por masmorras curtas à procura de armas, maldições e resgates de seguidores que alimentam o teu rebanho. Equilibrar o jogo de exploração de masmorras mais sombrio com a construção de um mundo cria um ciclo de jogabilidade que parece ao mesmo tempo estratégico e pessoal.

A alternância da Monstro Gigante entre a gestão e as incursões mantém o ciclo sempre fresco. A decoração, as escolhas doutrinárias e as características dos seguidores transformam a base num conjunto de desafios acolhedor, enquanto as masmorras satisfazem a tua vontade de ação com arenas rápidas e chefes impressionantes.

A gestão é importante. Doença, descontentamento e fome podem agravar-se rapidamente se os ignorares, por isso os rituais e a criação de ordem tornam-se um metajogo gratificante. As incursões nas masmorras parecem feitas à medida dessa cadência, curtas o suficiente para caberem entre as tarefas do dia-a-dia. É giro e sombrio — muito parecido com o charme que vais encontrar noutros jogos como o Cult of the Lamb. Com um plano de conteúdos pós-lançamento que trouxe eventos e atualizações que melhoram a experiência do jogador.

Por que é que o escolhemos? As incursões rápidas nas masmorras alimentam uma simulação de aldeia viciante. Combate, gestão, cuidados com os seguidores e crescimento da base reforçam-se mutuamente entre as incursões.

O Cult of the Lamb vendeu 1 milhão de exemplares na primeira semana. A microgestão da base pode tornar-se um estrangulamento, mas os rituais e as melhorias abrem atalhos que reduzem o trabalho repetitivo.

Porque é que funciona:

As escolhas de doutrina e os rituais alteram significativamente as jogadas.

Os seguidores trazem histórias espontâneas e momentos de risco e recompensa.

Combate ágil com armas e maldições fáceis de perceber.

O meu veredicto: Cult of the Lamb é uma escolha encantadoramente sombria, se gostas de jogos de gestão e combates rápidos.

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8. A Maldição dos Deuses Mortos [O melhor jogo roguelite para dominares a escuridão e a ganância]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 23 de fevereiro de 2021 Desenvolvedor Passtech Games Editora Focus Entertainment Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Amazon Luna

A Maldição dos Deuses Mortos é um jogo roguelite de exploração de templos onde a gestão da luz e as maldições definem todas as decisões. Tens de gerir a resistência, as defesas e os modificadores enquanto percorres câmaras que te tentam com poder, mas a um custo.

Cada tesouro traz um risco e, quanto mais avanças, mais alto é o preço a pagar neste que é o melhor jogo de sobrevivência. A Passtech Games criou um ciclo compacto e repetível em torno de templos sombrios com influências mesoamericanas. As jogadas giram em torno das escolhas de percurso num mapa de salas, cada uma oferecendo vantagens ou encontros com inimigos de elite.

Escolhes as tuas lutas e, depois, as tuas dívidas, porque quase tudo se pode comprar com saúde. A cada momento, isso fica bem claro. As armas têm ritmos distintos, as janelas de defesa são generosas mas não ilimitadas, e a tocha altera a dinâmica do combate. As maldições acumulam-se como modificadores semipermanentes que alteram a tua configuração até as eliminares num chefe.

Por que é que o escolhemos As dinâmicas apertadas de combate corpo a corpo e as trocas de corrupção fazem com que cada escolha de relíquia seja um risco calculado e significativo.

Os mosaicos das salas podem repetir-se em sessões longas, mas o conjunto de maldições e a variedade de armas mantêm os percursos sempre novos.

Porque é que funciona:

A corrupção acrescenta reviravoltas temáticas que remodelam as jogadas, em vez de se limitar a melhorar os números.

O sistema de maldições transforma o risco em estratégia de construção de personagens, pelo que a ganância passa a ser um estilo de jogo.

Os kits de três armas permitem oportunidades satisfatórias de punir o adversário com combinações de defesas e ataques.

O meu veredicto: A Maldição dos Deuses Mortos é um roguelite bem estruturado e fácil de aprender, que recompensa jogadas ousadas com builds memoráveis e combates fáceis de acompanhar.

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9. Risk of Rain 2 [O melhor jogo roguelite para a loucura multijogador e picos de poder]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 11 de agosto de 2020 Desenvolvedor Hopoo Games Editora Gearbox Publishing Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S, Windows, Google Stadia

O Risk of Rain 2 é um caos 3D na terceira pessoa, onde o tempo aumenta a dificuldade e as partidas cooperativas vão de frágeis a imparáveis. Cada fase é uma corrida para encontrar o teletransportador, derrotar inimigos de elite e acumular relíquias, com artefactos e itens lunares a mudarem as regras para experiências de construção loucas.

Os sobreviventes jogam de formas completamente diferentes, desde os fundamentos do Commando até ao gancho explosivo do Loader ou às janelas de críticos precisos do Railgunner. Cada personagem tem habilidades únicas neste jogo de RPG que está na moda, por isso, aprender a encadear habilidades no modo cooperativo acrescenta uma dimensão de trabalho em equipa ao ciclo habitual dos roguelites.

O grande atrativo é o crescimento exponencial. Dez minutos de farm cuidadoso transformam-se em efeitos ativados por impacto que arrasam arenas inteiras, enquanto os artefactos mudam a meta, passando de enxames de inimigos para a singularidade dos itens. Os modos opcionais «Prismatic Trials» e «Eclipse» oferecem novos objetivos para os veteranos. É ainda melhor com amigos, onde as funções criam composições de equipa improvisadas e geram sinergias.

Por que é que o escolhemos As arenas 3D, o modo cooperativo para quatro jogadores e a combinação explosiva de itens criam curvas de poder dramáticas e momentos decisivos impulsionados pela equipa.

A recepção dos utilizadores joga o Risk of Rain 2 no Steam é «Esmagadoramente Positiva». Os gráficos na fase final do jogo podem tornar-se um pouco confusos, mas os sinais previsíveis e as ferramentas de mobilidade mantêm os jogadores experientes no controlo.

Porque é que funciona:

A escalada de dificuldade baseada no tempo obriga a decisões rápidas, em vez de tarefas monótonas de limpar o mapa.

Curvas de poder que variam de jogada para jogada e que transformam kits frágeis em builds capazes de derreter o ecrã, especialmente no modo cooperativo.

Os artefactos e os itens lunares reformulam as regras, garantindo uma alta rejogabilidade.

O meu veredicto: O Risk of Rain 2 é aquela fantasia de poder em estilo roguelite cooperativo que continua a valer a pena à medida que o teu grupo aprende os mapas e descobre combinações de itens que não funcionam.

10. Inscryption [O melhor jogo roguelite para quem adora surpresas e reviravoltas na história]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 19 de outubro de 2021 Desenvolvedor Jogos do Daniel Mullins Editora Devolver Digital Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming

O Inscryption é um jogo de terror único e um deckbuilder que inverte as regras do género. Começa como um jogo de cartas de sobrevivência numa cabana, mas depois transforma-se numa espiral de quebra-cabeças ao estilo «escape room» e numa narrativa meta. Mecânicas de sacrifício, totens e encontros intencionalmente desequilibrados ensinam-te a quebrar as regras, para depois te fazerem questionar as próprias regras.

A Jogos do Daniel Mullins mergulha no mistério. As estruturas dos atos reinventam as regras do tabuleiro e a narrativa, mas o fio condutor é uma matemática de risco bem pensada: trocar saúde por ritmo e tirar partido de ciclos de sacrifício. Os quebra-cabeças na cabana e fora dela escondem bónus permanentes e pistas narrativas.

O baralho de cartas é pequeno de propósito, o que dá mais ênfase às combinações do que à variedade. A atmosfera também contribui bastante, com efeitos sonoros inquietantes, uma interface diegética e personagens que parecem cúmplices nas tuas escolhas.

Por que é que escolhemos isto A construção de baralhos junta-se aos quebra-cabeças e ao meta-terror, recompensando a curiosidade e a adaptação.

O Inscryption ultrapassou 1 000 000 de exemplares vendidos poucos meses após o lançamento. As mudanças a meio do jogo podem dividir os puristas, mas as recompensas são criativas e mantêm o ritmo elevado.

Porque é que funciona:

As sinergias entre sacrifícios e totens permitem baralhos compactos, mas expressivos.

Os quebra-cabeças do tipo «escape room» estão diretamente ligados à progressão mecânica.

A camada meta reinterpreta as vitórias e as derrotas de formas memoráveis.

O meu veredicto: O Inscryption é um dos raros jogos do género «roguelite» com construção de baralhos que surpreende tanto a nível mecânico como narrativo.

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11. Returnal [O melhor jogo roguelite para ação e atmosfera intensas de ficção científica]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 15 de fevereiro de 2023 (versão para PC) Desenvolvedor Housemarque, Climax Studios Editora PlayStation Publishing LLC Plataformas PlayStation 5, Microsoft Windows

O Returnal é um jogo de tiro na terceira pessoa super-rápido, com padrões de «bullet hell» e uma narrativa de ficção científica que se repete, onde cada queda em Atropos te ensina novos percursos e ritmos dos inimigos. Combina a precisão dos jogos de arcada com uma narrativa envolvente.

Cada ciclo deste jogo de referência para PC reinicia o mundo, enquanto os inimigos ficam mais rápidos, os chefes tornam-se mais mortíferos e a Selene (a tua personagem) tenta reconstruir o seu passado. A Housemarque trouxe a sua experiência arcade para um projeto de grande orçamento. Os biomas mudam a cada ciclo e as cadeias de adrenalina recompensam as sequências sem acertos com sentidos mais apurados e danos maiores.

As funcionalidades do DualSense na PS5 destacam o feedback tátil e os modos ADS. Os chefes são previsíveis, mas exigentes, e as características das armas acabam por se tornar as tuas favoritas. Os desafios diários e as sequências nas casas acrescentam objetivos para além de simplesmente passar os níveis. A história é ambígua, com pistas ambientais e gravações de áudio que dão mais profundidade à trajetória da Selene.

Por que é que o escolhemos O combate em terceira pessoa de alta fidelidade, com uma estrutura de reinício após a morte, exige o domínio dos movimentos, do timing e do controlo da arena.

O Returnal foi o vencedor do prémio BAFTA Games – Melhor Jogo (2022). (Fonte: lista de vencedores dos prémios BAFTA). As jogadas podem ser longas para uma sessão casual, mas as ferramentas permanentes e os atalhos reduzem drasticamente a repetição.

Porque é que funciona:

Os parasitas e os artefactos criam trocas de risco interessantes e desequilibradas.

A coreografia dos chefes é exigente, mas justa, perfeita para tentativas repetidas.

Várias vias de progressão mantêm as jogadas falhadas produtivas.

O meu veredicto: O Returnal é o jogo roguelite de referência para consola, para jogadores que procuram combate superpreciso envolto num rico ambiente de ficção científica.

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12. Deep Rock Galactic: Survivor [O melhor jogo roguelite para acabar com insetos com os amigos no subsolo]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 14 de fevereiro de 2024 Desenvolvedor Funday Games Editora Ghost Ship Publishing Plataformas GeForce Now, Microsoft Windows

Deep Rock Galactic: Survivor é um jogo de tiro automático para um jogador, no estilo «survivor», inspirado no universo mineiro do DRG. Vais manobrar enxames de inimigos e combinar melhorias para controlar áreas absurdas, tudo isto enquanto o entusiasmo característico dos anões mantém a jogabilidade intensa e envolvente.

As armas disparam automaticamente. Podes concentrar-te em esquivar, minerar e recolher melhorias enquanto o caos se desenrola neste jogo cooperativo imperdível. Equipamentos específicos para cada classe e percursos de evolução permitem-te mergulhar em percursos de perfuração ou na defesa contra áreas de efeito. As fases intensificam-se rapidamente, por isso é importante escolher bem os itens e planear as rotas.

É uma adaptação satisfatória da identidade do jogo original para um ciclo de jogo conciso. O lançamento da versão 1.0 trouxe ajustes de equilíbrio e conteúdo para completar a estrutura do acesso antecipado.

Porque é que o escolhemos Enxames ao estilo «Survivor», mineração e combinações de classes juntam-se em jogadas a solo rápidas, com uma progressão clara e percursos de equipamento gratificantes. |

O «Deep Rock Galactic: Survivor» chegou o pico histórico de 56 943 jogadores simultâneos no SteamDB. Falta-lhe o caos cooperativo do original, mas o ciclo de construção e exploração atinge os mesmos pontos de satisfação.

Porque é que dá certo:

A mineração é a fonte de recursos para construções maiores.

As classes e as vantagens levam as jogadas a estilos bem diferentes.

A banda sonora e as vozes mantêm o ambiente divertido, sem ser monótono.

O meu veredicto: O Deep Rock Galactic: Survivor é uma versão divertida do DRG que satisfaz aquela vontade de «só mais uma jogada» com picos de poder alimentados pela mineração.

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13. As Pedras Sagradas [Melhor jogo roguelite para uma aventura de fantasia acessível]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 21 de julho de 2018 Desenvolvedor CFK Co., Ltd. Editora CFK Co., Ltd. Plataformas Nintendo Switch, Wii U, Game Boy Advance, Nintendo 3DS não sei

O Sacred Stones é um jogo de ação com estilo retro, focado em chefes, com novas tentativas rápidas e aprendizagem de padrões. O Sacred Stones tem um toque clássico de jogo de plataformas e ação, ao mesmo tempo que oferece o ritmo de sessões curtas que os fãs de roguelite adoram quando querem praticar combates e aperfeiçoar percursos.

O Sacred Stones apresenta-se como um jogo de ação em pixel art, construído em torno de encontros com chefes e de um conjunto de armas simples. Tem um design minimalista: uma lista de movimentos focada, sinais fáceis de perceber e um ciclo claro de «tentar de novo» tornam-no acessível para quem está a dar os primeiros passos no combate baseado em padrões.

A progressão dá ênfase ao domínio, não a tabelas de cálculo. Vais pegar num punhado de armas e aperfeiçoar o teu posicionamento. Pensa nisto como uma pausa refrescante num género cheio de camadas meta. É rápido de aprender e gratificante de aperfeiçoar.

Porque é que o escolhemos Partidas curtas, com um estilo retro, um design focado nos chefes e trocas rápidas de armas tornam-no fácil de aprender e gratificante de dominar.

É mais uma ação clássica do que uma progressão totalmente ao estilo roguelite, mas o ritmo de novas tentativas rápidas encaixa bem com o público do roguelite.

Porque é que dá certo:

As partidas curtas tornam-no ideal para sessões rápidas.

Sinais claros ensinam o timing e o espaçamento de forma eficiente.

A rotatividade mínima do equipamento mantém o foco no desenvolvimento das habilidades.

O meu veredicto: O Sacred Stones é um jogo simples e direto para desenvolver habilidades, que combina bem com jogos roguelite mais intensos na tua rotina.

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14. Blue Prince [O melhor jogo roguelite para mistério e domínio sala a sala]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 10 de abril de 2025 Desenvolvedor Dogubomb Editora Raw Fury Plataformas PlayStation 5, GeForce Now, Xbox Series X e S, Windows

Blue Prince é um jogo de exploração de mansões procedural, onde colocas divisões e tiras o máximo partido de turnos limitados. Cada jogada é um desafio de resolução de problemas espaciais, parte quebra-cabeças e parte planeamento ao estilo roguelite, com segredos escondidos atrás de desvios arriscados e chaves escassas.

Lançado em abril de 2025, o Blue Prince combina uma curva de aprendizagem suave com um gerador de layouts cheio de surpresas. És tu que decides a próxima sala, geres os recursos para fechaduras e atalhos e persegues relíquias que redefinem as prioridades. A sua apresentação sóbria mantém a atenção no teu mapa e nas escolhas que ele oferece. Algumas levam a melhorias úteis, enquanto outras desbloqueiam segredos enigmáticos ou becos sem saída perigosos neste jogo de quebra-cabeças épico.

À medida que a casa revela novas regras, adaptas-te criando tipos de salas que se encaixam no teu plano de percurso. Não se trata tanto de Twitch, mas sim de eficiência elegante.

Porque é que o escolhemos As salas de desenho e o número limitado de passos transformam a exploração numa estratégia, com a busca pela Sala 46 a definir os objetivos a longo prazo.

As avaliações dos utilizadores do Steam têm uma taxa de ~86% de comentários positivos no período de lançamento. As primeiras horas podem parecer um pouco confusas, mas assim que percebes as regras, a mansão torna-se viciante de otimizar.

Porque é que funciona:

A interface simples mantém a atenção no percurso, e não nos menus.

Os desbloqueios incentivam novas estratégias em vez de apenas aumentar as estatísticas.

Os quebra-cabeças combinam na perfeição com o risco do estilo roguelite e os desvios são tentadores.

O meu veredicto: O Blue Prince é um jogo de quebra-cabeças roguelite inteligente e equilibrado, para jogadores que adoram tirar o máximo partido de turnos limitados.

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15. Windblown [Melhor jogo roguelite para fãs de ação cooperativa em alta velocidade]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data de lançamento 24 de outubro de 2024 Desenvolvedor Motion Twin Editora Motion Twin, Kepler Ghost Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now

Do estúdio por trás do Dead Cells, o Windblown apresenta combate rápido, cheio de corridas, e coordenação em modo cooperativo. O objetivo é fazer jogadas curtas repletas de manobras ágeis, permitindo-te deslizar por entre as multidões enquanto sincronizas as oportunidades com um parceiro.

O site oficial da Motion Twin descreve-o como um roguelite de ação cheio de energia, com um arsenal flexível e movimentos elegantes. Podes esperar jogadas que valorizam tanto a execução como o planeamento do percurso. As definições de personagem concentram-se na mobilidade, no controlo de multidões e em oportunidades para ataques devastadores. O ritmo do jogo é acelerado.

Por que é que o escolhemos Concebido para a velocidade e a rejogabilidade: combate ágil e um plano de conteúdo que vai adicionando biomas e sistemas ao longo do tempo.

Se os teus roguelites favoritos te pedem que sejas mais astuto do que matemático, este jogo é mesmo para ti.

Porque é que nos cativa:

O modo cooperativo acrescenta sincronização e adequação de papéis sem travar o ritmo.

As sessões curtas incentivam a experimentação de novas armas, em vez de as guardares.

Dá prioridade ao domínio dos movimentos, por isso a expressão das habilidades continua a ser o centro das atenções.

O meu veredicto: O Windblown acerta em cheio para os jogadores que procuram velocidade com estilo e sinergia cooperativa nos seus roguelites.

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16. Slay the Spire 2 [Melhor híbrido de roguelite a chegar]

A nossa pontuação A definir Data de lançamento Acesso Antecipado (março de 2026) Desenvolvedor MegaCrit Editora Megacrit Plataformas A definir

O Slay the Spire 2 é a sequela do modelo moderno de jogos de construção de baralhos e vem expandir o seu conjunto de cartas, classes e estrutura de jogadas, com melhorias na arte e na interface de utilizador para facilitar a leitura. É apresentado como uma evolução da densidade de decisões extremamente precisa do original, em vez de uma sequela que inclua tudo e mais alguma coisa.

A equipa anunciou um calendário revisto para o Acesso Antecipado, para dar mais margem de manobra ao desenvolvimento. Esse atraso sugere um foco na qualidade e numa melhor identidade das classes, que é exatamente o que uma sequela deste calibre precisa. Podes esperar uma experiência familiar, com novos pormenores mecânicos e tipos de encontros que vêm agitar a avaliação das cartas e a escolha de percursos.

É um jogo a não perder para quem gosta de árvores de decisão elegantes. A expectativa é grande porque, neste género, a maioria dos jogos de construção de baralhos ainda é comparada ao primeiro título.

Por que escolhemos isto O Acesso Antecipado está previsto para março de 2026. Vai expandir a fórmula ADORADA com novas personagens, cartas e variantes de atos ramificados, mantendo ao mesmo tempo a clareza do original.

O atraso prolonga a espera, mas mais tempo deve traduzir-se em sistemas mais limpos e num equilíbrio mais saudável. Enquanto esperas, dá uma olhadela a jogos incríveis como o «Slay the Spire».

Porque é que isto nos agrada:

Uma pista mais longa costuma significar um melhor equilíbrio logo no primeiro dia.

A atualização visual deve melhorar a clareza durante o combate em jogadas com APM elevado.

Novos inimigos e eventos vão redefinir as estratégias de construção de baralhos.

O meu veredicto: O Slay the Spire 2 é o jogo de construção de baralhos mais importante que se avizinha, e é provável que o tempo extra valha a pena em termos de profundidade duradoura.

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O meu veredicto geral: Qual é um bom roguelite para começar?

Eis exatamente o que deves jogar primeiro, consoante a forma como gostas de aprender e de avançar nas jogadas:

Fãs do género moderno → Hades . Jogos rápidos, Windows justos, definições variadas e momentos narrativos marcantes.

. Jogos rápidos, Windows justos, definições variadas e momentos narrativos marcantes. Principiantes → Vampire Survivors . Mais leve, sessões curtas, picos de poder bem definidos, progresso visível.

→ . Mais leve, sessões curtas, picos de poder bem definidos, progresso visível. Jogadores hardcore → Noita . Profundidade do sistema, física exigente, enorme potencial para o uso de varinhas.

→ . Profundidade do sistema, física exigente, enorme potencial para o uso de varinhas. Jogadores casuais → Dead Cells. Movimentos ágeis, biomas fáceis de perceber, muitas rotas viáveis.

O que dizem os jogadores no Reddit e no Steam?

Se precisares de uma terceira opinião, eis o que outros jogadores dizem sobre os jogos roguelite da nossa lista.

Jogo Citação do jogador Fonte Hades «Há sempre algo novo para descobrir ou progressos a fazer. Altamente recomendado!» @HorusZA Comunidade Steam Slay the Spire «O problema do Slay the Spire é que tornou todos os outros jogos roguelite de construção de baralhos obsoletos antes mesmo de estes terem sido lançados.» @Mymla Comunidade Steam Dead Cells «… Absolutamente fantástico e genial, mesmo nesta fase inicial. Sim, vais morrer muitas vezes, mas nunca parece ser grande coisa. O objetivo do jogo está mesmo nos combates momento a momento — e o facto de seres recompensado por cada jogada numa progressão lenta e permanente significa que nunca te sentes enganado. Altamente recomendado.» @Lizardo Comunidade Steam The Binding of Isaac: Rebirth «Vai destruir a tua vida. Este jogo é uma bênção e uma maldição.» @Practical_Doughnut27 tu Reddit Vampire Survivors «Um jogo muito divertido, vale mesmo a pena pelo preço irrisório… mesmo que seja só para jogar de vez em quando enquanto esperas que o jantar fique pronto, já vale a pena.» @LupinThe8th Reddit

Como é que escolho entre os melhores jogos roguelite de 2025?

Podes encontrar análises mais aprofundadas e apaixonadas sobre jogos no nosso blogue, feito por jogadores para jogadores. Aqui ficam algumas dicas para te ajudar a escolher o que mais te interessa.

Decide a duração das tuas sessões: as sessões curtas são ideais para jogadas rápidas, enquanto as mais longas favorecem o planeamento do percurso e mudanças de estratégia a meio do jogo.

Verifica o progresso geral: se desbloquear coisas de forma constante te ajuda a aprender, escolhe jogos com árvores de melhorias claras.

Escolhe o esquema de controlo: o rato e o teclado são ideais para cartas e menus, enquanto o comando é mais adequado para jogos de ação e de plataformas.

Percebe o ritmo dos chefes: sinais justos e padrões fáceis de perceber são mais importantes do que barras de vida puras.

Dá uma olhadela na vitalidade da comunidade: cenários de mods ativos, discussões entre utilizadores, patches e guias aceleram a curva de aprendizagem.

Analisa a progressão da dificuldade: um bom bioma inicial ensina, as zonas posteriores testam e o final do jogo exige mestria.

Por falar nisso, não te esqueças de dar uma vista de olhos no fiável mercado online da Eneba para encontrares produtos de jogos a preços acessíveis. Podes encontrar imensos jogos fantásticos, novos lançamentos a preços competitivos, subscrições e muito mais.

Dica de profissional Se não encontrares o jogo na nossa loja, podes usar um cartão-presente de jogos e usar o saldo do cartão para recarregar a tua consola ou o teu PC. Temos Xbox, PS5, Steam e MUITO MAIS. Temos imensas promoções para que possas comprá-los a um preço mais barato. Aproveita já.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo roguelite?

O melhor jogo roguelite é o Hades. É frequentemente elogiado como um dos melhores roguelites pela sua combinação de ação, enredo envolvente e jogabilidade acessível. Outros favoritos incluem o Dead Cells, o Slay the Spire e o Risk of Rain 2, para fãs de diferentes géneros.

Qual é o jogo roguelite mais difícil?

O The Binding of Isaac: Rebirth é frequentemente mencionado como um dos roguelites mais difíceis devido às suas combinações aleatórias de itens, chefes brutais e curva de aprendizagem íngreme. Outros jogos, como o Returnal e o A Maldição dos Deuses Mortos, também oferecem uma dificuldade exigente.

O que é melhor, roguelike ou roguelite?

Nenhum dos dois é objetivamente melhor, depende mesmo só da tua preferência. Os roguelikes focam-se na morte permanente e não há progressão entre as jogadas. Os roguelites oferecem melhorias persistentes e tendem a ser mais acessíveis. Os roguelites atraem jogadores que gostam de progressão permanente.

O que é um jogo roguelite?

Um roguelite é um jogo que inclui a morte permanente e a geração procedural, mas que também apresenta uma meta-progressão, como desbloquear novas habilidades ou personagens após cada jogada. É uma versão mais tolerante e acessível de um roguelike tradicional por turnos.

Qual é o roguelike mais popular?

É difícil escolher só um, mas o Hades está sempre entre os melhores, tanto na opinião da crítica como nas avaliações dos jogadores, mas títulos como o Slay the Spire e o Dead Cells também têm muitos fãs.

Qual é o roguelite com a melhor história?

Os roguelites com uma história forte são raros, mas títulos como o Hades destacam-se, entrelaçando a progressão narrativa nos ciclos de jogadas.

The best roguelite game is Hades. It is often praised as a top roguelite for its mix of action, story-driven game, and accessible gameplay. Other favorites include Dead Cells, Slay the Spire, and Risk of Rain 2 for fans of different genres.