20 jogos parecidos com o «Cult of the Lamb» em 2026 que vais adorar

Jogos como o Cult of the Lamb juntam um caos adorável, um estilo artístico assustador e fofo e a magia de gerir uma seita, e há vários outros títulos que captam essa mesma vibração. Cada um traz o seu toque pessoal ao humor negro, às mecânicas inteligentes e à jogabilidade cheia de ação, oferecendo-te novas formas de liderar os teus seguidores excêntricos e explorar mundos distorcidos.

Reuni as melhores alternativas com a mesma energia, charme e personalidade desequilibrada que tornaram o Cult of the Lamb tão viciante. Desde comunidades excêntricas a ciclos de combate frenéticos, há muito para descobrir. Vamos explorar as melhores aventuras distorcidas, acolhedoras e caóticas que existem.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Cult of the Lamb

Os jogos semelhantes a Cult of the Lamb oferecem uma mistura de sobrevivência excêntrica, construção estratégica de bases e jogabilidade com um charme sombrio. Vais liderar colónias bizarras, esquivar-te de desastres loucos e explorar mundos que são, em partes iguais, assustadores e hilariante. Estas escolhas de topo oferecem a mesma diversão caótica, estratégia inteligente e humor negro que fazem com que cada sessão pareça uma aventura louca e viciante.

1 Don’t Starve 2013 Um clássico de sobrevivência com um estilo artístico peculiar, desenhado à mão, e humor negro. Constrói, cria e sobrevive enquanto geres recursos escassos num mundo cheio de caos. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Mais do que um simulador de agricultura, oferece segredos da cidade, relações interpessoais e uma construção de base gratificante. Dá-te aquela mesma sensação de cuidar das coisas, mas com um toque estratégico. Buy now 3 RimWorld 2018 Gere uma colónia de personagens únicas enquanto enfrentas eventos aleatórios e catástrofes. A narrativa emergente e os momentos caóticos fazem com que cada jogada seja sempre nova. Buy now

Estes três são só o começo. Continua a ler para descobrires todos os 20 jogos que captam o caos excêntrico e o humor negro que adoraste no Cult of the Lamb. Vais encontrar novos mundos para explorar, seguidores estranhos para gerir e imensas surpresas que vão fazer com que cada jogada pareça nova e divertida.

20 jogos parecidos com o Cult of the Lamb que não deves perder

Quantos destes já jogaste? Se adoras transformar pequenos seguidores em lacaios leais, explorar mundos estranhos e rir do caos sombrio e distorcido, vais adorar isto. Reuni as melhores escolhas que captam toda essa loucura e muito mais: a lista definitiva de jogos semelhantes a Cult of the Lamb.

1. Don’t Starve [Sobrevive e prospera numa região selvagem e inóspita]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de sobrevivência na natureza Plataformas Windows, macOS, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2013 Criador(es) Klei Entertainment (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo ~100 horas, em média (os jogadores dizem que jogam entre 60 e 120+ horas) Ideal para Jogadores que adoram sobrevivência de alto risco, construção de bases e exploração O que eu gostei O estilo artístico sombrio e fantasioso; a morte permanente e o mundo gerado aleatoriamente mantêm o jogo sempre novo; os sistemas de criação incentivam a criatividade e a experimentação

O Don’t Starve leva-te a um mundo sombrio e inquietante, com um estilo de desenho animado, onde cada dia é uma corrida de tirar o fôlego pela sobrevivência, cheia de reviravoltas inesperadas e emoção a mil. Jogas na pele de um cientista náufrago preso numa selva bizarra, e o teu objetivo é simples… manter-te vivo. Fácil de dizer, difícil de fazer.

Desde recolher recursos e caçar criaturas assustadoras até criar ferramentas, construir abrigos e afastar monstros de pesadelo, cada dia parece um malabarismo cuidadosamente planeado. Os visuais do jogo, inspirados em Tim Burton, e a banda sonora de uma beleza assombrosa conferem-lhe uma personalidade distinta que é ao mesmo tempo sinistra e estranhamente encantadora.

Porque é que o escolhemos Porque nenhum outro jogo de sobrevivência mistura o charme gótico, a descoberta caótica e aqueles momentos constantes de «oh não, e agora?» como este.

A tua base é uma ecrã para a estratégia e a criatividade. Planear onde colocar armadilhas, culturas e estruturas pode fazer a diferença entre prosperar ou ter um fim terrível. Esse ciclo de sobrevivência + construção de bases é viciante: cada decisão conta e recompensa tanto o raciocínio inteligente como a experimentação.

A morte permanente e os mundos gerados proceduralmente mantêm cada jogada tensa e emocionante, enquanto sistemas de criação aprofundados e inúmeros conteúdos desbloqueáveis garantem que a progressão nunca se torne monótona. A comunidade de modding também é enorme, oferecendo infinitas formas de ajustar a jogabilidade, adicionar novas personagens e manter o mundo fresco muito depois das tuas primeiras doze mortes.

O meu veredicto: Os fãs de Cult of the Lamb vão adorar o Don’t Starve pelo seu charme caótico, humor negro e ciclos de sobrevivência gratificantes. É perfeito para quem gosta de planear, experimentar e rir das próprias desventuras num mundo distorcido e maravilhosamente estranho.

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2. Stardew Valley [Cultiva, constrói a tua quinta de sonho]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida na quinta / RPG Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) ConcernedApe; autoeditado Tempo médio de jogo Centenas de horas para muitos jogadores (os utilizadores do Reddit falam de mais de 500 a mais de 1 000 horas) Ideal para Jogadores que adoram jogos relaxantes, com gestão aberta, agricultura, artesanato e construir relações O que gostei A liberdade de moldares a tua vida, a encantadora arte pixelizada, os sistemas sociais profundos e o ciclo infinito de progressão e exploração

O Stardew Valley começa de forma simples: herdas uma pequena quinta desarrumada e decides dar uma reviravolta na tua vida mudando-te para uma cidadezinha tranquila. Começas por limpar as ervas daninhas e plantar algumas culturas. Depois, o jogo vai-te envolvendo cada vez mais. De repente, estás a cultivar, a pescar, a extrair minerais, a cozinhar, a melhorar o teu equipamento e, de alguma forma, ainda a tentar lembrar-te do aniversário de toda a gente.

O ambiente é fantástico. A arte pixelizada transmite calor e nostalgia sem parecer forçada, e Pelican Town dá mesmo a sensação de ser um local habitado. Cada personagem tem a sua rotina, pequenas peculiaridades e momentos da história que vais descobrindo aos poucos só por estares por lá. É relaxante de uma forma que te apanha de surpresa: entras «por um ou dois dias» e, quando dás por ti, percebes que, sem dares por isso, jogaste durante quatro horas.

Porque é que o escolhemos Porque é a referência por excelência dos jogos de simulação de vida aconchegante, transformando dias simples na quinta na rotina mais gratificante que alguma vez vais adorar.

Foi a evolução do jogo que me manteve viciado. Estás sempre a avançar em direção a algo: melhores ferramentas, novos edifícios, novas áreas, novos peixes, novas receitas, o que quer que te interesse. E o jogo nunca te apressa. Otimiza a tua quinta ao máximo ou limita-te a decorar a tua casa, a acariciar os teus animais e a curtir a banda sonora. As atualizações e os mods só vêm expandir a quantidade já enorme de conteúdo.

O meu veredicto: o Stardew Valley é um daqueles jogos que abres à procura de um pouco de paz e sossego e acabas completamente absorvido. Se gostas de mundos acolhedores com imensa liberdade e uma progressão lenta, mas gratificante, vais perceber porque é que as pessoas adoram este jogo.

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3. RimWorld [Gerir uma colónia com diversão caótica]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia / Estratégia Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Ludeon Studios (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Dezenas a centenas de horas; muitos jogadores dizem ter jogado mais de 500 a mais de 1000 horas no Reddit Ideal para Jogadores que curtem narrativas profundas e emergentes, planeamento estratégico e simulações de colónias em mundo aberto O que eu gostei A narrativa impulsionada pela IA, os eventos imprevisíveis, a simulação rica das características e estados de espírito dos colonos e a rejogabilidade infinita através de mundos proceduais

O RimWorld vive da imprevisibilidade, transformando cada colónia numa história. Começa de forma bastante simples: fizeste uma aterragem de emergência num planeta distante com alguns colonos azarados, e a tua missão é mantê-los vivos. À primeira vista, parece fácil. Depois, alguém fica com intoxicação alimentar e uma erupção solar queima toda a tua energia. Os saqueadores aparecem bêbados e furiosos, e o teu melhor médico enlouquece completamente por causa do esquilo de estimação da colónia.

É isso que é o RimWorld em poucas palavras: todos os teus planos cuidadosamente traçados vão por água abaixo, puro caos narrativo da melhor maneira possível. O que o torna tão viciante é a forma como todos os sistemas se interligam. Estás a gerir estados de espírito, o tempo, a disposição da base, a investigação, a produção de comida, eventos aleatórios e as personalidades muito questionáveis dos teus colonos.

Por que é que o escolhemos Porque cada jogada transforma-se num gerador de histórias bizarras e inesquecíveis, alimentado por puro caos e por um drama brilhante da IA.

E nada disso é pré-definido. O jogo cria histórias com base em toda a loucura que acontece na tua colónia, por isso cada jogada parece uma nova temporada de uma série que nem sabias que estavas a criar. Os piores desastres acabam muitas vezes por se tornar as memórias mais engraçadas.

Visualmente, é simples, limpo e encantador, naquele estilo minimalista de ficção científica. Mas não te deixes enganar; este jogo tem profundidade para dar e vender. A comunidade de modding? Completamente louca, no melhor sentido possível. Novos biomas, eventos, facções, contadores de histórias… podes transformar o RimWorld em qualquer coisa, desde um jogo de construção descontraído até um reino medieval ou um simulador de sobrevivência de terror.

O meu veredicto: O RimWorld é perfeito se adoras jogos de estratégia que geram caos de forma orgânica. Capta a mesma sensação de «os meus seguidores são uns gremlins esquisitos, mas adoro-os» que o Cult of the Lamb, mas com muito mais profundidade e histórias infinitas e imprevisíveis.

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4. Oxygen Not Included [Mantém os teus colonos vivos no subsolo]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia espacial / Estratégia Plataformas Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2019 Criador(es) Klei Entertainment (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Dezenas de horas, muitas vezes entre 70 e 140+ Ideal para Jogadores que gostam de gestão aprofundada, gestão de recursos e simulação emergente O que eu gostei Os sistemas de automação inteligentes, os ciclos de recursos que te põem à prova e a liberdade de otimizar a tua colónia em condições extremas

Não esperava que um simulador de colónia espacial me mantivesse na ponta da cadeira, mas o Oxygen Not Included rapidamente provou que eu estava errado. Cada pequeno duplicante tem as suas necessidades, e cada tubo, linha elétrica e saída de oxigénio é um desastre potencial à espera de acontecer.

É o tipo de desafio que faz deste um dos melhores jogos de sobrevivência que há: estás constantemente a pensar no futuro, a gerir recursos e a rir (ou a entrar em pânico) com o desastre que se desenrola. O encanto vem da forma como tudo interage. Tens de equilibrar oxigénio, água, comida, stress e investigação, e cada novo edifício ou configuração de automação parece um passo em frente.

Por que é que o escolhemos? Porque os seus quebra-cabeças de construção de colónias tornam a gestão do oxigénio, das casas de banho e dos duplicantes propensos a surtos de fúria infinitamente divertidos.

E logo quando pensas que já tens a tua colónia sob controlo, uma onda de calor, um surto de doença ou uma criatura alienígena vai lembrar-te quem é que manda mesmo. E o humor aparece por todo o lado: as pequenas animações, as excentricidades dos duplicantes e os desastres catastróficos tornam a sobrevivência numa colónia em colapso estranhamente divertida.

Visualmente, é limpo e colorido, com um estilo técnico mas cativante, como se fosse o caderno de um engenheiro a ganhar vida. A banda sonora reforça discretamente a tensão, lembrando-te subtilmente que tudo pode correr mal a qualquer momento.

O meu veredicto: Os fãs de «Cult of the Lamb» que adoraram a construção de bases e os ciclos de gestão vão adorar o «Oxygen Not Included»». É complexo, imprevisível e infinitamente gratificante, proporcionando caos e triunfo em igual medida.

5. Moonlighter [Uma aventura que combina exploração de masmorras com gestão de loja]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Roguelite Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Digital Sun (desenvolvedora), 11 Bit Studios (editora), Netflix Games (Android, iOS) Tempo médio de jogo ~20–30 horas para uma jogada típica (varia bastante consoante o estilo) Ideal para Jogadores que gostam de combinar a gestão de lojas com a exploração de masmorras O que eu gostei O ciclo dia/noite entre gerir a loja e ser herói, a mistura de dois estilos de jogo muito diferentes e a encantadora arte pixelizada

Passei horas no Moonlighter até perceber que estava igualmente obcecado por vender e por matar monstros. Estava no meio de uma masmorra, a esquivar-me de armadilhas de fogo e a brandir espadas contra goblins, e depois de volta à minha loja, a definir cuidadosamente os preços de itens raros sem afugentar os clientes. De alguma forma, o jogo equilibra ambas as coisas na perfeição, e é por isso que se destaca facilmente entre os melhores RPG de ação.

As incursões nas masmorras são tensas, mas justas. Cada piso é gerado proceduralmente, por isso nunca sabes ao certo o que te espera ao virar da esquina. Derrotar inimigos é a principal forma de obteres itens que alimentam diretamente a tua loja. E a tua loja? É surpreendentemente estratégica. Escolher o que vender, como melhorar os itens e gerir o stock parece um minijogo por si só.

Por que é que o escolhemos Porque alternar entre explorar masmorras e gerir uma loja é a vida dupla mais viciante que alguma vez vais levar.

O que faz com que a experiência seja tão cativante é a sensação de naturalidade do ciclo de jogo. Estás sempre à procura da próxima melhoria, daquele item complicado ou da emoção de sobreviver a um piso da masmorra sem um arranhão. A arte pixelizada é colorida e encantadora. A banda sonora flui na perfeição, passando de um ambiente descontraído na loja para a tensão da masmorra, mantendo cada momento envolvente, e o jogo não pára de te atrair para mais uma jogada – ou mais uma venda.

O meu veredicto: Moonlighter é diversão pura e viciante. É uma mistura rara de gestão e ação que te mantém a pensar e a agir ao mesmo tempo.

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6. Hades [Luta pelo Submundo e Sai Vitorioso]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação do tipo roguelike Plataformas Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) Supergiant Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Varia; muitos jogadores dizem ter jogado mais de 300 horas no Reddit Ideal para Jogadores que adoram combate rápido, rejogabilidade e narrativas mitológicas O que eu gostei O ciclo de combate gratificante, as opções de melhorias variadas e as personagens com personalidade. Cada jogada parece ter sentido, mesmo quando morres

É difícil de explicar, mas o Hades fez-me apaixonar por morrer vezes sem conta. Assumes o controlo do Zagreus, tentando libertar-te do domínio do teu pai, e cada jogada parece um desafio novo. O jogo está repleto de lutas tensas, bónus engenhosos e salas que te obrigam a adaptar-te na hora.

A combinação de combate fluido e melhorias constantes é uma das principais razões pelas quais o Hades está entre os jogos roguelike mais emocionantes. Cada jogada, mesmo quando falhas, aproxima-te mais do teu objetivo. Desbloqueias novas armas, melhorias e momentos da história que fazem com que cada jogada pareça significativa. O combate é preciso e fluido, com cada arma e bónus a alterar a forma como abordas os inimigos. É desafiante, mas justo, e sair vencedor é sempre emocionante.

Por que é que o escolhemos Porque é a experiência definitiva do «só mais uma jogada», combinando combate de nível divino com um enredo e um estilo brilhantes.

Visualmente, o Hades brilha. O estilo artístico vibrante, as animações detalhadas e a banda sonora épica cativam-te, enquanto o enredo confere aos personagens uma personalidade autêntica. Entre batalhas tensas e diálogos espirituosos, o jogo mantém-te totalmente envolvido do início ao fim.

O meu veredicto: Se adoraste os ciclos roguelike e a jogabilidade viciante de Cult of the Lamb, o Hades vai parecer-te imediatamente familiar, mas num nível superior: rápido, elegante e impossível de parar de jogar.

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7. Dead Cells [Combate acelerado em mundos gerados proceduralmente]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelite / Metroidvania Plataformas Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Motion Twin (desenvolvedora); Motion Twin & Playdigious (editora) Tempo médio de jogo ~34 horas no Steam Ideal para Jogadores que adoram combate rápido, plataformas baseadas em habilidade e alta rejogabilidade O que gostei Os movimentos fluidos e responsivos; o equilíbrio gratificante entre habilidade e sorte; recompensas constantes pela exploração

O Dead Cells cativou-me de uma forma que poucos jogos de ação e plataformas conseguem. É rápido, preciso e construído em torno daquela sensação de «só mais uma tentativa» que transforma uma sessão rápida numa noite perdida. Cada golpe, esquiva e rolamento parece preciso e responsivo, e quando finalmente começas a encadear tudo, o jogo praticamente flui nas tuas mãos.

O que realmente me conquistou foi a forma natural como o jogo combina os ciclos do estilo roguelite com a exploração ao estilo Metroidvania. Estás sempre a descobrir algo: novas armas, caminhos alternativos, salas escondidas, e essa sensação de avanço constante faz com que seja fácil perceber porque é que este jogo é frequentemente mencionado entre os melhores jogos Metroidvania da atualidade. Mesmo quando falhas, acabas sempre por levar contigo algum tipo de progresso, por isso as tentativas nunca parecem um desperdício.

Por que é que o escolhemos Porque nenhum outro jogo de ação e plataformas é tão fluido, responsivo e perigosamente divertido a toda a velocidade.

O Dead Cells também mantém as coisas sempre frescas com atualizações frequentes e DLCs. Vais estar a percorrer áreas familiares e, de repente, encontras um novo bioma, tipo de inimigo ou plano que muda toda a tua abordagem. E a camada de progressão é uma salvação: pequenas melhorias ao longo das jogadas suavizam a curva de dificuldade sem nunca fazer com que o jogo pareça fácil.

O meu veredicto: Se adoras combate rápido e baseado na habilidade, e percursos de masmorras repletos de ação, o Dead Cells é um jogo imperdível. É um daqueles jogos raros que recompensa a prática, respeita o teu tempo e continua emocionante muito depois das primeiras doze horas.

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8. The Binding of Isaac: Rebirth [Uma aventura roguelike sombria e cheia de surpresas]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de ação e tiros no estilo roguelike Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, PS5, PS Vita, Wii U, Xbox One, New Nintendo 3DS, iOS, tvOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2014 Criador(es) Nicalis, Inc. (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Centenas de horas; muitos jogadores dizem ter jogado entre 500 e mais de 1 000 horas Ideal para Jogadores que adoram sinergias de itens viciantes, alta rejogabilidade e humor negro O que eu gostei A variedade louca de itens; as combinações distorcidas e imprevisíveis; o tom sombrio e a enorme capacidade de ser jogado várias vezes

The Binding of Isaac: Rebirth é o tipo de jogo em que te sentas para experimentar por dez minutos e, de repente… já é meia-noite. Cada jogada parece que estás a abrir um brinquedo-surpresa: às vezes recebes algo incrível, outras vezes recebes lixo absoluto e, outras vezes ainda, recebes uma combinação tão absurdamente poderosa que não consegues deixar de rir.

O que torna o Isaac especial é o quão loucas as interações entre os itens podem ficar. Começas uma jogada a pensar que está tudo normal… e depois as coisas ficam interessantes. De repente, estás a disparar lasers de enxofre, a criar aranhas a mais e a transformar-te numa criatura nascida numa cave que, de alguma forma, torna a tua configuração mais forte. É maravilhosamente descabido, hilariante e exatamente o tipo de imprevisibilidade que mantém o Isaac divertido.

Porque é que escolhemos isto Porque as suas combinações infinitas de itens transformam cada jogada numa experiência científica louca que correu maravilhosamente mal.

Em termos de tom, encaixa na perfeição naquele nicho sombrio, mas humorístico, que os fãs de Cult of the Lamb adoram. É assustador, é estranho, é um pouco nojento e entrega-se totalmente a essa atmosfera. O jogo também está sempre a trazer novidades: novos itens, novos inimigos, novos layouts de salas, novas personagens, novos desafios.

Mesmo depois de dezenas de jogadas, ainda te deparas com algo que nunca viste antes. E se, por algum motivo, já tiveres explorado tudo isso? A comunidade de modders entra em ação a dizer: «Não te preocupes, temos mais.» Novos itens, novos andares, novos chefes, basicamente toda uma camada extra de entretenimento.

O meu veredicto: se adoras experimentar, combinações imprevisíveis e jogadas rápidas que se transformam num verdadeiro disparate, o Isaac é um jogo que não podes deixar de jogar. É caótico, inteligente e impossível de largar.

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9. Slay the Spire [Construção estratégica de baralhos e combate tático]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike com construção de baralho Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mega Crit (desenvolvedor); Humble Games (editora) Tempo médio de jogo ~75 horas, de acordo com os dados de monitorização Ideal para Jogadores que adoram a construção estratégica de baralhos e jogadas que dão para repetir O que gostei O equilíbrio perfeito entre risco e recompensa; a diversidade de combinações de cartas; o facto de cada jogada parecer um quebra-cabeças diferente

O Slay the Spire é um daqueles jogos que abres «só para fazer uma jogada» e, de repente, estás completamente absorto no teu baralho. À primeira vista, parece simples: escolhes uma personagem, subes uma torre, lutas contra inimigos. Mas assim que começas a construir o teu baralho, tudo se transforma num quebra-cabeças incrivelmente gratificante. Não é surpresa que as pessoas ainda o considerem um dos jogos de construção de baralhos mais influentes que existem.

O que realmente o destaca é o facto de cada escolha contar. Cada carta que adicionas muda o rumo da tua jogada. Cada relíquia leva a tua estratégia numa nova direção. E quando tudo encaixa, quando a tua sinergia se alinha e derretes os inimigos de elite como se fossem de manteiga, é difícil não te sentires um génio. O jogo leva-te constantemente a resolver problemas de forma criativa, e é por isso que não há duas jogadas iguais.

Por que é que o escolhemos Porque aperfeiçoou a estratégia de construção de baralhos, fazendo com que cada escolha pareça inteligente, arriscada e profundamente gratificante.

A progressão é clara e viciante também. Os desbloqueios parecem significativos, não são só para encher espaço, e os momentos de risco/recompensa (como apanhar uma relíquia amaldiçoada ou reduzir o teu baralho) mudam mesmo a forma como abordas a escalada. É essa profundidade estratégica que torna o Spire tão re-jogável.

O meu veredicto: Se adoras ciclos de progressão tática e estratégias inteligentes, este é um dos jogos mais gratificantes que podes experimentar. Os fãs da estrutura baseada em corridas do Cult of the Lamb vão sentir-se em casa.

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10. Darkest Dungeon [Sobrevive ao Stress, à Loucura e a Inimigos Mortíferos]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG gótico por turnos / Dungeon Crawler Plataformas Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Red Hook Studios (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo ~40 horas para muitos jogadores Ideal para Jogadores que gostam de estratégia de alto risco, cheia de tensão, e gestão de personagens O que eu gostei O sistema de aflições que torna os heróis vulneráveis, a atmosfera sombria e a narração, e a forma como a gestão da base e a morte permanente aumentam a tensão

O Darkest Dungeon é brutal na medida certa, situando-se facilmente entre os jogos de exploração de masmorras mais cativantes que podes jogar. Os monstros são apenas metade da ameaça; a verdadeira luta é o stress crescente que vai minando os teus heróis, distorcendo as suas personalidades através do seu brilhante sistema de aflições.

Cada expedição dá a sensação de que estás a andar numa corda bamba com uma tocha que se está a apagar demasiado depressa. As peculiaridades, os medos e os pontos de ruptura do teu grupo tornam-se tão importantes quanto as suas armas. E quando alguém cede a meio da batalha e arrasta todo o grupo consigo… sim, é o Darkest Dungeon a fazer o que faz de melhor.

Por que é que o escolhemos Porque o seu sistema de stress e aflições faz com que cada exploração de masmorras seja tensa, exigente e inesquecível.

Fora das masmorras, o Hamlet dá-te aquela camada estratégica que mantém tudo em movimento. Melhorias, alívio do stress, treino de habilidades; estás constantemente a fazer malabarismos com recursos, a decidir quem vale a pena salvar e quem é melhor deixar para trás. É um ciclo duro, mas incrivelmente gratificante assim que percebes como todos os sistemas se interligam.

A arte, a narração e a atmosfera unem tudo. É sombrio, opressivo e estranhamente belo da forma mais miserável possível.

O meu veredicto: Se gostas de táticas de alto risco e de ver histórias imprevisíveis a desenrolarem-se, este jogo é para ti. Os fãs do tom mais sombrio de «Cult of the Lamb» vão sentir-se em casa… se «casa» for uma masmorra a desmoronar-se, cheia de pavor existencial.

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11. O Guarda do Cemitério [Gerir um cemitério medieval e uma oficina]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de gestão de cemitério / Estratégia Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Lazy Bear Games (desenvolvedora); tinyBuild (editora) Tempo médio de jogo ~62,5 horas (conteúdo principal + secundário) Ideal para Jogadores que gostam de simulações excêntricas, escolhas morais e humor negro num ambiente descontraído O que eu gostei O humor excêntrico, os sistemas de criação detalhados, as missões secundárias que surpreendem e a forma como as decisões moralmente duvidosas parecem significativas

O Guarda do Cemitério é um daqueles jogos que te apanha de surpresa. Começas por pensar: «Vou arranjar uns túmulos e por hoje é tudo», e de repente estás atolado em papelada medieval, a desenterrar cadáveres, a dar conta de trabalhos secundários estranhos e a perguntar-te como é que este mundinho esquisito te conquistou. Tem aquele humor negro e aquele ambiente acolhedor de simulação de gestão que os fãs de Cult of the Lamb adoram.

Assim que ultrapassares o caos do tutorial, o jogo revela discretamente toda a profundidade que esconde. Cadeias de criação, laboratórios de alquimia, parcelas de cultivo, sermões na igreja, masmorras, negociações com burros – o que quer que seja, provavelmente está ligado a outra coisa. E é essa progressão em camadas que faz com que se encaixe tão bem ao lado de outros jogos de estratégia de destaque.

Por que é que o escolhemos Porque gerir um cemitério medieval com atividades paralelas eticamente questionáveis é mais divertido do que deveria ser.

Estás sempre a planear a próxima melhoria, o próximo ciclo de produção, a próxima «melhoria de eficiência» moralmente duvidosa. Isso satisfaz aquela parte do teu cérebro que quer «otimizar tudo até se tornar uma máquina perfeita». O que realmente faz a experiência valer a pena é o quão estranho e encantador tudo é.

As missões secundárias parecem pequenos sketches cómicos, os aldeões são deliciosamente malucos e os DLCs continuam a adicionar novos sistemas que fazem com que o mundo pareça ainda mais vivo (ou morto-vivo).

O meu veredicto: Se gostas de simulações de gestão com personalidade, humor negro e ciclos de progressão intermináveis, o O Guarda do Cemitério cumpre em cheio. É descontraído, é inteligente e é a escolha perfeita para jogadores que gostam de construir algo estranho e gratificante ao seu próprio ritmo.

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12. Os Filhos de Morta [Aventura roguelike com uma história comovente]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação com foco na narrativa / Roguelite Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2019 Criador(es) Dead Mage (desenvolvedor), 11 Bit Studios (editora) Tempo médio de jogo ~14–20 horas para a história principal, até ~25–30 horas se completares a maior parte do conteúdo secundário Ideal para Jogadores que gostam de histórias emocionantes, variedade de personagens e aventuras de ação que dão para jogar várias vezes O que gostei A narrativa centrada na família, as classes variadas, os gráficos em pixel art e a forma como a progressão é simultaneamente satisfatória e comovente

Ó Filhos de Morta ocupa um nicho realmente especial, não só por ser um roguelite com combates fantásticos, mas porque se preocupa verdadeiramente com as suas personagens. Em vez de jogares como um herói solitário, vais entrar na vida dos Bergsons, uma família inteira que luta contra a corrupção. Cada jogada faz a história avançar, e o jogo entrelaça momentos emocionantes de forma tão natural que acabas por torcer por eles como pessoas, e não apenas como classes de jogador.

O que mantém o jogo sempre interessante é a forma como cada membro da família se sente diferente. Um dos irmãos é um ladino rápido como um relâmpago, outro usa magia e outro aguenta os golpes como uma parede de tijolos. Mudar de personagem altera mesmo a forma como abordas uma jogada, e o sistema de progressão une tudo, permitindo que toda a família fique mais forte à medida que jogas.

Por que é que o escolhemos Porque poucos roguelikes combinam ação e uma narrativa centrada na família desta forma tão bonita.

Consegue um equilíbrio muito agradável entre desafio e acessibilidade: sentes a pressão típica dos roguelites, mas nunca te deparas com um obstáculo intransponível. E se gostas de jogar com mais alguém? O modo cooperativo é fantástico. Transforma toda a experiência numa aventura calorosa, caótica e partilhada que se encaixa na perfeição no tema familiar.

O meu veredicto: Se queres um roguelite com coração e personagens com quem te importas de verdade, o Filhos de Morta é o jogo ideal para ti. É acolhedor, desafiante e é incrivelmente fácil afeiçoares-te a ele.

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13. Enter the Gungeon [Ação «bullet hell» com armas infinitas]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de masmorras do tipo «roguelike» com chuva de balas Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Dodge Roll (desenvolvedora), Devolver Digital (editora) Tempo médio de jogo ~80–100 horas para completar o jogo Ideal para Jogadores que adoram jogos de tiro rápidos, baseados na habilidade e com muita variedade O que eu gostei A variedade absurda de armas, o combate intenso com esquivas e rolamances, e o facto de cada jogada parecer imprevisível e extremamente desafiante

O Enter the Gungeon é o caos puro e maravilhosamente controlado em forma de videojogo. Leva-te para um labirinto de salas repletas de inimigos, balas e armas ridículas: desde espingardas laser a armas que disparam abelhas a sério. No momento em que começas a esquivar-te de projéteis com rolamancas, como um pequeno herói de ação, a adrenalina entra em ação e, de repente, ficas viciado em aperfeiçoar cada jogada, à procura de novas armas e segredos.

O combate é rápido, intenso e depende muito da tua habilidade. A tua sobrevivência depende de sincronizares as tuas esquivas, escolheres a arma certa para o momento e não entrares em pânico quando o ecrã se transformar numa tempestade de balas de néon. E isso vai acontecer.

Há imensa loucura que surge dependendo dos itens que apanhares: sinergias, maldições, companheiros, modificadores estranhos. As jogadas são rápidas, mas completamente diferentes umas das outras, o que torna a rejogabilidade absurdamente alta.

Porque é que o escolhemos? Porque reúne o caos mais alucinante e cheio de estilo de um «bullet hell» em sessões curtas e perfeitas para jogares entre uma coisa e outra.

O jogo também tem imenso charme. Os inimigos são pequenas criaturas adoráveis feitas de balas, o humor é leve e auto-irónico, e cada piso esconde segredos que vais descobrir por acaso (ou passar horas a tentar desbloquear). Parece um clássico de arcada que, de alguma forma, aprendeu todos os truques modernos dos roguelikes.

O meu veredicto: Enter the Gungeon é rápido, divertido e podes jogar vezes sem conta. Se adoras sessões caóticas, armas criativas e aquela sensação gratificante de «sobrevivi por um triz», este jogo é uma maravilha.

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14. Rogue Legacy [Jogo de plataformas dinástico com desafios infinitos]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas / Roguelite Plataformas Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Ano de lançamento 2013 Criador(es) Cellar Door Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo ~16 h (campanha principal) a ~37 h (conclusão) Ideal para Jogadores que gostam de jogos de plataformas combinados com progressão de legado e desafios O que gostei As mortes dinásticas, as características peculiares dos herdeiros e a sensação de grande satisfação ao melhorar a tua mansão

O Rogue Legacy transforma a ideia da morte em pura diversão. Sempre que a tua personagem morre, não é o fim, é um novo começo. Assumes o papel do seu herdeiro, cada um com características peculiares que podem tornar uma jogada hilariante e caótica ou surpreendentemente complicada. Esta mecânica dinástica faz com que cada morte pareça significativa, em vez de frustrante, e mantém-te envolvido na linhagem familiar à medida que vais ganhando poder e desbloqueando melhorias.

A jogabilidade de plataformas é precisa e responsiva, tornando o desvio de armadilhas, os saltos por cima de espinhos e as lutas contra chefes um desafio gratificante de cada vez. É fácil perceber porque é que o Rogue Legacy merece um lugar entre os melhores jogos de plataformas, com os seus níveis gerados proceduralmente, o design de jogadas curtas e a progressão dinástica inteligente que mantêm cada jogada fresca e emocionante.

Por que é que o escolhemos Porque morrer nunca foi tão divertido, graças à sua árvore genealógica em constante evolução, repleta de heróis imprevisíveis.

A progressão é viciante. Desbloquear novas classes, melhorar a tua propriedade e descobrir caminhos secretos contribuem todos para este ciclo constante de aperfeiçoamento. A variabilidade das características das personagens, como heróis daltónicos ou herdeiros míopes, mantém as jogadas divertidas e imprevisíveis, dando personalidade à jogabilidade.

O meu veredicto: O Rogue Legacy transforma o fracasso em progresso com estilo e humor. Se gostas de jogos de plataformas, ciclos de progressão inteligentes e um roguelite que faz com que cada morte pareça gratificante, este jogo é imperdível para os fãs de diversão estratégica e cheia de ação.

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15. A Maldição dos Deuses Mortos [Combate rápido e maldições estratégicas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike de ação isométrico Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Passtech Games (desenvolvedora); Focus Home Interactive (editora) Tempo médio de jogo ~21 horas na campanha principal, ~38 horas com os extras Ideal para Jogadores que gostam de combate rápido, escolhas de equilíbrio e mecânicas de risco/recompensa O que gostei O sistema de maldições que obriga a tomar decisões estratégicas, o ciclo de saque bem ritmado e a estética sombria e sensacionalista dos templos

Em «A Maldição dos Mortos» Gods», começas num templo amaldiçoado e cheio de suspense, onde cada sala é um teste à tua habilidade, timing e coragem. O combate é rápido, calculado e surpreendentemente tático: estás constantemente a esquivar-te, a encadear ataques e a tomar decisões num piscar de olhos que determinam a tua sobrevivência.

O que realmente o distingue é o sistema de maldições. Cada maldição que apanhas obriga-te a fazer escolhas que afetam a tua configuração, fazendo com que cada jogada pareça um quebra-cabeças apertado de risco versus recompensa. Vais pegar naquela arma poderosa e aceitar a desvantagem, ou vais jogar pelo seguro e esperar que a próxima sala te dê melhores opções? Mantém o teu cérebro ocupado enquanto os teus reflexos estão a todo o vapor.

Por que é que o escolhemos Porque a sua mecânica de maldições transforma cada decisão numa aposta deliciosamente perigosa.

A recolha de itens e a progressão também são gratificantes. As melhorias são transferidas de uma jogada para a seguinte, proporcionando aos teus personagens um crescimento significativo sem tirar a tensão das expedições curtas e intensas. O design dos inimigos é perspicaz e variado, com a mistura certa de arrepiante e sensacionalista, mantendo cada encontro tenso mas divertido.

O meu veredicto: Se gostas de jogadas rápidas e baseadas na habilidade, em que cada escolha conta, o A Maldição dos Deuses Mortos é uma maravilha. É tenso, gratificante e perfeito para jogadores que adoram ação tática com um toque sombrio e distorcido.

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16. Pelo Rei [Aventuras Táticas com Gestão de Grupo]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia por turnos / RPG roguelike Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) IronOak Games (desenvolvedora); Curve Games (editora) Tempo médio de jogo ~8–12 horas para uma jogada típica da campanha principal Ideal para Jogadores que adoram tomar decisões táticas, jogar em modo cooperativo e uma estrutura de campanha que dá para jogar várias vezes O que gostei A mistura de mapas gerados aleatoriamente com estratégia ao estilo dos jogos de tabuleiro, as escolhas de missões com risco e recompensa, e o ciclo de progressão gratificante com a gestão do grupo e dos seguidores

O For the King combina táticas de jogos de tabuleiro com a imprevisibilidade dos roguelikes de uma forma que é fácil de aprender, mas difícil de largar. Lidas com um grupo de heróis por mapas gerados proceduralmente, enfrentas eventos aleatórios e equilibras recursos enquanto decides quem levar contigo em cada viagem. Quer jogues sozinho ou em modo cooperativo, cada jogada parece nova, com surpresas à espera em cada esquina.

A mistura de estratégia, gestão de grupo e mapas que dá para jogar várias vezes faz com que este jogo se destaque entre os jogos de estratégia por turnos. Estás constantemente a ponderar o risco em relação à recompensa, a decidir que missões enfrentar e a gerir as competências e o equipamento do teu grupo. O jogo explora aquele mesmo encanto de «gerir o teu próprio pequeno culto/colónia» que os fãs de Cult of the Lamb adoram, permitindo-te sentir no controlo de uma equipa em crescimento e em evolução.

Por que é que o escolhemos Porque combina estratégia de tabuleiro e aventura de forma tão harmoniosa que vais sentir-te como se estivesses numa noite de missões cooperativas.

O combate é por turnos, mas nunca é lento. Cada confronto exige planeamento, posicionamento e decisões táticas, fazendo com que até as sessões curtas pareçam significativas. Os eventos procedurais e o toque narrativo acrescentam charme e imprevisibilidade, por isso não há duas jogadas iguais.

O meu veredicto: Se gostas de tomar decisões estratégicas, gerir um grupo e de um toque «roguelike» nas mecânicas de jogos de tabuleiro, o «For the King» é a escolha perfeita. É inteligente, acessível e divertido, quer jogues sozinho ou com amigos.

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17. A Masmorra do Infinito [A defesa de torre encontra a exploração roguelike]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Híbrido de Roguelike / Tower Defense / Estratégia Plataformas Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2014 Criador(es) Amplitude Studios (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo ~9,5 horas para uma jogada completa Ideal para Jogadores que gostam de posicionamento tático, estratégia emergente e mecânicas de jogo híbridas O que eu gostei As decisões difíceis em torno da gestão de recursos, a satisfação de defender a tua base e a forma como a exploração aleatória das masmorras cria momentos inesperados e intensos

A Masmorra do Infinito é uma mistura louca de defesa de torre, roguelike e exploração que te mantém a pensar (e a suar) a cada passo. Lidas com uma pequena equipa por masmorras geradas proceduralmente, tentando proteger o teu gerador enquanto recolhes recursos, colocas defesas e decides quais as salas a explorar a seguir. Cada escolha conta, e um único deslize pode desencadear um desastre.

A força do jogo está nas suas camadas táticas. O fluxo de recursos, a colocação de torres e a gestão cuidadosa das unidades contribuem para sessões curtas e tensas que dão uma sensação gratificante quando as dominas. Cada masmorra gerada proceduralmente parece diferente, por isso estás constantemente a adaptar-te a novos layouts, tipos de inimigos e situações inesperadas. Até mesmo um único andar pode apresentar-te desafios inesperados, tornando o jogo infinitamente rejogável.

Porque é que o escolhemos Porque nada mais consegue captar a alegria frenética de defender a tua base enquanto te apressas a chegar à saída.

O cenário de ficção científica dá personalidade ao jogo, com personagens únicos que trazem os seus próprios pontos fortes e peculiaridades para a equipa. Combinado com a arte e a atmosfera distintas, o Dungeon of the Endless destaca-se como um roguelike que parece inteligente, tenso e inovador sempre que jogas.

O meu veredicto: Se adoras microdecisões táticas, jogabilidade híbrida e gestão de alto risco, o Masmorra do Infinito é a escolha perfeita. Os fãs do planeamento estratégico e dos encontros caóticos do Cult of the Lamb vão encontrar aqui muito com que se divertir.

18. Spiritfarer [Cuida de espíritos numa viagem acolhedora]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Gestão / Simulação narrativa Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2020 Criador(es) Thunder Lotus Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo ~35–45 horas (dependendo do nível de conclusão) Ideal para Jogadores que preferem uma jogabilidade relaxante, histórias emocionantes e um ritmo centrado nas relações O que gostei Os visuais lindíssimos desenhados à mão, as relações sinceras com os espíritos e a forma como cada dia no barco parece significativo e tranquilo

O Spiritfarer é um jogo de gestão acolhedor e centrado na narrativa, que equilibra na perfeição o lado emocional e a jogabilidade. Assumes o papel de Stella, uma Spiritfarer encarregada de transportar espíritos para o além. Ao longo do caminho, cuidas dos teus passageiros, melhoras o teu barco, recolhes recursos, crias itens úteis e constróis relações significativas. É um ciclo de gestão relaxante, gratificante e cheio de emoção.

A arte desenhada à mão do jogo é absolutamente deslumbrante, conferindo a cada local e personagem um encanto acolhedor e convidativo. A banda sonora e a narrativa acrescentam profundidade emocional, transformando tarefas simples como cozinhar, extrair minerais ou ajudar os espíritos em missões secundárias em momentos que parecem verdadeiramente especiais. Cada espírito tem uma história única, e guiá-los rumo à paz é surpreendentemente gratificante.

Por que é que o escolhemos Porque oferece uma narrativa emotiva envolvida num dos ciclos de gestão mais acolhedores de sempre.

Há também uma progressão suave nas melhorias da nave, na criação de itens e nas relações, o que faz com que cada sessão pareça ter um objetivo sem pressão. O modo cooperativo local acrescenta uma experiência partilhada divertida, e as atualizações frequentes continuam a expandir o conteúdo, dando aos jogadores mais coisas para explorar e desfrutar.

O meu veredicto: O Spiritfarer é perfeito para quem gosta de gestão, sistemas de cuidados e narrativas, em vez de combate constante. O seu charme, a sua ressonância emocional e a jogabilidade acolhedora tornam-no num jogo obrigatório para os fãs de Cult of the Lamb que procuram uma experiência relaxante, mas profundamente gratificante.

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19. Hand of Fate 2 [Aventura baseada em cartas com combate de ação]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Híbrido de RPG de ação e construção de baralhos Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Defiant Development (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo ~40–50 horas Ideal para Jogadores que adoram estratégia, construção de baralhos e combates cheios de ação O que gostei A tensão de construir um baralho que molda a tua aventura, a mistura de planeamento e lutas em tempo real, e como cada confronto com um chefe parece cinematográfico e de alto risco

O Hand of Fate 2 combina a estratégia dos jogos de tabuleiro com combates roguelike repletos de ação, de uma forma que te vicia logo de cara. Construí o teu baralho de cartas, e cada uma delas define os encontros, as recompensas e os desafios que vais enfrentar. É uma mistura inteligente de planeamento e improvisação, em que as tuas escolhas fora do combate influenciam diretamente as batalhas que travas.

O combate em si é rápido e baseado na habilidade. Esquivar-te, calcular o momento certo para atacar e perceber os padrões dos inimigos é fundamental, especialmente durante as lutas contra chefes, que são tão tensas quanto memoráveis. Cada jogada mantém-te em alerta, com modificadores, eventos aleatórios e surpresas determinadas pelas cartas, garantindo que não há duas campanhas iguais. O sistema de risco/recompensa também é gratificante: às vezes, pegar numa carta tentadora pode tornar a tua jogada significativamente mais difícil, mas é sempre uma aposta emocionante.

Por que é que o escolhemos Porque a combinação de encontros baseados em cartas com combate em tempo real cria uma aventura cheia de surpresas.

A apresentação é de primeira, desde os encontros cinematográficos com cartas até ao combate detalhado na arena, fazendo com que cada sessão pareça uma sessão de jogos de mesa de alto risco que ganhou vida. A variedade de cartas, inimigos e resultados dá ao jogo um imenso valor de rejogabilidade, recompensando o planeamento cuidadoso e as táticas inteligentes.

O meu veredicto: O Hand of Fate 2 é perfeito para jogadores que adoram estratégia misturada com ação. Os fãs do Cult of the Lamb vão adorar a construção de baralhos, a assunção de riscos e os encontros cheios de tensão que mantêm cada jogada emocionante.

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20. We Happy Few [Sobrevive numa sociedade sombria e distópica]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura / Sobrevivência Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Compulsion Games (desenvolvedora); Gearbox Publishing (editora) Tempo médio de jogo ~30–35 horas para a história + extras Ideal para Jogadores que gostam de histórias distópicas, decisões morais e mecânicas de sobrevivência O que eu gostei A construção inquietante de um mundo retrofuturista, a mistura tensa de furtividade e pressão social, e a forma como a narrativa gira em torno de personagens profundamente imperfeitos numa sociedade dominada pelas drogas

O «We Happy Few» atira-te para uma cidade bizarra e distópica, onde toda a gente é obrigada a usar um sorriso perpétuo e a manter as aparências… ou a enfrentar as consequências. Jogas na pele de um dos vários protagonistas, cada um com a sua própria história, a tentar sobreviver num mundo cheio de segredos, regras sociais e uma paranóia crescente. O jogo acerta em cheio num tom cult e excêntrico que vai parecer estranhamente familiar aos fãs de Cult of the Lamb.

O Survival combina a gestão da saúde e dos recursos com a capacidade de te misturares no ambiente, escolhas morais difíceis e a decisão de quando lutar, avançar furtivamente ou persuadir. Os elementos procedimentais e as missões criadas à mão tornam cada jogada imprevisível, enquanto a criação de itens e a construção de bases oferecem objetivos a longo prazo para alcançares. A exploração recompensa a curiosidade, com itens escondidos, personagens e fios narrativos à volta de cada esquina.

Porque é que o escolhemos Porque a sua mistura de distopia, sobrevivência e furtividade social dá a sensação de entrares no carnaval mais inquietante que se possa imaginar.

A narrativa é forte, com múltiplas perspetivas e uma construção de mundo em camadas que te faz preocupar-te com a cidade e as suas pessoas, mesmo as mais assustadoras. Cada decisão tem o seu peso, e a mistura de furtividade, sobrevivência e mecânicas sociais mantém a tensão elevada, ao mesmo tempo que te permite experimentar diferentes abordagens.

O meu veredicto: «We Happy Few» é perfeito para jogadores que adoram profundidade narrativa, escolhas morais e mundos sombrios e excêntricos. Os fãs de «Cult of the Lamb» vão adorar o humor distorcido, os sistemas sociais complexos e o desafio gratificante de sobreviver numa sociedade que é tudo menos normal.

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O meu veredicto geral

Então, acabaste de jogar o Cult of the Lamb e estás à procura de algo que tenha a mesma mistura de humor negro, gestão excêntrica e caos cheio de ação. Eis por onde eu começaria:

Se adoras sobreviver contra todas as probabilidades enquanto construíres a tua base, o Don’t Starve é a escolha certa para ti. O mundo é implacável, o sistema de criação é engenhoso e cada jogada mantém-te sempre em alerta.

Para quem procura uma história com emoção a acompanhar a ação do estilo roguelike, o Filhos de Morta é a escolha perfeita. A dinâmica familiar, as personagens distintas e os momentos emocionantes fazem com que cada jogada pareça significativa.

Se o que te cativa mesmo são os combates baseados na habilidade e as jogadas em ritmo acelerado, não há como errar com o Hades. Cada luta é gratificante, a progressão é viciante e os diálogos mantêm tudo fresco, não importa quantas vezes morras.

Para um ambiente mais calmo e descontraído, com uma gestão acolhedora e momentos de carinho, o Spiritfarer é uma joia. Construir o teu barco, ajudar os espíritos e melhorar a tua casa é surpreendentemente gratificante e emocionante.

E se adoras estratégia com um toque original, o Slay the Spire vai manter o teu cérebro ocupado durante horas com combinações inteligentes de cartas e decisões de alto risco.

Seja o que for que procures: sobrevivência, história, ação ou estratégia, há aqui um jogo que vai capturar a mesma magia estranha e encantadora que adoraste em Cult of the Lamb.

Perguntas frequentes