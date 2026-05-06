Os 20 melhores jogos de terror independentes de 2026: títulos que dão mesmo medo

Se já tentaste encontrar os melhores jogos indie de terror de verdade, então sabes como é difícil: queres algo com uma atmosfera sufocante, algo que te deixe com os nervos à flor da pele. E, em vez disso, acabas por abrir mais um «jogo de terror» que se transforma num jogo de ação cheio de sustos repentinos e sem qualquer tensão.

Os estúdios AAA há muito que dão prioridade a uma dinâmica acelerada em detrimento daquela atmosfera opressiva e sufocante, que é precisamente a razão pela qual jogamos jogos de terror.

Por isso, fiz uma lista dos 20 melhores jogos indie de terror de sempre: novos, clássicos, subestimados e simplesmente aqueles que assustam a sério. No PC, nas consolas, tudo o que vale o teu tempo e os teus nervos. Se tens andado à procura de jogos que te agarrem pela garganta do início ao fim, então vai em frente, põe-te à vontade.

As nossas melhores escolhas de jogos de terror independentes

Muito bem, vamos começar pelo que há de melhor: os 3 melhores jogos indie que não te recomendo, de forma alguma, que ignores. Se és fã de terror, estes títulos têm de estar na tua lista: são os jogos que te prendem, te esmagam com a sua atmosfera e ficam na tua cabeça por muito tempo. Vamos começar logo pelo topo, sem aquecimento.

1 Amnesia: The Dark Descent 2010 A referência em jogos de sobrevivência psicológica, onde te sentes completamente indefeso e o medo torna-se a tua única companhia. Buy now 2 SOMA 2015 Um poderoso jogo de terror de ficção científica com temas filosóficos que te mexem com a cabeça e te mantêm emocionalmente em suspense até ao fim. Buy now 3 Outlast 2013 Um dos jogos de terror de sobrevivência mais intensos, onde não tens armas, nem hipóteses – só uma câmara e a adrenalina a mil. Buy now

Estes são os três títulos que coloco sempre no topo de qualquer lista de terror, testados pelo tempo, pela atmosfera e pelos nervos. E agora continua a percorrer a página; mais abaixo, vais encontrar a lista completa dos 20 jogos indie de terror mais populares, onde todos vão encontrar um título que se adapte ao seu estilo pessoal de medo.

Os 20 melhores jogos indie de terror que vale a pena jogar – A lista definitiva do terror

A seguir, começa o grande ranking dos 20 melhores títulos: inovadores, envolventes, assustadores e simplesmente fantásticos para quem adora quando um jogo te mantém em suspense até aos últimos segundos. Aqui vais encontrar thrillers psicológicos, jogos de sobrevivência, histórias surreais… basicamente tudo aquilo pelo qual admiramos a cena indie.

Quantos deles já jogaste, achas? A seguir está a lista mais completa de jogos indie de terror que não podes deixar de experimentar.

1. Amnesia: The Dark Descent [Um dos melhores jogos indie de terror psicológico de sobrevivência]

A nossa pontuação 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2010 Criadores Desenvolvedora e editora: Frictional Games Duração média / Características únicas 6-8 horas; mecânica de sanidade, sobrevivência furtiva, tensão criada pelo áudio Ideal para Jogadores que procuram puro terror sem combate O que gostei Atmosfera opressiva e sistema de sanidade inovador

O Amnesia: The Dark Descent atira-te para os corredores escuros e assustadores do Castelo de Brennenburg, quase sem memória. Encaras o papel de Daniel, explorando corredores sinuosos, resolvendo quebra-cabeças baseados na física e tentando não enlouquecer.

O verdadeiro terror está em evitar os monstros; não podes lutar contra eles, por isso a tua única opção é esconder-te ou fugir. A escuridão mexe com a tua sanidade, causando alucinações e tornando a sobrevivência ainda mais difícil. Os gráficos e o design de som do castelo são perfeitos; cada rangido e cada sombra mantêm-te em suspense.

Sinceramente, já voltei a jogar este algumas vezes. A tensão nunca se esgota, e os momentos em que avanças aos poucos na escuridão, com o coração a bater forte, ainda me fazem sobressaltar. Os quebra-cabeças são inteligentes e a atmosfera é simplesmente inesquecível.

Por que é que o escolhemos O Amnesia é um dos raros jogos de terror que usa a tua imaginação contra ti. Obriga-te a temer o que não consegues ver, e poucos jogos conseguiram recriar este nível de pressão psicológica.

O meu veredicto: Uma obra-prima intemporal que redefiniu todo o panorama do terror indie, perfeita para jogadores que anseiam por uma tensão profunda e sufocante, em vez de sustos baratos.

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2. SOMA [Melhor Jogo Indie de Terror Psicológico de Ficção Científica com Temas Existenciais]

A nossa pontuação 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico de ficção científica Plataformas Linux, macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criadores Desenvolvedor e editor: Frictional Games, Abylight Studios (Switch) Duração média / Características únicas 7 a 10 horas; temas existenciais, ficção científica subaquática, furtividade limitada Ideal para Jogadores que adoram jogos de terror com uma narrativa forte O que gostei Questões filosóficas que ficam na cabeça muito tempo depois de terminares o jogo

O SOMA atira-te para as profundezas do mar, numa instalação de investigação assustadora e em ruínas chamada PATHOS-II. Jogas na pele do Simon, que acorda num corpo que não é bem o dele, rodeado por máquinas que se comportam de forma perturbadoramente humana. Explora, resolve quebra-cabeças e evita monstros, enquanto vais descobrindo aos poucos o que raio se está a passar.

O terror aqui é silencioso e psicológico. A instalação é escura, os sons são inquietantes e o jogo mantém-te em suspense sem recorrer a sustos baratos. Tem mais a ver com tensão, isolamento e aquele medo existencial, a ideia de que talvez aquilo que nos torna humanos possa ser copiado ou perdido.

Pessoalmente, fiquei viciado na história. Andar por corredores alagados, ouvir sussurros de máquinas que não deviam existir… tudo isso penetra-te na pele. Os quebra-cabeças e a furtividade são bem trabalhados, e o final atinge-te mesmo a nível emocional.

Porque é que o escolhemos Porque o SOMA não é só assustador, é emocionalmente devastador. Combina ficção científica e terror numa história que desafia a tua compreensão da humanidade, da identidade e da consciência.

O meu veredicto: Uma experiência de terror única e profunda que troca os sustos estrondosos por um peso psicológico, perfeita para jogadores que querem um jogo que lhes fique na memória durante anos.

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3. Outlast [Um dos melhores jogos indie de terror de sobrevivência com tensão extrema]

A nossa pontuação 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência (na primeira pessoa) Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2013 Criadores Desenvolvedor e editor: Red Barrels Tempo médio de jogo / Características únicas 4-7 horas; câmara de visão noturna, jogabilidade centrada em perseguições Ideal para Quem gosta de adrenalina e fãs de tensão extrema O que gostei Ritmo brutal e sequências de perseguição implacáveis

O Outlast atira-te diretamente para o Mount Massive Asylum, um hospital psiquiátrico em ruínas cheio de doentes loucos, corredores assustadores e puro terror. Jogas na pele do jornalista de investigação Miles Upshur, armado apenas com uma câmara de vídeo. Esconde-te, corre e espreita através da visão noturna da tua câmara, porque lutar não é uma opção.

O horror aqui atinge-te com força e rapidez. O manicómio é perturbador, os sons são de gelar o sangue e em cada canto pode haver um monstro pronto para te despedaçar. A tensão é constante, juro, o meu coração batia à mil durante quase todas as cenas de perseguição.

A mecânica voyeurística da câmara do jogo faz-te sentir como se estivesses sempre no limite, a assistir a horrores que mal consegues suportar.

Por que é que o escolhemos O Outlast oferece algumas das sequências mais intensas e angustiantes dos jogos de terror, levando os jogadores a um pânico constante de «lutar ou fugir», sem qualquer forma de se defenderem.

O meu veredicto: Um marco do terror indie de alta intensidade, perfeito para jogadores que querem uma montanha-russa de sustos que nunca dá tréguas.

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4. Layers of Fear [Melhor Jogo de Terror Psicológico Independente com uma narrativa centrada na arte]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror psicológico narrativo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Criadores Desenvolvedora: Bloober Team; Editora: Aspyr Tempo médio de jogo / Características únicas 3-5 horas; ambientes em constante mudança, estilo «art-horror» Ideal para Fãs de histórias psicológicas com grande ênfase visual O que gostei Salas em constante transformação e um cenário surreal

O Layers of Fear leva-te para dentro da mente distorcida de um pintor obcecado em terminar a sua obra-prima. Vais percorrer uma mansão vitoriana que literalmente se transforma e se deforma à tua volta, revelando segredos sobre o passado sombrio do artista. A maior parte do jogo consiste em exploração e quebra-cabeças, com grande ênfase na atmosfera, em vez de combate.

O horror aqui é psicológico: cada porta, cada quadro e cada sombra parecem ter vida própria. A mansão está sempre a mudar, mantendo-te em suspense, e a apresentação ao estilo de cinema de autor dá-te a sensação de que estás a caminhar por um pesadelo vivo.

Sinceramente, dei por mim a verificar duas vezes cada corredor, porque o jogo adora brincar com a tua perceção. Um dos títulos mais envolventes entre os melhores jogos de terror para a Xbox.

Por que é que o escolhemos Porque o jogo mantém-te constantemente desorientado; as salas que mudam de forma, as paredes que se derretem e as transformações surreais criam uma sensação de estar a perder o contacto com a realidade.

O meu veredicto: Uma viagem de terror visualmente hipnotizante que se destaca na narrativa atmosférica e é perfeita para jogadores que adoram experiências artísticas e inquietantes.

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5. Little Nightmares [O melhor jogo indie de terror e plataformas com uma atmosfera de conto de fadas sombrio]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de terror atmosférico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Desenvolvedora: Tarsier Studios; Editora: Bandai Namco Tempo médio de jogo / Características únicas 6-7 horas; estética de conto de fadas sombrio, narrativa através do ambiente Ideal para Jogadores que preferem mundos assustadores em vez de sustos repentinos O que gostei Imagens assustadoras e design de criaturas distinto

O Little Nightmares leva-te para um mundo de contos de fadas sombrio e distorcido, na pele da Six, uma menina minúscula que tenta escapar do assustador Maw. Vais esgueirar-te, esconder-te e resolver quebra-cabeças de plataforma enquanto adultos enormes e grotescos te espreitam em cada esquina. O estilo artístico é inquietante — imagina uma mistura de Tim Burton com pesadelos — e cada sala conta uma história sem uma única linha de diálogo.

O Little Nightmares destaca-se como um jogo de plataformas atmosférico, onde a tensão vem do ambiente e não só dos inimigos. Cada quebra-cabeças e cada segmento de furtividade mantêm-te em suspense, e a narrativa silenciosa faz com que a experiência pareça assustadoramente pessoal.

A duração curta torna-o perfeito para uma sessão cativante, mas os visuais e o ambiente ficam na tua memória muito tempo depois. Ao contrário de RPGs de terror complexos, a mecânica aqui é bastante simples, pelo que o jogo é adequado até para principiantes.

Porque é que o escolhemos Poucos jogos captam tão bem aquele medo infantil da energia como o Little Nightmares; tudo parece familiar, mas ao mesmo tempo aterrorizante, como um sonho que deu uma volta errada.

O meu veredicto: Um clássico assombroso e atmosférico, ideal para jogadores que preferem mundos inquietantes em vez de combate direto ou terror baseado no choque.

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6. Detention [Melhor jogo indie taiwanês de terror psicológico inspirado na história e no folclore]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de terror psicológico Plataformas PC, PS4, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 Criadores Desenvolvedora e editora: Red Candle Games Tempo médio de jogo / Características únicas 3-5 horas; folclore do Leste Asiático, terror político Ideal para Fãs de terror emotivo e culturalmente rico O que gostei Simbolismo poderoso e tom opressivo

O «Detention» leva-te à Taiwan dos anos 60, sob lei marcial, onde os estudantes Wei e Ray ficam presos na assombrada Escola Secundária de Greenwood. Exploras salas de aula sinistras, resolves quebra-cabeças engenhosos e evitas espíritos maléficos conhecidos como os «lingered». Os gráficos em pixel art e a banda sonora melancólica criam uma atmosfera tensa e opressiva que fica mesmo na memória.

Este é um jogo cativante do tipo «apontar e clicar», onde a história mistura o folclore taiwanês com acontecimentos históricos reais. Cada encontro com o sobrenatural parece significativo, e os vários finais dão peso a cada decisão. É curto, mas emocionalmente poderoso, uma experiência de terror que vai ganhando intensidade aos poucos e que permanece na memória muito tempo depois de terminares.

Por que é que o escolhemos O «Detention» mistura trauma pessoal, folclore e medo político numa narrativa única que parece realista, humana e genuinamente comovente.

O meu veredicto: Um jogo de terror raro, centrado na história, que deixa uma marca emocional duradoura, perfeito para jogadores que procuram um significado por trás dos sustos.

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7. Fran Bow [O melhor jogo indie de terror psicológico do tipo «apontar e clicar» com um toque de fantasia sombria]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror psicológico do tipo «apontar e clicar» Plataformas Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2015 Criadores Desenvolvedora e editora: Killmonday Games Tempo médio de jogo / Características únicas 6-8 horas; arte desenhada à mão, realidades duplas Ideal para Fãs de histórias emocionantes e aventuras com quebra-cabeças O que gostei Estilo artístico misterioso e um mundo surreal e inquietante

O «Fran Bow» conta a história de uma menina de dez anos presa no Manicómio de Oswald depois de ter testemunhado o assassinato brutal dos seus pais. Os jogadores exploram ambientes assustadores desenhados à mão, resolvem quebra-cabeças e interagem com criaturas bizarras e grotescas, enquanto desvendam uma história psicológica sombria sobre trauma, luto e perceção.

O mundo alterna entre corredores inquietantes de um manicómio e reinos fantásticos e de pesadelo, tornando a experiência imprevisível e cativante.

Este é um jogo de quebra-cabeças arrepiante com um toque de fantasia sombria. A sua mistura de fantasia distorcida, quebra-cabeças engenhosos e narrativa comovente torna-o numa aventura indie memorável que fica na tua memória muito depois dos créditos terminarem.

Por que é que o escolhemos O jogo mistura inocência e horror, mantendo-te constantemente inquieto enquanto alterna entre momentos encantadores e profundamente perturbadores.

O meu veredicto: Uma experiência bizarra, melancólica e inesquecível para jogadores que gostam de narrativas psicológicas com um toque surreal.

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8. Darkwood [O melhor jogo indie de terror de sobrevivência com medo visto de cima e sem ajuda]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival horror com perspetiva de cima para baixo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Desenvolvedor e editor: Acid Wizard Studio Tempo médio de jogo / Características únicas 7 a 15 horas; sem sustos repentinos, sobrevivência noturna, exploração não linear Ideal para Fãs incondicionais de jogos de sobrevivência que procuram uma boa atmosfera O que gostei Ciclos noturnos tensos e um design de mundo opressivo

O Darkwood leva-te a uma misteriosa floresta da Europa de Leste em 1987, onde a sobrevivência depende de astúcia, planeamento cuidadoso e exploração. Durante o dia, os jogadores procuram mantimentos, constroem barricadas e criam itens; à noite, enfrentam noites tensas a defender o seu esconderijo de criaturas horripilantes.

A sua perspetiva de cima para baixo substitui os sustos baratos por um medo que vai crescendo lentamente, enquanto os visuais sinistros e uma paisagem sonora opressiva fazem com que cada noite pareça perigosa e imprevisível.

Este é, sem dúvida, um dos melhores jogos de terror, com sistemas emergentes e escolhas significativas que tornam cada jogada única. Se gostas de terror tenso, estratégico e inquietante, o Darkwood cumpre em cheio em cada recanto sombrio.

Porque é que escolhemos isto O Darkwood cria um clima de medo através da incerteza e da vulnerabilidade; cada passo na neblina parece um risco e cada noite é uma luta desesperada pela sobrevivência.

O meu veredicto: Um dos jogos de terror indie mais atmosféricos de sempre, ideal para jogadores que procuram um medo que vai crescendo aos poucos, misturado com uma jogabilidade desafiante.

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9. Pesadelos Sem Fim [Melhor jogo indie de terror psicológico sobre doenças mentais]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de exploração psicológica Plataformas PC, PS4, Vita, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 Criadores Desenvolvedor e editor: Infinitap Games Tempo médio de jogo / Características únicas 2 a 4 horas; arte a preto e branco desenhada à mão, temas relacionados com a saúde mental Ideal para Fãs de histórias de terror simbólicas e íntimas O que gostei Imagens cruas e uma narrativa emocionalmente crua

O Pesadelos Sem Fim mergulha os jogadores na psique sombria e inquietante de Thomas, um homem preso num ciclo de visões de pesadelo alimentadas pela depressão e pelo transtorno obsessivo-compulsivo.

Os jogadores percorrem ambientes monocromáticos desenhados à mão, como mansões assombradas, manicómios e florestas, resolvendo quebra-cabeças simples enquanto fogem de manifestações grotescas de medo e desespero. Cada morte ou passo em falso leva o Thomas para outro pesadelo, criando um ciclo assustador de tensão psicológica.

Com os seus visuais austeros, interface minimalista e efeitos sonoros arrepiante, o jogo dá mais ênfase ao ambiente e ao medo psicológico do que às mecânicas tradicionais. A experiência é curta, mas profundamente marcante, explorando a doença mental e o trauma pessoal através de paisagens oníricas surreais e opressivas.

Por que é que o escolhemos O jogo pega em verdadeiras lutas mentais e transforma-as em pesadelos surreais e repetitivos que parecem ao mesmo tempo dolorosos e cativantes.

O meu veredicto: Uma experiência de terror profundamente pessoal, perfeita para jogadores que gostam de narrativas baseadas em metáforas e de um minimalismo inquietante.

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10. Home [O melhor jogo indie de terror em pixel art com vários finais]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror narrativo em pixel art Plataformas PC, PS4, Vita, iOS Ano de lançamento 2012 Criadores Criador: Benjamin Rivers Tempo médio de jogo / Características únicas 1-2 horas; narrativa ramificada, design focado na rejogabilidade Ideal para Fãs de jogos curtos de terror e mistério com uma atmosfera envolvente O que gostei Ambiguidade inteligente e interpretação pessoal

Home é um jogo minimalista de terror para a PS5 em pixel art que coloca os jogadores num mundo misterioso e pixelizado, onde cada escolha molda o desenrolar da história. Acordados durante uma tempestade numa casa estranha e escura, os jogadores exploram, interagem com objetos e tomam decisões que determinam o rumo da narrativa e os vários finais possíveis.

Os seus visuais pixelizados e as subtis mudanças ambientais criam uma atmosfera misteriosa e envolvente que mantém a tensão elevada, apesar da brevidade do jogo.

Este jogo de terror experimental e centrado na história dá mais importância à interpretação e ao tom do que à ação, tornando cada jogada única e instigante. Os seus múltiplos finais e a narrativa ramificada oferecem um grande valor de rejogabilidade, perfeito para fãs de experiências de terror concisas, mas memoráveis.

Por que é que o escolhemos O «Home» dá-te controlo total sobre a forma como a história é interpretada, transformando até as decisões mais pequenas em grandes mudanças naquilo que o jogador acredita ser real.

O meu veredicto: Uma experiência de terror curta, mas criativa, perfeita para jogadores que gostam de juntar as peças de histórias ambíguas e explorar finais múltiplos.

11. Phasmophobia [Melhor jogo indie de terror cooperativo de caça aos fantasmas]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror cooperativo de caça aos fantasmas / investigativo Plataformas PC (Windows), PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2020 (acesso antecipado) Criadores Desenvolvedor e editor: Kinetic Games Tempo médio de jogo / Características únicas ~25-40+ horas (muito rejogável, comportamentos aleatórios dos fantasmas, ferramentas de cooperação muito boas) Ideal para Amigos que procuram um jogo de terror social e sustos baseados em investigação O que eu gostei Interação por voz, mecânicas de caça aos fantasmas, sustos espontâneos

O Phasmophobia é um jogo de terror cooperativo de caça aos fantasmas, onde 1 a 4 jogadores investigam locais assombrados usando uma variedade de equipamento paranormal. Os jogadores reúnem provas para identificar o tipo de fantasma, sobrevivem às caçadas e completam objetivos opcionais, tudo isto enquanto navegam por mapas aleatórios e enfrentam eventos sobrenaturais.

A sua perspetiva imersiva na primeira pessoa, as mecânicas de interação por voz e o áudio cuidadosamente concebido criam experiências de terror social tensas, que ficam muito mais cheias de suspense quando jogadas com amigos.

Com 24 tipos de fantasmas únicos, equipamento personalizável e um sistema de sanidade mental complexo, cada sessão oferece uma elevada rejogabilidade e sustos inesperados. A combinação de jogabilidade cooperativa, mecânicas de investigação e ambientes assombrados dinâmicos torna o Phasmophobia um jogo de destaque no género de terror social.

Porque é que escolhemos isto Poucos jogos te deixam mesmo caçar fantasmas em conjunto, usando equipamento a sério e trabalho de equipa; é o medo social no seu melhor, sem nunca saberes que fantasma vai aparecer ou como vai agir.

O meu veredicto: Tenso, com grande rejogabilidade e vale totalmente a pena jogares com amigos se quiseres uma experiência de caça aos fantasmas que seja mais do que apenas sustos repentinos.

12. The Forest [O melhor jogo indie de terror de sobrevivência com exploração de uma ilha canibal em mundo aberto]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror em Mundo Aberto Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2018 Criadores Desenvolvedora e editora: Endnight Games Tempo médio de jogo / Características únicas ~16-30 horas para a história e os extras. Além disso, o modo sandbox pode ultrapassar facilmente as 100 horas. Ideal para Jogadores que adoram sobrevivência, construção de bases e terror emergente, com amigos ou a solo O que gostei Os sistemas de criação, a defesa da base e os canibais mutantes aterrorizantes

The Forest é um jogo de terror de sobrevivência em mundo aberto onde os jogadores assumem o papel de Eric LeBlanc, encalhado numa península florestal remota após um acidente de avião. Tens de explorar, criar itens e construir abrigos enquanto te defendes de uma tribo de mutantes canibais e lidas com eventos dinâmicos, cavernas e ciclos de dia e noite.

O modo cooperativo permite que os amigos se juntem, transformando momentos tensos de sobrevivência e incursões noturnas em experiências de terror emergentes e partilhadas.

Com sistemas de criação aprofundados, construção de bases e canibais imprevisíveis controlados por IA, The Forest oferece uma jogabilidade que dá para repetir muitas vezes e encontros aterrorizantes. A exploração do mundo aberto, combinada com as mecânicas de sobrevivência, torna-o um jogo de destaque no género de terror de sobrevivência, misturando estratégia, medo e uma narrativa conduzida pelo jogador.

Porque é que o escolhemos O The Forest combina uma jogabilidade de sobrevivência com verdadeiro terror; não estás só a construir, estás a ser caçado, e cada noite parece que pode ser a tua última.

O meu veredicto: Uma experiência de terror profunda num mundo aberto que recompensa a exploração, a criatividade e a coragem, ideal para jogadores que adoram construir e sobreviver sob ameaça constante.

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13. Inscryption [O melhor jogo de cartas de terror indie com uma narrativa meta distorcida]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de cartas / Puzzle de terror no estilo roguelike Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Switch, Xbox One / Series Ano de lançamento 2021 Criadores Desenvolvedor: Daniel Mullins Games; Editora: Devolver Digital Tempo médio de jogo / Características únicas ~12-15 horas para a história principal, segundo o TrueSteamAchievements. Tem uma estrutura em meta-atos, quebra-cabeças do tipo «escape room» e mecânicas de cartas. Ideal para Jogadores que querem mecânicas + narrativa + mistério, tudo num só pacote O que gostei Surpresas constantes, construção de baralhos inteligente e atos em evolução

O Inscryption é um jogo indie de terror que mistura géneros, combinando mecânicas de construção de baralhos, quebra-cabeças do tipo «escape room» e terror psicológico meta. Os jogadores ficam presos numa cabana misteriosa, obrigados a jogar um jogo de cartas sinistro contra o enigmático mestre do jogo, Leshy, e cada derrota transforma-os numa «carta da morte».

À medida que o jogo avança, passa por vários atos, combinando elementos roguelike, exploração em pixel art com visão de cima para baixo e camadas narrativas que se reescrevem constantemente, mantendo-te sempre na ponta do assento.

A mecânica criativa do jogo, as surpresas em camadas e a atmosfera intensa tornam cada sessão uma experiência tensa e imprevisível. Os fãs tanto de terror como de estratégia vão adorar as batalhas de cartas táticas, os quebra-cabeças de salas de fuga e a narrativa profunda e metaficcional que fazem do Inscryption uma das experiências de terror indie mais originais dos últimos anos.

Porque é que o escolhemos O Inscryption é diferente de tudo o que já viste: num momento estás a jogar às cartas, no outro estás a resolver puzzles, e cada reviravolta parece profundamente estranha e inteligente.

O meu veredicto: Um jogo indie de terror ousado e inovador que te prende não só pelos sustos, mas também pela narrativa e pelo design do jogo.

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14. Mundaun [O melhor jogo indie de terror folclórico desenhado à mão dos Alpes]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror folclórico desenhado à mão / Exploração Plataformas PC, Switch, PlayStation, Xbox tou Ano de lançamento 2021 Criadores Desenvolvedor: Hidden Fields Tempo médio de jogo / Características únicas ~7-8 horas (o completionist.me indica ~7h 47m); visuais em esboço a lápis, quebra-cabeças inspirados no folclore, um vale aberto para explorar. Ideal para Jogadores que procuram uma exploração atmosférica e um mistério que se desenrola lentamente O que gostei Estilo único a lápis e folclore alpino profundamente assustador

Mundaun é uma aventura de terror na primeira pessoa que se passa numa remota aldeia alpina, onde jogas na pele de Curdin, que regressa para investigar a morte misteriosa do seu avô. À medida que exploras a montanha e a aldeia, vais descobrindo segredos sombrios através de quebra-cabeças ambientais, notas escondidas e encontros assustadores.

O estilo artístico característico do jogo, desenhado à mão, confere a cada cena uma estética inquietante, semelhante à de um caderno de esboços, enquanto a exploração lenta e o horror subtil criam uma experiência tensa e atmosférica. Os jogadores podem optar pela furtividade, pelo combate ou pela evasão ao lidar com inimigos, e a história apresenta vários finais influenciados pelas tuas ações.

Por que é que o escolhemos O Mundaun dá a sensação de entrares num conto de fadas sinistro: cada sombra, cada cabana de montanha esboçada esconde algo estranho, e nunca tens a certeza do que é real.

O meu veredicto: Uma viagem de terror assombrosa e lindamente trabalhada, perfeita para jogares de uma só vez se quiseres sustos que te façam pensar.

15. Madison [Melhor jogo indie de terror psicológico na primeira pessoa centrado na possessão]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror psicológico na primeira pessoa com mecânica de câmara Plataformas PC, PS4 / PS5, Xbox Series, Switch (dependendo da versão) Ano de lançamento 2022 Criadores Desenvolvedor: BLOODIOUS GAMES Duração média / Características únicas ~4-8 horas (campanha curta, cenas marcantes, possessão e sustos baseados na câmara) Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de terror compacta e cinematográfica, com tensão e visuais impressionantes O que gostei Mecânica de possessão, design visual, ritmo eficaz

O MADiSON é um jogo de terror na primeira pessoa onde jogas na pele do Luca, um adolescente que herda uma câmara instantânea amaldiçoada que pertenceu a um assassino em série. Com a câmara, o Luca descobre segredos escondidos, resolve quebra-cabeças complexos e interage com o mundo espiritual para sobreviver a um ritual mortal.

O jogo dá ênfase à tensão atmosférica, com um cenário de casa assombrada, entidades demoníacas e mecânicas de fotografia paranormal que ligam os vivos aos mortos. Os jogadores têm de explorar com cuidado, capturar provas e usar a câmara estrategicamente para sobreviver.

Porque é que escolhemos isto A Madison usa a câmara como mais do que uma ferramenta; ela torna-se o teu olho para a loucura, esbatendo a linha entre o que filmas e o que te assombra.

O meu veredicto: Uma aventura de terror compacta mas poderosa: curta o suficiente para jogares de uma só vez, mas forte o suficiente para te aterrorizar e ficar na tua memória.

16. Signalis [Melhor jogo indie de terror de sobrevivência e ficção científica inspirado nos clássicos da era da PS1]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência retro / Quebra-cabeças Plataformas PC, PS4 / PS5, Switch, Xbox Ano de lançamento 2022 Criadores Desenvolvedor: rose‑engine; Editora: Humble Games Tempo médio de jogo / Características únicas ~7-10 horas (estimativa com base em jogadas completas); visuais inspirados na PS1, repleto de quebra-cabeças, ficção científica melancólica. Ideal para Jogadores que adoram jogos clássicos de terror de sobrevivência com um toque moderno O que gostei Estética retro, história sombria, quebra-cabeças inteligentes

O Signalis é uma experiência de survival horror onde controlas a Elster, uma ginoide que acorda numa instalação mineira hostil para desvendar uma praga misteriosa e recuperar memórias perdidas. Combinando uma estética retro da 5.ª geração, inspirada em Silent Hill e Resident Evil, o jogo junta mecânicas de shooter 2.5D com vista de cima a quebra-cabeças ambientais e uma gestão cuidadosa de recursos.

Os jogadores exploram locais sinistros e atmosféricos, resolvem quebra-cabeças complexos e enfrentam inimigos mortíferos «Corrompidos», tudo isto enquanto vão montando uma história que gira em torno da memória, da perda e do amor.

Os seus gráficos retro, narrativa cinematográfica e jogabilidade cheia de suspense fazem deste jogo um destaque para os fãs tanto do terror clássico como do moderno.

Por que é que o escolhemos O Signalis capta na perfeição aquela sensação vintage de survival horror: tensão pixelizada, recursos limitados e uma história que é ao mesmo tempo ficção científica e profundamente inquietante.

O meu veredicto: Uma viagem ao passado fantástica, com um peso emocional genuíno, tanto para os fãs de terror clássico como para os de ficção científica.

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17. Visage [Melhor jogo indie de terror psicológico de casa assombrada, inspirado em P.T.]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror psicológico em primeira pessoa numa casa assombrada Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Ano de lançamento 2020 Criadores Desenvolvedor e editor: SadSquare Studio Duração média / Características únicas ~10-20 horas (casa não linear, sistema de sanidade, medo que se vai acumulando) Ideal para Jogadores que procuram um horror psicológico lento e profundamente opressivo O que gostei Ambientes realistas, ritmo bem trabalhado e um medo verdadeiramente envolvente

O Visage é um jogo de terror psicológico cheio de tensão, onde os jogadores exploram uma casa suburbana enorme e assombrada na pele de Dwayne Anderson, descobrindo as histórias sombrias dos seus antigos moradores.

Equilibrando a luz, a sanidade e os recursos limitados, os jogadores enfrentam fenómenos paranormais, resolvem quebra-cabeças ambientais e descobrem cassetes VHS escondidas, tudo isto enquanto navegam numa atmosfera de pavor e tensão psicológica inspirada no P.T.

Porque é que o escolhemos O Visage não aposta em sustos estrondosos, mas vai criando o terror aos poucos, quarto a quarto, à medida que a própria casa se torna o teu pior inimigo.

O meu veredicto: Uma aula magistral de terror atmosférico, para quem quer sentir-se perdido e assombrado, e não apenas assustado.

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18. Paratopic [Melhor Jogo Independente de Terror Experimental ao Estilo VHS]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror surreal experimental / Simulador de passeio Plataformas Windows, macOS, Linux, Switch, Xbox One / Series Ano de lançamento 2018 Criadores Desenvolvedor e editor: Arbitrary Metric Duração média / Características únicas ~0,5-1 hora; baseado em vinhetas, gráficos retro de 32 bits, narrativa surreal Ideal para Jogadores que adoram jogos de terror estranhos, atmosféricos e ao estilo «art-game» O que gostei Imagens granuladas, estrutura onírica, narrativa excêntrica

O Paratopic é uma experiência surreal de terror na primeira pessoa, onde os jogadores percorrem histórias fragmentadas na pele de um Contrabandista, um Assassino e um Observador de Aves, juntando as peças de acontecimentos enigmáticos que envolvem cassetes de vídeo misteriosas, criaturas sombrias e um mundo opressivo e em decadência.

Os seus gráficos inspirados nos 32 bits, o ritmo tenso e o áudio inquietante criam uma atmosfera desorientadora de pavor, combinando terror, mistério e narrativa abstrata em segmentos de jogo curtos e abruptos.

Por que é que o escolhemos Em apenas alguns minutos, Paratopic atira-te para um mundo cheio de glitches e estranho, que parece um sonho febril: inquietante, estranho e totalmente distinto.

O meu veredicto: Curto, estranho e assombroso, uma viagem de terror perfeita e curta para fãs de jogos experimentais.

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19. O assistente de funerária [O melhor jogo indie de terror, um simulador de embalsamamento com encontros demoníacos]

A nossa pontuação 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror na primeira pessoa / Simulação Plataformas PC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series não sei Ano de lançamento 2022 (Windows); consolas mais tarde Criadores Desenvolvedora: DarkStone Digital; Editora: DreadXP Tempo médio de jogo / Características únicas ~25-30 horas para completar todas as conquistas / exploração. Rituais, mecânicas de embalsamamento, necrotério assombrado. Ideal para Jogadores que procuram um jogo de terror estranho, ritualístico e procedural, com momentos de pausa O que gostei Jogabilidade única de embalsamamento, narrativa assustadora, variedade de jogadas

O assistente de funerária coloca-te no papel de Rebecca Owens, uma nova assistente num necrotério assombrado em Connecticut. Tendo de equilibrar tarefas realistas de embalsamamento com ameaças sobrenaturais, ela tem de identificar cadáveres possuídos, realizar rituais de contenção e sobreviver à interferência demoníaca.

O jogo combina um horror tenso na primeira pessoa, segmentos de história gerados proceduralmente, finais múltiplos e sustos repentinamente assustadores, tudo realçado por visões alucinatórias e uma atmosfera sombria e envolvente.

Por que é que o escolhemos O assistente de funerária torna o embalsamamento parte do terror; não é só horror, é prático, metódico e profundamente perturbador.

O meu veredicto: Um jogo de terror original e envolvente que te transforma num agente funerário e faz com que todos se sintam em perigo.

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20. Among the Sleep [Melhor jogo indie de terror psicológico na perspetiva de uma criança]

A nossa pontuação 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror psicológico na primeira pessoa (perspetiva de uma criança pequena) Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2014 (original), Edição Melhorada em 2017 Criadores Desenvolvedor e editor: Krillbite Studio Duração média / Características únicas ~3-5 horas (curto, emotivo, um horror misterioso visto pelos olhos de uma criança) Ideal para Jogadores interessados em terror narrativo, emocional e baseado na perspetiva O que gostei Perspetiva única, ambientes surreais, tons emocionais

Among the Sleep é uma aventura de terror na primeira pessoa onde os jogadores exploram ambientes surreais através dos olhos de uma criança de dois anos. Acompanhados por um ursinho de peluche consciente, os jogadores percorrem uma casa escura e sinuosa, resolvem quebra-cabeças e fogem de figuras monstruosas enquanto descobrem memórias fragmentadas da sua mãe.

A sua perspetiva única, a narrativa carregada de emoção e os cenários oníricos e de pesadelo criam uma experiência tensa e assustadora que mistura o terror psicológico com o encanto infantil.

Porque é que escolhemos isto O «Among the Sleep» vira o género de terror de cabeça para baixo ao tornar-te minúsculo; ver um mundo monstruoso através dos olhos de uma criança pequena torna-o profundamente inquietante e emocionalmente comovente.

O meu veredicto: Um jogo de terror corajoso e sincero que se centra mais nos pesadelos do que nos sustos repentinos: perfeito para uma experiência introspectiva e misteriosa.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos indie de terror

O terror indie é onde a criatividade voa solta, proporcionando experiências que ficam na memória muito depois de largares o comando.

Quer procures tensão psicológica, quebra-cabeças alucinantes ou mundos imersivos repletos de atmosfera, há um jogo de terror indie para cada tipo de jogador. Aqui estão as minhas principais recomendações para começares:

Para quem está a dar os primeiros passos no mundo do terror → Pesadelos Sem Fim. Uma viagem concisa e atmosférica que explora a doença mental através de imagens cruas e de um som assustador.

→ Pesadelos Sem Fim. Uma viagem concisa e atmosférica que explora a doença mental através de imagens cruas e de um som assustador. Para os fãs de puzzles → Inscryption. Um jogo de cartas que mistura géneros, com uma narrativa meta e mecânicas criativas que te mantêm sempre envolvido.

→ Inscryption. Um jogo de cartas que mistura géneros, com uma narrativa meta e mecânicas criativas que te mantêm sempre envolvido. Para os fãs de jogos de sobrevivência → The Forest. Um jogo de sobrevivência num mundo aberto numa ilha canibal, com criação de itens, modo cooperativo e momentos de terror espontâneos que garantem uma jogabilidade infinita.

→ The Forest. Um jogo de sobrevivência num mundo aberto numa ilha canibal, com criação de itens, modo cooperativo e momentos de terror espontâneos que garantem uma jogabilidade infinita. Para o s entusiastas do terror psicológico → Signalis. Um jogo de terror de sobrevivência de inspiração retro, com uma narrativa que vai ganhando intensidade aos poucos e vários finais.

s → Signalis. Um jogo de terror de sobrevivência de inspiração retro, com uma narrativa que vai ganhando intensidade aos poucos e vários finais. Para fãs de terror artístico → Mundaun. Imagens desenhadas à mão e folclore alpino criam uma experiência única, envolvente e misteriosa.

Seja qual for o teu gosto, estes títulos são o ponto de partida perfeito para mergulhares no mundo do terror indie e viveres sustos que te vão marcar.

Perguntas frequentes