16 jogos de terror para a Xbox que te vão manter acordado durante todo o ano de 2026 inform

Perder-te nos jogos de terror da Xbox é sempre uma dose perfeita de adrenalina. Há algo de especial em mergulhar num mundo aterrorizante, sabendo que tens de lutar, esconder-te ou correr para salvar a vida.

Talvez seja o silêncio assustador antes de tudo correr terrivelmente mal. Talvez sejam as criaturas de pesadelo à espreita logo ao virar da esquina. OU talvez seja o desenrolar lento de uma história alucinante que te faz questionar tudo.

Se adoras filmes de terror, jogos de sobrevivência ou pesadelos psicológicos, baixa as luzes, aumenta o volume e prepara-te para sobreviver.

Se és um jogador de Xbox que adora filmes de terror, survival horror tenso ou pesadelos psicológicos distorcidos, não faltam experiências assustadoras à tua espera. Desde terror na primeira pessoa a lutas brutais pela sobrevivência e quebra-cabeças de arrepiar, há aqui algo que te vai deixar com os nervos à flor da pele.

Por isso, baixa as luzes, aumenta o volume e prepara-te para lutar pela tua vida. Os jogos mais assustadores não se jogam apenas, sobrevivem-se.

As nossas 3 melhores escolhas para os melhores jogos de terror

Os jogos de terror vêm em várias formas e tamanhos, cada um tão assustador e fantástico quanto o outro. Ainda assim, quando se trata de te manter acordado à noite, há alguns títulos que se destacam mais e merecem uma menção especial antes de mergulharmos na lista completa com todos os detalhes picantes:

1 Alan Wake 2 2023 Tenta encontrar uma saída para a tua própria história, assustadora ao ponto de te deixar louco, na pele de um romancista que não consegue escrever um final feliz, mesmo quando a sua vida depende disso. Buy now 2 The Outlast Trials 2024 Deixa-te levar por uma experiência de terror brutal e dá o teu melhor para sobreviver a experiências horríveis, distorcidas e sádicas. O medo é a tua única constante. Buy now 3 Resident Evil Village 2021 Enfrenta criaturas grotescas e desvenda os segredos sombrios de uma aldeia misteriosa nesta arrepiante aventura de terror de sobrevivência. Buy now

Claro que esta pequena lista é só uma amostra do que está para vir. Como prato principal para todos os conhecedores de terror, hoje trouxe-te 16 títulos no total. Fica comigo e prometo que não vais ficar desapontado.

Os 16 melhores jogos de terror para a Xbox para alimentar os teus pesadelos

Estás aqui à procura daquela experiência aterrorizante por excelência – aquela que te faz o coração bater forte e te deixa em suspense muito tempo depois de parares de jogar. Estás pronto para uma aventura de pesadelo que te vai deixar com medo de desligar as luzes? Então, não vamos esperar mais e vamos mergulhar nos melhores jogos de terror para a Xbox!

1. Alan Wake 2 [O melhor jogo de terror psicológico com uma história envolvente na Xbox]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Desenvolvedora Remedy Entertainment Duração média do jogo Cerca de 25 horas

O Alan Wake 2 não é só uma das melhores experiências de terror de sempre, mas também um dos jogos com a história mais cativante que há. Mexe mesmo contigo, no bom sentido, e não posso deixar de o recomendar vivamente.

O jogo é sombrio, estranho e, sinceramente, um dos títulos mais assustadores que joguei nos últimos tempos. O primeiro jogo já era inquietante, mas esta sequela vai muito mais fundo no género de terror de sobrevivência.

Estás sempre a questionar a realidade, a vaguear pelo Lugar Negro, a montar uma narrativa intrigante enquanto tentas sobreviver aos monstros que saem dos teus pesadelos.

O que mais adorei foi a sensação de estar a ver um filme de terror e a jogar um jogo fantástico ao mesmo tempo. A narrativa é intensa, os gráficos são deslumbrantes e a atmosfera fica-te na memória.

Ah, e não te esqueças que faz parte do mesmo «Remedy Connected Universe», com obras-primas como «Control», «Max Payne» e «Quantum Break», mesmo que a ligação com os dois últimos seja um pouco mais complicada devido a questões de direitos de autor. Acho que isso diz tudo.

O meu veredicto: uma obra-prima do terror moderno – joga-o só pela atmosfera e pela história. É o tipo de jogo que fica na tua cabeça muito tempo depois dos créditos acabarem.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ALAN WAKE 2 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. As Provas do Outlast [O Melhor Pesadelo de Sobrevivência em Cooperação]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Red Barrels Tempo médio de jogo Cerca de 24 horas

Se gostaste de jogos indie únicos, como o Outlast 1 e 2, mas adorarias ver algo ambientado no mesmo universo que se destaca pela tensão e pelo trabalho em equipa, o As Provas do Outlast é, sem dúvida, um dos melhores jogos de terror para ti. É um pouco parecido com clássicos do terror como o Dead by Daylight e o Texas Chainsaw Massacre, só que mais pessoal.

Ambientado numa instalação sinistrosa da época da Guerra Fria, tu e até três amigos são forçados a participar em experiências perturbadoras conduzidas pela Murkoff Corporation. O jogo é jogado na perspetiva na primeira pessoa, o que faz com que cada momento pareça muito próximo e pessoal. Às vezes, até demasiado pessoal.

Combina a jogabilidade cooperativa com o puro terror de forma praticamente perfeita. Não estás apenas a fugir dos inimigos – estás a tentar manter a tua sanidade mental intacta. A atmosfera é sufocante, mas da melhor maneira possível.

Também dá para jogar sozinho, mas, dessa forma, passado algum tempo, torna-se um pouco repetitivo. Felizmente, é para isso que servem os amigos. Por isso, chama-os e mergulha nesta emoção de pesadelo que não vais esquecer tão cedo.

O meu veredicto: Melhor com amigos; um pesadelo cooperativo implacável que se alimenta da tensão. Cada missão parece uma descida à loucura, onde o trabalho de equipa é a tua única tábua de salvação.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE OUTLAST TRIALS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Resident Evil Village [Melhor Jogo de Terror de Sobrevivência Cinemático]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2021 Desenvolvedora Capcom Tempo médio de jogo Cerca de 14 horas

Alguns dos melhores jogos da série Resident Evil são a principal razão para a popularidade do género de terror de sobrevivência que conhecemos hoje. Mas quer tenhas acompanhado toda a série ou estejas a entrar agora, o mais recente lançamento, Resident Evil Village, é um título perfeito para qualquer fã de terror.

Desde o momento em que entras naquela aldeia isolada e coberta de neve, sentes logo aquele medo assustador que esta série sabe criar tão bem. O cenário é lindo, mas cheio de terror, e é exatamente isso que o torna tão bom.

A mistura de criaturas horripilantes, lutas frenéticas e momentos mais calmos de resolução de quebra-cabeças mantém a intensidade e o equilíbrio, sem nunca se tornar monótona.

Claro, não é o jogo mais longo da série, mas a experiência intensa que oferece compensa isso de certeza. E a Lady Dimitrescu? Pois é, só ela já torna este jogo inesquecível.

O meu veredicto: elegante, assustador e inesquecível – obrigatório para os fãs de survival horror cinematográfico. É uma mistura perfeita de ação, atmosfera e puro terror.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Alien: Isolation [A melhor aula magistral de terror furtivo]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Creative Assembly Tempo médio de jogo Cerca de 22 horas

Se queres algo que te deixe mesmo com os nervos em franja, o Alien: Isolation é uma aposta segura. É o tipo de jogo de terror de sobrevivência que te mantém em suspense do início ao fim, e é absolutamente brilhante. Conquistou o seu lugar entre os melhores jogos de terror de sobrevivência.

A história passa-se algures entre o primeiro e o segundo filmes de Alien, e tu metes-te na pele da filha da icónica Ellen Ripley, Amanda Ripley.

Preso sozinho numa estação espacial em ruínas, a tua única forma de sobreviver é ser mais esperto do que um único alienígena imparável. Aqui não há como abrir caminho à força. Tens de te esconder, andar às escondidas e torcer para que ele não te ouça a respirar.

O que eu adoro é como o jogo capta na perfeição a sensação de estares a ser caçado. É lento e tenso, e o alienígena aprende com o que fazes. Não há dois encontros iguais, e a estética retro-futurista do Alien é perfeita, com um design de som que é assustador na medida certa.

Sinceramente, diria que está ao nível dos filmes. É assim tão bom.

O meu veredicto: puro terror em estado puro – a referência de excelência no terror furtivo. Cada encontro com o Xenomorfo é assustador e imprevisível de uma forma única.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Little Nightmares I e II [Melhor Dupla de Contos de Fadas Sombrios]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa, Switch, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 e 2021 Desenvolvedor Tarsier Studios Duração média do jogo Cerca de 11 horas no total

O Little Nightmares I e II são alguns dos jogos de terror mais assustadores e únicos que já joguei, e fizeram-me apaixonar completamente por eles.

Tanto o primeiro jogo como a sequela vão-te mexendo aos poucos, com ambientes sinistros e criaturas grotescas que parecem ter sido arrancadas das partes mais sombrias da tua imaginação. Aqui não lutas contra inimigos. Andas às escondidas, escondes-te e fugas.

Nenhum dos jogos é muito longo por si só, mas juntos formam uma das melhores viagens de terror que já vivi. Têm aquele toque surreal, quase onírico, e, de alguma forma, isso torna tudo ainda mais assustador.

Mas, para ser sincero, tudo — desde os gráficos e o design de som até à história, à construção do mundo e à atmosfera — é de primeira qualidade. Parece tudo um conto de fadas distorcido que correu terrivelmente mal, e é absolutamente perfeito.

O meu veredicto: curtos, assombrosos e artísticos — duas joias sinistras que ficam na memória. O seu terror onírico e o design distorcido do mundo tornam-nos impossíveis de esquecer.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE LITTLE NIGHTMARES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Resident Evil 4 Remake [Melhor Reimaginação de Ação-Terror]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, dispositivos móveis Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Capcom Tempo médio de jogo Cerca de 21 horas

O Resident Evil 4 Remake é um daqueles raros remakes que realmente melhora um clássico sem perder aquilo que o tornava especial. O clássico reimaginado pela Capcom combina tiroteios cinematográficos com o ritmo intenso que caracteriza os melhores jogos TPS.

Ao estilo clássico de Resident Evil, este jogo acerta em cheio em todos os aspetos do survival horror – bom ritmo, combates fantásticos e aquela sensação constante de pavor que nunca dá tréguas.

A jogabilidade tem mesmo um ritmo forte. Lutas, exploras e geres os teus recursos sem nunca te sentires completamente seguro.

Além disso, se esta jornada, que já é bastante longa, acabar demasiado cedo para ti, podes sempre prolongá-la por, pelo menos, mais 6 horas com o DLC «Caminhos Separados», que é quase tão bom quanto o jogo principal.

O meu veredicto: O clássico, aperfeiçoado – um ritmo bem calibrado e combates soberbos tornam-no imprescindível. É a prova de que até as lendas podem renascer mais fortes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Killing Floor 3 [O melhor festival de sangue em modo cooperativo]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 (a sair) Desenvolvedor Tripwire Interactive Duração média do jogo a anunciar

O Killing Floor 3 é um jogo de tiro cooperativo de terror que promete puro caos, sangue e adrenalina. Aproveitando o sucesso de culto dos jogos anteriores, esta nova edição leva tudo ainda mais longe – mais sangue, mais tensão e mais terror baseado no trabalho de equipa. Com a sua mistura de tiroteios rápidos e sobrevivência em equipa, pode facilmente figurar entre os melhores jogos de terror multijogador.

Ambientado num futuro sombrio e distópico, onde as experiências da sinistra Corporação Horzine correram terrivelmente mal, tu e o teu esquadrão vão enfrentar ondas implacáveis de Zeds usando armas melhoradas, armadilhas e dispositivos. O jogo pretende criar uma experiência mais imersiva com uma IA mais inteligente, ambientes mais ricos e elementos de sobrevivência mais intensos.

Com a sua mistura de ação em ritmo acelerado e atmosfera arrepiante, o Killing Floor 3 está a revelar-se um dos jogos de terror mais esperados para a Xbox em 2025 – um jogo imperdível para os fãs que anseiam por terror cooperativo de alta octanagem.

O meu veredicto: Um jogo a não perder – promete carnificina e terror cooperativos de primeira linha. Espera-te um caos a um ritmo alucinante, gráficos de última geração e novos Zeds aterrorizantes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE KILLING FLOOR GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Remake do Dead Space [Melhor Relançamento de Terror Espacial]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Motive Studio Duração média do jogo Cerca de 16 horas

O lançamento de Dead Space 2023 é mais um remake que só vem melhorar um clássico de sempre do género de terror. De alguma forma, faz-te sentir ainda mais isolado e paranóico do que o original alguma vez fez.

A tensão cresce rapidamente e mantém-se. A nave range, cintila e respira como se fosse algo vivo, e quando os inimigos saem da conduta de ventilação, é pânico total.

Capta na perfeição o que o survival horror deve ser e, se alguma vez quiseste jogar algo tipo Resident Evil, mas no espaço, não há nada melhor do que isto.

Para os fãs do género de terror, é um jogo imperdível. E se também adoras jogos espaciais de primeira linha, é pura perfeição.

O meu veredicto: aterrorizante, bem acabado e fiel – o horror espacial no seu melhor. É tudo o que o original era, só que mais sombrio, mais intenso e ainda mais inquietante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Dying Light [O melhor jogo de terror com zombies e parkour]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2015 Desenvolvedora Techland Tempo médio de jogo Cerca de 36 horas

O Dying Light é como se o Mirror’s Edge tivesse caído de cabeça no inferno dos zombies, e digo isto no melhor sentido possível. Este jogo é simplesmente excecional.

Durante o dia, estás a saltar por cima de telhados e a dar pontapés voadores aos inimigos para os atirar de bordas. Mas quando a noite cai, passas de herói de ação para modo de pânico total, a fugir de monstros que são mais rápidos e muito mais fortes do que tu.

No entanto, é mesmo a jogabilidade cooperativa que eleva este jogo de bom a excelente. Não há nada como sobreviver a este caos pós-apocalíptico com amigos ao teu lado.

O Dying Light é facilmente um dos jogos cooperativos mais intensos da Xbox que já joguei. Por isso, se é uma experiência de terror em ritmo acelerado que tu e os teus amigos procuram, têm de experimentar.

O meu veredicto: Parkour emocionante de dia, verdadeiro terror à noite – o modo cooperativo eleva a experiência. A mudança da liberdade para o medo quando o sol se põe é pura genialidade.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. The Evil Within [Melhor Jogo de Sobrevivência Surreal e Assustador]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Tango Gameworks Duração média do jogo Cerca de 20 horas

Mais um pesadelo magistral inspirado em clássicos de sempre como Silent Hill e Resident Evil, The Evil Within é uma versão assustadoramente original do nosso adorado género de survival horror.

Aqui, no meio de todo esse terror e ação frenética, tens de te preocupar em gerir não só os recursos e as munições, mas também a resistência. De repente, a furtividade torna-se muito mais apelativa.

Alguns níveis são muito imprevisíveis e surreais, enquanto o ritmo pode ser estranho às vezes, mas isso, na verdade, torna o jogo ainda melhor. Num momento estás a esgueirar-te por entre criaturas aterrorizantes e, no momento seguinte, estás a abrir caminho a tiros como se estivesses num filme de ação.

É uma mistura louca de terror de sobrevivência e terror psicológico, o que faz dele um dos meus favoritos entre os jogos de terror da última década. Se és fã de terror e, por alguma razão, ainda não o jogaste, não devias mesmo deixar isso para mais tarde.

O meu veredicto: irregular, mas inspirado – uma viagem brutal e surreal que vale a pena fazer. É caótico, assustador e impossível de prever, no melhor sentido.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE EVIL WITHIN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Outlast 1 & 2 [Melhor Experiência de Pânico Sem Armas]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2013 e 2017 Desenvolvedor Red Barrels Duração média do jogo Cerca de 16 horas no total

Se queres jogos de terror que te proporcionem aquela sensação pura de pavor e te deixem a sentir-te verdadeiramente desamparado, não há melhor escolha do que o Outlast e o Outlast 2. Acredita em mim, eles vão deixar-te completamente arrasado.

Estes jogos não te dão armas. Só uma câmara de vídeo, a tua perspicácia e as sombras em que te conseguires esconder. Só isso já faz com que sejam algumas das experiências mais assustadoras pelas quais já passei.

O primeiro jogo leva-te a um manicómio cheio de imprevisibilidade aterradora, enquanto a sequela vai ainda mais longe com um culto perturbador, temas religiosos distorcidos e uma aldeia remota onde parece que há sempre algo horrível a observar-te.

Por isso, desliga as luzes e prepara-te para um terror como nunca viste. Esta vai ser uma das experiências mais assustadoras pelas quais já passaste.

O meu veredicto: O pânico mais puro dos videojogos – sem armas, só medo e fuga. Eles redefinem a vulnerabilidade e levam o terror psicológico ao limite.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE OUTLAST GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

e

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE OUTLAST GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Amnesia: O Bunker [Melhor Tensão de Sobrevivência Baseada no Som]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Frictional Games Tempo médio de jogo Cerca de 8 horas

O Amnesia: O Bunker atira-te para um bunker da Primeira Guerra Mundial meio destruído, quase sem luz, quase sem munições e com uma ameaça bem real a espreitar pelos corredores. Deixa-te preso num labirinto de escuridão e ecos devastado pela guerra, um jogo imperdível para os fãs dos melhores jogos de sobrevivência da Xbox.

Este jogo é verdadeiramente imprevisível. Cada ruído conta e cada segundo de luz é precioso. É um survival horror feito de uma forma que parece crua e reativa, não ensaiada.

O que mais se destaca é o quão impressionante é a IA. O monstro consegue literalmente entrar em qualquer lugar, por isso, não importa para onde vás, nunca estás verdadeiramente a salvo.

Em comparação com os jogos anteriores da série Amnesia, especialmente o adorado por todos «The Dark Descent», este título é mais aberto e baseado na física. Embora não inclua a boa e velha mecânica de sanidade, compensa por ser muito mais polido e muito mais assustador.

O Amnesia: O Bunker é uma experiência absolutamente brutal, assustadora e inesquecível que cumpre mesmo o que promete. Se adoraste o Alien: Isolation e não foi só pelo cenário espacial, tens de experimentar este.

O meu veredicto: Dinâmico, opressivo e inteligente – cada ruído conta. A tensão nunca desaparece porque nunca estás verdadeiramente seguro em lado nenhum.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AMNESIA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

13. Phasmophobia [A melhor caça aos fantasmas com reação à voz]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Kinetic Games Duração média do jogo Cerca de 33 horas

Se ainda não gritaste no microfone durante uma caça aos fantasmas com os teus amigos, é porque ainda não jogaste o Phasmophobia como deve ser. E se ainda nem sequer o jogaste, estás a perder uma grande oportunidade.

Este jogo de terror cooperativo inverte o enredo habitual, obrigando -te a investigar monstros em vez de tentares matá-los. Tu e os teus amigos tentam descobrir que tipo de fantasma assombra o local antes que ele te apanhe, e é absolutamente intenso do início ao fim.

O que faz do Phasmophobia um dos melhores jogos de terror da Xbox é a forma como vai criando o medo aos poucos. É a espera, a respiração e o silêncio antes de tudo correr terrivelmente mal. Tem até reconhecimento de voz.

O jogo ainda está em acesso antecipado, por isso não esperes perfeição. No entanto, vale mesmo a pena dedicares-lhe algum tempo.

O meu veredicto: A caça aos fantasmas definitiva com amigos; os sustos inesperados nunca se tornam enfadonhos. Cada investigação parece nova e imprevisível graças ao seu brilhante design de som.

14. Dead Rising Deluxe Remaster [O melhor jogo caótico de zombies em mundo aberto]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Capcom Tempo médio de jogo Cerca de 13 horas

Para uma experiência de terror um pouco diferente, o Dead Rising Deluxe Remaster é um dos jogos de terror mais estranhos, engraçados e caóticos que há, e é exatamente por isso que é tão fantástico.

Ficas preso num centro comercial durante um surto de zombies, com 72 horas para sobreviver, salvar pessoas e conseguir a notícia exclusiva na pele do fotojornalista Frank West. Mas eis a melhor parte: tudo é uma arma. Sim, tudo mesmo.

Esta remasterização tem um aspeto fantástico, com um desempenho mais fluido e gráficos mais nítidos, mantendo ao mesmo tempo aquele charme peculiar do jogo original. É mais pateta do que um survival horror, mas não deixa de ter os seus momentos de medo a sério.

Se quiseres uma experiência de terror um pouco menos séria, para variar, este é, por si só, um dos melhores jogos de zombies. Experimenta e não vais ficar desiludido.

O meu veredicto: uma carnificina caótica e criativa de zombies – menos terror, mais diversão. É a escolha perfeita quando queres sustos com uma pitada de humor.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DEAD RISING GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. Alan Wake Remastered [Melhor Thriller Psicológico Clássico]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – informa Ano de lançamento 2021 Desenvolvedora Remedy Entertainment Duração média do jogo Cerca de 14 horas

Não há nenhum outro jogo como o primeiro Alan Wake. É como entrar num filme de terror psicológico, só que és tu o escritor e a tua história está a ganhar vida da pior maneira possível.

Para mim, é a história que faz este jogo destacar-se mesmo. É estranha, meta, cheia de mistério e, sinceramente, uma das melhores dos videojogos.

Tal como no segundo jogo, a luz é o teu melhor amigo, e no combate usa-se primeiro a lanterna e só depois a arma. É simples, mas gratificante.

A remasterização melhora os gráficos, deixando-os mais nítidos do que nunca. A única razão pela qual este jogo não está mais acima na lista é a sua mecânica um pouco desajeitada.

Ainda assim, para os fãs de terror que adoram uma boa história e aquele ambiente de survival horror com um toque original, este jogo é uma joia.

O meu veredicto: narrativa brilhante com um toque antigo. Joga pela história, fica pela atmosfera. É uma lembrança assombrosa de como o terror psicológico deve ser feito

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ALAN WAKE 2 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

16. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale [Melhor história de terror baseada nas tuas escolhas]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Desenvolvedores Telltale Games, Skybound Games eu Tempo médio de jogo Cerca de 46 horas no total (5 jogos + DLC)

Os jogos «The Walking Dead» da Telltale fizeram furor quando a primeira temporada foi lançada, lá em 2012. No entanto, se ainda não os jogaste, agora é a tua oportunidade perfeita.

É como uma série de TV interativa, no melhor sentido possível. Vais ter uma das histórias mais angustiantes e bem construídas do género de terror.

Esta versão inclui todos os episódios, totalmente remasterizados com gráficos melhorados, menus e extras dos bastidores. Tens as quatro temporadas, o DLC «400 Days» e a história independente da Michonne num único pacote.

Não é um jogo de ritmo acelerado, e algumas decisões parecem mais uma ilusão de escolha, mas o medo e tudo o resto que sentes são absolutamente reais. Um dos melhores jogos de terror da Xbox, sem dúvida.

O meu veredicto: emocionalmente devastador e intemporal – o terror centrado na história no seu auge. Cada escolha atinge-te em cheio, deixando uma cicatriz emocional duradoura.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE WALKING DEAD: THE TELLTALE DEFINITIVE SERIES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Próximos jogos de terror para a Xbox em 2026

Os fãs de terror têm muito por que ansiar no próximo ano – estes próximos jogos de terror para a Xbox prometem manter o teu coração a bater forte muito depois dos créditos finais. Desde o terror psicológico até ao caos total de sobrevivência, eis os pesadelos mais esperados que vão chegar em 2026:

Directiva 8020 (2026) – Da Supermassive Games, este jogo de terror de sobrevivência de ficção científica acompanha a tripulação de uma nave colonial condenada que luta para sobreviver após uma aterragem forçada em Tau Ceti f. Podes contar com uma narrativa cinematográfica, escolhas morais e aquela tensão característica da série Dark Pictures.

– Da Supermassive Games, este jogo de terror de sobrevivência de ficção científica acompanha a tripulação de uma nave colonial condenada que luta para sobreviver após uma aterragem forçada em Tau Ceti f. Podes contar com uma narrativa cinematográfica, escolhas morais e aquela tensão característica da série Dark Pictures. Resident Evil: Requiem (2026) – O próximo grande lançamento da Capcom nesta lendária série regressa às ruínas de Raccoon City. Encaras o papel da analista do FBI Grace Ashcroft, desvendando um novo mistério de bioterrorismo que mistura nostalgia com um horror novo e de cortar a respiração.

– O próximo grande lançamento da Capcom nesta lendária série regressa às ruínas de Raccoon City. Encaras o papel da analista do FBI Grace Ashcroft, desvendando um novo mistério de bioterrorismo que mistura nostalgia com um horror novo e de cortar a respiração. Reanimal (2026) – Esta assustadora aventura de terror cooperativa da THQ Nordic põe-te a ti e a um irmão na missão de sobreviver numa ilha de pesadelo infestada por criaturas grotescas e mutantes. Espera tensão cinematográfica, resolução de quebra-cabeças e uma narrativa emocionante.

Estes títulos que estão para sair provam que 2026 vai ser um ano inesquecível para os fãs de terror – quer adores arrepios psicológicos, sobrevivência cheia de ação ou um medo que vai crescendo aos poucos, a Xbox tem algo aterrorizante reservado para ti.

O meu veredicto geral sobre os jogos de terror na Xbox

Quando se trata de jogos de terror na Xbox, nunca houve melhor altura para mergulhares de cabeça. A plataforma oferece de tudo – desde pesadelos centrados na história até ao caos cooperativo que te vai deixar com o coração a bater forte. Se queres ser mais esperto do que os monstros, desvendar mistérios psicológicos ou simplesmente gritar com os amigos, há um jogo à tua espera para te aterrorizar na medida certa.

Seja qual for o teu gosto, uma coisa é certa: a Xbox tem algumas das melhores experiências de terror já criadas. Baixa as luzes, pega no teu comando e enfrenta a escuridão de frente.

Perguntas frequentes