I 20 migliori giochi horror indie del 2026: titoli davvero spaventosi

Se hai mai provato a trovare i migliori giochi horror indie in assoluto, allora sai bene quanto sia difficile: vuoi qualcosa di suggestivo e opprimente, qualcosa che ti entri sotto pelle. E invece, avvii l’ennesimo “gioco horror” che si rivela un titolo d’azione pieno zeppo di spaventi improvvisi e privo di tensione.

Gli studi AAA hanno da tempo dato la priorità a dinamiche frenetiche piuttosto che a quell’atmosfera opprimente e soffocante, che è proprio il motivo per cui giochiamo ai giochi horror.

Così ho messo insieme una lista dei 20 migliori giochi horror indie di sempre: nuovi, classici, sottovalutati e semplicemente quelli che fanno davvero paura. Su PC, su console, tutto ciò che merita il tuo tempo e mette a dura prova i tuoi nervi. Se stai cercando giochi che ti prendano alla gola dall’inizio alla fine, allora forza, mettiti comodo.

Le nostre scelte migliori per i giochi horror indie

Bene, cominciamo con il meglio del meglio: i primi 3 indie che ti consiglio vivamente di non lasciarti sfuggire. Se sei un fan dell’horror, questi titoli devono assolutamente essere nella tua lista: sono i giochi che ti catturano, ti travolgono con la loro atmosfera e ti rimangono in mente a lungo. Partiamo subito dal meglio, senza giri di parole.

1 Amnesia: The Dark Descent 2010 Il punto di riferimento dei giochi di sopravvivenza psicologica, dove ti senti completamente impotente e la paura diventa la tua unica compagna. Buy now 2 SOMA 2015 Un potente horror fantascientifico con temi filosofici che ti sconvolge la mente e ti tiene emotivamente in tensione fino alla fine. Buy now 3 Outlast 2013 Uno dei giochi survival horror più intensi in assoluto, dove non hai armi, né possibilità di scampo: solo una videocamera e l'adrenalina alle stelle. Buy now

Questi sono i tre titoli che metto sempre in cima a qualsiasi lista di giochi horror, collaudati dal tempo, dall’atmosfera e dai nervi. E ora continua a scorrere; qui sotto troverai la lista completa dei 20 giochi horror indie più popolari, dove ognuno troverà un titolo che si adatta al proprio stile personale di paura.

I 20 migliori giochi horror indie da provare – La lista definitiva dei brividi

Di seguito trovi la grande classifica dei 20 titoli di punta: freschi, suggestivi, inquietanti e semplicemente eccezionali per chi ama i giochi che ti tengono con il fiato sospeso fino agli ultimi secondi. Qui troverai thriller psicologici, giochi di sopravvivenza, storie surreali, insomma tutto ciò per cui apprezziamo la scena indie.

Quanti di questi pensi di aver già giocato? Ecco la lista più completa di giochi horror indie che dovresti assolutamente provare.

1. Amnesia: The Dark Descent [Uno dei migliori giochi indie di survival horror psicologico]

Il nostro punteggio 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico di sopravvivenza Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2010 Autori Sviluppatore e editore: Frictional Games Durata media / Caratteristiche uniche 6-8 ore; meccanica della sanità mentale, sopravvivenza furtiva, tensione creata dall’audio Ideale per Giocatori che cercano puro terrore senza combattimenti Cosa mi è piaciuto Atmosfera opprimente e sistema di sanità mentale rivoluzionario

Amnesia: The Dark Descent ti catapulta nei corridoi bui e inquietanti del Castello di Brennenburg senza quasi alcun ricordo. Vesti i panni di Daniel, esplorando corridoi tortuosi, risolvendo enigmi basati sulla fisica e cercando di non perdere la testa.

Il vero terrore sta nell’evitare i mostri: non puoi difenderti, quindi nasconderti o scappare è la tua unica opzione. L’oscurità ti manda fuori di testa, provocandoti allucinazioni e rendendo la sopravvivenza ancora più difficile. La grafica e il sound design del castello sono perfetti; ogni scricchiolio e ogni ombra ti tengono con il fiato sospeso.

Onestamente, l’ho rigiocato un paio di volte. La tensione non stanca mai, e i momenti in cui ti fai strada nel buio, con il cuore che batte all’impazzata, mi fanno ancora sobbalzare. Gli enigmi sono ingegnosi e l’atmosfera è semplicemente indimenticabile.

Perché l’abbiamo scelto Amnesia è uno dei rari giochi horror che usa la tua immaginazione contro di te. Ti costringe a temere ciò che non puoi vedere, e pochi giochi sono mai riusciti a ricreare questo livello di pressione psicologica.

Il mio verdetto: un capolavoro senza tempo che ha ridefinito l’intero panorama dell’horror indie, perfetto per chi cerca una tensione profonda e soffocante piuttosto che semplici spaventi a buon mercato.

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2. SOMA [Miglior gioco horror psicologico indie di fantascienza con temi esistenziali]

Il nostro punteggio 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico fantascientifico Piattaforme Linux, macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Autori Sviluppatore e editore: Frictional Games, Abylight Studios (Switch) Durata media / Caratteristiche distintive 7-10 ore; temi esistenziali, fantascienza subacquea, stealth limitato Ideale per Giocatori che amano l’horror incentrato sulla trama Cosa mi è piaciuto Domande filosofiche che ti rimangono in testa anche dopo aver finito il gioco

SOMA ti catapulta nelle profondità sottomarine, in una inquietante struttura di ricerca in rovina chiamata PATHOS-II. Vesti i panni di Simon, che si risveglia in un corpo che non è proprio il suo, circondato da macchine che si comportano in modo inquietantemente umano. Esplora, risolvi enigmi ed evita i mostri, mentre pian piano metti insieme i pezzi per capire che diavolo sta succedendo.

L’horror qui è silenzioso e psicologico. La struttura è buia, i suoni sono inquietanti e il gioco ti tiene con il fiato sospeso senza ricorrere a facili spaventi improvvisi. Si tratta più che altro di tensione, isolamento e di quell’angoscia esistenziale, l’idea che forse ciò che ci rende umani possa essere copiato o perso.

Personalmente, la storia mi ha conquistato. Camminare per corridoi allagati, sentire i sussurri di macchine che non dovrebbero esistere… ti entra proprio sotto pelle. Gli enigmi e le parti stealth sono ben fatti, e il finale ti colpisce davvero emotivamente.

Perché l'abbiamo scelto Perché SOMA non è solo spaventoso, è emotivamente devastante. Unisce fantascienza e horror in una storia che mette alla prova la tua concezione di umanità, identità e coscienza.

Il mio verdetto: un’esperienza horror unica e profonda che sostituisce gli spaventi improvvisi con un peso psicologico, perfetta per chi cerca un gioco che ti rimanga impresso per anni.

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3. Outlast [Uno dei migliori giochi indie di survival horror con tensione estrema]

Il nostro punteggio 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival Horror (in prima persona) Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2013 Creatori Sviluppatore e editore: Red Barrels Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 4-7 ore; telecamera a visione notturna, gameplay incentrato sugli inseguimenti Ideale per A chi ama l’adrenalina e gli momenti di tensione estrema Cosa mi è piaciuto Ritmo frenetico e sequenze di inseguimento senza tregua

Outlast ti catapulta direttamente nel Mount Massive Asylum, un ospedale psichiatrico fatiscente pieno di pazienti pazzi, corridoi inquietanti e puro terrore. Vesti i panni del giornalista investigativo Miles Upshur, armato solo di una videocamera. Nasconditi, scappa e sbircia attraverso la visione notturna della tua videocamera, perché combattere non è un’opzione.

L’orrore qui colpisce forte e in fretta. Il manicomio è inquietante, i suoni ti gelano il sangue e dietro ogni angolo potrebbe esserci un mostro pronto a farti a pezzi. La tensione è continua, te lo giuro, il mio cuore batteva all’impazzata durante quasi tutte le scene di inseguimento.

La meccanica voyeuristica della telecamera ti fa sentire sempre con il fiato sospeso, mentre guardi orrori che si dispiegano davanti ai tuoi occhi e che riesci a malapena a sopportare.

Perché l’abbiamo scelto Outlast offre alcune delle sequenze più intense e da brivido dei giochi horror, spingendo i giocatori in un panico costante da “lotta o fuga” senza alcun modo per difendersi.

Il mio verdetto: un caposaldo dell’horror indie ad alta tensione, perfetto per chi cerca un’esperienza da brivido che non ti dà tregua.

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4. Layers of Fear [Miglior gioco horror psicologico indie per la narrazione incentrata sull’arte]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico narrativo Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Creatori Sviluppatore: Bloober Team; Editore: Aspyr Durata media / Caratteristiche uniche 3-5 ore; ambienti mutevoli, stile art-horror Ideale per A chi ama le storie psicologiche con una forte componente visiva Cosa mi è piaciuto Stanze in continua trasformazione e ambientazioni surreali

Layers of Fear ti catapulta nella mente contorta di un pittore ossessionato dal portare a termine il suo capolavoro. Ti ritrovi a vagare in una dimora vittoriana che letteralmente si trasforma e si deforma intorno a te, svelando i segreti del passato oscuro dell’artista. La maggior parte del gioco è incentrata sull ’esplorazione e sugli enigmi, con un’attenzione particolare all’atmosfera piuttosto che al combattimento.

L’orrore qui è psicologico: ogni porta, ogni quadro e ogni ombra sembrano prendere vita. La villa cambia continuamente, tenendoti sempre con il fiato sospeso, e la resa in stile art-house ti fa sentire come se stessi camminando in un incubo vivente.

Onestamente, mi sono ritrovato a controllare due volte ogni corridoio, perché il gioco adora giocare con la tua percezione. Uno dei titoli più coinvolgenti tra i migliori giochi horror per Xbox.

Perché l’abbiamo scelto Perché il gioco ti tiene costantemente disorientato: le stanze che cambiano forma, i muri che si sciolgono e le trasformazioni surreali creano la sensazione di perdere il contatto con la realtà.

Il mio verdetto: un viaggio horror visivamente ipnotico che eccelle nella narrazione d’atmosfera ed è perfetto per i giocatori che amano le esperienze inquietanti e artistiche.

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5. Little Nightmares [Il miglior platform horror indie con un’atmosfera da fiaba dark]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Platform horror d'atmosfera Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Autori Sviluppatore: Tarsier Studios; Editore: Bandai Namco Durata media / Caratteristiche uniche 6-7 ore; estetica da fiaba dark, narrazione attraverso l’ambiente Ideale per Giocatori che preferiscono mondi inquietanti piuttosto che spaventi improvvisi Cosa mi è piaciuto Immagini inquietanti e un design delle creature davvero originale

Little Nightmares ti catapulta in un mondo fiabesco oscuro e contorto nei panni di Six, una bambina minuscola che cerca di sfuggire al raccapricciante Maw. Ti muovi furtivamente, ti nascondi e risolvi enigmi platform mentre adulti enormi e grotteschi ti aspettano dietro ogni angolo. Lo stile grafico è inquietante, immagina un mix tra Tim Burton e un incubo, e ogni stanza racconta una storia senza una sola riga di dialogo.

Little Nightmares brilla come platform d’atmosfera, dove la tensione nasce dall’ambiente e non solo dai nemici. Ogni enigma e ogni segmento stealth ti tiene con il fiato sospeso, e la narrazione silenziosa rende l’esperienza incredibilmente personale.

La breve durata di gioco lo rende perfetto per una sessione avvincente, ma la grafica e l’atmosfera ti rimangono impresse a lungo. A differenza dei complessi RPG horror, le meccaniche qui sono piuttosto semplici, quindi il titolo è adatto anche ai principianti.

Perché l’abbiamo scelto Pochi giochi riescono a catturare quella paura infantile dell'energia come fa Little Nightmares: tutto sembra familiare eppure terrificante, come un sogno che ha preso una brutta piega.

Il mio verdetto: un classico inquietante e suggestivo, perfetto per chi preferisce mondi inquietanti al combattimento diretto o all’horror basato sullo shock.

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6. Detention [Miglior gioco horror psicologico indie taiwanese ispirato alla storia e al folklore]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura horror psicologica Piattaforme PC, PS4, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 Autori Sviluppatore e editore: Red Candle Games Durata media / Caratteristiche uniche 3-5 ore; folklore dell’Asia orientale, horror politico Ideale per A chi ama l’horror emozionante e ricco di riferimenti culturali Cosa mi è piaciuto Simbolismo potente e atmosfera opprimente

Detention ti catapulta nella Taiwan degli anni ’60 sotto la legge marziale, dove gli studenti Wei e Ray sono intrappolati nella Greenwood High School, una scuola infestata dai fantasmi. Esplorerai aule inquietanti, risolverai enigmi ingegnosi ed eviterai spiriti malevoli conosciuti come i “lingered”. La grafica in pixel art e la colonna sonora malinconica creano un’atmosfera tesa e opprimente che ti rimane davvero impressa.

Si tratta di un avvincente gioco punta e clicca in cui la storia fonde il folklore taiwanese con eventi storici reali. Ogni incontro con il soprannaturale sembra significativo, e i finali multipli danno peso a ogni decisione. È breve ma emotivamente potente, un’esperienza horror che si sviluppa lentamente e che ti rimane dentro a lungo dopo averlo finito.

Perché l’abbiamo scelto Detention fonde traumi personali, folklore e paura politica in una narrazione unica che risulta realistica, umana e sinceramente straziante.

Il mio giudizio: Un gioco horror incentrato sulla trama, cosa piuttosto rara, che lascia una cicatrice emotiva duratura, perfetto per chi cerca un significato dietro le paure.

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7. Fran Bow [Il miglior gioco indie di horror psicologico punta e clicca con un tocco di dark fantasy]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico punta e clicca Piattaforme Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Anno di uscita 2015 Autori Sviluppatore e editore: Killmonday Games Durata media / Caratteristiche uniche 6-8 ore; grafica disegnata a mano, doppia realtà Ideale per Gli appassionati di storie emozionanti e avventure rompicapo Cosa mi è piaciuto Stile grafico inquietante e un mondo surreale e inquietante

Fran Bow racconta la storia di una bambina di dieci anni intrappolata nel manicomio di Oswald dopo aver assistito al brutale omicidio dei suoi genitori. I giocatori esplorano ambientazioni inquietanti disegnate a mano, risolvono enigmi e interagiscono con creature bizzarre e grottesche, mentre svelano una storia psicologica oscura che parla di trauma, lutto e percezione.

Il mondo oscilla tra inquietanti corridoi di un manicomio e regni fantastici e da incubo, rendendo l'esperienza imprevedibile e coinvolgente.

Si tratta di un gioco di enigmi da brivido con un tocco di dark fantasy. Il suo mix di fantasia contorta, enigmi ingegnosi e una narrazione emozionante lo rende un'avventura indie memorabile che ti rimane impressa a lungo anche dopo i titoli di coda.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco fonde innocenza e orrore, tenendoti costantemente a disagio mentre oscilla tra momenti affascinanti e profondamente inquietanti.

Il mio verdetto: un’esperienza bizzarra, malinconica e indimenticabile per chi ama le storie psicologiche con un tocco surreale.

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8. Darkwood [Il miglior gioco indie di survival horror con paura vista dall’alto e senza aiuto]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror con visuale dall'alto Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Autori Sviluppatore e editore: Acid Wizard Studio Durata media / Caratteristiche uniche 7-15 ore; niente jumpscare, sopravvivenza notturna, esplorazione non lineare Ideale per Appassionati di survival hardcore alla ricerca di atmosfera Cosa mi è piaciuto Cicli notturni carichi di tensione e un mondo dal design opprimente

Darkwood ti catapulta in una misteriosa foresta dell’Europa dell’Est nel 1987, dove la sopravvivenza dipende dall’astuzia, da un’attenta pianificazione e dall’esplorazione. Di giorno i giocatori raccolgono provviste, costruiscono barricate e creano oggetti, per poi affrontare notti piene di tensione difendendo il proprio nascondiglio da creature terrificanti.

La prospettiva dall’alto sostituisce i soliti spaventi a buon mercato con un senso di terrore che cresce lentamente, mentre le immagini inquietanti e un sottofondo sonoro opprimente rendono ogni notte pericolosa e imprevedibile.

Questo è davvero uno dei migliori giochi horror in assoluto, con sistemi emergenti e scelte significative che rendono ogni partita unica. Se ti piace l’horror teso, strategico e inquietante, Darkwood ti conquisterà in ogni angolo buio.

Perché l’abbiamo scelto Darkwood crea paura attraverso l’incertezza e la vulnerabilità: ogni passo nella nebbia sembra un rischio, e ogni notte è una lotta disperata per la sopravvivenza.

Il mio giudizio: uno dei giochi horror indie più suggestivi mai realizzati, perfetto per chi cerca un’atmosfera di terrore che cresce lentamente, unita a un gameplay impegnativo.

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9. Incubi senza fine [Miglior gioco horror psicologico indie sulle malattie mentali]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico esplorativo Piattaforme PC, PS4, Vita, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 Autori Sviluppatore e editore: Infinitap Games Durata media / Caratteristiche uniche 2-4 ore; grafica in bianco e nero disegnata a mano, tematiche legate alla salute mentale Ideale per Gli appassionati di storie horror simboliche e intime Cosa mi è piaciuto Grafica cruda e narrazione emotivamente intensa

Incubi senza fine ti immerge nella psiche cupa e inquietante di Thomas, un uomo intrappolato in un circolo vizioso di visioni da incubo alimentate dalla depressione e dal disturbo ossessivo-compulsivo.

I giocatori si muovono in ambienti monocromatici disegnati a mano, come dimore infestate, manicomi e foreste, risolvendo enigmi semplici mentre cercano di sfuggire a grottesche manifestazioni di paura e disperazione. Ogni morte o passo falso trasporta Thomas in un altro incubo, creando un ciclo ossessivo di tensione psicologica.

Con la sua grafica spoglia, l’interfaccia minimalista e gli effetti sonori da brivido, il gioco privilegia l’atmosfera e l’angoscia psicologica rispetto alle meccaniche tradizionali. L’esperienza è breve ma di grande impatto, ed esplora la malattia mentale e i traumi personali attraverso paesaggi onirici surreali e opprimenti.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco prende spunto da vere difficoltà mentali e le trasforma in incubi surreali e ricorrenti che risultano allo stesso tempo dolorosi e affascinanti.

Il mio verdetto: un’esperienza horror profondamente personale, perfetta per chi ama le narrazioni basate sulle metafore e il minimalismo inquietante.

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10. Home [Il miglior gioco horror indie in pixel art con finali multipli]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror narrativo in pixel art Piattaforme PC, PS4, Vita, iOS Anno di uscita 2012 Autori Creatore: Benjamin Rivers Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 1-2 ore; trama ramificata, design pensato per essere rigiocato Ideale per Ami i giochi horror-mistero brevi e ricchi di atmosfera Cosa mi è piaciuto Ambiguità intelligente e interpretazione personale

Home è un gioco horror minimalista in pixel art per PS5 che ti catapulta in un misterioso mondo pixelato dove ogni scelta plasma lo svolgimento della storia. Ti risvegli durante una tempesta in una strana casa buia, dove esplori, interagisci con gli oggetti e prendi decisioni che determinano la direzione della trama e i molteplici finali possibili.

La grafica pixelata e i sottili cambiamenti ambientali creano un’atmosfera inquietante e coinvolgente che mantiene alta la tensione nonostante la brevità del gioco.

Questo horror sperimentale e incentrato sulla trama privilegia l’interpretazione e l’atmosfera rispetto all’azione, rendendo ogni partita unica e stimolante. I suoi finali multipli e la trama ramificata offrono un forte valore di rigiocabilità, perfetto per gli appassionati di esperienze horror concise ma memorabili.

Perché l’abbiamo scelto Home ti dà il pieno controllo su come interpretare la storia, trasformando anche le decisioni più piccole in cambiamenti significativi in ciò che il giocatore ritiene reale.

Il mio giudizio: un esperimento horror breve ma creativo, perfetto per chi ama ricostruire storie ambigue ed esplorare finali diversi.

11. Phasmophobia [Il miglior gioco horror indie cooperativo sulla caccia ai fantasmi]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror cooperativo a caccia di fantasmi / Investigativo Piattaforme PC (Windows), PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 (accesso anticipato) Creatori Sviluppatore e editore: Kinetic Games Durata media di gioco / Caratteristiche uniche ~25-40+ ore (altissima rigiocabilità, comportamenti casuali dei fantasmi, ottimi strumenti per la modalità cooperativa) Ideale per Amici che cercano un horror sociale e spaventi basati sull’indagine Cosa mi è piaciuto Interazione vocale, meccaniche di caccia ai fantasmi, spaventi spontanei

Phasmophobia è un gioco horror cooperativo di caccia ai fantasmi in cui da 1 a 4 giocatori indagano in luoghi infestati utilizzando una varietà di attrezzature paranormali. I giocatori raccolgono prove per identificare il tipo di fantasma, sopravvivere alle cacce e completare obiettivi opzionali, il tutto mentre si muovono su mappe casuali e affrontano eventi soprannaturali.

La sua prospettiva in prima persona coinvolgente, le meccaniche di interazione vocale e l’audio progettato con cura creano esperienze horror sociali e ricche di tensione, che diventano molto più avvincenti se giocate con gli amici.

Con 24 tipi di fantasmi unici, equipaggiamento personalizzabile e un sistema di sanità mentale ben articolato, ogni sessione offre un'elevata rigiocabilità e spaventi sempre nuovi. La combinazione di gameplay cooperativo, meccaniche di indagine e ambienti infestati dinamici rende Phasmophobia un titolo di spicco nel panorama dei giochi horror sociali.

Perché l’abbiamo scelto Pochi giochi ti permettono davvero di dare la caccia ai fantasmi insieme agli amici, usando attrezzature vere e facendo squadra: è il terrore sociale al suo meglio, senza mai sapere quale fantasma apparirà o come si comporterà.

Il mio verdetto: Teso, rigiocabile e assolutamente da provare con gli amici se vuoi un’esperienza di caccia ai fantasmi che vada oltre i semplici spaventi improvvisi.

12. The Forest [Il miglior gioco indie di survival horror con esplorazione open-world di un’isola cannibale]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror open-world Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2018 Creatori Sviluppatore e editore: Endnight Games Durata media di gioco / Caratteristiche uniche ~16-30 ore per la storia e i contenuti extra. La modalità sandbox può superare abbondantemente le 100 ore. Ideale per Giocatori che amano la sopravvivenza, la costruzione di basi e l’horror emergente, da soli o con gli amici Cosa mi è piaciuto I sistemi di crafting, la difesa della base, i terrificanti mutanti cannibali

The Forest è un gioco survival horror open-world in cui i giocatori vestono i panni di Eric LeBlanc, naufragato su una remota penisola boscosa dopo un incidente aereo. Il giocatore deve esplorare, creare oggetti e costruire rifugi, difendendosi da una tribù di mutanti cannibali e affrontando eventi dinamici, grotte e cicli giorno/notte.

Il supporto cooperativo permette agli amici di unirsi, trasformando i momenti di sopravvivenza pieni di tensione e le incursioni notturne in esperienze horror condivise e spontanee.

Con sistemi di creazione approfonditi, costruzione di basi e cannibali imprevedibili guidati dall’IA, The Forest offre una rigiocabilità duratura e incontri terrificanti. L’esplorazione open-world unita alle meccaniche di sopravvivenza lo rende un titolo di spicco nel genere survival horror, fondendo strategia, paura e una narrazione guidata dal giocatore.

Perché l'abbiamo scelto The Forest unisce il gameplay di sopravvivenza al vero horror: non ti limiti a costruire, ma sei braccato, e ogni notte ti sembra che possa essere l’ultima.

Il mio verdetto: un’esperienza horror profonda in un mondo aperto che premia l’esplorazione, la creatività e il coraggio, ideale per i giocatori che amano costruire e sopravvivere sotto costante minaccia.

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13. Inscryption [Il miglior gioco di carte horror indie con una trama contorta e meta-narrativa]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di carte / Puzzle horror roguelike Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Switch, Xbox One / Series Anno di uscita 2021 Creatori Sviluppatore: Daniel Mullins Games; Editore: Devolver Digital Durata media / Caratteristiche uniche Circa 12-15 ore per la storia principale, secondo TrueSteamAchievements. Presenta una struttura a meta-atti, enigmi in stile escape room e meccaniche di gioco con le carte. Ideale per Giocatori che vogliono meccaniche di gioco, trama e mistero, tutto in un unico pacchetto Cosa mi è piaciuto Sorprese continue, costruzione del mazzo ingegnosa e atti in continua evoluzione

Inscryption è un gioco horror indie che stravolge i generi, combinando meccaniche di costruzione del mazzo, enigmi in stile escape room e horror meta-psicologico. I giocatori sono intrappolati in una misteriosa baita, costretti a giocare a un sinistro gioco di carte contro l’enigmatico maestro di gioco Leshy, e ogni sconfitta li trasforma in una “carta della morte”.

Man mano che il gioco procede, si snoda attraverso diversi atti, fondendo elementi roguelike, esplorazione in pixel art con visuale dall’alto e livelli narrativi che si riscrivono continuamente, tenendo i giocatori con il fiato sospeso.

Le meccaniche creative del gioco, le sorprese a più livelli e l’atmosfera intensa rendono ogni sessione un’esperienza tesa e imprevedibile. Sia gli appassionati di horror che quelli di strategia apprezzeranno le battaglie con le carte, gli enigmi in stile escape room e la narrazione profonda e metafittizia che rendono Inscryption una delle esperienze horror indie più originali degli ultimi anni.

Perché l'abbiamo scelto Inscryption è un gioco unico nel suo genere: un attimo prima stai giocando a carte, quello dopo stai risolvendo enigmi, e ogni colpo di scena è davvero bizzarro e geniale.

Il mio verdetto: un horror indie audace e trasversale ai generi che ti cattura non solo con le sue scene spaventose, ma anche grazie alla narrazione e al design di gioco.

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14. Mundaun [Il miglior gioco horror indie disegnato a mano ispirato al folklore delle Alpi]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror folcloristico disegnato a mano / Esplorazione Piattaforme PC, Switch, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2021 Creatori Sviluppatore: Hidden Fields Durata media / Caratteristiche uniche ~7-8 ore (completionist.me indica ~7h 47m); grafica in stile schizzo a matita, enigmi ispirati al folklore, una valle aperta da esplorare. Ideale per Giocatori che cercano un’esplorazione suggestiva e un mistero che si svela lentamente Cosa mi è piaciuto Lo stile unico dei disegni a matita e il folklore alpino davvero inquietante

Mundaun è un’avventura horror in prima persona ambientata in un remoto villaggio alpino, dove vesti i panni di Curdin, tornato sul posto per indagare sulla misteriosa morte di suo nonno. Mentre esplori la montagna e il villaggio, scoprirai oscuri segreti attraverso enigmi ambientali, appunti nascosti e incontri inquietanti.

Lo stile grafico caratteristico del gioco, disegnato a mano con matita, conferisce a ogni scena un’estetica inquietante che ricorda un album di schizzi, mentre l’esplorazione lenta e l’horror sottile creano un’esperienza ricca di tensione e atmosfera. Puoi scegliere se agire di nascosto, combattere o evitare i nemici, e la storia presenta finali multipli che dipendono dalle tue azioni.

Perché l’abbiamo scelto Mundaun ti fa sentire come se stessi entrando in una fiaba sinistra: ogni ombra, ogni baita di montagna dall’aspetto fatiscente nasconde qualcosa di strano, e non sei mai del tutto sicuro di cosa sia reale.

Il mio verdetto: un viaggio horror di grande impatto, realizzato magnificamente, perfetto da giocare tutto d’un fiato se cerchi spaventi che ti facciano riflettere.

15. Madison [Il miglior gioco indie horror psicologico in prima persona incentrato sulla possessione]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico in prima persona con meccanica di movimento della telecamera Piattaforme PC, PS4 / PS5, Xbox Series, Switch (a seconda della versione) Anno di uscita 2022 Creatori Sviluppatore: BLOODIOUS GAMES Durata media / Caratteristiche uniche ~4-8 ore (campagna breve, scene d’effetto, possessione tramite la telecamera e momenti di paura) Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza horror compatta e cinematografica, ricca di tensione e immagini d'effetto Cosa mi è piaciuto Meccaniche di possessione, design visivo, ritmo efficace

MADiSON è un gioco horror in prima persona in cui vesti i panni di Luca, un ragazzo che eredita una macchina fotografica istantanea maledetta, un tempo appartenuta a un serial killer. Usando la macchina fotografica, Luca scopre segreti nascosti, risolve enigmi intricati e interagisce con il mondo degli spiriti per sopravvivere a un rituale mortale.

Il gioco punta tutto sulla tensione atmosferica, con un’ambientazione da casa infestata, entità demoniache e meccaniche di fotografia paranormale che collegano i vivi e i morti. I giocatori devono esplorare con attenzione, raccogliere prove e usare la macchina fotografica in modo strategico per sopravvivere.

Perché l'abbiamo scelto Per Madison la telecamera è molto più di uno strumento: diventa il tuo occhio sulla follia, sfumando il confine tra ciò che riprendi e ciò che ti perseguita.

Il mio verdetto: un'esperienza horror compatta ma potente: abbastanza breve da giocarla tutta d’un fiato, ma abbastanza forte da terrorizzarti e rimanerti impressa.

16. Signalis [Il miglior gioco indie di survival horror fantascientifico ispirato ai classici dell’era PS1]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror retrò / Puzzle Piattaforme PC, PS4 / PS5, Switch, Xbox Anno di uscita 2022 Creatori Sviluppatore: rose‑engine; Editore: Humble Games Durata media / Caratteristiche uniche ~7-10 ore (stima basata su diverse partite); grafica ispirata alla PS1, ricco di enigmi, fantascienza malinconica. Ideale per Giocatori che amano il survival horror classico con un tocco moderno Cosa mi è piaciuto Estetica retrò, trama suggestiva, enigmi ingegnosi

Signalis è un’esperienza survival horror in cui controlli Elster, una ginoide risvegliatasi in una miniera ostile per svelare il mistero di una misteriosa epidemia e recuperare i ricordi perduti. Unendo un’estetica retrò di quinta generazione ispirata a Silent Hill e Resident Evil, il gioco combina meccaniche da sparatutto 2.5D con visuale dall’alto a enigmi ambientali e un’attenta gestione delle risorse.

I giocatori esplorano luoghi inquietanti e suggestivi, risolvono enigmi complessi e affrontano nemici letali chiamati “Corrupted”, il tutto mentre ricostruiscono una storia che si snoda tra ricordi, perdite e amore.

La grafica retrò, la narrazione cinematografica e il gameplay ricco di suspense lo rendono un titolo imperdibile per gli appassionati sia dell’horror classico che di quello moderno.

Perché l’abbiamo scelto Signalis coglie alla perfezione quell’atmosfera da survival horror vintage: tensione pixelata, risorse limitate e una storia che è al tempo stesso fantascientifica e profondamente inquietante.

Il mio giudizio: Un meraviglioso ritorno al passato con un vero e proprio impatto emotivo, per gli appassionati sia dell’horror classico che delle storie di fantascienza.

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17. Visage [Il miglior gioco horror indipendente psicologico ambientato in una casa infestata, ispirato a P.T.]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico in prima persona ambientato in una casa infestata Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Anno di uscita 2020 Autori Sviluppatore e editore: SadSquare Studio Durata media / Caratteristiche uniche ~10-20 ore (casa non lineare, sistema di sanità mentale, tensione che cresce lentamente) Ideale per Giocatori che cercano un horror psicologico lento e profondamente opprimente Cosa mi è piaciuto Ambienti realistici, ritmo ben calibrato e un senso di terrore davvero coinvolgente

Visage è un gioco horror psicologico ricco di tensione in cui, nei panni di Dwayne Anderson, esplori una vasta casa di periferia infestata dai fantasmi, scoprendo le storie oscure dei suoi ex residenti.

Dovendo gestire luce, sanità mentale e risorse limitate, i giocatori affrontano eventi paranormali, risolvono enigmi ambientali e scoprono videocassette VHS nascoste, il tutto mentre si muovono in un’atmosfera di terrore e tensione psicologica ispirata a P.T.

Perché l'abbiamo scelto Visage non punta su spaventi improvvisi, ma crea il terrore lentamente, stanza dopo stanza, mentre la casa stessa diventa il tuo peggior nemico.

Il mio verdetto: un capolavoro di horror d’atmosfera, per chi vuole sentirsi perso e perseguitato, non solo spaventato.

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18. Paratopic [Miglior gioco horror indipendente sperimentale in stile VHS]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror sperimentale e surreale / Walking Sim Piattaforme Windows, macOS, Linux, Switch, Xbox One / Series Anno di uscita 2018 Creatori Sviluppatore e editore: Arbitrary Metric Durata media / Caratteristiche uniche ~0,5-1 ora; grafica retrò a 32 bit con scene in vignetta, narrazione surreale Ideale per Giocatori che amano l’horror strano, d’atmosfera e in stile art-game Cosa mi è piaciuto Grafica sgranata, struttura onirica, narrazione fuori dagli schemi

Paratopic è un’esperienza horror surreale in prima persona in cui i giocatori si muovono tra storie frammentate nei panni di un contrabbandiere, un assassino e un birdwatcher, mettendo insieme eventi enigmatici che coinvolgono misteriose videocassette, creature oscure e un mondo opprimente e in rovina.

La grafica ispirata ai giochi a 32 bit, il ritmo serrato e l’audio inquietante creano un’atmosfera disorientante e angosciante, fondendo horror, mistero e narrazione astratta in segmenti di gioco brevi e bruschi.

Perché l’abbiamo scelto In pochi minuti, Paratopic ti catapulta in un mondo glitchato e inquietante che sembra un sogno febbrile: sconvolgente, strano e assolutamente unico.

Il mio verdetto: breve, bizzarro e inquietante, un viaggio horror perfetto in pillole per gli appassionati di giochi sperimentali.

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19. L’assistente di obitorio [Il miglior gioco horror indie di simulazione di imbalsamazione con incontri demoniaci]

Il nostro punteggio 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror in prima persona / Simulazione Piattaforme PC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series Anno di uscita 2022 (Windows); console successive Creatori Sviluppatore: DarkStone Digital; Editore: DreadXP Durata media di gioco / Caratteristiche uniche Circa 25-30 ore per sbloccare tutti gli obiettivi e esplorare a fondo. Rituali, meccaniche di imbalsamazione, obitorio infestato. Ideale per Giocatori che cercano un horror bizzarro, ritualistico e procedurale con momenti di pausa Cosa mi è piaciuto Gameplay unico incentrato sull’imbalsamazione, trama inquietante, varietà di rigiocabilità

In *L’assistente di obitorio* vesti i panni di Rebecca Owens, una nuova assistente in un obitorio infestato nel Connecticut. Tra compiti realistici di imbalsamazione e minacce soprannaturali, dovrai identificare cadaveri posseduti, eseguire rituali di vincolo e sopravvivere alle interferenze demoniache.

Il gioco mescola un horror in prima persona ricco di tensione, segmenti narrativi procedurali, finali multipli e spaventi improvvisi inquietanti, il tutto arricchito da visioni allucinatorie e un’atmosfera cupa e coinvolgente.

Perché l’abbiamo scelto L’assistente di obitorio rende l’imbalsamazione parte integrante del terrore: non è solo horror, è un’esperienza pratica, metodica e profondamente inquietante.

Il mio verdetto: un gioco horror originale e coinvolgente che ti trasforma in un'impresaria di pompe funebri e fa sentire tutti in pericolo.

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20. Among the Sleep [Il miglior gioco horror psicologico indie dal punto di vista di un bambino]

Il nostro punteggio 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico in prima persona (dal punto di vista di un bambino piccolo) Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2014 (originale), Enhanced Edition nel 2017 Creatori Sviluppatore e editore: Krillbite Studio Durata media / Caratteristiche uniche ~3-5 ore (breve, emozionante, un horror inquietante visto attraverso gli occhi di un bambino) Ideale per Giocatori interessati all’horror narrativo, emotivo e basato sul cambio di prospettiva Cosa mi è piaciuto Punto di vista unico, ambientazioni surreali, sfumature emotive

Among the Sleep è un’avventura horror in prima persona in cui esplori ambienti surreali attraverso gli occhi di un bambino di due anni. Accompagnato da un orsacchiotto senziente, ti muovi in una casa buia e contorta, risolvi enigmi e sfuggi a figure mostruose mentre scopri frammenti di ricordi di tua madre.

La sua prospettiva unica, la trama ricca di emozioni e le ambientazioni oniriche e da incubo creano un’esperienza tesa e inquietante che fonde l’horror psicologico con lo stupore infantile.

Perché l'abbiamo scelto Among the Sleep stravolge il genere horror rendendoti minuscolo: vedere un mondo mostruoso attraverso gli occhi di un bambino piccolo lo rende profondamente inquietante e emotivamente coinvolgente.

Il mio verdetto: un gioco horror coraggioso e sentito, che punta più sugli incubi che sugli spaventi improvvisi: perfetto per un’esperienza introspettiva e inquietante.

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Il mio giudizio generale sui migliori giochi horror indie

L’horror indie è il regno della creatività sfrenata, che regala esperienze che ti restano impresse a lungo anche dopo aver posato il controller.

Che tu sia alla ricerca di tensione psicologica, enigmi da rompicapo o mondi coinvolgenti ricchi di atmosfera, c’è un gioco horror indie per ogni tipo di giocatore. Ecco i miei consigli migliori per iniziare:

Per chi si avvicina per la prima volta al genere horror → Incubi senza fine. Un viaggio conciso e suggestivo che esplora la malattia mentale attraverso immagini crude e un audio inquietante.

→ Incubi senza fine. Un viaggio conciso e suggestivo che esplora la malattia mentale attraverso immagini crude e un audio inquietante. Per gli amanti dei puzzle → Inscryption. Un gioco di carte che sfida i generi, con una narrazione meta e meccaniche creative che ti tengono sempre incollato allo schermo.

→ Inscryption. Un gioco di carte che sfida i generi, con una narrazione meta e meccaniche creative che ti tengono sempre incollato allo schermo. Per gli appassionati di survival → The Forest. Un survival in un’isola cannibale open-world con crafting, modalità cooperativa e momenti horror improvvisi che garantiscono una rigiocabilità infinita.

→ The Forest. Un survival in un’isola cannibale open-world con crafting, modalità cooperativa e momenti horror improvvisi che garantiscono una rigiocabilità infinita. Per gli appassionati di horror psicologico → Signalis. Un survival horror di ispirazione retrò con una narrazione che si sviluppa lentamente e finali multipli.

→ Signalis. Un survival horror di ispirazione retrò con una narrazione che si sviluppa lentamente e finali multipli. Per gli appassionati di horror artistico → Mundaun. Grafica disegnata a mano e folklore alpino creano un’esperienza unica, immersiva e misteriosa.

Qualunque siano i tuoi gusti, questi titoli sono il punto di partenza perfetto per tuffarti nel mondo dell’horror indie e vivere brividi che ti rimarranno impressi.

Domande frequenti