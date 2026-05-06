Os 16 melhores jogos de «beat ’em up» – Classificação dos melhores jogos de luta de 2026

Os melhores jogos de «beat ’em up» oferecem aquela combinação rara de combate gratificante, controlos simples e diversão pura, especialmente quando jogados com um amigo. Em 2026 , o género está em alta, com títulos populares que oferecem de tudo, desde lutas ao estilo retro até ação profunda e baseada na habilidade.

Alguns destes jogos apostam na nostalgia, enquanto outros elevam a fasquia com gráficos impressionantes e mecânicas inovadoras. Testei cada um dos jogos desta lista e alguns deixaram-me completamente viciado durante horas. Se gostas de lutas em ritmo acelerado e de uma jogabilidade enérgica que nunca se torna enfadonha, estes são os beat 'em ups que vale a pena jogares agora mesmo.

As nossas melhores escolhas de jogos beat ’em up

De todos os jogos de luta que testámos, alguns destacaram-se claramente. Estes três melhores oferecem a combinação mais refinada de combate, estilo e valor de rejogabilidade em 2026 . Cada um oferece algo único — mecânicas experimentais, energia retro ou visuais arrojados — e todos são fantásticos de jogar.

1 Absolum 2025 Este beat ’em up ao estilo roguelike combina combate corpo a corpo intenso com uma progressão em ritmo acelerado. Cada jogada é diferente graças aos níveis e vantagens aleatórios, e os controlos são extremamente precisos. Buy now 2 Marvel Cosmic Invasion 2025 Uma homenagem aos clássicos jogos de luta de arcada, este jogo dá vida à energia retro da Marvel. Os sprites são fantásticos, os conjuntos de movimentos são simples mas gratificantes e o modo cooperativo local faz com que pareça mesmo aqueles máquinas dos anos 90. Buy now 3 Ra Ra Boom 2025 É um jogo de luta em 2D muito fixe, com visuais Cyberpunk, protagonistas femininas fortes e imensa personalidade. O combate é intenso, a animação é limpa e a construção do mundo dá-lhe muito mais sabor do que a maioria dos jogos do género. Buy now

Continua a ler para veres a análise completa de todas as escolhas – incluindo algumas pérolas escondidas que talvez te tenham escapado.

Os 16 melhores jogos de combate corpo a corpo para fãs de ação e jogadores em modo cooperativo

Estes títulos centram-se no que torna o género fantástico: combate responsivo, progressão gratificante e um forte sentido de ritmo em cada luta. Quantos destes já jogaste? Continua a percorrer a página para explorar os melhores jogos de «beat ’em up» que podes jogar agora mesmo.

1. Absolum [O melhor beat ’em up de estilo roguelike]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Guard Crush Games, Supamonks Tempo médio de jogo 15–30 horas em várias jogadas O que gostei Cada jogada transforma o caos em estratégia, recompensando quem tem mãos rápidas e pensa de forma mais inteligente

O Absolum é um jogo roguelike caótico onde cada jogada te atira para um reino caótico cheio de inimigos perigosos, humor estranho e uma variedade enorme. Podes escolher entre um elenco peculiar de lutadores: um anão com armas, um mago sapo com um cetro, um ladino com adagas gémeas.

Quanto mais te aprofundares, mais loucas e imprevisíveis se tornam as definições. Cada jogada permite-te recolher «Rituais» que ajustam as habilidades da tua personagem; alguns adicionam efeitos de queimadura, outros alteram o comportamento dos teus ataques básicos ou até transformam esquivas em golpes ofensivos. Com milhões de combinações possíveis de Rituais, estás constantemente a adaptar-te ao que o jogo de combate te lança à cara.

Esta variação constante faz com que cada jogada pareça nova, obrigando-te a experimentar e a repensar a tua estratégia à medida que avanças. O combate é intenso, o humor inesperado e o modo cooperativo acrescenta puro caos — imagina aventuras caóticas em Pandora, mas na forma de um beat ’em up.

Dica de profissional Acumula cargas de Arcana logo no início, combinando ataques leves e pesados. Guarda-as para monstros de elite ou fases de chefes, para manteres o controlo da luta.

O meu veredicto: O Absolum combina reflexos rápidos com decisões inteligentes e, se gostas de abrir caminho a base de lutas no meio de uma loucura imprevisível, este jogo é mesmo para ti.

2. Marvel Cosmic Invasion [O melhor jogo de luta retro da Marvel]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Tribute Games Tempo médio de jogo 10–15 horas na campanha principal, mais de 25 horas para jogar de novo em modo cooperativo O que gostei Lutas clássicas da Marvel com um toque pixel-perfect e diversão cooperativa sem fim

Este jogo de ficção científica que se destaca leva-te para um caos de deslocamento lateral com um elenco completo de grandes nomes dos quadrados. De Nova Iorque à Zona Negativa, vais lutar contra enxames de inimigos em mundos coloridos e pixelizados, repletos de energia de ficção científica e com uma jogabilidade rápida de luta. Cada fase traz gráficos retro robustos que fazem uma referência à era dos arcades, mantendo-se ao mesmo tempo suficientemente fluidos para parecerem modernos.

Podes escolher entre vários personagens de um elenco de 15 heróis, como o Homem-Aranha, o Rocket Raccoon, a She-Hulk e o Surfista Prateado, e alternar entre eles a meio do combate para encadear combos em equipa. Cada um parece único graças às opções de personalização detalhadas, ligadas a ataques, esquivas, bloqueios e movimentos especiais específicos de cada herói, que se carregam à medida que acertas os teus golpes.

Por trás das lutas, há uma busca incessante por itens espalhada pelas missões e desafios de repetição. Vais recolher equipamentos, melhorias de estatísticas e desbloquear novos modificadores que fazem com que as jogadas repetidas pareçam pequenas evoluções. Junta a isso o modo cooperativo para quatro jogadores e tens lutas épicas de ficção científica com amigos que nunca se tornam monótonas.

Dica de profissional Usa o «dodge-cancel» do Homem-Aranha para reiniciar a tua cadeia de combos. Mantém o teu ímpeto, especialmente em lutas contra chefes com várias fases de inimigos.

O meu veredicto: Os fãs dos jogos clássicos da Marvel vão adorar o combate rápido em equipa, mas são a personalização profunda e a progressão do loot que fazem deste um dos melhores beat 'em ups deste ano.

3. Ra Ra Boom [O melhor jogo de luta 2D Cyberpunk]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Xbox, PlayStation, Steam Ano de lançamento 2025 Criador(es) Gylee Games Tempo médio de jogo 8–12 horas de história principal, mais a possibilidade de jogar novamente no modo cooperativo O que gostei Caos Cyberpunk espetacular com uma atitude de equipa a sério

O Ra Ra Boom é um jogo de luta 2D de deslocamento lateral que traz caos neon, humor mordaz e a energia de um esquadrão só de raparigas, numa mistura que é tão elegante quanto caótica. Jogas na pele de uma equipa de cheerleaders ninjas (sim, a sério) numa missão para salvar o mundo de uma IA maléfica – e, de alguma forma, resulta. O jogo não se leva demasiado a sério, e isso faz parte do seu encanto.

O combate é enérgico e rápido, misturando combos clássicos de jogos de luta com ataques à distância e movimentos especiais espetaculares. Cada personagem tem o seu próprio estilo de jogo — desde golpes acrobáticos de curta distância até ao caos dos lasers de longo alcance —, por isso, alternar entre elas a meio da luta mantém a ação sempre fresca. Os gráficos 2D destacam-se com um toque de banda desenhada, e os inimigos são estranhos o suficiente para te manter a sorrir em cada confronto.

O Ra Ra Boom pode não reinventar o género, mas acerta em cheio no que torna um jogo de luta de topo divertido: atitude, energia e uma jogabilidade que dá para repetir sem fim. Jogas sozinho, mas é quando jogas com outras pessoas que o jogo brilha mesmo. O modo cooperativo local para quatro jogadores traz à tona todo o espírito arcade, com a quantidade certa de estratégia em equipa e progressão de itens para evitar que as coisas se tornem repetitivas.

Dica de profissional Gasta os Scrap em melhorias de estatísticas logo no início, em vez de os guardares para upgrades mais espetaculares. Uma construção de base mais forte compensa rapidamente nas fases finais de combate.

O meu veredicto: Se queres algo casual mas não superficial, este jogo é a escolha perfeita. Um jogo Cyberpunk cheio de energia, com estilo, humor e energia suficiente para animar a tua sessão de jogos do fim de semana.

4. Like a Dragon: Yakuza Piratas no Havai [O melhor jogo de luta derivado da série Yakuza]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Ryu Ga Gotoku Studio Tempo médio de jogo 25–40 horas de conteúdo principal, mais de 60 com o conteúdo secundário O que gostei Loucura exagerada misturada com lutas na praia e karaoke

«Like a Dragon: Yakuza Pirata no Havai» coloca-te na pele de Goro Majima enquanto ele navega por uma vibrante saga criminal tropical repleta de piratas, gangsters e brigas de rua. Ao longo de quatro ilhas principais, incluindo um regresso a Honolulu, este jogo de luta combina combates frenéticos do tipo «beat ’em up» com batalhas navais, minijogos e caos impulsionado pela história.

O combate é espetacular, mas está sempre sob o teu controlo. Combos no ar, esquivas e melhorias de movimento dão a Majima uma sensação de parkour fluido, especialmente durante a exploração. Também vais liderar a tua própria tripulação pirata a bordo do Goromaru, melhorar o teu navio e participar em batalhas marítimas em tempo real que parecem cenas de ação completas.

Este jogo de mundo aberto cheio de estilo transborda de cores ousadas, transições inspiradas nos jogos de arcada e minijogos em camadas. Há karaoke, corridas de kart, máquinas de arcada e até histórias paralelas sobre o recrutamento das «raparigas de Minato». Tal como em todos os spin-offs da série Yakuza, há profundidade onde menos esperas, e este título não hesita em ir mais longe ou em tornar-se ainda mais estranho. E sim, também aparecem ninjas espaciais e um arsenal cada vez maior de armas futuristas, porque… porque não?

Dica de profissional Sobe o nível do estilo Sea Dog logo no início para teres acesso a combos de pistola que atordoam. Isso dá-te vantagem nos assaltos a navios piratas.

O meu veredicto: Quem curte a energia exagerada da série Yakuza vai sentir-se em casa. É uma mistura louca que não devia funcionar, mas, de alguma forma, funciona, mantendo a fórmula dos jogos de luta divertida e imprevisível.

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5. Mighty Morphin Power Rangers: O Retrocesso da Rita [O melhor jogo de luta nostálgico dos Power Rangers]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Criador(es) Eclipse Digital Tempo médio de jogo 6–10 horas O que gostei Lutas em equipa à moda antiga, envoltas numa arte pixelizada cheia de nostalgia

«Mighty Morphin Power Rangers: O Retrocesso da Rita» é uma viagem cheia de nostalgia que te leva direitinho de volta aos anos 90. O enredo é pura loucura de sábado de manhã: a Rita Repulsa viaja no tempo para anular a sua própria derrota, fazendo com que os Power Rangers voltem a um caos pixelizado. Tu, claro, dás socos, pontapés e transformas-te para abrir caminho por tudo isto com a mesma falta de subtileza heróica que tornou a série original fantástica.

Em termos de jogabilidade, tem todos os ingredientes de um clássico jogo de luta de arcada – ondas de inimigos, movimentos de equipa espetaculares e transições de fases que parecem slides do PowerPoint desenhados por um Zordon hiperativo. Inclui até uma mecânica de «retrocesso no tempo» que permite que os inimigos reapareçam a meio da batalha se não destruíres um dispositivo brilhante com rapidez suficiente, o que parece irritante, mas na verdade acrescenta uma camada divertida de urgência.

Não é perfeito – alguns tipos de inimigos repetitivos e algumas quebras de ritmo podem pôr a tua paciência à prova se estiveres à procura de profundidade em vez de dopamina. Mas a arte pixelizada é linda, a música arrasa com energia retro e o modo cooperativo é ouro puro para quem tem saudades de jogar no sofá com os amigos.

Dica de profissional Usa as trocas de equipa a meio dos combos para prolongar as sequências de ataques e quebrar os escudos dos inimigos sem desperdiçar ataques especiais.

O meu veredicto: Os fãs da ação à moda antiga das manhãs de sábado vão adorar este jogo. É uma homenagem bem feita ao passado que não se esquece de trazer algumas ideias novas para a aventura.

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6. Scott Pilgrim vs. O Mundo [Melhor jogo de luta lateral]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, Stadia não sei Ano de lançamento 2021 (Edição Completa) Criador(es) Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu eu informo Tempo médio de jogo 6–12 horas O que gostei Uma mistura perfeita de caos pixel-punk, música fantástica e humor mordaz

O «Scott Pilgrim vs. O Mundo» pega na energia das bandas desenhadas originais e transforma-a numa verdadeira aventura de lutas pixelizadas. Jogas na pele do Scott, da Ramona, da Kim ou do Stills enquanto enfrentam sete níveis de ex-namorados malvados, recolhem moedas e melhoram as suas estatísticas num mundo repleto de charme à moda antiga. Os gráficos são uma carta de amor aos clássicos dos arcades de 16 bits, repletos de animações excêntricas e uma banda sonora cheia de energia da autoria de Anamanaguchi.

Fazes combos, atiras objetos e abres caminho por entre multidões de inimigos enquanto subes de nível com a tua personagem para desbloquear novos movimentos. Cada coleção completa inclui uma mistura de caos cooperativo, minibosses e lojas escondidas onde podes comprar saúde, impulsos e até vidas extra. Nas várias opções multijogador, podes partilhar dinheiro, curar-te uns aos outros ou provocar os inimigos em conjunto para obter efeitos bónus divertidos.

Para além do combate, o jogo destaca-se pela sua estética estilizada. Há algo de estranhamente belo nos cenários criados à mão, nas zonas bónus do Subspace e nas atividades secundárias peculiares. À sua maneira, a Toronto de Scott Pilgrim parece um mundo alienígena exuberante, onde o teu esquadrão de lutadores se move como Javelins personalizáveis, lançando-se em combates contra chefes com estilo e ritmo.

Dica de profissional Faz um stock de itens «para levar» logo no início. A comida que te ressuscita automaticamente é uma salvação durante as sucessivas lutas contra chefes nas fases finais.

O meu veredicto: Este é um daqueles jogos de ação com personagens que fica melhor quando jogado com amigos. É elegante, divertido e surpreendentemente profundo assim que começas a explorar todos os seus sistemas.

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7. As Tartarugas Ninja: A Vingança do Shredder [Melhor revival de um jogo retro de cooperação do género «beat ’em up»]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, Android, iOS Ano de lançamento 2022–2023 (dependendo da plataforma) Criador(es) Tribute Games, Dotemu Tempo médio de jogo 6–10 horas na versão base, mais com o DLC O que gostei Um modo cooperativo fantástico, nostalgia colorida e mais «high-fives» do que consegues contar

A Vingança do Shredder traz de volta em grande estilo a fórmula clássica dos jogos de arcada das TMNT, combinando a diversão à moda antiga de carregar nos botões com atualizações inteligentes para as consolas de hoje. Podes jogar na pele do Leonardo, do Donatello, do Michelangelo, do Raphael, da April O’Neil, do Mestre Splinter ou do Casey Jones enquanto abres caminho a socos por uma cidade de Nova Iorque com gráficos pixelizados perfeitos.

A dinâmica principal deste incrível jogo cooperativo é fluida e gratificante. Fazes cadeias de combos, esquivas-te de ataques, ativas superpoderes e até partilhas vida ao dares um high-five aos teus colegas de cooperação. Quer estejas a jogar sozinho ou num grupo completo de seis jogadores, o combate mantém-se intenso sem se tornar demasiado caótico. O Modo Arcade oferece um desafio para jogar de uma só vez com vidas limitadas, enquanto o Modo História te permite melhorar as estatísticas das personagens ao longo de várias sessões.

Graças à sua ação arcade nostálgica com um toque moderno, o jogo destaca-se. Não é apenas uma versão renovada dos clássicos. Os movimentos são mais precisos, as animações são mais fluidas e o sistema do Modo Radical acrescenta uma nova dimensão de timing e estratégia. O modo cooperativo funciona na perfeição, com as funcionalidades online e as opções locais a funcionarem muito bem, mesmo durante lutas contra chefes com muita gente.

Dica de profissional Usa o medidor do Modo Radical quando houver muita gente nas ondas para abrires espaço rapidamente e manteres a tua sequência de combos.

O meu veredicto: Os fãs das TMNT ou quem cresceu a jogar jogos de deslocamento lateral vão sentir-se em casa. É divertido, tem uma resposta boa e foi feito com um amor óbvio pela franquia.

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8. River City Girls [O melhor jogo de luta 2D moderno com humor]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2019–2023 (dependendo da plataforma) Criador(es) WayForward Tempo médio de jogo 8–12 horas O que gostei Piadas engraçadas, movimentos espetaculares e uma energia de amizade caótica

O «River City Girls» vira a fórmula tradicional dos jogos de luta de cabeça para baixo com uma história de vingança cheia de cor, contada através dos olhos da Kyoko e da Misako. Estas duas alunas do ensino secundário estão numa missão para resgatar os namorados que foram raptados e não têm medo de dar uma lição a quem se meter no caminho. O jogo decorre em seis áreas abertas, cada uma repleta de missões secundárias, combates repletos de combos e um elenco excêntrico de personagens locais.

Cada soco é desferido com estilo. Podes encadear ataques leves e pesados, desbloquear novos movimentos de dojo, apanhar objetos aleatórios para usar como armas e provocar os inimigos a meio da luta. É fantástico a jogar sozinho, mas é no modo cooperativo que brilha mais, onde reanimar um colega de equipa ou unir forças contra os inimigos acrescenta ritmo e fluidez a cada confronto.

Para além da ação, o River City Girls inclui mecânicas leves de RPG — desde ganhar XP e melhorar estatísticas até comprar novas habilidades nas lojas —, o que lhe dá uma sensação de progressão que o aproxima de alguns dos melhores RPGs, mantendo intactas as suas raízes de jogo de luta.

Dica de profissional Não ignores as melhorias do dojo. Alguns dos melhores movimentos estão escondidos nas lojas do início do jogo. Desbloqueá-los cedo muda todo o fluxo do combate.

O meu veredicto: É divertido, rápido e cheio de alma. O River City Girls não se limita a modernizar o género, dá-lhe uma voz totalmente nova.

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9. Streets of Rage 4 [O melhor jogo clássico moderno de luta]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, macOS, Linux, Stadia, Android, iOS Ano de lançamento 2020–2022 (dependendo da plataforma) Criador(es) Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Tempo médio de jogo 6–12 horas, além de modos que dão para jogar de novo O que gostei A energia clássica dos jogos de arcada, reforçada com animações elegantes e bandas sonoras de arrasar

O Streets of Rage 4 retoma a história uma década depois da trilogia original e consegue algo que poucos relançamentos conseguem: parece uma extensão natural dos clássicos, mas joga-se como um jogo de ação moderno. A história segue o Axel, o Blaze, a Cherry e um elenco rotativo de lutadores desbloqueáveis, enquanto lutam pela cidade de Wood Oak para derrotar os Y Twins, os sucessores do vilão da série , o Mr. X.

Cada nível lança-te dezenas de inimigos em fases de deslocamento lateral apertadas, repletas de combos, armas e os espetaculares «Star Moves», que causam danos enormes com muito estilo. Há também uma vertente tática; golpes na hora certa podem recarregar a saúde, e o modo multijogador permite-te realizar ataques sincronizados para ganhares pontos de bónus. A arte 2D é animada à mão e absolutamente deslumbrante, combinando contornos grossos com efeitos brilhantes para dar peso visual a cada golpe.

O que o torna tão viciante é o sistema de progressão baseado na pontuação e os modos extra. O «Boss Rush», o «Battle Mode» e a possibilidade de desbloquear lutadores retro e versões alternativas dão-te motivos para voltares a jogar. Com o seu ritmo acelerado e sensação de impacto, este jogo parece uma expansão marcante que aperfeiçoou o género dos jogos de luta, tal como o «Destiny» aperfeiçoou a estrutura das raids e o design dos itens.

Dica de profissional Usa o teu Star Move quando estiveres cercado, não só contra os chefes. Isso abre espaço e mantém a tua cadeia de combos viva.

O meu veredicto: Se adoraste a trilogia original ou se só queres um jogo de luta moderno com profundidade, este vale cada golpe.

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10. River City Girls 2 [Melhor jogo de luta protagonizado por mulheres]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2022 (consola), 2024 (móvel) Criador(es) WayForward Tempo médio de jogo 10–15 horas O que gostei Movimentos mais espetaculares, diálogos mais irreverentes e mais caos do que nunca – uma atualização bem feita

O «River City Girls 2» retoma a história exatamente onde o original terminou, reunindo a Kyoko e a Misako, que se juntam ao Kunio e ao Riki para proteger a sua cidade de uma nova ameaça. A campanha permite-te escolher entre várias personagens jogáveis e avançar por bairros familiares, agora reinventados com missões secundárias expandidas, novos inimigos e mais flexibilidade na forma como abordas as lutas.

Cada personagem tem o seu próprio estilo de combate, e há muito espaço para experimentares combos, recrutares ajudantes e comprares equipamento que melhora as tuas estatísticas ou desbloqueia novos movimentos. As lutas têm um peso real mas são rápidas, e a mecânica cooperativa está mais aperfeiçoada desta vez, especialmente com o modo multijogador local e online, onde podes entrar e sair quando quiseres.

Uma característica que se destaca é o ciclo dinâmico de dia e noite. À medida que o tempo passa, os tipos de inimigos mudam, certas lojas abrem ou fecham e algumas missões só aparecem em horários específicos. Junta isso a um combate corpo a corpo criativo e a um mapa concebido para uma exploração do mundo baseada nas tuas escolhas, e tens um jogo de luta que recompensa os jogadores que gostam de ir mais fundo.

Dica de profissional Visita cada loja à noite; vais encontrar equipamento e alimentos raros que não aparecem durante o dia.

O meu veredicto: O River City Girls 2 pega no que já funcionava e acrescenta o suficiente para manter a sensação de novidade. É divertido, louco e dá aos jogadores verdadeira liberdade para jogarem à sua maneira.

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11. Sifu [Melhor jogo de combate de artes marciais]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022–2023 (dependendo da plataforma) Criador(es) Sloclap Tempo médio de jogo 8–15 horas O que gostei Precisão, punição e pura arte do kung fu entrelaçadas em cada confronto brutal

O Sifu é um jogo de luta de artes marciais na terceira pessoa, onde lutas para abrir caminho por ambientes sombrios e estilizados numa missão de vingança. Encaras o papel de um jovem aluno de kung fu que procura justiça pela morte do teu mestre. A cada derrota, ressurges, mas mais velho e um pouco mais poderoso, à custa de menos saúde e menos oportunidades para concluir a tua missão.

O combate em Sifu é brutal e técnico. Encadeias mais de 150 movimentos em combos fluidos, misturas defesas, projeções e esquivas, e usas o ambiente como arma; mesas, bancos ou saliências tornam-se todos parte do fluxo. Os inimigos tornam-se cada vez mais ferozes à medida que avanças, com minibosses que levam os teus reflexos e a tua capacidade de planeamento ao limite.

O estilo visual é nítido e minimalista, inspirado no cinema de kung fu e repleto de ângulos cinematográficos e transições suaves. E tal como num jogo de combate vertical de ritmo acelerado, a pressão vai aumentando; sentes-a no teu timing, no espaçamento e na tomada de decisões.

Dica de profissional Gasta sempre as tuas primeiras melhorias do santuário na recuperação de estrutura. Sem isso, sobreviver a lutas contra grupos de inimigos mais à frente torna-se quase impossível.

O meu veredicto: O Sifu é exigente, mas gratificante. Se gostas de combate corpo a corpo puro com um teto de habilidade elevado, este jogo é para ti.

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12. Double Dragon Gaiden: A Ascensão dos Dragões [O melhor jogo de luta roguelike em equipa]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Secret Base Tempo médio de jogo 8–14 horas, além da possibilidade de jogar de novo O que gostei A mecânica de equipas mantém cada luta fresca e imprevisível

O «Double Dragon Gaiden: A Ascensão dos Dragões» dá um novo fôlego à icónica série de jogos de luta com uma mistura de táticas de equipas e progressão ao estilo roguelike. Num cenário pós-apocalíptico em Nova Iorque, jogas na pele de Billy, Jimmy, Marian e do Tio Matin enquanto lutam contra quatro gangues violentas para recuperar o controlo da cidade.

A jogabilidade gira em torno de lutas intensas e da troca de personagens. Escolhes dois lutadores com estatísticas únicas e movimentos especiais e, depois, alternas entre eles em tempo real para encadear combos e recuperar saúde. A arte pixelada em 2D é arrojada e impactante, evocando os jogos de arcada da velha guarda com um ritmo moderno. Os inimigos derrotados deixam cair dinheiro e comida e, entre fases, vais usar fichas de casino para desbloquear melhorias, músicas ou personagens totalmente novas.

O que distingue este jogo é a forma inteligente como combina a troca dinâmica de personagens com recompensas ao estilo roguelike. A mecânica de troca parece ter um propósito claro, e o sistema de fichas faz com que cada decisão sobre gastar ou poupar tenha o seu peso.

Dica de profissional Derrota sempre vários inimigos de uma só vez. Assim, recuperas saúde e ganhas mais dinheiro mais depressa do que se fosses lutar um a um.

O meu veredicto: Esta é uma evolução sólida da fórmula do Double Dragon. Os fãs do género vão adorar o ritmo, a rejogabilidade e a curva de dificuldade bem equilibrada.

13. Paprium [O melhor jogo indie de luta com estilo]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Mega Drive Ano de lançamento 2020 Criador(es) WaterMelon Duração média 10–15 horas O que gostei Gráficos retro fantásticos, golpes fortes e uma atitude tipicamente dos anos 90 em cada soco

O Paprium é uma viagem ousada à era dourada dos 16 bits, que recria a intensidade de Streets of Rage e Final Fight, mas com um toque Cyberpunk impressionante. Jogas na pele do Tug, do Alex ou do Dice; lutadores que avançam por uma cidade distópica onde cada soco parece pesado e calculado. Vais esmagar ondas de inimigos, apanhar armas e lutar por percursos ramificados que recompensam o jogo inteligente.

Cada golpe, combo e recuperação tem o seu peso; a vitória depende de um realismo tático implacável, onde cada ataque, cada objeto recolhido e cada item de saúde conta. Poucos projetos independentes se empenham tanto na autenticidade. Visualmente, é de deixar qualquer um de boca aberta. Ruas secundárias iluminadas por néon, esgotos tóxicos e horizontes em ruínas pulsam de vida, criando uma das estéticas retro mais impressionantes alguma vez programadas para a Mega Drive.

Dica de profissional Experimenta o conjunto de movimentos de cada personagem antes de te comprometeres com um percurso. Alguns percursos exigem mais alcance ou mobilidade do que pura força.

O meu veredicto: O Paprium parece uma lenda perdida dos arcades ressuscitada dos mortos. É brutal, elegante e ferozmente dedicado a recompensar a precisão e a paciência.

14. Streets of Rage Remake [Melhor Remake Clássico Feito por Fãs]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows Ano de lançamento 2011 (lançamento da versão 5.0) Criador(es) Comunidade do Bomber Link + Tempo médio de jogo 5–10 horas O que gostei O sonho de qualquer fã tornado realidade – mais níveis, mais personagens, mais pura diversão de jogo de luta

O Remake de Streets of Rage é um projeto de fãs criado com muito carinho, que reconstrói e reimagina a icónica trilogia de jogos de luta da Sega. Combinando personagens, chefes e níveis dos três jogos originais, este remake não oficial está repleto de conteúdo: 103 fases, 64 tipos de inimigos e mais de 80 bandas sonoras remixadas. Vais abrir caminho à base de socos e pontapés por ruas urbanas iluminadas por néon, salas de jogos suspeitas e laboratórios subterrâneos sombrios, encadeando combos clássicos com um timing perfeito ao nível do pixel.

Há muito mais do que apenas nostalgia em jogo. Este excelente jogo adiciona modos de sobrevivência, ramificações na história, cenas secretas e um sistema de loja para melhorares os teus power-ups e desbloqueares conjuntos de movimentos alternativos. Visualmente, mantém o charme retro dos 16 bits, mas acrescenta um toque de requinte que faz com que cada ecrã se destaque. É difícil ignorar a enorme dedicação por trás deste projeto.

Dica de profissional Usa os percursos alternativos para encontrares chefes alternativos e desbloqueares conteúdos mais cedo. Alguns percursos evitam confrontos mais difíceis e dão acesso a fases escondidas com melhores recompensas e opções nas lojas.

O meu veredicto: Isto é o melhor da ação side-scrolling. Parece uma cápsula do tempo jogável; reconstruída com cuidado, repleta de extras e continua a ser uma verdadeira loucura de luta.

15. The Punisher [Melhor Jogo Violento da Marvel]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows Ano de lançamento 2005 Criador(es) Volition, THQ Tempo médio de jogo 6–8 horas O que gostei Ação crua e sem rodeios que capta na perfeição o espírito violento do herói mais sombrio da Marvel

O Punisher pode não ser o típico jogo de luta de deslocamento lateral, mas merece sem dúvida o seu lugar entre os melhores «beat ’em ups» por uma razão simples: poucos jogos fazem com que o combate corpo a corpo pareça tão cru. Entras na pele de Frank Castle e arrasas no submundo do crime com duas pistolas, golpes corpo a corpo brutais e execuções sádicas e criativas.

Embora seja, acima de tudo, um jogo de tiro na terceira pessoa repleto de ação crua e daqueles «interrogatórios» inesquecíveis, o espírito do género «beat ’em up» está presente em cada mandíbula partida e cada mesa despedaçada.

Mas não se trata apenas de força bruta. O jogo incorpora elementos de furtividade, ambientes interativos e uma narrativa sombria tirada diretamente das bandas desenhadas. Visualmente, aposta na estética noir – pensa em corredores sujos, luzes a piscar e salpicos de vermelho. É exagerado e violento, mas é esse o seu encanto. Não estás aqui para ser simpático – estás aqui para castigar.

Dica de profissional Usa os pontos de interrogatório para mais do que apenas avançar na história – eles desbloqueiam Intel, armas e, às vezes, atalhos para saltares lutas mais difíceis.

O meu veredicto: Esta é a brutalidade clássica do Punisher na sua forma mais pura. Joga-se como uma banda desenhada violenta, onde cada morte parece pessoal e cada nível te desafia a tornar-te ainda mais sangrento.

16. Super Double Dragon [A melhor experiência clássica de jogos de luta em consolas]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Super Nintendo Entertainment System (SNES) Ano de lançamento 1992–1993 (lançamentos regionais) Criador(es) Technōs Japan Tempo médio de jogo 5–8 horas O que gostei Combate limpo e clássico que prova que a mecânica simples continua a ter impacto

O Super Double Dragon marca o auge dos jogos de luta side-scrolling dos anos 90, levando a luta final do Billy e do Jimmy Lee contra os Shadow Warriors a novos níveis de fluidez e profundidade. Este jogo de luta capta aquela sensação perfeita de arcada com os seus golpes contundentes, animações limpas e uma banda sonora que define a era da SNES.

Podes bloquear, agarrar e contra-atacar os ataques inimigos, criando um fluxo que é ao mesmo tempo estratégico e gratificante. Os sistemas de defesa e do «Dragon Power» recompensam a paciência, permitindo-te carregar pontapés devastadores ou aparar os ataques enquanto avanças por grupos de inimigos. À medida que avanças, novas armas como o nunchaku e as facas apimentam o combate e dão mais textura às lutas. A estética situa-se na perfeição entre o realismo cru e o exagero dos desenhos animados, com sprites nítidos e cenários cheios de energia.

Dica de profissional Domina o timing do botão de defesa para desencadear contra-ataques. Um bloqueio na altura certa pode virar uma luta final a teu favor, especialmente durante emboscadas com vários inimigos.

O meu veredicto: O Super Double Dragon é a mestria da velha guarda no seu melhor. É mais lento e mais metódico do que os jogos de arcada cooperativos, mas é isso que faz com que cada combinação, cada agarramento e cada contra-ataque pareçam merecidos.

O meu veredicto geral

Esta lista tem algo para todos os tipos de fãs de jogos de luta, desde jogos de arcade a caos em deslocamento lateral com um toque especial.

Para quem ainda não conhece → Streets of Rage 4

Um clássico elegante e modernizado, com modo cooperativo e combos simples, mas gratificantes.

Um clássico elegante e modernizado, com modo cooperativo e combos simples, mas gratificantes. Para fãs de jogos baseados em banda desenhada → As Tartarugas Ninja: A Vingança do Shredder

Colorido, com um ritmo acelerado e repleto de referências nostálgicas.

Colorido, com um ritmo acelerado e repleto de referências nostálgicas. Para quem joga sozinho e quer um desafio → Sifu

Uma experiência de artes marciais exigente, baseada em mecânicas precisas e mestria.

Uma experiência de artes marciais exigente, baseada em mecânicas precisas e mestria. Para quem gosta de estilo → Paprium

: visualmente impressionante, com uma vibe techno-futurista louca e uma apresentação única.

visualmente impressionante, com uma vibe techno-futurista louca e uma apresentação única. Para os puristas dos jogos de arcada → Double Dragon Gaiden: A Ascensão dos Dragões

O caos das equipas em dupla, a ação com precisão de pixel e as reviravoltas ao estilo roguelite mantêm o jogo sempre fresco.

Perguntas frequentes