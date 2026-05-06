Os 10 melhores jogos de basebol de sempre: o melhor jogo de basebol em vídeo para 2026

Ainda estás a recuperar o fôlego depois daquele confronto entre os Dodgers e os Blue Jays? Eu também. Vamos manter essa energia viva e mergulhar nos melhores videojogos de basebol de sempre. Tomei a liberdade de procurar os melhores jogos de basebol que vale a pena jogar – dez dos quais vou partilhar contigo hoje, de um fã de basebol para outro.

Quer estejas ansioso por uma jogabilidade ultrarrealista, uma gestão aprofundada da franquia ou pura diversão de arcada, esta minha lista abrange praticamente todas as tuas preferências. Aqui, vamos explorar títulos que abrangem várias décadas, desde jogos AAA da última geração até clássicos intemporais.

Pronto para descobrir o próximo jogo de basebol em que vais passar dezenas de horas? Então, prepara-te para bater!

As nossas melhores escolhas de jogos de basebol

Aqui estão as escolhas da nossa equipa para o que há de melhor – cinco jogos de basebol com os quais temos a certeza de que te vais divertir imenso como fã de basebol, independentemente das tuas preferências:

1 MLB The Show 25 2025 É o mais recente título da série MLB The Show e é, de longe, o jogo de basebol mais espetacular no que diz respeito à fidelidade visual, à física dos movimentos, à profundidade dos comentários, ao design de som e à precisão do plantel da época atual. Buy now 2 MLB The Show 24 2024 Um antecessor impressionante do MLBTS25, igualmente bem trabalhado tanto a nível gráfico como na jogabilidade principal. Um bom ponto de partida para a série, se estiveres a pensar entrar no mundo dos jogos mais recentes da MLBTS. Buy now 3 Super Mega Baseball 4 2023 Apresenta um estilo de jogo mais acessível para jogadores casuais e gráficos exagerados, em comparação com os habituais simuladores de basebol hiper-realistas. Ainda assim, tem mecânicas surpreendentemente complexas e uma seleção variada de modos de jogo, perfeitos tanto para jogadas casuais como para partidas mais exigentes. Buy now

Estes títulos vão proporcionar-te a experiência de basebol mais divertida e completa de entre todos os outros jogos de basebol de topo que existem.

É só isto? Nem por isso. Continua a ler, porque vamos entrar em campo com ainda mais jogos de basebol.

Os 10 melhores videojogos de basebol que vão dar um home run A Way Out

A espera acabou! Aqui estão os dez melhores jogos de basebol de sempre, que oferecem imensa diversão a bater bolas e a partir tacos – incluindo a minha opinião sobre tudo o que faz com que cada um deles se destaque dos restantes jogos de basebol e porque é que TU, especificamente, vais achá-los fantásticos, dependendo das tuas preferências de jogo.

1. MLB The Show 25

Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor San Diego Studio Melhores características Gráficos realistas e física de ação fluida

A série MLB The Show é para a MLB o que a série 2K é para a WWE e a NBA, por isso não é nenhuma surpresa que o MLB The Show 25, o seu mais recente lançamento, esteja na liderança quando se trata de jogos de basebol. É um dos melhores videojogos de desporto que podes encontrar e é simplesmente imprescindível se fores fã de basebol.

Sendo um autêntico título AAA, o MLB The Show 25 apresenta uma jogabilidade incrivelmente realista e animações fluidas em tempo real através da ShowTech, que te permite desfrutar de centenas de animações únicas dos jogadores.

A mecânica principal de rebatidas e lançamentos está bem otimizada, ainda mais em comparação com as versões anteriores. Além disso, o jogo tem licença oficial da Major League Baseball, por isso podes ter a certeza de que todos os jogadores de todas as equipas e todos os estádios estão em conformidade com a época.

Este jogo é a escolha definitiva para os verdadeiros fãs da MLB que procuram a experiência de simulação de basebol mais «completa» e realista que existe. Se queres gráficos de primeira, ação autêntica da Major League Baseball e uma gestão aprofundada no modo de franquia, já devias estar a jogar o MLB The Show 25 desde ontem!

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2. MLB The Show 24

Plataformas PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor San Diego Studio Melhor característica Modo «Enredos Alargados»

Para não ficar atrás do seu antecessor, o MLB The Show 24 é mais um jogo AAA da MLB que vale mesmo a pena jogar. Com gráficos fantásticos, comparáveis a alguns dos melhores jogos Madden de sempre, vais poder desfrutar de uma jogabilidade super realista, que é ao mesmo tempo responsiva e incrível de se ver — o que, pelo menos para mim, é mesmo o principal trunfo destes jogos da série MLB The Show.

Tal como acontece com os títulos recentes da série MLB The Show, as mecânicas de lançamento e de rebatida neste jogo foram meticulosamente aperfeiçoadas, proporcionando uma experiência fantástica em campo. Como sou um grande fã de jogos com histórias ricas, também gostei particularmente do modo «Storylines» expandido nesta edição, que nos apresentou a história de lendas clássicas da MLB, como Derek Jeter, Toni Stone e outros jogadores das Ligas Negras.

Recomendo vivamente que compres este jogo se quiseres uma experiência autêntica da MLB, especialmente se estiveres interessado no modo «Storylines» histórico que ele oferece. Na verdade, acho que é um excelente ponto de entrada na série se já estiveres a pensar comprar o MLB The Show 25, dada a sua jogabilidade sólida e os gráficos que se mantêm bem mesmo quando comparados com a versão mais recente.

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3. Super Mega Baseball 4

Plataformas PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Cloud Gaming informar Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Metalhead Software Inc. Principais características Jogabilidade descontraída e gráficos ao estilo cartoon

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Super Mega Baseball 4 é o jogo que mais recomendo para quem procura uma experiência de basebol mais casual e menos hiper-realista, mas mesmo assim super divertida. Em vez de plantéis fiéis à época e gráficos realistas, este jogo opta por designs de jogadores mais exagerados e plantéis repletos de uma mistura de personagens fictícias e jogadores aposentados da MLB, como o Babe Ruth, o Nolan Ryan, o Chipper Jones e o Vince Coleman.

Apesar da sua estética estilizada e caricatural, o Super Mega Baseball 4 tem uma camada estratégica surpreendentemente profunda e permite expressar a tua habilidade, principalmente graças ao seu enorme sistema de «Traits» e ao famoso modo Shuffle Draft, que é, sem dúvida, mais desafiante e estimulante do que a maioria dos modos tradicionais de Fantasy Draft que já joguei.

Por ser um jogo de arcada super exagerado, cada tacada parece ter um impacto ainda maior e a defesa é super fluida no Super Mega Baseball 4. Vais viver imensos momentos emocionantes aqui, quer estejas a tentar uma jogada dupla ou um home run. Este jogo é uma escolha fantástica para fãs casuais de basebol, especialmente para quem precisa de uma pausa dos simuladores de basebol AAA, que são intensos, realistas e, muitas vezes, mais caros.

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4. Estrelas do Basebol 2

Plataformas Microsoft Windows, Arcade, Linux, Macintosh, Neo Geo AES, Neo Geo CD, NES, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Network, Virtual Consola, iOS, Android Ano de lançamento 1992 Desenvolvedor SNK Melhor característica Ação arcade intemporal e a um ritmo alucinante

Por falar em títulos de arcada que se destacam, o Baseball Stars 2 é um jogo de basebol casual tão fantástico quanto possível. Este clássico intemporal tem uma jogabilidade simples e direta e uma estética de arcada típica dos anos 90, que vai despertar uma sensação de nostalgia em qualquer fã de jogos retro.

No auge dos anos 90, a SNK esteve em grande forma, lançando alguns dos jogos de basebol mais icónicos, a par dos seus jogos de golfe e de luta, igualmente impressionantes naquela época. Para os fãs de basebol mais velhos, o Baseball Stars 2 foi o jogo de basebol por excelência que nos mostrou o potencial deste desporto no formato de videojogo, e é por isso que me custa imenso não incluir este jogo na minha lista.

Aqui, não precisas de te preocupar com uma gestão de plantel demasiado complexa nem com a elaboração de jogadas para a tua equipa. Tanto o ataque como o lançamento dependem principalmente do teu tempo de reação, por isso só tens de sincronizar os teus comandos com precisão enquanto te sentas, relaxas e desfrutas daqueles efeitos sonoros icónicos e impactantes sempre que conseguires acertar na bola.

O Baseball Stars 2 pode ser antigo, mas é a escolha perfeita se gostas de revisitar jogos desportivos retro icónicos, ou se simplesmente queres uma experiência de basebol com grande capacidade de repetição e ritmo acelerado, na qual te possas envolver quando e onde quiseres, especialmente porque agora podes aceder a este jogo através do teu smartphone. Não precisas de comprar consolas de jogos quase antiquadas só para jogares este!

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5. Out of the Park Baseball 25

Plataformas Microsoft Windows, Linux, MacOS Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Out of the Park Developments Melhor característica Profundidade estratégica e de gestão excecional

Consideras-te um génio do basebol? O Out of the Park Baseball 25 vai permitir-te viver as tuas fantasias de gestor, já que é, de longe, um dos jogos de simulação mais envolventes que um fã de basebol pode encontrar.

A jogabilidade principal gira em torno da possibilidade de criares ligas personalizadas, gerires jogadores e equipas reais ao pormenor e reviveres épocas históricas para veres o que tu, especificamente, farias de forma diferente como Diretor Geral , em termos de execução estratégica em cada jogo e de planeamento do plantel ao longo da época.

Cada tacada e cada lançamento são simulados com um nível de detalhe incrível, o que te permite gerir totalmente a tua equipa e guiá-la ao longo de inúmeras épocas repletas de desafios no basebol. Este jogo faz-te sentir como um verdadeiro diretor-geral de basebol, e não apenas como uma caricatura diluída e simplista de um.

Os fãs incondicionais de basebol que ansiavam por uma simulação aprofundada vão achar o «Out of the Park Baseball 25» simplesmente irresistível, já que o seu ponto forte, de longe, é o foco na estratégia, na simulação e nas estatísticas, em vez do controlo direto em campo de cada jogador. Queres ver se tens o que é preciso para ser diretor-geral? Isto vai pôr à prova as tuas capacidades estratégicas!

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6. R.B.I. Baseball 15

Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS Ano de lançamento 2015 Desenvolvedores MLB Advanced Media, HB Studios Melhores características Simples, acessível e com licença da MLB

O R.B.I. Baseball 15 oferece uma experiência de jogo «moderna» e mais acessível da MLB, agora disponível para dispositivos iOS, além de um suporte multiplataforma bem otimizado. Conta com uma licença oficial da MLB, o que significa que inclui jogadores, equipas e estádios reais, fiéis à liga da época.

Apesar de ser mais antigo do que a maioria dos jogos desta lista, os seus comandos são bastante simples e fáceis de te habituares, para não falar dos gráficos, que ainda hoje se mantêm bastante bem. O jogo opta por uma abordagem com menos opções de personalização do que os títulos da série MLB The Show, oferecendo funcionalidades mais simples no modo «Franchise» e mecânicas de jogo em campo mais simples, o que torna o jogo excelente para jogadas casuais.

É fácil de aprender a jogar, por isso vais certamente gostar do R.B.I. Baseball 15 se quiseres um jogo de basebol simples, ao estilo arcade, com o apoio oficial da Major League Baseball. Queres só jogar partidas rápidas com a tua equipa favorita, sem te preocupares com mais nada? Este é o jogo ideal para ti!

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7. MLB The Show 23

Plataformas PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor San Diego Studio Melhor característica Modo «Enredos Imersivos»

O MLB The Show 23 é o primeiro título da série a incluir o modo Storylines, e é por isso que, como grande fã de modos de jogo pensados para um único jogador, este ocupa um lugar muito especial na minha lista dos dez melhores. Já é um jogo de basebol de primeira linha em termos de fidelidade visual, física de movimentos e profundidade dos comentários, por isso, para mim, a adição deste modo de jogo é apenas a cereja no topo de um bolo que já é delicioso.

Para além da fantástica seleção de partidas do «Storylines», acho que também vais curtir a profundidade da personalização da franquia neste jogo, a par das mecânicas bem ajustadas de lançamento, defesa e rebatidas em campo. Mas, pensando bem, isto já é bastante normal nos lançamentos modernos da série «MLB The Show» nesta altura.

O MLB The Show 23 foi o título que me deu excelentes indícios do rumo que a série está a tomar e é, sem dúvida, uma das melhores edições da franquia. É uma escolha de 10/10 se estiveres à procura de um simulador de basebol abrangente e realista, ou se preferires começar a tua jornada no MLB The Show com um título mais antigo, mas ainda assim de primeira linha, com equipas e estádios oficiais.

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8. Série Mundial de Basebol da Little League 2022

Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Desenvolvedores IguanaBee, GameMill Entertainment Melhor característica Partidas e torneios para jovens, divertidos e descontraídos

O «Little League World Series Baseball 2022» é mais um jogo incrível ao estilo arcade, com gráficos caricaturais e uma mecânica de jogo simples. É divertido, casual, elegante e fácil de aprender, o que o coloca à frente da maioria dos concorrentes, se quiseres dar um tempo aos simuladores de basebol mais exigentes.

Mas não confundas a sua simplicidade com falta de profundidade na personalização, pois podes criar aqui a tua própria equipa e personagens da Little League a partir do zero. A jogabilidade principal é simplificada, mas envolvente, com controlos simples para lançadores e batedores. Também inclui modos de jogo bastante diretos, como Torneio, Exibição e Desafio de Habilidade.

Mais uma vez, a prioridade aqui não é proporcionar-te sessões de simulação de basebol ultrarrealistas, mas sim uma experiência divertida e descontraída de liderar um grupo de miúdos até ao título da sua própria série.

Os visuais brilhantes e exagerados e o design das personagens revelam claramente que o Campeonato Mundial de Basebol da Little League 2022 é direcionado para os fãs de basebol mais jovens, mas acho que é um título muito sólido também para os entusiastas de jogos casuais. Consegue captar aquela essência saudável do basebol da Little League, ao mesmo tempo que apresenta uma jogabilidade acessível que, de alguma forma, evita ser «demasiado simples» a ponto de se tornar prejudicial.

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9. Out of the Park Baseball 23

Plataformas Microsoft Windows, Linux, macOS Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Out of the Park Developments Melhor característica Simulação abrangente de gestor geral

Tal como a versão de 2025 de que já falei, o Out of the Park Baseball 23 não é uma escolha óbvia para quem quer jogar um jogo de basebol de primeira classe, com um nível excecional de controlo de gestão e mecânicas de simulação detalhadas. Oferece uma visão muito perspicaz e envolvente da vida de um treinador da MLB e é, de longe, uma das simulações desportivas mais profundas dedicada a todos os aspirantes a estrategas de basebol e construtores de dinastias por aí.

Aqui, podes criar ligas personalizadas, transformar um plantel amador de beisebol de quintal numa franquia da Major League e assumir o comando de equipas durante algumas das suas campanhas históricas para controlar o resultado como quiseres.

Seja a descobrir talentos, a negociar contratos ou a trocar jogadores, tanto durante a época como fora dela, tens controlo sobre praticamente todos os aspetos relacionados com a gestão do basebol profissional neste jogo.

O Out of the Park Baseball 23 é uma recomendação óbvia para quem quer aperfeiçoar as suas competências estratégicas e de gestão no basebol. Desafia-te a construir plantéis do zero, a analisar estatísticas, a gerir as finanças da tua equipa e a tomar decisões críticas como treinador, em vez de como jogador em campo.

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10. TOTALLY BASEBALL [VR]

Plataforma Microsoft Windows Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor PRONTO PARA O VISUALIZADOR Melhor funcionalidade Realismo de RV inigualável

O TOTALMENTE BASEBALL é um jogo de RV de primeira linha que te faz sentir como se estivesses mesmo a jogar uma partida de basebol sem sequer tocares na relva, o que é uma verdadeira revolução para qualquer fã de basebol que queira desfrutar de rebater ou lançar a partir do conforto da tua própria casa. A imersão que este jogo te oferece é simplesmente inigualável, tornando-o um jogo imprescindível se fores fã tanto de basebol como de RV.

É, sem dúvida, um dos melhores jogos de basebol em RV atualmente disponíveis no mercado. Com os teus comandos hápticos de RV, podes sentir cada tacada e cada lançamento que fazes neste jogo, para não falar dos gráficos impressionantes e dos detalhes do estádio, meticulosamente concebidos para te envolverem totalmente, oferecendo um tipo diferente de «experiência realista» que muito poucos outros jogos de basebol, mesmo os desta lista, conseguiriam reproduzir.

Tens um headset de RV? O TOTALMENTE BASEBALL vai abalar o teu mundo, e recomendo vivamente que o experimentes o mais depressa possível. Este jogo vai proporcionar-te uma experiência de videojogo de basebol totalmente única, que vai muito além do que o teu ecrã plano pode oferecer, tornando-te um jogador mais ativo e envolvido durante as tuas sessões de jogo.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de basebol?

O melhor jogo de basebol é o MLB The Show 25, que se destaca pelos gráficos impressionantes, pela física de movimentos realista, pela ação fluida em campo, pelos controlos otimizados e por uma jogabilidade geral melhor do que qualquer outro jogo de basebol lançado até agora.

O basebol é mais popular do que a NFL?

A popularidade do basebol vai muito além dos Estados Unidos. Tem raízes históricas profundas em países como o Japão, a República Dominicana, Cuba, Porto Rico e o Canadá, onde continua a gozar de grande popularidade.

O jogo da MLB é bom?

Sim, a série «MLB The Show» é boa e é amplamente considerada a melhor série de jogos de basebol de todos os tempos, tanto pelos críticos como pelos fãs do desporto. O «MLB The Show 25», em particular, é atualmente o melhor jogo da MLB que podes jogar.