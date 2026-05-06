Die 10 besten Baseballspiele aller Zeiten: Das ultimative Baseballspiel für 2025

Habt ihr euch nach dem Showdown zwischen den Dodgers und den Blue Jays schon wieder erholt? Mir geht es genauso. Lasst uns diese Energie nutzen und einen Blick auf die besten Baseball-Videospiele aller Zeiten werfen. Ich habe mir die Freiheit genommen, die allerbesten Baseballspiele herauszusuchen, die es wert sind, gespielt zu werden – zehn davon stelle ich euch heute vor, von einem Baseballfan zum anderen.

Egal, ob du dich nach ultrarealistischem Gameplay, tiefgehendem Franchise-Management oder purem Arcade-Spaß sehnst – meine Liste deckt so gut wie jeden Geschmack ab. Hier tauchen wir ein in Titel aus mehreren Jahrzehnten, von AAA-Spielen der neuesten Generation bis hin zu zeitlosen Klassikern.

Bist du bereit, das nächste Baseballspiel zu finden, in das du Dutzende von Stunden investieren wirst? Dann schlag zu!

Unsere Top-Empfehlungen für Baseballspiele

Hier sind die Empfehlungen unseres Teams für die absolute Crème de la Crème – fünf Baseballspiele, bei denen ihr als Baseballfan garantiert jede Menge Spaß haben werdet, ganz gleich, welche Vorlieben ihr habt:

MLB The Show 25 (2025) – der neueste Teil der „MLB The Show“-Reihe und das mit Abstand atemberaubendste Baseballspiel, was die grafische Qualität, die Bewegungsphysik, die Tiefe der Kommentare, das Sounddesign und die Genauigkeit der Spielerlisten der aktuellen Saison angeht. MLB The Show 24 (2024) – ein beeindruckender Vorgänger von MLBTS25, der sowohl in puncto Grafik als auch in Bezug auf das Kern-Gameplay gleichermaßen ausgefeilt ist. Ein guter Einstieg in die Serie, wenn du vorhast, dich mit den neuesten MLBTS-Spielen zu beschäftigen. Super Mega Baseball 4 (2023) – besticht durch einen eher für Gelegenheitsspieler geeigneten Spielstil und eine übertrieben spektakuläre Grafik, die sich von den üblichen hyperrealistischen Baseball-Simulationen abhebt. Dennoch bietet es überraschend komplexe Spielmechaniken und eine vielfältige Auswahl an Spielmodi, die sich sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für passionierte Spieler eignen.

Diese Titel bieten dir das unterhaltsamste und umfassendste Baseball-Erlebnis unter allen anderen erstklassigen Baseballspielen, die es gibt.

War’s schon? Bei weitem nicht. Scroll weiter, denn wir legen noch mehr Baseballspiele nach.

Die 10 besten Baseball-Videospiele, die es weit über den Zaun schaffen

Das Warten hat ein Ende! Hier sind die zehn legendärsten Baseballspiele, die jede Menge Ballschlagen,Schlägerknacken Spaß – einschließlich meiner Gedanken zu all den Aspekten, die jedes dieser Spiele von allen anderen Baseballspielen abhebt, und warum gerade DU sie je nach deinen Spielvorlieben besonders reizvoll finden wirst.

1. MLB The Show 25

Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler San Diego Studio Die besten Funktionen Realistische Grafik und flüssige Bewegungsphysik

Die „MLB The Show“-Reihe ist für die MLB das, was die 2K Serie ist für die WWE und die NBA, daher ist es wirklich keine Überraschung, warum MLB The Show 25, der neueste Teil der Reihe, ist das Maß aller Dinge, wenn es um Baseballspiele geht. Es ist eines der die besten Sportvideospiele das du in die Finger bekommst, und es ist einfach ein Muss, wenn du Baseballfan bist.

Als echter AAA-Titel, MLB The Show 25verfügt überbeeindruckend realistisches Gameplay und flüssige Spielverfolgungsanimationen dank ShowTech, mit dem du Hunderte einzigartiger Spieleranimationen genießen kannst.

Die Kernmechaniken für das Schlagen und Werfen sind hier gut optimiert, und das sogar noch mehr als in den früheren Teilen. Außerdem ist es vollständig von der Major League Baseball lizenziert, sodass du sicher sein kannst, dass alle Spieler in jedem Kader und alle Stadien für diese Saison korrekt sind.

Dieses Spiel ist die erste Wahl für echte MLB-Fans, die nach dem „vollständigsten“ und realistischsten Baseball-Simulationserlebnis suchen, das es gibt. Wenn du erstklassige Grafik, authentische Major-League-Baseball-Action und ein umfassendes Franchise-Management suchst, hättest du schon längst damit anfangen sollen MLB The Show 25 gestern!

2. MLB The Show 24

Plattformen PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler San Diego Studio Das beste Merkmal Modus „Erweiterte Handlungsstränge“

Um seinem Nachfolger in nichts nachzustehen, MLB The Show 24 ist ein weiteres AAA-MLB-Spiel, das es mehr als wert ist, durchgespielt zu werden. Mit herausragender Grafik, die mit einigen der Die besten Madden-Spiele aller Zeiten, dann kannst du ein ein äußerst realistisches Gameplay, das sowohl reaktionsschnell ist als auch optisch beeindruckend, was zumindest für mich wirklich das größte Verkaufsargument dieser „MLB The Show“-Spiele ist.

Wie schon bei den jüngsten „MLB The Show“-Titeln sind die Mechaniken beim Pitchen und Schlagen in diesem Spiel sorgfältig ausgefeilt, was für ein ein großartiges Erlebnis auf dem Spielfeld. Da ich ein großer Fan von Spielen mit einer fesselnden Handlung bin, hat mir auch der erweiterte „Storylines“-Modus in dieser Ausgabe besonders gut gefallen, der uns die Geschichten klassischer MLB-Legenden wie Derek Jeter, Toni Stone und anderer Spieler der Negro Leagues nähergebracht hat.

Ich kann dieses Spiel wärmstens empfehlen, wenn du ein authentisches MLB-Erlebnis suchst, vor allem, wenn dich der historische Storylines-Modus interessiert. Tatsächlich halte ich es für einen hervorragenden Einstieg in die Serie, wenn du ohnehin vorhast, dir MLB The Show 25, da es über ein solides Gameplay und eine Grafik verfügt, die selbst im Vergleich zum neuesten Teil der Reihe gut mithalten kann.

3. Super Mega Baseball 4

Plattformen PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Cloud Gaming Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Metalhead Software Inc. Die besten Funktionen Lässiges Gameplay und Cartoon-Optik

Super Mega Baseball 4 ist das Spiel, das ich allen, die auf der Suche nach einem ein eher lockeres und weniger hyperrealistisches, aber dennoch unglaublich unterhaltsames Baseball-Erlebnis. Anstelle von saisonaktuellen Kaderlisten und realistischen Grafiken setzt dieses Spiel auf bombastischere Spielerdesigns und Kader, die sich aus einer Mischung aus fiktiven Figuren und ehemaligen MLB-Spielern wie Babe Ruth, Nolan Ryan, Chipper Jones und Vince Coleman zusammensetzen.

Trotz seinerstilisiert, karikaturistische Ästhetik, Super Mega Baseball 4 bietet eine überraschend tiefgehende strategische Ebene und vielfältige Möglichkeiten, das eigene Können unter Beweis zu stellen – vor allem dank seines umfangreichen „Traits“-Systems und des berühmt-berüchtigten Shuffle-Draft-Modus, der zugegebenermaßen anspruchsvoller und spannender ist als die meisten traditionellen Fantasy-Draft-Modi, die ich je gespielt habe.

Da es sich um ein übertriebenes Arcade-Spiel handelt, fühlt sich jeder Treffer besonders kraftvoll an und die Ballannahme besonders flüssig in Super Mega Baseball 4. Hier erwarten dich jede Menge spannende Momente, egal ob du ein Double Play oder einen Home Run anstrebst. Dieses Spiel ist eine fantastische Wahl für Gelegenheits-Baseballfans, insbesondere für diejenigen, die eine Pause von den intensiven, realistischen und oft teureren AAA-Baseball-Simulationen brauchen.

4. Baseball Stars 2

Plattformen Microsoft Windows, Arcade, Linux, Macintosh, Neo Geo AES, Neo Geo CD, NES, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Network, Virtual Console, iOS, Android Erscheinungsjahr 1992 Entwickler SNK Das beste Merkmal Zeitlose, rasante Arcade-Action

Apropos herausragende Arcade-Titel, Baseball Stars 2 ist so ziemlich das beste Casual-Baseballspiel, das man sich vorstellen kann. Dieser zeitlose Klassiker besticht durch einen geradlinigen Spielablauf und eine Arcade-Ästhetik, die direkt aus den 90er-Jahren stammt das wird bei jedem Retro-Fan Nostalgie wecken.

SNK war in den 90er Jahren in Höchstform und brachte einige der kultigsten Baseballspiele heraus, ebenso wie ihre ebenso beeindruckende Golfspiele und die Kampfspiele von damals. Für ältere Baseballfans, Baseball Stars 2 war das Baseballspiel schlechthin, das uns das Potenzial dieses Sports im Videospielformat vor Augen geführt hat, weshalb es mir einfach schwerfällt, dieses Spiel nicht in meine Liste aufzunehmen.

Hier musst du dir keine Gedanken über komplizierte Aufstellungsfragen oder die Ausarbeitung von Spielzügen für dein Team machen. Sowohl beim Schlagen als auch beim Werfen kommt es vor allem auf deine Reaktionszeit an. Du musst also lediglich deine Eingaben genau timen, während du dich zurücklehnst, entspannst und die legendären, kraftvollen Soundeffekte genießt, wenn es dir gelingt, den Ball zu treffen.

Baseball Stars 2 mag alt sein, aber es ist die perfekte Wahl, wenn Sie gerne klassische Retro-Sportspiele wiederentdeckenoder du möchtest einfach nur ein Baseball-Erlebnis mit hohem Wiederspielwert und rasantem Spielverlauf Du kannst es spielen, wann und wo immer du willst, zumal du jetzt über dein Smartphone darauf zugreifen kannst. Du musst dir keine fast schon veralteten Spielkonsolen kaufen, nur um dieses Spiel zu erleben!

5. Out of the Park Baseball 25

Plattformen Microsoft Windows, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Out of the Park Developments Das beste Merkmal Hervorragende strategische und betriebswirtschaftliche Kompetenz

Hältst du dich für einen Baseball-Experten? Out of the Park Baseball 25 lässt dich deine Management-Fantasien ausleben, denn es ist mit Abstand eines der die Simulationsspiele mit dem höchsten Eintauchenseffekt die man sich als Baseballfan nur wünschen kann.

Im Mittelpunkt des Spiels steht, dass du Erstelle eigene Ligen, verwalte echte Spieler und Mannschaften bis ins kleinste Detail und spiele historische Spielzeiten noch einmal durch um zu erfahren, was genau Sie als General Manager in Bezug auf die strategische Umsetzung während der einzelnen Spiele und die Kaderplanung über die gesamte Saison hinweg anders machen würden.

Jeder Schlag und jeder Wurf wird hier unglaublich detailgetreu simuliert, und das ermöglicht es dir, Leite dein Team und führe es durch unzählige Baseball-Saisons voller Herausforderungen. Bei diesem Spiel fühlt man sich wie ein echter Baseball-Manager und nicht nur wie eine verwässerte, stark vereinfachte Karikatur davon.

Echte Baseball-Fans, die sich schon lange nach einer detaillierten Baseball-Simulation gesehnt haben, werden feststellen, dass Out of the Park Baseball 25 einfach unwiderstehlich, denn seine mit Abstand größte Stärke liegt darin, dass der Schwerpunkt auf Strategie, Simulation und Statistik liegt und nicht auf der direkten Steuerung jedes einzelnen Spielers auf dem Spielfeld. Möchtest du herausfinden, ob du das Zeug zum General Manager hast? Hier wird dein strategisches Geschick auf die Probe gestellt!

6. R.B.I. Baseball 15

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler MLB Advanced Media, HB Studios Die besten Funktionen Einfach, leicht zugänglich und mit MLB-Lizenz

R.B.I. Baseball 15 bietet ein zugänglicheres, „modernes“ MLB-Spielerlebnis dank der Erweiterung auf iOS-Geräte sowie der gut optimierten, plattformübergreifenden Unterstützung. Das Spiel verfügt über eine offizielle MLB-Lizenz, was bedeutet, dass es echte Spieler, Teams und Stadien enthielt, die der damaligen Liga entsprachen.

Obwohl es älter ist als die meisten Titel auf dieser Liste, ist die Steuerung recht übersichtlich und leicht zu erlernen, ganz zu schweigen davon, dass die Grafik auch heute noch recht gut aussieht. Es setzt auf weniger umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten als beispielsweise die „MLB The Show“-Titel, mit vereinfachten Funktionen im Franchise-Modus und Spielmechaniken auf dem Spielfeld, wodurch das Spiel ideal für gelegentliches Spielen.

Es ist ganz einfach zu erlernen, also wird es dir bestimmt Spaß machen R.B.I. Baseball 15 Wenn du ein unkompliziertes Baseballspiel im Arcade-Stil mit offizieller Unterstützung der Major League Baseball suchst. Möchtest du einfach nur schnelle Spiele mit deiner Lieblingsmannschaft bestreiten, ohne dich um irgendetwas anderes kümmern zu müssen? Dann ist das genau das richtige Spiel für dich!

7. MLB The Show 23

Plattformen PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler San Diego Studio Das beste Merkmal Modus „Fesselnde Handlungsstränge“

MLB The Show 23 ist der erste Titel der Reihe überhaupt, der den Storylines-Modus enthält, weshalb er als großer Fan von Einzelspieler-freundlichen Spielmodi einen ganz besonderen Platz in meiner Top-Ten-Liste einnimmt. Es ist bereits ein ein Baseballspiel der Spitzenklasse in Bezug auf Grafikqualität, Bewegungsphysik und die Tiefe der Spielkommentare, daher ist die Einführung dieses Spielmodus für mich nur das Tüpfelchen auf dem i.

Abgesehen von der großartigen Auswahl an Storylines-Spielen wird euch sicher auch gefallen, wie umfangreich die Anpassungsmöglichkeiten für die eigene Franchise sind – ganz zu schweigen von den gut abgestimmten Spielmechaniken beim Pitchen, Feldspiel und Schlagen. Aber das ist mittlerweile ja schon fast Standard bei den aktuellen „MLB The Show“-Veröffentlichungen.

MLB The Show 23 ist der Titel, der mir einen guten Eindruck davon vermittelt hat, in welche Richtung die Serie geht, und ist zweifellos einer der besten Teile der Reihe. Ein absolutes Muss, wenn du auf der Suche nach einem umfassenden und realistischen Baseball-Simulator bist oder wenn du lieber mit MLB The Show: Journey mit einem älteren, aber immer noch erstklassigen Titel, der offizielle Mannschaften und Stadien enthält.

8. Little League World Series Baseball 2022

Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler IguanaBee, GameMill Entertainment Das beste Merkmal Lässige, unterhaltsame Jugendspiele und -turniere

Little League World Series Baseball 2022 ist ein weiterer Knaller im Arcade-Stil, der bietet eine Comic-artige Grafik sowie einen einfachen Spielablauf. Es macht Spaß, ist locker, stilvoll und leicht zu erlernen – damit hebt es sich von den meisten Mitbewerbern ab, wenn man mal eine Pause von den Hardcore-Baseball-Simulationen braucht.

Verwechseln Sie diese Einfachheit jedoch nicht mit einem Mangel an Anpassungsmöglichkeiten, denn hier können Sie Ihr ganz eigenes Little-League-Team und Ihre eigenen Charaktere von Grund auf neu erstellen. Das Kern-Gameplay ist vereinfacht, aber dennoch fesselnd, mit einfacher Steuerung für Werfer und Schlagmänner. Außerdem bietet das Spiel recht übersichtliche Spielmodi wie „Turnier“, „Freundschaftsspiel“ und „Geschicklichkeitsherausforderung“.

Auch hier geht es nicht in erster Linie darum, dir ultrarealistische Baseball-Simulationen zu bieten, sondern vielmehr um ein unterhaltsames, unbeschwertes Erlebnis, bei dem du eine Gruppe von Kindern zu ihrem allerersten Serientitel führst.

Die grellen, übertriebenen Grafiken und Charakterdesigns verraten sofort, dass Little League World Series Baseball 2022 das Seinfür jüngere Baseballfans gedacht, aber ich finde, es ist auch für Fans von Gelegenheitsspielen ein sehr solider Titel. Es fängt die unbeschwerte Atmosphäre des Little-League-Baseball perfekt ein und bietet gleichzeitig ein gelegenheitsspielerfreundliches Gameplay, das es irgendwie schafft, nicht „zu einfach“ zu sein, ohne dabei an Qualität einzubüßen.

9. Out of the Park Baseball 23

Plattformen Microsoft Windows, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Out of the Park Developments Das beste Merkmal Umfassende GM-Simulation

Genau wie sein2025 die Iteration, die ich bereits angesprochen habe, Out of the Park Baseball 23 ist ein Kinderspiel für jeden, der spielen möchte ein erstklassiges Baseballspiel mit hervorragenden Managementmöglichkeiten und detaillierten Simulationsmechaniken. Es bietet einen äußerst aufschlussreichen und eindringlichen Einblick in das Leben eines MLB-Managers und ist mit Abstand eine der tiefgründigsten Sportsimulationen für alle angehenden Baseball-Strategen und Dynastie-Erbauer da draußen.

Hier kannst du eigene Ligen gründen, eine einfache Hinterhof-Baseballmannschaft zu einem Major-League-Franchise aufbauen und während historischer Spielzeiten die Leitung von Teams übernehmen, um den Ausgang nach Belieben zu beeinflussen.

Ob es nun darum geht, Talente zu entdecken, Verträge auszuhandeln oder Spieler während der Saison oder in der Saisonpause zu transferieren, In diesem Spiel hast du die Kontrolle über so gut wie jeden managementbezogenen Aspekt des Profi-Baseballs.

Out of the Park Baseball 23 ist eine klare Empfehlung für alle, die ihre strategischen und managementbezogenen Fähigkeiten im Baseball verbessern möchten. Das Spiel fordert dich heraus, Kader von Grund auf aufzubauen, Statistiken zu analysieren, die Finanzen deines Teams zu verwalten und wichtige Entscheidungen als Manager statt als Spieler auf dem Feld zu treffen.

10. VOLL UND GANZ BASEBALL [VR]

Plattform Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2021 Entwickler FÜR DEN BETRACHTER VORBEREITET Das beste Merkmal Unübertroffener VR-Realismus

VOLL UND GANZ BASEBALList einein VR-Spiel der Spitzenklasse das einem das Gefühl gibt, tatsächlich ein Baseballspiel zu spielen, ohne dabei tatsächlich Gras zu berühren, was eine echte Revolution für jeden Baseballfan, der das Schlagen oder Pitchen bequem von zu Hause aus genießen möchte. Das Spielerlebnis, das dieses Spiel bietet, ist einfach unübertroffen und macht es zu einem absoluten Muss, wenn du sowohl Baseball- als auch VR-Fan bist.

Es gehört zweifellos zu den besten Baseball-VR-Spielen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Mit deinen haptischen VR-Controllern kannst du Spüre jeden Schlag und jeden Wurf, den du machst In diesem Spiel sorgen nicht nur die atemberaubende Grafik und die detailgetreuen Stadiondarstellungen dafür, dass man voll und ganz in das Geschehen eintaucht, sondern es bietet auch eine ganz eigene Art von „realistischem Erlebnis“, das nur sehr wenige andere Baseballspiele – selbst die auf dieser Liste – nachahmen können.

Hast du ein VR-Headset? VOLL UND GANZ BASEBALL wird dich umhauen, und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, es so schnell wie möglich auszuprobieren. Dieses Spiel bietet dir ein absolut einzigartiges Baseball-Erlebnis, das weit über das hinausgeht, was dein Flachbildschirm leisten kann, und dich während deiner Spielsitzungen zu einem aktiveren und engagierteren Spieler macht.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Baseball-Videospiel?

Das beste Baseballspiel ist MLB The Show 25, das sich durch beeindruckende Grafik, realistische Bewegungsphysik, flüssige Spielabläufe, optimierte Steuerung und ein insgesamt besseres Gameplay auszeichnet als jedes andere bisher erschienene Baseballspiel.

Ist Baseball beliebter als die NFL?

Die Beliebtheit des Baseballs reicht weit über die Vereinigten Staaten hinaus. Er hat tiefe historische Wurzeln in Ländern wie Japan, der Dominikanischen Republik, Kuba, Puerto Rico und Kanada, wo er sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.

Ist das MLB-Spiel gut?

Ja, dieMLB The Show Die Serie ist gut und wird von Kritikern und Fans des Sports weithin als die beste Baseball-Spieleserie aller Zeiten angesehen. MLB The Show 25Insbesondere dieses Spiel ist derzeit das beste MLB-Spiel, das man spielen kann.