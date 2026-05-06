Los 10 mejores videojuegos de béisbol de todos los tiempos: el mejor videojuego de béisbol para 2025

¿Todavía te estás recuperando de ese enfrentamiento entre los Dodgers y los Blue Jays? A mí me pasa lo mismo. Mantengamos viva esa energía y sumerjámonos en los mejores videojuegos de béisbol de todos los tiempos. Me he tomado la libertad de buscar los mejores juegos de béisbol que merecen la pena jugar, y hoy voy a compartir diez de ellos contigo, de un aficionado al béisbol a otro.

Tanto si te apetece una experiencia de juego ultrarrealista, una gestión profunda de la franquicia o pura diversión arcade, esta lista que he elaborado cubre prácticamente todos tus gustos. Aquí nos adentraremos en títulos que abarcan varias décadas, desde juegos AAA de última generación hasta clásicos atemporales.

¿Listo para descubrir el próximo juego de béisbol al que vas a dedicar decenas de horas? ¡Pues ponte en posición de bateo!

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de béisbol

Aquí tienes la selección de nuestro equipo con lo mejor de lo mejor: cinco partidos de béisbol con los que, como aficionado a este deporte, estamos seguros de que te lo pasarás en grande, independientemente de tus preferencias:

MLB The Show 25 (2025) – la última entrega de la serie MLB The Show, y es, con diferencia, el juego de béisbol más impresionante en cuanto a fidelidad visual, física de los movimientos, profundidad de los comentarios, diseño de sonido y precisión en las plantillas de la temporada actual. MLB The Show 24 (2024) – Un impresionante predecesor de MLBTS25 que destaca tanto por sus gráficos como por su jugabilidad. Un buen punto de partida para la serie si tienes pensado adentrarte en los últimos títulos de MLBTS. Super Mega Baseball 4 (2023) – ofrece un estilo de juego más accesible y unos gráficos espectaculares, a diferencia de los habituales simuladores de béisbol hiperrealistas. Aun así, cuenta con una mecánica sorprendentemente profunda y una variada selección de modos de juego, perfectos tanto para partidas ocasionales como para sesiones más intensas.

Estos títulos te ofrecerán la experiencia de béisbol más divertida y completa de entre todos los demás juegos de béisbol de primera categoría que hay en el mercado.

¿Eso es todo? Ni por asomo. Sigue bajando, porque nos ponemos manos a la obra con aún más partidos de béisbol.

Los 10 mejores videojuegos de béisbol que se salen de lo común

¡Se acabó la espera! Aquí están los diez partidos de béisbol más legendarios que ofrecen un montón de golpear la pelota,romper bates diversión: incluyendo mis opiniones sobre todo aquello que hace que cada uno de ellos destaque por encima del resto de juegos de béisbol, y por qué TÚ, en concreto, los encontrarás atractivos en función de tus preferencias como jugador.

1. MLB The Show 25

Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2025 Desarrollador San Diego Studio Las mejores características Gráficos realistas y una física de acción fluida

La serie «MLB The Show» es para la MLB lo que el 2K es a la WWE y la NBA, así que no es de extrañar que MLB The Show 25, su última entrega, es la mejor opción en lo que a juegos de béisbol se refiere. Es uno de los los mejores videojuegos deportivos que puedas conseguir, y es sencillamente imprescindible si eres aficionado al béisbol.

Al tratarse de un auténtico título AAA, MLB The Show 25cuenta conuna jugabilidad increíblemente realista y animaciones fluidas paso a paso gracias a ShowTech, que te permite disfrutar de cientos de animaciones únicas de los jugadores.

Las mecánicas básicas del bateo y el lanzamiento están muy bien optimizadas en este juego, y aún más si las comparamos con las entregas anteriores. Además, es con licencia oficial de la Major League Baseball, por lo que puedes estar seguro de que todos los jugadores de todas las plantillas y todos los estadios se corresponden con la temporada.

Este juego es la mejor opción para los auténticos aficionados a la MLB que buscan la experiencia de simulación de béisbol más «completa» y realista que existe. Si quieres gráficos de primera categoría, la auténtica acción del béisbol de las Grandes Ligas y una gestión en profundidad del modo franquicia, ya deberías estar jugando MLB The Show 25 ¡Ayer!

2. MLB The Show 24

Plataformas PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Desarrollador San Diego Studio La mejor característica Modo «Historias ampliadas»

Para no quedarse atrás respecto a su sucesor, MLB The Show 24 es otro juego de la MLB de categoría AAA que merece la pena jugar. Con unos gráficos espectaculares, comparables a algunos de los los mejores juegos de Madden de todos los tiempos, podrás disfrutar de una una jugabilidad muy realista, que responde a la perfección y es un auténtico espectáculo para la vista, que es sin duda el principal atractivo de estos juegos de MLB The Show, al menos para mí.

Al igual que en las últimas entregas de MLB The Show, las mecánicas de lanzamiento y bateo de este título están meticulosamente pulidas, lo que da lugar a un una experiencia increíble en el campo. Como gran aficionado a los juegos con una trama bien desarrollada, también me gustó especialmente el modo «Storylines» ampliado de esta entrega, que nos ha permitido conocer la historia de leyendas clásicas de la MLB como Derek Jeter, Toni Stone y otros jugadores de las Ligas Negras.

Te recomiendo encarecidamente que te hagas con este juego si quieres vivir una auténtica experiencia de la MLB, sobre todo si te interesa el modo «Storylines» que ofrece, basado en la historia. De hecho, creo que es un excelente punto de partida para la serie si ya tienes pensado hacerte con MLB The Show 25, gracias a su sólida jugabilidad y a unos gráficos que siguen estando a la altura incluso frente a su versión más reciente.

3. Super Mega Baseball 4

Plataformas PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Cloud Gaming Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Metalhead Software Inc. Las mejores características Jugabilidad desenfadada y gráficos de estilo caricaturesco

Super Mega Baseball 4 es el juego que más recomiendo a quienes busquen un una experiencia de béisbol más desenfadada y menos hiperrealista, pero que sigue siendo tremendamente divertida. En lugar de plantillas actualizadas según la temporada y gráficos realistas, este juego apuesta por diseños de jugadores más llamativos y plantillas repletas de una mezcla de personajes de ficción y jugadores retirados de la MLB, como Babe Ruth, Nolan Ryan, Chipper Jones y Vince Coleman.

A pesar de suestilizado, estética caricaturesca, Super Mega Baseball 4 ofrece una profundidad estratégica y una variedad de habilidades sorprendentemente amplias, gracias sobre todo a su extenso sistema de «rasgos» y al famoso modo «Shuffle Draft», que, hay que reconocerlo, resulta más desafiante y estimulante que la mayoría de los modos tradicionales de draft de fantasía a los que he jugado.

Al tratarse de un juego arcade exagerado, cada golpe resulta especialmente impactante y los movimientos son muy fluidos en Super Mega Baseball 4. Aquí vivirás un montón de momentos emocionantes, tanto si vas a por una doble jugada como si buscas un jonrón. Este juego es una opción fantástica para los aficionados ocasionales al béisbol, sobre todo para aquellos que necesitan un respiro de los simuladores de béisbol AAA, que son muy realistas, exigentes y, a menudo, más caros.

4. Estrellas del béisbol 2

Plataformas Microsoft Windows, Arcade, Linux, Macintosh, Neo Geo AES, Neo Geo CD, NES, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Network, Consola Virtual, iOS, Android Año de lanzamiento 1992 Desarrollador SNK La mejor característica Acción arcade atemporal y trepidante

Hablando de títulos destacados de los salones recreativos, Estrellas del béisbol 2 es uno de los mejores juegos de béisbol para jugar de forma ocasional que existen. Este clásico atemporal destaca por su mecánica de juego sencilla y su estética arcade, sacada directamente de los años 90 que despertará un sentimiento de nostalgia en cualquier amante de lo retro.

En su mejor momento, a finales de los 90, SNK estuvo en plena forma y lanzó algunos de los videojuegos de béisbol más emblemáticos, junto con sus igualmente juegos de golf impresionantes y los videojuegos de lucha de aquella época. Para los aficionados al béisbol de más edad, Estrellas del béisbol 2 fue el juego de béisbol por excelencia que nos mostró el potencial de este deporte en formato de videojuego, por lo que me resulta difícil no incluirlo en mi lista.

Aquí no tienes que preocuparte por una gestión de plantillas excesivamente compleja ni por diseñar jugadas para tu equipo. Tanto el bateo como el lanzamiento dependen principalmente de tu tiempo de reacción, así que lo único que tienes que hacer es sincronizar tus movimientos con precisión mientras te relajas y disfrutas de esos efectos de sonido emblemáticos y contundentes cada vez que consigues golpear la pelota.

Estrellas del béisbol 2 puede que sea antiguo, pero es la opción perfecta si te gusta volver a jugar a los clásicos juegos deportivos retro, o simplemente quieres una experiencia de béisbol trepidante y con gran rejugabilidad puedes jugar cuando y donde quieras, sobre todo ahora que puedes acceder al juego desde tu smartphone. ¡No hace falta comprar consolas casi anticuadas solo para disfrutar de este juego!

5. Out of the Park Baseball 25

Plataformas Microsoft Windows, Linux, macOS Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Out of the Park Developments La mejor característica Gran profundidad estratégica y de gestión

¿Te consideras un genio del béisbol? Out of the Park Baseball 25 te permitirá hacer realidad tus fantasías de dirigir un equipo, ya que es, con diferencia, uno de los los juegos de simulación más inmersivos todo lo que un aficionado al béisbol pueda llegar a tener.

La mecánica principal del juego gira en torno a que puedas crea ligas personalizadas, gestiona al detalle a jugadores y equipos reales, y revive temporadas históricas para saber qué harías tú, concretamente, de forma diferente como director general en lo que respecta a la ejecución estratégica en cada partido y a la planificación de la plantilla a lo largo de la temporada.

Cada golpe y cada lanzamiento se simulan aquí con un detalle increíble, y te permite gestiona tu equipo al completo y guíalo a través de innumerables temporadas llenas de retos en el béisbol. Este juego te hace sentir como un auténtico director general de béisbol, y no como una caricatura edulcorada y simplificada de uno.

Los aficionados acérrimos al béisbol que llevaban tiempo esperando un simulador de béisbol en profundidad encontrarán Out of the Park Baseball 25 Es sencillamente irresistible, ya que su punto fuerte, con diferencia, es que se centra en la estrategia, la simulación y las estadísticas, en lugar del control directo de cada jugador sobre el terreno de juego. ¿Quieres comprobar si tienes lo que hay que tener como director deportivo? ¡Esto pondrá a prueba tu destreza estratégica!

6. R.B.I. Baseball 15

Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS Año de lanzamiento 2015 Desarrolladores MLB Advanced Media, HB Studios Las mejores características Sencillo, accesible y con licencia de la MLB

R.B.I. Baseball 15 ofrece una experiencia de juego de la MLB «moderna» y más accesible gracias a su incorporación a los dispositivos iOS, además de su compatibilidad multiplataforma perfectamente optimizada. Cuenta con una licencia oficial de la MLB, lo que significa que incluía jugadores, equipos y estadios reales que se ajustaban a la liga en aquel momento.

A pesar de ser más antiguo que la mayoría de los títulos de esta lista, sus controles son bastante sencillos y fáciles de manejar, por no hablar de que los gráficos siguen luciendo bastante bien incluso hoy en día. Opta por un enfoque con menos opciones de personalización que, por ejemplo, los títulos de la serie MLB The Show, que ofrece funciones más sencillas en el modo «Franquicia» y mecánicas de juego en el campo, lo que hace que el juego ideal para jugar de forma ocasional.

Es fácil de aprender, así que seguro que lo disfrutarás R.B.I. Baseball 15 ¿Buscas un juego de béisbol sencillo, al estilo arcade, con el respaldo oficial de la Major League Baseball? ¿Quieres disputar partidos rápidos jugando con tu equipo favorito sin preocuparte por nada más? ¡Este es tu juego!

7. MLB The Show 23

Plataformas PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrollador San Diego Studio La mejor característica Modo «Historias inmersivas»

MLB The Show 23 es el primer título de la serie en incluir el modo «Storylines», y por eso, como gran aficionado a los modos de juego para un solo jugador, este ocupa un lugar muy especial en mi lista de los diez mejores. Ya es un un juego de béisbol de primera categoría en cuanto a calidad visual, física de los movimientos y profundidad de los comentarios, así que, para mí, la incorporación de este modo de juego es la guinda del pastel, que ya de por sí es delicioso.

Además de su impresionante selección de partidos de la campaña «Storylines», creo que también te encantará lo completa que es la personalización de la franquicia en este juego, junto con sus mecánicas de lanzamiento, defensa y bateo, perfectamente ajustadas. Aunque, a estas alturas, todo esto ya es bastante habitual en las últimas entregas de MLB The Show.

MLB The Show 23 es el título que me ha dado una idea bastante clara de hacia dónde se dirige la serie, y es sin duda, una de las mejores entregas de la franquicia. Es una elección perfecta si buscas un simulador de béisbol completo y realista, o si prefieres empezar tu MLB The Show: El viaje con un título más antiguo, pero que sigue siendo de primera categoría, con equipos y estadios oficiales.

8. Serie Mundial de Béisbol de las Ligas Menores 2022

Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2022 Desarrolladores IguanaBee, GameMill Entertainment La mejor característica Partidos y torneos juveniles divertidos y sin complicaciones

Serie Mundial de Béisbol de las Ligas Menores 2022 es otro juego alucinante al estilo arcade que cuenta con gráficos de estilo caricaturesco y una mecánica de juego sencilla. Es divertido, desenfadado, elegante y fácil de aprender, lo que lo sitúa por delante de la mayoría de sus competidores si lo que buscas es tomarte un respiro de los simuladores de béisbol más exigentes.

No confundas su sencillez con una falta de profundidad en la personalización, ya que aquí puedes crear desde cero tu propio equipo de béisbol infantil y tus propios personajes. Su mecánica de juego básica es sencilla, pero adictiva, con controles fáciles de manejar para lanzadores y bateadores. Además, cuenta con modos de juego bastante sencillos, como «Torneo», «Exhibición» y «Desafío de habilidad».

Una vez más, la prioridad aquí no es ofrecerte sesiones de simulación de béisbol ultrarrealistas, sino más bien una experiencia divertida y desenfadada en la que llevarás a un grupo de chavales a conquistar su propio título de liga.

Los gráficos llamativos y exagerados, así como el diseño de los personajes, delatan claramente que Serie Mundial de Béisbol de las Ligas Menores 2022 serdirigido a los aficionados al béisbol más jóvenes, pero creo que también es un título muy sólido para los aficionados a los juegos casuales. Capta a la perfección la esencia del béisbol de las ligas infantiles, al tiempo que ofrece una jugabilidad accesible para el público casual que, de alguna manera, consigue no resultar «demasiado simple» en detrimento del juego.

9. Out of the Park Baseball 23

Plataformas Microsoft Windows, Linux, macOS Año de lanzamiento 2022 Desarrollador Out of the Park Developments La mejor característica Simulación integral de GM

Al igual que su2025 la iteración de la que ya he hablado anteriormente, Out of the Park Baseball 23 es una elección obvia para cualquiera que quiera jugar un juego de béisbol de primera categoría con un nivel excepcional de control de gestión y mecánicas de simulación muy detalladas. Ofrece una visión muy reveladora y envolvente de la vida de un entrenador de la MLB y es, con diferencia, uno de los simuladores deportivos más completos para todos aquellos aspirantes a estrategas del béisbol y creadores de dinastías.

Aquí podrás crear ligas personalizadas, convertir una modesta plantilla de béisbol amateur en una franquicia de las Grandes Ligas y ponerte al mando de equipos en momentos clave de su historia para decidir el resultado a tu antojo.

Ya sea buscando talentos, negociando contratos o realizando traspasos de jugadores tanto durante la temporada como fuera de ella, En este juego, tienes el control de prácticamente todos los aspectos relacionados con la gestión del béisbol profesional.

Out of the Park Baseball 23 Es una recomendación obvia para cualquiera que quiera perfeccionar sus habilidades estratégicas y de gestión en el béisbol. Te reta a crear plantillas desde cero, analizar estadísticas, gestionar las finanzas de tu equipo y tomar decisiones cruciales como entrenador, en lugar de como jugador sobre el terreno de juego.

10. ¡PURA BÉISBOL! [RV]

Plataforma Microsoft Windows Año de lanzamiento 2021 Desarrollador LISTO PARA VER La mejor característica Un realismo sin igual en la realidad virtual

¡PURA BÉISBOL!es unjuego de realidad virtual de primera categoría que te hace sentir como si estuvieras jugando un partido de béisbol de verdad sin tener que pisar el césped, lo cual es un gran avance para cualquier aficionado al béisbol que quiera disfrutar de batear o lanzar desde la comodidad de su propia casa. La experiencia inmersiva que ofrece este juego no tiene parangón, lo que lo convierte en una apuesta segura si eres aficionado tanto al béisbol como a la realidad virtual.

Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de béisbol en realidad virtual que hay actualmente en el mercado. Con tus mandos hápticos de realidad virtual, puedes siente cada golpe y cada lanzamiento que hagas En este juego, por no hablar de los impresionantes gráficos y los detalles del estadio, que están meticulosamente diseñados para sumergirte por completo en la acción, se ofrece un tipo de «experiencia realista» diferente que muy pocos otros juegos de béisbol, ni siquiera los que figuran en esta lista, podrían igualar.

¿Tienes unas gafas de realidad virtual? ¡PURA BÉISBOL! te va a dejar alucinado, y te recomiendo encarecidamente que lo pruebes cuanto antes. Este juego te ofrecerá una experiencia de béisbol totalmente única que va mucho más allá de lo que puede ofrecer tu pantalla plana, convirtiéndote en un jugador más activo y participativo durante tus sesiones de juego.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor videojuego de béisbol?

El mejor partido de béisbol es MLB The Show 25, que cuenta con unos gráficos impresionantes, una física de movimiento realista, una acción fluida en el campo, controles optimizados y una jugabilidad general superior a la de cualquier otro juego de béisbol lanzado hasta la fecha.

¿Es el béisbol más popular que la NFL?

La popularidad del béisbol va mucho más allá de Estados Unidos. Cuenta con profundas raíces históricas en países como Japón, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Canadá, donde sigue gozando de una gran popularidad.

¿Es bueno el partido de la MLB?

Sí, elMLB The Show La serie es buena y es considerada por la crítica y los aficionados a este deporte como la mejor serie de videojuegos de béisbol de todos los tiempos. MLB The Show 25, en concreto, es actualmente el mejor juego de la MLB al que puedes jugar.