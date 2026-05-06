Os 5 melhores jogos do Kirby para a Switch em 2026 que vão derreter o teu coração de jogador

Escolher o melhor jogo do Kirby para a Switch é um verdadeiro desafio – o Kirby tem-nos proporcionado a mesma diversão saudável desde os seus primórdios na Game Boy.

Desde emocionantes lutas contra chefes a quebra-cabeças engenhosos, cada título do Kirby consegue iluminar o ecrã com charme e cor. Mesmo que os níveis não te levem ao limite, as aventuras em modo cooperativo tornam-nos infinitamente rejogáveis.

Por isso, quer tenhas acompanhado a saga do Kirby desde o início ou estejas apenas a entrar a bordo, aqui estão os melhores títulos para jogares este ano.

As nossas 3 melhores escolhas de jogos Kirby para a Switch

Se há uma coisa que a franquia Kirby nunca deixa de oferecer, é pura perfeição cor-de-rosa – seja qual for a definição. Desde saltos arrojados em 3D a jogos de deslocamento lateral nostálgicos, cada título traz o seu próprio charme, caos e ambiente acolhedor. Por isso, para não te perderes em todo esse conteúdo adorável, aqui estão as nossas 3 melhores escolhas para os melhores jogos do Kirby na Switch.

1 Kirby and the Forgotten Land 2022 Foi aqui que os jogos do Kirby para a Switch passaram de 2D para 3D. E, como era de esperar, isso melhorou bastante a experiência de jogo. Embora essa transição não tenha afetado a dificuldade geral do jogo, há imensos modos novos e personagens para explorares fora do modo de história normal. Buy now 2 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe 2023 Este jogo surpreendeu-me com o regresso ao 2.5D, mas bastaram-me algumas horas de jogo para perceber como se destaca com mais modos, maior dificuldade e melhor estratégia. Buy now 3 Kirby Star Allies 2018 A estreia do Kirby na Switch. O jogo deu continuidade ao que clássicos anteriores, como o «Kirby’s Adventure», começaram, e aprimorou aspetos como os gráficos, com imagens ainda mais impressionantes, bem como um sistema de amigos que aumenta a emoção com até três outros jogadores. Buy now

Isto é só uma amostra dos melhores momentos deste boneco cor-de-rosa – ainda estão por vir mais alguns jogos e análises mais aprofundadas. Continua a ler para te juntares ao Kirby em aventuras ainda mais loucas, comoventes e absolutamente encantadoras na Switch.

Os 5 melhores jogos do Kirby para a Switch, se adoras um caos saudável

O Kirby é um daqueles jogos simples em que não pensas muito enquanto jogas, mas com os quais acabas por te divertir imenso. É fácil de aprender e a diversão duplica (ou até triplica) quando jogas com outras pessoas, seja num fim de semana relaxante ou numa festa.

Mas a questão é: de todas as aventuras açucaradas do Kirby, quais merecem mesmo um lugar na tua Switch hoje em dia?

1. Kirby e a Terra Esquecida [O melhor Kirby em 3D para uma Nintendo Switch]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo 3D Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2022 Criador(es) HAL Laboratory Tempo médio de jogo 14-26 horas Ideal para Jogadores que adoram os gráficos 3D e querem explorar mais

O «Kirby e a Terra Esquecida» coloca-te numa missão para salvar os Waddle Dees capturados, mas prepara-te para descobrir muitos dos segredos deste novo mundo através de quebra-cabeças e missões secundárias.

Ao contrário dos jogos anteriores, o «Kirby e a Terra Esquecida» marca a transição da série do 2D para o 3D, e a equipa de desenvolvimento fez jus a isso. Além da qualidade gráfica agradável, é ótimo poder controlar o Kirby sem te limitares a andar da esquerda para a direita.

Porque é que o escolhemos O «Kirby e a Terra Esquecida» marca o primeiro salto do bolinho cor-de-rosa para o 3D, com transformações criativas no «Mouthful Mode», gráficos modernos e imenso conteúdo secundário que dá para jogar várias vezes.

Outro destaque deste jogo é o «Mouthful Mode». Se gostas de aspirar objetos grandes com o Kirby, vais adorar a eficácia desta nova versão. E, em vez da mecânica habitual de cópia, o Kirby agora pode transformar-se em máquinas de venda automática gigantes, escadas, carros e muito mais, tudo com características únicas.

Para mim, este é sem dúvida um dos melhores jogos duma Nintendo Switch para crianças e adultos desfrutarem juntos.

Veredicto final: «Kirby e a Terra Esquecida» permite-te experimentar o toque moderno da franquia Kirby. Além disso, o grande número de itens colecionáveis e minijogos confere-lhe um elevado valor de rejogabilidade.

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2. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe [A melhor alternativa ao Kirby e a Terra Esquecida]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo 2D Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Criador(es) HAL Laboratory & Vanpool Tempo médio de jogo 25-28 horas Ideal para Jogo cooperativo, mais desafiante e com uma boa história

Se jogaste o O Regresso de Kirby à Terra dos Sonhos original na Wii, vais adorar esta nova versão para a Switch. O jogo tem um aspeto mais nítido em HD e funciona de forma mais fluida, com detalhes mais refinados.

Embora regresse inesperadamente à mecânica tradicional de deslocamento lateral em 2D depois do lançamento do «Kirby e a Terra Esquecida» em 3D, tens novas ferramentas, mais habilidades de cópia características e uma história surpreendentemente melhor.

Portanto, mais um excelente título da série Kirby para a Switch, em todos os aspetos.

Por que é que o escolhemos Este remake melhora o original com gráficos em HD, novas habilidades e o epílogo do Magolor, ao mesmo tempo que oferece desafios mais difíceis e muitos minijogos para garantir uma jogabilidade duradoura. Cada característica parece ter sido propositadamente aperfeiçoada, dando à fórmula clássica um toque moderno.

Comparado com o jogo original, tive alguma dificuldade em passar por este com facilidade. Isso não é necessariamente uma coisa má, especialmente para alguém como eu, que adora um desafio e quer melhorar a cada vez que joga. Além disso, se adoras as batalhas contra os chefes, tens de experimentar o epílogo de Magolor, que foi adicionado recentemente.

No geral, gosto do facto de poderes desbloquear novas personagens e desfrutar de ainda mais conteúdo, prolongando o teu tempo de jogo com dezenas de minijogos que te vão deixar a querer jogar mais.

Veredicto final: Se gostaste do jogo original para a Wii, então o Kirby acabou de encontrar muitas mais formas de te conquistar, com mais modos, mais desafios e um modo multijogador mais fluido.

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3. Kirby Star Allies [Procura e junta-te a divertidas partidas cooperativas]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo 2.5D Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) HAL Laboratory Tempo médio de jogo 12-17 horas Ideal para Jogo cooperativo

Se foste uma das pessoas que jogou o Kirby Star Allies logo quando foi lançado, talvez não tenhas gostado tanto assim. O que talvez não saibas é que a HAL continuou a desenvolver o jogo com várias atualizações gratuitas para descarregar, que melhoram a dificuldade e enriquecem as referências a lançamentos anteriores.

Porque é que o escolhemos Sobre o Kirby Star Allies destaca-se como um dos favoritos do modo cooperativo, com atualizações DLC gratuitas, o sistema Dream Friend e combinações fantásticas que o tornam uma renovação perfeita para as sessões multijogador.

Mas isso não quer dizer que os novos jogadores não estejam a fazer um bom negócio com este jogo. O Star Allies traz-te o Kirby com gráficos excelentes, efeitos sonoros impressionantes e imensos minijogos para te manter entretido durante muito tempo. É também um dos melhores jogos cooperativos da série para a Switch, graças às ferramentas especiais que podes desbloquear quando jogas com amigos para se protegerem uns aos outros dos ataques.

Quer sejas um jogador novo ou um veterano da franquia, não te esqueças de experimentar o sistema «Dream Friend». Os novos jogadores vão adorar todas as personagens especiais que ganham neste modo, enquanto os veteranos vão apreciar a oportunidade de jogar com uma das suas personagens favoritas de lançamentos anteriores.

Veredicto final: É o melhor título para jogares com amigos ou em família. Além disso, é um dos mais fáceis de jogar.

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4. Kirby Fighters 2 [Melhor alternativa ao estilo Kirby]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de combate/arena em 2D Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) HAL Laboratory & Vanpool Tempo médio de jogo 18-30 horas Ideal para Modos de combate e versus

Gostei do jogo Kirby Fighters original, mas o Kirby Fighters 2 é muito melhor, o que o torna merecedor deste lugar. Tem mais poderes de cópia do que o original e é um jogo que podes curtir mesmo quando jogas sozinho. Continua a ser um dos melhores jogos multijogador da Switch (na minha opinião), mas já não precisas de esperar que outros jogadores se liguem à Internet para curtires a ação.

Por que é que escolhemos isto O Kirby Fighters 2 eleva a experiência de jogo de luta com mais opções de cópia, desafios para um jogador baseados em habilidades e uma mecânica de fantasmas única que mantém as batalhas dinâmicas.

No entanto, não fiquei impressionado com as novidades limitadas nas lutas contra os chefes e no modo história desta versão. Mesmo assim, a mecânica dos «fantasmas» dá um toque extra às batalhas em equipa. Ser derrotado não significa que estás fora. Ficas a pairar pelo palco com ataques limitados, mas podes voltar logo à luta se acertares num inimigo na hora certa.

Eu diria que o «Kirby Fighters 2» é, de longe , o mais difícil de todos, especialmente se estiveres a jogar sozinho. Vais precisar de instintos afiados, táticas sólidas e um bom comando do Switch que não te deixe na mão durante um dash no ar – joysticks responsivos e botões resistentes são basicamente os teus melhores aliados aqui. Um controlo suave faz mesmo a diferença quando cada movimento conta.

Veredicto final: A opção mais desafiante, especialmente no modo para um jogador. Exige mais estratégia combinada com a habilidade do jogador.

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5. O Buffet dos Sonhos do Kirby [Melhor Jogo de Festa do Kirby]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de corrida/festa multijogador Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) HAL Laboratory Tempo médio de jogo 3-5 horas Ideal para Corridas multijogador casuais

Eu não começaria a tua aventura com o O Buffet dos Sonhos do Kirby – é mais uma sobremesa do que um prato principal e não capta bem o sabor da série principal. Ainda assim, depois de teres conquistado o resto, vais apreciar o O Buffet dos Sonhos do Kirby pelo que ele é: um fantástico jogo de festa para uma Nintendo Switch.

Porque é que o escolhemos O Buffet dos Sonhos do Kirby oferece entretenimento descontraído com minijogos competitivos e uma jogabilidade acessível a principiantes, tornando-o perfeito para jogares de forma casual com a tua turma.

Este jogo não se centra tanto na história, mas sim na atmosfera, e dá o seu melhor em definições festivas e descontraídas. Pessoalmente, diverti-me imenso com a parte em que tu e os teus amigos competem em corridas e minijogos – é uma versão engraçada dos jogos de corrida tradicionais para a Switch, substituindo os carros por Kirbys redondos que rolam. Vais rolando por aí a comer morangos para ficares maior, o que te ajuda a empurrar os outros e a ganhar mais pontos no final. Também é hilariante ver os teus amigos a entrarem em pânico quando lhes roubas o último morango.

Claro, pode não ser o melhor título do Kirby para grandes campanhas ou batalhas contra chefes de cortar a respiração, mas os minijogos rápidos compensam isso de sobra. São caóticos, engenhosos e giram à volta de usar a tua estratégia para arrecadar a maior quantidade de morangos.

Veredicto final: O «O Buffet dos Sonhos do Kirby» é o jogo mais fácil de jogar, com comandos mais acessíveis para principiantes. No entanto, não é o jogo ideal para uma experiência mais profunda, devido à falta de um modo história ou de uma campanha, ao contrário de outros títulos da série.

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Perguntas frequentes

Qual é o jogo mais recente do Kirby para a Switch?

Na Nintendo Switch original, o lançamento mais recente da série Kirby é o «Kirby’s Return to Dream Land Deluxe»» (2023). Na Switch 2, o mais recente é o «Kirby e a Terra Esquecida – Edição Switch 2 + Star-Crossed World»» (2025).

Qual foi o primeiro jogo do Kirby na Switch?

O primeiro lançamento do Kirby na Switch é o «Kirby Star Allies», que saiu em 2018.

Qual é o melhor jogo do Kirby para a Switch para crianças?

O «Kirby e a Terra Esquecida» é o melhor para crianças, graças aos seus gráficos coloridos, controlos simples e ao divertido modo cooperativo que permite aos jogadores mais novos jogarem em equipa com facilidade. A sua dificuldade acessível e o seu mundo adorável tornam-no perfeito tanto para jogadores novos como para os mais novos.

Vale a pena jogar o «Kirby Return to Dreamland» na Switch?

Sim, vale definitivamente a pena jogar o «Kirby Return to Dreamland» na Switch. Tem gráficos melhores e uma jogabilidade mais fluida em comparação com a versão original.