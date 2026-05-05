Os 20 melhores jogos da série Harvest Moon em 2026: colheitas, vacas, caos

Escolher o melhor jogo da série Harvest Moon não é fácil. Metade da série mudou de nome, a outra metade seguiu o seu próprio caminho e, décadas depois, tudo isto ainda é confuso. Mas se estás à procura daquela combinação perfeita entre agricultura, amizade e a rotina de uma pequena cidade, eu ajudo-te.

Já joguei todos – os clássicos, os spin-offs, os sucessores espirituais – e estes são os jogos Harvest Moon que me marcaram. Nostalgia aconchegante, obras-primas modernas, o que quiseres. Escolhi aqueles que ainda valem a pena explorar, regar diariamente e pelos quais te vais apaixonar durante mais uma estação no jogo.

As nossas melhores escolhas de jogos Harvest Moon

Depois de vasculhar a série Harvest Moon e todos os seus derivados, reduzi a lista a cinco escolhas que realmente se destacam. Se estás a pensar qual é o melhor jogo da série Harvest Moon, é por aqui que deves começar:

1 Story of Seasons: Friends of Mineral Town 2020 (remake) – O clássico renascido. Este jogo traz o encanto do Harvest Moon original para a era moderna, com mecânicas mais fluidas, gráficos melhorados e tudo o que adoravas em Mineral Town ainda intacto. Buy now 2 Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 2021 O jogo da série Harvest Moon mais flexível de sempre. Tens uma enorme liberdade para moldar a tua quinta, personalizar o teu mundo e automatizar tudo ao teu gosto. É para quem gosta de mexer nas coisas e quer controlo total. Buy now 3 Animal Crossing: New Horizons 2020 Tecnicamente, não é um jogo da série HM, mas se estás aqui à procura de um ambiente acolhedor, de uma comunidade e de progresso em tempo real, este é um dos melhores «primos espirituais» dos jogos Harvest Moon que há por aí. Buy now

Se estiveres a classificar os jogos Harvest Moon, estes são os pesos pesados. Alguns apostam na nostalgia, outros ultrapassam limites, mas todos captam aquilo que faz com que o nome Harvest Moon se mantenha.

Quer sejas fã de simulações agrícolas, jogos sazonais ou simplesmente queiras uma pausa do caos, estas escolhas continuam a ser o melhor do que há. Desde o «Ilhas do Sol» ao «Animal Parade», joguei-os todos, e estes continuam a ser os jogos «Harvest Moon» mais bem classificados na minha opinião.

Os 20 melhores jogos da série Harvest Moon – Escolhe a tua quinta pixelizada

Cada um destes jogos tem algo de especial, sejam rotinas aconchegantes, momentos emocionantes ou simplesmente o prazer de cultivar. Alguns apostam na liberdade, outros mantêm tudo bem organizado e estruturado. Mas todos eles mantiveram-me preso ao jogo durante horas e dias. Então, diz-me, quantos destes melhores jogos da série Harvest Moo n estão na tua lista?

1. Story of Seasons: Os Amigos de Mineral Town – Remake [O melhor jogo da série Harvest Moon para quem procura a felicidade nostálgica da vida no campo]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2020 (remake do clássico de 2003 para GBA) Desenvolvedor Marvelous Editora XSEED Games Duração média do jogo 30-50 horas Ideal para Jogadas descontraídas Características únicas Personagens com quem podes namorar, eventos sazonais, mineração, pesca, gado, culturas, controlos aperfeiçoados

Isto é o clássico reconfortante da série Harvest Moon. Story of Seasons: Os Amigos de Mineral Town é uma versão moderna e renovada do original para GBA (com um novo visual, mas com a mesma alma adorável). A mecânica principal é pura e autêntica: cultiva, cuida dos animais e dá nabos às pessoas até elas te adorarem.

Visualmente, o jogo aposta num estilo fofo, quase «chibi», que à primeira vista pode parecer um pouco demasiado «jogo de telemóvel», mas acabas por te habituar rapidamente. Joga-se com fluidez, funciona muito bem e não altera a fórmula original. Não há reviravoltas importantes nem excesso de mecânicas aqui, apenas uma vida agrícola bem estruturada e refinada.

Não há pressão da história nem longas sequências de missões para cumprir. Trata-se apenas de encontrares o teu ritmo, construíres a tua quinta e adaptares-te ao ritmo de Mineral Town. Recebes aquilo que dás e, de alguma forma, ordenhar uma vaca pixelizada continua a ativar a serotonina.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Esta é a coisa mais próxima que vais conseguir de reviver o Harvest Moon original sem teres de ir procurar um GBA. Respeita a obra original, mas não parece preso ao passado. Se queres mecânicas agrícolas clássicas, aldeões adoráveis e aquele ciclo à moda antiga (só que mais suave), esta é uma escolha de primeira.

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2. Story of Seasons: Os Pioneiros de Olive Town [O melhor jogo Harvest Moon para agricultores criativos]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Switch Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Marvelous Editora XSEED Games Tempo médio de jogo 40-100+ horas Ideal para Construtores e inventores Características únicas Liberdade na disposição da quinta, criação de itens, imensa variedade de criadores, eventos sazonais, construção de relações

Este jogo gira à volta da liberdade e é um dos melhores jogos de simulação que há por aí. Ó Pioneiros de Olive Town atira-te para um terreno totalmente coberto de vegetação e diz-te: «Boa sorte.» Não há um layout pré-definido para a quinta, nem regras rígidas, só árvores, pedras e uma quantidade absurda de máquinas de criação à espera de tomar conta do teu quintal como se fossem ervas daninhas tecnológicas.

A jogabilidade principal é familiar (o ADN joga o Harvest Moon continua intacto), mas agora podes colocar edifícios onde quiseres, remodelar a paisagem e automatizar metade das tuas tarefas, se jogares com inteligência. Não é o jogo mais equilibrado da série, mas é facilmente um dos mais flexíveis.

Visualmente, é simples e giro, embora alguns NPCs pareçam um pouco genéricos. Ainda assim, assim que estiveres de cabeça no desenvolvimento da cidade e na gestão de um império de galinhas, provavelmente já nem te vais importar. Se estiveres em movimento, porém, certifica-te de que estás a jogar num bom portátil para jogos, para que as tuas galinhas não fiquem a travar.

Além disso, podes andar de mota. Sim, a sério.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se alguma vez olhaste para a tua quinta joga o Harvest Moon e pensaste: «Quem me dera poder demolir isto tudo e começar do zero», o Os pioneiros de Olive Town é o jogo ideal para ti. É o título mais personalizável da série Harvest Moon (agora Story of Seasons). Perfeito para jogadores que adoram sistemas de criação, disposições flexíveis e assumir o controlo total do destino da sua quinta.

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3. Animal Crossing: New Horizons [O melhor jogo Harvest Moon para uma vida acolhedora e social]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Nintendo EPD Editora Nintendo Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Colecionadores e decoradores que gostam de um ambiente descontraído Características únicas Relógio em tempo real, interações com os aldeões, terraformação, pesca, captura de insetos, personalização da casa

O Animal Crossing: New Horizons não é um jogo da série Harvest Moon, mas se estás aqui à procura de jogos fantásticos e aconchegantes e de um ambiente descontraído de aldeia, este jogo não pode, de forma alguma, faltar nesta lista. Chegas a uma ilha deserta, montas uma tenda e, aos poucos, transformas o lugar na cidade dos teus sonhos. Agricultura? Nem por isso. Mas vais mesmo assim plantar flores, abanar árvores e acumular nabos como se a tua hipoteca dependesse disso (porque, de certa forma, depende mesmo).

O jogo decorre em tempo real, por isso as estações mudam a par do teu calendário e as lojas fecham à noite. Decoras a tua casa, moldas o terreno e passas tempo a mais do que devias a escolher a camisa perfeita para o aniversário do teu vizinho pinguim.

O elemento social é o verdadeiro trunfo. Trocar itens com amigos, visitar as ilhas deles ou simplesmente exibir a tua cidade no Reddit. É um jogo tranquilo, mas que recompensa o jogo diário e o descontrair a longo prazo. Se jogares na Switch, recomendo combiná-lo com um bom monitor de jogos para aproveitares ao máximo a experiência agrícola.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se alguma vez adoraste o H arvest Moon mais pela sensação de rotina e comunidade do que pela própria agricultura, o New Horizons é a alternativa perfeita. É descontraído, infinitamente encantador e satisfaz aquela vontade de «viver uma vida tranquila numa pequena cidade». Só que com mais alfaiates ouriços e menos vacas.

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4. Stardew Valley [O melhor jogo Harvest Moon em termos de perfeição moderna]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor ConcernedApe Editora ConcernedApe Tempo médio de jogo 60-200+ horas Ideal para Imersão total Características únicas Agricultura, romance, masmorras, festivais, suporte a mods, multijogador

O Stardew Valley é o que acontece quando um tipo se senta e diz: «Tenho saudades do Harvest Moon, mas consigo fazer melhor.» E, de alguma forma… ele conseguiu. Tem tudo: culturas, gado, pesca, mineração, romance, um centro comunitário assombrado e é até um bom jogo de exploração de masmorras. Podes cultivar até os olhos ficarem a arder, conquistar um parceiro, criar um filho e ainda arranjar tempo para lutar contra slimes nas minas.

O estilo pixel art é encantador sem ser exagerado, e a banda sonora é puro conforto. É um jogo que podes jogar vezes sem conta, em parte por causa da comunidade de mods e em parte porque é simplesmente bom começar do zero. Não é por acaso que é um dos melhores jogos de agricultura que há.

O modo multijogador foi uma adição fantástica. Agora, podes arrastar os teus amigos para o teu império de couves ou obrigá-los a participar em todos os festivais do ovo. A tua quinta, as tuas regras.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão adorar:

Este é o jogo moderno da série Harvest Moon que sempre quiseste, mas nunca tiveste. Mantém o espírito da série Harvest Moon, ao mesmo tempo que aprofunda tudo – desde a profundidade das personagens até à variedade de jogabilidade. Se alguma vez sonhaste com o simulador de agricultura perfeito, o Stardew Valley provavelmente já é o teu jogo favorito da série Harvest Moon, mesmo que, tecnicamente, não faça parte dela.

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5. Story of Seasons: A Wonderful Life – Remake [O melhor jogo Harvest Moon para um crescimento geracional comovente]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 (remake do jogo de 2003 «Harvest Moon: A Wonderful Life») Desenvolvedor Marvelous Editora XSEED Games Tempo médio de jogo 40-80 horas Ideal para Fãs de simulações de vida tranquila com profundidade emocional Características únicas NPCs que envelhecem, agricultura geracional, dublagem completa, relações mais inclusivas

O «Story of Seasons: A Wonderful Life» é uma releitura moderna de um dos títulos mais originais da série Harvest Moon. É um jogo para um jogador fantástico que se mantém surpreendentemente bem ao longo do tempo. O ritmo do jogo é mais lento do que aquele a que a maioria dos fãs está habituada, mas isso faz parte do seu encanto. Cultivas, crias animais, constróis relações e depois… envelheces. Toda a gente envelhece, o teu filho cresce e as tuas escolhas têm repercussões ao longo de décadas.

O remake aperfeiçoa algumas coisas, mas não muda tudo de raiz. Acrescenta ajustes que melhoram a experiência, um ritmo mais equilibrado, relações entre pessoas do mesmo sexo e cenas cinematográficas totalmente dubladas. O ambiente continua suave, nostálgico e um pouco agridoce, só que com um toque mais definido.

Não se trata de otimizar ao máximo a tua quinta, mas sim de ver o tempo passar e sentir que viveste realmente uma vida tranquila e plena.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Este é diferente. Se gostavas do Harvest Moon pelo seu ritmo aconchegante e rotinas tranquilas, o «Uma Vida Maravilhosa» vai mais fundo. É mais lento, mais reflexivo e genuinamente emotivo de uma forma que a maioria dos simuladores de agricultura evita. Não é para jogadores exigentes, mas é perfeito para quem quer um jogo Harvest Moon com alguma alma.

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6. Harvest Moon: Magical Melody [O melhor jogo Harvest Moon pelo encanto da agricultura musical]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas GameCube, Wii Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Marvelous Editora Natsume Duração média do jogo 40-60 horas Ideal para Quem gosta de completar tudo e fãs de variedade Características únicas Notas musicais colecionáveis, muitos candidatos a casamento, desenvolvimento da cidade, mineração, pesca

A «Melodia Mágica» é o primo esquisito da família Harvest Moon – colorido, alegre e um bocadinho obcecado por missões secundárias colecionáveis. Continuas a cultivar, a fazer amizade com os aldeões e a procurar o amor, mas desta vez também estás a colecionar notas mágicas ao fazer, bem… tudo. Ordenhar uma vaca? Isso dá uma nota. Cozinhar um prato? Outra nota. Cair num rio? Adivinhaste.

É alegre, peculiar e tem muito mais para fazer do que a maioria dos outros jogos da série Harvest Moon. Os sprites das personagens têm cabeças um pouco grandes demais, mas o mundo do jogo está cheio de charme e pequenas surpresas. Também oferece uma opção rara: podes escolher jogar como um agricultor ou uma agricultora, algo que faltava nas versões anteriores.

A versão para a Wii tirou a personagem feminina sem motivo nenhum, por isso, se puderes, procura o original para a GameCube.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se adoras jogos de simulação agrícola com vários objetivos secundários e uma forte sensação de progresso, o «Melodia Mágica» é um dos mais subestimados da série «Harvest Moon». Tem aquele charme à moda antiga, imensos animais de quinta e mecânicas excêntricas na medida certa para o tornar inovador. E, vá lá, quem é que não quer cultivar a sua própria sinfonia?

7. Harvest Moon: A Wonderful Life [O melhor jogo da série Harvest Moon para fãs de histórias intemporais]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas GameCube, PS2 Ano de lançamento 2003 Desenvolvedor Marvelous Editora Natsume Duração média do jogo 40-80 horas Ideal para Jogadores que gostam de jogos longos Características únicas Personagens que envelhecem, fases da vida, desenvolvimento infantil, ritmo mais lento, narrativa emotiva

O «Uma Vida Maravilhosa» original foi a ovelha negra da série Harvest Moon quando foi lançado – mais lento, introspectivo e mais focado na vida do que na agricultura. Continuas a plantar e a cuidar dos animais, mas o tempo avança mesmo. As pessoas envelhecem. Casas-te, tens um filho e vês essa criança crescer. E então, um dia, também ficas velho.

A agricultura fica em segundo plano em relação à narrativa. A mecânica do jogo é simplificada (não há caixa de envio, por exemplo), mas a recompensa emocional é mais profunda do que na maioria dos videojogos da série Harvest Moon. É um jogo tranquilo sobre a rotina, as relações e a passagem do tempo.

Os gráficos exigiram bastante do GameCube para um simulador de quinta, e a banda sonora continua a transmitir aquela doce melancolia nostálgica.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Este é para os fãs que querem mais do que apenas agricultura. Trata-se de viver uma vida digital plena, com todos os altos e baixos. Se conseguires lidar com o ritmo lento e com menos sistemas mecânicos, o «Uma Vida Maravilhosa» oferece uma das experiências mais únicas e comoventes da série Harvest Moon. Continua a ser um dos meus favoritos pessoais.

8. Rune Factory 3 Special Remake [O melhor jogo de Harvest Moon para liberdade fantástica]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch Ano de lançamento 2023 (remake do jogo de 2009 para a DS) Desenvolvedora Marvelous Editora XSEED Games Tempo médio de jogo 40-70 horas Ideal para Fãs de RPG e quem gosta de histórias românticas Características únicas Combate em tempo real, exploração de masmorras, domar monstros, agricultura, poderes de transformação, modos de dificuldade «Recém-casados» e «Inferno»

O «Rune Factory 3 Special» surge quando pegas num jogo clássico da série «Harvest Moon», o misturas com um JRPG e acrescentas uma mecânica de transformação em ovelha. Jogas na pele de Micah, um amnésico meio humano, meio ovelha, que consegue alternar entre formas, cultivar, derrotar monstros e conquistar um número surpreendentemente grande de solteiras em potencial.

Este remake aperfeiçoa o original da DS com gráficos mais nítidos, uma interface de utilizador melhorada e novos conteúdos pós-casamento através do «Modo Recém-casado». A agricultura continua a ser o cerne da jogabilidade, mas o combate e a exploração de masmorras são igualmente importantes. Podes até domar monstros para te ajudarem na tua quinta ou para te acompanharem em batalha.

É um simulador de vida aconchegante, um jogo de hack-and-slash e um jogo de encontros, tudo num só, e, de alguma forma, tudo encaixa na perfeição. Mas isso é apenas parte do seu charme caótico.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se os jogos normais da série Harvest Moon alguma vez te pareceram demasiado tranquilos, o Rune Factory 3 Special eleva a intensidade um pouco mais. Continuas a ter agricultura, relações e estações do ano, mas agora há lutas com espadas, monstros e todo um enredo de fantasia a desenrolar-se ao lado da tua horta de couves. É estranho, divertido e podes jogar vezes sem conta. Ocupa um lugar especial entre os spin-offs da série Harvest Moon.

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9. Harvest Moon: Save the Homeland [O melhor jogo da série Harvest Moon pela narrativa cativante]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, PSP, PS4 Ano de lançamento 2001 Desenvolvedor Victor Interactive Software Editora Natsume Duração média do jogo 20 a 30 horas por arco narrativo Ideal para Jogadores que gostam de histórias Características únicas Nove enredos ramificados, finais baseados em objetivos, temas emocionantes

O «Salva a Pátria» faz as coisas de forma diferente. Não há casamentos, não há criar filhos, nem ter de gerir a tua quinta ao longo de vários anos no jogo. Em vez disso, tens um ano para impedir que a tua cidade natal seja demolida e transformada num resort. Sem pressão.

No fundo, continua a ser um jogo Harvest Moon (agricultura, animais, colheita, pesca), mas tudo gira em torno de um conjunto de enredos que desbloqueias consoante as amizades que fazes e as escolhas que fazes. Há nove finais possíveis, e jogar de novo para os veres todos é, de certa forma, o objetivo principal.

O tom é um pouco mais sério e o ritmo é mais acelerado do que na maioria dos jogos Harvest Moon. Não estás só a curtir, mas a tentar fazer a diferença antes que o tempo acabe.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se queres uma experiência de Harvest Moon com um pouco mais de sentido, vale a pena voltares a jogar o «Salva a Pátria»». Este jogo troca a vida de sandbox a longo prazo por arcos narrativos focados e que dão para jogar várias vezes, que realmente te tocam emocionalmente. Sem casamento, sem filhos, sem coisas supérfluas, só uma corrida sincera para salvar a tua cidade, uma batata de cada vez.

10. Rune Factory 2 [O melhor jogo de Harvest Moon para magia multigeracional]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas DS Ano de lançamento 2008 Desenvolvedor Neverland Editores Marvelous/Natsume Tempo médio de jogo 40-70 horas Ideal para Jogadores que gostam de jogos longos Características únicas Jogabilidade em duas gerações, combate em tempo real, sistema escolar, agricultura, exploração de masmorras

O Rune Factory 2 começa como um típico spin-off joga o Harvest Moon: apareces numa nova cidade, cultivas algumas plantas, empunhas uma espada, namoras com alguém da zona e entrás numa rotina aconchegante. Depois (reviravolta), a tua personagem casa-se, desaparece (sim) e tu assumes o papel do filho dela.

É aí que está o grande atrativo: duas gerações completas de jogabilidade. A primeira metade é toda de preparação: construir a tua quinta, apaixonar-te e preparar o mundo. A segunda metade muda o foco para a exploração, masmorras e salvar o mundo. E sim, o teu filho pode namorar com os colegas de turma, por isso é um legado bem ao estilo dos animes.

O combate é simples, mas gratificante, e o sistema escolar dá um toque interessante à dinâmica habitual da aldeia. Não é tão vistoso nem tão polido como os títulos mais recentes da série Rune Factory, mas o sistema geracional continua a destacar-se.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se alguma vez desejaste que o teu agricultor joga o Harvest Moon pudesse passar o testemunho a uma nova geração, o Rune Factory 2 cumpre essa promessa. Tem a agricultura, o romance, a rotina e, depois, transforma tudo isso num RPG sobre legado e heroísmo. Uma ótima escolha se gostas das tuas couves com um toque de destino.

11. O meu tempo em Portia [O melhor jogo Harvest Moon para quem gosta de mexer e construir]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox One, Telemóvel Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Pathea Games Editora Team17 Tempo médio de jogo 60-100+ horas Ideal para Fãs de jogos de criação Características únicas Construção de oficinas, exploração de mundo aberto, missões de relacionamento, cenário pós-apocalíptico, combate leve

O «O meu tempo em Portia» pergunta: E se o Harvest Moon se passasse 300 anos depois do colapso da sociedade, mas toda a gente continuasse super descontraída em relação a isso? Aqui não és um agricultor, és um construtor. Em vez de lavrar a terra, estás a construir fornos, a montar peças de pontes e a gerir uma oficina cheia de máquinas a zumbir.

É um jogo com muita criação, e vais passar muito tempo a recolher madeira, a extrair relíquias e a jogar Tetris com o inventário para gerir 47 tipos de minério. Mas é gratificante. A cidade está cheia de personagens peculiares e há um sistema completo de relações com presentes, cenas cinematográficas e até casamento.

Visualmente, é um jogo alegre e leve, com aquela estética suave em tons pastel de um mundo pós-apocalíptico. Há combate (é razoável), mas a verdadeira diversão está em aperfeiçoar a tua oficina e expandir o teu espaço até parecer um império fabril em miniatura. É um dos melhores jogos do Steam se gostas de construir, mexer nas coisas e acumular móveis.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se a agricultura nunca foi a tua onda, mas adoras o ambiente do Harvest Moon, o Portia é a escolha perfeita. Troca as colheitas por projetos e as vacas por maçaricos, mas a essência continua lá. Ideal para jogadores que adoram construir, criar e ver o seu trabalho árduo a tomar forma.

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12. Harvest Moon: Ilhas do Sol [O melhor jogo Harvest Moon para te divertires com a agricultura tropical]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas DS Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor Marvelous Editora Natsume Duração média do jogo 40-70 horas Ideal para Exploradores de ilhas e fãs de simulações de casamento Características únicas Mecânica de elevação de ilhas, sistemas de cultivo baseados no clima, mais de 20 candidatos a casamento

O Ilhas do Sol leva a fórmula do Harvest Moon para a praia e acrescenta uma pitada de magia antiga. A premissa? Um monte de ilhas afundou e a tua missão é fazê-las ressurgir através da agricultura, da mineração e de dar montes de ananases às pessoas. Porque, claro, é assim mesmo.

A agricultura aqui funciona num sistema de grelha com alguma complexidade climática. Vais mesmo ter de ter em conta os pontos de sol e de chuva quando plantares as culturas. As ferramentas do ecrã tátil funcionam surpreendentemente bem, e há um grande enfoque na melhoria das relações com os aldeões. Com mais de 20 candidatos a casamento, é basicamente um simulador de encontros tropical com tarefas domésticas.

Também podes criar animais, participar em festivais e, aos poucos, desbloquear mais ilhas com climas e recursos diferentes. É alegre, tem a sua dose de repetição e satisfaz aquela vontade clássica de jogar Harvest Moon sem se tornar demasiado complicado.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se estás à procura de um jogo Harvest Moon com um ambiente de praia e um toque leve na progressão, vale a pena dar uma olhadela no Ilhas do Sol. Mantém a jogabilidade agrícola essencial intacta, mas apimenta as coisas com exploração, muitas opções românticas e um objetivo estranhamente gratificante: criar terra a partir do mar com vegetais.

13. Rune Factory 4 Special [O melhor jogo Harvest Moon para aventura e amor]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2020 (remasterização do jogo de 2012 para a 3DS) Desenvolvedor Neverland Editora XSEED Games Duração média do jogo 60-120+ horas Ideal para Fãs de romances e RPG Características únicas Interações profundas entre personagens, combate em tempo real, domesticar monstros, cozinhar, cultivar, arcos narrativos pós-casamento

O Rune Factory 4 Special é uma fantasia de poder para quem sempre quis cultivar nabos, namorar doze pessoas ao mesmo tempo e, depois, lutar contra um dragão consciente. É o jogo da série Rune Factory mais bem acabado até à data, que combina o conforto de um simulador de agricultura com a profundidade de um verdadeiro RPG de ação. Muitos fãs de longa data consideram este título o melhor jogo da série Rune Factory devido à forma magistral como equilibra estas mecânicas tão diversas.

Acordas com amnésia (clássico), és confundido com a realeza e, de imediato, recebes um castelo e um campo gigante. A partir daí, a decisão é tua: planta, doma monstros, explora masmorras, cria armas absurdamente poderosas ou passa os teus dias a dar batata-doce assada aos aldeões até eles se apaixonarem por ti.

A edição «Special» traz dublagem completa, uma curva de dificuldade mais equilibrada e partes da história de «Another Episode» como conteúdo pós-casamento. Porque é que ficar só pelo romance quando também podes lidar com sogros estranhos?

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão adorar:

Se adoras os jogos Harvest Moon, mas gostavas que tivessem mais lutas com espadas, reviravoltas na história e pinguins mágicos, este é uma escolha óbvia. Mantém toda a parte agrícola e o encanto de um jogo Harvest Moon tradicional, mas transporta-te para um mundo de fantasia cheio de personalidade. Vais ficar pelas nabinas, mas vais apaixonar-te pelo caos.

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14. Harvest Moon: Friends of Mineral Town [O melhor jogo Harvest Moon para recordações clássicas de consolas portáteis]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas GBA Ano de lançamento 2003 Desenvolvedor Marvelous Editora Natsume Duração média do jogo 40-70 horas Ideal para Nostalgia dos jogos portáteis Características únicas Cuidados com as colheitas e os animais, mineração, eventos na cidade, vários candidatos a casamento

O «Amigos de Mineral Town» foi o jogo da série Harvest Moon que transformou os jogadores da GBA em verdadeiros agricultores virtuais. Se tinhas uma cópia, é provável que tenha ficado no slot do cartucho durante meses. A história é tão clássica quanto possível: herdas uma quinta, começas a plantar, crias vacas e galinhas, conquistas alguém da cidade e constróis a tua vidinha, um nabo de cada vez.

O ritmo é intenso, o ciclo de jogo é viciante e a cidade está repleta de personagens memoráveis, desde o velho barman rabugento até aos misteriosos espíritos da colheita. Há pesca, mineração, culinária, festivais e o suficiente de aleatoriedade para te fazer ficar a guardar o jogo à espera do tempo perfeito.

É simples, mas é aí que está o encanto. Tudo encaixa na perfeição e, sem dares por isso, já jogaste cinco anos no jogo e estás a decidir se casas com a Ann ou com a Karen.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão adorar:

Este é o videojogo Harvest Moon que marcou a série para toda uma geração. É puro, focado e pode ser jogado infinitas vezes. Oferece uma jogabilidade agrícola memorável, personagens cativantes e aquele equilíbrio perfeito entre trabalho e rotina. Continua a ser um dos jogos Harvest Moon mais adorados de sempre.

15. Harvest Moon: Os Ventos de Anthos [O melhor jogo Harvest Moon para aventuras agrícolas ambiciosas]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Appci Editora Natsume Tempo médio de jogo 30-60 horas Ideal para Fãs de jogos de agricultura em mundo aberto Características únicas Agricultura baseada na região, deslocamento em montarias, cinco vilas para explorar, personalização alargada

O «Winds of Anthos» tenta pegar na fórmula do «Harvest Moon» e expandi-la ao máximo. Em vez de uma única aldeia acolhedora, tens cinco espalhadas por um mapa surpreendentemente grande. Cada uma tem o seu próprio clima, culturas e dinâmica. A tua quinta também não fica limitada a um único pedaço de terra; podes gerir campos em diferentes regiões, dependendo do que estiveres a cultivar.

Vais viajar entre as cidades a cavalo (ou de avestruz, porque não?), cumprir pedidos específicos de cada região e tentar reconectar um mundo isolado por uma catástrofe. É uma proposta mais ambiciosa do que a maioria dos jogos Harvest Moon, embora nem sempre consiga atingir o objetivo com o mesmo nível de acabamento ou profundidade.

Ainda assim, é colorido, cheio de conteúdo e parece uma tentativa genuína de fazer a série avançar, em vez de apenas repetir o que já foi feito.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se já jogaste uma dúzia de jogos Harvest Moon e queres algo que realmente mude a fórmula, o Ventos de Anthos tem ideias. É extenso, experimental e dá-te mais liberdade do que o habitual. Não é perfeito, mas é definitivamente um dos títulos mais interessantes da série Harvest Moon.

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16. Littlewood [O melhor jogo da série Harvest Moon para uma vida tranquila depois de terminares as missões]

A nossa pontuação 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Sean Young Editora SmashGames Tempo médio de jogo 20-40 horas Ideal para Fãs de jogos relaxantes de construção de cidades Características únicas Personalização total da cidade, sem combate, sistema de amizade e romance, recolha de recursos, o charme da pixel art

O Littlewood inverte o enredo – o chefe final já foi derrotado, o mundo está salvo e qual é a tua missão agora? Reconstruir uma cidade pacífica e tentar lembrar-te de quem és. É um dos jogos mais encantadores ao estilo do Stardew Valley, com um toque de terapia para a amnésia pós-missão.

Aqui não há combate, só um ambiente super aconchegante. Recolhes materiais, cultivas, pescas, cozinhas e projetas a tua aldeia do zero. Queres mudar a pousada três quadrados para a esquerda e plantar uma árvore atrás dela? Força. Podes mexer em todos os edifícios, estradas ou peças de decoração.

Adorei as personagens excêntricas, o texto engraçado e o ritmo descontraído. Não estás a correr contra o relógio, só a curtir o momento, a desbloquear coisas novas e a decidir com que NPC queres sair, com base no batido favorito de cada um.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se adoras os jogos Harvest Moon pelas rotinas tranquilas e pelo charme das pequenas cidades, o Littlewood é como um banho quentinho em forma de jogo. Não há pressão, nem monstros, nem desastres, só agricultura, decoração e a construção, aos poucos, de algo significativo. É um dos raros jogos ao estilo Harvest Moon em que os momentos de tranquilidade são o que realmente importa.

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17. Sakuna: Do Arroz e da Ruína [O melhor jogo de Harvest Moon em termos de ação e autenticidade]

A nossa pontuação 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Edelweiss Editores XSEEd Games/Marvelous Duração média do jogo 30-50 horas Ideal para Fãs de combate (e de arroz) Características únicas Ação side-scrolling, sistema detalhado de cultivo de arroz, cenário mitológico japonês, crescimento das colheitas baseado em estatísticas

Sakuna: Do Arroz e da Ruína é metade combate 2D deslumbrante, metade simulação de cultivo de arroz surpreendentemente profunda. Encaras o papel de Sakuna, uma deusa da colheita mimada que foi banida para uma ilha infestada de demónios, onde a tua única forma de voltar às boas graças do céu é cultivar o arroz mais perfeito do mundo. Sem pressão.

A parte da agricultura não se resume a «plantar sementes, regar e colher». Tens de arar à mão, ajustar os níveis de água, molhar e secar, e vês mesmo os aumentos nas estatísticas consoante a forma como geres cada etapa. É um dos sistemas agrícolas mais realistas de qualquer jogo ao estilo Harvest Moon. Parece que consultaram agrónomos a sério.

Quando não estás atolado na lama até ao pescoço, estás a atirar demónios para todo o lado num combate de deslocamento lateral fluido, com combos, agarramentos e melhorias. É um título de RPG surpreendentemente sólido.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se alguma vez desejaste que o Harvest Moon ganhasse coragem e empunhasse uma foice, o Sakuna é mesmo o que procuravas. Combina ação e agricultura sem prejudicar nenhuma das duas vertentes. Além disso, é o único jogo em que dominar o cultivo tradicional de arroz te torna realmente mais forte em combate. É uma combinação estranha, mas funciona na perfeição.

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18. Rune Factory 5 [O melhor jogo da série Harvest Moon para fãs de RPG com jeito para a jardinagem]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor HAKAMA Inc. Editora XSEED Games/Marvelous Tempo médio de jogo 50-100 horas Ideal para Fãs de jogos de fantasia com combate e gestão de quintas Características únicas Batalhas em tempo real, domar monstros, casamento entre pessoas do mesmo sexo, treinar habilidades, ferramentas agrícolas multifuncionais

O Rune Factory 5 é um excelente jogo de fantasia que tenta levar a série para o 3D total. Ainda tem alguns pormenores a aperfeiçoar, mas continua a oferecer aquele ciclo encantador de «cultivar de dia, lutar à noite» que os fãs adoram. És o novo guarda florestal encarregado de manter a paz numa cidade que precisa urgentemente de um, e a tua missão é cultivar, explorar masmorras e namoriscar discretamente com metade do elenco.

Podes domar monstros para te ajudarem na tua quinta, empunhar uma espada larga em combates em tempo real, subir de nível nas tuas habilidades fazendo praticamente qualquer coisa (até mesmo a dormir) e, eventualmente, casar-te (independentemente do género). A parte da agricultura é mais leve do que nos jogos tradicionais da série Harvest Moon, mas continua a ser gratificante assim que começas a melhorar as ferramentas e a automatizar os sistemas.

O desempenho na Switch foi instável no lançamento, mas as atualizações posteriores e a versão para PC ajudaram a resolver o problema. Não é o jogo da série Rune Factory mais polido, mas tens de apreciar a sua enorme escala.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Se adoras o Harvest Moon, mas gostavas que tivesse mais lutas com espadas, árvores de habilidades e confusão nos relacionamentos, o Rune Factory 5 é o que procuras. Às vezes é um pouco instável, mas há muito para adorar, especialmente se fores do tipo que gosta de matar orcs, cultivar nabos e decidir com quem casar, tudo isto antes do almoço.

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19. Farm Together [O melhor jogo Harvest Moon para agricultores cooperativos]

A nossa pontuação 6.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Milkstone Studios Editora Milkstone Studios Tempo médio de jogo 30-100+ horas Ideal para Jogo multijogador casual de gestão de quinta Características únicas Crescimento das culturas em tempo real, modo cooperativo sem interrupções, personalização total da quinta, jogabilidade sem pressão

O Farm Together é um excelente jogo cooperativo que reduz a agricultura à sua forma mais descontraída e adequada ao multijogador. Trata-se apenas de plantar, decorar e ver a tua quinta evoluir. Não há stress nenhum, não há combate e, basicamente, não há forma de perder. É apenas produtividade pura e cooperativa.

As culturas crescem em tempo real, mesmo quando não estás a jogar, por isso vais voltar e encontrar abóboras e lucros. Podes personalizar todo o layout da tua quinta, desde estradas a pomares e tanques de peixes, e deixar os amigos visitarem-te sem estragarem o teu trabalho árduo (graças às permissões de convidado).

Tem aquele ciclo viciante de «só mais uma colheita», mas sem o esgotamento. Queres passar uma hora a fazer canteiros de flores e a colocar cercas? Força. Queres ganhar dinheiro à grande com 50 beringelas e um aquário industrial? Isso também funciona.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão adorar:

Se adoras o lado descontraído dos jogos Harvest Moon, o Cultivar Juntos é uma escolha óbvia. Vais plantar, decorar e construir uma vida ao teu próprio ritmo. Deixa de lado a história e as coisas relacionadas com o casamento e aposta tudo numa experiência cooperativa de agricultura gratificante. É como jardinagem digital com os teus amigos, sem a dor nas costas.

20. O Guarda do Cemitério [O melhor jogo da série Harvest Moon para uma multitarefa divertidamente macabra]

A nossa pontuação 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, Telemóvel Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Lazy Bear Games Editora tinyBuild Tempo médio de jogo 40-100+ horas Ideal para Fãs de humor negro e criação detalhada Características únicas Gestão de cadáveres, melhorias no cemitério, economia de uma igreja medieval, alquimia, agricultura, exploração de masmorras

O Guarda do Cemitério parece um jogo do tipo Harvest Moon que se desviou para um cemitério medieval e decidiu ficar por lá. És o novo guardião de um cemitério em ruínas e, em vez de cuidar de nabos, estás a… tratar de cadáveres.

Mas não te preocupes, ainda há agricultura, construção de relações, artesanato e exploração de masmorras. Só que agora também tens de lidar com coisas como a qualidade das autópsias, a decomposição dos cadáveres e a ética de vender carne duvidosa à taberna.

É mórbido, sim, mas também inteligente e repleto de mecânicas. A agricultura é só uma parte da tua nova vida esquisita. Também vais pregar sermões, gerir uma igreja em crescimento, criar poções alquímicas e tentar descobrir porque é que foste arrastado para este purgatório, para começar.

Não é tão acolhedor e fofinho como o clássico Harvest Moon, mas se gostas da tua rotina com um toque de pavor existencial, é mesmo o que precisas.

Por que é que os fãs de Harvest Moon vão gostar:

Tem todos os elementos habituais dos jogos Harvest Moon, como colheitas, horários, criação de itens e romance, mas envoltos num pacote hilariante e sombrio. Se alguma vez pensaste: «Isto ficaria melhor com mais cadáveres», o O Guarda do Cemitério é o teu sonho estranhamente específico tornado realidade.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo Harvest Moon?

O «Story of Seasons: Os Amigos de Mineral Town» leva a palma. É um remake bem trabalhado do clássico original para consolas portáteis, com gráficos atualizados, mecânicas aperfeiçoadas e a mesma dinâmica viciante. Se procuras uma experiência agrícola acolhedora e cheia de charme, este é o jogo da série Harvest Moon ideal para ti.

Qual é o jogo Harvest Moon mais vendido?

Historicamente, o Harvest Moon: De Volta à Natureza e o Uma Vida Maravilhosae lideravam as tabelas de vendas, mas o Stardew Valley ultrapassou-os a todos. Embora seja tecnicamente um sucessor espiritual, satisfaz exatamente o mesmo desejo. No que diz respeito às vendas oficiais da série Harvest Moon, o «Uma Vida Maravilhosa» mantém o título.

Qual é o melhor jogo antigo da série Harvest Moon?

O «Amigos de Mineral Town» original para a GBA continua a aguentar-se na perfeição. Tem um design bem trabalhado, é fácil de aprender e está cheio de emoção. É a experiência Harvest Moon na sua forma mais pura e nostálgica. E sim, recarregar o jogo para que chova ainda conta como estratégia.

O Harvest Moon é difícil de aprender?

De todo. A maioria dos jogos Harvest Moon introduz-te gradualmente com tarefas agrícolas simples e NPCs simpáticos. Jogos como o Amigos de Mineral Town ou o Pioneiros de Olive Town são perfeitos para quem está a começar. Basta plantares, acarinhares os animais e não te esqueceres do teu regador. O encanto faz o resto.