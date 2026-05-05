21 jogos saudáveis, tipo o Stardew Valley, que vais adorar em 2026

O ambiente acolhedor não depende da época do ano – e, sinceramente, nunca há uma altura má para relaxar com jogos como o Stardew Valley.

Talvez já sejas um de nós, completamente viciado naquele espírito que te faz sentir bem. Desde a agricultura e a mineração até conviver com personagens adoráveis, o objetivo é criares o teu próprio refúgio rural. Faz todo o sentido que este jogo, repleto de personalidade e com uma jogabilidade cativante, tenha conquistado tantos fãs. Mas o que acontece depois de colheres todas as culturas, explorares todas as cavernas e te tornares melhor amigo de toda a gente na cidade?

Até os detalhes mais pequenos, como descobrir onde pescar peixe-gato em Stardew Valley, contribuem para a sensação de descoberta que mantém os jogadores envolvidos. No entanto, assim que dominares todos esses pequenos segredos, vais começar a ansiar por aquela mesma emoção, uma nova aventura para saciar a tua vontade de Stardew. Este jogo elevou a fasquia para outros jogos do género, e encontrar algo igualmente emocionante é praticamente como procurar uma agulha num palheiro. Ainda assim, há imensas alternativas reconfortantes e fora do comum à espera de despertar o teu gosto por jogos aconchegantes.

Por isso, relaxa e mergulha nisto – reuni alguns dos melhores jogos parecidos com o Stardew Valley para te aquecer o coração e fazer com que aproveites bem o teu tempo livre.

As nossas melhores escolhas de jogos parecidos com o Stardew Vall ey

Vamos começar com uma pequena lista de escolhas de destaque – cada uma com algo especial para despertar o fã de SV que há em ti. Alguns são simulações clássicas de agricultura, enquanto outros se concentram na construção de relações, na gestão de recursos ou naquele mesmo charme descontraído.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Cria a tua própria ilha de refúgio com vizinhos animais excêntricos. Buy now 2 Core Keeper 2024 Cultiva, explora e sobrevive numa caverna misteriosa. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Reconstrói uma oficina encantadora num mundo pós-apocalíptico. Buy now

E isto é só a ponta do iceberg – dá uma olhadela na lista completa abaixo para encontrares o jogo que te vai conquistar.

O que torna o Stardew Valley tão cativante?

Se já jogaste algum simulador de agricultura que te faz sentir como se estivesses enrolado num cobertor aconchegante num dia de chuva, é provável que tenha sido o Stardew Valley. Há simplesmente algo de irresistivelmente mágico nele que faz com que os jogadores voltem sempre para mais, quer sejam fãs incondicionais do género ou novatos absolutos.

Então, qual é o segredo? Simples: o Stardew Valley deixa-te ser tu mesmo. Queres construir a quinta mais eficiente do vale? Força. Prefere passar os dias a pescar junto ao rio, a ignorar as tuas colheitas e a tomar decisões de vida questionáveis? É perfeitamente válido. O jogo não te julga – não há uma forma certa de jogar, e essa liberdade faz com que pareça agradavelmente pessoal.

E vamos falar das personagens. Não são só figurantes de fundo – estão cheias de vida, cada uma com as suas próprias histórias e peculiaridades. Desde o rabugento mas querido George até à enigmática Abigail, cada interação acrescenta mais uma camada de profundidade à história de Stardew. Depois, há a atmosfera – e, caramba, que atmosfera! Quer adores ou odeies, a arte pixelizada é o epítome do aconchego. Junta isso a uma banda sonora que é tanto nostálgica como relaxante, e tens um jogo que te faz sentir como se estivesses a voltar para casa sempre que clicas em «play».

Como escolhi os melhores jogos semelhantes ao Stardew Valley

Para encontrares joias que se assemelhem ao Stardew Valley, tens de perceber bem o que o torna tão fantástico e porque é que tanta gente o adora. Alguns aspetos importantes ajudaram-me a escolher os jogos desta lista, para que todos tenham essas qualidades, ao mesmo tempo que trazem o seu toque único:

Profundidade da jogabilidade: Quer estejas a cultivar, a criar coisas, a socializar ou a fazer uma viagem, cada jogo tem um ciclo gratificante.

Quer estejas a cultivar, a criar coisas, a socializar ou a fazer uma viagem, cada jogo tem um ciclo gratificante. Encanto visual: Seja com pixel art ao estilo retro ou designs 3D animados, cada jogo tem uma estética acolhedora e cativante que faz com que os jogadores queiram voltar sempre.

Seja com pixel art ao estilo retro ou designs 3D animados, cada jogo tem uma estética acolhedora e cativante que faz com que os jogadores queiram voltar sempre. Características únicas: Os jogos desta lista podem ter um toque de Stardew Valley, mas cada um oferece uma perspetiva nova.

Os jogos desta lista podem ter um toque de Stardew Valley, mas cada um oferece uma perspetiva nova. Rejogabilidade: Estes jogos foram feitos para serem jogados repetidamente. Com sistemas de progresso, opções multijogador ou uma grande variedade de atividades à escolha, mantêm a diversão viva.

Estes jogos foram feitos para serem jogados repetidamente. Com sistemas de progresso, opções multijogador ou uma grande variedade de atividades à escolha, mantêm a diversão viva. Espírito de comunidade: Os jogos que promovem um sentimento de ligação – seja a trabalhar em equipa no modo multijogador ou a interagir com NPCs – destacam-se mesmo por recriarem aquele ambiente acolhedor e orientado para a comunidade.

Com isso em mente, reuni uma lista de títulos que captam a magia de Stardew Valley, mas mantêm a sua própria identidade. Não importa se és um fã de longa data ou um novato no género, estes títulos prometem horas de diversão, imaginação e pura emoção.

Os 20 melhores jogos semelhantes a Stardew Valley

Pensa no Stardew Valley, mas com missões subaquáticas, presidentes de câmara animais ou trabalhos no cemitério. Estas simulações acolhedoras são perfeitas para fãs prontos para expandir os horizontes e lançar novas raízes.

1. Animal Crossing: New Horizons

Ano de lançamento 2020 Plataformas disponíveis Nintendo Switch Desenvolvedor Nintendo EPD Editora Nintendo Pontuação no Metacritic 90/100 Características únicas Estações do ano em tempo real, personalização da ilha, modo cooperativo multijogador

O Animal Crossing: New Horizons pode tornar-se o teu refúgio tranquilo numa ilha, onde podes dedicar-te a atividades divertidas – pescar, caçar insetos ou dar um toque especial à tua casa na ilha. Tal como na vida real, este simulador de vida no campo segue o seu próprio ritmo, com eventos no jogo que refletem as horas e as estações do mundo real – o teu refúgio virtual está verdadeiramente vivo!

O New Horizons partilha com o Stardew Valley aquele espírito comunitário reconfortante e a recolha de recursos, mas oferece uma dinâmica de jogo mais descontraída e sem estrutura, sem as pressões dos limites de tempo ou de objetivos rígidos. Este jogo faz da experiência sem stress a sua prioridade!

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2. Guardião do Núcleo

Ano de lançamento 2024 (lançamento completo; acesso antecipado em 2022) Plataformas disponíveis PC, Mac, Linux, PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch Desenvolvedor Pugstorm Editora Fireshine Games Pontuação no Metacritic 85/100 Características únicas Jogo sandbox multijogador com mineração, criação de itens, agricultura e mecânicas de sobrevivência

O vasto mundo subterrâneo deste jogo está repleto de recursos, criaturas encantadoras e segredos enigmáticos à espera de serem descobertos. Vais tornar-te num mestre mineiro e artesão, construindo bases, cultivando colheitas e criando ferramentas enquanto te aventuras cada vez mais fundo nos mistérios do antigo Núcleo. Joga sozinho ou convida até sete amigos para completarem missões juntos.

Muitos jogadores elogiam o jogo pela sua combinação única de mineração, criação e combate, que realmente estimula a estratégia e a criatividade. Aliado a uns visuais cativantes em pixel art e a uma banda sonora envolvente, é uma aventura totalmente imersiva que te vai manter viciado.

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3. O meu tempo em Portia

Ano de lançamento 2019 Plataformas disponíveis PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Desenvolvedor Pathea Games Editora Team17 Pontuação no Metacritic 73/100 Características únicas Reconstrói uma oficina num mundo pós-apocalíptico, numa mistura de criação, combate e interação social

O «O meu tempo em Portia» leva-te a uma encantadora cidade pós-apocalíptica. Aqui, tens a oportunidade de dar nova vida à oficina do teu pai, outrora próspera, mas agora em ruínas, e transformá-la no negócio mais respeitado e conhecido de todo o reino. O mundo 3D colorido e as personagens únicas só vêm aumentar o encanto – embora não esperes que sejam tão profundas como os NPCs de Stardew.

Este simulador de agricultura oferece uma rica variedade de mecânicas, combinando criação, combate e construção de relações. No entanto, embora o combate cumpra o seu papel, os entusiastas mais exigentes podem sentir falta de um pouco mais de complexidade e emoção.

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4. Spiritfarer

Ano de lançamento 2020 Plataformas disponíveis PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS Desenvolvedor Thunder Lotus Games Editora Thunder Lotus Games Pontuação no Metacritic 84/100 Características únicas Acompanha os espíritos até ao além, construção naval, gestão cuidadosa de recursos

Se te apetece uma aventura de jogo agridoce, o Spiritfarer pode ser mesmo o que precisas. Entra na pele da Stella, uma adorável capitã de navio encarregada da delicada tarefa de transportar espíritos para o além.

Vais adorar a história cativante do Spiritfarer e as suas mecânicas únicas, como melhorar o teu navio para manter os teus passageiros confortáveis e cultivar a tua própria horta no convés (sim, uma quinta flutuante é mesmo uma realidade aqui!). Embora o ritmo seja um pouco lento, para quem gosta de uma viagem mais contemplativa, isso só contribui para o charme do jogo.

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5. O Guarda do Cemitério

Ano de lançamento 2018 Plataformas disponíveis PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Desenvolvedor Lazy Bear Games Editora tinyBuild Pontuação no Metacritic 69/100 Características únicas Simulação sombria de um cemitério medieval com humor negro, alquimia e escolhas morais

Imagina o charme de Stardew Valley, mas com uma pitada de humor negro e uma mudança de definição para um cemitério medieval.

Neste simulador de gestão, és um zelador novato de um cemitério – um trabalho que inclui tudo, desde cuidar de lápides até à agricultura e até dar os primeiros passos na alquimia. Prepara-te para conhecer personagens secundárias estranhamente cativantes e enfrentar dilemas éticos (como, por exemplo, será mesmo certo vender carne de origem duvidosa ao talhante da cidade?).

Onde o O Guarda do Cemitério se destaca é no seu sistema de criação ricamente complexo e na vasta árvore tecnológica, que oferece uma infinidade de opções únicas para gerires o teu cemitério e fazeres crescer o teu negócio assustador. A título pessoal, o sistema de progressão pode parecer um pouco repetitivo, especialmente quando se trata de recolher recursos para projetos maiores.

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6. Ilha do Coral

Ano de lançamento 2023 Plataformas disponíveis PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Desenvolvedor Stairway Games Editora Humble Games Pontuação no Metacritic 82/100 Características únicas Cenário tropical, exploração subaquática, missões com temática ecológica

Entra no mundo vibrante de Coral Island – repleto de atividades que vão além do habitual! Cultiva plantas, faz amizade com animais fofinhos e mergulha até nas profundezas do oceano para salvar os recifes de coral.

O que faz com que a Coral Island se destaque no género dos simuladores de agricultura são as suas características únicas, como a exploração subaquática e as missões centradas na ecologia. Vai parecer-te familiar a todos os fãs de Stardew Valley, mantendo toda a diversão das tarefas envolventes e das amizades, mas acrescentando uma perspetiva nova e moderna sobre as questões ambientais.

7. Dinkum

Ano de lançamento 2022 Plataformas disponíveis PC Desenvolvedor James Bendon Editora James Bendon Pontuação no Metacritic A definir Características únicas Jogo sandbox com temática do Outback, pesca, criação de itens, vida selvagem, modo cooperativo

O Dinkum é um jogo sandbox de simulação de vida onde tens a oportunidade de construir uma comunidade animada na tua ilha pessoal, no meio do encanto de um outback inspirado na Austrália. Este cenário apresenta fauna e elementos ambientais únicos, trazendo um toque de frescura ao género.

O jogo tem mecânicas variadas que te permitem fazer de tudo, desde agricultura e mineração até artesanato e até mesmo perseguir animais selvagens. Um dos maiores pontos positivos é o modo multijogador cooperativo, onde podes partilhar as gargalhadas e o trabalho árduo com os amigos.

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8. Rune Factory 4 Special

Ano de lançamento 2021 Plataformas disponíveis PC, PS4, Xbox One, Switch Desenvolvedor Neverland Co. Editora Xseed Games / Marvelous Europe Pontuação no Metacritic 83/100 Características únicas Agricultura + combate RPG, casamento, exploração de masmorras

Se estás à procura de um toque original nos simuladores de agricultura a que estás habituado, vais adorar o Rune Factory 4 Special – um cativante simulador de agricultura e vida misturado com um RPG de ação. Se gostaste do SV, mas querias algum combate e um enredo de fantasia mais envolvente, é isto mesmo.

Uma das características mais marcantes do Rune Factory é o seu sistema complexo de construção de relações. Tens a oportunidade de fazer amizade com os habitantes locais, explorar opções românticas e até casar-te. Além de cultivares e lutares, o enredo está cheio de surpresas, intriga e humor, por isso não te vais aborrecer.

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9. Harvest Moon: Light of Hope – Edição Especial

Ano de lançamento 2018 Plataformas disponíveis PC, Switch, PS4, iOS Desenvolvedor Tabot, Inc. Editora Natsume / Marvelous Pontuação no Metacritic 62/100 Características únicas Reconstrução da cidade depois da tempestade, cuidados com o gado, desenvolvimento de relações

Uma tempestade devastadora deixou a cidade em ruínas, e cabe a ti dar-lhe uma nova vida. Como herói da comunidade, a tua missão é cultivar, cuidar de animais adoráveis e dar um novo fôlego à cidade, reconstruindo casas e criando laços com os seus habitantes.

Mantendo-se fiel às suas origens, o Light of Hope centra-se na agricultura simples e biológica e na construção de relações. Este simulador de agricultura destaca-se em dois aspetos fundamentais: a experiência gratificante de reconstruir uma cidade devastada pela tempestade e a sensação de crescimento contínuo e de realização à medida que vais completando marcos importantes.

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10. Slime Rancher 2

Ano de lançamento 2022 Plataformas disponíveis PC, Switch, PS5, Xbox Desenvolvedor Monomi Park Editora Monomi Park Pontuação no Metacritic A definir Características únicas Coleção de slimes, gestão de recursos, gráficos vibrantes

O Slime Rancher 2 vai levar-te a mais uma aventura divertida com a Beatrix LeBeau. Desta vez, ela parte para explorar a Ilha Arco-Íris, um parque de diversões cheio de vida, repleto de slimes únicos e mistérios escondidos. Constrói a tua quinta, cria uma grande variedade de slimes e gere os teus recursos.

Um sistema meteorológico dinâmico, uma das novas funcionalidades do jogo, influencia os tipos de slimes com que te vais deparar em diferentes momentos, proporcionando uma experiência de jogo mais cativante. Em termos estéticos, o Slime Rancher 2 mantém-se fiel ao estilo artístico vívido do original, com ambientes vibrantes e designs de personagens adoráveis.

Lançado em acesso antecipado a 22 de setembro de 2022, o jogo continua a receber conteúdo novo dos criadores para manter os fãs interessados.

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11. Story of Seasons: Pioneiros de Olive Town

Ano de lançamento 2021 Plataformas disponíveis Switch, PC, PS4 Desenvolvedor Marvelous Editora XSEED Games Pontuação no Metacritic 76/100 Características únicas Expansão da quinta, criação de itens, personalização

O «Story of Seasons: Pioneers of Olive Town» é um jogo de agricultura idealista que te coloca no papel de um jovem agricultor ansioso por dar nova vida à propriedade outrora próspera dos teus avós. Cria a tua própria quinta ideal cultivando, cuidando de animais fofinhos e fazendo amizade com os excêntricos habitantes locais, que têm sempre algo para dizer (ou para trocar!).

Os fãs adoram os gráficos 3D vibrantes do PoOT, a jogabilidade descontraída e as inúmeras opções de personalização. Embora o Pioneers of Olive Town tenha muitas coisas em comum com o Stardew Valley, como a agricultura, os festivais e as personagens adoráveis, oferece uma experiência mais simples e tranquila.

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12. Terraria

Ano de lançamento 2011 Plataformas disponíveis PC, consolas, dispositivos móveis Desenvolvedor Re-Logic Editora Re-Logic / 505 Games Pontuação no Metacritic 83/100 Características únicas Sandbox 2D, construção, combate, exploração

O Terraria oferece uma experiência de sandbox 2D repleta de ação. À medida que te aprofundas no subsolo, ganhas a capacidade de construir maravilhas arquitetónicas e criar uma vasta gama de ferramentas, armas e equipamento para te orientares neste universo dinâmico.

O sistema de combate do jogo é tudo menos monótono. O seu leque de inimigos e as emocionantes lutas contra chefes tornam-no numa mistura eletrizante de ação e estratégia que os jogadores adoram. Junta-te aos teus amigos para completar missões difíceis, construir bases partilhadas ou descobrir os segredos do subterrâneo.

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13. Littlewood

Ano de lançamento 2020 Plataformas disponíveis PC, Switch Desenvolvedor Sean Young Editora SmashGames Pontuação no Metacritic 81/100 Características únicas Construção de uma cidade pós-herói, desenvolvimento de relações

Já te perguntaste o que acontece depois de o herói ter completado a sua missão de salvar o mundo? Este jogo de construção de cidades, calmo e relaxante, dá-te a responsabilidade de revitalizar uma comunidade próspera, moldar a pequena cidade de acordo com a tua visão e criar laços com os residentes únicos da cidade.

O Littlewood gira em torno de recolher recursos valiosos, criar itens essenciais e desbloquear melhorias para transformar a tua pequena e pitoresca aldeia num refúgio animado. Os gráficos únicos e coloridos em pixel art conferem ao jogo um ambiente acolhedor e retro que se complementa na perfeição com o seu estilo de jogo descontraído.

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14. Moonlighter

Ano de lançamento 2018 Plataformas disponíveis PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android eu Desenvolvedor Digital Sun Editora 11 bit studios Pontuação no Metacritic 81/100 Características únicas Gestão de loja, exploração de masmorras no estilo roguelite

O Moonlighter é uma mistura emocionante de RPG de ação e elementos roguelite. Vais meter-te na pele do Will, um humilde comerciante que sonha em ser um herói.

Durante o dia, és um gerente de loja diligente na encantadora cidade de Rynoka. Mas, quando a noite cai, trocas o avental pela armadura, aventurando-te nas profundezas de masmorras imprevisíveis, lutando contra inimigos e recolhendo tesouros para abastecer a tua loja.

Se gostas da mistura de tarefas e aventura, como em Stardew Valley, vais adorar a jogabilidade dupla do Moonlighter. Mas enquanto o Stardew se centra na vida da aldeia e na interação social, o Moonlighter destaca-se pelo combate e pelo comércio.

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15. Garden Paws

Ano de lançamento 2018 Plataformas disponíveis PC, Switch Desenvolvedor Bitten Toast Games Editora Bitten Toast Games Pontuação no Metacritic A determinar Características únicas Personagens antropomórficos, gerir uma loja, artesanato

Aventura-te no mundo encantador de Garden Paws, onde te embarcas numa missão para revitalizar e transformar a comunidade vizinha depois de assumires a gestão da casa de campo dos teus avós. Podes cultivar, fazer artesanato, pescar, cavar, realizar tarefas ou gerir a tua própria loja para vender produtos aos habitantes locais.

Este jogo é semelhante ao Stardew Valley, na medida em que ambos envolvem agricultura, o desenvolvimento de vilas e a construção de relações com os residentes. No entanto, o Garden Paws destaca-se da multidão graças ao seu foco nas mecânicas de gestão de lojas e aos gráficos vívidos com personagens animais antropomórficos adoráveis.

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16. Sun Haven

Ano de lançamento 2021 Plataformas disponíveis PC, Switch Desenvolvedor Pixel Sprout Studios Editora Pixel Sprout Studios Pontuação no Metacritic A definir Características únicas Elementos de RPG de fantasia, agricultura, magia, multijogador

O Sun Haven é uma fusão encantadora entre um sim vintage e elementos de RPG de fantasia, oferecendo um toque original ao género. Neste cenário mágico repleto de personagens excêntricas, podes dedicar-te à agricultura tradicional, como cultivar plantas e criar gado, bem como participar em batalhas.

O Sun Haven orgulha-se de apresentar um sistema de árvore de competências distinto, que permite aos jogadores aperfeiçoarem as suas habilidades em vários aspetos, incluindo a recolha de recursos, a mineração, a pesca e o combate. É uma ótima escolha para quem procura jogos que combinem a jogabilidade tradicional da agricultura com um toque de RPG de fantasia.

17. As raízes do Pacha

Ano de lançamento 2023 Plataformas disponíveis PC, Switch, PS4/5, Xbox Desenvolvedor Soda Den Editora Crytivo Pontuação no Metacritic 82/100 Características únicas Ambiente da Idade da Pedra, construção de comunidades, multijogador

Volta no tempo até à Idade da Pedra com o As raízes do Pacha. Mais do que apenas cultivar plantas, vais liderar o teu clã rumo à prosperidade, criando novas ferramentas, domando animais selvagens e desenvolvendo a tecnologia.

O As raízes do Pacha tem semelhanças com o tão adorado Stardew Valley, oferecendo-te uma variedade de atividades agrícolas, pesca e construção de relações. Mas a sua característica distintiva é a ênfase no trabalho em grupo e no crescimento tecnológico. Quer estejas a trocar ideias com a tua tribo ou a juntar-te a amigos no modo multijogador, este jogo interessante promove sempre um sentimento de união.

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18. Campos de Mistria

Ano de lançamento 2024 Plataformas disponíveis PC Desenvolvedor NPC Studio Editora NPC Studio Pontuação no Metacritic A definir Características únicas Simulação agrícola + magia, pixel art retro, missões

Aceita o desafio de restaurar uma aldeia encantadora situada entre a floresta e o oceano. Podes criar laços com os habitantes locais enquanto desfrutas das delícias rústicas: podes cultivar, pescar, cuidar de animais e completar missões.

Participa nas festas da vila, decora a tua própria quinta e resolve os enigmas da vila quando te apetecer. Ao incorporar aspetos mágicos e missões emocionantes, o jogo acrescenta profundidade à típica experiência de um simulador de quinta.

O «Fields of Mistria» é basicamente um jogo ao estilo «Stardew», que se orgulha do seu estilo colorido de pixel art, que remete para a era dourada dos jogos de 16 bits e traz de volta memórias calorosas e agradáveis. O jogo ficou disponível em acesso antecipado a 18 de outubro de 2024, repleto de conteúdos emocionantes para os jogadores desfrutarem.

19. Aventura na Vida Rural Japonesa

Ano de lançamento 2023 Plataformas disponíveis iOS Desenvolvedor GAME START LLC Editora GAME START LLC Pontuação no Metacritic A determinar Características únicas Campo japonês, cultura tradicional, jogabilidade que retrata o quotidiano

Já sonhaste com um refúgio rural encantador no Japão? Pois bem, dá as boas-vindas ao Japanese Rural Life Adventure! Aqui, reina a tranquilidade com atividades relaxantes como cuidar da tua quinta, pescar e até caçar insetos. Vive a emoção de rituais ancestrais e das boas e velhas festas da aldeia enquanto relaxas e descontrai.

Esquece o estilo habitual de jogo em que só se trata de «marcar tarefas»; neste jogo, o objetivo é criar o teu próprio universo de calma e reacender a luz trémula de uma comunidade rural. É o jogo na sua forma mais serena!

Os gráficos acolhedores deste jogo captam o verdadeiro espírito do campo japonês. Tem um toque de «Stardew Valley», mas com um toque especial.

20. Rancho Wild Indigo

Ano de lançamento 2021 Plataformas disponíveis PC, Switch, PS4 Desenvolvedor Fabulous Orbit Editora Fabulous Orbit Pontuação no Metacritic N/A Características únicas Criação de gado, tema do Velho Oeste, exploração e ação

O Rancho Wild Indigo dá-te as boas-vindas para viveres o sonho de cowboy, assumindo o controlo e revitalizando uma quinta à moda antiga na Fronteira do Oeste. Podes proteger a tua propriedade de ladrões e animais perigosos, recolher materiais, melhorar edifícios e criar animais.

À semelhança do Stardew Valley, este jogo dá ênfase à gestão de recursos e às interações com a comunidade. No entanto, distingue-se pelo seu foco numa jogabilidade repleta de ação, que inclui emocionantes sequências de combate e a exploração da fronteira.

21. Harvest Moon: O Vale Perdido e a Aldeia de Skytree

Data de lançamento 31 de julho de 2025 Plataformas disponíveis Switch (título remasterizado para 3DS) Desenvolvedor Natsume Editora Natsume (a nível mundial), Numskull (Europa) Pontuação no Metacritic N/A Características únicas Modelagem de terreno em 3D, missões baseadas em relações, pacote com dois jogos

Se estás à procura de jogos como o Stardew Valley, esta dupla de jogos é mesmo o que precisas. Vais reconstruir vilas em ruínas, passar os dias a cultivar e a cultivar amizades. Além disso, podes remodelar o terreno em 3D. Cava valas, cria colinas e molda o terreno dos teus sonhos. É uma abordagem nova que te dá uma sensação mais prática do que apenas plantar em fileiras.

O enredo é simples: restaura as estações do ano em O Vale Perdido e, depois, revive a aldeia sagrada de Skytree. Vais conhecer imensos NPCs encantadores, desencadear missões à medida que as relações se aprofundam e desbloquear novas culturas, animais e roupas.

Este pacote oferece aquele ciclo clássico e acolhedor da vida na quinta: plantar, cultivar, colher, repetir. Há também um toque de romance e progressão suficiente para manter as coisas em movimento. Pensa no espírito do Stardew com o visual joga o Harvest Moon – encantador, descontraído e fácil de te deixares levar.

O Harvest Moon pode não atingir os picos emocionais do Stardew, mas consegue captar aquela rotina gratificante, a terraformação divertida e o ritmo diário de um simulador de quinta bem feito. Perfeito para relaxar e aproveitar uma tarde de verão.

Como escolher o jogo certo para ti?

Tantas opções e não sabes por onde começar? Dá uma olhadela na tabela abaixo – destaca os principais elementos de cada jogo, facilitando a tua decisão sobre qual vale o teu tempo e dinheiro.

Nome do jogo Elementos de RPG Simulação agrícola Simulação de vida Missões Multijogador Ilha dos Corais ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Animal Crossing: Novos Horizontes ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ Core Keeper ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ O Meu Tempo em Portia ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Spiritfarer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Guardião do Cemitério ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Dinkum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Rune Factory 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Harvest Moon: Luz da Esperança ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Slime Rancher 2 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ Story of Seasons: Pioneiros de Olive Town ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Terraria ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ Littlewood ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Moonlighter ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ Garden Paws ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Sun Haven ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Raízes de Pacha ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Campos de Mistria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Aventura na Vida Rural Japonesa ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ Rancho Wild Indigo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Harvest Moon: O Vale Perdido e a Aldeia Skytree ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

Considerações finais

Então, o que é que faz com que o Stardew Valley e jogos semelhantes se destaquem? Tudo se resume a encontrar o equilíbrio certo entre uma vida agrícola acolhedora, personagens adoráveis e a dose certa de aventura para manter as coisas emocionantes. Podes abrandar o ritmo, criar o teu próprio universo e perder-te no encanto de tudo isto.

E, sinceramente, precisamos de mais jogos assim! Seja para descontrair depois de um dia longo ou para mergulhar num mundo maravilhoso cheio de pixels durante o fim de semana, eles dão-nos uma pausa bem necessária.

Ah, se tivesse de escolher só um? Escolheria o Coral Island! Com o seu ambiente tropical e missões ecológicas, é como se o Stardew Valley tivesse ganho um novo visual de praia. O sonho de férias perfeito!

Perguntas frequentes

Qual é o jogo mais parecido com o Stardew Valley?

O Animal Crossing: New Horizons é provavelmente o que mais se assemelha ao Stardew Valley em termos de jogabilidade relaxante. Continuas a cultivar (mais ou menos), a decorar, a construir relações e a moldar o teu ambiente ao teu próprio ritmo.

Existem jogos multijogador como o Stardew Valley?

Claro que sim! Para uma experiência agrícola multijogador aconchegante, experimenta o Coral Island, o Animal Crossing, o Core Keeper, o Dinkum, o Terraria, o Garden Paws, o Sun Haven ou o As raízes do Pacha – todos permitem diversão cooperativa e progresso partilhado.

Posso jogar jogos como o Stardew Valley nas consolas?

Sim! Muitos jogos parecidos com o Stardew Valley são compatíveis com consolas. O Spiritfarer, o Story of Seasons, o O meu tempo em Portia e o O Guarda do Cemitério funcionam todos na perfeição na Switch, na Xbox ou na PlayStation.

Quais são alguns jogos menos conhecidos parecidos com o Stardew Valley?

Se estás à procura de pérolas escondidas, experimenta o Dinkum, o Littlewood, o Garden Paws e o Rancho Wild Indigo – estes títulos indie menos conhecidos oferecem abordagens encantadoras à agricultura, ao artesanato e à construção de comunidades.