Os 12 melhores jogos de simulação: explora um novo mundo de simulação perfeito em 2026

Estás aqui porque andas à procura dos melhores jogos de simulação . Tenho a certeza disso e compreendo perfeitamente. Não há nada melhor do que um jogo que te permita perder-te num outro mundo que pareça tão real quanto o mundo em que vives agora. Fiz este artigo para te dar uma satisfação imediata: fãs novatos de simulação, fãs de géneros específicos e fãs incondicionais de realismo são todos bem-vindos aqui.

Podes estar a voar nas alturas numa cabina de pilotagem, a gerir uma quinta movimentada ou a administrar uma cidade caótica – há aqui um jogo de simulação que parece ter sido feito especialmente para ti. E eu não faço distinções. Sei que alguns de vocês querem que o tempo que passam a jogar seja significativo, e outros só querem esquecer os problemas e desfrutar de uma sessão terapêutica de carregar nos botões, que tanto precisam. Já joguei muitos jogos de simulação e reuni uma lista repleta de variedade.

E não te preocupes, não estou só a atirar-te jogos ao acaso. Cada escolha desta lista tem um toque de magia, desde o realismo de deixar qualquer um de boca aberta do Microsoft Flight Simulator até à diversão envolvente de construir um jardim zoológico no Planet Zoo. Além disso, vou deixar links para as melhores ofertas de jogos, caso queiras mergulhar logo num título que viste e gostaste. Fixe, não é? Ótimo. Vamos lá começar.

As nossas melhores escolhas para jogos de simulação

Muito bem, vamos ver os melhores jogos de simulação. Os melhores jogos de simulação vão cativar-te e manter-te preso a eles. Um bom jogo de simulação está repleto de possibilidades infinitas e satisfaz todo o tipo de necessidades dos jogadores. A minha lista vai dar-te a oportunidade de voar e de mandar como um chefe. Aqui fica uma antevisão de alguns dos melhores jogos de simulação que merecem um lugar na tua coleção:

1 Microsoft Flight Simulator 2022 Decola em qualquer lugar do mundo. Céus hiper-realistas e detalhes incríveis esperam por ti. Buy now 2 Cities: Skylines II 2023 Apostar em grande ou deixar tudo um caos. A tua cidade de sonho, as tuas regras. Buy now 3 Euro Truck Simulator 2 2012 Um simulador de condução de camiões imersivo que combina mecânicas de condução realistas com gestão empresarial. Buy now

Isso é só a ponta do iceberg. Desce a página para veres a lista completa de todos os jogos. Descobre porque é que são tão bons, onde os podes jogar, as datas de lançamento e o que faz com que cada um seja imperdível. Dou-te toda a informação de que precisas para facilitar o teu próximo passo.

Os 12 melhores jogos de simulação

Agora que já tiveste uma antevisão dos melhores jogos de simulação, está na hora de aprofundar cada um deles e conhecer mais alguns títulos emocionantes. Estes gigantes da simulação não são apenas opções de entretenimento para ti. São desafios que te vão manter em alerta, despertar a tua criatividade e dar-te a oportunidade de dominar mundos. Muito bem, vamos começar! Sem mais delongas, aqui está a nossa lista com as nossas melhores escolhas para este género.

1. Microsoft Flight Simulator [O melhor em realismo e imersão]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Género Simulador de voo Características únicas Gráficos hiper-realistas, condições meteorológicas em tempo real, tráfego aéreo em tempo real, mapa global detalhado, sistema de treino de voo e suporte a mods

Este é o teu convite para voar pelos céus. Imagina-te a voar por entre os picos escarpados dos Himalaias ou a planar sobre o deslumbrante horizonte de Tóquio. E não são quaisquer Himalaias ou horizonte de Tóquio, mas sim uma réplica impressionante dos verdadeiros! Este jogo leva o realismo a outro nível. Tem mudanças meteorológicas em tempo real, paisagens incrivelmente detalhadas, controlos realistas e visuais super-reais.

O jogo tenta agradar a TODOS. Talvez sejas um novato curioso à procura de comandos básicos ou talvez sejas um verdadeiro fã de aviação? Seja como for, o jogo mantém-te viciado. Apresenta desafios e conquistas que parecem personalizados. Eis porque tens de experimentar: o jogo combina imersão e exploração na perfeição. Também tem um modo multijogador, tal como os melhores jogos cooperativos que existem.

Depois de jogares um bocado, podes acabar por te convencer de que consegues mesmo pilotar um avião na vida real. Nesse caso, aconselho-te a não o fazeres.

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2. Cities: Skylines II [Ideal para os fãs de jogos de construção de cidades]

Plataformas PC, Xbox Series X/S, PS5 Ano de lançamento 2023 Género Simulador de construção de cidades Características únicas Simulação dinâmica da cidade, cidadãos com IA avançada, gestão realista do trânsito e das infraestruturas, zoneamento detalhado e suporte a mods

O Cities: Skylines II eleva a fasquia só para a derrubar e construir algo gigantesco no seu lugar. Este jogo oferece mapas imensos, uma IA renovada e ferramentas infinitas para moldares a cidade dos teus sonhos. Seja o que for que queiras fazer, quer queiras construir algo impecável ou caótico, podes fazê-lo. É liberdade criativa envolta num caos glorioso. É o paraíso para jogadores obcecados por detalhes.

Vais ter a oportunidade de aperfeiçoar os padrões de trânsito, dominar as leis de zoneamento e simplesmente experimentar a tua sorte na construção de cidades. O jogo facilita começar em pequena escala e crescer até algo grandioso. Tanto os novatos como os veteranos vão manter-se envolvidos com mecânicas de jogo impressionantes e complexas. Este jogo destaca-se pela criatividade, estratégia e amor pelo caos urbano.

Com mais de 50 000 jogadores ligados diariamente desde o lançamento, vais perceber facilmente o porquê de todo este entusiasmo assim que começares a jogar. Para os fãs de simulação, este jogo pode muito bem tornar-se a tua próxima grande obsessão.

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3. Euro Truck Simulator 2 [Ideal para condução relaxante de camiões e logística]

Plataformas PC, PlayStation, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2012 Género Simulação, Corridas Características únicas Condução realista de camiões, mapas europeus detalhados, sistema de entrega de carga, ciclos dinâmicos de tempo e clima, personalização de veículos e suporte a mods

Imagina uma daquelas cenas de filme em que um camionista entra num bar e, a cada passo, transmite uma presença poderosa e intimidante que impõe respeito (e talvez um pouco de medo). Começas a imaginar como seria se fosses camionista. Que estilo de vida deve ser aquele! Uma bela combinação de descontração e aventura. No Euro Truck Simulator 2, podes viver exatamente isso. Percorres as curvas e contracurvas das autoestradas europeias nesta missão fantástica, onde a tua viagem é tão importante quanto o teu destino.

É um daqueles jogos em que, apesar de fazeres sempre o mesmo — conduzir do ponto A ao ponto B —, cada viagem, cada experiência, é muito diferente das outras. Transportas diferentes tipos de carga e geres tudo, desde o planeamento das tuas rotas até à manutenção do veículo. O teu objetivo é levar tudo ao destino a tempo e manter a tua carga segura e em boas condições.

O que distingue o Euro Truck Simulator 2 dos outros jogos é a forma como combina uma simulação realista da mecânica de condução com um sistema imersivo de gestão empresarial. Além disso, fatores externos como as condições meteorológicas, o trânsito intenso e os ciclos de dia e noite contribuem para que a experiência pareça ainda mais real. Embora o jogo seja classificado como uma simulação, os fãs de jogos cheios de ação adoram a emoção de tentar chegar a tempo, contornando vários desafios e enfrentando condições meteorológicas inesperadas.

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4. RimWorld [O melhor para gestão de colónias e estratégia de sobrevivência]

Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2018 Género Simulação, Estratégia Características únicas Narração procedural, gestão da colónia orientada por IA, interações profundas entre personagens, eventos aleatórios e suporte a mods

O RimWorld é um jogo de uma dimensão diferente. É uma simulação de colónia em que ficas preso num planeta distante e tens de gerir um grupo de pessoas que sobreviveram até agora contigo. A tua missão é construir algo a partir do nada. Enquanto te dedicas a construir estruturas e a proteger a tua «tribo» de catástrofes naturais, tens de estar sempre preparado para enfrentar qualquer ameaça que possa surgir.

O jogo oferece muita variedade e isso faz-te sentir como se estivesses a jogar um jogo diferente de cada vez, a explorar novos terrenos, recursos e as personalidades dos teus sobreviventes. É aí que reside a beleza do jogo. A cada nova aventura, começas a juntar as peças e a descobrir a verdade.

O jogo destaca-se pela sua versatilidade e profundidade, permitindo aos jogadores procurar um equilíbrio perfeito entre gerir os seus recursos e estar atento aos perigos constantes. Embora o RimWorld seja classificado como um jogo de simulação, também tem muita ação e situações de alto risco. Tens de lutar contra invasores hostis ou incêndios violentos e lidar com situações difíceis, como os teus colonos a perderem a cabeça com toda a pressão.

O RimWorld é um jogo que te mantém interessado do início ao fim com os seus acontecimentos imprevisíveis. Põe à prova o teu pensamento crítico, a tua capacidade de resolver problemas de forma criativa e o teu planeamento estratégico.

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5. Planet Zoo [Ideal para quem adora animais]

Plataformas PC Ano de lançamento 2019 Género Simulador de construção/gestão Características únicas Comportamento realista dos animais, gestão detalhada do jardim zoológico, vasta seleção de animais e exposições, clima e estações do ano dinâmicos e amplo suporte a mods

O Planet Zoo permite-te criar o parque de vida selvagem dos teus sonhos. Controlas tudo até ao mais ínfimo pormenor: desde os percursos dos visitantes até aos recintos dos animais. Geres um ecossistema vivo e dinâmico e atendes às necessidades específicas dos teus animais. Este é o jogo perfeito para jogadores criativos que adoram simulações de gestão. Surpreendentemente, o jogo tem muita profundidade para um simulador de jardim zoológico.

Passa o teu tempo a criar santuários acolhedores ou a preparar exposições. Por que mais devias experimentá-lo? Bem, os gráficos são impressionantes e a jogabilidade é viciante. Vais até criar uma ligação com a tua família de animais, se te abrires para isso. Se alguma vez quiseste experimentar ser tratador de zoológico, é isto mesmo. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, experimenta este jogo por ti próprio. Podes ficar agradavelmente surpreendido.

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6. PowerWash Simulator [Ideal para relaxar e jogar de forma casual]

Plataformas PC, Xbox, PlayStation Ano de lançamento 2021 Género Simulação/Relaxamento Características únicas Mecânicas de limpeza relaxantes, uma variedade de locais e objetos para limpar, modo multijogador cooperativo, experiência calmante tipo ASMR e atualizações frequentes de conteúdo

Pega numa máquina de lavar de alta pressão, aponta-a e vê a sujidade a desaparecer. O PowerWash Simulator é estranhamente hipnótico, transformando a sujidade em perfeição reluzente em segundos. Há um ritmo nas coisas simples que fazes no jogo: um pulsar relaxante que quase parece terapia, mas que se disfarça de jato de água num jogo. É um dos raros jogos em que o objetivo não é só ganhar: é limpar, respirar e satisfazer compulsões secretas.

Este é para o jogador que anseia por tarefas simples e gratificantes que reiniciem o cérebro. Mais de 5 milhões de downloads comprovam o seu apelo, mostrando que ver a sujidade a dissolver-se é mais gratificante do que deveria ser. É um jogo e uma rebelião silenciosa contra a desordem. Não precisas de horas. Cinco minutos e vais sentir aquela calma zen, o murmúrio da água nos teus ouvidos, o caos do mundo abafado.

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7. MLB The Show 23 [O melhor para ação de basebol]

Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Género Simulador de basebol Características únicas Modo «Storylines», mais de 180 lendas da MLB, «Captain Cards», modo «Franchise» melhorado e comentários

O MLB The Show 23 é um jogo que vai agradar tanto aos fãs de beisebol como aos novatos. Os gráficos do jogo são nítidos e a jogabilidade está tão fluida como sempre, fazendo-te sentir como se estivesses mesmo no estádio. A adição do modo «Storylines» é um grande trunfo, trazendo a incrível história das Ligas Negras para o centro das atenções com figuras lendárias como Jackie Robinson.

O «Diamond Dynasty» fica ainda mais emocionante com mais de 180 lendas da MLB para colecionar, e as «Captain Cards» dão um toque novo à estratégia de construção de equipas. O modo «Franchise» renovado também é um deleite, com uma experiência atualizada do Draft da MLB e um formato de pós-temporada mais realista. Se procuras um jogo de basebol divertido e impressionante que combine realismo e emoção, o MLB The Show 23 é o home run pelo qual tens estado à espera.

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8. F1 24 [Ideal para fãs de Fórmula 1]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X Ano de lançamento 2024 Género Simulador de corridas Características únicas Modo Carreira renovado com pilotos reais, Sistema de Manobrabilidade Dinâmica, modo F1 World com Fanzone, circuitos atualizados e objetivos a meio da corrida

O F1 24 é o auge dos simuladores de corridas. Sente o rugido do motor enquanto enfrentas circuitos icónicos, aperfeiçoas as tuas paragens nas boxes e corres atrás da bandeira axadrezada. Com um realismo tão intenso que quase consegues cheirar o cheiro a borracha, é o jogo definitivo para os entusiastas da velocidade e os fãs de estratégia. Concebido para os fãs dos melhores jogos de corridas, proporciona ação de cortar a respiração, quer estejas a competir online ou a afinar as definições no modo de carreira.

Curiosidade: o jogo já acumulou mais de 1 milhão de downloads no primeiro mês. Por que o escolher? Vais sentir-te mesmo como se fosses um piloto a sério. Por isso, na minha opinião, cumpre na perfeição a parte da «simulação de corridas». Se vives pela emoção da velocidade e da precisão, o F1 24 vai manter a tua adrenalina a bombar muito depois de o jogo ter acabado.

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9. Forza Motorsport 7 [Ideal para simulação de corridas e entusiastas de carros]

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2017 Género Simulação de corridas Características únicas Mais de 700 carros, 30 pistas, condições meteorológicas dinâmicas, ciclos dia-noite, personalização abrangente dos carros e um motor físico realista

O Forza Motorsport 7 é um simulador de corridas avançado que oferece uma experiência de condução incrivelmente realista, muito elogiada pelos fãs de corridas. Tem uma vasta coleção de mais de 700 carros e 30 pistas, cada uma concebida com uma atenção incrível aos detalhes. Correr em diferentes condições meteorológicas, desde belos dias de sol até pistas encharcadas pela chuva, torna a experiência extremamente realista.

O teu objetivo principal no Forza Motorsport 7 é completar diferentes eventos de corrida, ganhar créditos e personalizar e melhorar continuamente o teu carro para o transformar numa máquina capaz de enfrentar os desafios mais difíceis. O jogo oferece várias opções de jogo. Podes participar em competições multijogador, corridas em circuito ou provas contra o relógio. A mecânica de condução é tão realista que te faz sentir como se estivesses mesmo ao volante, e o modo de carreira do jogo dá-te uma estrutura visual e um caminho a seguir.

O Forza Motorsport 7 proporciona esta ação inigualável e cheia de adrenalina enquanto conduzes por pistas grandiosas como o Nürburgring ou o Circuit de la Sarthe, e só o facto de conseguires controlar o teu veículo com mestria dá-te uma adrenalina tão grande que te vai deixar viciado!

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10. Derail Valley [Ideal para os entusiastas de simulação ferroviária]

Plataformas PC (compatível com RV) Ano de lançamento 2019 Género Simulador de veículos Características únicas Condução de comboios num mundo aberto, suporte a RV imersiva, física detalhada das locomotivas, condições meteorológicas dinâmicas e ciclos dia-noite, progressão na carreira com licenciamento e modo sandbox com dificuldade personalizável

Comboios, mas com uma pitada de loucura. Em poucos segundos, o Derail Valley arrasta-te para um mundo de metal a chiar e motores a rugir. Conduzir locomotivas não é só um trabalho… é uma paixão. O teu papel é o controlo total, desde a mecânica hiperdetalhada até à imersão em RV que te faz suar as mãos como se estivesses mesmo lá. Cada estrondo, cada batida, cada via sem fim: tudo responde a ti e só a ti.

Isto não é um jogo qualquer. É o simulador de comboios que define o padrão, com 93% dos jogadores da Steam a delirarem como se fosse uma obra-prima. Há algo num simulador simples que os deixa loucos. Transporta carga ou simplesmente viaja sem destino. Seja como for, isto é o Derail Valley. E é brilhante.

11. Arma 3 [O melhor para combate tático realista]

Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Género Simulação de tiro tático Características únicas Mecânicas de combate realistas, ambientes de mundo aberto enormes, suporte a mods, modos multijogador dinâmicos, arsenal abrangente de veículos

O Arma 3 é o jogo definitivo para quem procura uma experiência militar realista. Desde os seus vastos ambientes de mundo aberto, como os terrenos extensos de Altis, até às suas mecânicas de combate incrivelmente detalhadas, este intenso jogo de guerra proporciona uma imersão sem igual. O realismo é extraordinário, com balística autêntica, manobrabilidade dos veículos e efeitos ambientais que te fazem sentir como se estivesses mesmo no terreno.

O jogo destaca-se no modo multijogador, oferecendo cenários dinâmicos de PvP e cooperação que mantêm a ação emocionante, especialmente em batalhas em grande escala com amigos ou outros jogadores. Se gostas de personalizar a tua experiência, o suporte a mods é de primeira qualidade – há uma enorme comunidade de criadores a adicionar novos conteúdos constantemente. Com mais de 20 veículos e um enorme arsenal de armas, cada missão parece única. O Arma 3 não é só um jogo; é um campo de batalha virtual onde podes viver as tuas fantasias táticas. Se curtes simulações militares, este jogo é imperdível!

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12. SnowRunner [Ideal para os guerreiros das estradas acidentadas]

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2020 Género Simulação de veículos Características únicas Mais de 60 veículos de marcas como a Ford e a Chevrolet; vastos ambientes de mundo aberto; simulação avançada de terreno; clima dinâmico e ciclos dia-noite; modo multijogador cooperativo

O SnowRunner é a aventura off-road definitiva para quem adora um desafio. O jogo coloca-te ao volante de veículos potentes enquanto percorres alguns dos terrenos mais extremos e imprevisíveis que se possa imaginar. Desde pântanos lamacentos a montanhas nevadas, cada ambiente parece vivo e pronto para pôr à prova as tuas habilidades de condução. A simulação realista do terreno faz com que cada centímetro de progresso seja gratificante, e ficar atolado numa valeta nunca foi tão satisfatório de se resolver.

A variedade de veículos é impressionante, com mais de 60 modelos de marcas lendárias como a Ford e a Chevrolet, cada um com capacidades únicas para enfrentar diferentes obstáculos. Além disso, o clima dinâmico e os ciclos dia-noite mantêm a jogabilidade sempre fresca, obrigando-te a adaptar as tuas estratégias em tempo real. O modo multijogador cooperativo acrescenta ainda mais diversão, permitindo-te juntares-te a amigos para conquistarem juntos os percursos mais difíceis.

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Mais jogos com um toque de simulação

Vamos ser sinceros – há jogos que parecem simulações, mas que, tecnicamente, não são «verdadeiros simuladores». Mesmo assim, pegam em elementos da vida real na medida certa para satisfazer aquele desejo de simulação, mesmo que incluam uma boa dose de fantasia, caos ou criatividade pixelizada. Aqui estão alguns títulos adorados que trazem aquele ambiente de simulação, sem se comprometerem totalmente com o género.

1. Minecraft: Edição Java e Bedrock – Sandbox/Sobrevivência

Podes dar socos em árvores, construir casas, pastorear vacas, extrair diamantes e sobreviver a noites assustadoras – parece bastante parecido com uma simulação, certo? Embora o Minecraft seja, tecnicamente, um jogo de sobrevivência do tipo sandbox, está repleto de mecânicas ao estilo de simulação. A agricultura, o artesanato, os ciclos dia-noite e a gestão de recursos acrescentam camadas de realismo ao seu mundo em blocos. Acrescenta alguns mods e transforma-se num simulador de vida ou de agricultura completo… se quiseres.

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2. Sea of Thieves – Ação-Aventura/Multijogador

O Sea of Thieves pode não simular todos os detalhes da vida de pirata, mas faz-te mesmo sentir como um marinheiro experiente. Desde gerir as velas do teu navio até trabalhar em equipa para esvaziar a água no meio de uma tempestade, capta na perfeição o caos colaborativo da vida no mar. Os sistemas do jogo apostam no trabalho de equipa e na navegação ao estilo de simulação, mesmo estando envoltos num pacote caricatural de caça ao tesouro.

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3. The Sims 3 – Simulação de vida/Sandbox

Ok, o The Sims 3 leva a simulação mais a sério do que a maioria – mas continua a ser mais um jogo de vida tipo sandbox do que uma simulação estrita. Não tens de te preocupar com pormenores como a canalização da casa de banho nem com impostos (felizmente), mas podes moldar as carreiras, as relações e os dramas pessoais dos teus Sims. O jogo permite-te simular a vida humana de uma forma encantadora, dramática e deliciosamente imprevisível.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor simulador de cidades?

Esse título vai, sem dúvida, para o Cities: Skylines II. É o melhor jogo de mundo aberto para criar e gerir cidades com uma profundidade incrível, com sistemas detalhados de transportes, zoneamento e planeamento urbano.

Qual é o melhor simulador de construção?

O Planet Zoo está no topo da lista. Oferece uma bela mistura de criatividade e gestão, permitindo-te cuidar de animais fofinhos, projetar jardins zoológicos e gerir as experiências dos visitantes com um realismo incrível.

Existe algum jogo que simule a guerra?

Sim! O Arma 3 é um jogo de simulação militar super realista que se centra na guerra tática, com mecânicas de combate detalhadas e terrenos vastos para uma experiência de guerra envolvente.

Qual é a simulação de basebol mais realista?

O MLB The Show 23 arrasa com mecânicas realistas e plantéis autênticos, tornando-o o teu jogo de eleição se fores fã de simulações de basebol.

Qual é a melhor simulação de vida?

O The Sims 3 é imbatível no que toca a simulação. Vais poder divertir-te a criar e a explorar uma vida virtual que espelha o mundo real, com possibilidades infinitas.