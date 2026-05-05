Os 10 melhores jogos de fantasia para criares a tua própria lenda épica

Os melhores jogos de fantasia são como portais para todo o tipo de mundos mágicos a que queres chegar. Aqui, as regras são diferentes e tudo parece possível.

Vais viver as aventuras mais grandiosas, cheias de magia e maravilhas, encontrando amigos leais e monstros temíveis. Cada missão é um tijolo na construção da tua lenda, e tudo é simplesmente fantástico.

Há algo nestes jogos que te atrai, fazendo-te sentir parte de algo muito maior do que tu próprio. Desde a emoção de explorar terras desconhecidas até à adrenalina de lutar contra os maiores inimigos, cada momento é uma oportunidade de viver a tua própria história épica.

Por isso, se te apetece fugir da realidade por um bocadinho, aqui tens uma lista de jogos que te vão levar numa viagem alucinante e inesquecível.

As nossas melhores escolhas de jogos de fantasia

O género de fantasia é muito apreciado por muita gente. Graças a isso, temos agora muitos mundos de fantasia incríveis por onde escolher, cada um melhor do que o anterior.

Muitas destas aventuras merecem o teu tempo e atenção. No entanto, se quiseres saber quais são os melhores dos melhores, aqui estão as nossas escolhas de topo:

1 Dragon Age: Origins 2009 Uma aventura sombria e emocionante num mundo de fantasia brutal e inesquecível. Embarca numa missão épica onde vais travar grandes batalhas, tomar decisões importantes e tornar-te a chave para salvar ou condenar o mundo. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Explora terras vastas, trava batalhas épicas e escreve as tuas próprias lendas num reino de possibilidades infinitas. Cada caminho leva a uma nova história por contar e cada escolha molda o mundo à tua volta. Buy now 3 Final Fantasy VI 1994 Uma história de esperança, perda e rebelião num mundo dilacerado à beira da destruição. Embarca numa aventura inesquecível, caótica e mágica que redefiniu o género dos jogos de fantasia para várias gerações. Buy now

Com tantos títulos fantásticos que este género tem para oferecer, classificar os melhores dos melhores jogos de fantasia não é tarefa fácil.

Mas, quer concordes ou não com as nossas escolhas de topo, convido-te a acompanhar-nos e a explorar a lista completa logo abaixo, onde vou partilhar muitos mais detalhes, e de certeza que vais encontrar a tua próxima aventura favorita.

Os 10 melhores jogos de fantasia para te perderes

Estás pronto para mergulhar em mundos cheios de magia, monstros e aventuras sem fim? Quer estejas aqui para derrotar dragões ou forjar o teu destino, estes melhores jogos de fantasia vão transportar-te para reinos onde tudo é possível.

Por isso, prepara-te para missões épicas, personagens inesquecíveis e experiências das quais nunca vais querer sair. A tua jornada começa agora!

1. Dragon Age: Origins

Plataformas Windows, Mac OS X, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Desenvolvedora BioWare Tempo médio de jogo 58 horas

O final dos anos 2000 foi uma época dourada para a BioWare, que dominava o mundo dos jogos de RPG. Depois de surpreender toda a gente com a obra-prima de ficção científica Mass Effect, apenas alguns anos antes, voltou para conquistar também o mundo da fantasia.

O resultado, que foi o Dragon Age: Origins, entrou rapidamente nas listas dos melhores jogos de fantasia. Levava-te para um mundo de fantasia sombria como nenhum outro, cheio de magia, intrigas políticas, as batalhas mais épicas e um enredo inigualável.

Toda a primeira parte do jogo depende da raça e da classe da tua personagem, o que torna cada jornada diferente. No entanto, a verdadeira diversão começa quando finalmente assumes o papel de Guarda Cinzento e, juntamente com os teus fiéis companheiros, te embarcas numa grande missão para deter o mal que pode muito bem consumir o mundo inteiro.

Para além da história, o combate também se destaca bastante. É tático, desafiante e gratificante. Há todo o tipo de habilidades e feitiços para tornar o jogo divertido, mas a parte estratégica nunca te vai deixar relaxar demasiado.

Resumindo, o Dragon Age: Origins é um dos melhores RPG de sempre, que te convida a perderes-te num mundo de maravilhas e horrores, onde as tuas decisões continuam a ecoar muito depois de as teres tomado. É um clássico imbatível, e por boas razões.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim

Plataformas Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2011 Desenvolvedora Bethesda Game Studios Tempo médio de jogo 110 horas

The Elder Scrolls V: Skyrim é, sem dúvida, um dos melhores jogos de fantasia de sempre e, desde o momento em que acordas como prisioneiro numa carroça nestas vastas terras cobertas de neve, sabes que te espera uma aventura. Aqui, as possibilidades são praticamente ilimitadas.

No Skyrim, és tu que forjas o teu próprio destino. Sê um guerreiro poderoso, um ladrão furtivo, um mago poderoso ou qualquer coisa entre isso! As missões são infinitas e cada recanto do mundo esconde algo novo para descobrir, seja uma masmorra escondida, um grupo de inimigos ou uma nova cidade cheia de personagens interessantes.

O combate é muito divertido, a narrativa é excelente, as opções de diálogo são variadas e podes fazer escolhas que afetam o teu mundo de formas surpreendentes. No entanto, provavelmente o melhor deste jogo é a liberdade que o torna não só um excelente RPG e um jogo de alta fantasia, mas também um dos melhores jogos «sandbox» de sempre.

Por isso, seja o que for que procures, o Skyrim tem. E se te parecer que não tem, lembra-te de que este é também o jogo mais modificado de sempre, o que significa que praticamente todos os teus desejos estão à distância de apenas alguns cliques.

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3. Final Fantasy VI

Plataformas Windows, PS, PS4, Xbox Series X/S, Switch, Android, iOS Ano de lançamento 1994 Desenvolvedor Square Tempo médio de jogo 41 horas

Se queres uma experiência de fantasia à moda antiga e inigualável, vai ser difícil encontrares um jogo melhor do que o Final Fantasy VI. Este jogo é um dos melhores da série Final Fantasy de sempre e, no que diz respeito a jogos de fantasia, dificilmente há algo melhor do que isto.

Desde o momento em que entras neste mundo devastado e à beira da destruição, és arrastado para uma história de fantasia épica como nenhuma outra. A Terra e cada um dos seus companheiros trazem os seus próprios pontos fortes e histórias únicas, criando uma rica tapeçaria de personalidades que impulsionam o jogo.

A profundidade emocional deste jogo é simplesmente impressionante. Vais criar laços com cada companheiro, sentindo as suas lutas, vitórias e derrotas à medida que a história se desenrola. Cada missão parece importante, levando-te mais para o cerne do conflito, enquanto as opções de diálogo te permitem explorar o desenvolvimento de cada personagem.

Ao mesmo tempo, o combate é estrategicamente muito gratificante, mas super divertido, e as batalhas épicas não são algo que vais esquecer tão cedo.

O próprio mundo está repleto de masmorras, tesouros escondidos e vastas cidades para explorar, o que, combinado com um enredo magistral e uma banda sonora perfeita, proporciona aquela sensação de aventura que poucos outros dos melhores jogos de fantasia conseguem oferecer.

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4. World of Warcraft

Plataformas Windows, Mac OS X Ano de lançamento 2004 Desenvolvedor Blizzard Entertainment Tempo médio de jogo 20 horas por semana

Para quem procura a derradeira aventura de fantasia online, tenho três palavras: World of Warcraft. Claro, já existe desde 2004, mas até hoje continua a ser um dos melhores jogos MMORPG que há, e merece-o plenamente.

A riqueza e a amplitude deste mundo de fantasia são simplesmente incríveis. Quer estejas a explorar as vastas terras de Azeroth, a lutar contra monstros ou a juntar forças com os teus amigos para derrotar monstros poderosos, o jogo leva-te a uma aventura épica sempre que entras.

As missões são infinitas, cada uma com a sua própria história que te faz sentir parte de algo muito maior. No entanto, é mesmo a vertente online que o faz brilhar.

Desde companheiros de guilda a jogadores aleatórios e até aos NPCs, cada personagem traz algo especial à tua jornada. Seja através de conteúdos PvE, masmorras ou batalhas PvP massivas, tens toda a liberdade para moldar a tua personagem e a tua jornada como achares melhor.

É verdade que, para um jogador novo, há muito para assimilar, e o jogo pode tornar-se bastante repetitivo nos níveis mais avançados. Mas, no geral, se queres uma experiência de alta fantasia que possas partilhar com outros, o World of Warcraft é um dos melhores jogos de fantasia que podes encontrar.

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5. Elden Ring

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor FromSoftware Tempo médio de jogo 101 horas

Estás à procura dos melhores jogos de fantasia que vão realmente pôr as tuas habilidades à prova? Pois bem, se não tens medo de um desafio, então o Elden Ring deve estar no topo da tua lista.

Entra num mundo de fantasia sombria pós-apocalíptico e assombroso, diferente de qualquer outro, coescrito pelo próprio George R.R. Martin. O vasto e atmosférico mundo aberto de The Lands Between está cheio de perigo e mistério, oferecendo missões infinitas que te incentivam a sair dos caminhos batidos e a descobrir segredos ao teu próprio ritmo.

O combate é uma mistura gratificante de luta com espadas e magia, recompensando-te por aprenderes as complexidades de cada arma e habilidade. As lutas contra chefes estão entre as mais emocionantes e intensas da história recente dos jogos, e isso por si só já é motivo suficiente para que este seja um dos melhores RPG de ação que há por aí.

Embora o jogo possa ser exigente por vezes, especialmente com chefes difíceis e pouca orientação para quem está a começar, isso só aumenta a emoção e torna a superação desses desafios muito mais gratificante. Acredita em mim, assim que começares, nada te vai parar.

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6. The Witcher 3: Wild Hunt

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor CD Projekt Red Tempo médio de jogo 103 horas

Amplamente considerado um dos melhores jogos de RPG de sempre, com alguns dos DLCs mais bem avaliados da história dos videojogos, The Witcher 3: Wild Hunt é uma aventura de fantasia sombria que qualquer fã do género tem de jogar pelo menos uma vez.

Vais meterte no papel de Geralt de Rivia, um caçador de monstros, que tenta encontrar a sua filha adotiva num mundo de fantasia perigoso, cheio de magia, intrigas e personagens inesquecíveis. A beleza do jogo está na sua profundidade, com cada linha de missões a parecer única e significativa, e a história a cativar-te desde o início até ao fim.

O combate é divertido, especialmente quando aprendes a dominar as espadas, a magia e a alquimia do Geralt. As opções de diálogo dão-te a possibilidade de moldar as tuas relações e a história, e o próprio mundo parece estar vivo. Há até uma boa dose de trabalho de detetive de qualidade enquanto localizas monstros e investigas vários mistérios, o que leva a revelações ainda mais estranhas.

Não há muitos jogos com mundos tão detalhados e envolventes como este. Se queres mesmo aproveitar ao máximo o que os melhores jogos de fantasia têm para oferecer, não podes perder este.

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7. Baldur's Gate 3

Plataformas Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Larian Studios Tempo médio de jogo 114 horas

O Baldur's Gate 3 é uma verdadeira joia no mundo dos jogos de fantasia, e não um, nem dois, mas sim cinco prémios importantes de Jogo do Ano que conseguiu ganhar em 2023 são a prova incontestável disso.

Ambientado num mundo de fantasia épico e deslumbrante, oferece tudo o que um fã de RPG poderia desejar – missões épicas, um desenvolvimento profundo das personagens e magia envolvente. A história é rica, com opções de diálogo cativantes que te permitem moldar a tua personagem e a sua jornada. Com possibilidades quase ilimitadas, não há duas jogadas iguais.

O que realmente te cativa é o combate tático do jogo. Graças à sua mecânica ao estilo D&D, que a Larian Studios aperfeiçoou com a sua série Divinity: Original Sin, o jogo combina estratégia por turnos com a liberdade dos jogos de RPG. Isto dá-te a possibilidade de abordares as batalhas da forma que achares melhor.

Os companheiros são memoráveis, cada um com a sua personalidade e história que fazem com que cada conversa seja única. A exploração é igualmente emocionante, à medida que vas percorrendo um mundo cheio de segredos escondidos, terras misteriosas e monstros desafiantes.

Há muitos títulos entre os melhores jogos de fantasia que são excelentes a contar histórias. No entanto, nenhum o faz de forma tão envolvente como o Baldur's Gate 3. Não percas este jogo.

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8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Plataformas Switch, Switch 2 Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Nintendo EPD Tempo médio de jogo 99 horas

The Legend of Zelda: Breath of the Wild é um título que não pode faltar em nenhuma lista dos melhores jogos de fantasia. O mundo de alta fantasia que oferece é único e simplesmente magnífico.

Neste jogo, a exploração e a aventura estão no centro de tudo. Passado na deslumbrante terra de Hyrule, é um mundo cheio de mistério, magia e monstros, e a liberdade de explorar tudo isto é emocionante.

Na pele do Link, podes ir onde quiseres, lutar contra dragões, escalar montanhas e descobrir segredos escondidos ao teu próprio ritmo. Tens toda a liberdade para escolher o teu caminho e decidir como queres enfrentar os desafios que se avizinham. Não há ninguém a guiar-te, e isso torna cada viagem incrivelmente memorável.

O combate é divertido, gratificante e cheio de surpresas. Podes usar arcos, espadas ou magia, o que torna cada batalha dinâmica. Isto, combinado com os quebra-cabeças fascinantes que vais encontrar por todo o mundo, faz com que a jogabilidade seja uma verdadeira alegria.

Se adoras RPGs e mundos imersivos, o Breath of the Wild é um dos melhores jogos para a Switch 2 de sempre, e é um jogo absolutamente imperdível para todos os fãs de fantasia.

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9. Final Fantasy VII Remake Intergrade

Plataformas Windows, PS5 Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Divisão Empresarial 1 da Square Enix Tempo médio de jogo 48 horas

Uma verdadeira lição sobre como se deve refazer um jogo, o Final Fantasy VII Remake Intergrade é um RPG moderno de primeira linha e, sem dúvida, um dos melhores jogos de fantasia dos últimos anos.

Assim que entras nas ruas revitalizadas de Midgar, ficas imerso num mundo de fantasia épico, repleto de magia, personagens inesquecíveis e drama de alto risco. Na pele de Cloud Strife, és lançado numa jornada tão emocionante quanto emocionante, lutando ao lado de um grupo de rebeldes que tentam derrubar uma empresa corrupta.

Enquanto o jogo original era mais do tipo por turnos, desta vez o combate é uma mistura fantástica de ação em ritmo acelerado e estratégia. Cada personagem traz algo único para a mesa, e encontrar a combinação perfeita para a batalha é incrivelmente gratificante.

Além disso, os visuais deslumbrantes e a atenção aos detalhes no mundo tornam a exploração um puro prazer. E já que falamos do enredo, este é simplesmente impecável.

Quem é fã do original pode, compreensivelmente, sentir-se hesitante em experimentar isto. Mas acredita em mim, é uma experiência muito semelhante e, ao mesmo tempo, completamente diferente, e vale absolutamente a pena dar-lhe atenção. Todos os elogios que recebe não são de ânimo leve.

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10. Mortal Kombat 11

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor NetherRealm Studios Tempo médio de jogo 20 horas

Se estás à procura de um jogo de fantasia que também se encaixe facilmente entre os melhores jogos de luta que há por aí, não procures mais: o Mortal Kombat 11 é a escolha certa. É uma experiência de combate de fantasia sombria e absolutamente brutal que vai manter o teu coração a bater forte a cada momento em que jogares.

Repleto de magia negra e seres míticos, cativa-te logo à primeira vista. A ação é rápida, feroz e repleta de «fatalities» de deixar qualquer um de boca aberta, que fazem com que cada vitória seja merecida. Cada personagem, icónica ou nova, tem uma história rica e movimentos únicos, tornando o sistema de combate dinâmico e superdivertido.

Os gráficos são impressionantes, com modelos de personagens detalhados e animações de primeira. A mecânica de combate é precisa e gratificante, permitindo que tanto novatos como veteranos encontrem o seu ritmo.

A história também é surpreendentemente envolvente, especialmente para um jogo de luta. A narrativa que brinca com o tempo mantém tudo fresco e emocionante, fazendo com que cada capítulo pareça uma nova reviravolta num conto de fantasia sombria.

Resumindo, para os fãs de fantasia e de jogos de luta, não há nenhum jogo que combine melhor estes géneros do que o Mortal Kombat 11. É uma aventura rica, sangrenta e emocionante, da qual é difícil largar.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de fantasia?

O «Dragon Age: Origins» é amplamente considerado o melhor jogo de fantasia devido à sua história profunda, às suas personagens complexas e às escolhas marcantes que moldam fortemente o mundo do jogo. Oferece um mundo rico e envolvente, repleto de magia, intrigas políticas e missões épicas.

O que faz de um jogo um jogo de fantasia?

Um jogo de fantasia apresenta um mundo fictício com elementos mágicos, criaturas míticas e, muitas vezes, definições medievais ou de outro mundo. Estes jogos incluem normalmente grandes aventuras, missões e personagens com capacidades sobrenaturais ou poderes mágicos.

Porque é que os jogos de fantasia são tão populares?

Os jogos de fantasia são populares porque oferecem mundos envolventes cheios de magia, aventura e uma fuga da realidade. Permitem aos jogadores viver missões épicas, encontrar criaturas míticas e sentir a emoção de moldar a sua própria história em definições imaginativas.