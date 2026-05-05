As 8 melhores escolhas de jogos da série Rune Factory para todos os tipos de jogador em 2026

Escolher o melhor jogo da série Rune Factory parece impossível, porque cada título quer ser o teu favorito. A série ocupa um lugar único entre os simuladores de vida acolhedores e os RPG de ação. Nenhuma outra franquia te permite regar nabos ao nascer do sol e lutar contra um dragão ao pôr do sol com tanto requinte.

Cada jogo mistura agricultura, exploração de masmorras, romance e dominação de monstros em proporções diferentes. Joguei todos eles e analisei milhares de críticas no Steam e tópicos no Reddit para compilar esta lista. Oito jogos, classificados de acordo com a profundidade da jogabilidade, a história, o combate e o charme.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos da série Rune Factory

A série Rune Factory estreou em 2006 e, desde então, tem vindo a aperfeiçoar a sua fórmula de RPG agrícola. Nem todos os títulos envelheceram bem – alguns impulsionaram a série, outros tropeçaram na própria ambição.

Então, qual é o melhor jogo da série Rune Factory? Depois de analisar o catálogo completo, estes três destacam-se como os melhores títulos da série Rune Factory que valem a pena jogares neste momento.

Rune Factory 4 (2012) – O melhor jogo da série Rune Factory de sempre, com o sistema de criação e o desenvolvimento de personagens mais aprofundados de toda a franquia. Tem uma quantidade absurda de conteúdo distribuída por três arcos narrativos, eventos orgânicos na cidade e um nível de dificuldade «Infernal» que castiga quem joga sem empenho. Rune Factory 3 Special (2023) – Uma remasterização deslumbrante e um dos melhores jogos da série Rune Factory pelo combate ágil e um elenco de que vais sentir verdadeiramente saudades quando acabar. Inclui 11 histórias pós-casamento no Modo Recém-casados, o que garante uma excelente rejogabilidade. Rune Factory Frontier (2008) – Um dos favoritos dos fãs da Wii e um dos melhores jogos da série Rune Factory pela vida imersiva na cidade. Os caminhos sinuosos de Trampoli, a Ilha da Baleia flutuante e a iluminação deslumbrante continuam a impressionar, mesmo mais de uma década depois.

Estes três mereceram o seu lugar no topo, mas o resto da lista tem as suas próprias surpresas. Alguns dos meus favoritos pessoais nem sequer entraram no top três. Continua a ler e vais perceber porquê.

Os 8 melhores jogos da série Rune Factory classificados por agricultura, combate e romance

Todos os títulos desta lista partilham o mesmo ADN, mas a execução varia imenso de jogo para jogo. Classifiquei estes oito jogos com base no equilíbrio entre a mecânica principal e na forma como se mantêm em 2026 . A busca pelo melhor jogo da série Rune Factory para o teu estilo de jogo começa aqui.

1. Rune Factory 4 [O melhor jogo da série Rune Factory de sempre]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PC (Steam) Ano de lançamento 2012 (original), 2019 (Edição Especial), 2021 (PC) Criador(es) Neverland Co. (desenvolvedora), Marvelous / XSEED Games (editora) Tempo médio de jogo 80–200+ horas Ideal para Jogadores que querem a experiência mais completa de um RPG de agricultura

Caí do sofá quando percebi que tinha passado seis horas a jogar o Rune Factory 4 sem sequer pestanejar. Aterras de emergência em cima de um dragão, perdes a memória, és coroado príncipe ou princesa de Selphia e, a partir daí, o jogo abre-se à tua imaginação. Cultiva, luta, cozinha, cria itens, namora – a escolha é tua.

Este jogo tem uma dinâmica de jogo incrivelmente profunda. As colheitas da manhã alimentam as melhorias do teu equipamento através de um dos melhores sistemas de criação de qualquer jogo de agricultura. As tardes desaparecem dentro de masmorras repletas de armadilhas e chefes. Tudo está interligado de uma forma que faz com que cada sessão pareça produtiva, mesmo quando estás apenas a conversar com os aldeões.

Três arcos narrativos e dezenas de eventos orgânicos na cidade fazem com que o Rune Factory 4 tenha mais conteúdo do que a maioria dos RPGs com o dobro do seu tamanho. A Edição Especial ainda traz 13 histórias bónus totalmente dubladas.

A dificuldade «Hell» é um destaque. A IA dos inimigos não só fica mais forte, como também mais inteligente. A comunidade de jogadores adora-o pela sua vertente de vida quotidiana tranquila, e é precisamente essa dualidade que faz deste o melhor jogo da série Rune Factory de sempre.

Porque é que o escolhemos? O Rune Factory 4 oferece a experiência de jogo mais rica da série, combinando simulação agrícola, combate em masmorras e sistemas de relacionamentos profundos num único pacote com mais conteúdo do que qualquer outro título da série.

Os 12 candidatos a casamento parecem pessoas reais. Diálogos que evoluem, hábitos peculiares, histórias no «Modo Recém-casados» após o casamento – a narrativa mantém-se interessante ao longo de centenas de horas.

O meu veredicto: O título mais completo, mais polido e com maior rejogabilidade que a série já produziu. O Rune Factory 4 é, sem dúvida, o melhor jogo da série Rune Factory para qualquer jogador.

O que dizem os jogadores?

Poogie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um dos melhores jogos de RF/simuladores de quinta acolhedores que há por aí. A fase final do jogo é imensa e oferece imensas coisas para fazer! Adorei mesmo este jogo.

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2. Rune Factory 3 Special [A melhor remasterização de Rune Factory]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo Switch, PC (Steam) Ano de lançamento 2009 (versão original para DS), 2023 (remasterização especial) Criador(es) Marvelous Inc. (desenvolvedora), XSEED Games (editora) Tempo médio de jogo 40–80 horas Ideal para Jogadores que procuram um ritmo acelerado e um elenco cativante

Quase deixei de jogar o Rune Factory 3 Special porque já tinha jogado o original para a DS há anos. Ainda bem que não o fiz. A remasterização atualiza os gráficos, redesenha os modelos das personagens e adiciona o «Modo Recém-casados», onde 11 histórias independentes são desbloqueadas depois de casares com cada uma das solteiras.

O combate é mais rápido e ágil do que no RF4. Espadas, lanças, martelos e magia alternam-se ao longo de quatro masmorras com temas sazonais. O protagonista, Micah, também pode transformar-se num «Wooly» e trocar as armas por ataques com os punhos. Essa transformação está na origem do conflito central entre os humanos e o povo Univir, com chifres, conferindo à trama um verdadeiro peso emocional.

Por que é que o escolhemos O Rune Factory 3 Special moderniza um clássico adorado da DS com gráficos atualizados e funcionalidades que facilitam a vida, mantendo ao mesmo tempo os seus combates frenéticos e a narrativa centrada nas personagens.

A agricultura é simples. Duas parcelas de terra debaixo da tua casa na árvore, rega diária, e os produtos vão para a venda ou para a cozinha. É um dos melhores jogos da série Rune Factory para fãs de jogos de anime que adoram retratos de personagens expressivos e o encanto do quotidiano.

O elenco é pequeno, mas cada residente de Sharance tem a sua personalidade própria. Pergunta a qualquer fã de JRPG sobre a Pia (a sereia que tem pavor de lulas) e vê como ficam entusiasmados.

O meu veredicto: O título mais coeso e mais acessível para principiantes da série. O Rune Factory 3 Special prova que uma experiência de jogo mais curta ainda pode causar grande impacto.

O que dizem os jogadores?

Dragonheart ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É provavelmente um dos jogos mais viciantes que há. A atualização gráfica é um verdadeiro deleite e fica perfeita no tablet.

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3. Rune Factory Frontier [Melhor jogo da série Rune Factory em termos de design de mundo]

A nossa pontuação Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo Wii Ano de lançamento 2008 (Japão), 2009 (América do Norte) Criador(es) Neverland Co. (desenvolvedora), Marvelous / XSEED Games (editora) Tempo médio de jogo 40–80 horas Ideal para Jogadores que valorizam a construção de mundos e uma vida urbana envolvente

Passei dias inteiros no jogo «Rune Factory Frontier» só a passear por Trampoli, porque a cidade parecia mesmo viva. A consola Wii permitiu à desenvolvedora Neverland criar algo que a DS não conseguia: um mundo 3D exuberante com cenas animadas e algumas das melhores músicas da série.

Trampoli é uma das definições mais encantadoras de qualquer jogo de simulação. Caminhos sinuosos ligam quintas, lojas e casas por baixo da Ilha da Baleia. À noite, as coloridas populações de Runey flutuam por cima dos telhados como pirilampos, e todo o lugar brilha. Tive de me forçar a sair da cidade e ir lutar contra alguma coisa.

O sistema dos Runey é a mecânica mais controversa do jogo. Estas criaturas flutuantes afetam o crescimento das culturas em todas as zonas. Mantê-las equilibradas é tedioso e mal explicado – pessoalmente, achei-o exaustivo no início. Mas os jogadores que se empenham em dominá-lo desbloqueiam uma profundidade de simulação ambiental que não encontras em mais lado nenhum.

Porque é que o escolhemos O Rune Factory Frontier expande a fórmula da série com um mundo maior, uma vida urbana envolvente e um ecossistema Runey único que cria uma experiência mais profunda e centrada na simulação.

O namoro mantém as coisas interessantes aqui. Cada solteira reage a estratégias diferentes. Para algumas, são presentes; para outras, visitas diárias à loja; e uma delas até fica atenta para ver se andas a trabalhar demais.

Se gostas de jogos como o Animal Crossing pelos seus ritmos sazonais e rotinas diárias, o ritmo mais calmo do Frontier vai agradar-te.

O meu veredicto: O título mais atmosférico da franquia – o melhor jogo da série Rune Factory em termos de design do mundo, Runeys e tudo o resto. Traz paciência.

O que dizem os jogadores?

Seliparbasah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Na minha opinião, o «Rune Factory Frontier» foi mesmo a verdadeira fronteira da série. A atmosfera, a direção artística e a banda sonora são incrivelmente boas.

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4. Rune Factory: As Marés do Destino [Melhor jogo da série Rune Factory em termos de combate]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo Wii, PlayStation 3 Ano de lançamento 2011 Criador(es) Neverland Co. (desenvolvedora), Marvelous / Natsume (editora) Tempo médio de jogo 50–80+ horas Ideal para Jogadores que querem mais ação e exploração do oceano

A maioria dos jogos da série Rune Factory começa devagar, com uma quinta e um regador. O As Marés do Destino atira-te diretamente para uma luta contra um chefe. Percebi logo que este jogo tinha prioridades diferentes. A premissa confirma isso mesmo. Dois amigos de infância são amaldiçoados, as duas almas acabam presas num único corpo e passas o jogo a navegar por um vasto oceano num golem gigante chamado Ymir para resolver a situação.

O combate é o mais variado que a série já ofereceu. Espadas duplas, katanas, martelos e cajados desbloqueiam combinações únicas e habilidades rúnicas à medida que os vais subindo de nível.

O salto duplo, uma novidade na franquia, torna a exploração mais ágil. As batalhas contra chefes travadas através do Ymir em mar aberto trazem uma escala que os jogos para consolas portáteis não conseguiam igualar. Os fãs de RPG de ação vão sentir-se em casa.

A agricultura, no entanto, fica em segundo plano. Os monstros tratam da maior parte do plantio e da colheita nos teus terrenos da ilha, e as restrições sazonais desapareceram por completo. Se vieste aqui pelo combate, ótimo. Se curtes agricultura, é uma verdadeira desilusão.

Porque é que o escolhemos O «Rune Factory: As Marés do Destino» leva a franquia para o território dos RPG de ação, com exploração oceânica, a variedade de armas mais dinâmica da série e confrontos com chefes em grande escala.

Esta é uma escolha controversa para o melhor jogo da série Rune Factory. A ambição supera o acabamento, com masmorras desequilibradas e falhas ocasionais. Mas a variedade de armas e a exploração oceânica parecem genuinamente únicas na franquia.

Depois de terminares a história, podes jogar de novo na perspetiva do segundo protagonista para teres uma visão diferente dos mesmos acontecimentos.

O meu veredicto: O melhor jogo da série Rune Factory para quem prefere empunhar uma katana em vez de uma enxada – mas fica a saber que a parte da agricultura fica um pouco para trás.

O que dizem os jogadores?

EmeraldPistol ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se a forma tradicional de ganhar RF não for um grande argumento de venda, eu, pessoalmente, recomendaria o jogo. O combate é divertido, a banda sonora é boa (pelo menos nota A+ para mim nesta série), as personagens são divertidas e a criação de itens depende da tua habilidade e não de percentagens.

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5. Rune Factory 5 [O melhor jogo da série Rune Factory em termos de funcionalidades modernas]

A nossa pontuação Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo Switch, PC (Steam) Ano de lançamento 2022 (lançamento no Ocidente) Criador(es) Hakama Inc. (desenvolvedora), Marvelous / XSEED Games (editora) Tempo médio de jogo 50–100 horas Ideal para Jogadores que procuram opções românticas inclusivas e exploração em 3D

Os fãs esperaram uma década inteira pelo Rune Factory 5. A expectativa era enorme. O que recebemos foi… bom. Jogas na pele da Alice ou do Ares, um guarda florestal amnésico na cidade fronteiriça de Rigbarth. Os momentos da história parecem familiares, mas os diálogos encantadores e os eventos secundários são suficientes para tornar a experiência interessante.

A principal novidade é o casamento entre pessoas do mesmo sexo – uma estreia na franquia. Todos os 12 candidatos a romance estão disponíveis, independentemente do género do teu protagonista. A lista vai desde um estalajadeiro com orelhas de lobo até um dragão antigo com forma humana. Para os fãs de jogos com opções românticas, o RF5 oferece a seleção mais inclusiva da história da série.

Por que é que o escolhemos O Rune Factory 5 introduz o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ambientes totalmente em 3D e ataques combinados cooperativos, mantendo ao mesmo tempo a mecânica característica da série: a agricultura e as batalhas contra monstros.

A transição para o 3D total trouxe problemas reais. A taxa de fotogramas desceu a pique na Switch, os ambientes pareciam desolados em comparação com os cenários detalhados do RF4 e a agricultura tornou-se quase opcional para a progressão no jogo. A versão para PC funciona significativamente melhor, por isso eu começaria por aí.

Os ataques combinados com os habitantes recrutados e os «Farm Dragons», que ampliam as tuas opções de plantação, trazem um toque de novidade. Entre os melhores jogos da série Rune Factory, o RF5 é aceitável, mas não excecional.

O meu veredicto: O melhor jogo da série Rune Factory em termos de romance inclusivo e exploração 3D moderna – embora o RF4 continue a oferecer um pacote global mais polido.

O que dizem os jogadores?

Steakkums ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um bom jogo. Tem uma profundidade que talvez não esperes à primeira vista. O combate é um pouco desajeitado, mas todos os outros elementos são super gratificantes e divertidos. Adoro domar monstros, fazer itens e cultivar.

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6. Rune Factory: Guardiões de Azuma [Melhor novo jogo da série Rune Factory]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola / Construção de aldeias Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) Ano de lançamento 2025 Criador(es) Marvelous Inc. (desenvolvedora), XSEED Games (editora) Tempo médio de jogo 60–100+ horas Ideal para Jogadores que procuram definições novas e uma gestão de aldeia mais abrangente

Não esperava que um jogo da série Rune Factory me surpreendesse em 2025, mas o Guardiões de Azuma conseguiu. Passado na terra de Azuma, de inspiração oriental, jogas na pele de Subaru ou Kaguya – um Dançarino da Terra que restaura um mundo destruído pelo Colapso Celestial. Espíritos guardiões, danças rituais e novas armas, como arcos e talismãs, substituem o habitual repertório da fantasia ocidental.

A construção de aldeias é a novidade que mais se destaca em Guardiões de Azuma. Já não estás a gerir uma única quinta. Reconstróis aldeias sazonais inteiras, colocando edifícios para atrair residentes. A estética de inspiração japonesa é deslumbrante. Se gostas de jogos como A Noiva do Mago Antigo, que misturam fantasia com atmosfera cultural, Azuma está na mesma onda.

Por que é que o escolhemos O Rune Factory: Guardiões de Azuma reinventa a franquia com uma definição de inspiração oriental, mecânicas de construção de aldeias e combate com espíritos guardiões, resultando na reformulação visual mais ousada da história da série.

O sistema de purificação da praga liga a agricultura diretamente ao avanço da história – uma novidade na série. A nota 6/10 do RPG Site apontou para um design fraco das masmorras, e essa crítica é justa. As masmorras são mais lineares do que as do RF4.

O meu veredicto: O melhor jogo da série Rune Factory para quem está à procura de algo genuinamente novo – sem perder o que fez com que a série valesse a pena jogar desde o início.

O que dizem os jogadores?

Loki_Magikill ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este é o Rune Factory que eu nem sabia que queria. Combates fluidos e suaves, um sistema de agricultura renovado, um novo sistema de construção de aldeias, uma incrível variedade de personagens coloridas, uma dublagem fantástica e uma história que, na verdade, é bastante emocionante.

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7. Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon [Melhor jogo da série Rune Factory em termos de estrutura narrativa]

A nossa pontuação Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2008 Criador(es) Neverland Co. (desenvolvedora), Marvelous / Natsume (editora) Tempo médio de jogo 30–50 horas Ideal para Jogadores que procuram uma narrativa cativante e única num RPG de cultivo

Eis um jogo que tentou algo que nunca vi noutro RPG de agricultura. Sem Rune Factory 2, começas na pele do Kyle – um amnésico, agricultor, que mais tarde se torna marido e pai. Depois, o jogo muda completamente de perspetiva. Passas a controlar o teu filho, e é aí que a verdadeira história começa.

Esta estrutura de duas gerações é o principal atrativo. As tuas escolhas na primeira geração – com quem te casas, o que constróis – moldam diretamente a segunda metade. O teu filho herda características de ambos os pais.

Os solteiros rivais chegam mesmo a casar com as solteiras que deixas solteiras, pelo que a aldeia evolui de facto em função das tuas decisões. Os fãs de jogos como o Harvest Moon vão reconhecer a mecânica geracional – o RF2 adota-a e leva-a ainda mais longe.

Por que é que o escolhemos O Rune Factory 2 apresenta um enredo único de duas gerações, em que o teu filho dá continuidade à aventura, acrescentando uma profundidade narrativa raramente vista em RPGs agrícolas.

O ritmo, no entanto, é o ponto fraco. A primeira geração pode arrastar-se, e o combate é desajeitado para os padrões atuais. As masmorras mantêm-se repetitivas até que a segunda metade as torne finalmente mais variadas.

Mas, entre os melhores jogos da série Rune Factory, a ambição narrativa do RF2 destaca-se. O elenco secundário também salva os momentos mais lentos. Uma vidente que manipula as suas próprias previsões e um padre que bebe mais do que reza mantiveram-me entretido entre as colheitas.

O meu veredicto: A reviravolta geracional faz do Rune Factory 2 o melhor jogo da série Rune Factory para quem gosta de uma história bem contada. A primeira metade, mais lenta, compensa de uma forma que poucos RPGs de agricultura conseguem igualar.

O que dizem os jogadores?

Dreamarche ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O RF2 continua a ser o meu segundo jogo favorito da série Rune Factory. Não envelheceu muito bem, mas na altura era um jogo fantástico.

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8. Rune Factory [Melhor jogo clássico da série Rune Factory]

A nossa pontuação Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação / Simulação agrícola Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2006 (Japão), 2007 (América do Norte) Criador(es) Neverland Co. (desenvolvedora), Marvelous / Natsume (editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas Ideal para Aos fãs da série e aos jogadores curiosos em saber onde tudo começou

Todas as franquias têm de começar por algum lado. O Rune Factory original colocou uma questão ousada: e se o Harvest Moon tivesse espadas e dragões? Jogas na pele de Raguna, um amnésico (que surpresa!) que aparece de repente na aldeia agrícola de Kardia. Uma rapariga chamada Mist entrega-te uma quinta em ruínas e, a partir desse momento, nasce toda uma franquia.

Este jogo inventou a fórmula híbrida. Gestão de culturas, criação de itens e combate em masmorras foram combinados pela primeira vez. A dinâmica de jogo foi revolucionária em 2006 e tudo o que a série se tornou tem a sua origem aqui.

Porém, para os padrões atuais, é um pouco rudimentar. Os menus são pouco intuitivos, o combate é básico e o sistema de criação não se aproxima nem de longe do que o RF3 e o RF4 desenvolveram mais tarde. Também não há nenhuma remasterização. Entre os melhores jogos da série Rune Factory, este é o que fica em último lugar, mas só porque os seus sucessores aprenderam muito com ele.

Por que é que o escolhemos O Rune Factory original inventou a fórmula híbrida de RPG agrícola que definiu toda uma franquia, combinando gestão de culturas, combate de ação e dominação de monstros pela primeira vez.

Cerca de 30 horas para a história principal. Compacto para os padrões da série, mas com conteúdo suficiente nas masmorras pós-jogo para manter os completistas ocupados.

O meu veredicto: Uma homenagem ao ponto de partida de tudo isto. O Rune Factory original tem de estar nesta lista porque, sem ele, o melhor jogo da série simplesmente não existiria.

O que dizem os jogadores?

topurrisfeline ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A mecânica do Rune Factory tinha boas intenções, mas era um pouco complicada. E, no geral, ainda não está bem acabada, mas continua a ser um primeiro título sólido. Continuo a adorar mesmo os designs das personagens.

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O meu veredicto geral

Então, qual é o melhor jogo da série Rune Factory para ti? Sinceramente, depende do teu estilo de jogo, já que cada título tem os seus pontos fortes. Se estás a dar os primeiros passos, aqui vai uma forma simples de te orientares entre os melhores jogos da série Rune Factory neste momento.

Se és um novato total e queres o pacote completo → Rune Factory 4 Special . Os sistemas mais complexos, mais conteúdo e a curva de aprendizagem mais suave. Disponível para Switch e PC.

→ . Os sistemas mais complexos, mais conteúdo e a curva de aprendizagem mais suave. Disponível para Switch e PC. Se tens pouco tempo e queres uma experiência mais concisa → Rune Factory 3 Special . A estrutura simplificada e o elenco adorado tornam-no um ponto de entrada ideal de 40 horas.

→ . A estrutura simplificada e o elenco adorado tornam-no um ponto de entrada ideal de 40 horas. Se és um veterano que já terminou o RF4 e queres algo novo → Rune Factory: Guardiões de Azuma. Construção de aldeias, estética de inspiração japonesa e combate reinventado mantêm a fórmula emocionante. O melhor jogo da série Rune Factory para jogadores prontos para algo novo.

A série vem a combinar agricultura e combate de RPG há quase 20 anos e continua a fazê-lo melhor do que qualquer outra. Escolhe um título, pega na tua enxada e na tua espada e vê qual delas vais largar por último.

Perguntas frequentes