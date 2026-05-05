Análise do inZOI em 2026 – O The Sims, mas melhor?

Esta análise do inZOI aborda aquilo que talvez seja o que mais se aproxima de um verdadeiro simulador de vida de próxima geração que já vi, quase como a versão do The Sims 5 que nunca chegámos a ter. Se os seus criadores se tivessem empenhado totalmente no realismo, poderia facilmente ser isto. A primeira coisa que te impressiona é o criador de personagens – é tão detalhado e realista que podes até parar por um momento e perguntar-te se o que estás a ver é mesmo real.

Mas, embora os gráficos sejam impressionantes, são apenas parte do quadro. À medida que passas mais tempo no jogo, começam a surgir algumas imperfeições e lacunas. Há imensas ideias empolgantes em jogo, mas também momentos em que a experiência ainda pode parecer inacabada.

O inZOI mantém os elementos familiares dos jogos de simulação de vida que adoramos, como a personalização aprofundada e a simulação do dia-a-dia, ao mesmo tempo que os leva numa direção mais realista e visualmente detalhada. Também se inclina para a construção de cidades, dando ao jogo uma camada extra de profundidade e ambição.

Como ainda está em Acesso Antecipado, a minha análise do inZOI vai centrar-se principalmente no que já se pode jogar, no que impressiona e onde ainda há margem para melhorar.

TL;DR – Visão geral da análise do inZOI

Género Simulação de Vida / Sandbox Ciclo principal Cria Zois, constrói casas/cidades, gere vidas Maior ponto forte O melhor criador de personagens da sua classe Maior fraqueza Simulação pouco profunda Característica única Edição completa da cidade e zoneamento Veredicto claro Promissor, mas inacabado

Crítica do inZOI: O simulador de vida mais bonito de sempre

Antes de entrarmos em pormenores na minha análise do inZOI, vamos esclarecer logo uma coisa: o inZOI pode ser, literalmente, um dos simuladores mais bonitos que existem. Claro, já tivemos a nossa quota-parte de jogos como «The Sims», mas este eleva a fasquia em quase todos os aspetos visuais. Desde o criador de personagens até aos ambientes urbanos, é evidente que a equipa da Krafton se esforçou imenso para garantir que tudo pareça vivo e credível.

Foi desenvolvido com a Unreal Engine 5 e aposta fortemente no fotorrealismo. As texturas da pele, a iluminação, os detalhes atmosféricos e até as pequenas manchas no ambiente contribuem para um resultado mais próximo da vida real do que qualquer coisa que o The Sims 4 alguma vez tenha tentado.

Criar personagens é só o começo; o verdadeiro atrativo está num mundo totalmente simulado, onde a construção da cidade, as rotinas diárias e as interações sociais se misturam naturalmente. Isto dá ao jogo um nível de realismo que a maioria dos simuladores de vida não consegue atingir.

Ainda está em Acesso Antecipado, por isso alguns sistemas ainda não estão totalmente desenvolvidos. Há algumas imperfeições e lacunas aqui e ali, mas a base é sólida, e as ideias apresentadas deixam claro que este é um jogo com muito potencial. Nesta análise do inZOI, vou explorar o que funciona, o que entusiasma e onde o inZOI ainda pode melhorar à medida que continua a evoluir.

A qualidade da animação é impressionantemente sólida. Embora os movimentos não sejam totalmente fluidos, são mais do que suficientes para manter os jogadores totalmente imersos. Combinado com iluminação dinâmica e ambientes ricamente detalhados, o inZOI muitas vezes parece quase demasiado real, esbatendo a linha entre simulação e realidade.

E, infelizmente, é aí que as coisas ficam um pouco complicadas. Sei que a minha análise do inZOI até agora tem girado à volta de como o jogo é bonito e realista, e não há como negar que os gráficos e a criação de personagens fazem parte do que gerou tanto entusiasmo inicial.

Mas esta força visual tem o seu preço. Apesar dos ambientes impressionantes e dos detalhes, os elementos centrais da simulação — as interações do dia-a-dia, o comportamento dos NPC e a sensação geral de que a vida está a acontecer à tua volta — nem sempre estão à altura do mesmo padrão. Os movimentos e as interações das personagens podem, por vezes, parecer rígidos ou robóticos, e momentos que deviam parecer animados acabam por parecer repetitivos ou superficiais.

Embora o inZOI crie um mundo maravilhosamente detalhado, há momentos em que esse mundo parece mais um cenário lindamente renderizado do que uma simulação de vida genuinamente dinâmica. As rotinas diárias podem carecer de profundidade significativa e as interações sociais (o cerne de qualquer simulação de vida) nem sempre têm o peso emocional ou a variedade que poderias esperar. Mas, mais uma vez, este jogo ainda está em Acesso Antecipado.

O Criador de Personagens é incrível

É aqui que o inZOI se destaca mesmo. Tentei fazer com que toda a minha análise do inZOI fosse o mais lógica e imparcial possível. Mas é aqui que posso escorregar um pouco. O criador de personagens do inZOI é, sem qualquer exagero, um dos melhores do género neste momento. Ao ponto de, possivelmente, superar o The Sims 4 e rivalizar com o Black Desert Online em termos de personalização facial.

Podes literalmente ajustar quase tudo com tanta precisão que parece mais uma ferramenta de modelação profissional do que um editor de personagens dentro do jogo. Praticamente todos os detalhes físicos são ajustáveis até ao mais ínfimo pormenor (desde expressões faciais e estrutura da mandíbula até à profundidade dos olhos, tónus muscular e textura da pele… tudo!)

E não se fica só pelo personagem. Podes ajustar todo o cenário em que ele se encontra, até aos mais pequenos detalhes, como as cores das cortinas (sim, a sério).

O sistema de iluminação une tudo isto. Dá-te uma pré-visualização clara e realista do aspeto do teu personagem em diferentes ambientes e condições de iluminação.

Já vi mesmo pessoas a darem asas à criatividade ao ponto de recriarem personagens de séries como a Daenerys de «Game of Thrones», e até celebridades da vida real como a Billie Eilish, o que diz muito sobre a flexibilidade do sistema.

Podes personalizar todas as partes do corpo da tua personagem, e não só o rosto. Os comandos deslizantes do corpo permitem-te ajustar o peso, a musculatura e as proporções de uma forma que parece genuinamente realista e de bom gosto, em vez de exagerada ou ofensiva. Estás mesmo a esculpir uma pessoa e não só a arrastar barras por diversão.

Quando disse que parece uma ferramenta profissional de modelagem, estava mesmo a falar a sério. O modo de fotografia no criador de personagens é tão envolvente que dá mesmo a sensação de que a tua personagem está a posar para uma sessão fotográfica. Podes tirar capturas de ecrã que parecem retratos de modelos da vida real.

Neste momento, este é o principal trunfo do inZOI. Claro, pode haver muito trabalho a fazer em relação a outras mecânicas do jogo. No entanto, só este criador de personagens já estabelece um padrão sem precedentes.

Constrói a cidade, não só uma casa

Durante a minha análise do inZOI, rapidamente ficou claro que o jogo não se contenta em deixar-te projetar uma única casa; quer que moldes uma cidade inteira, viva e pulsante. É aqui que o inZOI tenta superar o The Sims de forma significativa e, na verdade, consegue fazê-lo… Bem, mais ou menos.

Ao contrário do The Sims, onde te concentras principalmente numa única família, este jogo introduz uma vertente de construção de cidades na sua mecânica. Podes literalmente moldar bairros inteiros, incluindo zonas residenciais, comerciais e industriais, e depois ver os teus Zois a interagir com eles neste excelente jogo de mundo aberto.

As tuas escolhas ditam, literalmente, como o teu mundo funciona e como a tua cidade se move. E isso torna-se muito mais gratificante quando vês os teus Zois a interagir e a movimentar-se por estes espaços.

Mas, como já disse, quero manter a minha análise do inZOI o mais realista possível. O jogo está claramente à frente dos seus concorrentes em termos de escala e ambição, mas os sistemas subjacentes ainda precisam de tempo para estar à altura dessa visão.

Embora projetar bairros inteiros seja uma das características mais marcantes do inZOI, a verdadeira magia acontece muitas vezes quando te concentras numa única casa. O Modo de Construção dá-te as ferramentas para criares uma casa do zero com um nível surpreendente de precisão. Podes organizar os quartos como quiseres, escolher mobiliário e decoração a partir de uma vasta gama de opções e ajustar materiais e padrões para que cada espaço pareça mesmo teu.

O inZOI incentiva a criatividade e permite-te experimentar disposições de vários andares, designs em plano aberto ou casas acolhedoras e compactas. Cada escolha, desde a localização das janelas até ao mais ínfimo pormenor decorativo, afeta a forma como os teus Zois interagem com o espaço, o que é realmente muito importante.

No entanto, tenho de deixar claro nesta análise do inZOI que a experiência de construir casas não é perfeita. Certos elementos podem ser complicados. As paredes nem sempre encaixam corretamente, os telhados podem ser difíceis de alinhar e alguns controlos demoram um pouco a habituar-se.

Mas para quem estiver disposto a investir tempo e paciência, o resultado pode ser incrivelmente gratificante. Ver a tua casa personalizada ganhar vida, com a Zois a mover-se naturalmente pelas divisões que criaste, mostra bem o potencial do ambicioso sistema de construção do inZOI.

Onde a simulação fica um pouco fraca

Por isso, para esta análise do inZOI, não me limitei a jogar o jogo, também analisei o que os outros jogadores têm a dizer. E há uma coisa em que quase toda a gente concorda: o inZOI tem mais dificuldades na profundidade da jogabilidade. Parece um pouco superficial.

A forma mais fácil de descrever isto na minha análise do inZOI é que a simulação parece mais complexa do que realmente é. À primeira vista, os Zois seguem as suas rotinas diárias, interagem uns com os outros e vivem num mundo agitado. Mas assim que passas algum tempo com esses sistemas, começas a perceber os limites – o comportamento deles carece de nuances, a autonomia parece restrita e as relações raramente evoluem de forma orgânica ou emocionalmente envolvente.

Acabam por parecer repetitivas e estagnadas, ao ponto de o enredo que vai surgindo se tornar muito previsível. Enquanto o The Sims prospera no caos inesperado, onde as personagens agem de forma estranha, acontecem acidentes e não há duas histórias iguais, o inZOI sugere ocasionalmente esse tipo de imprevisibilidade animada, mas é muito menos consistente, deixando a simulação com uma sensação de controlo e ordem, em vez de um caos encantador.

Outro ponto que preciso de destacar na minha análise do inZOI é que os Zois de um jogador existem mais como parte de um «sistema» do que como personalidades reais com possíveis enredos futuros. As suas personalidades nem sempre se traduzem num desenvolvimento significativo a longo prazo, e isso limita o tipo de histórias que podes criar naturalmente.

Num género baseado em relações, emoção e narrativas emergentes, essa falta de profundidade salta à vista. Não estraga completamente a experiência, mas impede o inZOI de atingir o nível a que claramente aspira.

A realidade do Acesso Antecipado: grandes ideias, arestas por limar

Espero que esta análise do inZOI tenha deixado claro que este jogo tem objetivos ridiculamente ambiciosos. Isso vê-se na escala dos seus sistemas, no nível de personalização e na forma como tenta simular não só indivíduos, mas comunidades inteiras. É o tipo de ambição que o distingue instantaneamente de outros simuladores de vida e, por vezes, dá mesmo a sensação de estarmos a vislumbrar o futuro do género.

Neste momento, o inZOI ainda parece um jogo que está a tentar encontrar o seu equilíbrio. Alguns sistemas parecem impressionantes à primeira vista, mas carecem da profundidade necessária para te manter envolvido a longo prazo. Vais notar momentos em que a ilusão se quebra. As personagens comportam-se de formas que parecem um pouco estranhas, os sistemas nem sempre se encaixam como deviam e a experiência geral pode parecer irregular, dependendo do que te focares.

Outro aspeto importante a destacar na minha análise do inZOI é o quão exigente o jogo pode ser em termos de hardware. Como o mundo é tão vasto e detalhado, coloca uma carga pesada nos sistemas de PC (não funciona no teu Steam Deck).

Os requisitos mínimos oficiais indicam uma placa gráfica dedicada, como uma NVIDIA RTX 2060 ou equivalente, suporte a DirectX 12 e, pelo menos, 40 GB de espaço livre no disco, só para instalar e jogar o jogo no seu nível mais básico.

Os bugs e falhas são também um desafio recorrente que pode fazer a diferença entre gostares ou não do jogo. Antes da grande atualização de aniversário, as crianças pequenas não conseguiam interagir com os seus objetos. Se quisessem dormir, aparecia um pequeno pufe onde quer que estivessem, e não podiam usar uma cama a sério, um penico ou o trocador. O comportamento dos NPCs, em geral, pode ser imprevisível às vezes, entrando na tua casa sem mais nem menos ou ignorando os sistemas que construíste com tanto cuidado.

De certa forma, isto faz lembrar o caos pelo qual o The Sims é famoso. Para alguns jogadores, esses momentos de imprevisibilidade fazem parte da diversão, acrescentando humor e histórias inesperadas à jogabilidade. Para outros, pode ser frustrante, especialmente quando interrompe rotinas ou progressos cuidadosamente planeados.

Essa é a realidade do Acesso Antecipado. Não estás a entrar num produto acabado. Estás a entrar em algo que está em constante evolução, moldado por atualizações e pelo feedback dos jogadores. Quero deixar claro nesta análise do inZOI que a direção é promissora e o ritmo de desenvolvimento é encorajador, mas vai demorar algum tempo até que tudo se encaixe.

O meu veredicto geral sobre o inZOI – Um sandbox fantástico que ainda está à procura da sua essência

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Termino a minha análise do inZOI dizendo que, embora seja um dos simuladores de vida mais empolgantes dos últimos anos, é também um dos mais inacabados. Acertou em cheio na apresentação e oferece gráficos e ferramentas de personalização que parecem de próxima geração num género que está estagnado há algum tempo. Mas assim que vais além da superfície, a falta de profundidade na simulação torna-se difícil de ignorar.

Também tens de ter em conta que o desempenho pode variar consoante o teu hardware – precisas de um bom PC para jogos para o rodar. O inZOI é impressionante, mas ainda não está perfeitamente otimizado, por isso é importante teres expectativas realistas.

Se a KRAFTON continuar a aperfeiçoar os sistemas, a expandir o conteúdo e a aprofundar a simulação, o inZOI tem potencial para se tornar uma nova referência nas simulações de vida. Por enquanto, continua a ser um trabalho em curso impressionante e ambicioso, cheio de promessas e possibilidades criativas.

Prós Contras ✅ Criador de personagens incrível



✅ Gráficos impressionantes faz o Unreal Engine 5



✅ A construção da cidade acrescenta profundidade



✅ Forte potencial a longo prazo ❌ Sistemas de simulação superficiais



❌ Problemas com a interface do utilizador

Ótimo para: Jogadores criativos que adoram criar personagens e ambientes, bem como fãs do The Sims curiosos para ver para onde o género de simulação de vida está a caminhar.

Menos ideal para: Jogadores que procuram uma experiência totalmente aperfeiçoada, rica em conteúdo e pronta a jogar sem problemas técnicos.