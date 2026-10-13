Wymagania systemowe gry GTA 6: Czy Twój komputer sobie z nią poradzi?

Wymagania systemowe GTA 6 to temat, którego gracze na PC nieustannie szukają. Szczera odpowiedź jest zarówno skomplikowana, jak i interesująca: firma Rockstar nie opublikowała oficjalnych wymagań systemowych GTA 6 na PC, ponieważ do lipca 2026 r. nie ogłoszono jeszcze wersji na tę platformę. Każdy, kto pokazuje wam „potwierdzoną” specyfikację, opiera się wyłącznie na domysłach.

Mogę natomiast przedstawić najbardziej wiarygodne prognozy dotyczące wymagań systemowych GTA 6, oparte na potwierdzonym sprzęcie konsolowym, historii silników Rockstar oraz porównywalnych tytułach klasy AAA.

W tym artykule omówimy szacunkowe minimalne wymagania systemowe GTA 6 na PC wraz z zalecanymi parametrami, wyjaśnimy, dlaczego premiera wersji na PC jest opóźniona, oraz pomożemy Ci zdecydować, czy warto już teraz zmodernizować swój komputer.

Wymagania systemowe GTA 6: co wiemy

Na dzień lipca 2026 r. gra GTA 6 została potwierdzona wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Premiera odbędzie się 19 listopada 2026 r., a pobieranie gry rozpocznie się 12 listopada. Firma Rockstar Games nie ogłosiła jeszcze wersji na PC, więc nie ma jeszcze oficjalnych wymagań systemowych dla GTA 6.

W ogłoszeniu Rockstar dotyczącym przedsprzedaży z 24 czerwca 2026 r. wymieniono wyłącznie PS5 i Xbox Series X|S. Raport finansowy Take-Two z maja 2026 r. również nie wspomina o wersji na PC. Potwierdzone informacje są konkretne:

Premiera 19 listopada

Kompatybilność z konsolami

Cena edycji standardowej (79,99 USD)

Cena edycji Ultimate (99,99 $)

W dniu premiery nacisk na tryb dla jednego gracza

Prezes Take-Two, Strauss Zelnick, jak donosi IGN, otwarcie przyznał, że GTA 6 nie pojawi się na PC w dniu premiery, a to opóźnienie wynika z celowej decyzji biznesowej, a nie z problemów technicznych. To coś zupełnie innego niż odwołanie wydania gry na PC. Zelnick zauważył, że „praktycznie wszystkie nasze hity z czasem trafiają na wszystkie platformy”, a każda współczesna gra Rockstar ostatecznie pojawiła się na PC.

Każda strona internetowa przedstawiająca potwierdzoną tabelę wymagań systemowych GTA 6 na PC prezentuje szacunki społeczności, a nie oficjalne informacje od Rockstar – dotyczy to również przewidywanych specyfikacji GTA 6 na PC, które znajdziesz tutaj. Wyraźnie oznaczyłem każdą prognozę, dzięki czemu zawsze wiesz, co jest faktem, a co opartą na informacjach analizą.

Jeśli planujesz zagrać na konsoli już w dniu premiery, zamiast czekać na opóźnioną wersję na PC, możesz skorzystać z oficjalnych przedsprzedaży gier na konsole oraz kuponów podarunkowych na Eneba, aby zapewnić sobie swoją kopię.

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Przewidywane wymagania systemowe GTA 6 na PC: tabela wydajności i specyfikacji

Aby pomóc Ci w osiągnięciu konkretnych celów związanych z rozgrywką, podzieliliśmy przewidywane parametry na trzy odrębne poziomy wydajności, w tym zalecane wymagania systemowe dla GTA 6.

Ważne: Wszystkie poniższe specyfikacje są szacunkami opartymi na sprzęcie PS5/Xbox Series X|S, historii silnika RAGE firmy Rockstar oraz porównywalnych tytułach klasy AAA. Jest to ta sama metoda, na której opierają się analitycy Digital Foundry oraz szeroka społeczność zajmująca się sprzętem komputerowym. Ta strona zostanie zaktualizowana po opublikowaniu oficjalnych specyfikacji.

Docelowy poziom wydajności Przewidywane wymagania dotyczące procesora Przewidywane wymagania dotyczące procesora graficznego i pamięci VRAM Architektura pamięci i pamięci masowej Minimalne (1080p / 30–40 klatek na sekundę) AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 (co najmniej 8 GB pamięci VRAM) 16 GB pamięci RAM + 150 GB dysku SSD (zalecany NVMe) Zalecane (1440p / 60 klatek na sekundę) AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT (co najmniej 12 GB pamięci VRAM) 32 GB pamięci RAM DDR5 + dysk SSD NVMe 4. generacji o pojemności 150 GB Ultra / 4K (4K / 60+ klatek na sekundę) AMD Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i9-14900K NVIDIA RTX 5080 / NVIDIA RTX 4090 (16 GB+ pamięci VRAM) 32 GB–64 GB pamięci RAM DDR5 + dysk SSD NVMe 200 GB Gen 4/Gen 5

Zalecany jest system Windows 11 ze względu na funkcję DirectStorage, która pozwala grze pobierać zasoby z dysku SSD bezpośrednio na kartę graficzną, skracając czas ładowania i eliminując zacięcia.

Konsola Xbox Series S wyznacza praktyczne minimum dla komputerów PC, ponieważ jest to najsłabsza konsola, którą firma Rockstar musi obsługiwać, dysponująca około 8 GB pamięci na gry. Przy minimalnych wymaganiach systemowych dla GTA 6 gra jest grywalna, ale nie zapewnia wrażeń, jakich oczekuje większość graczy na PC.

Aby uzyskać wrażenia, których faktycznie oczekuje większość graczy, zalecane wymagania systemowe zakładają rozdzielczość 1440p przy stabilnej liczbie 60 klatek na sekundę na wysokich ustawieniach, z włączonym ray tracingiem na umiarkowanym poziomie jakości. Jest to optymalny punkt, co do którego zgadza się większość analityków.

Jeśli zależy Ci na rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę na poziomie „Ultra”, natywna rozdzielczość 4K bez skalowania będzie prawdopodobnie wymagała karty RTX 5080 lub lepszej, choć technologie skalowania oparte na głębokim uczeniu, takie jak DLSS Quality czy FSR, pomogą kartom ze średniej półki osiągnąć wyniki ponad ich możliwości.

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Przydziały pamięci VRAM i skalowanie: czy do GTA 6 potrzebne jest 32 GB pamięci VRAM?

Częstym pytaniem wśród graczy komputerowych jest to, ile pamięci VRAM potrzebuje GTA 6 i czy rozbudowa pamięci do 32 GB jest konieczna.

Vice City charakteryzuje się gęstymi środowiskami i szczegółowymi teksturami, więc tekstury o wysokiej rozdzielczości szybko zapełnią pamięć graficzną. 8 GB pamięci VRAM wystarczy do gry w rozdzielczości 1080p przy niskich lub średnich ustawieniach tekstur, ale zwiększenie tych ustawień będzie wymagało większej ilości pamięci VRAM.

Aby zapewnić stabilną wydajność, niezbędne będą technologie skalowania oparte na głębokim uczeniu, takie jak DLSS Quality i FSR 3.0, które pomogą komputerom ze średniej półki utrzymać płynną liczbę klatek na sekundę w rozdzielczościach 1440p i 4K bez przeciążania bufora pamięci graficznej.

Jeśli szukasz najlepszej karty graficznej do gier na PC w rozdzielczościach 1080p i 1440p w grze GTA 6 i rozważasz modele z serii NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) lub AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB), zyskasz pewność, że Twój zestaw będzie miał wystarczającą rezerwę pamięci oraz obsługę skalowania rozdzielczości.

Dlaczego wymagania są tak wysokie

Wysokie przewidywane wymagania systemowe GTA 6 na PC wynikają z wymagających aktualizacji silnika RAGE 9:

Gęstość i symulacja sztucznej inteligencji Konfiguracje obciążające pamięć, związane z symulacją, silnie obciążają wielordzeniowe procesory podczas złożonych interakcji w mieście. Infrastruktura oświetleniowa Zaawansowane globalne oświetlenie z wykorzystaniem ray tracingu oraz tablice odbicia wymagają dużej mocy procesora graficznego zarówno w rozdzielczościach natywnych, jak i skalowanych. Strumieniowanie zasobów Płynne działanie pętli strumieniowania zasobów wymaga prędkości dysków SSD NVMe; mechaniczne dyski HDD powodują poważne zacięcia. Obciążenie termiczne systemu Wymagania dotyczące stałej wydajności sprawiają, że komponenty zbliżają się do parametrów termicznego dławienia sprzętu, co sprawia, że chłodzenie ma kluczowe znaczenie.

GTA 6 jest w znacznym stopniu ograniczone przez procesor ze względu na wymagania silnika gry. Starsze czterordzeniowe procesory będą miały trudności na ruchliwych ulicach miasta. Przejście na procesory z wydajną pamięcią podręczną, takie jak seria AMD X3D, zapewni większy wzrost wydajności niż poleganie wyłącznie na mocy procesora graficznego.

Specyfikacje GTA 6 na PC w porównaniu ze sprzętem PS5 i Xbox

Najlepszym sposobem na przewidzenie wymagań sprzętowych GTA 6 na PC jest wyjście od sprzętu, który już możemy zmierzyć. Rzućmy okiem na to, co kryje się wewnątrz konsol obecnej generacji:

PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S Procesor 8 rdzeni AMD Zen 2 o częstotliwości do 3,5 GHz 8x AMD Zen 2 z częstotliwością do 3,85 GHz 8 rdzeni AMD Zen 2 o częstotliwości 3,8 GHz (3,66 GHz w trybie SMT) 8x AMD Zen 2 @ 3,6 GHz (3,4 GHz w trybie SMT) Architektura GPU AMD RDNA 2 Niestandardowa RDNA 2/3 (z ray tracingiem RDNA 4) AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 Wydajność procesora graficznego ~10,28 TFLOPs ~16,7 TFLOP (lub 33,5 TFLOP w trybie podwójnego wydawania instrukcji) 12,15 TFLOP ~4,0 TFLOP Pamięć 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6

TFLOP to przybliżona miara surowej przepustowości graficznej, więc im większa wartość, tym większa szybkość. Pod względem surowej mocy obliczeniowej procesora graficznego specyfikacje te plasują konsole gdzieś pomiędzy kartami RTX 2070 Super a RTX 3060 Ti.

Jednak firma Rockstar nie przenosi specyfikacji konsolowych wprost na komputery PC, co jest kluczem do prawidłowej interpretacji wymagań GTA 6 na PC. Sprzęt konsolowy wyznacza podstawowy poziom, na którym opiera się projekt gry, ale wersja na PC musi działać na tysiącach różnych kombinacji sprzętowych, zapewniając jednocześnie wyższą rozdzielczość, wyższą liczbę klatek na sekundę oraz dodatkowe funkcje wizualne. Oznacza to, że minimalne wymagania na PC będą wyższe niż wymagania sprzętowe konsoli, a nie na tym samym poziomie.

Warto przyjrzeć się, na jaką grupę docelową faktycznie skierowana jest każda z konsol:

PS5 (wersja podstawowa): Około 1440p przy 30 klatkach na sekundę z globalnym oświetleniem opartym na ray tracingu, zgodnie z analizą zwiastuna przeprowadzoną przez Digital Foundry.

Około 1440p przy 30 klatkach na sekundę z globalnym oświetleniem opartym na ray tracingu, zgodnie z analizą zwiastuna przeprowadzoną przez Digital Foundry. PS5 Pro: Ulepszone śledzenie promieni i wyższa wierność wizualna dzięki PSSR, z dążeniem do uzyskania ostrzejszego obrazu przy 30 klatkach na sekundę (lub 40 klatkach na sekundę) zamiast 60 klatek na sekundę ze względu na ograniczenia procesora.

Ulepszone śledzenie promieni i wyższa wierność wizualna dzięki PSSR, z dążeniem do uzyskania ostrzejszego obrazu przy 30 klatkach na sekundę (lub 40 klatkach na sekundę) zamiast 60 klatek na sekundę ze względu na ograniczenia procesora. Xbox Series X: Mniej więcej ten sam poziom co podstawowa wersja PS5.

Mniej więcej ten sam poziom co podstawowa wersja PS5. Xbox Series S: Znaczne kompromisy, prawdopodobnie 720p z ograniczonym lub wyłączonym ray tracingiem. 8 GB pamięci dostępnej dla gier to absolutne minimum, które Rockstar musi osiągnąć.

Porównajmy to z prognozami, a wszystko nabiera sensu. Jeśli PS5 osiąga 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p na karcie graficznej klasy RTX 2070 Super, to komputer dążący do 60 klatek na sekundę nawet w rozdzielczości 1080p potrzebuje zauważalnie większego zapasu mocy, co jest właśnie powodem, dla którego analitycy ze społeczności szacują praktyczne minimum 60 klatek na sekundę na poziomie karty RTX 3060 Ti lub RTX 3070.

Z zwiastunów wynika jeszcze jedna rzecz: globalne oświetlenie z ray tracingiem wygląda na kluczowy element wizualny GTA 6, a nie opcję, którą można wyłączyć, i analiza Digital Foundry potwierdza to samo. Ten jeden wybór projektowy podnosi poprzeczkę dla kart graficznych wyżej niż zwykle.

Jeśli prześledzimy kolejno wszystkie gry z serii GTA, zauważymy, że każda generacja stawiała przed sprzętem komputerowym większe wymagania niż poprzednia, a kolejna część serii najprawdopodobniej utrzyma tę tendencję.

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Wymagania systemowe GTA 6 na PC w porównaniu z RDR2 i CP2077

Jeśli chcesz zorientować się na oko, najszybszym sposobem na ocenę wydajności swojego sprzętu jest porównanie go z dwiema grami, w które możesz grać już dziś. Na podstawie tego, jak Twój komputer radzi sobie z Red Dead Redemption 2 i Cyberpunk 2077, oto przybliżony poziom wydajności, jakiego możesz się spodziewać w przypadku GTA 6.

Red Dead Redemption 2: Najbliższy punkt odniesienia od Rockstar

Red Dead Redemption 2 jest najlepszym punktem odniesienia, ponieważ pochodzi od samej firmy Rockstar. Gra działa na silniku RAGE 8; GTA 6 działa na silniku RAGE 9 – tej samej filozofii projektowej, która jednak musi obsłużyć znacznie większe obciążenie ze względu na około czterokrotnie większą gęstość roślinności, większą mapę oraz globalne oświetlenie w czasie rzeczywistym.

Dla porównania, oficjalne minimalne wymagania Red Dead Redemption 2 na PC to karta GTX 770 2 GB, procesor i5-2500K, 8 GB pamięci RAM i 150 GB miejsca na dysku. Są to podzespoły z 2013 roku, co przypomina, że Rockstar zazwyczaj ustala dość łagodne minimalne wymagania.

Wymagania minimalne dla GTA 6 będą znacznie wyższe, co wynika ze wzrostu złożoności silnika. Należy również pamiętać o precedensie dotyczącym 150 GB miejsca na dysku: biorąc pod uwagę ogólny rozmiar gry Grand Theft Auto 6 i zajmowaną przestrzeń dyskową, tytuł ten prawdopodobnie będzie wymagał co najmniej 150–200 GB, a ilość ta tylko wzrośnie wraz z pojawieniem się treści online.

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Cyberpunk 2077: branżowy wzór dla wielopoziomowych wymagań sprzętowych

Cyberpunk 2077 ma znaczenie z innego powodu. Zaktualizowana lista wymagań technicznych CD Projekt Red rozdziela poziomy bez ray tracingu od tych z ray tracingiem, wymaga dysku SSD i rezygnuje z obsługi dysków twardych. Jest to najjaśniejszy wzór tego, jak prawdopodobnie będą wyglądały wymagania techniczne GTA 6.

Ważna lekcja dla Twojego portfela: ray tracing mniej więcej podwaja wymagania dotyczące karty graficznej przy tej samej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę. Ponieważ w GTA 6 oświetlenie oparte na ray tracingu jest tak głęboko zintegrowane z grą, ten podział będzie miał ogromne znaczenie, gdy pojawią się oficjalne wymagania sprzętowe.

Przydatnym wglądem jest również skala pamięci VRAM w grze Cyberpunk 2077:

minimum 6 GB bez ray tracingu

8 GB zalecane bez ray tracingu

12 GB dla ustawień ultra

16 GB dla trybu „overdrive” z ray tracingiem

GTA 6 prawdopodobnie będzie miało podobne wymagania. Ponieważ zalecany poziom dla Cyberpunk 2077 (karta RTX 2060 Super lub RX 5700 XT dla rozdzielczości 1080p/60 klatek na sekundę przy wysokich ustawieniach) plasuje się o jeden stopień poniżej tego, czego będzie wymagało GTA 6, można bezpiecznie założyć, że do uzyskania porównywalnych 60 klatek na sekundę potrzebna będzie karta z co najmniej klasy RTX 3060 Ti lub RTX 4060 Ti.

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Kiedy gra GTA 6 pojawi się na PC? Realistyczny harmonogram

Gra Grand Theft Auto VI ukaże się 19 listopada 2026 r. na PS5 i Xbox Series X|S. Wersja na PC nie zostanie uwzględniona w początkowym terminie premiery ze względu na rozłożony w czasie harmonogram wydawania gier przez Rockstar, zgodnie z którym najpierw pojawiają się wersje na konsolach. Dyrektor generalny Take-Two, Strauss Zelnick, podkreślił, że premiery najpierw na konsolach pozwalają zmaksymalizować zasięg w dniu premiery wśród ugruntowanych grup graczy.

Zauważył również, że rynek gier na PC w stylu konsolowym rozwija się i że „praktycznie wszystkie nasze hity z czasem trafiają na wszystkie platformy”. To niemal równoznaczne z potwierdzeniem wydania na PC, choć bez podania konkretnej daty. Gdy Rockstar ogłosi port, należy spodziewać się, że oficjalne wymagania systemowe GTA 6 na PC zostaną opublikowane na kilka tygodni lub miesięcy przed datą premiery.

Historia dostarcza wiarygodnych wskazówek co do czasu oczekiwania. Grand Theft Auto V trafiło na PC 19 miesięcy po premierze na konsolach, natomiast Red Dead Redemption 2 – po około 13 miesiącach. Biorąc pod uwagę te wzorce, wersja na PC pojawi się prawdopodobnie między końcem 2027 r. a połową 2028 r.

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Czy warto już teraz zmodernizować komputer pod kątem gry GTA 6?

Odpowiedź zależy od tego, w jakim stanie jest obecnie twój komputer.

Jeśli Twój komputer ma ponad 5–6 lat: zmodernizuj go niezależnie od GTA 6. Większość obecnych gier z dużym budżetem już teraz wykracza poza możliwości starszego sprzętu, a konfiguracja klasy średniej z 2024 lub 2025 roku dobrze obsłuży całą Twoją bibliotekę gier, a jednocześnie zapewni Ci odpowiednie przygotowanie do GTA 6 w przyszłości.

zmodernizuj go niezależnie od GTA 6. Większość obecnych gier z dużym budżetem już teraz wykracza poza możliwości starszego sprzętu, a konfiguracja klasy średniej z 2024 lub 2025 roku dobrze obsłuży całą Twoją bibliotekę gier, a jednocześnie zapewni Ci odpowiednie przygotowanie do GTA 6 w przyszłości. Jeśli masz obecnie komputer ze średniej półki (RTX 3060–RTX 4060 Ti lub odpowiednik AMD): poczekaj. Biorąc pod uwagę przewidywane wymagania, sprzęt z tej półki powinien spełniać lub przewyższać minimalne wymagania GTA 6. Wydając pieniądze teraz, zanim pojawią się oficjalne dane, ryzykujesz zakupem części, których nie potrzebujesz. Poczekaj na ogłoszenie dotyczące wersji na PC.

poczekaj. Biorąc pod uwagę przewidywane wymagania, sprzęt z tej półki powinien spełniać lub przewyższać minimalne wymagania GTA 6. Wydając pieniądze teraz, zanim pojawią się oficjalne dane, ryzykujesz zakupem części, których nie potrzebujesz. Poczekaj na ogłoszenie dotyczące wersji na PC. Jeśli i tak planujesz nową konfigurację: buduj z rozwagą, a nie pod wpływem impulsu. Ustal priorytety w następującej kolejności: SSD NVMe, 32 GB pamięci RAM, 8-rdzeniowy procesor z dużą pamięcią podręczną oraz karta graficzna klasy RTX 4070 lub RX 7800 XT albo lepsza. Taka konfiguracja z nawiązką spełni wymagania, które Rockstar ostatecznie określi jako „zalecane”.

buduj z rozwagą, a nie pod wpływem impulsu. Ustal priorytety w następującej kolejności: SSD NVMe, 32 GB pamięci RAM, 8-rdzeniowy procesor z dużą pamięcią podręczną oraz karta graficzna klasy RTX 4070 lub RX 7800 XT albo lepsza. Taka konfiguracja z nawiązką spełni wymagania, które Rockstar ostatecznie określi jako „zalecane”. Jeśli nadal korzystasz z dysku twardego: to jedyna modernizacja, którą warto przeprowadzić już dziś, bez względu na wszystko. Nowoczesne gry z otwartym światem coraz częściej wymagają prędkości na poziomie dysku SSD, a GTA 6 prawie na pewno będzie jedną z nich. Dysk SSD NVMe poprawia ładowanie i strumieniowanie wszystkich gier, w które już grasz.

Warto też wiedzieć, że technologie skalowania DLSS 4 i FSR 4 osiągnęły już taki poziom zaawansowania, że karty ze średniej półki mogą osiągać wyniki ponad swoje możliwości w rozdzielczości 1440p. Włącz funkcję Frame Generation, która wstawia klatki wygenerowane przez sztuczną inteligencję pomiędzy prawdziwymi, a to nieco zmniejszy pilną potrzebę modernizacji karty graficznej, jeśli Twoim celem jest rozdzielczość 1440p przy 60 klatkach na sekundę.

Podczas modernizacji pamiętaj, że jedynym wiarygodnym przewodnikiem będą oficjalne wymagania sprzętowe GTA 6 na PC, więc ta strona zostanie zaktualizowana, gdy tylko te wymagania zostaną opublikowane. W międzyczasie, jeśli nie chcesz czekać i chcesz zagrać w tę grę na konsolach w dniu premiery, możesz zapewnić sobie egzemplarz Grand Theft Auto VI w konkurencyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Eneba.

Krajobraz gier komputerowych w 2026 roku: gdzie znajduje się większość graczy

Ankieta sprzętowa Steam z czerwca 2026 r. stanowi najlepszy dostępny obraz tego, na jakich komputerach faktycznie grają użytkownicy, i doskonale ilustruje wymagania systemowe GTA 6 w 2026 r.

Karta graficzna RTX 4060 w laptopie (4,02%)



RTX 3060 (3,88%)



RTX 4060 w komputerze stacjonarnym (3,65%)



RTX 5070 (3,29%)



RTX 3050 (3,23%) Pamięć RAM 16 GB (41,57%)



32 GB (36,79%) Procesor 6-rdzeniowy (27,64%)



8-rdzeniowy (27,47%) System operacyjny Windows 11 (70,44%)



Windows 10 (23,56%) Rozdzielczość 1080p (51,12%)



1440p (21,44%) Pamięć graficzna 8 GB (25,64%)



16 GB (24,50%)



12 GB (13,01%)

Typowy gracz korzystający ze Steam w połowie 2026 roku będzie miał komputer z 6- lub 8-rdzeniowym procesorem, 16 lub 32 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną klasy RTX 3060 lub RTX 4060. W porównaniu z przewidywanymi specyfikacjami mieści się to w przedziale od minimalnych do zalecanych wymagań: nie pozostaje w tyle, ale nie ma gwarancji, że w dniu premiery będzie można cieszyć się grą na maksymalnych ustawieniach bez konieczności obniżenia niektórych parametrów.

Warto również zwrócić uwagę na AMD, którego udział w rynku kart graficznych wzrósł do około 19% z poziomu 10,6%, a modele RX 9070 XT i RX 9060 XT wyróżniają się jako bardzo atrakcyjne propozycje pod względem stosunku ceny do jakości. Jeśli posiadasz kartę RTX 4060 i interesuje Cię 8 GB pamięci VRAM, to wystarczy ona do gry w rozdzielczości 1080p na średnich ustawieniach z wyłączonym ray tracingiem, ale 12 GB lub więcej to bezpieczniejszy wybór dla rozdzielczości 1440p lub przy włączonym ray tracingu.

Jeśli zadajesz sobie pytanie: „Czy mój laptop do gier poradzi sobie z GTA 6?”, odpowiedź sprowadza się do dławienia termicznego i pamięci VRAM. Karta graficzna RTX 4060 w laptopie poradzi sobie z rozdzielczością 1080p przy średnich ustawieniach, ale wyższe rozdzielczości będą wymagały agresywnego skalowania.

Gotowy do gry w GTA 6? Oto aktualna sytuacja

Podsumujmy wszystko, co do tej pory wiemy o GTA 6 i wymaganiach systemowych tej gry:

Na dzień lipca 2026 r. nie istnieją żadne oficjalne wymagania systemowe dla gry GTA 6 na PC. Każda strona internetowa podająca inne informacje przedstawia jedynie szacunkowe dane.

Przewidywane minimalne wymagania skupiają się na karcie graficznej klasy RTX 2060 lub RX 6600, nowoczesnym 6-rdzeniowym procesorze, 16 GB pamięci RAM oraz SSD o pojemności 150 GB lub większej.

Przewidywane zalecane wymagania obejmują kartę graficzną klasy RTX 4070 lub RX 7800 XT, 32 GB pamięci RAM oraz SSD NVMe czwartej generacji.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia firmy Rockstar, realistyczną datą premiery wersji na PC jest okres od 2027 do 2028 roku.

Moc procesora i prędkość SSD to dwa najbardziej niedoceniane elementy układanki w silniku Rockstar.

Bądź na bieżąco, dodając do zakładek zarówno tę stronę, jak i oficjalną stronę pomocy technicznej Rockstar Games. To właśnie tam pojawią się rzeczywiste wymagania sprzętowe dla PC po ogłoszeniu portu, tak samo jak miało to miejsce w przypadku „Red Dead Redemption 2””.

A jeśli nie chcesz siedzieć z założonymi rękami, możesz zapewnić sobie kopię Grand Theft Auto VI za pośrednictwem serwisu Eneba w konkurencyjnej cenie i grać na konsoli, podczas gdy Twój komputer będzie przygotowywany do przyszłej wersji na PC.

Wszystkie pozostałe aktualności dotyczące GTA 6 w miarę zbliżania się premiery na PC znajdziesz w naszym centrum informacyjnym poświęconym tej grze.

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