16 najlepszych gier VR na PC zapewniających niezrównane wrażenia immersyjne w 2026 roku

Najlepsze gry VR na PC zacierają granicę między fantazją a rzeczywistością. Nie chodzi już o obserwowanie ruchów postaci – chodzi o to, by stać się jedną z nich. W ciągu ostatnich kilku lat liczba gier VR na PC rosła w zawrotnym tempie, a wraz z nią podnosiła się ich jakość.

VR na PC nie jest już traktowany jako zwykła sztuczka. Największe studia tworzą obecnie pełnometrażowe gry, od samego początku mając na uwadze wirtualną rzeczywistość. Nie brakuje doświadczeń VR, ale jakość nadal ma znaczenie. Na tej liście znajdziesz gry, które wykraczają poza początkowy efekt „wow” – tytuły, do których gracze wracają długo po pierwszej sesji.

Nasze najlepsze propozycje gier VR na PC

VR przeszło długą drogę od prostych prezentacji technologicznych i krótkich eksperymentów. To, co kiedyś wydawało się jedynie weryfikacją koncepcji, teraz wygląda jak pełnoprawne tytuły oferujące wiele godzin satysfakcjonującej rozgrywki. Przetestowaliśmy szeroki wachlarz tytułów, aby sprawdzić, które z nich naprawdę wykorzystują pełen potencjał VR. Wyróżniło się pięć gier:

1 No Man’s Sky 2016 W tej grze możesz eksplorować przestrzeń kosmiczną. Zbierasz surowce i budujesz placówki w świecie, który rozszerza się wraz z każdą aktualizacją! Buy now 2 Fallout 4 VR 2017 Jest to pełnoprawna gra RPG przeprojektowana z myślą o rzeczywistości wirtualnej. Gra przenosi gracza do postapokaliptycznego świata, w którym każdy wybór ma wpływ na wynik rozgrywki. Buy now 3 The Walking Dead: Saints & Sinners 2020 Jest to gra VR z gatunku survival, w której gracz trafia w sam środek ruin Nowego Orleanu. Została stworzona z myślą o wielokrotnym przechodzeniu, oferuje wiele zakończeń i mnóstwo elementów do odkrycia. Buy now

Nie są to po prostu świetne gry „dla VR”; są to świetne gry same w sobie. A jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tym gatunkiem i przechodzisz z gier „płaskich”, poniżej znajdziesz o wiele więcej propozycji w pełnej liście.

16 najlepszych gier VR na PC, które pozwolą Ci doświadczyć grania jak nigdy dotąd

Uwaga: gry z tej listy nie prowadzą cię za rękę! Nie tylko grasz – w zasadzie to ty przejmujesz kontrolę. Dlatego każde działanie ma znaczenie. Jeśli popełnisz błąd, nie będziesz miał komu zrzucić winy poza sobą samym. Ale jeśli ci się uda, satysfakcja jest niesamowita!

1. No Man’s Sky [Najlepsza gra VR na PC z otwartym światem]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, macOS, iPadOS Rok wydania 2016 (oryginał) Twórca/twórcy Hello Games Średni czas gry 50–100+ godzin (niekończąca się gra typu sandbox) Unikalne cechy Wszechświat generowany proceduralnie, immersja VR w skali planetarnej

No Man’s Sky oddaje ci wszechświat i mówi: „Idź i zobacz, co tam jest”. A w VR ta wolność wydaje się jeszcze bardziej PRAWDZIWA! Wychodzisz ze statku, lądujesz na obcej planecie i zaczynasz zastanawiać się, jak przetrwać. Na początku panuje cisza, ale potem w oddali coś się porusza. Wtedy budzi się ciekawość.

W grze nie ma z góry ustalonych ścieżek. Możesz robić, co chcesz, budować gdziekolwiek się znajdziesz, zbierać potrzebne zasoby i tak dalej. Potem możesz wyruszyć do kolejnej galaktyki. Gra „No Man’s Sky” często pojawia się w zestawieniach najlepszych gier VR na PC i jest częstym punktem odniesienia w listach gier podobnych do „No Man’s Sky”.

Wraz z każdą większą aktualizacją gra przyciąga coraz więcej graczy. W połowie 2025 roku platforma Steam odnotowywała blisko 10 000 aktywnych użytkowników dziennie, a liczba ta gwałtownie wzrastała przy każdej premierze nowej zawartości. No Man’s Sky zaczynało jako projekt poboczny, ale z czasem stało się jedną z największych gier w rzeczywistości wirtualnej.

Nawet po kilkuset godzinach gry nadal będziesz mieć wrażenie, że jest jeszcze wiele do odkrycia. Nowe biomy, ruiny obcych cywilizacji czy tajemnicza fabuła – gra pobudza ciekawość na każdym kroku. Również poczucie ogromu nie słabnie. Za każdym razem, gdy wylatujesz na orbitę, czujesz się, jakbyś odniósł małe zwycięstwo! A co najlepsze? Gra jest obecnie w promocji!

Nasza ocena: No Man’s Sky to najlepsza gra typu sandbox dla odkrywców VR. Jeśli szukasz wszechświata, który nieustannie się rozszerza i nigdy nie przestaje zaskakiwać, to właśnie to.

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2. Fallout 4 [Najlepsza gra RPG VR na PC]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2017 (wersja VR) Twórca/twórcy Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Średni czas gry 30–50 godzin (fabularna), ponad 100 godzin (dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry) Unikalne cechy W pełni otwarta gra RPG w rzeczywistości wirtualnej (VR) z rozgałęzionymi wyborami fabularnymi

Fallout 4 VR przenosi całą rozgrywkę dla jednego gracza do świata wirtualnej rzeczywistości. Nie jest to spin-off ani projekt poboczny. Otrzymujesz kompletną mapę i wszystkie systemy, które zapewniły sukces oryginalnej grze! Od momentu premiery gra przyniosła ponad 4,5 miliona dolarów przychodu i nadal cieszy się stałą popularnością na platformie Steam.

Gra opowiada o walce o przetrwanie. Spośród wszystkich legendarnych gier z serii Fallout jest to jedyna, która pozwala ci żyć w tym świecie bezpośrednio w goglach VR. Gdy wkroczysz do Fallout 4 VR, wcielisz się w rolę Jedynego Ocalałego – rodzica, który wychodzi z Krypty 111 po niszczycielskiej wojnie nuklearnej.

Następnie rozpoczyna się podróż po rozległym otwartym świecie przez postapokaliptyczne ruiny Bostonu, znanego również jako „Wspólnota Narodów”. Wszystkie systemy, które sprawiają, że Fallout jest tym, czym jest , są obecne w Fallout 4. Teraz jednak wydają się bardziej namacalne! Pustkowie nie sprawia wrażenia zwykłej scenerii.

Odkrywasz ją krok po kroku. Spacerując po opuszczonych ulicach, dostrzegasz drobne szczegóły, które giną w płaskiej rozgrywce. Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko krótkich sesji gry, jest to jedna z niewielu naprawdę świetnych gier survivalowych na PC, która faktycznie oferuje rozgrywkę RPG. Ma oczywiście swoje wady, ale skala i ambicja nadal robią wrażenie. Nie przegap wyprzedaży i kup Fallout 4 w znacznie obniżonej cenie.

Nasza ocena: Fallout 4 VR zapewnia pełnowymiarowe doświadczenie RPG, z którym niewiele gier VR może się równać. Jest ambitna, wciągająca i warta każdej godziny spędzonej na pustkowiach.

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3. The Walking Dead: Święci i grzesznicy [Najlepszy survival horror VR na PC]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Oculus Rift, PC, PlayStation VR, Oculus Quest, PICO 4, Meta Quest 3 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Skydance Interactive Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Unikalne cechy Horror survivalowy osadzony w uniwersum The Walking Dead, mechanika permadeath

The Walking Dead: Święci i grzesznicy to wyjątkowa gra survival horror w wirtualnej rzeczywistości, której akcja toczy się w nawiedzonych ruinach Nowego Orleanu. W tym świecie wcielasz się w postać „Turysty” – kogoś bez żadnych więzi, kto ma wszystko do stracenia. Twoim celem jest odnalezienie „Rezerwy” – ukrytego bunkra, który może być ostatnią szansą na przetrwanie. Pamiętaj jednak, że znalezienie go zajmie znacznie więcej niż kilka sekund.

Święci i grzesznicy zasłużyło na miejsce na liście najlepszych gier o zombie dzięki ponad 1,1 milionowi graczy i 86-procentowej ocenie na Steamie. Walka oparta na fizyce oraz rozgałęziające się wybory sprawiają, że to coś więcej niż tylko kolejna strzelanka z nieumarłymi.

Poza tym tym, co odróżnia tę grę od innych gier o zombie, jest sposób, w jaki fabuła dostosowuje się do twoich decyzji. Czy będziesz zabijać, by przetrwać, czy też będziesz chronić innych, narażając się na niebezpieczeństwo? Tutaj nie ma czarno-białej moralności! Są tylko trudne decyzje i jeszcze trudniejsze konsekwencje.

Święci i grzesznicy działa najlepiej na niezawodnym sprzęcie, więc warto połączyć ją z jednym z najlepszych zestawów VR z listy. Projekt interakcji w grze wykorzystuje możliwości VR do granic możliwości. Dzięki temu naprawdę zapominasz, że trzymasz w rękach kontrolery. Ogólnie rzecz biorąc, poczucie obecności w tej grze jest niezrównane, podobnie jak jej cena na Eneba.

Nasza ocena: „Święci i grzesznicy” wyznacza nowy standard w gatunku survival horrorów VR. Napięcie, wybory i walka wręcz sprawiają, że jest to doświadczenie, którego nie zapomnisz.

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4. Marzenia kogoś innego [Najlepsze narracyjne doświadczenie VR na PC]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Starward Studios Średni czas rozgrywki 3–5 godzin Unikalne cechy Surrealistyczne krajobrazy rodem ze snów, eksploracja fabularna, klimatyczna narracja

Gra „Marzenia kogoś innego” przenosi cię do świata, który nie podlega prawom rzeczywistości. Przemierzasz zmieniające się krajobrazy snów, z których każdy jest dziwniejszy od poprzedniego. Gra nie naciska na ciebie walką ani limitami czasowymi. Zamiast tego pozwala ci wędrować, obserwować i składać w całość opowieść przedstawioną za pomocą obrazów i atmosfery.

Otoczenie sprawia wrażenie, jakbyś spacerował po czyjejś podświadomości. W jednej chwili jesteś w cichym, spowitym mgłą lesie; w następnej stoisz w środku rozdrobnionego wspomnienia, które wymyka się grawitacji. Grafika skłania się ku surrealizmowi, a VR sprawia, że to uczucie dezorientacji wydaje się zamierzone, a nie dezorientujące.

To, co wyróżnia „Marzenia kogoś innego”, to sposób, w jaki wykorzystuje VR do wywołania emocji, a nie akcji. Nie walczysz z przeciwnikami ani nie rozwiązujesz skomplikowanych zagadek. Doświadczasz czegoś bliższego interaktywnej sztuce. To rodzaj gry, która pozostaje w pamięci nawet po zdjęciu gogli.

Dla graczy, którzy lubią spokojniejsze, skłaniające do refleksji doświadczenia VR, ta gra powinna znaleźć się na waszej liście. Doskonale wpisuje się w grono takich tytułów jak „Red Matter” i „Moss” dla tych, którzy przedkładają atmosferę nad adrenalinę.

Nasza ocena: „Marzenia kogoś innego” to VR jako sztuka interaktywna. Jeśli cenisz atmosferę i emocjonalną narrację bardziej niż akcję, ta gra pozostanie w Twojej pamięci na długo po zdjęciu gogli.

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5. Boneworks [Najlepsza gra typu sandbox z fizyką w VR na PC]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Poziom stresu: zero Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Unikalne cechy Realistyczna fizyka, manipulacja obiektami

W momencie premiery gra Boneworks wywarła ogromne wrażenie. W pierwszym tygodniu zarobiła 3 miliony dolarów i przekroczyła próg 100 000 sprzedanych egzemplarzy szybciej niż jakikolwiek inny tytuł VR przed nią. Gra jest dostępna już od lat, ale ludzie wciąż o niej mówią. Co miesiąc gra notuje miliony wyświetleń. To wiele mówi o jej trwałości.

Wcielasz się w Arthura Forda, zbuntowanego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa, który jest w trakcie ucieczki. Świat, w którym utknąłeś, działa na systemie o nazwie Myth OS, a coś w nim najwyraźniej poszło nie tak. Twoim zadaniem nie jest tylko przetrwanie. Musisz poskładać do kupy, co naprawdę dzieje się z systemem i dlaczego się rozpada.

Im dalej się posuwasz, tym robi się dziwniej. Każdy poziom rzuca ci nowe wyzwania, od łamigłówek opartych na fizyce po intensywne strzelaniny. To sprawia, że gra wyróżnia się zarówno wśród najlepszych gier VR, jak i najbardziej zapadających w pamięć strzelanek na PC.

Gra w pełni wykorzystuje możliwości VR. Nie oglądasz akcji ani nie naciskasz przycisku, by w nią wkroczyć. Jesteś w samym środku, odczuwając ciężar każdego ruchu. Gra szczegółowo śledzi twoje ruchy, więc jeśli zamachniesz się kijem zbyt wolno, uderzenie nie będzie mocne. Taki poziom fizycznego sprzężenia zwrotnego sprawia, że nawet proste czynności wydają się intensywne.

Nasza ocena: „Boneworks” na nowo zdefiniowało, jak może wyglądać walka i interakcja w VR. Jeśli szukasz gry, w której liczy się każdy ruch, to jest to złoty standard.

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6. Red Matter [Najlepsza gra logiczna VR na PC]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, PlayStation VR Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Vertical Robot Średni czas rozgrywki 3–5 godzin Cechy charakterystyczne Tajemnica science fiction, motyw zimnej wojny

Red Matter nie pogania gracza. Przenosi cię do cichej, opuszczonej bazy księżycowej i pozwala, by to atmosfera opowiedziała większość historii. Jesteś agentem wysłanym, by dowiedzieć się, co działo się w zabezpieczonej stacji badawczej.

Zamiast rzucać na ciebie wrogami, gra wciąga cię zagadkami i przerażającymi lokacjami. Interakcja jest namacalna w sposób, którego większość gier VR nie jest w stanie osiągnąć. Nie ograniczasz się tylko do naciskania przycisków; obsługujesz dźwignie, skanujesz urządzenia, przeglądasz panele sterowania i badasz dziwaczne narzędzia.

Tempo gry „Red Matter” jest wolniejsze niż w większości gier z tej listy, ale to właśnie jej służy. Wolniejsze tempo pozwala na pełne zanurzenie się w świecie gry. To poczucie powolności nadaje światu gry głębię. Tylko dzięki temu gra zyskała solidną rzeszę fanów.

Osoby, które wolą śledztwo od akcji, często zaliczają tę grę do najlepszych tytułów niezależnych. Pokazuje ona siłę spokojnych chwil, kiedy świat wokół ciebie wydaje się tak realny. Jeśli lubisz science fiction, mroczną ciszę i drobne szczegóły, które mówią wiele, ta gra powinna znaleźć się na twojej liście pozycji, w które koniecznie musisz zagrać.

Nasza ocena: „Red Matter” udowadnia, że VR nie potrzebuje akcji, by wciągać. Powoli rozwijająca się intryga i zagadki wymagające zmysłu dotyku sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów przemyślanej eksploracji.

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7. Sairento [Najlepsza gra akcji VR na PC]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Mixed Realms Średni czas gry 8–15 godzin (możliwość wielokrotnego grania) Unikalne cechy Bieganie po ścianach, kombinacja katany i broni palnej

Sairento zamienia cię w cyber-ninja, a następnie rzuca cię w sam środek szybkiej walki o wysoką stawkę. Będziesz wykonywać salta w tył w powietrzu, odbijać się od ścian, spowalniać czas w trakcie walki oraz płynnie przełączać się między pistoletami, katana i nożami do rzucania, nie tracąc ani chwili.

Gra działa płynnie na większości systemów VR opartych na komputerach PC. Jednak aby uzyskać najlepsze wrażenia, warto połączyć tę grę z wysokiej jakości monitor ami do gier. Jedną z cech, która wyróżnia Sairento spośród wielu innych gier VR, jest sposób, w jaki gra łączy swobodę poruszania się z walką.

Przez cały czas jesteś w ruchu, ale nigdy nie wydaje się to przytłaczające. Gra reaguje szybko, ale nie jest chaotyczna, co pozwala utrzymać wysokie tempo bez utraty precyzji. Poza tym tym, co naprawdę sprawia, że gracze wracają do tej gry, jest to, jak dobrze radzi sobie ona podczas długich sesji – cecha charakterystyczna najlepszych gier RPG akcji. Sterowanie nie powoduje zmęczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, Sairento to gra, która sprawia, że zapominasz, iż stoisz w swoim pokoju. Oszukuje twój mózg, sprawiając, że czujesz się jak główny bohater filmu o zaawansowanych technologicznie ninja. A kiedy już wykonasz w powietrzu zabójcze cięcie mieczem w zwolnionym tempie, nie będziesz chciał stąd wychodzić! Obecnie można kupić Sairento w najniższej cenie.

Nasza ocena: Sairento sprawia, że czujesz się jak cyber-ninja, a gra nigdy się nie nudzi. Szybka, płynna i dająca nieograniczone możliwości ponownego grania – ta gra została stworzona z myślą o fanach akcji w VR.

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8. GORN [Najlepsza gra VR na PC z walką wręcz]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Oculus Quest, PS5 Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Free Lives, Devolver Digital Średni czas gry 5–10 godzin (niekończąca się walka na arenie) Unikalne cechy Przesadzone walki gladiatorów, przemoc oparta na fizyce

GORN to przezabawny i brutalny symulator gladiatorów w VR, który pozwala zrealizować każdą przesadną fantazję o walce , o której nawet nie wiedziałeś, że ją masz. Zmierzycie się z niezdarnymi, wiotkimi przeciwnikami w czymś, co bardziej przypomina brutalną kreskówkę niż tradycyjną grę walki.

Walki szybko stają się szalone – wymachujesz mieczami, toporami, a nawet kończynami – czymkolwiek uda ci się złapać na czas. Przeciwnicy miotają się w przesadnym zwolnionym tempie przy każdym twoim ciosie. Całość opiera się na fizyce, więc trafisz tylko wtedy, gdy poruszysz rękami z odpowiednią siłą. To wszystko sprawia, że gra jest ulubioną pozycją wśród najlepszych gier VR dla wielu graczy, przeznaczonych dla tych, którzy chcą się pośmiać, spocić i przedrzeć się przez absurdalne, oparte na fizyce bójki.

Jeśli zamachniesz się zbyt delikatnie lub źle wycelujesz, twoja broń odbije się bez wyrządzenia szkody. Ten chaos jest częścią zabawy. Nic nie przebiega zbyt gładko, a to nadaje walkom dziwny, zabawny rytm, który sprawia, że nie wiesz, czego się spodziewać.

Jednak pomimo swojego zabawnego wyglądu, GORN zasłużył sobie na miejsce wśród najlepszych gier walki w VR. Ciągły ruch i chaos angażujący całe ciało sprawiają, że jest to ulubiona gra graczy, którzy chcą się pośmiać, spocić i przedrzeć się przez absurdalne bijatyki oparte na fizyce.

Nasza opinia: GORN to gra absurdalna, brutalna i niesamowicie zabawna. Jeśli chcesz niszczyć różne rzeczy w VR, nie traktując tego zbyt poważnie, to jest to gra dla ciebie.

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9. Beat Saber [Najlepsza gra rytmiczna VR na PC]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Meta Quest Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Beat Games Średni czas gry Gra bez końca (gra rytmiczna) Unikalne cechy Rytmiczne cięcia mieczami z funkcją śledzenia ruchu

Beat Saber to gra rytmiczna w wirtualnej rzeczywistości, która zamienia muzykę w ruch. Uzbrojony w dwa miecze świetlne (jeden czerwony, jeden niebieski), przecinasz oznaczone kolorami bloki, które lecą w twoim kierunku w rytm dudniących beatów i pulsujących utworów. Każdy blok odpowiada kierunkowi i kolorowi twoich mieczy. Nie chodzi więc tylko o trafianie w nuty, ale o precyzyjne poruszanie się.

Dodaj do tego przeszkody, których musisz unikać, a w grę wchodzi całe twoje ciało. Gra jest szybka, wymaga aktywności fizycznej i łatwo stracić poczucie czasu, gdy już wpadniesz w rytm. Początki są łatwe, jednak jeśli podkręcisz poziom trudności, będziesz machać mieczami jak szalony.

Nawet pięć lat po premierze gra nieustannie plasuje się na szczycie list przebojów VR, a do tej pory sprzedano ponad 6 milionów egzemplarzy (według danych UC Berkeley – Graphics). Możliwość tworzenia własnych tras oraz regularne aktualizacje od twórców sprawiają, że gra wciąż wydaje się świeża.

Gra obsługuje szeroki wachlarz gatunków muzycznych, od elektroniki i popu po rock i hip-hop. Grafika jest przejrzysta, a jasna, neonowa stylistyka dobrze prezentuje się na różnych zestawach VR. Dzięki pojedynkom online, imprezowym rywalizacjom i niestandardowym tabelom wyników gra zasługuje również na miejsce wśród najlepszych gier wieloosobowych dostępnych obecnie na zestawy VR.

Nasza ocena: Beat Saber to najbardziej wciągający trening w VR. Łatwa do opanowania, od której nie można się oderwać i która nadal pozostaje królem gier rytmicznych wiele lat po premierze.

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10. Serious Sam VR: Ostatnia nadzieja [Najlepsza strzelanka falowa VR na PC]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Croteam VR, Devolver Digital Średni czas rozgrywki 6–10 godzin Unikalne cechy Strzelanka FPS z walką dwoma broniami, walkami z bossami i potężnymi falami wrogów

Serious Sam VR: Ostatnia nadzieja podkręca poziom chaosu do maksimum. Znajdziesz się w samym środku potężnej inwazji obcych, nie mając chwili na złapanie oddechu. Fale wrogów nie ustają, podobnie jak twoja strzelanina. W jednej chwili walczysz dwoma strzelbami, a w następnej przełączasz się na minigun.

Ta odsłona serii Serious Sam została stworzona z myślą o VR. Nie próbuje więc naśladować tradycyjnej strzelanki. Zamiast tego wykorzystuje VR we właściwy sposób. Walczysz na własnych warunkach, wykorzystując rzeczywiste ruchy i szybkie myślenie. Każda potyczka wydaje się być na włos od porażki, a to właśnie sprawia, że gra tak bardzo wciąga.

W grze, choć pozostajesz w jednym miejscu, nigdy nie stoisz w miejscu. Presja nadchodzi ze wszystkich stron, a każda walka zmusza cię do szybkiej reakcji. Panuje chaos, ale gdy już się w tym odnajdziesz, sterowanie staje się drugą naturą. Gra świetnie sprawdza się również w trybie dwuosobowym, dlatego często wymienia się ją wśród najlepszych gier kooperacyjnych w VR.

Styl graficzny gry skłania się ku szaleństwu. Eksplozje malują niebo, a wrogowie rozpadają się w feerii barw. Otoczenie przypomina gorączkowy sen rodem z gier zręcznościowych. A wszystko to składa się na charakterystyczną energię serii Serious Sam: głośną, nieustępliwą i szalenie zabawną!

Nasza ocena: „Serious Sam VR” dostarcza dokładnie to, co obiecuje: nieustanny chaos i akcję bez przerwy. Jeśli chcesz poczuć się jak jednoosobowa armia, to jest twoje pole bitwy.

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11. Hellblade: Senua’s Sacrifice VR [Najlepsze psychologiczne doświadczenie VR na PC]

Nasza ocena 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2018 (wersja VR) Twórca/twórcy Ninja Theory Średni czas rozgrywki 7–8 godzin Unikalne cechy Kinowa akcja, motywy psychologiczne

Hellblade: Senua's Sacrifice VR to psychologiczna gra akcji i przygody, która wciąga gracza w rozdarty umysł głównej bohaterki. Gra została opracowana we współpracy z neurobiologami oraz osobami doświadczającymi psychozy. Ta współpraca nadaje autentyczności przedstawieniu choroby psychicznej.

W rzeczywistości wirtualnej ten świat wydaje się niepokojąco bliski. Gra toczy się z perspektywy trzeciej osoby. Jednak system śledzenia ruchu gogli i niesamowity dźwięk przestrzenny wciągają cię w akcję. Każdy szept, każda halucynacja podkradają się do ciebie, jakby były tuż za twoimi plecami. Nie ma tu tanich efektów zaskoczenia. Strach narasta powoli i ma charakter psychologiczny!

Gra pojawiła się w rzeczywistości wirtualnej już w 2018 roku i od tamtej pory przyciągnęła miliony graczy. Jednak liczby nie oddają całego obrazu. To, co pozostaje w pamięci graczy, to emocjonalny ładunek. Jest to przejmująca podróż w głąb traumy, straty i psychozy, która dzięki rzeczywistości wirtualnej staje się brutalnie intymna.

Dla osób zainteresowanych narracyjnymi grami VR o bardziej dojrzałych tematach ta pozycja wyróżnia się na tle innych. Jest to również silny kandydat do miana jednej z najlepszych gier RPG na PC ze względu na sposób opowiadania historii i skupienie się na postaciach.

Nasza ocena: Hellblade jest przejmująca, piękna i emocjonalnie intensywna. VR sprawia, że przedstawiona w niej psychoza jest niepokojąco realistyczna – w najlepszym możliwym sensie.

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12. Rez Infinite [Najlepsze wrażenia audiowizualne w VR na PC]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Android, Oculus Quest Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Monstar Inc. i Resonair – ulepszają gry Średni czas rozgrywki 2–4 godziny Unikalne cechy Strzelanka oparta na muzyce, psychodeliczna grafika

Rez Infinite łączy muzykę i ruch w sposób, jakiego nie oferuje wiele innych gier VR. Ta kultowa klasyka z początku XXI wieku w swojej wersji VR sprawia wrażenie, jakby tętniła życiem wokół gracza i przenosi go w sam środek akcji.

Lecisz przez abstrakcyjne, pulsujące środowiska, namierzając cele i strzelając w rytm ścieżki dźwiękowej. Gra nie opiera się na typowej fabule. Zamiast tego buduje atmosferę za pomocą dźwięku i ruchu. A gdy grasz na świetnym telewizorze do gier, grafika poza trybem VR również prezentuje się znakomicie.

W miarę postępów w grze muzyka nabiera tempa, napięcie rośnie, a każdy etap wydaje się coraz bardziej żywy. Area X, dodana specjalnie na potrzeby wydania VR, wyróżnia się na tle pozostałych. Zapewnia pełną swobodę ruchu w zakresie 360° oraz bardziej otwartą konstrukcję, która pokazuje, jak bardzo gra ewoluowała.

Dla tych, którzy cenią sobie wizualne opowiadanie historii i nie lubią zbyt dużej ilości tekstu, „Rez Infinite” to doświadczenie, które warto sprawdzić. Na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, ale łatwo dać się jej wciągnąć. Sprawdź obniżoną cenę, jaką Eneba oferuje na „Rez Infinite”.

Nasza ocena: „Rez Infinite” to niezrównane doznanie sensoryczne. Muzyka, ruch i grafika łączą się w coś, co bardziej przypomina podróż niż grę.

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13. Tetris Effect [Najlepsza gra relaksacyjna na PC VR]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Meta Quest Rok wydania 2018 (PS4), 2019 (PC) Twórca/twórcy Monstars Inc. i Resonair ulepszają gry Średni czas rozgrywki Gra bez końca (gra logiczna) Unikalne cechy Mechanika strefowa, medytacyjna rozgrywka

Tetris to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. Prawdopodobnie znasz już jej podstawy: obracaj klocki, usuwaj linie i powtarzaj. Tetris Effect nie tylko odświeża tę formułę. On ją całkowicie zmienia.

Każdy przesuwany element synchronizuje się z muzyką. Każdy usunięty rząd wywołuje wizualne eksplozje. Można śmiało powiedzieć, że Tetris Effect to po części gra logiczna, a po części trans. Załóż gogle VR, a nagle nie tylko grasz. Jesteś w samym środku gry! Gra działa płynnie na niemal każdym przyzwoitym komputerze, a jeśli korzystasz z dobrego laptopa do gier, wygląda i sprawia wrażenie jeszcze bardziej wciągającej zarówno w trybie VR, jak i standardowym.

W artykule opublikowanym w 2015 roku w czasopiśmie „Attention, Perception, & Psychophysics” stwierdzono, że Tetris wywołuje stan skupienia, który może obniżyć poziom stresu i poprawić jasność umysłu. Dzięki VR efekt ten jest spotęgowany. Tworzy stan flow, z którego trudno się wyrwać. W rzeczywistości wielu graczy twierdzi, że pomaga im to się zrelaksować.

Gra uzyskała wynik 89+ w serwisie Metacritic i otrzymała nominacje do tytułu „Gry Roku” od wielu mediów. Jeśli jeszcze w nią nie grałeś, „Tetris Effect” to świetny punkt wyjścia. Dzięki prostszym zasadom i nieskomplikowanej rozgrywce gra jest przystępna dla graczy na każdym poziomie zaawansowania. I na koniec – nie przegap trwającej wyprzedaży „Tetris Effect”.

Nasza ocena: Tetris Effect zamienia klasykę w przejmujące doświadczenie. Gra jest relaksująca, hipnotyzująca i stanowi dowód na to, że prosta rozgrywka wciąż potrafi zachwycić.

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14. SUPERHOT VR [Najlepsza strzelanka czasowa na PC VR]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR Rok wydania 2016 (wersja podstawowa), 2019 (wersja VR) Twórca/twórcy Zespół SUPERHOT Średni czas rozgrywki 2–3 godziny Unikalne cechy Stylizowana grafika, walka w pełnym ruchu

Zamiast nieustannego chaosu, SUPERHOT VR zmusza cię do zwolnienia tempa i przemyślenia każdego ruchu. Czas tutaj płynie tylko wtedy, gdy się poruszasz. A to sprawia, że każda chwila wymaga podjęcia decyzji pod ogromną presją! Kule zawisają w powietrzu. Wszystko zamiera w momencie, gdy ty się zatrzymujesz – nawet ciosy.

To tempo nadaje grze charakter łączący strzelaniny z walką w zwolnionym tempie i szachami. W rzeczywistości wielu graczy twierdzi, że plasuje się ona gdzieś pomiędzy grą akcji a taktyczną, dlatego często pojawia się obok bardziej kreatywnych tytułów w kategorii najlepszych gier strategicznych na PC.

Od czasu premiery w wersji VR gra SUPERHOT zdobyła kilka nagród, w tym tytuł Najlepszej gry VR podczas rozdania nagród DICE Awards 2017. Jest to najlepiej sprzedająca się gra na wszystkich platformach i nadal cieszy się najwyższymi ocenami na Steamie. Jeśli szukasz gry, w której ważniejsze od refleksu są wyczucie czasu i dbałość o szczegóły, trudno o lepszą pozycję niż ta.

Jej oszczędna grafika nie służy wyłącznie estetyce; idzie prosto do sedna. Każdy poziom został zredukowany do surowych szczegółów, dzięki czemu nic nie rozprasza Twojej uwagi. To właśnie ta prostota sprawia, że SUPERHOT VR jest tak wciągająca: surowe napięcie, surowa akcja, zero zbędnych elementów.

Nasza ocena: SUPERHOT VR sprawia, że czujesz się jak gwiazda filmu akcji w zwolnionym tempie. Jej unikalna mechanika czasu zamienia każde starcie w strategiczną łamigłówkę.

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15. Moss [Najlepsza przygoda VR z perspektywy trzeciej osoby na PC]

Nasz wynik 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Oculus Quest Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Polyarc Średni czas rozgrywki 4–6 godzin Unikalne cechy Platforma VR z perspektywą trzeciej osoby, sceneria rodem z bajki

Moss łączy w sobie magię klasycznej bajkowej przygody z realizmem, jaki może zaoferować tylko VR. Nie jest to jednak typowa gra VR. Nie jesteś tu bohaterem, ale pomagasz bohaterce. Quill, dzielna mała myszka, wytycza drogę, a ty jesteś po to, by wspierać ją w każdym wyzwaniu.

Nie stoisz jednak z boku. Jesteś częścią tej historii. Zaglądasz za rogi, przesuwasz elementy otoczenia, a czasem musisz fizycznie pochylić się, by zobaczyć, co będzie dalej.

Dzięki temu eksploracja staje się wspólnym doświadczeniem. Quill dostrzega twoją obecność. Podnosi wzrok, reaguje, a nawet wyciąga łapkę, by uczcić waszą współpracę. Ta więź między graczem a postacią sprawiła, że gra „Moss” uzyskała 94% pozytywnych ocen na platformie Steam i znalazła się wśród najlepszych gier niezależnych.

Dzięki kontynuacji, która rozszerza fabułę i rozgrywkę, „Moss” stał się pozycją obowiązkową dla graczy poszukujących bogatych fabularnie doświadczeń w VR. To świetny punkt wyjścia dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z gogliami VR i odkrywają najlepsze gry VR. Oferuje wystarczająco dużo wyzwań, by utrzymać twoje zaangażowanie, nie wywierając przy tym presji na każdy ruch.

Nasza ocena: „Moss” jest urocza, wzruszająca i idealnie zaprojektowana pod kątem VR. Przygoda Quill udowadnia, że nie musisz być bohaterem, by poczuć się częścią opowieści.

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16. Thumper [Najlepsza gra rytmiczno-akcyjna w VR na PC]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, Stadia Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Drool Średni czas rozgrywki 4–6 godzin Unikalna cecha Rozgrywka oparta na rytmicznej przemocy

Thumper sprawia wrażenie gry rytmicznej uwięzionej w koszmarze. Wcielasz się w chromowanego chrząszcza pędzącego po torze, który wije się przez dziwne, pulsujące światy. Prędkość szybko rośnie, a każda sekunda wymaga błyskawicznego refleksu.

Wygląd i dźwięk gry robią ogromne wrażenie. Grafika jest mroczna i agresywna, z błyskami światła i surrealistycznymi przeciwnikami wyłaniającymi się przed tobą. Nie jest to gra rytmiczna, która zachęca do relaksu. W Thumperze chodzi bardziej o napięcie i przetrwanie niż o taniec w rytm muzyki.

Była to jedna z pierwszych gier rytmicznych, które poważnie podeszły do VR, i nadal znajduje się na listach najlepszych gier na PC ze względu na wyjątkowość tego doświadczenia. Gra nie wymaga obszernych samouczków ani wyszukanej mechaniki, by przyciągnąć uwagę.

W ciągu kilku minut twój umysł dostosowuje się do rytmu, a resztę załatwiają twoje refleksy. Nawet po wielokrotnych próbach wciąż wracasz, by pobić swój wynik lub ponownie poczuć ten przypływ adrenaliny. Dla fanów gier rytmicznych z odrobiną niebezpieczeństwa Thumper oferuje rozgrywkę, której szybko nie zapomnisz, a Eneba oferuje cenę za Thumper, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej!

Nasza ocena: Thumper to intensywna, dynamiczna gra, niepodobna do żadnej innej gry rytmicznej. Jeśli chcesz sprawdzić swój refleks, a jednocześnie dać się porwać wrażeniom, zapnij pasy.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier VR na PC

Najlepszy punkt wyjścia dla graczy poszukujących najlepszych wrażeń z gier VR na PC? To zależy od tego, jakiego rodzaju wirtualnej rzeczywistości szukasz.

Niekończąca się przygoda: „No Man’s Sky” oddaje w Twoje ręce cały wszechświat do odkrycia. Buduj, eksploruj i daj się porwać światu typu sandbox, który z każdą aktualizacją staje się coraz większy.

„No Man’s Sky” oddaje w Twoje ręce cały wszechświat do odkrycia. Buduj, eksploruj i daj się porwać światu typu sandbox, który z każdą aktualizacją staje się coraz większy. Dla pełnego zanurzenia się w świecie RPG: Fallout 4 VR przenosi cię do kompletnej przygody w otwartym świecie, gdzie każdy wybór ma znaczenie, a pustkowie wydaje się naprawdę realistyczne.

Fallout 4 VR przenosi cię do kompletnej przygody w otwartym świecie, gdzie każdy wybór ma znaczenie, a pustkowie wydaje się naprawdę realistyczne. Dla fanów survival horrorów: The Walking Dead: Święci i grzesznicy oferuje napięcie, dylematy moralne oraz walkę opartą na fizyce, która wyznacza nowy standard horrorów VR.

The Walking Dead: Święci i grzesznicy oferuje napięcie, dylematy moralne oraz walkę opartą na fizyce, która wyznacza nowy standard horrorów VR. Dla miłośników akcji opartej na fizyce: Boneworks na nowo zdefiniowało, jak może wyglądać interakcja w VR. Każde uderzenie, chwyt i strzał mają realną wagę.

Boneworks na nowo zdefiniowało, jak może wyglądać interakcja w VR. Każde uderzenie, chwyt i strzał mają realną wagę. Dla miłośników rytmu i płynności: Beat Saber pozostaje najbardziej wciągającym treningiem w VR: łatwym do opanowania, od którego nie można się oderwać.

Beat Saber pozostaje najbardziej wciągającym treningiem w VR: łatwym do opanowania, od którego nie można się oderwać. Dla miłośników klimatycznej narracji: Marzenia kogoś innego udowadnia, że VR może być sztuką. Powolna, surrealistyczna i niezapomniana.

Żadna pojedyncza gra nie definiuje rzeczywistości wirtualnej na PC, ale wszystkie razem oddają jej potencjał: swobodę, poczucie zanurzenia się w świecie gry oraz wrażenia, których po prostu nie da się doświadczyć na płaskim ekranie. Niezależnie od tego, jaki gatunek Cię interesuje, jedno jest pewne: gdy tylko założysz gogle, nie będziesz chciał ich zdjąć.

Często zadawane pytania