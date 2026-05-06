16 najlepszych gier typu beat ’em up – ranking najlepszych gier bijatyk z 2026 roku

Najlepsze gry typu beat ’em up oferują rzadką mieszankę satysfakcjonującej walki, prostego sterowania i czystej zabawy, zwłaszcza gdy gra się w nie z przyjacielem. W roku 2026 gatunek ten przeżywa rozkwit, a popularne tytuły oferują wszystko – od bijatyk w stylu retro po rozbudowaną akcję opartą na umiejętnościach.

Niektóre z tych gier stawiają na nostalgię, podczas gdy inne podnoszą poprzeczkę dzięki oszałamiającej grafice i nowatorskiej mechanice. Przetestowałem każdą z gier z tej listy, a kilka z nich całkowicie mnie wciągnęło na wiele godzin. Jeśli lubisz szybkie walki i dynamiczną rozgrywkę, która nigdy się nie nudzi, oto gry typu beat ’em up, w które warto zagrać już teraz.

Nasze najlepsze propozycje gier typu beat ’em up

Spośród wszystkich gier typu beat ’em up, które przetestowaliśmy, kilka wyraźnie się wyróżniło. Ta trójka zapewnia najbardziej dopracowane połączenie walki, stylu i wartości powtórkowej w 2026 roku. Każda z nich oferuje coś wyjątkowego – eksperymentalną mechanikę, klimat retro lub odważną oprawę graficzną – a wszystkie zapewniają świetne wrażenia z gry.

1 Absolum 2025 Ta bijatyka w stylu roguelike łączy w sobie dynamiczne walki wręcz z szybkim tempem rozgrywki. Każda rozgrywka jest inna dzięki losowo generowanym poziomom i bonusom, a sterowanie jest niezwykle precyzyjne. Buy now 2 Marvel Cosmic Invasion 2025 Ta gra, będąca hołdem dla klasycznych bijatyk z salonów gier, ożywia retro klimat Marvela. Grafika sprite'owa przyciąga wzrok, zestaw ruchów jest prosty, ale daje satysfakcję, a lokalny tryb kooperacji sprawia, że gra przypomina autentyczne automaty z lat 90. Buy now 3 Ra Ra Boom 2025 To zgrabna bijatyka 2D z Cyberpunkową oprawą graficzną, silnymi kobiecymi bohaterkami i ogromną dawką charakteru. Walka jest dynamiczna, animacje są dopracowane, a świat przedstawiony nadaje grze o wiele więcej uroku niż większości tytułów z tego gatunku. Buy now

Przewiń dalej, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem wszystkich propozycji – w tym z kilkoma ukrytymi perełkami, które mogły umknąć Twojej uwadze.

16 najlepszych gier typu beat ’em up dla fanów walki i graczy kooperacyjnych

Tytuły te skupiają się na tym, co czyni ten gatunek tak wspaniałym: responsywnej walce, satysfakcjonującym postępie oraz silnym poczuciu rytmu w każdej potyczce. W ile z nich grałeś? Przewiń dalej, aby odkryć najlepsze gry typu beat ’em up, w które możesz zagrać już teraz.

1. Absolum [Najlepsza gra typu roguelike z gatunku beat ’em up]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5 Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Guard Crush Games, Supamonks Średni czas gry 15–30 godzin w kilku przejściach Mocne strony Każda rozgrywka zamienia chaos w strategię, nagradzając szybkie ręce i sprytne myślenie

Absolum to chaotyczna gra typu roguelike, w której każda rozgrywka przenosi cię do chaotycznego świata pełnego niebezpiecznych wrogów, dziwacznego humoru i ogromnej różnorodności. Wybierasz spośród ekscentrycznej obsady wojowników: krasnoluda z bronią palną, żabiego czarodzieja z berłem, łotra z parą sztyletów.

Im głębiej się zapuszczasz, tym bardziej szalone i nieprzewidywalne stają się konfiguracje postaci. Każda rozgrywka pozwala zbierać „Rytuały”, które modyfikują umiejętności twojej postaci; niektóre dodają efekty poparzeń, inne zmieniają sposób działania twoich podstawowych ataków, a nawet zamieniają uniki w ataki ofensywne. Dzięki milionom możliwych kombinacji Rytuałów nieustannie dostosowujesz się do tego, co rzuca ci pod nogi ta gra walki.

Ta ciągła różnorodność sprawia, że każda rozgrywka wydaje się świeża, zmuszając cię do eksperymentowania i przemyślenia strategii w trakcie gry. Walka jest dynamiczna, humor nieoczekiwany, a tryb kooperacji dodaje czystego chaosu – wyobraź sobie chaotyczne przygody na Pandorze, ale w formie bijatyki.

Rada od profesjonalisty Zbieraj punkty Arcana, łącząc lekkie i ciężkie ataki. Zachowaj je na elitarne potwory lub fazy z bossami, aby zachować kontrolę nad walką.

Nasza opinia: „Absolum” łączy szybki refleks z mądrymi decyzjami, a jeśli lubisz przedzierać się przez nieprzewidywalne szaleństwo, ta gra na pewno ci się spodoba.

2. Marvel Cosmic Invasion [Najlepsza retro bijatyka z uniwersum Marvela]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Tribute Games Średni czas gry 10–15 godzin kampanii głównej, ponad 25 godzin w trybie kooperacyjnym Mocne strony Klasyczne bijatyki w stylu Marvela z dopracowaną grafiką pikselową i niekończącą się zabawą w trybie kooperacyjnym

Ta wyjątkowa gra science fiction przenosi cię w świat chaosu w formacie side-scrollingowym, w którym pojawia się cała plejada komiksowych gigantów. Od Nowego Jorku po Strefę Negatywną będziesz walczyć z hordami wrogów w kolorowych, pikselowych światach pełnych energii science fiction i dynamicznej rozgrywki w stylu bijatyk. Każdy poziom oferuje charakterystyczną grafikę w stylu retro, nawiązującą do ery gier zręcznościowych, a jednocześnie wystarczająco płynną, by sprawiać wrażenie nowoczesnej.

Możesz wybrać wielu bohaterów spośród 15 dostępnych postaci, takich jak Spider-Man, Rocket Raccoon, She-Hulk i Silver Surfer, a także przełączać się między nimi w trakcie walki, aby łączyć kombinacje w stylu tag-team. Każda z postaci jest wyjątkowa dzięki rozbudowanym opcjom personalizacji klas, powiązanym z charakterystycznymi dla bohaterów atakami, unikami, blokami i ruchami specjalnymi, które ładują się w miarę zadawania ciosów.

Za walkami kryje się niekończąca się pogoń za łupami, rozłożona na misje i wyzwania do powtórnego przejścia. Zdobędziesz sprzęt, ulepszenia statystyk i odblokujesz nowe modyfikatory, dzięki którym powtórne przejścia gry będą przypominały niewielkie ewolucje. Dodaj do tego tryb kooperacji dla czterech graczy, a otrzymasz epickie, science-fictionowe potyczki z przyjaciółmi, które nigdy się nie nudzą.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj uniki Spider-Mana z anulowaniem, aby zresetować łańcuch kombinacji. Pozwala to utrzymać tempo, zwłaszcza w walkach z bossami, które składają się z wielu faz.

Nasza ocena: Fani klasycznych gier Marvela pokochają szybką walkę w systemie tag-team, ale to właśnie rozbudowane możliwości personalizacji i system zdobywania łupów sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier typu beat ’em up tego roku.

3. Ra Ra Boom [Najlepsza bijatyka 2D w stylu Cyberpunkowym]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Xbox, PlayStation, Steam Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Gylee Games Średni czas gry 8–12 godzin głównej fabuły oraz możliwość ponownego przejścia w trybie kooperacji Mocne strony Efektowny Cyberpunkowy chaos z prawdziwie drużynowym klimatem

Ra Ra Boom to bijatyka 2D z przewijaniem bocznym, która oferuje neonowy chaos, ostry humor i energię całkowicie żeńskiej drużyny w sposób, który jest w równym stopniu stylowy, co chaotyczny. Wcielasz się w drużynę ninja-cheerleaderek (tak, naprawdę), której misją jest ocalenie świata przed złowrogą sztuczną inteligencją – i jakoś to się udaje. Gra nie traktuje siebie zbyt poważnie, a to właśnie stanowi część jej uroku.

Walka jest dynamiczna i szybka, łącząc klasyczne kombinacje z gier typu beat ’em up z atakami z dystansu i efektownymi ciosami specjalnymi. Każda postać ma swój własny styl gry – od akrobatycznych ciosów z bliska po laserowe szaleństwo z daleka – więc przełączanie się między nimi w trakcie walki sprawia, że akcja pozostaje świeża. Grafika 2D wyróżnia się komiksowym stylem, a przeciwnicy są na tyle dziwaczni, że podczas każdego starcia nie można powstrzymać uśmiechu.

„Ra Ra Boom” może i nie rewolucjonizuje gatunku, ale doskonale oddaje to, co sprawia, że najlepsze gry walki są tak zabawne: charakter, energia i niekończąca się chęć do ponownego grania. Gra się w nią solo, ale prawdziwie błyszczy dopiero w trybie wieloosobowym. Lokalny tryb kooperacji dla czterech graczy w pełni oddaje ducha gier zręcznościowych, oferując w sam raz strategii opartej na pracy zespołowej i systemu zdobywania łupów, by rozgrywka nie stała się monotonna.

Porada od profesjonalisty Wydaj „Scrap” na wzmocnienia statystyk już na początku, zamiast oszczędzać na efektowne ulepszenia. Silniejsza podstawowa konfiguracja szybko się opłaca w końcowych etapach walki.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry na luzie, ale nie płytkiej, ta jest strzałem w dziesiątkę. Energiczna gra w klimacie Cyberpunku, pełna stylu, humoru i energii, która ożywi twoje weekendowe sesje gamingowe.

4. Like a Dragon: Piraci z Yakuzy na Hawajach [Najlepsza bijatyka z serii Yakuza]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Ryu Ga Gotoku Studio Średni czas gry 25–40 godzin głównej fabuły, ponad 60 godzin wraz z zawartością dodatkową Mocne strony Szaleństwo na najwyższym poziomie połączone z walkami na plaży i karaoke

W grze „Like a Dragon: Piraci z Yakuzy na Hawajach” wcielasz się w postać Goro Majimy, który przemierza barwną, tropikalną sagę kryminalną pełną piratów, gangsterów i ulicznych bójek. Na czterech kluczowych wyspach, w tym w powracającym Honolulu, ta gra walki łączy szalone pojedynki typu beat ’em up z bitwami morskimi, minigrami i chaosem wynikającym z fabuły.

Walka jest efektowna, ale zawsze pozostaje pod twoją kontrolą. Kombinacje ciosów w powietrzu, uniki i ulepszenia ruchów nadają Majimie płynność ruchów rodem z parkouru, zwłaszcza podczas eksploracji. Będziesz również dowodzić własną piracką załogą na pokładzie Goromaru, ulepszać swój statek i brać udział w morskich bitwach w czasie rzeczywistym, które sprawiają wrażenie pełnych akcji scenek filmowych.

Ta stylowa gra z otwartym światem obfituje w odważne kolory, inspirowane grami zręcznościowymi przejścia oraz wielowarstwowe minigry. Znajdziesz tu karaoke, wyścigi gokartów, automaty do gier, a nawet poboczne historie o rekrutacji „dziewczyn z Minato”. Jak w przypadku każdego spin-offu serii Yakuza, głębia pojawia się tam, gdzie najmniej się jej spodziewasz, a ta odsłona nie boi się być jeszcze większa ani dziwniejsza. I tak, pojawiają się też kosmiczni ninja oraz stale powiększający się arsenał futurystycznej broni – bo czemu nie?

Rada od profesjonalisty Wcześnie podnieś poziom stylu „Sea Dog”, aby uzyskać dostęp do kombinacji pistoletowych opartych na ogłuszeniu. Zapewni ci to przewagę podczas najazdów na statki pirackie.

Nasza ocena: Fani szalonej energii serii „Yakuza” poczują się tu jak w domu. To zwariowana mieszanka, która wydawałaby się nie do pogodzenia, ale jakoś się sprawdza, dzięki czemu gra z gatunku beat ’em up pozostaje zabawna i nieprzewidywalna.

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5. Mighty Morphin Power Rangers: Cofnięcie w czasie Rity [Najlepsza nostalgiczna bijatyka z Power Rangersami]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Cyfrowe zaćmienie Średni czas rozgrywki 6–10 godzin Mocne strony Oldschoolowe walki drużynowe w oprawie pikselowej grafiki przesiąkniętej nostalgią

„Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind” to pełna nostalgii podróż prosto do lat 90. Fabuła to czyste szaleństwo rodem z sobotnich poranków: Rita Repulsa cofa się w czasie, by zapobiec własnej porażce, co powoduje, że świat Power Rangers pogrąża się w pikselowym chaosie. Ty oczywiście przedzierasz się przez to wszystko ciosami, kopnięciami i przemianami, z tą samą heroiczną brakiem subtelności, która uczyniła oryginalny serial tak wspaniałym.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, gra ma wszystkie składniki klasycznej bijatyki zręcznościowej – fale przeciwników, efektowne ruchy zespołowe oraz przejścia między etapami, które wyglądają jak slajdy z PowerPointu zaprojektowane przez nadpobudliwego Zordona. W grze pojawia się nawet mechanika „cofania czasu”, która pozwala wrogom odrodzić się w trakcie walki, jeśli nie zniszczysz świecącego urządzenia wystarczająco szybko – co brzmi irytująco, ale w rzeczywistości dodaje zabawnego elementu pośpiechu.

Nie jest idealna – kilka powtarzających się typów przeciwników i spadki tempa mogą wystawić na próbę twoją cierpliwość, jeśli szukasz raczej głębi niż zastrzyku dopaminy. Ale grafika pikselowa jest wspaniała, muzyka tętni retro energią, a tryb kooperacji to czyste złoto dla każdego, kto tęskni za graniem na kanapie z przyjaciółmi.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj zmiany postaci w trakcie kombinacji, aby przedłużyć sekwencje ataków i przełamać tarcze przeciwników bez marnowania ataków specjalnych.

Nasza ocena: Fani oldschoolowej akcji z sobotnich poranków pokochają tę grę. To świetnie zrealizowany ukłon w stronę przeszłości, który nie zapomina o wprowadzeniu kilku nowych pomysłów.

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6. Scott Pilgrim kontra świat [Najlepsza bijatyka z przewijaniem bocznym]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, Stadia Rok wydania 2021 (edycja kompletna) Twórca/twórcy Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu Średni czas rozgrywki 6–12 godzin Mocne strony Idealne połączenie chaosu w stylu pixel-punk, świetnej muzyki i mocnego humoru

Scott Pilgrim kontra świat czerpie energię z oryginalnych komiksów i przekształca ją w czystą, pikselową przygodę pełną bijatyk. Wcielasz się w Scotta, Ramonę, Kim lub Stillsa, którzy przedzierają się przez siedem poziomów pełnych złych byłych partnerów, zbierają monety i ulepszają swoje statystyki w świecie ociekającym oldschoolowym urokiem. Grafika to hołd dla 16-bitowych klasyków z salonów gier, wzbogacony o ekscentryczne animacje i porywającą ścieżkę dźwiękową autorstwa Anamanaguchi.

Łączysz kombinacje ciosów, rzucasz przedmiotami i przedzierasz się przez tłumy przeciwników, jednocześnie podnosząc poziom swojej postaci, aby odblokować nowe ruchy. Każda obszerna kolekcja zawiera mieszankę chaosu w trybie kooperacji, minibossów oraz ukrytych sklepów, w których możesz kupić zdrowie, wzmocnienia, a nawet dodatkowe życia. W ramach różnych opcji trybu wieloosobowego gracze mogą dzielić się pieniędzmi, leczyć się nawzajem lub wspólnie drwić z wrogów, aby uzyskać zabawne efekty bonusowe.

Oprócz walki gra zachwyca stylizowaną oprawą graficzną. W ręcznie tworzonych sceneriach, dodatkowych strefach Subspace i nietypowych zadaniach pobocznych jest coś dziwnie pięknego. Na swój sposób Toronto w grze „Scott Pilgrim” sprawia wrażenie bujnego, obcego świata, w którym twoja drużyna wojowników porusza się niczym konfigurowalne Javeliny, rzucając się do walk z bossami z klasą i rytmem.

Porada od profesjonalisty Zaopatrz się w przedmioty „na wynos” już na początku. Jedzenie zapewniające automatyczne ożywienie to prawdziwy ratunek podczas serii walk z bossami na późniejszych etapach.

Nasza ocena: To jedna z tych gier akcji z postaciami, w które gra się lepiej z przyjaciółmi. Jest stylowa, zabawna i zaskakująco głęboka, gdy tylko zaczniesz odkrywać wszystkie jej systemy.

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7. Wojownicze Żółwie Ninja: Zemsta Shreddera [Najlepsza reedycja retro bijatyki kooperacyjnej]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, Android, iOS Rok wydania 2022–2023 (w zależności od platformy) Twórca/twórcy Tribute Games, Dotemu Średni czas gry 6–10 godzin w wersji podstawowej, więcej z DLC Mocne strony Zgrabny tryb kooperacji, kolorowa nostalgia i więcej przybijania piątek, niż zdołasz zliczyć

Zemsta Shreddera z impetem przywraca klasyczną formułę gier zręcznościowych z serii TMNT, łącząc oldschoolową zabawę polegającą na wciskaniu przycisków z przemyślanymi ulepszeniami dostosowanymi do współczesnych konsol. Możesz wcielić się w Leonarda, Donatello, Michelangelo, Raphaela, April O’Neil, Mistrza Splintera lub Casey’ego Jonesa, przedzierając się przez perfekcyjnie odtworzony w pikselach Nowy Jork.

Podstawowa rozgrywka w tej niesamowitej grze kooperacyjnej jest płynna i satysfakcjonująca. Wykonujesz łańcuchy kombinacji, unikasz ataków, aktywujesz superumiejętności, a nawet dzielisz się zdrowiem, przybijając piątki swoim kumplom z trybu kooperacji. Niezależnie od tego, czy grasz solo, czy w pełnej sześcioosobowej drużynie, walka pozostaje dynamiczna, nie stając się przy tym zbyt chaotyczna. Tryb Arcade oferuje wyzwanie do pokonania za jednym razem z ograniczoną liczbą żyć, natomiast tryb fabularny pozwala rozwijać statystyki postaci w trakcie wielu sesji.

Gra wyróżnia się dzięki nostalgicznej akcji w stylu arcade połączonej z nowoczesnym dopracowaniem. To nie jest tylko odświeżona wersja klasyków. Ruchy są bardziej precyzyjne, animacje płynniejsze, a system trybu Radical Mode dodaje nowy wymiar synchronizacji i strategii. Tryb kooperacyjny działa bez zarzutu, a opcje online i lokalne sprawdzają się świetnie nawet podczas zatłoczonych walk z bossami.

Porada od profesjonalisty Korzystaj z paska trybu Radical Mode podczas zatłoczonych fal, aby szybko zrobić sobie miejsce i utrzymać passę kombinacji.

Nasza opinia: Fani TMNT oraz wszyscy, którzy dorastali grając w gry typu side-scroller, poczują się tu jak w domu. Gra jest zabawna, responsywna i stworzona z wyraźną miłością do serii.

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8. River City Girls [Najlepsza współczesna bijatyka 2D z humorem]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2019–2023 (w zależności od platformy) Twórca/twórcy WayForward Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Mocne strony Ostre dowcipy, zabójcze ruchy i chaotyczna energia przyjaźni

Gra „River City Girls” całkowicie zmienia tradycyjną formułę bijatyk, przedstawiając barwną opowieść o zemście widzianą oczami Kyoko i Misako. Te dwie licealistki wyruszają na misję ratowania swoich porwanych chłopaków i nie wahają się rozprawić z każdym, kto stanie im na drodze. Gra obejmuje sześć otwartych obszarów, z których każdy jest pełen zadań pobocznych, walk opartych na kombinacjach ciosów oraz ekscentrycznej obsady lokalnych mieszkańców.

Każdy cios ląduje z klasą. Możesz łączyć lekkie i ciężkie ataki, odblokowywać nowe ruchy z dojo, podnosić przypadkowe przedmioty jako broń oraz drwić z wrogów w trakcie walki. Gra świetnie się sprawdza w trybie solo, ale najjaśniej błyszczy w trybie kooperacji, gdzie ożywianie członka drużyny lub wspólne ataki na wrogów dodają rytmu i płynności każdej potyczce.

Oprócz akcji „River City Girls”” oferuje lekkie elementy RPG – od zdobywania punktów doświadczenia i ulepszania statystyk po kupowanie nowych umiejętności w sklepach – co nadaje grze poczucie postępu, zbliżając ją do najlepszych gier RPG, a jednocześnie zachowując jej korzenie jako bijatyki.

Porada od profesjonalisty Nie ignoruj ulepszeń w dojo. Niektóre z najlepszych ruchów są ukryte w sklepach dostępnych na początku gry. Odblokowanie ich na wczesnym etapie zmienia cały przebieg walki.

Nasza ocena: Gra jest zwariowana, dynamiczna i pełna serca. River City Girls nie tylko unowocześnia ten gatunek, ale nadaje mu zupełnie nowy charakter.

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9. Streets of Rage 4 [Najlepsza współczesna klasyczna bijatyka]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, macOS, Linux, Stadia, Android, iOS Rok wydania 2020–2022 (w zależności od platformy) Twórcy Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Średni czas gry 6–12 godzin plus tryby umożliwiające ponowne rozgrywanie Mocne strony Klasyczna energia gier arcade wzbogacona o zgrabną animację i oszałamiającą ścieżkę dźwiękową

Akcja w grze „Streets of Rage 4” toczy się dziesięć lat po wydarzeniach z oryginalnej trylogii i osiąga coś, co udaje się niewielu rebootom: gra wydaje się naturalną kontynuacją klasyki, ale gra się w nią jak w nowoczesną grę akcji. Fabuła opowiada o Axelu, Blaze, Cherry i zmieniającej się grupie odblokowywalnych wojowników, którzy walczą w Wood Oak City, by pokonać Y Twins, następców złoczyńcy z serii, Mr. X.

Na każdym poziomie musisz zmierzyć się z dziesiątkami przeciwników na ciasnych, przewijanych w bok etapach, pełnych kombinacji ciosów, broni i efektownych „Star Moves”, które zadają ogromne obrażenia z wielkim stylem. Nie brakuje tu również elementu taktycznego; idealnie wyczute uderzenia pozwalają uzupełnić zdrowie, a tryb wieloosobowy umożliwia wykonywanie zsynchronizowanych ataków, za które przyznawane są dodatkowe punkty. Grafika 2D jest ręcznie animowana i absolutnie zachwycająca – łączy grube kontury z efektami świetlnymi, nadając każdemu uderzeniu wizualną siłę.

To, co sprawia, że gra ma tak dużą powtarzalność, to system postępów oparty na punktacji oraz dodatkowe tryby. Tryb „Boss Rush”, tryb „Battle Mode” oraz możliwość odblokowania klasycznych postaci i alternatywnych wersji dają graczom powody, by wracać do tej gry. Dzięki dynamicznej rozgrywce i energicznemu charakterowi gra ta sprawia wrażenie przełomowego rozszerzenia, które udoskonaliło gatunek bijatyk w taki sam sposób, w jaki „Destiny” udoskonaliło strukturę rajdów i system łupów.

Porada od profesjonalisty Używaj swojego „Star Move” nie tylko podczas walk z bossami, ale także gdy jesteś otoczony. Pozwala to zwolnić przestrzeń i utrzymać ciąg kombinacji ciosów.

Nasza ocena: Jeśli pokochałeś oryginalną trylogię lub po prostu szukasz nowoczesnej bijatyki z głębią, ta gra jest warta każdego ciosu.

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10. River City Girls 2 [Najlepsza bijatyka z kobietami w rolach głównych]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok premiery 2022 (konsole), 2024 (urządzenia mobilne) Twórca/twórcy WayForward Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Mocne strony Bardziej spektakularne akcje, bardziej bezczelne dialogi i więcej chaosu niż kiedykolwiek – udana kontynuacja

River City Girls 2 rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się pierwsza część, ponownie łącząc Kyoko i Misako, które łączą siły z Kunio i Riki, by chronić swoje miasto przed nowym zagrożeniem. W kampanii możesz wybierać spośród wielu grywalnych postaci i przemierzać znane dzielnice, które zostały teraz odświeżone dzięki rozbudowanym zadaniom pobocznym, nowym przeciwnikom i większej elastyczności w podejściu do walk.

Każda postać ma swój własny styl walki, a gracz ma mnóstwo możliwości eksperymentowania z kombinacjami ciosów, rekrutowania pomocników oraz kupowania wyposażenia, które zwiększa statystyki lub odblokowuje nowe ruchy. Walki są dynamiczne, a jednocześnie dają poczucie realności, a mechanika trybu kooperacyjnego została tym razem dopracowana, zwłaszcza dzięki możliwości swobodnego dołączania i opuszczania rozgrywki w trybie wieloosobowym – zarówno lokalnym, jak i online.

Jedną z wyróżniających się cech jest dynamiczny cykl dnia i nocy. W miarę upływu czasu zmieniają się rodzaje przeciwników, niektóre sklepy otwierają się lub zamykają, a niektóre misje pojawiają się tylko o określonych porach. W połączeniu z kreatywną walką wręcz i mapą zaprojektowaną z myślą o eksploracji świata opartej na wyborach otrzymujemy bijatykę, która nagradza graczy lubiących zagłębiać się w świat gry.

Rada od profesjonalisty Odwiedź każdy sklep nocą – znajdziesz tam rzadki ekwipunek i produkty spożywcze, które nie pojawiają się w ciągu dnia.

Nasza ocena: „River City Girls 2” wykorzystuje to, co się sprawdziło, i dodaje wystarczająco dużo nowych elementów, by gra nadal wydawała się świeża. Jest błyskotliwa, zabawna i daje graczom prawdziwą swobodę w wyborze stylu rozgrywki.

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11. Sifu [Najlepsza gra o sztukach walki]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022–2023 (w zależności od platformy) Twórca/twórcy Sloclap Średni czas rozgrywki 8–15 godzin Mocne strony Precyzja, surowość i czysta sztuka kung fu wplecione w każdą brutalną potyczkę

„Sifu” to gra akcji z gatunku beat ’em up z perspektywy trzeciej osoby, w której przedzierasz się przez surowe, stylizowane lokacje w poszukiwaniu zemsty. Wcielasz się w rolę młodego ucznia kung fu, który pragnie sprawiedliwości za zamordowanego mistrza. Po każdej porażce powracasz do walki, ale jesteś starszy i nieco silniejszy, kosztem zmniejszonego zdrowia i mniejszych szans na zakończenie misji.

Walka w Sifu jest brutalna i wymaga techniki. Łączysz ponad 150 ruchów w płynne kombinacje, dodajesz do tego parowanie, rzuty i uniki, a także wykorzystujesz otoczenie jako broń; stoły, stołki czy półki stają się częścią akcji. W miarę postępów w grze przeciwnicy stają się coraz bardziej zaciekli, a minibossowie wystawiają na próbę twój refleks i zdolność planowania do granic możliwości.

Styl wizualny jest wyrazisty i minimalistyczny, inspirowany kinem kung fu oraz pełen kinowych ujęć i płynnych przejść. I podobnie jak w szybkiej grze z walką w pionie, presja narasta; odczuwasz ją w wyczuciu czasu, zachowaniu odległości i podejmowaniu decyzji.

Porada od profesjonalisty Zawsze przeznaczaj pierwsze ulepszenia z kapliczek na odzyskiwanie sił. Bez tego przetrwanie późniejszych walk w tłumie staje się niemal niemożliwe.

Nasza ocena: „Sifu” to gra wymagająca, ale satysfakcjonująca. Jeśli lubisz czystą walkę wręcz z ogromnym potencjałem rozwoju umiejętności, ta gra spełni Twoje oczekiwania.

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12. Double Dragon Gaiden: Powstanie smoków [Najlepsza bijatyka typu roguelike z walką w parach]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Secret Base Średni czas rozgrywki 8–14 godzin, plus możliwość ponownego przejścia Mocne strony Mechanika gry w parach sprawia, że każda walka jest świeża i nieprzewidywalna

Double Dragon Gaiden: Powstanie smoków to nowa odsłona kultowej serii bijatyk, łącząca taktykę walki w parach z progresją w stylu roguelike. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Nowym Jorku, a gracz wciela się w Billy’ego, Jimmy’ego, Marian i wujka Matina, którzy walczą z czterema brutalnymi gangami, by odzyskać kontrolę nad miastem.

Rozgrywka opiera się na zaciętych walkach i zmianie postaci. Wybierasz dwóch wojowników o unikalnych statystykach i specjalnych ruchach, a następnie przełączasz się między nimi w locie, aby łączyć kombinacje ciosów i odzyskiwać zdrowie. Grafika 2D w stylu pixel art jest wyrazista i dynamiczna, przywodząc na myśl oldschoolowe gry zręcznościowe z nowoczesnym tempem rozgrywki. Pokonani przeciwnicy upuszczają pieniądze i jedzenie, a pomiędzy etapami wykorzystujesz żetony kasynowe, by odblokować ulepszenia, utwory muzyczne lub zupełnie nowe postacie.

To, co wyróżnia tę grę, to sprytne połączenie dynamicznej zmiany postaci z nagrodami w stylu roguelike. Mechanika zmian postaci wydaje się przemyślana, a system żetonów sprawia, że każda decyzja dotycząca wydawania lub oszczędzania ma znaczenie.

Rada od profesjonalisty Zawsze eliminuj wielu przeciwników jednym kombinowanym ciosem. W ten sposób szybciej odzyskasz zdrowie i zgromadzisz więcej gotówki niż walcząc pojedynczo z każdym przeciwnikiem.

Nasza ocena: To solidna ewolucja formuły „Double Dragon”. Fani tego gatunku z pewnością docenią tempo rozgrywki, możliwość wielokrotnego przechodzenia gry oraz stopniowo rosnący poziom trudności.

13. Paprium [Najbardziej stylowa niezależna bijatyka]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Mega Drive Rok wydania 2020 Twórca/twórcy WaterMelon Średni czas gry 10–15 godzin Mocne strony Wspaniała grafika w stylu retro, potężne ciosy i bezkompromisowa postawa rodem z lat 90. w każdym uderzeniu

Paprium to odważny powrót do złotej ery gier 16-bitowych, nawiązujący do intensywności takich tytułów jak „Streets of Rage” i „Final Fight”, ale z uderzającym akcentem Cyberpunkowym. Wcielasz się w postać Tuga, Alexa lub Dice’a – wojowników przedzierających się przez dystopijne miasto, gdzie każdy cios jest mocny i celowy. Będziesz pokonywać fale wrogów, zbierać broń i przedzierać się przez rozgałęzione trasy, które nagradzają sprytną grę.

Każde trafienie, kombinacja ciosów i regeneracja mają znaczenie; zwycięstwo zależy od bezlitosnego realizmu taktycznego, w którym liczy się każde uderzenie, każdy podniesiony przedmiot i każdy element zdrowia. Niewiele projektów niezależnych tak mocno stawia na autentyczność. Pod względem wizualnym gra zapiera dech w piersiach. Neonowe zaułki, toksyczne kanały ściekowe i zniszczone panoramy tętnią życiem, tworząc jedną z najbardziej imponujących estetyk retro, jakie kiedykolwiek zaprogramowano na konsolę Mega Drive.

Porada od profesjonalisty Wypróbuj zestaw ruchów każdej postaci, zanim zdecydujesz się na konkretną trasę. Niektóre ścieżki wymagają większego zasięgu lub mobilności niż surowej siły.

Nasza ocena: „Paprium” sprawia wrażenie zaginionej legendy gier zręcznościowych, przywróconej do życia. Jest brutalna, stylowa i bezkompromisowo nagradza precyzję oraz cierpliwość.

14. Remake gry „Streets of Rage” [Najlepszy klasyczny remake stworzony przez fanów]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft Windows Rok wydania 2011 (wersja 5.0) Twórca/twórcy Bomber Link + społeczność Średni czas gry 5–10 godzin Mocne strony Spełnienie marzeń fanów – więcej poziomów, więcej postaci, więcej czystej radości z bijatyki

Remake gry „Streets of Rage” to starannie wykonany projekt fanowski, który odtwarza i na nowo wyobraża sobie kultową trylogię bijatyk firmy Sega. Łącząc postacie, bossów i poziomy ze wszystkich trzech oryginalnych gier, ten nieoficjalny remake jest pełen treści: 103 etapy, 64 rodzaje przeciwników i ponad 80 zremiksowanych ścieżek dźwiękowych. Przebijasz się ciosami i kopnięciami przez oświetlone neonami ulice miasta, obskurne salony gier i ponure podziemne laboratoria, łącząc klasyczne kombinacje ciosów z idealnym wyczuciem czasu.

W grę wchodzi znacznie więcej niż tylko nostalgia. Ta świetna gra oferuje tryby przetrwania, rozgałęzione ścieżki fabularne, sekretne scenki przerywnikowe oraz system sklepowy, w którym możesz ulepszać swoje bonusy i odblokowywać alternatywne zestawy ruchów. Pod względem wizualnym gra zachowuje retro urok 16-bitowej grafiki, ale dodaje warstwę dopracowania, która sprawia, że każdy ekran wygląda olśniewająco. Trudno nie dostrzec ogromnego zaangażowania, jakie włożono w ten projekt.

Rada od profesjonalisty Wykorzystaj rozgałęzione trasy, aby wcześnie znaleźć alternatywnych bossów i elementy do odblokowania. Niektóre ścieżki pozwalają ominąć trudniejsze starcia i zapewniają dostęp do ukrytych etapów z lepszymi łupami i opcjami w sklepie.

Nasza ocena: To szczytowe osiągnięcie w gatunku gier akcji z przewijaniem bocznym. Gra sprawia wrażenie jakby była „grywalną kapsułą czasu” – starannie odtworzoną, pełną dodatków i wciąż zapewniającą niesamowitą frajdę z bijatyki.

15. The Punisher [Najlepsza brutalna gra z uniwersum Marvela]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, Xbox, Windows Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Volition, THQ Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Mocne strony Surowa, bezkompromisowa akcja, która doskonale oddaje brutalnego ducha najmroczniejszego bohatera Marvela

Gra „The Punisher” może nie jest typową bijatyką z przewijaniem bocznym, ale bez wątpienia zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier typu beat ’em up z jednego prostego powodu – niewiele gier sprawia, że walka wręcz jest tak surowa. Wcielasz się w postać Franka Castle’a i przetaczasz się przez przestępczy półświatek, posługując się dwoma pistoletami, brutalnymi atakami wręcz i sadystycznie pomysłowymi egzekucjami.

Chociaż jest to przede wszystkim strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, pełna surowej akcji i tych niezapomnianych „przesłuchań”, duch gatunku beat ’em up żyje w każdej złamanej szczęce i rozbitym stole.

Nie chodzi jednak wyłącznie o brutalną siłę. Gra łączy w sobie elementy skradanki, interaktywne otoczenie oraz mroczną fabułę zaczerpniętą prosto z komiksów. Pod względem wizualnym gra nawiązuje do estetyki noir – pomyśl o brudnych korytarzach, migoczących światłach i plamach czerwieni. Jest przesadzona i pełna przemocy, ale na tym polega jej urok. Nie jesteś tu po to, by grać fair – jesteś tu, by karać.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj punkty przesłuchań nie tylko do postępów w fabule – odblokowują one Intel, broń, a czasem skróty pozwalające ominąć trudniejsze walki.

Nasza ocena: To klasyczna brutalność Punishera w najczystszej postaci. Gra przypomina brutalną powieść graficzną, w której każde zabójstwo ma osobisty charakter, a każdy poziom rzuca ci wyzwanie, byś poszedł jeszcze dalej w krwawe szaleństwo.

16. Super Double Dragon [Najlepsza klasyczna gra typu beat ’em up na konsolę]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Super Nintendo Entertainment System (SNES) Rok wydania 1992–1993 (wydania regionalne) Twórca/twórcy Technōs Japan Średni czas gry 5–8 godzin Mocne strony Przejrzysta, klasyczna walka, która udowadnia, że prosta mechanika wciąż ma mocne uderzenie

Super Double Dragon stanowi szczytowe osiągnięcie bijatyk side-scrollingowych z lat 90., przenosząc ostatnią walkę Billy'ego i Jimmy'ego Lee z Shadow Warriors na nowy poziom płynności i głębi. Ta gra walki doskonale oddaje klimat gier zręcznościowych dzięki mocnym ciosom, zgrabnym animacjom oraz ścieżce dźwiękowej, która definiuje erę SNES.

Możesz blokować, chwytać i kontruować ataki wrogów, tworząc płynną rozgrywkę, która jest zarówno strategiczna, jak i satysfakcjonująca. Systemy obrony i „Dragon Power” nagradzają cierpliwość, pozwalając naładować niszczycielskie kopnięcia lub przedrzeć się przez grupy przeciwników za pomocą parowania. W miarę postępów w grze nowe bronie, takie jak nunchaku i noże, urozmaicają walkę i nadają jej większą głębię. Estetyka gry idealnie balansuje między surowym realizmem a kreskówkową przesadą, z wyraźnymi sprite’ami i energetycznymi tłami.

Rada od profesjonalisty Opanuj wyczucie czasu przycisku blokady, aby wyzwalać kontrataki. Dobrze wyczuta blokada może przechylić szalę zwycięstwa w decydującej walce na twoją korzyść, zwłaszcza podczas zasadzki z udziałem wielu przeciwników.

Nasza ocena: „Super Double Dragon” to oldschoolowa perfekcja w najlepszym wydaniu. Gra jest wolniejsza i bardziej metodyczna niż jej kooperacyjne odpowiedniki z salonów gier, ale właśnie dzięki temu każda kombinacja ciosów, chwyt i kontratak dają poczucie zasłużonego sukcesu.

Moja ogólna ocena

Ta lista ma coś do zaoferowania każdemu fanowi gier typu beat ’em up – od zręcznościowych bijatyk po chaotyczne gry side-scrollingowe z niespodzianką.

Dla początkujących → Streets of Rage 4

– elegancka, unowocześniona klasyka z trybem kooperacji oraz prostymi, ale dającymi satysfakcję kombinacjami ciosów.

– elegancka, unowocześniona klasyka z trybem kooperacji oraz prostymi, ale dającymi satysfakcję kombinacjami ciosów. Dla fanów gier opartych na komiksach → Wojownicze Żółwie Ninja: Zemsta Shreddera

Kolorowa, dynamiczna gra pełna nostalgicznych nawiązań.

Kolorowa, dynamiczna gra pełna nostalgicznych nawiązań. Dla graczy solo, którzy szukają wyzwania → Sifu

Wymagająca gra o sztukach walki oparta na dopracowanej mechanice i mistrzostwie.

Wymagająca gra o sztukach walki oparta na dopracowanej mechanice i mistrzostwie. Dla miłośników stylu → Paprium

: Gra zachwyca wizualnie dzięki szalonej, techno-futurystycznej atmosferze i wyjątkowej oprawie.

Gra zachwyca wizualnie dzięki szalonej, techno-futurystycznej atmosferze i wyjątkowej oprawie. Dla purystów gier zręcznościowych → „Double Dragon Gaiden: Powstanie smoków”

– chaos w trybie tag-team, akcja dopracowana co do piksela i elementy roguelite sprawiają, że gra nie traci na świeżości.

Często zadawane pytania